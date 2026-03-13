Nejlepší alternativy k Secodě (2026): Porovnání a doporučení datových katalogů

V minulosti trávili odborníci na data 80 % svého času správou dat, přičemž na samotnou analýzu jim zbývalo pouze 20 %, což činí tuto roli cennou.
Moderní datový katalog s integrovanými funkcemi umělé inteligence to může vyřešit.
Secoda se připojuje přímo k vašim datovým zdrojům, mapuje původ a metadata a poskytuje kontextově orientovanou AI, která se přizpůsobí velikosti vaší organizace. Nedávno byla také převzata společností Atlassian a nyní je součástí její strategie v oblasti AI a datové infrastruktury.
Tento průvodce představuje nejlepší alternativy k Secodě, jejich silné stránky a rady, jak najít tu správnou volbu pro vás a váš tým. 🤝
Co byste měli hledat v alternativách k Secodě?
Než začnete alternativy hodnotit, zde jsou klíčové faktory, které stojí za zvážení. 🤖
- Pokrytí metadat a hloubka linie: Hledejte platformu, která sleduje linii na úrovni sloupců napříč celým vaším datovým stackem, nikoli pouze povrchní propojení mezi tabulkami
- Funkce správy dat: Upřednostňujte nástroje, které nativně podporují prosazování zásad, řízení přístupu a pracovní postupy správy dat, nikoli prostřednictvím provizorních řešení
- Kvalita vyhledávání a objevování: Zhodnoťte, jak dobře platforma vyhledává důvěryhodné a relevantní zdroje napříč datovými sklady, BI nástroji a datovými toky. Dobré postupy v oblasti správy znalostí to výrazně usnadňují, aniž by vyžadovaly ruční označování.
- Integrace s vaším stávajícím stackem: Vyberte si platformu, která se propojí s vašimi stávajícími nástroji pro datový katalog, transformaci a analytiku bez nutnosti rozsáhlých úprav na míru
- Škálovatelnost pro rostoucí datová prostředí: Zajistěte, aby platforma nezpomalovala ani nevysadila s tím, jak vaše datová infrastruktura roste
- Flexibilita nasazení: Zvažte, zda nástroj podporuje váš preferovaný model nasazení, ať už se jedná o open-source, cloudové řešení nebo řešení spravované podnikem.
Nejlepší alternativa není vždy ta s nejbohatší nabídkou funkcí. Je to ta, která odpovídá vyspělosti správy dat ve vaší firmě, technickému nastavení a rozsahu, v jakém vaše datové týmy pracují.
Jak hodnotit nástroje pro katalogizaci dat během akvizice
Než se rozhodnete pro jakýkoli nástroj pro katalogizaci dat, zkontrolujte následující body. 👇
✅ Stabilita cen a balíčků: Ověřte si, zda jsou ceny po akvizici pevně stanoveny, nebo zda se mohou změnit. Někteří dodavatelé po akvizici restrukturalizují cenové úrovně nebo ruší starší tarify.
✅ Smlouvy o poskytování služeb (SLA): Zkontrolujte, zda jsou doby odezvy a dostupnost specializované technické podpory smluvně zaručeny nebo nabízeny neformálně
✅ Formáty exportu: Ujistěte se, že můžete exportovat metadata, mapy původu dat a dokumentaci ve standardních formátech, abyste nebyli vázáni na daný systém, pokud budete potřebovat migrovat
✅ Zabezpečení a RBAC: Ověřte, zda řízení přístupu na základě rolí a auditní protokoly splňují vaše požadavky na dodržování předpisů, zejména pokud se mění vlastnické struktury
✅ Kontinuita integrace: Ujistěte se, že stávající konektory a smlouvy o API budou zachovány i pod novým vlastníkem a nebudou bez předchozího upozornění vyřazeny z provozu
Pokud si je vyberete předem, vyhnete se nepříjemným překvapením dlouho po podpisu smlouvy.
Alternativy k Secodě v kostce
Zde je přehled všech nástrojů, které jsou v tomto průvodci popsány. 📊
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Dokumentace založená na umělé inteligenci, Brain, dashboardy, podnikové vyhledávání, automatizace
|Datové týmy, podniky, mezifunkční týmy
|Navždy zdarma; individuální ceny pro podniky
|Atlan
|Původ dat na úrovni sloupců, vyhledávání v přirozeném jazyce, obchodní glosáře, správa zásad
|Datoví inženýři, týmy pro správu dat, podniky
|Ceny na míru
|Alation
|Objevování aktiv založené na strojovém učení, generativní AI Ask Alation, analýza behaviorálních dotazů
|Podniky spravující regulované datové toky
|Ceny na míru
|Collibra
|Detekce anomálií, kontroly kvality v datovém skladu, automatizovaná pravidla strojového učení, dohled nad umělou inteligencí
|Podniky v regulovaných odvětvích
|Ceny na míru
|DataHub
|Dotazy na metadata v přirozeném jazyce, komplexní sledovatelnost, detailní zásady přístupu
|Datoví inženýři, open-source týmy
|Zdarma (open source)
|Amundsen
|Hodnocení datových sad ve stylu PageRank, automatické zachycování metadat, zobrazení původu dat
|Datoví inženýři, analytici, open-source týmy
|Zdarma (open source)
|OpenMetadata
|Unifikovaný graf metadat, editor linie dat bez nutnosti programování, řízení přístupu na základě rolí
|Datové týmy rozšiřující správu open-source
|Zdarma (open source)
|Vyberte hvězdičku
|Původ dat na úrovni sloupců, přehledy o využití, automaticky generované ER diagramy, synchronizace s dbt
|Datové týmy spravující náklady na datové sklady a původ dat
|Ceny na míru
|Fivetran Catalog
|Více než 700 konektorů zdrojů, řešení odchylek schémat, replikace téměř v reálném čase
|Datové týmy spravující automatizaci datových toků
|K dispozici je bezplatný tarif; Ceny na míru
|Metaphor
|Vyhledávání v běžném jazyce, sledování původu dat, funkce pro sociální spolupráci
|Týmy zlepšující datovou gramotnost a vyhledávání dat
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy k Secodě
1. ClickUp (nejlepší pro dokumentaci dat a spolupráci týmů s využitím umělé inteligence)
Většina nástrojů pro datové katalogy vám pomáhá data vyhledávat a spravovat. Ale související činnosti, jako je řízení projektů, dokumentace dat, spolupráce mezi týmy a automatizace pracovních postupů, jsou stále roztříštěné mezi různými nástroji.
ClickUp tento problém řeší tím, že vše sjednocuje do jednoho konvergovaného AI pracovního prostoru, a funguje jako znalostní vrstva, která propojuje vaše projekty, dokumentaci a AI bez nutnosti přepínání kontextu.
Toto dělá z ClickUp ideální volbu pro týmy: ⬇️
Správa znalostí s podporou AI pomocí ClickUp Brain
Jednou z nejužitečnějších funkcí ClickUp pro datové týmy je ClickUp Brain, vrstva umělé inteligence, která propojuje úkoly, dokumentaci, konverzace a historii projektu do prohledávatelného znalostního systému. Umělá inteligence dokáže shrnout dokumenty, generovat aktualizace na základě aktivity úkolů a odpovídat na otázky s využitím informací z celého pracovního prostoru.
Při správě dokumentace a znalostí o správě dat můžete klást Brainu otázky týkající se vlastnictví datových sad, předchozích kontrol dodržování předpisů nebo historických rozhodnutí souvisejících s konkrétními datovými aktivy.
V případě auditů shody s předpisy dokáže Brain načíst stav otevřených auditních úkolů, označit všechny nevyřešené položky a vypracovat souhrn, aniž byste jej museli sestavovat ručně.
Podnikové vyhledávání napříč nástroji a dokumentací dat
Velké datové týmy často bojují s roztříštěností znalostí.
Funkce Enterprise Search v ClickUp tento problém řeší indexováním informací v pracovním prostoru a propojených nástrojích, takže týmy mohou najít vše, co potřebují, na jednom místě. Systém dokáže vyhledávat odpovědi z úkolů, dokumentů, konverzací a externích aplikací a kombinovat je do kontextových odpovědí.
Kontextové filtrování vám umožňuje třídit podle projektu, stavu nebo přidělené osoby, takže výsledky zůstávají relevantní, a správa oprávnění zajišťuje, že citlivé dokumenty správy dat zůstanou přístupné pouze oprávněným uživatelům.
Bezpečnostní zásady ClickUp zajišťují řízení přístupu na základě rolí a auditní protokoly v celém pracovním prostoru, přičemž data zákazníků jsou hostována na AWS v rámci certifikace SOC 2 Type 2. Díky více než 100 integracím ClickUp proudí data z nástrojů jako Tableau, Google Sheets, Airtable atd. plynule a bezpečně do vašeho pracovního prostoru .
Dokumentace a příručky pro správu dat s ClickUp Docs
Účinná správa dat vyžaduje jasnou dokumentaci: definice datových sad, zásady správy, průvodce pro začínající analytiky a standardní operační postupy pro nakládání s citlivými daty.
S ClickUp Docs získáte prostředí pro spolupráci, ve kterém můžete vytvářet interní wiki a znalostní báze přímo propojené s úkoly a pracovními postupy.
Týmy mohou vytvářet technickou dokumentaci, spolupracovat v reálném čase, převádět akční položky na úkoly v ClickUp a pomocí historie verzí sledovat, jak se dokumentace vyvíjí v závislosti na změnách datových sad v průběhu času.
Je to obzvláště užitečné, když inženýři a obchodní partneři potřebují zůstat v synchronizaci, aniž by se spoléhali na interní komunikační nástroje, které jsou zcela mimo pracovní prostředí. A pro podnikové uživatele Docs Hub usnadňuje vyhledání nejnovější verze čehokoli, aniž by museli prohledávat staré chatové zprávy nebo e-mailové konverzace.
Sledování iniciativ v oblasti správy pomocí dashboardů ClickUp
Další výzvou pro vedoucí pracovníky v oblasti dat je přehled o probíhajících činnostech v oblasti správy. Od iniciativ v oblasti dodržování předpisů až po zavádění katalogů – tyto úsilí často zahrnují více týmů a trvají několik měsíců.
ClickUp Dashboards vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné přehledy, které sledují vše od postupu projektu a rozložení pracovní zátěže až po připravenost na dodržování předpisů a provozní metriky. Díky konsolidaci dat z úkolů, pracovních postupů, závislostí a časových os projektů získává vedení jasný přehled o iniciativách v oblasti správy dat v celé organizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřazujte úkoly, aktualizujte stavy, spouštějte oznámení nebo automaticky přesouvejte práci mezi pracovními postupy na základě předdefinovaných podmínek pomocí automatizací ClickUp.
- Vytvořte v ClickUp superagenty, kteří dokážou samostatně generovat zprávy o správě, analyzovat průběh projektů nebo odhalovat problémy v iniciativách správy dat
- Využijte ClickUp Chat jako centralizovanou komunikační platformu, kde týmy mohou rychle převádět diskuze na konkrétní úkoly a udržovat sledovatelnou historii rozhodnutí týkajících se správy dat
- Mějte přehled o fakturovatelných hodinách a odhalte rizika pro rozpočet dříve, než se stanou problémem, pomocí ClickUp Time Tracking
- Směřujte příchozí požadavky a zpětnou vazbu přímo do správných projektů pomocí formulářů ClickUp, aniž by je někdo musel ručně třídit.
Omezení ClickUp
- Vysoká náročnost na osvojení pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
ClickUp je podle mě snadno použitelný pro celý tým, což je skvělé. Moc se mi líbí flexibilita a flexibilní aplikace, které ClickUp nabízí. Data, která mohu zadávat do databáze, jsou opravdu bohatá a užitečná pro následné kroky u všech druhů úkolů, v poprodejním servisu i v prodejních procesech. Je to velmi praktické, protože umožňuje plynulý přechod mezi členy týmu a zajišťuje, že každý ví, co bylo pro klienta vyřešeno, a může provést správné následné kroky a uzavření.
📮 ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále na pozoru, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o ochranu svých dat, zatímco druhá polovina si prostě není jistá, zda může věřit tomu, co jim AI říká.
ClickUp řeší oba tyto problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi.
To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít těžit ze zvýšení produktivity, aniž by se musely trápit tím, zda jsou jejich informace chráněny nebo zda získávají spolehlivé výsledky.
2. Atlan (nejlepší pro kolaborativní datový pracovní prostor a aktivní správu metadat)
Atlan se přímo propojuje s nástroji jako Snowflake, dbt a Tableau, aby automatizoval sledování původu dat, katalogizaci a správu v jediném společném pracovním prostoru. Neustále aktualizuje metadata z připojených zdrojů, místo aby se spoléhal na ruční zadávání, a zobrazuje kontext prostřednictvím integrace se Slackem a Chromem.
Sledování původu na úrovni sloupců mapuje tok dat od zdroje až po finální report, což podporuje analýzu dopadů a ladění v komplexních prostředích. Funkce využívající umělou inteligenci generují SQL dotazy z přirozeného jazyka a automaticky udržují popisy datových zdrojů aktuální.
Nejlepší funkce Atlanu
- Spravujte a prosazujte datové zásady v širokém měřítku pomocí obchodních glosářů, které vytvářejí společný slovník pro technické i obchodní týmy
- Rozšiřte možnosti platformy pomocí více než 100 předem připravených konektorů a architektury založené na API
- Nastavte a sledujte vlastnictví dat přímo u jednotlivých aktiv, aby se neztrácela odpovědnost mezi týmy
- Odhalte dopady na navazující procesy před provedením změn pomocí mapování závislostí napříč pipeline
Omezení nástroje Atlan
- Zobrazení a vyhledávání původu dat mohou být v komplexních prostředích omezené
- Naučit se s ním pracovat je náročné a některé funkce vyžadují dodatečné nastavení, aby fungovaly efektivně
Ceny Atlan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Atlanu
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Atlanu?
Recenze uživatele říká:
Na Atlanu oceňuji nejvíce to, jak proměňuje práci s daty v skutečně kolaborativní a plynulý zážitek. Spojením lidí, dat a kontextu na jedné platformě umožňuje týmům skutečně porozumět svým datům a důvěřovat jim. Je pro mě neuvěřitelně snadné najít to, co potřebuji, dokumentovat svou práci a udržovat pořádek bez obvyklého zmatku. Atlan je jasně navržen tak, aby data sloužila lidem, místo aby nutil lidi přizpůsobovat se datům. Jeho hladká integrace s moderními nástroji umožňuje týmům pracovat efektivněji a celý proces práce s daty je díky tomu lidštější, transparentnější a příjemnější.
3. Alation (nejlepší pro katalogizaci podnikových dat a správu dat)
Alation je platforma pro datovou inteligenci založená na umělé inteligenci, která funguje jako centralizovaný katalog a umožňuje organizacím vyhledávat a důvěřovat svým datům napříč databázemi, datovými sklady a datovými jezery.
Platforma využívá strojové učení k analýze skutečného chování dotazů a automaticky vyhledává důvěryhodné zdroje, čímž udržuje přesnost katalogu na základě skutečného využití namísto ruční dokumentace. Automatizuje správu dat, sledování původu dat a extrakci metadat, čímž snižuje čas, který týmy tráví hledáním spolehlivých dat.
Ask Alation okamžitě převádí otázky v běžné angličtině na dotazy v jazyce SQL nebo Python, čímž zpřístupňuje data i uživatelům bez technických znalostí. Tržiště datových produktů umožňuje týmům objevovat a využívat spravované datové produkty v rámci celé organizace, zatímco nativní integrace s nástroji BI, jako jsou Tableau a Power BI, zajišťují, že analýzy vycházejí z důvěryhodných dat.
Nejlepší funkce Alation
- Objevujte důvěryhodná datová aktiva rychleji pomocí doporučení založených na strojovém učení a vycházejících ze skutečného chování při vyhledávání
- Zajistěte dodržování předpisů pomocí automatizovaného sledování původu dat napříč datovými toky v různých systémech
- Snižte čas strávený vyřizováním žádostí o přístup tím, že poskytnete obchodním uživatelům samoobslužný přístup k řízeným datovým produktům
- Nastavte standardy kvality dat a sledujte je přímo v rámci platformy, aniž byste museli přepínat mezi nástroji
- Spravujte pracovní postupy a přiřazujte vlastnictví dat napříč aktivy z jednoho místa
Omezení Alation
- Při procházení velkými datovými soubory dochází k znatelnému zpomalení výkonu
- Funkce pro zajištění kvality dat a sledování původu dat napříč systémy mají oproti specializovaným nástrojům určité nedostatky
Ceny Alation
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alation
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Alation?
Recenze uživatele říká:
Alation považuji za fantastický produkt díky jeho inovativnosti a jsem ohromen jeho neustálým vývojem, včetně testování nové funkce založené na umělé inteligenci. Vyniká také vynikající zákaznický servis, přičemž tým Alation je velmi přístupný a konzistentní ve své komunikaci s klienty. Od počátečního prodeje až po obnovení softwaru se plně vžívají do perspektivy klienta a snaží se zajistit jeho úspěch. Jsem vděčný za snadné nastavení, které usnadnil tým profesionálních služeb Alation prostřednictvím programu Right Start, díky čemuž byl proces implementace plynulý a bezproblémový.
4. Collibra (nejlepší pro správu dat a řízení politik na podnikové úrovni)
Collibra je platforma pro datovou inteligenci na podnikové úrovni, která pomáhá organizacím spravovat a řídit data a AI aktiva v širokém měřítku. Je postavena na konceptu Data Confidence™ a slouží jako centralizovaný systém záznamů, který poskytuje obchodním a IT týmům sdílené místo pro vyhledávání a certifikaci dat v celé organizaci.
Strojové učení proaktivně detekuje anomálie v datech, zatímco automatizované pracovní postupy nahrazují roztříštěné tabulky a manuální procesy zajišťování souladu s předpisy. Řešení také spravuje životní cyklus modelů a agentů umělé inteligence a zajišťuje, že jsou postaveny na důvěryhodných datech a vyhovují interním i regulačním standardům.
Nejlepší funkce Collibry
- Sledujte stav datového toku od začátku do konce pomocí detekce anomálií a upozornění na porušení pravidel v celém datovém cloudu
- Automaticky generujte pravidla kvality dat založená na strojovém učení, abyste odhalili nesprávná data bez nutnosti ručního psaní pravidel
- Dohlížejte na případy použití AI v produkčním prostředí pomocí specializovaných nástrojů pro monitorování a hlášení rizik
- Automatizujte reporting v oblasti dodržování předpisů napříč regulovanými datovými prostředími bez ručního stahování dat
- Sledujte původ dat na detailní úrovni, abyste splnili požadavky na audit a mohli provádět analýzu dopadů
Omezení Collibry
- Nastavení a zobrazení linie dat mohou působit složitě bez specializované administrátorské podpory
- Někteří uživatelé uvedli, že možnosti přizpůsobení pracovních postupů jsou omezené a že výukové materiály působí neúplně
Ceny Collibra
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collibry
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Collibře?
Recenze uživatele říká:
Zjistil jsem, že je velmi snadné propojit základní funkce platformy s klíčovými obchodními problémy a navrhnout Collibru jako nástroj, který tyto problémy dokáže vyřešit a tím generovat hodnotu prostřednictvím úspor nákladů.
5. DataHub (nejlepší pro správu metadat a vyhledávání dat v open-source)
Pro datové inženýry, kteří spravují komplexní datové potrubí a rozsáhlé datové ekosystémy, je DataHub dobrou volbou. Pomáhá organizovat a porozumět datům tím, že centralizuje metadata napříč datovými sadami, dashboardy, datovými potrubími a modely strojového učení do jediného sjednoceného pohledu.
Tento open-source datový katalog podporuje vyhledávání, komplexní sledování původu dat, správu vlastnictví a monitorování kvality dat. Týmy mohou definovat datové smlouvy, sledovat osobní údaje a uplatňovat zásady správy v celém datovém ekosystému.
Tento nástroj, původně vyvinutý společností LinkedIn pro zpracování metadat ve velkém měřítku, poskytuje týmům datových inženýrů flexibilní základ, který mohou nasadit a rozšířit tak, aby vyhovoval jejich vlastní infrastruktuře, aniž by byli vázáni na plán vývoje dodavatele.
Nejlepší funkce DataHubu
- Pomocí Ask DataHub můžete přímo dotazovat metadata a získat kontextové odpovědi týkající se datových sad, jejich původu, vlastnictví a zásad.
- Sledujte závislosti dat v předcházejících a následujících fázích od začátku do konce napříč datovými sadami a datovými toky
- Synchronizujte metadata průběžně z různých datových zdrojů pomocí automatizovaných pracovních postupů pro načítání dat
- Pomocí detailních zásad přístupu a rolí můžete řídit, kdo může konkrétní aktiva prohlížet, upravovat nebo vyhledávat
- Definujte a sledujte datové smlouvy, abyste stanovili očekávání ohledně kvality mezi producenty a spotřebiteli
Omezení DataHubu
- Někteří uživatelé uváděli, že rozhraní působí neohrabaně a při práci s velkými datovými soubory dochází ke zpomalení výkonu
Ceny DataHubu
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze DataHubu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DataHubu?
Recenze uživatele říká:
DataHub se snadno používá a pomáhá mi udržovat data v pořádku. Skvěle se hodí pro sdílení a správu datových sad a velkým plusem je správa verzí. Rozhodně ho doporučuji!
6. Amundsen (nejlepší pro objevování dat z otevřených zdrojů a vyhledávání pro datové inženýry)
Amundsen řeší problém metadat přístupem, který upřednostňuje vyhledávání. Jeho algoritmus řazení zobrazuje datové sady na základě skutečných vzorců použití, nikoli podle toho, jak nedávno někdo aktualizoval dokumentaci, takže zdroje, na které se váš tým již spoléhá, se obvykle zobrazí jako první, aniž by někdo musel udržovat seznam.
Tento nástroj propojuje datové sady s ETL procesy, dashboardy a dotazy, které na nich závisí, a poskytuje týmům jasnější přehled o tom, jak data v organizaci proudí. Tato přehlednost také pomáhá týmům pochopit, odkud data pocházejí, jak jsou transformována a na jaké navazující systémy se vztahují.
Nejlepší funkce Amundsenu
- Prohlédněte si podrobný kontext datových sad, včetně vlastníků, frekvence aktualizací a statistik využití, v jediném přehledu
- Vizualizujte upstreamové zdroje a downstreamové závislosti pomocí integrovaných zobrazení datové linie
- Obohacujte a dokumentujte datové sady ve spolupráci s ostatními přidáváním značek a poznámek přímo k datům
- Zobrazte si náhled dat v tabulce přímo z výsledků vyhledávání, aniž byste museli dotazovat zdrojový systém
- Propojte metadata z různých zdrojů pomocí rámce pro sběr dat Databuilder a jeho rozšiřitelné architektury pipeline
Omezení Amundsenu
- Funkce správy dat jsou ve srovnání s platformami podnikové třídy omezené
- Při práci s velmi rozsáhlými datovými sadami nebo ve složitých prostředích dochází ke zpomalení výkonu
Ceny Amundsen
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze Amundsenu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amundsenu?
Potřebovali jsme něco rychlého a podle našich zkušeností byl Amundsen z těch dvou jednodušší (s žádným z nich nemůžete šlápnout vedle). Museli jsme provést úpravy pro podporu grafové databáze a Amundsen se snadno upravoval.
🔍 Věděli jste, že... Amundsen je pojmenován po Roaldu Amundsenovi, norském průzkumníkovi, který jako první dosáhl jižního pólu.
7. OpenMetadata (nejlepší pro jednotnou správu metadat a sledovatelnost dat)
OpenMetadata sjednocuje vyhledávání dat, sledovatelnost a správu napříč moderními datovými stacky. Centralizuje metadata z pipeline, datových skladů, dashboardů a modelů strojového učení do jediného sjednoceného grafu, čímž odstraňuje izolovanost mezi nástroji jako Snowflake, Airflow a dbt.
Platforma podporuje automatizované načítání metadat prostřednictvím více než 100 konektorů a nabízí integrované sledování původu dat, monitorování kvality dat a funkce pro spolupráci. Editor původu dat bez nutnosti programování umožňuje komukoli v týmu vizuálně mapovat a aktualizovat tok dat bez nutnosti podávání žádosti.
Je postaven na API a architektuře typu „schema-first“ a je navržen tak, aby se dal škálovat napříč podnikovými datovými prostředími a zároveň zůstal přístupný jak technickým, tak netechnickým uživatelům.
Nejlepší funkce OpenMetadata
- Prohledávejte tabulky, dashboardy, pipeline a služby pomocí klíčových slov, asociací a booleovských dotazů
- Spravujte oprávnění pro aktualizace metadat, značky, vlastnictví a původ pomocí řízení přístupu na základě rolí
- Sledujte spolehlivost dat pomocí integrovaného profilování, testů kvality a kontrol aktuálnosti
- Automatizujte načítání dat napříč vaším datovým stackem pomocí servisních konektorů a pipeline spouštěných jedním kliknutím, které využívá Airflow
- Nastavte klasifikaci datových úrovní, abyste mohli upřednostnit správu kritických aktiv před nekritickými
Omezení OpenMetadata
- Jedná se o relativně novou platformu, takže rozsahem komunity a vyspělostí funkcí zaostává za zavedenými nástroji
- Počáteční nastavení a integrace do stávajících pracovních postupů mohou vyžadovat značné přizpůsobení.
Ceny OpenMetadata
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze OpenMetadata
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OpenMetadata?
Jeden uživatel Redditu říká:
Osobně považuji openmetadata za skvělý nástroj. Nechápu, proč není dostatečně populární. Jejich OSS má sice některé problémy, ale nabízí velkou flexibilitu. Je velmi snadné jej rozšířit.
8. Select Star (nejlepší pro automatizované vyhledávání dat a sledování původu na úrovni sloupců)
Select Star po vás nevyžaduje, abyste měnili způsob ukládání nebo správy dat. Načte vaši stávající infrastrukturu a okamžitě začne dokumentovat aktiva, mapovat původ dat na úrovni sloupců a odhalovat, jakým způsobem se k datům ve vašem datovém skladu a BI nástrojích skutečně přistupuje.
Funkce analýzy nákladů Snowflake propojuje využití dat přímo s výdaji na datový sklad, takže můžete zjistit, která aktiva zvyšují náklady. Kontinuální synchronizace DBT automaticky udržuje dokumentaci přesnou a automaticky generované diagramy vztahů mezi entitami pomáhají novým členům týmu rychle se zorientovat, aniž by museli hledat toho, kdo systém vytvořil.
Vyberte si nejlepší funkce Star
- Sledujte původ dat na úrovni sloupců napříč integracemi pomocí škálovatelných zobrazení, ve kterých se snadno orientujete
- Identifikujte nevyužité nebo nadbytečné datové sady analýzou vzorců přístupu ve vašem datovém skladu
- Automaticky detekujte a mapujte vztahy mezi tabulkami pomocí protokolů dotazů bez nutnosti ruční konfigurace
- Udržujte dokumentaci datových aktiv v synchronizaci s vaším projektem dbt díky neustálým automatickým aktualizacím
Vyberte omezení služby Star
- Pokročilé reportování a podrobné informace o využití jsou ve srovnání s alternativami na podnikové úrovni omezené
Vyberte si cenový plán Star
- Ceny na míru
Vyberte hodnocení hvězdičkami a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Select Star?
Recenze uživatele říká:
Na Select Star se mi nejvíc líbí, jak je platforma od samého začátku uživatelsky přívětivá a intuitivní. Rozhraní je přehledné, dobře uspořádané a výrazně zjednodušuje orientaci ve složitých datových sadách. Funkce vyhledávání je velmi výkonná. Dokážu rychle najít správné tabulky, sloupce nebo dashboardy, aniž bych se musel na někoho ptát. Je to vynikající nástroj pro zapojení do nových datových prostředí a rychlejší pochopení vztahů mezi datovými sadami. Celkově Select Star skutečně zlepšuje objevování dat a spolupráci mezi týmy.
9. Fivetran Catalog (nejlepší pro automatizovanou správu datové linie a metadat pipeline)
Fivetran je plně spravovaná cloudová platforma pro integraci dat, která automatizuje proces ELT a přesouvá data z aplikací SaaS, databází a souborů do centralizovaného datového skladu nebo datového jezera bez nutnosti vlastních technických úprav.
Automaticky zpracovává změny schémat, údržbu API a synchronizaci historických dat, takže při vývoji zdrojů není u pipeline nutný manuální zásah. Certifikace v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů, včetně SOC 2, GDPR, HIPAA a ISO 27001, jsou součástí standardní výbavy.
Nejlepší funkce Fivetran Catalog
- Načtěte data z aplikací SaaS, databází a cloudového úložiště pomocí předem připravených konektorů, aniž byste museli psát vlastní kód
- Sledujte stav synchronizace konektorů a dostávejte upozornění, když je třeba věnovat pozornost datovým tokům, aniž byste museli provádět ruční kontroly
- Replikujte změny v databázi téměř v reálném čase s minimálním zatížením zdrojových systémů
- Koordinujte transformace dbt Core přímo ve Fivetranu po načtení dat
- Chraňte citlivá pole pomocí ovládacích prvků na úrovni sloupců spolu s RBAC a certifikacemi shody
Omezení katalogu Fivetran
- Některé konektory mají problémy se spolehlivostí, včetně chybějících nebo vadných integrací
Ceny katalogu Fivetran
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fivetran Catalog
- G2: 4,3/5 (více než 770 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fivetran Catalog?
Recenze uživatele říká:
Fivetran vyniká v jedné věci: spolehlivě synchronizuje data z různých SaaS nástrojů do centrálního datového skladu, jako je BigQuery. Nastavení je neuvěřitelně rychlé – většina konektorů funguje v podstatě na principu plug-and-play s minimální konfigurací. Obzvláště oceňuji širokou knihovnu konektorů, automatickou správu schémat a robustní systém upozornění. Pro malý tým bez datového inženýra na plný úvazek je to revoluční změna. Eliminuje to spoustu manuální práce a umožňuje nám soustředit se na získávání poznatků namísto zápasení s API.
🧠 Zajímavost: Název Fivetran je slovní hříčkou odkazující na programovací jazyk Fortran. Zakladatelé původně chtěli vytvořit tabulkový procesor pro velká data, ale zpětná vazba od uživatelů neustále směřovala k jedné věci: prostě přesuňte naše data ze Salesforce do Redshiftu. Tak změnili směr a vznikla společnost zabývající se datovými potrubími.
10. Metaphor (nejlepší pro objevování dat založené na vztazích a kontextové vyhledávání)
Metaphor vychází z předpokladu, že objevování dat je stejně tak sociálním problémem jako technickým, a proto jsou vzorce použití a týmové diskuse zobrazeny ve stejném pohledu vedle informací o původu a vlastnictví.
Kontext se vytváří přirozeně v průběhu času, namísto toho, aby se spoléhal na správce dat, který vše dokumentuje až dodatečně. Zpravodajský kanál zobrazuje populární položky a udržuje konverzace přiřazené k datům, o kterých se skutečně jedná, takže znalosti organizace zůstávají snadno dohledatelné a neztrácejí se v chatových vláknech.
Nejlepší funkce Metaphoru
- Prohledávejte datové zdroje v běžné angličtině a získejte kontextové výsledky s informacemi o vlastnictví, využití a důvěryhodnosti
- Centralizujte diskuse o datech a aktualizace díky integraci se službami Slack, Microsoft Teams a Chrome
- Používejte značky správy a řízení přístupu pro technické i obchodní uživatele přímo ze stávajících nástrojů
- Sledujte konkrétní aktiva a nechte si zasílat upozornění, když dojde ke změně vlastnictví, projektové dokumentace nebo vzorců použití
- Zobrazujte signály o kvalitě dat a důvěryhodnosti společně s výsledky vyhledávání, aby uživatelé mohli zdroje před použitím vyhodnotit
Omezení metafory
- Aktualizace produktového plánu a vydávání nových funkcí probíhají méně často, než se očekávalo
Ceny Metaphor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Metaphor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Metaphoru?
Recenze uživatele říká:
Celková zkušenost s týmem byla skvělá. Plány do budoucna jsou ambiciózní a odpovídají naší vizi budoucnosti datových katalogů a vyhledávání dat.
Proměňte datový chaos v přehlednost s ClickUp
Většina nástrojů pro datové katalogy plní svou funkci a tím to končí. Dokumentace stále zůstává v samostatném wiki a důležité konverzace se ztrácejí v chatových vláknech, ke kterým se nikdo nevrací.
ClickUp tuto mezeru vyplňuje propojením samotné práce s dokumentací, úkoly a souvisejícím kontextem. Když tedy váš tým potřebuje odpovědi, jsou již k dispozici.
