Když je software vytvořen spíše pro technické uživatele než pro běžné týmy, i přidělování jednoduchých úkolů se může začít jevit jako komplikované.
Mnoho nástrojů pro řízení projektů předpokládá od uživatelů vyšší úroveň technických znalostí, což vede k tomu, že odborníci bez technického vzdělání jsou zahlceni zbytečnou složitostí.
Nejlepší nástroje pro řízení projektů pro uživatele bez technických znalostí tuto zkušenost mění. Upřednostňují přehlednost před konfigurací a snižují potíže v každém kroku.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na nástroje pro řízení projektů, které technicky neznalým uživatelům usnadňují dodržování termínů a udržení produktivity.
👀 Věděli jste? To, co začalo jako neformální rozhovory mezi Jimem Snyderem a malou skupinkou kolegů, se postupně vyvinulo v větší nápad: vytvořit prostor, kde by se projektoví manažeři mohli spojit, vyměňovat si praktické poznatky a společně řešit společné výzvy.
Tento nápad se zrodil během večeře ve Filadelfii a stal se skutečností na formálním setkání, které se konalo 3. října 1969 na Georgia Institute of Technology a které znamenalo založení Project Management Institute.
Nejlepší software pro řízení projektů určený pro uživatele bez technických znalostí v kostce
Pro přehlednou představu o aktuální situaci nabízí níže uvedená tabulka rychlý přehled nejlepších nástrojů pro řízení projektů určených pro uživatele bez technických znalostí.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řízení projektů s úkoly, dokumenty, chatem, dashboardy, automatizací, souhrny generovanými umělou inteligencí, podnikovým vyhledáváním a agenty s umělou inteligencí, které snižují potřebu manuální koordinace
|Správa veškeré práce na jednom místě s minimálními obtížemi, zejména pro uživatele bez technických znalostí, kteří chtějí přehlednost, aniž by museli žonglovat s více nástroji
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Asana
|Sledování cílů, závislosti úkolů, portfolia, řízení pracovní zátěže a souhrny projektů založené na umělé inteligenci
|Strukturované plánování projektů a realizace zaměřená na cíle, která zůstává přístupná i při rozšiřování rozsahu práce
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $ za uživatele a měsíc.
|Monday.com
|Vizuální tabule, Ganttovy diagramy, řídicí panely, šablony, sledování času a automatizace bez nutnosti programování
|Vizuální sledování projektů pro týmy, které chtějí mít přehled o stavu, odpovědnosti a pokroku na první pohled
|K dispozici je bezplatný tarif (až pro 2 uživatele); placené tarify začínají na 12 $ za uživatele a měsíc
|Trello
|Kanbanové tabule založené na kartách, kontrolní seznamy, Power-Ups, převádění e-mailů na úkoly a jednoduché automatizace
|Jednoduché sledování projektů a organizace úkolů pro jednotlivce nebo malé týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $ za uživatele a měsíc
|Notion
|Projekty založené na databázi, flexibilní zobrazení, propojené dokumenty, agenti s umělou inteligencí, poznámky ze schůzek a podnikové vyhledávání
|Vlastní organizace projektů pro týmy, které upřednostňují flexibilitu před rigidními pracovními postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD za člena a měsíc
|Basecamp
|Jednoduché projektové panely, integrovaná komunikace, úkoly, plány, Hillovy grafy a volitelný doplněk pro sledování času
|Týmy, které chtějí přehlednou viditelnost projektů a komunikaci bez složitých pracovních postupů nebo reportingu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD za uživatele a měsíc
|Smartsheet
|Řízení projektů ve stylu tabulek, vzorce, formuláře, řídicí panely, automatizace pracovních postupů a analýzy založené na umělé inteligenci
|Týmy, které jsou zvyklé pracovat s tabulkami a chtějí strukturované sledování projektů, aniž by se musely učit nové rozhraní
|Ceny placených tarifů začínají na 12 USD za člena a měsíc
|Airtable
|Strukturované databáze s flexibilními zobrazeními, propojenými záznamy, automatizací bez nutnosti programování, souhrny založené na umělé inteligenci a rozhraními podobnými aplikacím
|Týmy, které chtějí přizpůsobitelné pracovní postupy a strukturovaná data bez technických znalostí nebo znalostí databází
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $ za uživatele a měsíc
|Týmová práce
|Projekty zaměřené na klienty, sledování času podle úkolů, přehledy pracovní zátěže, milníky a reporty vhodné pro fakturaci
|Týmy poskytující služby, které potřebují týmovou spolupráci a sledování času přímo vázané na projektovou práci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,99 $ za uživatele a měsíc
|Wrike
|Vizuální grafy pracovní zátěže, spolupráce v rámci úkolů, schvalování dokumentů, tabule a souhrny podporované umělou inteligencí
|Týmy, které potřebují kreativní spolupráci bez náročného technického nastavení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD za uživatele a měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro řízení projektů určeného pro uživatele bez technických znalostí?
Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru nejlepšího softwaru pro řízení projektů určeného pro uživatele bez technických znalostí:
- Intuitivní a přehledné rozhraní: Pomůže vám rychle se zorientovat a provádět úkony bez školení nebo technické podpory
- Přiřazování úkolů a nastavení projektu: Umožňuje vám vytvářet více projektů, přiřazovat práci a sledovat pokrok během několika minut bez složité konfigurace
- Přizpůsobitelné pracovní postupy bez zbytečné složitosti: Umožňuje přizpůsobit stavy nebo zobrazení tak, aby odpovídaly vašemu způsobu práce, aniž byste potřebovali technické znalosti
- Snadné osvojení díky chytrým výchozím nastavením: Funguje dobře ihned po instalaci a umožňuje vám postupně využívat pokročilé funkce, místo aby vás hned na začátku zahlcoval.
- Přehledné řídicí panely a reporty: Umožňuje vytvářet vlastní řídicí panely a poskytuje vám přehled o pokroku týmu na první pohled bez nutnosti ručního reportování
- Cílené oznámení: Udržuje vás v obraze díky relevantním aktualizacím a zároveň vám dává kontrolu nad tím, abyste se vyhnuli zahlcení upozorněními
- Přístupná nápověda a zaškolení: Poskytuje jednoduché návody a tutoriály, abyste mohli zůstat produktivní, aniž byste se museli spoléhat na IT
Nejlepší software pro řízení projektů určený pro uživatele bez technických znalostí
Podívejme se nyní podrobně na každý systém pro řízení projektů, včetně jeho nejlepších funkcí, omezení, cen a uživatelských recenzí.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů s přehledností díky umělé inteligenci a minimálními překážkami v pracovním toku)
Je běžné, že se cítíte zahlceni nástroji pro řízení projektů, které vás nutí učit se neznámou terminologii a rigidní pracovní postupy jen proto, abyste mohli dokončit základní úkoly. Místo zjednodušení práce přidávají tření a zpomalují pokrok.
ClickUp řeší tento problém tím, že funguje jako konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který spojuje úkoly, dokumenty, chat, cíle a umělou inteligenci do jednoho propojeného systému. K řízení projektů nemusíte kombinovat více nástrojů ani rozumět složitým rámcům.
Podívejme se, jak software pro řízení projektů ClickUp odstraňuje složitost a usnadňuje každodenní práci uživatelům bez technických znalostí. Zde je stručný přehled. 👇🏼
Organizujte a spouštějte projekty s jasným plánem
Práce často začíná jako roztroušené nápady v chatech a poznámkách z jednání a jejich přeměna na strukturovaný plán může být obtížná. Úkoly v ClickUp vám umožňují zachytit každý nápad v okamžiku, kdy se objeví, přidat podúkoly, přiřadit vlastníky, nastavit termíny, připojit relevantní dokumenty a použít štítky v rámci jediného projektu pro jasnou realizaci.
Efektivně vytvářejte a spravujte znalosti o projektech
Informace o projektu se často ztrácejí v souborech a sdílených složkách, což ztěžuje orientaci v aktuálním stavu a rozhodování o dalších krocích. ClickUp Docs udržuje informace o projektu přímo propojené s vašimi úkoly, takže dokumenty jako SOW, projektové plány a požadavky lze snadno najít a používat.
Pomocí vnořených stránek, šablon, záložek a formátovacích prvků můžete vytvářet dokumenty pro jakýkoli typ práce a efektivně tak spravovat znalosti. Váš tým pak může společně upravovat dokumenty v reálném čase, přidávat komentáře, označovat kolegy a převádět text na úkoly, když je třeba nápady uvést do praxe.
Vytvářejte aktualizace a získejte přehled díky AI
Dále ClickUp Brain funguje jako inteligentní vrstva napříč vaším pracovním prostorem, která propojuje kontext, takže můžete získat odpovědi, aniž byste museli prohledávat složité projekty nebo přepínat mezi nástroji.
Na rozdíl od obecné AI, která pouze píše text na základě zadání, ClickUp Brain rozumí datům ve vašem pracovním prostoru a poskytuje praktické informace a doporučení přímo tam, kde pracujete.
Tato umělá inteligence v projektovém řízení vám pomůže tím, že:
- Odpovídejte na otázky srozumitelným jazykem pomocí reálných dat z vašich úkolů, dokumentů a chatů
- Automatické shrnutí stavu projektu, abyste měli přehled o pokroku a rizicích na první pohled
- Zvýraznění toho, čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu, na základě termínů, aktualizací nebo zablokované práce
- Vytvářejte aktualizace, úkoly nebo obsah přímo na základě toho, co se právě děje ve vašem pracovním prostoru
Protože Brain rozumí vaší skutečné práci, zjednodušuje proces informování a pomáhá uživatelům bez technických znalostí soustředit se na práci, aniž by se museli spoléhat na složité zprávy.
💟 Bonus: ClickUp Brain MAX navazuje na ClickUp Brain tím, že ukončuje roztříštěnost AI a přináší kontextovou AI do vašich každodenních pracovních nástrojů. Sjednocuje vyhledávání, automatizaci a tvorbu, takže práce nepřestane fungovat, i když jsou informace uloženy mimo jednu aplikaci.
Můžete prohledávat ClickUp, propojené nástroje i web a automatizovat akce, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo se učit, jak fungují různé systémy AI. Můžete také přepínat mezi různými modely AI, jako jsou GPT, Claude a Gemini, podle toho, co potřebujete k dosažení konkrétních výsledků.
Díky funkci Talk to Text můžete vyslovovat nápady, psát koncepty zpráv nebo shrnovat nekonečné schůzky pomocí diktování vylepšeného umělou inteligencí, což usnadňuje rychlou práci bez psaní na klávesnici nebo složitých příkazů.
Najděte cokoli okamžitě díky podnikovému vyhledávání
ClickUp Enterprise Search rozšiřuje možnosti vyhledávání pomocí umělé inteligence na celý váš pracovní prostor, takže odpovědi nejsou omezeny na jediný projekt, dokument nebo nástroj.
Enterprise Search vám umožňuje prohledávat úkoly, dokumenty, komentáře a propojené aplikace, jako jsou Google Drive, Notion, Slack a Gmail, z jednoho místa. Stačí zadat jednoduché klíčové slovo nebo otázku a okamžitě se zobrazí správný soubor, aktualizace nebo konverzace, aniž byste si museli pamatovat, kde byl uložen, nebo přepínat mezi aplikacemi.
Omezte rutinní práci a zvyšte efektivitu
Jakmile je práce zorganizována, často dochází ke komplikacím kvůli opakovaným kontrolám a ručním aktualizacím. ClickUp Automations tuto rutinní práci eliminuje tím, že opakující se úkoly zpracovává na pozadí.
Umožňuje automaticky přiřazovat úkoly, aktualizovat stavy, přesouvat práci mezi fázemi nebo informovat příslušné osoby, když dojde ke změně. Tato pravidla se nastavují pomocí jednoduchých podmínek (nikoli technické logiky), což znamená, že každodenní pracovní postupy v rámci projektu zůstávají konzistentní, aniž by bylo nutné spoléhat se na připomenutí nebo ruční zásahy.
Super agenti ClickUp jdou ještě o krok dál a reagují na kontext, nikoli pouze na pravidla. Agenti mohou sledovat práci, identifikovat rizika, shrnovat změny nebo navrhovat další kroky na základě toho, co se děje ve vašem pracovním prostoru.
Například Super Agent může sledovat časovou osu projektu, všimnout si, když úkoly zaostávají, označit potenciální rizika a automaticky vyzvat příslušnou osobu k přijetí opatření.
Účinně sledujte stav a výkonnost projektu
A konečně, ClickUp Dashboards vám poskytují jasný přehled o výkonu projektů v reálném čase, aniž byste museli interpretovat složité zprávy nebo tabulky. Čerpá živá data přímo z úkolů, které váš tým každý den aktualizuje, takže pokrok, pracovní zátěž, schválení a časové osy jsou zobrazeny vedle metrik, na kterých vám záleží.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte přijímání projektů: Zachyťte příchozí požadavky a zpětnou vazbu pomocí formulářů ClickUp a poté je automaticky směrujte do více projektů bez ručního třídění
- Vdechněte svým plánům vizuální podobu: Brainstormujte na digitálních plátnech pomocí ClickUp Whiteboards a přeměňujte tvary nebo poznámkové lístky na sledovatelné úkoly
- Udržujte konverzace v kontextu provádění úkolů: Diskutujte o práci přímo v chatu ClickUp a přiřazujte úkoly přímo ze zpráv, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo ztrácet kontext
- Proměňte schůzky v impuls k akci: Nahrávejte hovory, generujte souhrny pomocí umělé inteligence a vytvářejte propojené úkoly pomocí nástroje ClickUp AI Notetaker v aplikacích ClickUp, Zoom nebo Microsoft Teams
- Proaktivně kontrolujte čas a rozpočty: Spravujte fakturovatelný čas a včas odhalte rizika pro rozpočet díky integrovaným funkcím sledování času v ClickUp
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp sice nabízí plnohodnotné prostředí jako na počítači, ale některé pokročilé funkce se na počítači ovládají snáze
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 540 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Podle uživatele G2:
Pro kohokoli, kdo se snaží skloubit práci, školu, rodinu a osobní cíle, není ClickUp jen aplikace. Stane se vaším druhým mozkem. Pomohl mi vytvořit strukturu během jednoho z nejrušnějších a nejnáročnějších období mého života a upřímně nevím, jak bych bez něj dokázal udržet směr. Pokud váháte, prostě začněte. Už samotný bezplatný tarif je výkonnější než většina placených nástrojů na trhu.
Pro kohokoli, kdo se snaží skloubit práci, školu, rodinu a osobní cíle, není ClickUp jen aplikace. Stane se vaším druhým mozkem. Pomohl mi vytvořit strukturu během jednoho z nejrušnějších a nejnáročnějších období mého života a upřímně nevím, jak bych bez něj dokázal udržet směr. Pokud váháte, prostě začněte. Už samotný bezplatný tarif je výkonnější než většina placených nástrojů na trhu.
2. Asana (Nejlepší pro strukturované plánování projektů a sledování cílů, které se přizpůsobí potřebám uživatelů, aniž by je zahlcovalo)
Tradiční nástroje pro řízení projektů mají tendenci práci buď příliš zjednodušovat, nebo se s růstem projektů stávají příliš složitými. Asana však nabízí strukturu, která se přizpůsobuje velikosti projektu a zároveň zůstává přístupná i pro uživatele bez technických znalostí.
Začněte s funkcemi pro správu cílů v Asaně a definujte jasné projektové cíle s měřitelnými úkoly a časovými harmonogramy. Poté sledujte pokrok ručně nebo automaticky a sdílejte cíle s příslušnými osobami, aby byly interní týmy stále na stejné vlně.
Tato aplikace pro správu úkolů také podporuje plánování kapacit napříč pracovními úkoly. Můžete vidět, kde jsou lidé nasazeni, a sdílet plány zdrojů na vysoké úrovni, abyste svému týmu pomohli přesněji přidělovat a vyvažovat práci.
Navíc vám vestavěná umělá inteligence pomáhá zůstat v obraze, aniž byste museli prohledávat zprávy. To znamená, že můžete generovat stručné souhrny o postupu a získávat návrhy logických dalších kroků přímo z projektových dat.
Nejlepší funkce Asany
- Optimalizujte rozložení pracovní zátěže v reálném čase tím, že zkontrolujete, kolik hodin má každý k dispozici, a sledujete odhadovaný čas ve srovnání se skutečným časem
- Sledujte propojené projekty pomocí portfolií, abyste získali centrální přehled a mohli spolupracovat s globálními týmy z jednoho místa
- Standardizujte procesy v celé organizaci vytvořením opakovaně použitelných balíčků procesů, které pomohou týmům pracujícím na dálku přijmout jednotné způsoby práce
Omezení Asany
- Pokročilé reportování na úrovni MIS vyžaduje manuální úsilí nebo externí nástroje pro hlubší a přizpůsobitelné přehledy
- Neexistuje možnost deaktivovat přiřazené osoby a termíny splnění ani vytvářet položky, které nejsou úkoly.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Advanced: 30,49 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Recenze Capterra uvádí:
Je snadno použitelný a pomáhá menším týmům udržet přehled o jejich práci. Úkolové tabule a seznamy v Asaně udržují vše v pořádku a usnadňují plnění cílů. Líbí se mi, jak je to jednoduché pro lidi, kteří s řízením projektů teprve začínají.
Je snadno použitelný a pomáhá menším týmům udržet přehled o jejich práci. Úkolové tabule a seznamy v Asaně udržují vše v pořádku a usnadňují plnění cílů. Líbí se mi, jak je to jednoduché pro lidi, kteří s řízením projektů teprve začínají.
👀 Věděli jste, že? 42 % respondentů tráví jeden nebo více celých dnů ručním sestavováním projektových zpráv. Zároveň 72 % věří, že rozsah a odpovědnosti jejich PMO se budou dále rozšiřovat, jak uvádí zpráva The State of Project Management Report 2025 od společnosti Wellingtone.
3. monday.com (Nejlepší pro vizuální sledování projektů s jasným rozdělením odpovědnosti a přehledem o postupu prací na první pohled)
monday.com je postaven na vizuálních tabulkách, které vám umožní snadno zjistit stav práce na první pohled. Barevně odlišené sloupce jasně ukazují odpovědnost, stavy, pokrok a termíny, takže nepotřebujete technické znalosti, abyste pochopili, čemu je třeba věnovat pozornost.
V oblasti plánování a rozvrhování vám tento nástroj pomůže definovat jasnou výchozí linii a porovnat plánované časové osy se skutečným průběhem. Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy a překryvy kritické cesty, odhalíte závislosti a včas upravíte plány, aby projekty pokračovaly podle plánu.
Platforma také nabízí možnosti automatizace a šablony připravené k okamžitému použití, které zajistí plynulý průběh práce. Pomocí přednastavených možností můžete automatizovat aktualizace a přidělování úkolů, zatímco hotové šablony vám pomohou rychle spustit více projektů.
monday.com – nejlepší funkce
- Sledujte čas strávený na úkolech, abyste mohli lépe plánovat do budoucna a přesněji odhadovat pracovní zátěž
- Zaznamenávejte projektové požadavky prostřednictvím strukturovaných formulářů a zefektivněte schvalování a stanovování priorit
- Sledujte projekty a dostupnost týmu pomocí přehledových panelů a podrobných zpráv, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí
Omezení monday.com
- Reorganizace tabulek nebo změna šablon po nastavení může být zdlouhavá a frustrující
Ceny monday.com
- Zdarma
- Standard: 14 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 24 $ za licenci měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 690 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Zde je recenze na G2:
Jsem opravdu spokojený s monday.com a s hodnotou a přehledností jeho systému řízení. Rozhraní je čisté, intuitivní a snadno nastavitelné, což nám umožňuje vytvářet vysoce efektivní a dobře organizované tabule a jednoduché pracovní postupy prakticky bez nutnosti učení; díky tomu mohou noví uživatelé začít okamžitě pracovat, jakmile je přidám.
Jsem opravdu spokojený s monday.com a s hodnotou a přehledností jeho systému řízení. Rozhraní je čisté, intuitivní a snadno nastavitelné, což nám umožňuje vytvářet vysoce efektivní a dobře organizované tabule a jednoduché pracovní postupy prakticky bez nutnosti učení; díky tomu mohou noví uživatelé začít okamžitě pracovat, jakmile je přidám.
📮 ClickUp Insight: Každý pátý profesionál tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí ke svým úkolům. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Funkce Enterprise Search a ClickUp Brain od ClickUp, poháněné umělou inteligencí, sjednocují veškerou vaši práci – napříč úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi nástroji.
4. Trello (nejlepší pro jednoduché řízení úkolů pomocí karet a nenáročnou organizaci projektů)
Trello od společnosti Atlassian je jednoduchý nástroj pro správu úkolů založený na kartách a postavený na metodě Kanban. Každá karta obsahuje vše, co souvisí s daným úkolem, včetně popisů, kontrolních seznamů, termínů a příloh, a to vše na jednom místě.
Pokud vaše práce zahrnuje více projektů, zrcadlení karet vám pomůže udržet pořádek. Umožňuje, aby se stejná karta zobrazovala na více tabulkách, což vám umožní sledovat související práci napříč kontexty, aniž byste museli duplikovat úkoly nebo ztrácet přehled.
Power-Ups rozšiřují možnosti tabule Trello přidáním funkcí, jako jsou kalendáře, vlastní pole, reporty nebo integrace, a to pouze tehdy, když je potřebujete. Butler to doplňuje jednoduchou automatizací založenou na pravidlech, která omezuje opakující se úkony a udržuje práci v chodu s minimálním manuálním úsilím.
Nejlepší funkce Trella
- Převádějte e-maily na přehledné úkoly tím, že je přeposíláte do své schránky Trello, kde umělá inteligence zachytí klíčové podrobnosti a relevantní odkazy
- Odesílejte důležité zprávy ze Slacku nebo Microsoft Teams do Trella, aby se zobrazovaly ve vaší doručené poště spolu s přehledy generovanými umělou inteligencí
- Naplánujte přeřazení úkolů přímo z Google Kalendáře a Outlooku, abyste bez námahy udrželi přehled
Omezení Trella
- Pokročilé reportování a sledování závislostí často závisí na doplňcích (Power-Ups) nebo dalších nástrojích
- S rozšiřováním tabulek může docházet k jejich přeplnění a ztížení přístupu k informacím
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 17,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 960 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trellu?
Trello mi přijde užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o všech projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že silnou stránkou Trella je to, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže se dá použít prakticky na cokoli, kde potřebujete organizovat informace.
Trello mi přijde užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o všech projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že silnou stránkou Trella je to, že je velmi jednoduché (tabule, seznamy, karty) a snadno použitelné, takže se dá použít prakticky na cokoli, kde potřebujete organizovat informace.
5. Notion (nejlepší pro flexibilní organizaci projektů a strukturované sdílení znalostí v jednom pracovním prostoru)
Notion organizuje projekty jako strukturované databáze, což znamená, že nejste omezeni na základní seznamy úkolů. Můžete zaznamenávat podrobnosti, jako jsou úkoly, vlastníci, stavy, termíny, štítky a doplňující informace na jednom místě, a zároveň propojovat související data, abyste se vyhnuli izolovaným úložištím.
Řiďte každodenní práci pomocí jednoduchých kontrolních seznamů a poté přepněte na časovou osu, když potřebujete pochopit, jak se projekty navzájem propojují. To usnadňuje odhalování závislostí a úpravu termínů bez nutnosti duplikovat plány nebo znovu vytvářet zobrazení.
Platforma také poskytuje AI agenty, kteří se starají o opakující se údržbu projektů. Po konfiguraci mohou odpovídat na běžné dotazy nebo provádět rutinní následné úkony, což umožňuje pokračovat v práci bez neustálého ručního zásahu.
Enterprise Search vám poskytuje jediné místo, kde můžete hledat odpovědi. Prohledává Notion a připojené nástroje a vrací výsledky ze schválených zdrojů s kontextem a citacemi, což vám pomáhá najít spolehlivé informace bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Notion
- Filtrujte a tříďte informace tak, abyste se mohli soustředit na úkoly, které vám byly přiděleny, nebo na přesné podrobnosti, které právě potřebujete
- Ovládejte viditelnost a úpravy pomocí podrobných oprávnění, která automaticky poskytují správný přístup správným osobám
- Automaticky zaznamenávejte nekonečné schůzky a získejte poznámky ze schůzek vytvořené umělou inteligencí a praktické souhrny, které jsou připraveny k použití přímo ve vašem pracovním prostředí
Omezení Notionu
- Notion postrádá pokročilejší funkce pro řízení projektů, jako je například nativní sledování času
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za člena měsíčně
- Business: 24 $ za člena měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 10 210 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 680 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Podle recenzenta Capterra:
Rozhraní je přehledné, moderní a intuitivní. I uživatelé, kteří nejsou technicky zdatní, rychle pochopí, jak vytvářet stránky a organizovat informace. Bloky, šablony a zkratky, které lze přetahovat myší, zrychlují práci a dodávají jí strukturu.
Rozhraní je přehledné, moderní a intuitivní. I uživatelé, kteří nejsou technicky zdatní, rychle pochopí, jak vytvářet stránky a organizovat informace. Bloky, šablony a zkratky, které lze přetahovat myší, zrychlují práci a dodávají jí strukturu.
6. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou komunikaci v rámci projektu a přehlednost bez složitých pracovních postupů)
Pro středně velké týmy, které chtějí, aby práce byla jednoduchá a přehledná, je Basecamp dobrou volbou. Po otevření aplikace se na úvodní obrazovce zobrazí vaše projekty, plán, úkoly a nadcházející události v jednom přehledném zobrazení.
Pokud potřebujete sledovat čas pro fakturaci nebo pochopit, jak je rozdělena pracovní zátěž, nabízí tento nástroj jako doplněk funkci Timesheet. Umožňuje zaznamenávat čas strávený na úkolech a dokumentech, čímž zlepšuje správu času.
K tomu, abyste věděli, jak na tom jste, nepotřebujete složité reporty. Lineup, Mission Control a Hill Charts vám poskytnou jasný přehled o pokroku, aniž by vás zahlcovaly daty. Menu Hey shromažďuje to, co vyžaduje vaši pozornost, a Pings nabízí přehledný prostor pro rychlou komunikaci, když je třeba něco vyřešit.
Nejlepší funkce Basecampu
- Využijte šablony projektů pro opakující se úkoly a zároveň si vyberte, co přesně mohou klienti vidět a co zůstane soukromé
- Plánujte události hladce díky videohovorům na jedno kliknutí a podpoře běžného jazyka
- Prohlédněte si všechny nepřidělené úkoly napříč projekty v jediném přehledu, abyste mohli úkoly přidělit a stanovit termíny, než se něco přehlédne
Omezení Basecampu
- Systém úkolů je jednoduchý, což může být omezující, pokud potřebujete pokročilejší pracovní postupy, vlastní stavy, závislosti nebo reportování
- Oznámení mohou být příliš četná nebo je lze snadno přehlédnout kvůli omezeným možnostem nastavení
Ceny Basecampu
- Zdarma
- Plus: 15 $ za uživatele a měsíc
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (více než 5 440 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Uživatel G2 sdílí své zkušenosti:
Jednoduchost Basecampu je pro mě hlavní výhodou. Jeho projektové panely nabízejí jasný přehled o prioritách, překážkách a odpovědnostech, což minimalizuje rušivé vlivy, které často zpomalují rozhodování. Líbí se mi, že každý projekt má zabudované nástroje, jako je nástěnka, úkoly, dokumenty a soubory, takže nemusím hledat aktualizace na několika různých platformách.
Jednoduchost Basecampu je pro mě hlavní výhodou. Jeho projektové panely nabízejí jasný přehled o prioritách, překážkách a odpovědnostech, což minimalizuje rušivé vlivy, které často zpomalují rozhodování. Líbí se mi, že každý projekt má zabudované nástroje, jako je nástěnka, úkoly, dokumenty a soubory, takže nemusím hledat aktualizace na několika různých platformách.
🚀 Výhoda ClickUp: Díky více než 1 000 bezplatných předem připravených šablon ClickUp odstraňuje nejtěžší část projektového řízení: první kroky. Nemusíte navrhovat pracovní postupy ani konfigurovat složité systémy od nuly. Stačí přidat šablonu ClickUp do svého pracovního prostoru a můžete okamžitě začít pracovat.
Například šablona plánu řízení projektů na vysoké úrovni od ClickUp vám pomůže definovat dlouhodobé cíle, sledovat KPI a monitorovat konečné výstupy z jasného, celkového pohledu.
Vše funguje společně, aby vám poskytlo komplexní přehled o stavu projektu na první pohled. Můžete sledovat čas, přidávat štítky, spravovat závislosti a dokonce propojovat e-maily, aniž byste potřebovali pokročilé nastavení nebo technické znalosti.
7. Smartsheet (nejlepší pro řízení projektů ve stylu tabulek s automatizací a datově podloženými poznatky)
Smartsheet je cloudová platforma pro řízení projektů, která kombinuje známé prostředí tabulek s organizovaným řízením práce. Získáte tak centrální místo pro plánování a řízení práce, aniž byste se museli učit zcela nové rozhraní.
Platforma vám nabízí výkonné vzorce pro automatizaci výpočtů a propojení dat napříč projekty, přičemž aktualizace se promítají v reálném čase. Usnadňuje také sběr dat prostřednictvím značkových, přizpůsobitelných formulářů, které vám pomohou shromažďovat konzistentní informace pro žádosti nebo zpětnou vazbu.
Smartsheet AI vnáší inteligenci do vaší práce tím, že odhaluje poznatky a pomáhá vám porozumět složitým datům bez nutnosti pokročilých dovedností. To snižuje manuální úsilí a podporuje lepší rozhodování s tím, jak vaše projekty rostou.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Vizualizujte klíčové trendy pomocí přizpůsobitelných grafů, jako jsou burndown a časové řady, které usnadňují interpretaci dat
- Automatizujte flexibilní pracovní postupy v rámci projektů pomocí různých akcí a podmínek napříč nástroji, jako jsou Microsoft Teams a Slack
- Ovládejte oznámení tak, aby zdůrazňovala důležité úkoly a schválení prostřednictvím upozornění v aplikaci a aktualizací e-mailem
Omezení Smartsheet
- Dashboardy Smartsheet postrádají možnosti podrobného rozbalení a filtrování a vizualizace působí ve srovnání s jinými nástroji omezeně
Ceny Smartsheet
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 12 $ za člena měsíčně
- Business: 24 $ za člena měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilé řízení práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 21 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Recenze Capterra uvádí:
Má uživatelsky přívětivé rozhraní, které kombinuje známý vzhled tabulek s výkonnými funkcemi pro řízení projektů. Navíc díky robustním nástrojům pro spolupráci, jako jsou aktualizace v reálném čase, přidávání komentářů a sdílení souborů, mohou týmy snadno a efektivně spolupracovat.
Má uživatelsky přívětivé rozhraní, které kombinuje známý vzhled tabulek s výkonnými funkcemi pro řízení projektů. Navíc díky robustním nástrojům pro spolupráci, jako jsou aktualizace v reálném čase, přidávání komentářů a sdílení souborů, mohou týmy snadno a efektivně spolupracovat.
8. Airtable (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy založené na strukturovaných datech bez nutnosti programování)
Práce v Airtable je postavena na strukturovaných polích, jako jsou rozevírací seznamy, přílohy, data a propojené záznamy. Můžete propojit tabulky, aby projekty a aktiva zůstaly propojené, což vám pomůže spravovat vlastní pracovní postupy bez nutnosti spoléhat se na kód nebo samostatné soubory.
Způsob zobrazení a využití těchto dat je flexibilní. Přepínejte mezi zobrazením v tabulce, kanbanu, kalendáři a časové ose, aby kreativní týmy mohly pracovat se stejnými daty ve formátech, které jim vyhovují. Vestavěná umělá inteligence a automatizace bez nutnosti programování pak automaticky spouštějí pracovní postupy a přeměňují projektová data na přehledné souhrny a strukturované informace.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvořte rozhraní podobná aplikacím pro vedoucí týmů, aby viděli pouze pole a akce relevantní pro jejich práci, aniž by měnili podkladová data
- Rychle vytvářejte aplikace připravené k nasazení pomocí Omni, které umožňuje generovat aplikace založené na umělé inteligenci prostřednictvím přirozené konverzace a získávat poznatky z vašich dat a webu
- Vizualizujte klíčové metriky pomocí rozšíření a vytvářejte dashboardy, grafy a reporty, které odpovídají potřebám vedoucích vašich týmů v oblasti reportingu
Omezení Airtable
- V zobrazení seznamu chybí možnost uzamknout primární pole a neexistuje snadný způsob hromadného stahování obrázků
- Práce s vzorci může být matoucí, protože není vždy jasné, který typ se v daném případě použije
Ceny Airtable
- Zdarma
- Team: 24 $ za uživatele a měsíc
- Business: 54 $ za uživatele a měsíc
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 3 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Zde je recenze z Redditu:
Líbí se mi, že mohu přidat téměř jakoukoli funkci, kterou si přeju, hned jak si uvědomím, že ji potřebuji. Je to ideální pro někoho, kdo chce plně přizpůsobené řešení na míru a baví ho realizovat ho sám.
Líbí se mi, že mohu přidat téměř jakoukoli funkci, kterou si přeju, hned jak si uvědomím, že ji potřebuji. Je to ideální pro někoho, kdo chce plně přizpůsobené řešení na míru a baví ho realizovat ho sám.
9. Teamwork (nejlepší pro řízení projektů zaměřené na klienta s integrovaným sledováním času a přehledem o fakturaci)
Pro uživatele bez technických znalostí je často obtížné najít jednoduchý způsob, jak kontrolovat postup a využití času, protože se musí spoléhat na více nástrojů a učit se různé pracovní postupy, aby byli informováni.
Teamwork řeší tento problém tím, že udržuje spolupráci a sledování času přímo propojené s každodenní prací. Můžete klientům poskytnout přístup ke konkrétním projektům, aby mohli na jednom místě sledovat aktualizace stavu a dokončené výstupy.
Zároveň váš tým zaznamenává čas strávený na jednotlivých úkolech přímo v systému, díky čemuž jsou údaje o čase přesné a vázané na skutečnou práci, nikoli na samostatné nástroje nebo ručně vytvářené zprávy.
Zjednodušuje také pochopení pracovní zátěže a stavu projektu, aniž by zaváděl složité plánovací koncepty. Rychle zjistíte dostupnost týmu, abyste odhalili přetížení, a porovnáte odhadovaný čas se skutečným, abyste zkontrolovali, zda projekty zůstávají v rámci rozsahu.
Nejlepší funkce Teamworku
- Odesílejte zaznamenaný čas přímo do fakturačních procesů a poskytněte servisním týmům přehled o financích, aniž byste museli zavádět nový finanční systém
- Organizujte práci podle měřitelných výsledků nebo milníků, aby vzdálené týmy neztratily ze zřetele celkový cíl
- Ukládejte a používejte kompletní šablony projektů, abyste standardizovali dodávky, aniž byste museli znovu vytvářet přiřazení úkolů pro opakující se nebo podobné práce
Omezení Teamworku
- Hlavní funkce mohou být těžko k nalezení a uživatelské rozhraní může působit zastarale a neintuitivně
- Oznámení se mohou rychle hromadit, protože možnosti přizpůsobení jsou omezené
Ceny Teamwork
- Zdarma
- Deliver: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $ za uživatele a měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
Toto říká o nástroji jeden z uživatelů G2:
Líbí se mi, jak Teamwork.com pomáhá při kontrole všech úkolů, jejich sledování jeden po druhém a přiřazování konkrétním vývojářům nebo členům týmu. Také se mi líbí, že je nastavení naprosto snadné. Stačí se přihlásit a hned můžete začít pracovat. Navíc je pro nás velmi přínosná integrace se Slackem, která usnadňuje spolupráci.
Líbí se mi, jak Teamwork.com pomáhá při kontrole všech úkolů, jejich sledování jeden po druhém a přiřazování konkrétním vývojářům nebo členům týmu. Také se mi líbí, že je nastavení naprosto snadné. Stačí se přihlásit a hned můžete začít pracovat. Navíc je pro nás velmi přínosná integrace se Slackem, která usnadňuje spolupráci.
10. Wrike (nejlepší pro řízení kreativní a provozní práce s kontextovou spoluprací a schvalováním)
Ať už řídíte kreativní nebo provozní práci, Wrike podporuje řízení projektů a kontextovou spolupráci bez nutnosti technických znalostí.
Nabízí vizuální přehledy pracovní zátěže, které zobrazují kapacitu týmu v přehledných a snadno čitelných grafech, díky čemuž je snadnější pochopit, kdo je přetížený a kde jsou potřeba úpravy.
Platforma také nabízí vylepšené možnosti spolupráce přímo spojené s prací samotnou. Můžete prohlížet obrázky a další soubory v rámci úkolů a zanechávat komentáře nebo poznámky ke konkrétním částem, které vyžadují pozornost.
Díky Wrike Whiteboard, který podporuje vizuální plánování, a Wrike Copilot, který pomáhá s popisy a souhrny, můžete brainstormovat nápady a spravovat rutinní aktualizace, aniž byste se museli spoléhat na další nástroje.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte a spravujte AI agenty bez nutnosti programování, abyste mohli sledovat rizika, automaticky přidělovat zdroje a omezit manuální koordinaci
- Sledujte a spravujte schvalování dokumentů na jednom místě, abyste včas identifikovali nevyřízené úkoly a předešli zpožděním souvisejícím se schvalováním
- Využijte pokročilé analytické a reportovací nástroje BI k přeměně projektových dat na jasné poznatky, které podporují lepší rozhodování
Omezení Wrike
- Platforma má určitou náročnost na osvojení, zejména při práci s pokročilejšími funkcemi, jako jsou automatizace a vlastní pole
- Některé akce na platformě vyžadují více kliknutí, než se očekávalo, a vyhledávání starších položek může být pomalé
Ceny Wrike
- Zdarma
- Team: 10 $ za uživatele a měsíc
- Business: 25 $/uživatel za měsíc
- Pinnacle: Ceny na míru
- Apex: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 870 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Recenze Capterra uvádí:
Líbí se mi rozvržení a celkový dojem z produktu a uživatelského prostředí. Myslím, že integrace s Microsoft Teams a systémy oznámení fungují opravdu dobře. Líbí se mi různé pohledy, myslím, že Ganttův diagram je jednou z lepších verzí tohoto pohledu od Wrike. Kalendář funguje opravdu dobře a je lépe integrován než u jiných nástrojů pro řízení projektů.
Líbí se mi rozvržení a celkový dojem z produktu a uživatelského prostředí. Myslím, že integrace s Microsoft Teams a systémy oznámení fungují opravdu dobře. Líbí se mi různé pohledy, myslím, že Ganttův diagram je jednou z lepších verzí tohoto pohledu od Wrike. Kalendář funguje opravdu dobře a je lépe integrován než u jiných nástrojů pro řízení projektů.
Nejlepší software pro řízení projektů pro uživatele bez technických znalostí by měl vnést jasnost do každodenní práce. Většina nástrojů však buď postrádá dostatečnou strukturu, aby zůstala spolehlivá, nebo se s rostoucími projekty stává nepřehlednou.
ClickUp tento problém řeší tím, že eliminuje složitost a zároveň vám poskytuje strukturu potřebnou pro řízení skutečné práce. Úkoly, dokumenty, chat, dashboardy, formuláře a tabule jsou všechny soustředěny v jednom propojeném pracovním prostoru, takže plány a jejich realizace se nikdy nerozdělí.
Kromě toho ClickUp Brain přidává kontextovou AI, která odpovídá na otázky a navrhuje další kroky na základě vaší aktuální práce.
