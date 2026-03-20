10 bezplatných šablon pracovních postupů s lidským zásahem

Výzkum společnosti McKinsey zjistil, že 51 % respondentů z organizací využívajících AI uvádí, že jejich společnosti již zaznamenaly alespoň jeden negativní důsledek jejího použití, a téměř třetina uvádí důsledky spojené s nepřesností AI. To činí bod předání mnohem důležitějším.
A to proto, že nejtěžší částí je málokdy samotné vytvoření pracovního postupu. Jde o rozhodnutí, kde by měl zasáhnout lidský úsudek, jaký kontext by měl být při předání zohledněn a jak udržet proces v chodu bez zpoždění.
V tomto příspěvku se podíváme na 10 bezplatných šablon pracovních postupů typu „human-in-the-loop“, na to, s čím vám každá z nich pomůže, a na to, jak vybrat správné nastavení pro váš tým.
Přehled nejlepších šablon pracovních postupů typu „human-in-the-loop“
|Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality v ClickUp
|Vedoucí týmů QA a provozní týmy kontrolují výstupy označené AI před finálním schválením nebo vydáním.
|Kontrola problémů podle závažnosti; vlastní stavy pro schvalovací proces; integrovaný záznam poznámek, dat schvalování a výsledků
|Šablona pro kontrolu návrhu v ClickUp
|Kreativní vedoucí a týmy designových operací kontrolují návrhy vytvořené s pomocí AI před finálním schválením.
|Centralizovaný přehled ke kontrole v Docs; přiřazené komentáře pro jasnou odpovědnost za zpětnou vazbu; viditelné fáze revize a schvalování
|Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem v ClickUp
|Produktové týmy provádějící závěrečné kontroly přijatelnosti před vydáním nové funkce.
|Strukturované ověřování testovacích případů; přehledné sledování očekávaných a skutečných výsledků; eskalace chyb připravená pro automatizaci
|Šablona procesů a postupů ClickUp
|Provozní manažeři a vlastníci procesů dokumentují pracovní postupy vyžadující rozsáhlou kontrolu před jejich zveřejněním napříč týmy.
|Fáze dokumentace od výzkumu až po spuštění; integrovaná schvalovací struktura; organizace podle oddělení
|Šablona diagramu procesního toku ClickUp
|Návrháři procesů vytvářejí pracovní postupy typu „human-in-the-loop“ s více předávkami a schvalovacími body.
|Vizuální mapování pracovních postupů na tabulkách; plánování výjimek a cest odmítnutí; pruhy založené na rolích
|Šablona pro audit a zlepšování procesů v ClickUp
|Manažeři kontroly kvality a provozní týmy prověřují pracovní postupy zkontrolované lidmi a sledují nápravná opatření po auditech.
|Hodnocení auditu podle typu nálezu; organizace podle oblasti auditu; sledování s odpovědnými osobami a termíny
|Šablona ClickUp pro efektivní tvorbu procesů
|Vlastníci procesů navrhují nové pracovní postupy předtím, než je předají k provedení.
|Plánování z více úhlů pohledu s procesními mapami a Ganttovým diagramem; mapování závislostí; návrh prvního návrhu procesu s podporou AI
|Šablona pro integraci softwaru ClickUp
|Manažeři implementace vytvářejí integrační pracovní postupy s kroky schvalování, kontrolami výjimek a předáváním mezi týmy.
|Potřebuje stavy vstupů pro kontrolní body; přehlednost podle typu integrace; podrobné sledování předávání
|Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp
|Manažeři operací pro úspěch zákazníků nastavují e-maily pro onboardování a obnovení, které vyžadují schválení a manuální následné kroky.
|Kontroly obsahu, příjemců a načasování; definované řešení výjimek; kontrolní seznam pro opakovatelné nastavení automatizace
|Šablona redakčního kalendáře ClickUp
|Manažeři obsahu, kteří řídí multikanálové redakční pracovní postupy s využitím AI při tvorbě návrhů a lidské redakční kontroly.
|Redakční proces založený na stavu; integrovaná metadata obsahu; sdílený dohled nad publikováním ve fázích kontroly a vydání
Co je to pracovní postup s lidským zásahem?
Pracovní postup typu „human-in-the-loop“ je proces, při kterém část práce vykonává automatizace nebo umělá inteligence, ale v důležitých momentech zasahuje člověk, aby zkontroloval, schválil, opravil nebo nasměroval další postup. Jinými slovy, systém neběží zcela na autopilota – v momentech, kdy záleží na přesnosti, bezpečnosti, kvalitě nebo odpovědnosti, se zastaví a čeká na lidské rozhodnutí.
V praxi to obvykle vypadá takto:
- Pracovní postup pokračuje na základě tohoto rozhodnutí
- Systém generuje výstup nebo doporučenou akci
- Člověk to zkontroluje, upraví nebo schválí/zamítne
📌 Mezi běžné scénáře HITL patří:
- Eskalace zákazníků: Bot vyřizuje dotazy první úrovně podpory, zatímco lidský agent zasahuje v případě složitých nebo citlivých záležitostí
- Kontrola obsahu: AI vytvoří návrh textu a člověk jej před publikací schválí
- Zajištění kvality: Automatizace označí potenciální vady a člověk toto označení potvrdí nebo přehlasuje
- Schvalování výdajů: Systém automaticky předává žádosti přesahující určitou hranici manažerovi ke kontrole
10 šablon pracovních postupů s lidským zásahem pro váš tým
Tyto šablony pracovních postupů s lidským zásahem pokrývají celou řadu případů použití – od kontroly kvality a revizí návrhů až po audity procesů a kalendáře obsahu. Každá z nich je zdarma, přizpůsobitelná a vytvořená tak, aby vám pomohla vložit lidské kontrolní body přesně tam, kde je váš pracovní postup potřebuje.
Vzhledem k tomu, že jsou všechny součástí ClickUp, můžete je propojit s výkonnými automatizacemi a umělou inteligencí a zajistit tak chytřejší a rychlejší koordinaci pracovních postupů.
Pojďme se na to podívat:
1. Šablona kontrolního seznamu pro kontrolu kvality ClickUp
Když AI, automatizace nebo jakýkoli systém prvního průchodu provede počáteční zpracování, šablona kontrolního seznamu kvality ClickUp poskytuje lidským recenzentům prostor pro kontrolu výstupu. Dále mohou problém klasifikovat, zaznamenat poznámky a rozhodnout, zda je v pořádku, vyžaduje další schválení nebo by měl být označen pro další akci.
To se hodí, když jeden projekt obsahuje mnoho bodů ke kontrole a každý z nich vyžaduje vlastní posouzení. Můžete sledovat položky kontrolního seznamu v rámci nadřazeného projektu, sledovat pokrok na úrovni položky i projektu a konečné rozhodnutí připojit k dané záležitosti, která se právě kontroluje.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kontrola podle závažnosti: Označte problémy jako kritické, závažné nebo méně závažné, abyste oddělili to, co vyžaduje okamžitou lidskou pozornost, od toho, co může počkat
- Přehledný schvalovací proces: Využijte vlastní stavy ClickUp, jako jsou Čeká na schválení, Schváleno a Nové schválení, aby byly fáze kontroly viditelné od prověření až po podpis.
- Integrovaný záznam o kontrole: Zaznamenávejte průběh, data schválení, poznámky a výsledky do stejného kontrolního seznamu, což výrazně usnadňuje následné kroky a zajišťuje odpovědnost
✅ Ideální pro: vedoucí týmů kontroly kvality a provozní týmy, které před finálním schválením nebo vydáním kontrolují výstupy označené umělou inteligencí.
2. Šablona pro kontrolu návrhu v ClickUp
Kreativní týmy často bojují s tím, že se zpětná vazba ztrácí v e-mailech nebo vláknech na Slacku, což vede k matoucím revizním cyklům a zpožděným schválením. Šablona ClickUp Design Review Template provádí designové podklady strukturovanými fázemi zpětné vazby a schvalování, které zahrnují počáteční kontrolu, žádosti o revizi a finální schválení na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizovaná kontrola: Shromážděte shrnutí kontroly, stav, cíl, odkaz na návrh a kontext úkolu do jednoho dokumentu ClickUp Doc, aby všichni pracovali na základě stejných podkladů
- Jasné přiřazení odpovědnosti za zpětnou vazbu: Přiřaďte konkrétní komentáře správnému návrháři, recenzentovi nebo schvalovateli pomocí funkce „Přiřazené komentáře“ v ClickUp.
- Přehledné fáze rozhodování: Posouvejte práci mezi stavy „K vyřízení“, „Probíhá“, „Ke kontrole“, „Vyžaduje revizi“ a „Hotovo“, přičemž stav lidské kontroly je snadno přehledný v každém kroku
✅ Ideální pro: Kreativní vedoucí a týmy designových operací, kteří před finálním schválením kontrolují návrhy vytvořené s pomocí AI.
3. Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem v ClickUp
Automatizované testy jsou skvělé pro odhalení regresí v kódu, ale nedokážou vám říct, zda se nová funkce uživateli líbí. Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem v ClickUp pomáhá ověřit, zda váš software splňuje požadavky a poskytuje dobrý uživatelský zážitek ještě před jeho spuštěním.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Validace zaměřená na člověka: Poskytněte testerům strukturované prostředí, kde mohou ověřit použitelnost, okrajové případy a chování v reálných situacích, které automatizované skripty často přehlédnou
- Přehledné záznamy o testování: Sledujte testovací případy, očekávané výsledky, skutečné výsledky, přiřazení testerů a stav v jednom pracovním postupu, který může váš tým rychle zkontrolovat
- Rychlejší eskalace chyb: Přesměrujte neúspěšné testy do technického třídění pomocí ClickUp Automations, což zajistí přehledné předání a odstraní zbytečné manuální kroky
✅ Ideální pro: Produktové týmy provádějící závěrečné kontroly před vydáním nové funkce.
4. Šablona procesů a postupů ClickUp
Udržovat standardní operační postupy (SOP) aktuální a dostupné je neustálou výzvou. Zastaralá dokumentace však může vést k problémům s dodržováním předpisů nebo k nekonzistentní práci!
Šablona procesů a postupů ClickUp vám pomůže zachytit standardní operační postupy s integrovanými kroky kontroly a schvalování. V zásadě první návrh pochází z AI a je dále předán člověku s několika schvalovacími kroky napříč různými odděleními. Tím je zajištěno, že vaše dokumentace je vždy aktuální a přesná.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přehledné fáze dokumentace: Proveďte každý proces fázemi Výzkum, Dokumentace, Ke schválení, K revizi a V provozu, přičemž stav kontroly je viditelný na první pohled
- Integrovaná schvalovací struktura: Přiřaďte zúčastněné strany a schvalovatele přímo v rámci pracovního postupu, čímž zajistíte, že lidská kontrola bude úzce navázána na konkrétní dokumentovaný proces.
- Organizace podle oddělení: Seskupte postupy podle týmů, jako jsou HR, podpora a dodavatelský řetězec, což usnadňuje správu rozsáhlé dokumentace
✅ Ideální pro: Provozní manažery a vlastníky procesů, kteří dokumentují pracovní postupy vyžadující rozsáhlou kontrolu před jejich zveřejněním napříč týmy.
5. Šablona diagramu procesního toku ClickUp
Při navrhování nového automatizovaného pracovního postupu může být obtížné si představit, kde by mohlo dojít k problémům nebo kde je nutný lidský zásah. Tato vizuální šablona diagramu procesů ClickUp vám pomůže zmapovat vaše pracovní postupy, rozhodovací body a předávání úkolů, abyste jasně viděli, kde vložit kontrolní body pro lidskou kontrolu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Lepší plánování výjimek: Označte cesty pro zamítnutí, body eskalace a alternativní trasy ještě před spuštěním pracovního postupu, abyste předešli pozdějším překvapením
- Vizuální mapování pracovních postupů: Vytvořte celý proces na ClickUp Whiteboards (vizuální tabuli poháněné umělou inteligencí), kde lze snadno sledovat každý krok, odbočku a předání.
- Jasné role: Rozdělte odpovědnosti mezi týmy nebo zúčastněné strany, což vám pomůže přesně určit, kdo je zodpovědný za jednotlivé kontrolní body v pracovním postupu
✅ Ideální pro: Návrháře procesů, kteří vytvářejí pracovní postupy typu „human-in-the-loop“ s více předávkami a schvalovacími body.
6. Šablona pro audit a zlepšování procesů ClickUp
Audit stávajících pracovních postupů za účelem nalezení úzkých míst je často manuální a časově náročný proces, který se odkládá na neurčito. Naštěstí šablona ClickUp Process Audit and Improvement Template poskytuje rámec pro audit vašich procesů, identifikaci neefektivností a sledování opatření ke zlepšení.
Spojte je s dashboardy ClickUp a sledujte trendy v auditech, otevřené úkoly a průběh následných kroků na vyšší úrovni.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přehledné hodnocení auditu: Označte zjištění jako „V souladu“, „Příležitost ke zlepšení“ a další, aby byly priority snáze čitelné
- Seřazeno podle oblasti auditu: Projděte si problémy v kategoriích Proces, Zdroje a Řízení, což týmům pomůže zjistit, kde se skutečný problém nachází
- Navrženo pro důsledné sledování: Přiřaďte každému zjištění vlastníka a termín splnění pomocí úkolů ClickUp, čímž zajistíte, že práce na zlepšení bude navazovat na původní audit.
✅ Ideální pro: manažery kontroly kvality a provozní týmy, kteří kontrolují pracovní postupy prověřené lidmi a sledují nápravná opatření po auditech.
7. Šablona ClickUp pro efektivní tvorbu procesů
Navrhování nového procesu od nuly bez jasného rámce je jistou cestou k nejasným rolím a chaotickému zavedení. S šablonou ClickUp Create Process Efficiently to však nehrozí. Provede vás návrhem nových procesů a zachytí všechny nezbytné kroky, role, závislosti a schvalovací brány ještě před spuštěním.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánování z více pohledů: Přepínejte mezi zobrazeními ClickUp, jako je přehled procesu, Ganttův diagram, diagram SIPOC a mapa procesu, jak se pracovní postup formuje
- Přehledné mapování závislostí: Využijte závislosti úkolů v ClickUp k zobrazení, které kroky jsou blokovány předchozími úkoly, a zachovejte tak správný pořadí zavádění.
- Lepší první návrhy: Použijte ClickUp Brain k vytvoření počátečních kroků procesu, vylepšení popisů a přeměně hrubých poznámek na použitelnější výchozí osnovu
✅ Ideální pro: Majitele procesů, kteří navrhují nové pracovní postupy před jejich předáním k provedení.
8. Šablona pro integraci softwaru ClickUp
Řízení projektu integrace softwaru znamená sledovat technické požadavky, vývojové úkoly a schvalování ze strany zainteresovaných stran, často napříč několika nástroji. Šablona ClickUp pro integraci softwaru centralizuje celý proces, od sledování požadavků a vývoje až po řízení testování a schvalování spuštění.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jasné kontrolní body pro člověka: Použijte stavy jako „Vyžaduje vstup“, abyste označili přesná místa, kde musí člověk zkontrolovat, potvrdit nebo schválit další krok
- Přehlednost procesů podle typu integrace: Udržujte oddělené pracovní postupy pro data, systémy a procesy, což usnadňuje směrování správných úkolů ke správnému týmu
- Sledování předávání úkolů krok za krokem: Zachyťte postupné úkoly, jako je výběr dodavatele, potvrzení nákupu a žádosti o platbu, v jednom seznamu, místo abyste je rozptylovali do různých nástrojů
✅ Ideální pro: manažery implementace, kteří vytvářejí integrační pracovní postupy s kroky schvalování, kontrolami výjimek a předáváním mezi týmy.
9. Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp
Šablona „Email Automation with ClickUp“ vám pomůže vytvořit e-mailový pracovní postup, který stále obsahuje jasné kontrolní body prováděné lidmi. Použijte ji k zaznamenání toho, co spouští odeslání e-mailu, jaká data se načtou a kdy přesně musí kolega z týmu provést kontrolu, schválení nebo převzetí, než dojde k odeslání jakýchkoli citlivých informací.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Integrované kontrolní body: Před spuštěním automatizace přidejte jasné kroky pro schválení (text, příjemci, načasování).
- Definice řešení výjimek: Popište, co se stane, když zákazník odpoví, odeslání formuláře vypadá rizikově nebo je třeba žádost eskalovat
- Kontrolní seznam pro opakovatelné nastavení: Zaznamenejte přesné kroky sestavení (spouštěč, podmínky, proměnné pole), aby kolegové mohli automatizaci konzistentně reprodukovat
✅ Ideální pro: Manažery zákaznické podpory, kteří nastavují uvítací a obnovovací e-maily, které vyžadují schválení a manuální následné kroky.
10. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
AI je skvělá pro generování nápadů na obsah nebo prvních návrhů, ale vaši redaktoři poskytují nezbytný lidský dotek, kontrolují kvalitu, schvalují finální verze a plánují obsah tak, aby byl v souladu se strategií vaší značky. Šablona redakčního kalendáře ClickUp obsahuje fáze obsahu (nápad → návrh → kontrola → publikace), pole pro přiřazení úkolů, termíny a publikační kalendář.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Redakční tok založený na stavu: Přesouvejte jednotlivé položky mezi fázemi, jako jsou „K vyřízení“, „Rešerše“ a „Návrh“, aby byly předávky mezi AI a lidmi viditelné
- Integrovaná metadata obsahu: Uchovávejte data publikace, kanály, typy obsahu, autory, editory a klíčová slova připojená ke každé položce pro přehlednější kontrolu
- Přehledné řízení publikování: Sledujte v jednom sdíleném přehledu, co se právě zkoumá, připravuje, upravuje a čeká na zveřejnění
✅ Ideální pro: Manažery obsahu, kteří řídí multikanálové redakční pracovní postupy s využitím AI při tvorbě návrhů a lidské redakční kontroly.
Jak vytvořit pracovní postupy typu „human-in-the-loop“ v ClickUp
Jak tedy vlastně vytvoříte pracovní postup s lidským zásahem v ClickUp?
Pojďme se na to podívat:
- Zmapujte svůj pracovní postup: Začněte tím, že určíte, které části vašeho procesu lze automatizovat a které vyžadují lidskou kontrolu pro schvalování, revize nebo eskalace.
- Nastavte fáze úkolů: Pomocí vlastních stavů ClickUp vytvořte vizuální pipeline, která odráží každou fázi vašeho pracovního postupu, od automatizovaných kroků až po fáze lidské kontroly, jako jsou „Vyžaduje schválení“ nebo „Požadovány revize“.
- Přidejte schvalovací brány: Vytvořte automatizace ClickUp, které v kritických momentech pozastaví pracovní postup. Například když se stav úkolu změní na „Vyžaduje kontrolu“, automatizace jej může automaticky přiřadit příslušnému zúčastněnému.
- Propojte ClickUp Brain: Nechte AI, aby se postarala o náročnou práci, jako je vypracování návrhů, shrnutí nebo třídění úkolů. Poté pomocí automatizací přesměrujte výstupy generované AI k člověku, který provede konečné rozhodnutí.
- Sledujte a vylepšujte: Využijte ClickUp Dashboards k získání přehledu o vašich HITL pracovních postupech v reálném čase. Sledujte úzká místa, sledujte dobu schvalování a zjistěte, kolik výjimek se řeší, abyste mohli provádět úpravy pro zlepšení procesu, jakmile váš proces dozraje
Vytvořte do pracovního postupu kontrolní body s lidským zásahem pomocí ClickUp
Pracovní postup s lidským zásahem funguje, protože přidává úsudek tam, kde je to nejdůležitější.
To však funguje pouze tehdy, je-li proces jasný a snadno proveditelný.
ClickUp vám pomůže vzít šablonu a proměnit ji v reálný operační systém. Můžete dokumentovat pracovní postup, přiřadit kontrolní body, automatizovat rutinní kroky a mít přehled o všech předávkách na jednom místě. Díky AI v pracovním prostoru můžete také shrnout kontext, připravit schválení a postupovat rychleji, aniž byste ztratili lidský rozměr.
Často kladené otázky
Hlavním rozdílem je zapojení člověka. Pracovní postupy HITL (human-in-the-loop) udržují lidi zapojené v klíčových bodech, aby mohli kontrolovat, schvalovat, opravovat nebo eskalovat výstupy AI, což je činí vhodnějšími pro práci s vyšším rizikem nebo s jemnými nuancemi. Plně automatizované pracovní postupy umožňují systému dokončit úkoly od začátku do konce bez lidského zásahu, což je rychlejší, ale nejvhodnější pro procesy s nízkým rizikem založené na pravidlech.
Pracovní postup HITL byste měli používat u všech procesů, které zahrnují kreativní úsudek, kontroly dodržování předpisů, řešení výjimek nebo rozhodnutí s vysokými sázkami, kde je kontext kritický a samotná automatizace je příliš riskantní.
Ano, ClickUp Brain podporuje pracovní postupy s lidským zásahem. Brain dokáže vytvářet automatizace v běžné angličtině, zatímco funkce schvalování a automatizace v ClickUp umožňují týmům pozastavit práci za účelem kontroly, přesměrovat úkoly správnému schvalovateli a vyžadovat schválení předtím, než se přistoupí k dalšímu kroku. To znamená, že Brain může pomáhat generovat, shrnovat nebo spouštět akce, zatímco lidé si zachovávají kontrolu v klíčových bodech kontroly.