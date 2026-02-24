10 nejlepších nástrojů pro projektové řízení pro distribuované týmy v roce 2026

Když je váš distribuovaný tým rozprostřený napříč časovými pásmy, poslední věc, kterou potřebujete, je technologická infrastruktura držená pohromadě křehkými integracemi, které se při předávání úkolů rozpadají.
PM software pro distribuované týmy bez integrací konsoliduje úkoly, dokumenty, chat, sledování času a reportování do jednoho pracovního prostoru, takže váš tým může spolupracovat bez přepínání kontextu nebo řešení problémů se synchronizací mezi pěti různými dodavateli.
Co je to software pro projektové řízení pro distribuované týmy bez integrací?
PM software pro distribuované týmy bez integrací označuje all-in-one platformy pro správu práce, které konsolidují úkoly, dokumenty, komunikaci a reportování do jediného prostředí. Eliminuje tak potřebu propojovat více nástrojů třetích stran. Pro vzdálené a hybridní týmy rozprostřené napříč časovými pásmy je to důležité, protože každá externí integrace přináší tření, datové silo a přepínání kontextu, které snižují produktivitu.
Hlavním problémem je roztříštěnost kontextu – týmy ztrácejí hodiny hledáním informací v nesouvislých nástrojích, přičemž 70 % z nich stráví alespoň hodinu hledáním jedné informace a opakováním stejných aktualizací na více platformách.
Váš tým možná používá chatovací aplikaci, platformu pro dokumenty, nástroj pro sledování úkolů a dashboard pro reportování – každý s vlastním přihlášením a oprávněními. Když něco nefunguje, musíte řešit problémy u různých dodavatelů, místo abyste se věnovali práci.
Konvergované pracovní prostředí tento problém řeší tím, že přímo do platformy integruje dokumenty, chat, sledování času a automatizaci založenou na umělé inteligenci. Váš tým získá jediný zdroj informací, kde jsou všechny konverzace, soubory a úkoly uloženy společně s úplným kontextem. To je rozdíl mezi „integrovaným“ a „vestavěným“ – a pro distribuované týmy to určuje, zda práce postupuje vpřed, nebo se zastaví.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci. ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
PM software pro distribuované týmy bez integrace v kostce
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy, které potřebují plně integrovaný pracovní prostor pro úkoly, dokumenty, chat, sledování času a AI.
|Správa úkolů, dokumenty, chat, e-mail, sledování času, přehledy, kalendář, shrnutí AI, předávání úkolů pomocí AI
|Navždy zdarma; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Monday. com
|Vizuální plánování projektů a rychlé nastavení pracovního postupu
|Vizuální tabule, automatizace, zobrazení pracovní zátěže, dashboardy, šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/uživatel/měsíc
|Asana
|Týmy spravující strukturované mezifunkční pracovní postupy
|Work Graph, Timeline, Workload, AI Studio, Portfolio reporting
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 10,99 $/uživatel/měsíc.
|Basecamp
|Týmy, které chtějí jednoduché a jasné řízení projektů bez zbytečné složitosti.
|Nástěnky, chat Campfire, grafy Hill, check-iny
|Plány od 16 $/uživatel/měsíc
|Notion
|Týmy s velkým množstvím dokumentace, které potřebují flexibilní správu znalostí
|Dokumenty, wiki, databáze, Notion AI, šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/uživatel/měsíc
|Trello
|Lehké vizuální tabule úkolů pro jednoduché distribuované pracovní postupy
|Kanbanové tabule, automatizace Butler, zobrazení kalendáře a časové osy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 6 $/uživatel/měsíc
|Smartsheet
|Týmy, které upřednostňují tabulky a potřebují strukturu PM vrstvenou na mřížkách
|Zobrazení mřížky, Ganttův diagram, dashboardy, automatizace, nástroje pro správu portfolia
|Placené tarify od 10 $/uživatel/měsíc
|Wrike
|Podnikové týmy, které potřebují správu, kontrolu a mezifunkční přehlednost
|Křížové značkování, korektury, umělá inteligence Wrike, šablony projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 10 $/uživatel/měsíc
|Zoho Projects
|Týmy využívající širší ekosystém Zoho
|Ganttovy diagramy, časové rozvrhy, sledování problémů, integrace Zoho
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|Teamwork. com
|Agentury a týmy zákaznických služeb, které potřebují fakturaci + přístup k zákazníkům
|Sledování času, fakturace, oprávnění klientů, plánování pracovní zátěže
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 11,99 $/uživatel/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co hledat v softwaru pro projektové řízení pro distribuované týmy bez integrací
Správný software pro projektové řízení by měl působit jako jeden soudržný pracovní prostor, nikoli jako Frankenstein z pluginů. Správný software pro projektové řízení by měl působit jako jeden soudržný pracovní prostor, nikoli jako Frankenstein z pluginů.
Začněte otázkou: Zvládá tato platforma dokumenty, chat, úkoly a reportování nativně, nebo budu muset přidávat další doplňky?
Hledejte tyto integrované funkce:
- Nativní dokumentace: Vytvářejte, sdílejte a propojujte dokumenty přímo s úkoly bez exportu do externích nástrojů.
- Komunikace v reálném čase a asynchronní komunikace: Chatové vlákna vázaná na konkrétní úkoly nebo projekty, takže kontext se nikdy neztratí v samostatném kanálu.
- Integrované sledování času: Zaznamenávejte hodiny, nastavujte odhady a generujte zprávy bez časomíry třetí strany.
- Vlastní dashboardy a reporty: Získejte živá data z úkolů, sprintů a pracovních zatížení do vizuálních dashboardů – bez nutnosti exportu do CSV.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Shrňte vlákna, navrhněte aktualizace a vyhledejte relevantní informace, aniž byste opustili platformu.
- Podrobná oprávnění: Ovládejte, kdo vidí co na úrovni pracovního prostoru, složky nebo úkolu – což je zásadní pro distribuované týmy pracující s klienty.
Bezpečnost je také důležitější, když data nesměřujete přes externí konektory. Méně přístupových bodů znamená méně míst pro útoky, což je kritické, když 30 % narušení bezpečnosti nyní pochází z ekosystémů třetích stran.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších nástrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Top 10 softwarů pro projektové řízení pro distribuované týmy bez integrace
1. ClickUp
Váš distribuovaný tým se topí v „rozptýleném kontextu“ – přeskakuje mezi chatovací aplikací pro rychlé otázky, nástrojem pro dokumenty pro specifikace a nástrojem pro sledování úkolů pro přidělování úkolů. Tato fragmentace znamená, že každá konverzace, dokument a úkol se nachází na jiném místě, což vede k záměně a neefektivnímu asynchronnímu předávání úkolů.
Odstraňte tento chaos sjednocením svých projektů, znalostí a komunikace do jednoho pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí pomocí ClickUp. Udržujte diskuse přímo spojené s příslušnou prací pomocí ClickUp Chat, aby vaši kolegové v jiném časovém pásmu nemuseli hledat aktualizace v nesouvislých vláknech.
Můžete také vytvářet wiki, SOP a projektové briefy, aniž byste opustili platformu, pomocí ClickUp Docs, které lze propojit, vložit nebo převést na úkoly jediným kliknutím.
Transformujte pracovní postupy svého distribuovaného týmu pomocí ClickUp Brain, funkce umělé inteligence, která udržuje kontext napříč časovými pásmy. Tato funkce umělé inteligence dokáže shrnout dlouhé vlákna komentářů pro rychlé dohnání, připravit návrhy aktualizací stavu pro zúčastněné strany a odpovědět na otázky týkající se dat vašeho pracovního prostoru. Když polovina vašeho týmu spí, ClickUp Brain udržuje kontext živý, takže předávání úkolů napříč časovými pásmy probíhá hladce a bez chaosu.
Vše začíná přehledem o čase. S kalendářem ClickUp mohou týmy plánovat práci podle reálných harmonogramů, nikoli pouze podle termínů, takže předávání úkolů je snazší koordinovat napříč časovými pásmy a priority zůstávají denně viditelné.
A pokud váš tým stále používá Google Kalendář, integrace ClickUp vám umožní synchronizovat úkoly s kalendářem, takže váš plán bude odrážet práci, kterou skutečně potřebujete odeslat.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Udržujte asynchronní konverzace spojené s konkrétními úkoly a projekty, aby se členové týmu mohli snadno zorientovat, aniž by museli prohledávat roztroušené vlákna pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte wiki, SOP a projektové briefy v rámci stejného pracovního prostoru, aby dokumentace zůstala propojena s realizací pomocí ClickUp Docs.
- Získejte okamžité souhrny, aktualizace a odpovědi získané z reálného kontextu pracovního prostoru, aby předávání úkolů zůstalo přehledné napříč časovými pásmy pomocí ClickUp Brain.
- Sledujte čas, odhady a kapacitu bez nutnosti spoléhat se na externí časomíry, aby distribuované týmy mohly plánovat a podávat zprávy na jednom místě pomocí ClickUp Time Tracking.
- Vytvářejte přehledy v reálném čase o pracovní zátěži, dodávkách a pokroku, aby zainteresované strany vždy viděly aktuální stav pomocí dashboardů ClickUp.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Vše na jednom místě: Díky společnému umístění úkolů, dokumentů, chatu a sledování času se váš tým vyhne přepínání kontextu a řešení problémů s nefunkčními integracemi.
- Umělá inteligence, která zná vaši práci: ClickUp Brain vytváří relevantní souhrny a návrhy na základě údajů z vašeho skutečného pracovního prostoru, což je velká pomoc při asynchronních předávkách.
- Flexibilní zobrazení pro různé styly práce: Ať už váš tým preferuje tabule ClickUp Kanban, grafy ClickUp Gantt nebo seznamy ClickUp, ClickUp podporuje více zobrazení stejných dat.
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby prozkoumali všechny funkce a přizpůsobili si svůj pracovní prostor.
- Mobilní aplikace je sice funkční, ale zatím nedosahuje plné funkčnosti desktopové verze.
- Některé pokročilé automatizace vyžadují osvojení logiky nástroje pro tvorbu automatizací.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 810 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
ClickUp se mi velmi líbí, protože je velmi intuitivní a teprve začínám objevovat jeho plný potenciál. Oceňuji, že lze snadno vytvářet, přesouvat a přiřazovat úkoly, což je přesně ta základní funkce, kterou jsme hledali. Funguje to opravdu intuitivně a profesionálně a posouvá náš pracovní postup nad rámec jednoduchého kartového systému, který jsme používali dříve. Pro náš malý tým pracující na dálku je také skvělé, že můžeme vytvářet úkoly a podúkoly, které tvoří plánovací pipeline, což je pro naši organizaci zásadní.
Tento produkt nám umožňuje zefektivnit procesy a kombinovat vše na jednom místě s mnoha funkcemi, což snižuje potřebu více licencí. Přechod z jiných nástrojů na ClickUp pro nás dával smysl, protože nabízel profesionálnější produkt se vším centralizovaným. Počáteční nastavení mi také připadalo velmi snadné, protože jsme mohli importovat lístky Trello, rychle se s ním seznámit a snadno nastavit pracovní postupy.
ClickUp se mi velmi líbí, protože je velmi intuitivní a teprve začínám objevovat jeho plný potenciál. Oceňuji, že lze snadno vytvářet, přesouvat a přiřazovat úkoly, což je přesně ta základní funkce, kterou jsme hledali. Funguje to opravdu intuitivně a profesionálně a posouvá náš pracovní postup nad rámec jednoduchého kartového systému, který jsme používali dříve. Pro náš malý tým pracující na dálku je také skvělé, že můžeme vytvářet úkoly a podúkoly, které tvoří plánovací pipeline, což je pro naši organizaci zásadní.
Tento produkt nám umožňuje zefektivnit procesy a kombinovat vše na jednom místě s mnoha funkcemi, což snižuje potřebu více licencí. Přechod z jiných nástrojů na ClickUp pro nás dával smysl, protože nabízel profesionálnější produkt se vším centralizovaným. Počáteční nastavení mi také připadalo velmi snadné, protože jsme mohli importovat lístky Trello, rychle se s ním seznámit a snadno nastavit pracovní postupy.
ClickUp se mi velmi líbí, protože je velmi intuitivní a teprve začínám objevovat jeho plný potenciál. Oceňuji, že lze snadno vytvářet, přesouvat a přiřazovat úkoly, což je přesně ta základní funkce, kterou jsme hledali. Funguje to opravdu intuitivně a profesionálně a posouvá náš pracovní postup nad rámec jednoduchého kartového systému, který jsme používali dříve. Pro náš malý tým pracující na dálku je také skvělé, že můžeme vytvářet úkoly a podúkoly, které tvoří plánovací pipeline, což je pro naši organizaci zásadní.
Tento produkt nám umožňuje zefektivnit procesy a kombinovat vše na jednom místě s mnoha funkcemi, což snižuje potřebu více licencí. Přechod z jiných nástrojů na ClickUp pro nás dával smysl, protože nabízel profesionálnější produkt se vším centralizovaným. Počáteční nastavení mi také připadalo velmi snadné, protože jsme mohli importovat lístky Trello, rychle se s ním seznámit a snadno nastavit pracovní postupy.
2. Monday. com
Monday.com se profiluje jako „Work OS“ – flexibilní platforma, kde i uživatelé bez technických znalostí mohou vytvářet vlastní pracovní postupy pomocí barevných vizuálních tabulek. Pro distribuované týmy je lákavá nízká vstupní bariéra. Nový pracovní postup můžete spustit během několika minut, aniž byste museli čekat na IT.
Mezi nativní funkce platformy patří automatizace, dashboardy pro reportování napříč tabulemi a zobrazení pracovní zátěže pro plánování kapacity. Monday.com vyniká pro distribuované týmy svým vizuálním řízením úkolů. Barevně odlišené stavy usnadňují prohlížení tabule a pochopení stavu projektu na první pohled.
Monday.com – nejlepší funkce
- Vizuální pracovní panely OS: Panely používají barevně odlišené sloupce a štítky stavu, díky nimž je stav projektu okamžitě viditelný, což snižuje potřebu schůzek o stavu projektu.
- Automatizace bez kódování: Vytvářejte pravidla typu „pokud toto, pak tamto“ pro automatizaci opakujících se akcí, jako je například upozornění kolegy v týmu na změnu stavu.
- Zobrazení pracovní zátěže: Zobrazte kapacitu týmu napříč projekty v jediném zobrazení, což manažerům pomáhá vyvažovat úkoly napříč časovými pásmy.
Monday.com – klady a zápory
Výhody:
- Díky velmi přehlednému rozhraní je zapracování nových zaměstnanců rychlé a stav projektu snadno sledovatelný.
- Rozsáhlá knihovna šablon pomáhá týmům rychle začít.
- Silné automatizační funkce pro netechnické uživatele
Nevýhody:
- Struktura založená na počtu míst může vyžadovat plánování, jak týmy rostou.
- Omezení automatizace mohou vyžadovat úpravy plánu s rostoucím využitím.
- Složité hierarchie projektů mohou být v struktuře zaměřené na tabule nepohodlné.
Ceny monday.com
Základní verze zdarma: 9 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Standardní verze: 12 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Pro verze: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise verze: na míru
Hodnocení a recenze monday.com
G2: 4,7/5 (více než 14 540 recenzí) Capterra: 4,6/5 (více než 5 690 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Zde je recenze G2:
Miluji přehledné rozhraní a snadno použitelné funkce monday Work Management. Hloubka programu na mě opravdu zapůsobila. Také se mi líbí možnost komunikovat s kolegy v rámci programu, protože nabízí tolik potřebnou flexibilitu pro naši kancelář a výrazně usnadňuje práci na dálku, zejména díky funkcím chatu a přiřazování úkolů.
Miluji přehledné rozhraní a snadno použitelné funkce monday Work Management. Hloubka programu na mě opravdu zapůsobila. Také se mi líbí možnost komunikovat s kolegy v rámci programu, protože nabízí tolik potřebnou flexibilitu pro naši kancelář a výrazně usnadňuje práci na dálku, zejména díky funkcím chatu a přiřazování úkolů.
Miluji přehledné rozhraní a snadno použitelné funkce monday Work Management. Hloubka programu na mě opravdu zapůsobila. Také se mi líbí možnost komunikovat s kolegy v rámci programu, protože nabízí tolik potřebnou flexibilitu pro naši kancelář a výrazně usnadňuje práci na dálku, zejména díky funkcím chatu a přiřazování úkolů.
🎥 Podívejte se na toto video a zjistěte, jak moderní komunikační nástroje na pracovišti pomáhají distribuovaným týmům zůstat v souladu bez neustálých schůzek.
3. Asana
Asana je určena pro mezifunkční týmy, které potřebují koordinovat složité pracovní postupy. Její datový model „Work Graph“ propojuje úkoly s projekty a portfolii, což vedoucím pracovníkům poskytuje přehled o tom, jak práce přispívá k dosažení strategických cílů. Pro distribuované týmy to znamená méně času stráveného sledováním aktualizací.
AI Studio této platformy umožňuje týmům vytvářet vlastní AI pracovní postupy bez nutnosti programování. Zobrazení časové osy a pracovní zátěže pomáhá manažerům s plánováním kapacit, což je velmi důležité, pokud váš tým působí v několika časových pásmech. Silnou stránkou Asany je správa a struktura, ale menší týmy ji mohou považovat za příliš rigidní.
Nejlepší funkce Asany
- Datový model Work Graph: Propojuje úkoly s projekty, projekty s portfolii a portfolia s cíli společnosti.
- AI Studio: Vytvářejte vlastní AI pracovní postupy, které automatizují třídění úkolů, generují souhrny nebo stanovují priority práce.
- Zobrazení časové osy a pracovní zátěže: Vizualizujte závislosti a kapacitu týmu ve specializovaných zobrazeních, která vám pomohou vyvážit úkoly.
Výhody a nevýhody Asany
Výhody:
- Díky silné správě a kontrolám administrátora je vhodný pro podnikové týmy.
- Work Graph poskytuje jasný přehled od jednotlivých úkolů až po cíle na úrovni společnosti.
- AI Studio umožňuje přizpůsobenou automatizaci bez nutnosti technických znalostí.
Nevýhody:
- Minimální počet licencí nemusí vyhovovat velmi malým týmům.
- Strukturovaný přístup může působit rigidně na týmy, které požadují větší flexibilitu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení složitých pracovních postupů vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Asany
FreeStarter: 10,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Advanced: 24,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Asany
G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí) Capterra: 4,5/5 (více než 13 520 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Zde je recenze G2:
Velmi oceňuji, že Asana má přehledné uživatelské rozhraní, které je velmi snadno srozumitelné, což výrazně zvyšuje přijetí uživateli v našem týmu. Je zřejmé, že se snaží omezit tření v uživatelské zkušenosti, což přispívá k jeho hladké implementaci do našeho pracovního postupu. Používání Asany nám pomohlo zefektivnit naše obchodní procesy, včetně správy potenciálních zákazníků a sledování interních úkolů. Účinně udržuje všechny v kontaktu a informuje je o různých úkolech a projektech, což nám umožňuje pracovat asynchronně s důvěrou.
Počáteční nastavení Asany bylo velmi snadné a relativně hladké, vyžadovalo pouze drobné úpravy pro integraci, například se Zapierem. Celkově lze říci, že design a funkčnost Asany výrazně podpořily provoz a produktivitu našeho týmu jako plně vzdálené společnosti.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších nástrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Basecamp volí záměrně vyhraněný přístup s menším počtem funkcí, menšími možnostmi přizpůsobení a jednotným cenovým modelem. Pro distribuované týmy, které preferují jednoduchost, to může být osvěžující. Nabízí nástěnky pro asynchronní diskuze, Campfire pro chat v reálném čase a To-dos pro seznamy úkolů.
„Hill Charts“ této platformy nabízejí jedinečný způsob vizualizace pokroku a ukazují, zda se práce nachází ve fázi „řešení“ nebo „realizování“. Omezení Basecampu je zároveň jeho silnou stránkou. Týmům, které potřebují Ganttovy diagramy nebo podrobná oprávnění, bude tato platforma připadat nedostatečná, ale týmům, které si cení přehlednosti, ušetří zbytečné náklady.
Výhody:
Nevýhody:
Basecamp: 16 $/uživatel/měsíc Basecamp Pro Unlimited: 300 $/měsíc (fakturováno ročně)
G2: 4,1/5 (5 448 recenzí) Capterra: 4,3/5 (14 400 recenzí)
Zde je recenze G2:
Na Basecampu se mi nejvíce líbí, jak hladce nám pomáhá řídit proces práce na dálku. Jako společnosti nám umožňuje bezchybně sledovat všechny naše konverzace, plánování, úkoly a průběh projektů. Je neuvěřitelně funkční pro přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sledování vývoje projektů. Navíc jeho jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje členům týmu rychlé přizpůsobení. To vše usnadňuje spolupráci a zvyšuje naši celkovou efektivitu.
Notion je modulární pracovní prostor, který kombinuje dokumenty, wiki a databáze do flexibilního systému. Pro distribuované týmy, které pracují s velkým množstvím dokumentace, vyniká Notion v oblasti správy znalostí. Jeho relační databáze vám umožňují propojit úkoly s dokumenty, dokumenty s projekty a projekty s adresáři týmů.
Notion AI přidává funkce shrnutí a otázek a odpovědí přímo do editoru. Nevýhodou je, že flexibilita Notion vyžaduje nastavení. Pro týmy, které milují přizpůsobení, je to výhoda, ale pro ty, které chtějí začít pracovat okamžitě, to může být jako projekt před projektem.
Výhody:
Nevýhody:
Free Plus: 9 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 16 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí) Capterra: 4,7/5 (2 685 recenzí)
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že Notion je jednoduchý, ale zároveň robustní, takže mi umožňuje dělat téměř cokoli. Každá stránka, kterou vytvořím, je zcela přizpůsobitelná a navíc obsahuje skvělé šablony, které se hodí. Pomáhá mi to udržovat pořádek a zůstat v kontaktu s mými vzdálenými kolegy. Všichni ho používáme v práci a šetří nám spoustu času a starostí. Počáteční nastavení bylo velmi snadné; migrovali jsme naše dokumenty a začali jsme v něm snadno vytvářet vše, co potřebujeme, a přitom nabízí tolik různých funkcí. Používám ho denně ke sdílení dokumentů, organizování úkolů, vytváření poznámek a dokonce i k nahrávání nebo přepisování svých hovorů. Notion je osvěžující a udržuje nás všechny ve spojení a organizované v naší větší společnosti s přibližně 300 zaměstnanci.
Trello je originální úkolová tabule ve stylu Kanban, kterou nyní vlastní společnost Atlassian. Díky jednoduchému ovládání pomocí drag-and-drop je to jeden z nejjednodušších nástrojů pro projektové řízení. Pro distribuované týmy s jednoduchou automatizací pracovních postupů zajišťuje vizuální přístup Trella, že všichni budou pracovat stejně, aniž by bylo nutné je školit.
Butler, integrovaný automatizační engine Trello, vám umožňuje vytvářet pravidla pro automatizaci opakujících se akcí. Omezením Trello je hloubka. Složité projekty se závislostmi nebo podrobným reportováním budou zatěžovat metaforu tabule, ale i tak zůstává Trello solidní a lehkou volbou.
Výhody:
Nevýhody:
Bezplatná verze Standard: 6 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Premium: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: od 17,50 $/uživatel/měsíc (cena se liší podle počtu uživatelů)
G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí) Capterra: 4,5/5 (23 450 recenzí)
Zde je recenze G2:
Mnoho lidí na Trellu oceňuje především jeho vizuální jednoduchost a flexibilitu. Tabule ve stylu Kanban usnadňují organizaci úkolů, sledování postupu projektu a spolupráci s členy týmu velmi vizuálním způsobem. Rozhraní typu drag-and-drop spolu s přizpůsobitelnými tabulemi, kartami a seznamy umožňuje uživatelům přizpůsobit Trello svým konkrétním pracovním postupům. Platforma je také integrována s mnoha aplikacemi třetích stran (jako Slack, Google Drive a Jira), což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje řízení projektů.
Smartsheet přináší do projektového řízení rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, které je známé týmům přecházejícím z Excelu. Obsahuje funkce pro projektové řízení, jako jsou Ganttovy diagramy, automatizace a přehledové panely. Pro distribuované týmy v odvětvích, která musí dodržovat předpisy, je Smartsheet díky autorizacím FedRAMP a DoD vhodnou volbou.
Nevýhodou je složitost. Vzorce Smartsheet se liší od vzorců Excelu a pokročilé funkce vyžadují další nákupy. Týmy, které očekávají jednoduchý tabulkový procesor, mohou narazit na strmější křivku učení, než očekávaly.
Výhody:
Nevýhody:
Pro: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 20 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
G2: 4,4/5 (23 019 recenzí) Capterra: 4,5/5 (3 471 recenzí)
Zde je recenze G2:
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
Wrike se zaměřuje na střední a velké podniky, které potřebují robustní správu a kontrolní pracovní postupy. Jeho systém křížového značení umožňuje, aby jeden úkol existoval současně ve více projektech, takže různé týmy mohou zobrazit stejný výstup bez duplicitní práce. Wrike AI nabízí predikci rizik a souhrny AI.
Pro distribuované týmy, které spravují kreativní práci, podporuje funkce Wrike pro kontrolu a schvalování více než 30 formátů souborů přímo na platformě. Nevýhodou je složitost a cena, protože plné funkce vyžadují vyšší úroveň plánů a doplňky.
Výhody:
Nevýhody:
FreeTeam: 10 $/uživatel/měsíc Business: 25 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru Pinnacle: na míru
G2: 4,2/5 (4 519 recenzí) Capterra: 4,4/5 (2 876 recenzí)
Zde je recenze G2:
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
Zoho Projects je součástí širšího ekosystému Zoho, takže se přirozeně hodí pro týmy, které již používají jiné aplikace Zoho. Platforma nabízí Ganttovy diagramy, sledování problémů, časové rozvrhy a závislosti úkolů za příznivou cenu. Pro distribuované týmy obsahuje integrovaný chat a fóra pro asynchronní diskuse.
Platforma také podporuje sledování času a zprávy o využití zdrojů, což pomáhá manažerům při řízení pracovní zátěže. Nevýhodou je, že Zoho Projects funguje nejlépe v rámci svého ekosystému. Týmy, které nepoužívají jiné produkty Zoho, mohou považovat samostatné používání za méně propracované než u konkurence.
Výhody:
Nevýhody:
Bezplatná prémiová verze: 5 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně) Enterprise: 10 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
G2: 4,3/5 (528 recenzí) Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Zde je recenze G2:
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
Teamwork.com je určen pro týmy zákaznických služeb, jako jsou agentury a konzultační firmy, které potřebují sledovat fakturovatelné hodiny a spravovat oprávnění klientů. Pro distribuované týmy obsluhující externí klienty je tento důraz na fakturovatelnost a viditelnost klientů tím, co jej odlišuje. Platforma nativně zahrnuje funkce sledování času, plánování pracovní zátěže a fakturace.
Klientským uživatelům lze udělit omezený přístup k konkrétním projektům, což je užitečné pro spolupráci s externími zúčastněnými stranami v různých časových pásmech. Nevýhodou je, že zaměření na klientské služby může být pro interní týmy příliš specializované.
Výhody:
Nevýhody:
Bezplatná verze Deliver: 11,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Grow: 20,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Scale: na míru
G2: 4,4/5 (1 375 recenzí) Capterra: 4,5/5 (919 recenzí)
Zde je recenze G2:
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Zde je recenze G2:
Velmi oceňuji, že Asana má přehledné uživatelské rozhraní, které je velmi snadno srozumitelné, což výrazně zvyšuje přijetí uživateli v našem týmu. Je zřejmé, že se snaží omezit tření v uživatelské zkušenosti, což přispívá k jeho hladké implementaci do našeho pracovního postupu. Používání Asany nám pomohlo zefektivnit naše obchodní procesy, včetně správy potenciálních zákazníků a sledování interních úkolů. Účinně udržuje všechny v kontaktu a informuje je o různých úkolech a projektech, což nám umožňuje pracovat asynchronně s důvěrou.
Počáteční nastavení Asany bylo velmi snadné a relativně hladké, vyžadovalo pouze drobné úpravy pro integraci, například se Zapierem. Celkově lze říci, že design a funkčnost Asany výrazně podpořily provoz a produktivitu našeho týmu jako plně vzdálené společnosti.
Velmi oceňuji, že Asana má přehledné uživatelské rozhraní, které je velmi snadno srozumitelné, což výrazně zvyšuje přijetí uživateli v našem týmu. Je zřejmé, že se snaží omezit tření v uživatelské zkušenosti, což přispívá k jeho hladké implementaci do našeho pracovního postupu. Používání Asany nám pomohlo zefektivnit naše obchodní procesy, včetně správy potenciálních zákazníků a sledování interních úkolů. Účinně udržuje všechny v kontaktu a informuje je o různých úkolech a projektech, což nám umožňuje pracovat asynchronně s důvěrou.
Počáteční nastavení Asany bylo velmi snadné a relativně hladké, vyžadovalo pouze drobné úpravy pro integraci, například se Zapierem. Celkově lze říci, že design a funkčnost Asany výrazně podpořily provoz a produktivitu našeho týmu jako plně vzdálené společnosti.
Velmi oceňuji, že Asana má přehledné uživatelské rozhraní, které je velmi snadno srozumitelné, což výrazně zvyšuje přijetí uživateli v našem týmu. Je zřejmé, že se snaží omezit tření v uživatelské zkušenosti, což přispívá k jeho hladké implementaci do našeho pracovního postupu. Používání Asany nám pomohlo zefektivnit naše obchodní procesy, včetně správy potenciálních zákazníků a sledování interních úkolů. Účinně udržuje všechny v kontaktu a informuje je o různých úkolech a projektech, což nám umožňuje pracovat asynchronně s důvěrou.
Počáteční nastavení Asany bylo velmi snadné a relativně hladké, vyžadovalo pouze drobné úpravy pro integraci, například se Zapierem. Celkově lze říci, že design a funkčnost Asany výrazně podpořily provoz a produktivitu našeho týmu jako plně vzdálené společnosti.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších nástrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
4. Basecamp
Basecamp volí záměrně vyhraněný přístup s menším počtem funkcí, menšími možnostmi přizpůsobení a jednotným cenovým modelem. Pro distribuované týmy, které preferují jednoduchost, to může být osvěžující. Nabízí nástěnky pro asynchronní diskuze, Campfire pro chat v reálném čase a To-dos pro seznamy úkolů.
„Hill Charts“ této platformy nabízejí jedinečný způsob vizualizace pokroku a ukazují, zda se práce nachází ve fázi „řešení“ nebo „realizování“. Omezení Basecampu je zároveň jeho silnou stránkou. Týmům, které potřebují Ganttovy diagramy nebo podrobná oprávnění, bude tato platforma připadat nedostatečná, ale týmům, které si cení přehlednosti, ušetří zbytečné náklady.
Nejlepší funkce Basecampu
- Diskusní fóra: Dlouhé asynchronní diskuse organizované podle témat, které umožňují vyhledávání konverzací.
- Chat Campfire: Skupinový chat v reálném čase v rámci každého projektu pro rychlé dotazy
- Hill Charts: Vizuální indikátor pokroku, který ukazuje, zda se práce nachází ve fázi řešení problému nebo ve fázi realizace.
Výhody a nevýhody Basecampu
Výhody:
- Díky promyšlenému designu se tým může soustředit na práci, nikoli na konfiguraci nástrojů.
- Promyšlený design snižuje únavu z rozhodování.
- Automatické kontroly vyzývají členy týmu k aktualizacím, čímž se snižuje počet statusových schůzek.
Nevýhody:
- Omezené možnosti přizpůsobení a absence Ganttových diagramů nebo pokročilého sledování závislostí
- Oprávnění jsou relativně základní ve srovnání s nástroji zaměřenými na podniky.
- Týmy s komplexní hierarchií projektů mohou rychle přerůst své možnosti.
Ceny Basecamp
Basecamp: 16 $/uživatel/měsíc Basecamp Pro Unlimited: 300 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
G2: 4,1/5 (5 448 recenzí) Capterra: 4,3/5 (14 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Zde je recenze G2:
Na Basecampu se mi nejvíce líbí, jak hladce nám pomáhá řídit proces práce na dálku. Jako společnosti nám umožňuje bezchybně sledovat všechny naše konverzace, plánování, úkoly a průběh projektů. Je neuvěřitelně funkční pro přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sledování vývoje projektů. Navíc jeho jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje členům týmu rychlé přizpůsobení. To vše usnadňuje spolupráci a zvyšuje naši celkovou efektivitu.
Zde je recenze G2:
Na Basecampu se mi nejvíce líbí, jak hladce nám pomáhá řídit proces práce na dálku. Jako společnosti nám umožňuje bezchybně sledovat všechny naše konverzace, plánování, úkoly a průběh projektů. Je neuvěřitelně funkční pro přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sledování vývoje projektů. Navíc jeho jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje členům týmu rychlé přizpůsobení. To vše usnadňuje spolupráci a zvyšuje naši celkovou efektivitu.
Na Basecampu se mi nejvíce líbí, jak hladce nám pomáhá řídit proces práce na dálku. Jako společnosti nám umožňuje bezchybně sledovat všechny naše konverzace, plánování, úkoly a průběh projektů. Je neuvěřitelně funkční pro přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sledování vývoje projektů. Navíc jeho jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje členům týmu rychlé přizpůsobení. To vše usnadňuje spolupráci a zvyšuje naši celkovou efektivitu.
Na Basecampu se mi nejvíce líbí, jak hladce nám pomáhá řídit proces práce na dálku. Jako společnosti nám umožňuje bezchybně sledovat všechny naše konverzace, plánování, úkoly a průběh projektů. Je neuvěřitelně funkční pro přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sledování vývoje projektů. Navíc jeho jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje členům týmu rychlé přizpůsobení. To vše usnadňuje spolupráci a zvyšuje naši celkovou efektivitu.
5. Notion
Notion je modulární pracovní prostor, který kombinuje dokumenty, wiki a databáze do flexibilního systému. Pro distribuované týmy, které pracují s velkým množstvím dokumentace, vyniká Notion v oblasti správy znalostí. Jeho relační databáze vám umožňují propojit úkoly s dokumenty, dokumenty s projekty a projekty s adresáři týmů.
Notion AI přidává funkce shrnutí a otázek a odpovědí přímo do editoru. Nevýhodou je, že flexibilita Notion vyžaduje nastavení. Pro týmy, které milují přizpůsobení, je to výhoda, ale pro ty, které chtějí začít pracovat okamžitě, to může být jako projekt před projektem.
Nejlepší funkce Notion
- Relacionální databáze: Propojte stránky, úkoly a databáze, aby informace zůstaly propojené.
- Notion AI: Shrňte dlouhé dokumenty, vytvářejte návrhy nebo klást otázky týkající se obsahu vašeho pracovního prostoru.
- Flexibilní šablony: Začněte s komunitními nebo týmovými šablonami pro wiki, sledování projektů a další.
Výhody a nevýhody Notion
Výhody:
- Vysoce flexibilní přístup „prázdného plátna“ umožňuje týmům vytvořit přesně takový pracovní prostor, jaký potřebují.
- Silné dokumentační a wiki funkce jsou ideální pro týmy s velkým množstvím znalostí.
- Relacionální databáze snižují duplikaci dat
Nevýhody:
- Vyžaduje značný čas na nastavení, aby bylo možné vytvořit funkční pracovní prostor.
- Výkon může být pomalejší ve velmi velkých pracovních prostorech.
- Nativní funkce pro správu projektů nejsou tak robustní jako specializované nástroje pro projektové řízení.
Ceny Notion
Free Plus: 9 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 16 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Notion
G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí) Capterra: 4,7/5 (2 685 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že Notion je jednoduchý, ale zároveň robustní, takže mi umožňuje dělat téměř cokoli. Každá stránka, kterou vytvořím, je zcela přizpůsobitelná a navíc obsahuje skvělé šablony, které se hodí. Pomáhá mi to udržovat pořádek a zůstat v kontaktu s mými vzdálenými kolegy. Všichni ho používáme v práci a šetří nám spoustu času a starostí. Počáteční nastavení bylo velmi snadné; migrovali jsme naše dokumenty a začali jsme v něm snadno vytvářet vše, co potřebujeme, a přitom nabízí tolik různých funkcí. Používám ho denně ke sdílení dokumentů, organizování úkolů, vytváření poznámek a dokonce i k nahrávání nebo přepisování svých hovorů. Notion je osvěžující a udržuje nás všechny ve spojení a organizované v naší větší společnosti s přibližně 300 zaměstnanci.
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že Notion je jednoduchý, ale zároveň robustní, takže mi umožňuje dělat téměř cokoli. Každá stránka, kterou vytvořím, je zcela přizpůsobitelná a navíc obsahuje skvělé šablony, které se hodí. Pomáhá mi to udržovat pořádek a zůstat v kontaktu s mými vzdálenými kolegy. Všichni ho používáme v práci a šetří nám spoustu času a starostí. Počáteční nastavení bylo velmi snadné; migrovali jsme naše dokumenty a začali jsme v něm snadno vytvářet vše, co potřebujeme, a přitom nabízí tolik různých funkcí. Používám ho denně ke sdílení dokumentů, organizování úkolů, vytváření poznámek a dokonce i k nahrávání nebo přepisování svých hovorů. Notion je osvěžující a udržuje nás všechny ve spojení a organizované v naší větší společnosti s přibližně 300 zaměstnanci.
Líbí se mi, že Notion je jednoduchý, ale zároveň robustní, takže mi umožňuje dělat téměř cokoli. Každá stránka, kterou vytvořím, je zcela přizpůsobitelná a navíc obsahuje skvělé šablony, které se hodí. Pomáhá mi to udržovat pořádek a zůstat v kontaktu s mými vzdálenými kolegy. Všichni ho používáme v práci a šetří nám spoustu času a starostí. Počáteční nastavení bylo velmi snadné; migrovali jsme naše dokumenty a začali jsme v něm snadno vytvářet vše, co potřebujeme, a přitom nabízí tolik různých funkcí. Používám ho denně ke sdílení dokumentů, organizování úkolů, vytváření poznámek a dokonce i k nahrávání nebo přepisování svých hovorů. Notion je osvěžující a udržuje nás všechny ve spojení a organizované v naší větší společnosti s přibližně 300 zaměstnanci.
Líbí se mi, že Notion je jednoduchý, ale zároveň robustní, takže mi umožňuje dělat téměř cokoli. Každá stránka, kterou vytvořím, je zcela přizpůsobitelná a navíc obsahuje skvělé šablony, které se hodí. Pomáhá mi to udržovat pořádek a zůstat v kontaktu s mými vzdálenými kolegy. Všichni ho používáme v práci a šetří nám spoustu času a starostí. Počáteční nastavení bylo velmi snadné; migrovali jsme naše dokumenty a začali jsme v něm snadno vytvářet vše, co potřebujeme, a přitom nabízí tolik různých funkcí. Používám ho denně ke sdílení dokumentů, organizování úkolů, vytváření poznámek a dokonce i k nahrávání nebo přepisování svých hovorů. Notion je osvěžující a udržuje nás všechny ve spojení a organizované v naší větší společnosti s přibližně 300 zaměstnanci.
6. Trello
Trello je originální úkolová tabule ve stylu Kanban, kterou nyní vlastní společnost Atlassian. Díky jednoduchému ovládání pomocí drag-and-drop je to jeden z nejjednodušších nástrojů pro projektové řízení. Pro distribuované týmy s jednoduchou automatizací pracovních postupů zajišťuje vizuální přístup Trella, že všichni budou pracovat stejně, aniž by bylo nutné je školit.
Butler, integrovaný automatizační engine Trello, vám umožňuje vytvářet pravidla pro automatizaci opakujících se akcí. Omezením Trello je hloubka. Složité projekty se závislostmi nebo podrobným reportováním budou zatěžovat metaforu tabule, ale i tak zůstává Trello solidní a lehkou volbou.
Nejlepší funkce Trello
- Kanbanové tabule: Klasické rozhraní s kartami, které lze přetahovat myší a které umožňuje přehledný pohled na stav úkolů.
- Automatizace Butler: Vytvářejte pravidla jako „když je karta přesunuta do stavu Hotovo, zkontrolujte všechny položky“ bez psaní kódu.
- Zobrazení časové osy a kalendáře (Premium): Vizualizujte karty na časové ose nebo v kalendáři pro plánování zaměřené na termíny.
Výhody a nevýhody Trella
Výhody:
- Naučit se je používat je velmi snadné, takže většina týmů je může začít používat okamžitě.
- Automatizace Butler zvládá složité pravidla pro lehký nástroj.
- Hluboká integrace s ekosystémem Atlassian (Jira, Confluence)
Nevýhody:
- Omezené nativní reportování a analytika
- Sledování závislostí a správa zdrojů jsou minimální.
- Na startovací plány se vztahují omezení týkající se tabulek a automatizace.
Ceny Trello
Bezplatná verze Standard: 6 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Premium: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: od 17,50 $/uživatel/měsíc (cena se liší podle počtu uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí) Capterra: 4,5/5 (23 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Zde je recenze G2:
Mnoho lidí na Trellu oceňuje především jeho vizuální jednoduchost a flexibilitu. Tabule ve stylu Kanban usnadňují organizaci úkolů, sledování postupu projektu a spolupráci s členy týmu velmi vizuálním způsobem. Rozhraní typu drag-and-drop spolu s přizpůsobitelnými tabulemi, kartami a seznamy umožňuje uživatelům přizpůsobit Trello svým konkrétním pracovním postupům. Platforma je také integrována s mnoha aplikacemi třetích stran (jako Slack, Google Drive a Jira), což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje řízení projektů.
Smartsheet přináší do projektového řízení rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, které je známé týmům přecházejícím z Excelu. Obsahuje funkce pro projektové řízení, jako jsou Ganttovy diagramy, automatizace a přehledové panely. Pro distribuované týmy v odvětvích, která musí dodržovat předpisy, je Smartsheet díky autorizacím FedRAMP a DoD vhodnou volbou.
Nevýhodou je složitost. Vzorce Smartsheet se liší od vzorců Excelu a pokročilé funkce vyžadují další nákupy. Týmy, které očekávají jednoduchý tabulkový procesor, mohou narazit na strmější křivku učení, než očekávaly.
Výhody:
Nevýhody:
Pro: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 20 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
G2: 4,4/5 (23 019 recenzí) Capterra: 4,5/5 (3 471 recenzí)
Zde je recenze G2:
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
Wrike se zaměřuje na střední a velké podniky, které potřebují robustní správu a kontrolní pracovní postupy. Jeho systém křížového značení umožňuje, aby jeden úkol existoval současně ve více projektech, takže různé týmy mohou zobrazit stejný výstup bez duplicitní práce. Wrike AI nabízí predikci rizik a souhrny AI.
Pro distribuované týmy, které spravují kreativní práci, podporuje funkce Wrike pro kontrolu a schvalování více než 30 formátů souborů přímo na platformě. Nevýhodou je složitost a cena, protože plné funkce vyžadují vyšší úroveň plánů a doplňky.
Výhody:
Nevýhody:
FreeTeam: 10 $/uživatel/měsíc Business: 25 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru Pinnacle: na míru
G2: 4,2/5 (4 519 recenzí) Capterra: 4,4/5 (2 876 recenzí)
Zde je recenze G2:
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
Zoho Projects je součástí širšího ekosystému Zoho, takže se přirozeně hodí pro týmy, které již používají jiné aplikace Zoho. Platforma nabízí Ganttovy diagramy, sledování problémů, časové rozvrhy a závislosti úkolů za příznivou cenu. Pro distribuované týmy obsahuje integrovaný chat a fóra pro asynchronní diskuse.
Platforma také podporuje sledování času a zprávy o využití zdrojů, což pomáhá manažerům při řízení pracovní zátěže. Nevýhodou je, že Zoho Projects funguje nejlépe v rámci svého ekosystému. Týmy, které nepoužívají jiné produkty Zoho, mohou považovat samostatné používání za méně propracované než u konkurence.
Výhody:
Nevýhody:
Bezplatná prémiová verze: 5 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně) Enterprise: 10 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
G2: 4,3/5 (528 recenzí) Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Zde je recenze G2:
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
Teamwork.com je určen pro týmy zákaznických služeb, jako jsou agentury a konzultační firmy, které potřebují sledovat fakturovatelné hodiny a spravovat oprávnění klientů. Pro distribuované týmy obsluhující externí klienty je tento důraz na fakturovatelnost a viditelnost klientů tím, co jej odlišuje. Platforma nativně zahrnuje funkce sledování času, plánování pracovní zátěže a fakturace.
Klientským uživatelům lze udělit omezený přístup k konkrétním projektům, což je užitečné pro spolupráci s externími zúčastněnými stranami v různých časových pásmech. Nevýhodou je, že zaměření na klientské služby může být pro interní týmy příliš specializované.
Výhody:
Nevýhody:
Bezplatná verze Deliver: 11,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Grow: 20,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Scale: na míru
G2: 4,4/5 (1 375 recenzí) Capterra: 4,5/5 (919 recenzí)
Zde je recenze G2:
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Zde je recenze G2:
Mnoho lidí na Trellu oceňuje především jeho vizuální jednoduchost a flexibilitu. Tabule ve stylu Kanban usnadňují organizaci úkolů, sledování postupu projektu a spolupráci s členy týmu velmi vizuálním způsobem. Rozhraní typu drag-and-drop spolu s přizpůsobitelnými tabulemi, kartami a seznamy umožňuje uživatelům přizpůsobit Trello svým konkrétním pracovním postupům. Platforma je také integrována s mnoha aplikacemi třetích stran (jako Slack, Google Drive a Jira), což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje řízení projektů.
Mnoho lidí na Trellu oceňuje především jeho vizuální jednoduchost a flexibilitu. Tabule ve stylu Kanban usnadňují organizaci úkolů, sledování postupu projektu a spolupráci s členy týmu velmi vizuálním způsobem. Rozhraní typu drag-and-drop spolu s přizpůsobitelnými tabulemi, kartami a seznamy umožňuje uživatelům přizpůsobit Trello svým konkrétním pracovním postupům. Platforma je také integrována s mnoha aplikacemi třetích stran (jako Slack, Google Drive a Jira), což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje řízení projektů.
Mnoho lidí na Trellu oceňuje především jeho vizuální jednoduchost a flexibilitu. Tabule ve stylu Kanban usnadňují organizaci úkolů, sledování postupu projektu a spolupráci s členy týmu velmi vizuálním způsobem. Rozhraní typu drag-and-drop spolu s přizpůsobitelnými tabulemi, kartami a seznamy umožňuje uživatelům přizpůsobit Trello svým konkrétním pracovním postupům. Platforma je také integrována s mnoha aplikacemi třetích stran (jako Slack, Google Drive a Jira), což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje řízení projektů.
7. Smartsheet
Smartsheet přináší do projektového řízení rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, které je známé týmům přecházejícím z Excelu. Obsahuje funkce pro projektové řízení, jako jsou Ganttovy diagramy, automatizace a přehledové panely. Pro distribuované týmy v odvětvích, která musí dodržovat předpisy, je Smartsheet díky autorizacím FedRAMP a DoD vhodnou volbou.
Nevýhodou je složitost. Vzorce Smartsheet se liší od vzorců Excelu a pokročilé funkce vyžadují další nákupy. Týmy, které očekávají jednoduchý tabulkový procesor, mohou narazit na strmější křivku učení, než očekávaly.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Tabulka ve stylu tabulkového procesoru: Známé řádky a sloupce s vzorci a podmíněným formátováním
- Zobrazení Gantt a Kalendář: Vizualizujte časové osy a závislosti, aniž byste opustili list.
- Control Center (doplněk): Standardizujte a spravujte rozsáhlá portfolia projektů pomocí šablon a reportů.
Výhody a nevýhody Smartsheet
Výhody:
- Známé rozhraní tabulkového procesoru snižuje bariéry přijetí pro týmy přecházející z Excelu.
- Díky autorizacím FedRAMP a DoD je vhodný pro vládní dodavatele.
- Silné funkce pro správu portfolia pro PMO
Nevýhody:
- Vzorce a funkce se liší od Excelu, což vyžaduje nové učení.
- Prémiové funkce vyžadují další nákupy.
- Výkon může být pomalý u velmi velkých tabulek.
Ceny Smartsheet
Pro: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 20 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
G2: 4,4/5 (23 019 recenzí) Capterra: 4,5/5 (3 471 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Zde je recenze G2:
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
Zde je recenze G2:
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
Smartsheet používám každý den v práci k zaznamenávání a uchovávání informací o stovkách zákazníků a jejich objednávkách. Smartsheet poskytuje mému týmu způsob, jak integrovat vzdálené zaměstnance, protože funguje jako sdílený zdroj informací. Líbí se mi, jak jsou pracovní listy snadné a funkční. Zadávání informací a připojování dokumentů do Smartsheet je nejúčinnější způsob, jakým jsem kdy informace sledoval a zaznamenával.
8. Wrike
Wrike se zaměřuje na střední a velké podniky, které potřebují robustní správu a kontrolní pracovní postupy. Jeho systém křížového značení umožňuje, aby jeden úkol existoval současně ve více projektech, takže různé týmy mohou zobrazit stejný výstup bez duplicitní práce. Wrike AI nabízí predikci rizik a souhrny AI.
Pro distribuované týmy, které spravují kreativní práci, podporuje funkce Wrike pro kontrolu a schvalování více než 30 formátů souborů přímo na platformě. Nevýhodou je složitost a cena, protože plné funkce vyžadují vyšší úroveň plánů a doplňky.
Nejlepší funkce Wrike
- Křížové značkování: Přiřaďte úkoly k více projektům, aby různé týmy viděly stejnou práci ve svém vlastním kontextu.
- Kontrola a schvalování: Označujte obrázky, videa a soubory PDF přímo ve Wrike pomocí integrovaných schvalovacích pracovních postupů.
- Wrike AI (Work Intelligence): predikce rizik, souhrny a asistent pro otázky a odpovědi založené na umělé inteligenci
Výhody a nevýhody Wrike
Výhody:
- Křížové značkování eliminuje duplicitní úkoly a udržuje mezifunkční týmy v souladu.
- Integrovaná kontrola snižuje potřebu externích nástrojů pro kreativní revize.
- Silné podnikové kontroly s certifikacemi SOC 2 a ISO 27001
Nevýhody:
- Plná funkčnost vyžaduje několik doplňků.
- Rozhraní může na nové uživatele působit přeplněně a složitě.
- Dostupnost prioritní podpory se liší podle plánu.
Ceny Wrike
FreeTeam: 10 $/uživatel/měsíc Business: 25 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru Pinnacle: na míru
Hodnocení a recenze Wrike
G2: 4,2/5 (4 519 recenzí) Capterra: 4,4/5 (2 876 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Zde je recenze G2:
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
Zde je recenze G2:
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
Wrike je skvělá platforma pro řízení projektů, zejména pro velké a vzdálené týmy. Je snadno srozumitelná a intuitivní, mnohem více než některé konkurenční produkty, jako je SmartSheet. Schopnost Wrike kontrolovat verze dokumentů v procesu revize je fantastická a umožňuje nám plynule iterovat kreativní texty. Používám ji nyní denně a nechybí mi jiné platformy, které jsem dříve používal, jako Asana nebo Monday.com.
9. Zoho Projects
Zoho Projects je součástí širšího ekosystému Zoho, takže se přirozeně hodí pro týmy, které již používají jiné aplikace Zoho. Platforma nabízí Ganttovy diagramy, sledování problémů, časové rozvrhy a závislosti úkolů za příznivou cenu. Pro distribuované týmy obsahuje integrovaný chat a fóra pro asynchronní diskuse.
Platforma také podporuje sledování času a zprávy o využití zdrojů, což pomáhá manažerům při řízení pracovní zátěže. Nevýhodou je, že Zoho Projects funguje nejlépe v rámci svého ekosystému. Týmy, které nepoužívají jiné produkty Zoho, mohou považovat samostatné používání za méně propracované než u konkurence.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Ganttovy diagramy se závislostmi: Vizualizujte časové osy projektů a vztahy mezi úkoly pomocí přetahování myší.
- Integrované časové rozvrhy: Zaznamenávejte čas strávený nad úkoly a generujte zprávy o využití bez nutnosti používat nástroje třetích stran.
- Integrace ekosystému Zoho: Plynule se připojte k Zoho CRM, Zoho Docs a dalším aplikacím Zoho.
Výhody a nevýhody Zoho Projects
Výhody:
- Díky rychlému nastavení mohou malé týmy a startupy začít pracovat během několika minut.
- Nativní integrace s ekosystémem Zoho snižuje potřebu externích konektorů.
- Integrované sledování problémů a časové rozvrhy pokrývají běžné potřeby projektového managementu.
Nevýhody:
- Samostatná verze není tak propracovaná pro týmy, které nepoužívají jiné produkty Zoho.
- Možnosti přizpůsobení a pokročilé možnosti pracovního postupu jsou omezené.
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s modernějšími nástroji.
Ceny Zoho Projects
Bezplatná prémiová verze: 5 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně) Enterprise: 10 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Projects
G2: 4,3/5 (528 recenzí) Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Zde je recenze G2:
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
Zde je recenze G2:
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
K plánování, sledování a řízení práce používám Zoho Projects. Líbí se mi, jak organizuje práci prostřednictvím úkolů, milníků a Ganttových diagramů, díky čemuž je snadné sledovat pokrok a termíny na první pohled. Oceňuji funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, sdílení souborů a kanály aktivit, které udržují vše na jednom místě. Automatizace a připomenutí pomáhají snížit manuální sledování. Řeší také problémy, jako je špatná viditelnost úkolů, zmeškané termíny a roztříštěná komunikace, tím, že udržuje všechny projektové plány, úkoly, časové osy a diskuse na jednom místě. Považuji jej za praktický a snadno použitelný, což pomáhá mým týmům zůstat v souladu a produktivní. Vytváření projektů, přidávání uživatelů a nastavování úkolů a milníků bylo poměrně snadné a přímočaré.
10. Teamwork. com
Teamwork.com je určen pro týmy zákaznických služeb, jako jsou agentury a konzultační firmy, které potřebují sledovat fakturovatelné hodiny a spravovat oprávnění klientů. Pro distribuované týmy obsluhující externí klienty je tento důraz na fakturovatelnost a viditelnost klientů tím, co jej odlišuje. Platforma nativně zahrnuje funkce sledování času, plánování pracovní zátěže a fakturace.
Klientským uživatelům lze udělit omezený přístup k konkrétním projektům, což je užitečné pro spolupráci s externími zúčastněnými stranami v různých časových pásmech. Nevýhodou je, že zaměření na klientské služby může být pro interní týmy příliš specializované.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Integrované sledování času a fakturace: Zaznamenávejte fakturovatelné hodiny, nastavujte sazby a generujte faktury přímo z platformy.
- Oprávnění klientů: Udělte externím klientům omezený přístup k konkrétním projektům a kontrolujte, co mohou vidět.
- Plánování pracovní zátěže: Vizualizujte kapacitu týmu a vyvažujte úkoly mezi členy distribuovaného týmu.
Výhody a nevýhody Teamwork.com
Výhody:
- Speciálně vyvinuto pro týmy zákaznických služeb s kontrolou fakturace a přístupu zákazníků.
- Sledování času je hluboce integrováno, což umožňuje plynulé řízení fakturovatelných hodin.
- Zobrazení pracovní zátěže pomáhá manažerům vyvažovat úkoly.
Nevýhody:
- Zaměření na klientské služby se může pro interní týmy jevit jako přehnané.
- Rozhraní může působit přeplněným dojmem funkcemi, které týmy mimo agentury nepotřebují.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení šablon projektů vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Teamwork.com
Bezplatná verze Deliver: 11,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Grow: 20,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Scale: na míru
Hodnocení a recenze Teamwork.com
G2: 4,4/5 (1 375 recenzí) Capterra: 4,5/5 (919 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
Zde je recenze G2:
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Zde je recenze G2:
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Teamwork má funkci pro téměř vše, co chci v rámci svého pracovního postupu organizovat nebo plánovat. Navíc má velmi aktivní vývojový tým, který neustále provádí výzkum, sbírá zpětnou vazbu a přidává nové a vylepšené funkce a opravy. A podpora (kterou jsem nikdy nepotřeboval, ale jednou jsem se na ni obrátil s dotazem ohledně konkrétní funkce) je SUPER vstřícná, přátelská a snadno komunikativní. Na panelu nástrojů je ikona „Zpětná vazba“, kterou můžete kdykoli použít k zaslání komentářů a návrhů vývojářskému týmu, což také oceňuji. Miluji je...
Přestaňte žonglovat s nástroji a začněte spolupracovat
Výběr softwaru pro projektové řízení pro distribuovaný tým není jen o funkcích – jde o snížení tření. Každá integrace, kterou přidáte, je dalším potenciálním bodem selhání a dalším místem, kde se ztrácí kontext. Nejlepší nástroje pro vzdálené týmy konsolidují úkoly, dokumenty, chat a reportování do jednoho pracovního prostoru, aby se váš tým mohl soustředit na samotnou práci.
Upřednostňujte nativní funkce před dlouhými seznamy integrace. Zeptejte se, zda platforma dokáže zvládnout vaše potřeby v oblasti dokumentace, komunikace a reportingu bez nutnosti přidávat další doplňky. Cílem je jediný zdroj pravdy, kde jsou všechny konverzace, dokumenty a úkoly uloženy společně s úplným kontextem. Takto distribuované týmy pracují rychleji – ne přidáváním dalších nástrojů, ale tím, že jich potřebují méně.
Jste připraveni zjistit, co může skutečně konvergované pracovní prostředí udělat pro váš tým? Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Hledejte integrované dokumenty, nativní chat propojený s úkoly, sledování času, reportovací dashboardy a asistenci AI – vše na jedné platformě. Pokud jsou tyto funkce nativní, vyhnete se problémům se synchronizací a udržíte kontext svého týmu na jednom místě.
All-in-one platformy konsolidují úkoly, dokumenty, chat a reportování s jednotnými daty a oprávněními. Nástroje závislé na integraci směrují data přes externí konektory, což vede k selháním synchronizace a fragmentaci kontextu.
Ano. Pokud váš software pro projektové řízení obsahuje nativní dokumenty, asynchronní chat, sledování času a přehledové panely, může váš tým používat online nástroje pro spolupráci k komunikaci, sdílení souborů a sledování práce, aniž by musel přepínat mezi různými kontexty.
Méně přístupových bodů znamená méně míst, kde může dojít k útoku. Integrované funkce udržují data v rámci bezpečnostního perimetru jedné platformy, což zjednodušuje audity shody a snižuje riziko úniku dat.