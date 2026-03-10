10 nejlepších alternativ Mandolin AI pro [rok]

Mandolin AI je platforma pro automatizaci ve zdravotnictví navržená speciálně pro poskytovatele specializovaných léků. Využívá agenty AI k vyřizování náročných administrativních úkolů souvisejících s přístupem pacientů k těmto lékům, jako jsou přijímání doporučení, kontrola pojistných benefitů, předchozí autorizace a fakturační pracovní postupy.
Zjednodušeně řečeno, funguje jako digitální back-office tým, který vyřizuje administrativu a koordinaci potřebnou předtím, než pacient může podstoupit specializovanou léčbu.
Pokud však hledáte AI agenty, kteří automatizují pracovní postupy nad rámec specializované zdravotní péče, jako jsou meziresortní operace, pracovní postupy s více LLM nebo širší automatizace podnikových procesů, možná budete chtít prozkoumat alternativy Mandolin AI.
Podívejme se na některé z nejlepších možností.
Co byste měli hledat v alternativách Mandolin AI?
Mandolin používají především infuzní centra, specializované lékárny a zdravotnické systémy, které spravují nákladné a komplexní terapie, jako jsou biologické léky, genové terapie a infuzní léčba.
Tyto organizace se před zahájením léčby pacienta zabývají týdny ruční administrativy, kontrol pojištění a pracovních postupů souvisejících s proplácením nákladů.
Při hodnocení alternativ se cíl rozšiřuje nad rámec jednoduché automatizace na provádění agentů v rámci celého vašeho podnikového stacku.
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Mandolin AI a moderních platforem pro koordinaci agentů:
- Ověřte, zda agenti mohou provádět skutečné systémové akce: Vyberte platformu, na které mohou agenti volat API, aktualizovat záznamy a spouštět pracovní postupy, místo aby fungovali pouze jako vrstvy pro uvažování.
- Prozkoumejte, jak je definována a prosazována logika provádění: Ujistěte se, že můžete kontrolovat pořadí úkolů, podmíněné větvení a koordinaci agentů, abyste předešli nekonzistentním výsledkům.
- Zkontrolujte, jak agenti přistupují k externím systémům a datům: Vyberte platformu, která se přímo integruje s vaším operačním stackem, aby agenti mohli pracovat s živými obchodními daty.
- Zkontrolujte, jak jsou prosazována oprávnění a bezpečnostní opatření: Ujistěte se, že můžete omezit přístup agentů a zabránit nechtěným akcím v citlivých systémech.
- Vyhodnoťte možnosti sledování a ladění: Ujistěte se, že můžete kontrolovat rozhodnutí agentů, sledovat cesty provádění a diagnostikovat poruchy, když dojde k narušení pracovních postupů.
- Ověřte, zda platforma zachovává stav pracovního postupu: Hledejte trvalou paměť nebo sledování stavu, aby agenti mohli pokračovat v provádění bez restartování úkolů nebo ztráty pokroku.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu Americké lékařské asociace 78 % lékařů uvádí, že zpoždění při schvalování předběžných povolení vede k tomu, že pacienti zcela upustí od léčby. Když se schvalování protáhne na několik týdnů, mnoho pacientů to jednoduše vzdá ještě před zahájením terapie.
Poskytovatelé zdravotní péče se obracejí na AI agenty a automatizační platformy, aby tento proces urychlili. Nástroje jako Mandolin jsou vytvořeny tak, aby snížily administrativní tření v rámci přijímání, ověřování pojištění a pracovních postupů při proplácení nákladů.
📚 Přečtěte si také: Nástroje AI, které transformují podnikání a zvyšují produktivitu
Přehled nejlepších alternativ Mandolin AI
Zde je přehled nejlepších alternativ Mandolin AI a toho, co každá z nich nabízí.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|AI agenti zabudovaní do úkolů a pracovních postupů, kontextová inteligence pracovního prostoru, automatizace pracovních postupů, integrace napříč operačními nástroji
|Produktové, technické a provozní týmy, které začleňují AI do pracovních postupů.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|CrewAI
|Koordinace agentů na základě rolí, sdílená paměť agentů, koordinace pracovních postupů, integrace nástrojů, Python a vizuální rozhraní
|Týmy inženýrů a automatizace, které budují strukturované multiagentní systémy
|Zdarma; placené tarify od 25 $/měsíc
|AutoGen
|Orchestrace agentů s prioritou kódu, rámce pro komunikaci agentů, nástroje pro sledování, koordinace více agentů
|Inženýrské a výzkumné týmy vyvíjející logiku koordinace agentů na míru
|Open-source
|Agenti GPT-4o
|Agenti podporovaní nástroji, multimodální uvažování, volání funkcí, integrace SDK, podpora automatizace pracovních postupů
|Produktové, technické a platformové týmy nasazující AI agenty do aplikací
|Ceny na míru
|Agenti Zapier
|Automatizace pracovních postupů založená na AI, tvorba agentů v přirozeném jazyce, více než 8 000 integrací, automatická kontrola verzí
|Týmy pro obchodní operace, marketing a RevOps automatizující pracovní postupy napříč aplikacemi
|Zdarma; placené tarify od 50 $/měsíc
|n8n Agents
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, paměť agentů, rozsáhlé integrace, nástroje pro ladění, podpora vlastního hostingu
|Technické operace a automatizační týmy spravující složité interní pracovní postupy
|Placené tarify od 28,40 $/měsíc
|Relevance AI
|Vytváření agentů bez kódu, nasazení agentů v obchodních systémech, sledování metadat, automatizace pracovních postupů
|Týmy GTM, prodeje a provozu nasazují autonomní agenty bez náročného inženýrství.
|Zdarma; placené tarify od 29 $/měsíc
|LangGraph
|Orchestrace stavových pracovních postupů, řízení provádění, trvalá paměť, monitorování v reálném čase
|Inženýrské týmy vytvářející dlouhodobé a stavové pracovní postupy agentů
|Zdarma; placené tarify od 39 $/uživatel/měsíc
|Agenti LlamaIndex
|Indexování dat, pracovní postupy agentů s rozšířeným vyhledáváním, správa paměti a stavu, SDK pro vývojáře
|Inženýrské a datové týmy vytvářející agenty, kteří pracují s rozsáhlými znalostními bázemi
|Zdarma; placené tarify od 50 $/měsíc
|Vertex AI Agent Builder
|Spravovaná infrastruktura agentů, přístup k modelům a koordinace, integrace podnikových systémů, nástroje pro nasazení
|Týmy podnikového inženýrství a platforem nasazující agenty v produkčním měřítku
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy Mandolin AI
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Níže najdete nejlepší alternativy Mandolin AI pro různé případy použití, pracovní postupy a provozní požadavky:
1. ClickUp (nejlepší pro začlenění agentů AI do provádění úkolů a koordinace pracovních postupů)
Většina alternativ Mandolin se zaměřuje na vytváření nebo nasazování agentů mimo každodenní pracovní prostředí. Fungují jako samostatné automatizační vrstvy, vývojářské frameworky nebo integrační nástroje.
ClickUp naopak funguje jako konvergovaný AI pracovní prostor. Integruje AI přímo do vašich úkolů, dokumentů, konverzací, dashboardů a pracovních postupů. Místo toho, abyste agenty spravovali odděleně od provádění, můžete je nasadit tam, kde již práce probíhá.
Zde jsou klíčové funkce, které z něj dělají silnou alternativu k Mandolin AI:
🧠 ClickUp Brain: Kontextově orientovaná AI, která umožňuje skutečné provedení
Většina agentů AI selhává, protože jim chybí provozní kontext v reálném čase. Mnoho platforem pro koordinaci agentů vyžaduje, abyste ručně zadávali informace do výzev, paměťových úložišť nebo externích znalostních bází, než mohou agenti spolehlivě fungovat.
ClickUp Brain integruje kontextovou AI přímo do vašeho pracovního prostoru. Rozumí tomu, jak jsou vaše úkoly, dokumenty a chatové konverzace v ClickUp propojeny napříč projekty a týmy, a poskytuje agentům přístup k živému provoznímu kontextu.
Jedná se o AI, která dokáže automaticky odkazovat na nejnovější aktualizace, změny vlastnictví, závislosti a dokumentaci.
Můžete také okamžitě dotazovat svůj pracovní prostor. Zeptejte se například: „Co se změnilo v plánu spuštění pro 2. čtvrtletí tento týden?“ nebo „Shrňte všechny zpětné vazby z minulého měsíce“, a Brain vyhledá odpovědi z celého vašeho aktuálního pracovního prostředí.
✏️ Poznámka: Díky integrované nativní paměti a kontextové orientaci nemusíte udržovat samostatné znalostní systémy ani ručně strukturovat kontext pro agenty. Inteligence již existuje uvnitř pracovních postupů v ClickUp Brain AI, kde dochází k rozhodování a provádění.
🤖 ClickUp AI Super Agents: Nasazení podnikových AI agentů do reálných pracovních postupů
Super agenti ClickUp jsou autonomní asistenti s umělou inteligencí, kteří sledují změny ve vašem pracovním prostoru a jednají jménem uživatelů na základě pravidel, datových vzorců a kontextu.
Zatímco Brain vyniká v odpovídání na otázky a generování poznatků, Super Agents podnikají kroky, když jsou splněny podmínky.
Super Agent například dokáže:
- Detekujte úkoly po termínu a proaktivně je přeřazujte nebo upozorňujte jejich vlastníky.
- Sledujte průběh projektu a generujte zprávy o stavu.
- Spouštějte následné úkoly po dokončení závislostí.
- Syntetizujte retrospektivy sprintů a odhalte informace o rizicích.
A co víc: AI Super Agents běží na nekonečné paměti a kontextu pracovního prostoru. Využívají krátkodobou paměť pro to, co se právě stalo, pracovní paměť pro aktivní kontext a dlouhodobou paměť pro vybavování.
Navíc díky nulovému uchovávání dat vaše informace nikdy nezůstanou mimo váš zabezpečený pracovní prostor.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o ClickUp Super Agents 📹
⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX je desktopový doplněk založený na umělé inteligenci, který přináší tuto kontextově citlivou inteligenci mimo prohlížeč do specializované aplikace.
S jeho pomocí můžete:
- Pracujte s více modely AI na jednom místě: Přepínejte mezi Brain a dalšími LLM, jako jsou Clause, GPT, Gemini atd., jediným klepnutím.
- Rychlé vyhledávání v souborech, úkolech, dokumentech atd.: Pomocí Enterprise Search můžete vyhledávat soubory, úkoly nebo dokumenty v celém digitálním pracovním prostoru. Například zadejte vyhledávání „dokument, ve kterém jsme diskutovali o cenovém experimentu B“ a Brain jej okamžitě vyhledá.
- Pište 400x rychleji pomocí hlasu: Diktujte pokyny, pracovní příkazy, komentáře nebo dokonce rychlé odpovědi v chatu pomocí funkce Talk to Text od ClickUp.
⚙️ ClickUp Automations: Koordinujte agenty v rámci celého vašeho workflow stacku
Jakmile jsou agenti vytvořeni, ClickUp Automations vám pomůže je nasadit a koordinovat napříč pracovními postupy. Namísto toho, aby agenti fungovali jako izolovaní asistenti, mohou být dynamicky spouštěni na základě skutečných provozních událostí ve vašem pracovním prostoru.
Můžete přesně definovat, kdy se agent spustí, jaká data použije a jaké akce provede. Například:
- Když se úkol přesune do stavu Připraveno pro QA, agent může generovat testovací případy, přiřadit recenzenty a aktualizovat dokumentaci.
- Když se obchod zastaví, obchodní zástupce může spustit následné kroky a informovat tým.
- Když je zaznamenána nová zpětná vazba, agent může shrnout poznatky a aktualizovat úkoly týkající se produktu.
ClickUp kombinuje automatizaci založenou na pravidlech s koordinací řízenou umělou inteligencí, takže můžete navrhovat složité vícestupňové pracovní postupy bez nutnosti programování. Pomocí jednoduchých pokynů v srozumitelném jazyce můžete vytvářet vlastní spouštěče, podmínky a akce, které aktivují agenty napříč projekty, týmy a nástroji.
⭐ Bonus: Poskytněte svým AI agentům přístup k živým datům z více než 1000 externích nástrojů pomocí nativních integrací ClickUp. Například obchodní agent může číst potenciální zákazníky z HubSpot, kontrolovat stav GitHub PR nebo získávat informace o názorech zákazníků z ticketů Zendesk – to vše bez exportu CSV souborů nebo vytváření vlastních API.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte s týmy a AI agenty v reálném čase pomocí kontextového chatu, který se přímo propojuje s úkoly, dokumenty a pracovními postupy pomocí ClickUp Chat.
- S ClickUp Whiteboards můžete plánovat pracovní postupy, mapovat logiku agentů a umožnit brainstorming v reálném čase pomocí vizuálních tabulek, které přímo propojují nápady s úkoly a jejich realizací.
- Vytvářejte, ukládejte a spravujte znalosti pomocí kolaborativních dokumentů ClickUp Docs, které agenti mohou využívat jako zdroj kontextu, aktualizací a automatizovaných shrnutí.
- Sledujte výkon, monitorujte pracovní postupy a získejte přehled o projektech pomocí dashboardů v reálném čase, které využívají živá data z pracovního prostoru pomocí ClickUp Dashboards.
- Centralizujte provádění pomocí přizpůsobitelných úkolů ClickUp, které agentům a týmům umožňují přidělovat práci, aktualizovat stavy, automatizovat akce a udržovat projekty v pohybu.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly.
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly.
Příběh zákazníka: ClickUp X Bell Direct
😓 Problém: „Práce kolem práce“ bránila skutečné produktivitě
Provozní tým společnosti Bell Direct byl zahlcen prací. Každý den zpracovával více než 800 e-mailů od klientů, z nichž každý vyžadoval ruční přečtení, třídění, kategorizaci a přesměrování správné osobě. Tato situace měla negativní dopad na efektivitu týmu, přehlednost a kvalitu služeb, i když společnost dosahovala pro klienty vynikajících výsledků.
✅ Řešení: Jednotný pracovní prostor + AI agenti, kteří fungují jako členové týmu
Místo přidávání dalšího nesouvislého nástroje do svého portfolia si společnost Bell Direct vybrala ClickUp jako své centrální velitelské centrum. Konsolidovali vše od úkolů a dokumentů po procesy a znalosti do jednoho pracovního prostoru, kde měla AI plný kontext. Namísto spoléhání se na generické boty nebo šablony nasadili superagenta, kterého nazvali „Delegator“. Jedná se o autonomního týmového kolegu, který je vycvičen k třídění příchozí práce:
- Čte všechny e-maily přicházející do sdílené schránky.
- Klasifikuje naléhavost, klienta a téma pomocí vlastních polí založených na AI.
- Upřednostňuje a směruje každý úkol k správné osobě v reálném čase.
To vše bez ručního zásahu lidských operátorů.
😄 Dopad: Měřitelné provozní zisky
- 20% zvýšení provozní efektivity, což znamená, že se stejnými zdroji lze vykonat více práce v kratším čase.
- Uvolněna kapacita odpovídající 2 zaměstnancům na plný úvazek, nyní k dispozici pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
- Více než 800 e-mailů od klientů denně tříděných v reálném čase
Super Agent nyní směruje práci tak, jak by to udělal člověk, ale s rychlostí a rozsahem stroje.
Pokud váš tým řeší velké množství požadavků, schvalování nebo koordinaci mezi týmy, lze Super Agents nakonfigurovat tak, aby tyto pracovní postupy spravovaly autonomně v požadovaném rozsahu.
Chcete-li zjistit, jak týmy navrhují tyto AI poháněné pracovní postupy v ClickUp, spojte se s naším týmem a zjistěte, jak by mohl Super Agent vypadat pro vaši firmu.
⭐ Bonus: Pokud jste uživatelem ClickUp, zde najdete různé nástroje ClickUp AI, které vám pomohou automatizovat každodenní práci.
2. CrewAI (nejlepší pro koordinaci specializovaných agentů s definovanými rolemi a sdílenými cíli)
CrewAI je multiagentní platforma pro budování, provozování a údržbu týmu AI agentů.
Definujte roli, cíl, paměť a nastavení LLM každého agenta a poté přiřaďte úkoly s jasným popisem a očekávanými výstupy. Agenti mohou sdílet kontext a přispívat k větším úkolům v rámci týmu.
Použijte CrewAI Studio, vizuální editor typu drag-and-drop s integrovaným AI copilotem, nebo pracujte s API založenými na objektech a událostech pro hlubší kontrolu nad chováním pracovních postupů, pořadím provádění a integrací systémů.
Platforma nabízí integraci agentů s nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk a Asana. Můžete také použít řízení přístupu k omezení nástrojů nebo zdrojů dat, které může každý agent používat.
Nejlepší funkce CrewAI
- Využijte specializovaného plánovacího agenta k vytvoření strukturovaných plánů úkolů a rozdělení odpovědností mezi více agentů v rámci týmu.
- Kombinujte širokou škálu zdrojů znalostí, včetně souborů, webových stránek a vektorových databází, abyste optimalizovali přesnost vyhledávání informací.
- Prohlédněte si administrátorské panely a sledujte aktivitu agentů, vzorce používání a výkon napříč nasazeními.
Omezení CrewAI
- Nastavení pokročilých systémů agentů v CrewAI vyžaduje znalost jazyka Python, integrace API a vzorů koordinace agentů.
Ceny CrewAI
- Navždy zdarma
- Profesionální: 25 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CrewAI?
Zpětná vazba od uživatele G2:
Na crewAI se mi nejvíc líbí, jak rychle mi pomáhá přejít od nápadu k realizaci. V oblasti technologií je vždycky příliš mnoho práce a málo času, a CrewAI je jako mít dalšího kolegu, který je vždy k dispozici a nevadí mu dělat opakující se nebo nudné úkoly. Obzvláště se mi líbí, jak dokáže koordinovat úkoly napříč různými nástroji a pracovními postupy... není to jen další chatbot s umělou inteligencí, je to spíš partner pro provoz. Uživatelské rozhraní je přehledné a nezabere věčnost, než přijdete na to, jak věci dělat.
Na crewAI se mi nejvíc líbí, jak rychle mi pomáhá přejít od nápadu k realizaci. V oblasti technologií je vždycky příliš mnoho práce a málo času, a CrewAI je jako mít dalšího kolegu, který je vždy k dispozici a nevadí mu dělat opakující se nebo nudné úkoly. Obzvláště se mi líbí, jak dokáže koordinovat úkoly napříč různými nástroji a pracovními postupy... není to jen další chatbot s umělou inteligencí, je to spíš partner pro provoz. Uživatelské rozhraní je přehledné a nezabere věčnost, než přijdete na to, jak věci dělat.
3. AutoGen (nejlepší pro vytváření vlastních multiagentních pracovních postupů s plnou kontrolou)
AutoGen od společnosti Microsoft je jedním z nejflexibilnějších open source rámců agentů LLM pro vytváření vlastních multiagentních systémů. Podporuje vás v různých fázích vývoje agentické koordinace.
Můžete například popsat, jak by agenti měli spouštět akce, vyměňovat si kontext a koordinovat úkoly napříč automatizačními sekvencemi nebo výzkumnými procesy pomocí základní vrstvy AutoGen.
Pokud chcete přiřadit role agentů, propojit jazykové modely a strukturovat konverzace řízené úkoly přímo v Pythonu, použijte framework AgentChat.
A pokud dáváte přednost vizuálnímu prostředí, AutoGen Studio nabízí rozhraní založené na prohlížeči, které vám umožní konfigurovat agenty, sledovat jejich interakce a vyhodnocovat jejich chování, aniž byste museli psát kód pro koordinaci od nuly.
Nejlepší funkce AutoGen
- Kontrolujte cesty provádění, sledujte koordinační chování a odstraňujte chyby z pracovních postupů v průběhu jejich vývoje pomocí integrovaných nástrojů pro sledování a pozorování.
- Umožněte interoperabilitu mezi agenty vyvinutými pomocí různých programovacích jazyků, včetně Pythonu a .NET.
- Používejte typované rozhraní k ověřování interakcí agentů a detekci integračních chyb během vývoje.
Omezení AutoGen
- Škálování agentních systémů nad rámec malých nebo experimentálních nasazení vyžaduje zkušenosti s architektonickým plánováním a nastavením infrastruktury.
Ceny AutoGen
- Open-source
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 40 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že jsou zvědaví, ale stále si nejsou jisti, co vlastně znamená pojem „agent“.
To ukazuje, jak rychle se myšlenka agentů šíří, ale také jak abstraktní se tato kategorie v praxi stále jeví. Mnoho nástrojů tvrdí, že jsou teoreticky agentní, ale ve skutečnosti se nemohou podílet na každodenní práci.
Super agenti v ClickUp jsou součástí pracovního prostoru a mohou fungovat autonomně v rámci pravidel a schválení, která definujete. A to nejlepší? Nevypadá to jako „AI“, ale spíše jako virtuální kolega, který tiše udržuje práci na správné cestě.
4. Agenti pohánění GPT-4o (nejlepší pro nasazení agentů, kteří kombinují uvažování, používání nástrojů a multimodální vstup)
Agenti vytvoření pomocí modelů OpenAI, jako je GPT-4o, kombinují uvažování, používání nástrojů a multimodální vstupy k automatizaci složitých pracovních postupů.
Pomocí API OpenAI a Agents SDK mohou vývojáři vytvářet agenty, kteří provádějí vícestupňové úkoly podle pokynů, volají externí API a předávají strukturovaná data, jako jsou parametry JSON, mezi jednotlivými kroky.
Tito agenti mohou načítat informace ze souborů nebo databází, komunikovat s externími systémy a spouštět nástroje pro provádění výpočtů, generování zpráv nebo analýzu vizuálních vstupů.
Platforma také poskytuje frameworky a SDK, které pomáhají vývojářům integrovat agenty do AI aplikací, propojit je se službami třetích stran a nasadit je v produkčních prostředích, místo aby je omezovaly na jednoduchá chatovací rozhraní.
Nejlepší funkce agentů GPT-4o
- Pomocí předkonfigurovaných příkladů agentů pochopte, jak jsou konfigurovány pokyny, nástroje a výstupy, a poté je upravte nebo vytvořte nové agenty.
- Zpracovávejte živé vizuální vstupy ze sdílení obrazovky nebo kamerových záznamů a analyzujte vývojové diagramy, schémata a provozní prostředí.
- Spouštějte externí nástroje, API nebo systémové funkce dynamicky na základě kontextu konverzace a požadavků úkolu.
Omezení agentů GPT-4o
- Odpovědi agentů mohou představovat věrohodné, ale nesprávné závěry, které vyžadují lidský dohled k ověření přesnosti v kritických pracovních postupech.
Ceny agentů GPT-4o
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze agentů GPT-4o
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OpenAI Agent Builder?
Uživatel Capterra říká:
Moje celková zkušenost byla vynikající. GPT-4 je nyní nezbytným nástrojem v mém pracovním postupu IT konzultanta. Spoléhám se na něj, pokud jde o ověřené, technicky fundované rady podložené dokumentací dodavatele. Ať už píšu skripty Bash, připravuji audity nebo vytvářím strategie nasazení pro Kubernetes nebo Oracle middleware, GPT-4 urychluje dodání při zachování vysoké kvality. Přizpůsobuje se složitosti každého projektu a zlepšilo způsob, jakým poskytuji hodnotu svým klientům.
Moje celková zkušenost byla vynikající. GPT-4 je nyní nezbytným nástrojem v mém pracovním postupu IT konzultanta. Spoléhám se na něj, pokud jde o ověřené, technicky fundované rady podložené dokumentací dodavatele. Ať už píšu skripty Bash, připravuji audity nebo vytvářím strategie nasazení pro Kubernetes nebo Oracle middleware, GPT-4 urychluje dodání při zachování vysoké kvality. Přizpůsobuje se složitosti každého projektu a zlepšilo způsob, jakým poskytuji hodnotu svým klientům.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity agentur a týmů
5. Zapier Agents (nejlepší pro vytváření AI agentů, kteří automatizují úkoly v tisících aplikacích)
Zapier Agents vám umožňuje vytvářet asistenty poháněné umělou inteligencí, kteří automatizují skutečnou práci napříč vašimi propojenými aplikacemi. Místo vytváření rigidních pracovních postupů typu „pokud-pak-to“ můžete definovat cíle a pokyny v jednoduchém jazyce a nechat agenta rozhodnout, jaké kroky podniknout.
Tito agenti pracují v rámci automatizačního ekosystému Zapier, což znamená, že mohou sledovat spouštěče, interpretovat příchozí informace a automaticky provádět vícefázové úkoly. Agent může například analyzovat nový e-mail s žádostí o podporu, klasifikovat jeho naléhavost, vytvořit úkol a informovat příslušný tým ve Slacku – to vše bez ručního zásahu.
Agentům můžete také poskytnout obchodní kontext propojením dokumentů, často kladených otázek nebo odkazů, aby mohli přesně reagovat a plnit úkoly s využitím stejných znalostí, na které se spoléhá váš tým.
Protože Zapier se připojuje k více než 8 000 aplikacím, mohou agenti koordinovat akce napříč nástroji, jako jsou Salesforce, Slack, Google Sheets nebo Zendesk, což jim umožňuje automatizovat pracovní postupy, které pokrývají celý váš technologický stack.
Nejlepší funkce agentů Zapier
- Upravujte pracovní postupy AI, aktualizujte konfigurace a spravujte chování automatizace prostřednictvím vizuálního rozhraní Zapier.
- Ukládejte kontrolní body automatizace a vracejte se k dřívějším verzím, abyste obnovili předchozí konfigurace nebo porovnali změny.
- Synchronizujte činnost agentů s živými obchodními daty z připojených aplikací a k provádění úkolů používejte pouze nejnovější záznamy.
- Vytvořte více agentů, kteří spolupracují – například jeden kvalifikuje potenciální zákazníky, zatímco druhý je obohacuje a směruje.
Omezení agentů Zapier
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní může být někdy neintuitivní, zejména při přecházení mezi Zaps, složkami a historií úkolů.
Ceny agentů Zapier
- Zdarma
- Výhody: 50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze agentů Zapier
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... Přibližně 80 % dat ve zdravotnictví je nestrukturovaných a po svém vytvoření zůstává nevyužito. Patří sem text, obrázky, biosignály a videa z klinických systémů, nositelných zařízení a lékařských přístrojů.
Tato nestrukturovaná data jsou často ignorována nebo opomíjena, protože tradiční IT systémy ve zdravotnictví je nedokážou efektivně spravovat ani analyzovat.
6. n8n Agents (nejlepší pro začlenění AI agentů do vícestupňových operačních pracovních postupů)
Agenti n8n jsou autonomní komponenty poháněné umělou inteligencí v rámci pracovních postupů n8n, které kombinují LLM, nástroje a paměť k provádění složitých úkolů.
Můžete použít vizuální editor n8n nebo napsat vlastní kód a vytvořit agenty, kteří získávají informace v reálném čase z dokumentů, interních dat nebo externích API.
Tito agenti zvládají téměř všechny případy použití, od automatizace zákaznické podpory a výzkumných pracovních postupů až po IT operace, obohacování dat a koordinaci interních procesů napříč několika nástroji.
Potřebujete úplný přehled o chování svých agentů? n8n poskytuje integrované nástroje pro ladění, včetně inline protokolů, přehrávání dat a vizuální kontroly toku, které vám umožňují sledovat výkon v reálném čase, přidávat kontrolní body schvalování a testovat změny bez narušení pracovních postupů.
Nejlepší funkce agentů n8n
- Rozšiřte funkčnost agentů pomocí předem připravených integrací, vlastních HTTP nástrojů a pracovních postupů kompatibilních s MCP.
- Použijte podmíněnou logiku a filtrování dat k řízení zpracovacích cest a optimalizaci následného zpracování.
- Sledujte systémové protokoly a využití tokenů, abyste mohli sledovat aktivitu agentů a provozní náklady.
Omezení agentů n8n
- Správa pracovních postupů může být při větším rozsahu obtížná, zejména při udržování rozsáhlých automatizačních grafů a verzování.
Ceny agentů n8n
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 24 € / měsíc (~ 28 $ / měsíc)
- Pro: 60 € / měsíc (~70 $ / měsíc)
- Podnikání: 800 € / měsíc (~ 936 $ / měsíc)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze agentů n8n
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o agentech n8n?
Uživatel G2 říká:
Na n8n oceňuji především jeho flexibilitu a výkon. Tento nástroj umožňuje vytvářet složité automatizace a přitom zůstává relativně snadno použitelný. Široká škála integrací, vizuální logika pracovních postupů a možnosti přizpůsobení z něj činí vysoce efektivní řešení pro automatizaci obchodních procesů. Jedná se o spolehlivý, škálovatelný nástroj, který dobře vyhovuje technickým i funkčním potřebám.
Na n8n oceňuji především jeho flexibilitu a výkon. Tento nástroj umožňuje vytvářet složité automatizace a přitom zůstává relativně snadno použitelný. Široká škála integrací, vizuální logika pracovních postupů a možnosti přizpůsobení z něj činí vysoce efektivní řešení pro automatizaci obchodních procesů. Jedná se o spolehlivý, škálovatelný nástroj, který dobře vyhovuje technickým i funkčním potřebám.
7. Relevance AI (nejlepší pro nasazení autonomních agentů v prodejních, marketingových a provozních systémech)
Pokud hledáte platformu bez nutnosti programování, která vám pomůže sestavit a najímat týmy AI agentů pro automatické plnění úkolů, Relevance AI je pro vás ideálním řešením. Umožňuje vám vytvářet agenty, přiřazovat jim odpovědnosti a nepřetržitě je provozovat ve vašich GTM systémech.
S Relevance AI můžete propojit agenty s CRM, interními databázemi a externími API, aby mohli načítat data, aktualizovat záznamy a provádět provozní úkoly bez ručního zásahu.
A své úsilí v oblasti AI můžete dokonce rozšířit klonováním a přizpůsobením těchto AI asistentů různým úkolům. Každá interakce agenta automaticky generuje strukturovaná metadata, která zachycují záměr zákazníka, výsledky úkolů, úrovně priority a extrahovaná datová pole. Tato metadata můžete použít k filtrování úkolů, sledování výkonu a generování zpráv.
Díky integrované kontrole verzí můžete kontrolovat změny, vyhodnocovat chování a spravovat nasazení napříč týmy.
Nejlepší funkce Relevance AI
- Plánujte činnosti agentů pomocí konfigurovatelných spouštěčů, včetně opakované nebo událostmi řízené automatizace.
- Vytvářejte znalostní báze agentů načítáním dat ze souborů, webových stránek a připojených externích systémů.
- Organizujte pracovní postupy pomocí seskupování na úrovni projektů a ovládacích prvků pro správu pracovního prostoru.
Omezení relevance AI
- Jeho vizuální výstup a grafické možnosti generování zůstávají omezené ve srovnání se specializovanými návrhovými nástroji, zejména pro pokročilé 2D, 3D nebo imerzivní pracovní postupy.
Ceny Relevance AI
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Tým: 349 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Relevance AI
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Relevance AI?
Uživatel G2 říká:
Práce s Relevance AI je opravdu jednoduchá. Nastavení agentů trvá jen pár minut a vše je intuitivní – nemusíte procházet spoustu nabídek, abyste našli to, co potřebujete. Líbí se mi, že mohu spravovat všechny své agenty na jednom místě, aniž bych musel přecházet mezi různými nástroji.
Práce s Relevance AI je opravdu jednoduchá. Nastavení agentů trvá jen pár minut a vše je intuitivní – nemusíte procházet spoustu nabídek, abyste našli to, co potřebujete. Líbí se mi, že mohu spravovat všechny své agenty na jednom místě, aniž bych musel přecházet mezi různými nástroji.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro zvýšení produktivity, které stojí za vyzkoušení
8. LangGraph (nejlepší pro správu dlouhodobých pracovních postupů agentů s trvalým stavem a kontrolou provádění)
LangGraph je rámec pro koordinaci agentů, který vám pomáhá navrhovat, provádět a řídit pracovní postupy AI jako stavové grafy. Každý uzel představuje krok v pracovním postupu, například volání jazykového modelu, spuštění nástroje nebo aktualizaci stavu pracovního postupu.
Můžete nakonfigurovat, jak se uzly propojují a jak mezi nimi proudí stav. Po provedení každého uzlu LangGraph aktualizuje sdílený stav a předává jej dalšímu uzlu na základě definované struktury grafu.
Získáte tak plnou kontrolu nad průběhem provádění, rozhodovacími cestami a přechodem agentů mezi jednotlivými kroky. Pracovní postup můžete v kterémkoli kroku pozastavit a uložit jeho aktuální stav. Provádění čeká, dokud nezadáte vstupní údaje nebo neschválíte, a poté pokračuje od stejného bodu.
Můžete také sledovat, co pracovní postup dělá během svého běhu. LangGraph streamuje aktualizace stavu, průběžné výsledky a výstupy kroků v reálném čase, což vám pomáhá sledovat průběh a ladit chování agentů.
Nejlepší funkce LangGraph
- Streamujte stav provádění, výstupy uzlů a aktualizace pracovních postupů v reálném čase pro monitorování a ladění.
- Ukládejte stav pracovního postupu a paměť napříč relacemi, abyste zachovali kontext a umožnili dlouhodobé nebo obnovitelné pracovní postupy agentů.
- Koordinujte více agentů pomocí vzorů orchestrator-worker, kde kontrolní agent přiděluje úkoly, řídí jejich provádění a kombinuje výsledky.
Omezení LangGraph
- Ve srovnání s jednoduššími agentními frameworky zvyšuje vývojové úsilí a režijní náklady, protože musíte explicitně definovat tok agentů, přechody stavů a logiku provádění.
Ceny LangGraph
- Vývojář: Zdarma
- Plus: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LangGraph
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangGraph?
Uživatel G2 říká:
Je to můj oblíbený framework pro všechny případy použití agentické AI nebo generativní AI, které jsem vytvořil pomocí Pythonu. Instalace je snadná, stačí použít příkaz pip install, a dokumentace je také rozsáhlá; počet funkcí a flexibilita, které poskytuje, jsou také dobré.
Je to můj oblíbený framework pro všechny případy použití agentické AI nebo generativní AI, které jsem vytvořil pomocí Pythonu. Instalace je snadná, stačí použít příkaz pip install, a dokumentace je také rozsáhlá; počet funkcí a flexibilita, které poskytuje, jsou také dobré.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší automatizační nástroje, které stojí za prozkoumání, abyste se zbavili rutinní práce
9. LlamaIndex Agents (nejlepší pro umožnění agentům vyhledávat a uvažovat nad velkými externími zdroji dat)
LlamaIndex, framework pro AI agenty, vám umožňuje vytvářet agenty citlivé na kontext, které mohou během provádění přistupovat k externím datům a využívat je.
Pomocí indexovacího systému LlamaIndex můžete načítat a organizovat data a převádět surový obsah, jako jsou soubory PDF, články znalostní báze nebo záznamy databáze, do strukturovaných indexů, které agenti mohou během provádění efektivně prohledávat.
Můžete také nastavit protokoly, které vašim agentům umožní ukládat předchozí interakce, zachovat kontext napříč jednotlivými kroky a používat nástroje, jako je vyhledávání, kalkulačky nebo interní API.
Nakonfigurujte přístup k modelům, integraci nástrojů a zdroje dat pomocí LLM. txt k prototypování pracovních postupů agentů z přirozených jazykových vstupů.
Nejlepší funkce agentů LlamaIndex
- Integrujte plně funkční SDK pro Python a Typescript do svého vývojového stacku agentů.
- Analyzujte a indexujte nestrukturovaná data z různých formátů souborů, včetně PDF, obrázků, tabulek a ručně psaného obsahu.
- Využijte základní komponenty, jako je paměť, správa stavu, lidský faktor, reflexe a další, k přizpůsobení vašich agentních pracovních postupů.
Omezení agentů LlamaIndex
- Omezení kontextového okna mohou omezovat množství externích dat, které agenti mohou najednou zpracovat, což často vyžaduje zkrácení, shrnutí nebo selektivní načtení.
Ceny agentů LlamaIndex
- Zdarma (10 000 kreditů/měsíc)
- Starter: 50 $/měsíc
- Pro: 500 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze agentů LlamaIndex
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o agentech LlamaIndex?
Uživatel G2 říká:
Jako datový vědec zabývající se velkými jazykovými modely LLM jsem shledal LlamaIndex velmi užitečným pro správu. Umožnil mi vkládat data ve formátech jako PDF nebo API, databáze a Excel, což mi usnadňuje trénování a provádění LLM s četnými datovými sadami.
Jako datový vědec zabývající se velkými jazykovými modely LLM jsem shledal LlamaIndex velmi užitečným pro správu. Umožnil mi vkládat data ve formátech jako PDF nebo API, databáze a Excel, což mi usnadňuje trénování a provádění LLM s četnými datovými sadami.
10. Vertex AI Agent Builder (nejlepší pro vývoj a škálování agentů na plně spravované podnikové infrastruktuře AI)
Vertex AI Agent Builder je plně spravovaná, jednotná platforma pro vývoj AI od společnosti Google.
Pomáhá vám vytvářet a vylepšovat pracovní postupy agentů tím, že podněcuje modely textem, obrázky, videem a kódem. Poskytuje přístup k modelům Gemini od Google a dalším systémům založeným na generativní AI, včetně Anthropic Claude, Llama a Imagen.
Můžete vybrat modely na základě svého použití, nakonfigurovat přístup k nástrojům a integrovat je do pracovních postupů agentů.
Můžete také použít rozšíření k připojení agentů k externím systémům a umožnit jim získávat informace v reálném čase nebo spouštět akce napříč API a podnikovými službami. To agentům umožňuje dotazovat se na živá data a aktualizovat záznamy v rámci automatizovaných pracovních postupů.
Nejlepší funkce nástroje Vertex AI Agent Builder
- Registrujte a spravujte modely pomocí registru modelů Vertex AI a nasazujte je pro dávkové nebo real-time inferenční úlohy.
- Neustále vylepšujte své agenty na základě vzorců používání a zpětné vazby, abyste zajistili, že splňují vaše standardy kvality a očekávání uživatelů.
- Vytvářejte textové výzvy pro zpracování libovolného počtu úkolů, jako je klasifikace, shrnutí a extrakce, s podporou generativní AI od Vertex AI.
Omezení nástroje Vertex AI Agent Builder
- Provozní náklady mohou rychle vzrůst, pokud není pečlivě sledováno a optimalizováno využití zdrojů, provádění modelů nebo experimentální pracovní zatížení.
Ceny nástroje Vertex AI Agent Builder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vertex AI Agent Builder
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Vertex AI Agent Builder?
Uživatel G2 říká:
Vertex AI usnadňuje vyzkoušení nejnovějších modelů GenAI, jejich integraci do aplikací, vytváření vlastních modelů a jejich zveřejnění jako koncových bodů. Vertex AI používám již více než 5 let pro různé aplikace, od mobilních aplikací s rozpoznáváním obrazu a chatovacími funkcemi až po webové aplikace, které shrnují a extrahují významný obsah. Vertex AI slouží jako velín pro všechny AI aplikace a je neustále aktualizován o nejnovější vývoj v oblasti AI, zejména generativní AI.
Vertex AI usnadňuje vyzkoušení nejnovějších modelů GenAI, jejich integraci do aplikací, vytváření vlastních modelů a jejich zveřejnění jako koncových bodů. Vertex AI používám již více než 5 let pro různé aplikace, od mobilních aplikací s rozpoznáváním obrazu a chatovacími funkcemi až po webové aplikace, které shrnují a extrahují významný obsah. Vertex AI slouží jako velín pro všechny AI aplikace a je neustále aktualizován o nejnovější vývoj v oblasti AI, zejména generativní AI.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro psaní, které zlepší kvalitu vašeho obsahu
Rozšiřte svou strategii agentické AI s ClickUp, alternativou Mandolin AI č. 1.
Mandolin AI je ve svém oboru velmi výkonný. Řeší specializovanou správu zdravotní péče s hlubokým kontextem dané oblasti. Pokud je však vaším cílem širší koordinace agentů napříč produkty, inženýrstvím, prodejem, provozem a podporou, potřebujete platformu, kde je AI součástí provádění, nikoli mimo něj.
V tom se ClickUp odlišuje od ostatních.
Místo spojování rámců agentů LLM, integračních vrstev a automatizačních nástrojů nabízí ClickUp konvergovaný AI pracovní prostor, který v jednom systému propojuje následující prvky:
- Kontext (ClickUp Brain)
- Autonomní provádění (Super Agents)
- Spouštěče pracovních postupů (automatizace)
- Živá provozní data (integrace)
Jste připraveni začít? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes ✅