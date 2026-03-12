10 nejlepších softwarů pro projektové řízení pro kreativní týmy s funkcemi pro kontrolu

Kreativní práce je v tom nejlepším smyslu chaotická. Nápady přicházejí ve zprávách na Slacku. Zpětná vazba se skrývá v dlouhých e-mailových vláknech. Názvy verzí se mění na „Final_v7_ReallyFinal“ a najednou váš designér reviduje špatný soubor.
Pokud vedete kreativní tým, už víte, jak to chodí.
I zavedené týmy se potýkají s problémy, protože velká část spolupráce stále probíhá mimo centralizované systémy. Forbes uvádí, že 75 % kreativní spolupráce nyní probíhá na dálku. Když jsou recenze, úpravy a schvalování roztříštěny mezi různé nástroje, je nesoulad nevyhnutelný. Samotný pracovní postup začíná způsobovat zpoždění a nákladné přepracování.
Můžete zcela zvýšit laťku, když se software pro správu projektů s integrovanou funkcí kontroly stane místem, kde se skutečně odehrávají všechny recenze, komentáře a schvalování. Pomáhá vám poskytovat přesnou zpětnou vazbu k návrhům, videím, vstupním stránkám a souborům PDF snímek po snímku, aniž by se komentáře rozptylovaly.
V tomto průvodci najdete 10 takových nástrojů pro řízení projektů, které skutečně rozumí tomu, jak kreativní týmy pracují.
Co je to software pro projektové řízení pro kreativní týmy (s funkcemi pro kontrolu)?
Software pro řízení projektů pro kreativní týmy s funkcemi pro kontrolu je typ systému pro spolupráci, který kombinuje sledování úkolů, řízení kreativního workflow a integrované nástroje pro kontrolu. Tyto platformy vám umožňují řídit projekty od počátečního kreativního briefu až po finální dodání, a to vše při shromažďování zpětné vazby přímo na vizuálních materiálech.
Je to nejužitečnější pro kreativní týmy, které se potýkají s rozptýleným kontextem. K tomu dochází, když jsou informace roztříštěny mezi nespojenými nástroji, což týmy nutí hledat aktualizace, schválení a soubory v různých systémech.
👀 Věděli jste? 82 % podniků uvádí obavy z digitálního chaosu způsobeného složitostí procesů a nesourodými platformami.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
PM software pro kreativní týmy (s funkcemi pro kontrolu) v kostce
Pokud potřebujete jen to nejdůležitější, zde je stručný přehled nejlepšího softwaru pro řízení projektů pro kreativní týmy s funkcemi pro kontrolu:
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one kreativní workflow s korekturami a správou úkolů založenými na umělé inteligenci. Velikost týmu: Od jednotlivců po celé podniky
|ClickUp Proofing pro přímé anotace obrázků/PDF/videí, ClickUp Brain pro shrnutí zpětné vazby založené na umělé inteligenci, ClickUp Automations pro směrování schvalování.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|monday. com
|Vizuální kreativní týmy, které chtějí barevné, intuitivní tabule. Velikost týmu: Malé až středně velké týmy
|Správa kreativních aktiv, automatizace schvalování, přehledy pracovní zátěže pro plánování zdrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Wrike
|Kreativní činnosti podniků s pokročilým korekturním procesem. Velikost týmu: Střední podniky až velké podniky
|Kontrola pro více než 30 formátů souborů, přizpůsobené schvalovací pracovní postupy, predikce rizik pomocí umělé inteligence.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Asana
|Funkčně rozmanité týmy, které potřebují přehledné řízení úkolů se základními korekčními funkcemi. Velikost týmu: Střední podniky až velké společnosti
|Integrace korektur, AI Studio pro automatizaci pracovních postupů, správa portfolia
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Týmová práce
|Agentury pracující s klienty, které spravují kreativní projekty a fakturovatelnou práci. Velikost týmu: Malé až střední agentury
|Integrované korektury, sledování času, oprávnění klientů, šablony projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,99 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Ziflow
|Týmy, které potřebují specializované korekční pracovní postupy na podnikové úrovni. Velikost týmu: Středně velké až velké kreativní týmy
|Automatické směrování recenzí, porovnání verzí, auditní stopy připravené pro dodržování předpisů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 249 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Filestage
|Marketingové týmy, které potřebují centrální systém pro kontrolu a schvalování obsahu. Velikost týmu: Malé až středně velké marketingové týmy
|Kontrola ve více formátech, automatická připomenutí, přístup externích recenzentů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 249 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Hive
|Rychle se rozvíjející kreativní týmy, které vyžadují flexibilní zobrazení a kontrolu. Velikost týmu: Malé až středně velké týmy
|Nativní korektury, šablony akcí, dashboardy zdrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,50 $/měsíc na uživatele.
|Notion
|Kreativní týmy, které upřednostňují dokumentaci a jednoduché sledování projektů. Velikost týmu: Start-upy až středně velké týmy
|Flexibilní databáze, Notion AI pro generování obsahu, znalostní báze ve stylu wiki.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|ProofHub
|Týmy, které chtějí jednoduché řízení projektů s integrovanou kontrolou. Velikost týmu: Malé až středně velké týmy
|Online korekční nástroj, poznámky k označení, diskusní vlákna k souborům
|Placené tarify začínají na 50 $/měsíc.
Co hledat v softwaru pro projektové řízení pro kreativní týmy s funkcemi pro kontrolu
Kreativní pracovní postupy často narážejí na potíže v nástrojích určených pro obecné sledování úkolů. Rozdíl spočívá ve třech věcech:
- Jak software spravuje vizuální zpětnou vazbu
- Jak řídí verze
- Jak směruje schválení
Abychom to mohli správně vyhodnotit, zde jsou klíčová kritéria, na která se zaměřit:
- Nativní korektury a anotace: Možnost označovat obrázky, soubory PDF a videa přímo v rámci platformy je nezbytná. K zanechání jednoduchého komentáře k návrhu byste neměli potřebovat nástroje třetích stran.
- Kontrola a porovnání verzí: Hledejte možnost zobrazení verzí vedle sebe. Recenzenti tak uvidí přesně, co se mezi iteracemi změnilo, a nebudou poskytovat zpětnou vazbu k zastaralým problémům.
- Strukturované fáze recenzí: Váš software by měl automaticky směrovat aktiva prostřednictvím jasně definované automatizace schvalovacího workflow, aby každý zúčastněný věděl přesně, kdy je vyžadován jeho vstup. Například když designér označí úkol jako „Připraveno k recenzi“, příslušný zúčastněný je automaticky informován.
- Přístup externích recenzentů: Klienti nebo externí zainteresované strany potřebují poskytovat zpětnou vazbu bez nutnosti vytvářet si kompletní účet. K tomu jsou nezbytná oprávnění pro hosty nebo sdílené odkazy.
- Asistence založená na umělé inteligenci: Téměř 75 % znalostních pracovníků již při práci využívá generativní umělou inteligenci ke zvýšení své produktivity. Mezi její funkce často patří shrnování dlouhých vlákna zpětné vazby, převádění komentářů na strukturované úkoly nebo generování prvních návrhů kreativních briefů.
- Integrace s kreativními nástroji: Váš software pro správu projektů musí být propojen s designovým softwarem, který váš tým již používá, jako je Adobe Creative Cloud a Figma, stejně jako s úložnými platformami, jako je Google Drive. Silná integrace zabraňuje rozšiřování nástrojů.
- Spolupráce propojená s aktivy: Všechny komentáře a diskuse by měly být umístěny přímo vedle konkrétních aktiv a úkolů, na které odkazují, čímž se vytvoří centralizovaná komunikace v rámci pracovního prostoru projektu. Tím se skončí hledání jedné zpětné vazby v e-mailových řetězcích nebo kanálech Slack.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat. 💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně – to je více než 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminovaly zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Top 10 softwaru pro projektové řízení pro kreativní týmy s funkcemi pro kontrolu
Zde je náš seznam 10 nejlepších softwarových platforem vytvořených pro kreativní týmy, které potřebují silné korekční funkce:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocení plánování, tvorby a revize návrhů do jednoho pracovního prostoru)
Kreativní práce se zpomaluje, když váš tým musí přeskakovat mezi různými nástroji pro správu úkolů, ukládání souborů a korektury. Každá další záložka vytváří tření. Designéři nakonec hledají nejnovější komentáře, zúčastněné strany kontrolují zastaralé verze a důležitá zpětná vazba je přehlížena nebo zapadlá v dlouhých vláknech.
ClickUp odstraňuje tuto fragmentaci tím, že spojuje plánování, zdroje a recenze do jednoho propojeného pracovního prostoru. Pomocí ClickUp Proofing můžete přidávat poznámky přímo na obrázky, soubory PDF a videa, aniž byste museli opustit platformu. Každý komentář lze okamžitě převést na proveditelný, přiřazený úkol, takže zpětná vazba se nikdy neztratí v překladu.
Kombinujte to s automatizací ClickUp a vytvořte výkonné schvalovací pracovní postupy, které automaticky směrují aktiva přes fáze recenzí a upozorňují zúčastněné strany, když je potřeba jejich vstup. A když je zpětná vazba dlouhá nebo matoucí, shrňte celé vlákna komentářů, generujte kreativní briefy z požadavků projektu a získejte návrhy dalších kroků pomocí ClickUp Brain.
Místo toho, abyste nutili svůj tým třídit roztříštěné komentáře, umělá inteligence okamžitě vyjasní zpětnou vazbu, čímž uvolní více času pro soustředěnou kreativní práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Proofing: Připojujte poznámky k obrázkům (PNG, GIF, JPEG, WEBP), souborům PDF a videím (MP4, WEBM, Ogg) přímo v rámci úkolů. Zúčastněné strany mohou kliknout na libovolné místo v souboru a přidat komentář, který se poté zobrazí v souboru a zveřejní se v sekci aktivit úkolu. Tyto komentáře můžete přiřadit členům týmu, aby se zpětná vazba promítla do sledovatelných akčních položek.
- ClickUp Brain: Okamžitě shrňte vlákna zpětné vazby, když zainteresované strany zanechají dlouhé nebo protichůdné komentáře. Můžete jej také použít k vytváření kreativních briefů z jednoduchých popisů projektů, navrhování priorit úkolů na základě termínů a vyhledávání relevantního kontextu z minulých projektů, čímž se sníží mentální zátěž spojená se správou více kampaní.
- ClickUp Automations: Vytvořte vlastní schvalovací pracovní postupy, které automaticky přesouvají úkoly mezi jednotlivými fázemi recenzí. Můžete například vytvořit spouštěč, který při změně stavu úkolu na „Připraveno k recenzi“ automaticky přiřadí úkol kreativnímu řediteli a nastaví termín splnění.
- ClickUp Docs: Vytvářejte a ukládejte všechny své kreativní briefy, pokyny pro značku a specifikace projektů přímo vedle svých úkolů. ClickUp Docs podporuje spolupráci v reálném čase, vnořené stránky a vložená média, takže veškerý kontext projektu zůstává na jednom přístupném místě.
- ClickUp Whiteboards: Brainstormujte koncepty kampaní, mapujte kreativní pracovní postupy a vizuálně spolupracujte se svým týmem a zainteresovanými stranami. Jakýkoli objekt na ClickUp Whiteboard můžete převést na úkol a plynule tak proměnit své nápady v realizovatelné projektové plány.
🎥 Bonus: Pokud hledáte nástroje pro vizuální spolupráci pro svůj kreativní tým, toto video porovnává ClickUp s oblíbenými alternativami whiteboardů a pomůže vám pochopit, která platforma nejlépe vyhovuje vašim pracovním potřebám.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Díky úkolům, dokumentům, korekturám a komunikaci na jedné platformě omezíte rozptýlení SaaS (přepínání kontextu, které fragmentuje kreativní pracovní postupy).
- Flexibilní zobrazení pro různé pracovní styly: Přepínejte mezi tabulemi ClickUp Kanban pro vizuální sledování, diagramy ClickUp Gantt pro plánování časové osy a zobrazením seznamu pro podrobnou správu úkolů.
- Integrované funkce AI: ClickUp Brain pomáhá s generováním obsahu a shrnováním zpětné vazby, aniž byste potřebovali samostatné nástroje AI.
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby prozkoumali všechny funkce platformy.
- Mobilní aplikace se mírně liší od funkcí desktopové verze.
- Vlastní automatizace vyžadují určitý čas na počáteční nastavení, aby dokonale odpovídaly specifickým pracovním postupům vašeho týmu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel na G2 sdílí:
ClickUp také nabízí skvělé funkce pro spolupráci. Díky označování zmínek, přiřazování komentářů a centralizované zpětné vazbě k obrázkům (korektury) je velmi snadné udržet veškerou komunikaci na jednom místě a vidět, kdo je za co zodpovědný.
ClickUp také nabízí skvělé funkce pro spolupráci. Díky označování zmínek, přiřazování komentářů a centralizované zpětné vazbě k obrázkům (korektury) je velmi snadné udržet veškerou komunikaci na jednom místě a vidět, kdo je za co zodpovědný.
2. monday. com (Nejlepší pro vizuální tvůrce pracovních postupů, kteří potřebují strukturované sloupce pro schvalování a sledování recenzí podle stavu)
Pokud je vaším největším problémem přehlednost, monday.com ho vyřeší jako první. Jeho barevně označené tabule okamžitě zobrazují průběh kampaně, což usnadňuje sledování více kreativních výstupů, aniž byste museli hledat aktualizace stavu.
Model Work OS této platformy umožňuje týmům vytvářet strukturované sloupce pro schvalování, kalendáře obsahu a přijímací procesy přizpůsobené konkrétním kreativním pracovním postupům. Nahrávání souborů podporuje přidávání komentářů, ale týmy, které vyžadují pokročilé anotace k jednotlivým položkám, obvykle připojují speciální nástroj pro korektury.
monday. com nejlepší funkce
- Vizuální přizpůsobení tabule: Vytvořte tabule přizpůsobené vašim kreativním pracovním postupům s vlastními sloupci pro typ aktiv, fázi recenze a přiřazení zúčastněných stran.
- Správa pracovní zátěže: Vizualizujte kapacitu svého týmu napříč projekty, abyste předešli nadměrnému přidělování úkolů a vyhoření.
- Nástroj pro automatizaci: Nastavte pravidla „pokud toto, pak tamto“ pro automatizaci aktualizací stavu, oznámení a přiřazování úkolů.
monday. com – klady a zápory
Výhody:
- Vysoce vizuální rozhraní, které je intuitivní pro kreativní týmy.
- Rozsáhlá knihovna šablon pro běžné kreativní pracovní postupy
- Silná integrace s nástroji pro design a komunikaci
Nevýhody:
- Nativní funkce korektury jsou omezené; pokročilé anotace vyžadují nástroje třetích stran.
- Požadavky na velikost týmu nemusí vyhovovat všem organizacím.
- Konfigurace složitých automatizací může být časově náročná.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Pro: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Uživatel na G2 sdílí klady i zápory:
Líbí se mi, že mám k dispozici všechny možné možnosti, jak mít přehled o úkolech, přidělovat práci svému týmu a definovat klíčové kroky v procesech... Automatizace se zdá být občas poruchová. Rád bych, aby fungovala lépe a možná aby každý poruchový stav spravoval manažer, který by byl v případě poruchy upozorněn.
Líbí se mi, že mám k dispozici všechny možné možnosti, jak mít přehled o úkolech, přidělovat práci svému týmu a definovat klíčové kroky v procesech... Automatizace se zdá být občas poruchová. Rád bych, aby fungovala lépe a možná aby každý poruchový stav spravoval manažer, který by byl v případě poruchy upozorněn.
3. Wrike (nejlepší pro marketingová oddělení, která zpracovávají složité vstupní formuláře, víceúrovňová schvalování a auditní stopy)
Když kreativní práce v podniku prochází právním, compliance a výkonným přezkoumáním, Wrike zjednodušuje každý krok. Je navržen pro tento stupeň dohledu. Kombinuje korektury se strukturovanou správou, takže je vhodný pro organizace, kde je dokumentace a sledování schvalování kriticky důležité.
Jeho nástroj pro korektury podporuje více než 30 formátů souborů, umožňuje podrobné poznámky, porovnání verzí vedle sebe a sledování fází schvalování prostřednictvím konfigurovatelných pracovních postupů navržených pro víceúrovňové schvalování.
Nejlepší funkce Wrike
- Pokročilé korektury pro více než 30 formátů souborů: Prohlížejte a opatřujte poznámkami obrázky, videa, soubory PDF a dokonce i soubory HTML přímo v rámci platformy.
- Vlastní schvalovací pracovní postupy: Vytvářejte vícestupňové schvalovací procesy s automatickým směrováním na základě typu projektu nebo požadavků zúčastněných stran.
- Work Intelligence AI: Získejte předpovědi založené na umělé inteligenci ohledně rizik projektu a zpoždění harmonogramu na základě historických dat.
Výhody a nevýhody Wrike
Výhody:
- Komplexní funkce pro kontrolu téměř všech typů souborů
- Bezpečnostní funkce na podnikové úrovni splňují požadavky na dodržování předpisů.
- Hluboká integrace s Adobe Creative Cloud
Nevýhody:
- Náročná křivka učení pro týmy, které s podnikovými nástroji PM začínají
- Rozhraní může působit přeplněně a nepřehledně.
- Pokročilé funkce často vyžadují další nákupy.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
Co o Wrike říkají skuteční uživatelé?
Toto řekl recenzent Capterra:
Celkově hodnotím Wrike 3 hvězdičkami. Je výkonný a jasně schopný, ale jeho používání je těžkopádnější, než by bylo nutné. Naučit se ho používat je náročné a i když ho jednou pochopíte, každodenní práce s ním stále není tak intuitivní jako u jiných platforem.
Celkově hodnotím Wrike 3 hvězdičkami. Je výkonný a jasně schopný, ale jeho používání je těžkopádnější, než by bylo nutné. Naučit se ho používat je náročné a i když ho jednou pochopíte, každodenní práce s ním stále není tak intuitivní jako u jiných platforem.
4. Asana (nejlepší pro týmy zaměřené na kampaně, které koordinují kreativní úkoly napříč funkcemi)
Asana vyniká v situacích, kdy je třeba sladit mezifunkční kreativní produkci s širšími cíli kampaně. Propojuje jednotlivé úkoly s celofiremními iniciativami a poskytuje zúčastněným stranám jasný přehled o tom, jak každý jednotlivý prvek přispívá k dosažení širších cílů.
Obrázky a soubory PDF lze nahrát k recenzi a zpětnou vazbu lze zanechat přímo v souborech. Zatímco funkce pro vkládání poznámek pokrývají základní potřeby, síla Asany spočívá v automatizaci pracovních postupů, která týmům umožňuje vytvářet strukturované schvalovací procesy bez technické složitosti.
Nejlepší funkce Asany
- Kontrola obrázků a souborů PDF: Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí připnutých komentářů k konkrétním oblastem vašich kreativních materiálů.
- Nástroj pro tvorbu pracovních postupů AI Studio: Vytvářejte vlastní automatizace pro úkoly, jako je schvalování, bez nutnosti programování.
- Správa portfolia: Sledujte více kreativních kampaní v jediném zobrazení, abyste viděli stav, termíny a přidělení zdrojů.
Výhody a nevýhody Asany
Výhody:
- Přehledné, intuitivní rozhraní, které se noví členové týmu snadno naučí ovládat.
- Silné funkce sledování cílů propojují úkoly s cíli společnosti.
- Robustní funkce pro vytváření reportů a dashboardů
Nevýhody:
- Funkce pro kontrolu jsou základní a postrádají možnost přidávat poznámky k videím.
- Požadavky na velikost týmu nemusí vyhovovat menším organizacím.
- Nastavení pokročilých pracovních postupů může být složité.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Podle recenzenta G2:
Různé vizuální zobrazení, jako je seznam, tabule a časová osa, usnadňují přehled o prioritách a termínech. Automatizace a integrace navíc pomáhají minimalizovat manuální úsilí a zajišťují synchronizaci všech údajů. Mnoho pokročilých nástrojů, jako jsou časové osy, cíle a reporty, je k dispozici pouze v dražších tarifech, což může vést k vyšším nákladům s rostoucím počtem členů týmu.
Různé vizuální zobrazení, jako je seznam, tabule a časová osa, usnadňují přehled o prioritách a termínech. Automatizace a integrace navíc pomáhají minimalizovat manuální úsilí a zajišťují synchronizaci všech údajů. Mnoho pokročilých nástrojů, jako jsou časové osy, cíle a reporty, je k dispozici pouze v dražších tarifech, což může vést k vyšším nákladům s rostoucím počtem členů týmu.
5. Teamwork (nejlepší pro agentury pracující s klienty, které potřebují sledovat fakturovatelné položky a cykly zpětné vazby k aktivům)
Pro agentury, které vyvažují kreativní dodávky s fakturací klientům, Teamwork integruje provozní kontrolu se správou zpětné vazby. Kombinuje korektury, sledování času a nastavení oprávnění v jednom systému navrženém pro prostředí zákaznických služeb.
Klienti mohou přidávat poznámky k souborům bez plného přístupu k backendu, což usnadňuje spolupráci. Záznamy o čase se přímo propojují s úkoly, takže sledování fakturovatelných hodin je součástí produkčního workflow, nikoli samostatným procesem.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Integrovaná kontrola s přístupem pro klienty: Pozvěte klienty k revizi a schvalování podkladů pomocí jednoduchého odkazu a udržujte veškerou zpětnou vazbu na jednom místě.
- Integrované sledování času: Sledujte čas strávený konkrétními úkoly a projekty pro přesné fakturace a analýzu ziskovosti.
- Šablony projektů: Vytvořte standardizované pracovní postupy pro běžné kreativní projekty, jako jsou kampaně značky nebo redesign webových stránek.
Výhody a nevýhody týmové práce
Výhody:
- Speciálně navržený pro agentury s funkcemi pro správu klientů a fakturaci.
- Funkce pro kontrolu korektur zvládají běžné typy kreativních souborů.
- Sledování milníků pomáhá spravovat projekty založené na dodávkách.
Nevýhody:
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s modernějšími nástroji.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů vyžadují upravený přístup.
- Omezené nativní integrace s některými nástroji pro návrh
Ceny za týmovou práci
- Zdarma
- Dodání: 13,99 $/uživatel/měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel/měsíc
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
Recenzent G2 uvádí:
Teamwork.com nabízí bohaté balíčky nejdůležitějších funkcí pro správu projektů, od rozpočtu přes sledování až po korektury. Máme přizpůsobitelné šablony, které nám pomáhají upravovat role a vytvářet nové cíle, aby byl podnik udržitelnější a produktivnější.
Teamwork.com nabízí bohaté balíčky nejdůležitějších funkcí pro správu projektů, od rozpočtu přes sledování až po korektury. Máme přizpůsobitelné šablony, které nám pomáhají upravovat role a vytvářet nové cíle, aby byl podnik udržitelnější a produktivnější.
💡 Tip pro profesionály: V The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025 jsou nejvýkonnější platformy hodnoceny podle toho, jak dobře koordinují mezifunkční provádění a snižují provozní zátěž. Tento rozdíl je obzvláště důležitý v kreativních operacích, kde zpoždění málokdy pocházejí z samotné designové práce, ale ze schvalování, nedostatečné viditelnosti a nesprávně nastavených priorit.
Při hodnocení nástrojů pro korektury a správu projektů hledejte platformy, které:
- Propojte každou kampaň, aktivum nebo uvedení na trh s KPI týkajícími se výnosů, pipeline a růstu, aby kreativní práce nebyla izolována od obchodních výsledků.
- Poskytujte sdílené přehledy stavu v reálném čase napříč marketingem, designem, právním oddělením a vedením, abyste eliminovali dotazy typu „jak to vypadá?“.
- Strukturovejte schvalování pomocí předdefinovaných pracovních postupů, kontroly verzí a automatického směrování, abyste zkrátili revizní cykly a zabránili přepracování ze strany zainteresovaných stran.
6. Ziflow (nejlepší pro týmy provádějící formální vícestupňové korektury s porovnáním verzí vedle sebe)
Ziflow je speciálně navržen pro strukturovaná korekturní prostředí. Namísto fungování jako široký systém pro správu projektů se zaměřuje především na přesnost recenzí a dokumentaci shody.
Platforma podporuje širokou škálu typů souborů, nabízí pokročilé nástroje pro značkování a automaticky směruje aktiva předem definovanými fázemi recenzí. Porovnání verzí a auditní stopy ji činí obzvláště užitečnou pro regulovaná odvětví nebo rozsáhlé marketingové operace.
Nejlepší funkce Ziflow
- Automatizované pracovní postupy pro recenze: Nakonfigurujte vícestupňové schvalovací procesy, které automaticky směrují materiály ke správným recenzentům.
- Pokročilé porovnání verzí: Porovnávejte verze vedle sebe nebo překryjte je, abyste přesně viděli, co se mezi iteracemi změnilo.
- Auditní stopy připravené pro dodržování předpisů: Každá recenze je zaznamenána s časovým razítkem a přiřazením uživatele pro účely odpovědnosti.
Výhody a nevýhody Ziflow
Výhody:
- Rozsáhlé funkce korektury, které převyšují většinu běžných nástrojů pro projektové řízení.
- Automatizované pracovní postupy snižují manuální směrování a následné kroky.
- Auditní stopy splňují požadavky na dodržování předpisů pro regulovaná odvětví.
Nevýhody:
- Je zaměřen na korektury, takže pro správu úkolů budete potřebovat samostatný nástroj pro projektové řízení.
- Pro malé kreativní týmy s jednoduchými potřebami to může být zbytečné.
Ceny Ziflow
- Zdarma
- Standard: 249 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Ziflow
- G2: 4,5/5 (více než 9300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ziflow?
Podle recenzenta Capterra:
Mám dobré zkušenosti se Ziflow. Mohl jsem jednoduše a bezpečně vyměňovat návrhy s uživateli, návštěvníky a skupinami a zároveň spravovat zpětnou vazbu z jakéhokoli prohlížeče. Ziflow nabízí nástroje pro označování a komentování v reálném čase, založené na týmu a uživatelsky přívětivé.
Mám dobré zkušenosti se Ziflow. Mohl jsem jednoduše a bezpečně vyměňovat návrhy s uživateli, návštěvníky a skupinami a zároveň spravovat zpětnou vazbu z jakéhokoli prohlížeče. Ziflow nabízí nástroje pro označování a komentování v reálném čase, založené na týmu a uživatelsky přívětivé.
7. Filestage (nejlepší pro recenze externích zainteresovaných stran, kde netechnicky zaměření klienti potřebují bezproblémové komentáře)
Pokud pravidelně sháníte zpětnou vazbu od klientů nebo externích zainteresovaných stran, Filestage jim proces recenzování téměř zcela zjednoduší.
Můžete sdílet jednoduchý odkaz, který umožňuje recenzentům komentovat přímo obrázky, videa a soubory PDF, aniž by museli vytvářet účet nebo se učit nový systém. Tato nízká vstupní bariéra urychluje schvalování a snižuje zpoždění způsobená problémy s přihlášením nebo nejasnostmi ohledně nástrojů, což je obzvláště užitečné, když zpětná vazba pochází od lidí mimo váš hlavní tým.
Nejlepší funkce Filestage
- Kontrola více formátů: Kontrolujte obrázky, videa a dokumenty pomocí jednotných nástrojů pro vkládání poznámek ve všech typech souborů.
- Přístup externích recenzentů: Sdílejte odkazy na recenze s klienty, kteří mohou poskytovat zpětnou vazbu, aniž by si museli vytvářet účet.
- Automatické připomenutí recenzí: Nastavte termíny pro zpětnou vazbu a nechte platformu automaticky připomínat zpožděným zúčastněným stranám.
Výhody a nevýhody Filestage
Výhody:
- Extrémně snadné použití pro externí recenzenty
- Automatické připomenutí snižují manuální následné kroky.
- Přehledné rozhraní zaměřené na korektury
Nevýhody:
- Omezené možnosti řízení projektů; pro plánování úkolů budete potřebovat samostatný nástroj.
- Méně integrací s designovými nástroji ve srovnání s kompletními platformami pro projektové řízení.
Ceny Filestage
- Zdarma
- Starter: 249 $/měsíc
- Podnikání: 399 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Filestage?
Jeden recenzent na G2 popsal své zkušenosti s Filestage:
Na Filestage. io se mi obzvláště líbí možnost zanechávat komentáře přímo na konkrétních místech ve videích. To výrazně zjednodušuje proces revize, protože já jako editor mohu pracovat krok za krokem od jednoho bodu k druhému, aniž bych ztratil přehled. Vizuální zvýraznění označených míst zajišťuje, že žádný komentář nebude přehlédnut.
Na Filestage. io se mi obzvláště líbí možnost zanechávat komentáře přímo na konkrétních místech ve videích. To výrazně zjednodušuje proces revize, protože já jako editor mohu pracovat krok za krokem od jednoho bodu k druhému, aniž bych ztratil přehled. Vizuální zvýraznění označených míst zajišťuje, že žádný komentář nebude přehlédnut.
8. Hive (nejlepší pro týmy, které chtějí sdílené zobrazení úkolů v kombinaci s nativním označováním souborů)
Váš tým se nemusí v Hive omezovat na jediný způsob zobrazení práce. Můžete přepínat mezi Kanban tabulemi, Ganttovými diagramy, kalendářovými zobrazeními a tabulkami v závislosti na požadavcích projektu.
Anotace na obrázcích a PDF souborech jsou přímo součástí úkolů, takže zpětná vazba zůstává vázána na konkrétní výstup, místo aby se přesouvala do samostatných nástrojů. Hodí se pro týmy, které chtějí flexibilitu ve vizualizaci, aniž by obětovaly integrované korektury.
Nejlepší funkce Hive
- Nativní korektury: Připojujte poznámky k obrázkům a souborům PDF přímo v rámci úkolů, s komentáři připnutými na konkrétní místa.
- Flexibilní zobrazení projektů: Přepínejte mezi tabulemi Kanban, Ganttovými diagramy a kalendářovým zobrazením, abyste se přizpůsobili různým pracovním stylům.
- Šablony akcí: Vytvořte standardizované pracovní postupy pro běžné kreativní projekty, které můžete nasadit několika kliknutími.
Výhody a nevýhody Hive
Výhody:
- Kombinuje spolehlivé funkce pro správu projektů s nativním korekturním systémem v efektivním balíčku.
- Flexibilní zobrazení se přizpůsobí různým pracovním stylům.
- Funkce pro přidělování zdrojů pomáhají předcházet vyhoření designérů.
Nevýhody:
- Funkce pro kontrolu nejsou tak pokročilé jako specializované nástroje a postrádají možnost přidávat poznámky k videím.
- Menší komunita uživatelů znamená méně dostupných šablon.
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 1,50 $/měsíc/uživatel
- Týmy: 5 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hromaděte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hive?
Je vysoce automatizovaný, což podporuje skvělý pracovní postup díky automatickému přiřazování úkolů a šablon projektů, což vedlo k vysoké produktivitě. Vytváří vynikající týmovou spolupráci prostřednictvím chatů v reálném čase, komentářů a mnohem více.
Je vysoce automatizovaný, což podporuje skvělý pracovní postup díky automatickému přiřazování úkolů a šablon projektů, což vedlo k vysoké produktivitě. Vytváří vynikající týmovou spolupráci prostřednictvím chatů v reálném čase, komentářů a mnohem více.
9. Notion (nejlepší pro kreativní týmy, které spravují zadání, pokyny a jednoduchou zpětnou vazbu v jednom pracovním prostoru)
Pro týmy, které považují dokumentaci za součást kreativního procesu, nabízí Notion vysoce přizpůsobitelný pracovní prostor pro propojení briefů, systémů značky, plánů kampaní a sledování projektů.
Můžete vytvářet relační databáze, které přesně odrážejí váš pracovní postup, propojovat související projekty a vkládat soubory do stránek pro kontextové komentáře. Ačkoli nenabízí pokročilé nástroje pro vkládání poznámek, vyniká organizací znalostí a prováděním v jednom strukturovaném prostředí.
Nejlepší funkce Notion
- Flexibilní databáze: Vytvářejte vlastní nástroje pro sledování projektů s vlastnostmi přizpůsobenými kreativním pracovním postupům, jako je typ aktiv nebo stav recenze.
- Notion AI: Vytvářejte kreativní briefy, shrňte poznámky z jednání a připravujte projektovou dokumentaci s pomocí umělé inteligence.
- Znalostní báze ve stylu Wiki: Vytvářejte propojenou dokumentaci pro pokyny týkající se značky a pracovní postupy.
Výhody a nevýhody Notion
Výhody:
- Díky extrémní flexibilitě si můžete vytvořit přesně takový pracovní prostor, jaký potřebujete.
- Silné funkce pro správu dokumentace a znalostí
Nevýhody:
- Žádné nativní funkce pro korektury nebo anotace; budete potřebovat nástroje třetích stran.
- Náročné osvojování složitých nastavení pracovního prostoru
- Výkon se může zpomalit u velmi velkých databází.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel/měsíc
- Business: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Uživatel na Capterra sdílí:
Mohl jsem ukládat nápady na kampaně, poznámky klientů a harmonogramy na jednom místě, čímž jsem eliminoval tabulkové dokumenty a zmatek na poslední chvíli... Nelíbí se mi, že komplikované stránky mohou odradit nováčky a že zaškolení vyžaduje více diskuzí ve srovnání s méně komplikovanými nástroji.
Mohl jsem ukládat nápady na kampaně, poznámky klientů a harmonogramy na jednom místě, čímž jsem eliminoval tabulkové dokumenty a zmatek na poslední chvíli... Nelíbí se mi, že komplikované stránky mohou odradit nováčky a že zaškolení vyžaduje více diskuzí ve srovnání s méně komplikovanými nástroji.
10. ProofHub (nejlepší pro týmy, které potřebují projektové řízení za paušální poplatek s integrovanou kontrolou souborů a schvalováním)
Kontrola nákladů může ovlivnit vaše rozhodnutí o softwaru stejně jako jeho funkce. Pevná cena ProofHubu eliminuje obavy z škálování podle počtu uživatelů, takže s růstem vašeho týmu je rozpočtování předvídatelnější.
Můžete nahrávat obrázky a soubory PDF pro označování, spravovat vlákna diskusí kolem jednotlivých aktiv a sledovat schvalování v rámci stejného systému. Hodí se pro týmy, které chtějí jednoduchý přehled o projektech s integrovanou kontrolou, bez složitosti konfigurace na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce ProofHub
- Online korekturní nástroj: Nahrajte obrázky a soubory PDF k revizi pomocí nástrojů pro označování, které udržují komentáře připojené k přesnému místu, na které odkazují.
- Diskusní vlákna: Udržujte konverzace s připomínkami organizované v kontextu konkrétních souborů nebo úkolů.
- Škálovatelný přístup pro tým: Přidávejte členy týmu podle toho, jak vaše organizace roste, aniž by došlo k narušení pracovního postupu.
Výhody a nevýhody ProofHub
Výhody:
- Jednoduchá cenová struktura je vhodná pro týmy různé velikosti.
- Integrované korektury pokrývají základní potřeby v oblasti anotací.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní zkracuje dobu zapracování.
Nevýhody:
- Funkce pro kontrolu jsou méně pokročilé než specializované nástroje a postrádají možnost přidávat poznámky k videím.
- Méně integrací s designovými nástroji ve srovnání s většími platformami
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHubu?
Recenzent G2 poznamenává:
Před zavedením ProofHubu byly důležité informace roztříštěny v e-mailech a chatech. Nyní je vše centralizované, prohledávatelné a v případě potřeby snadno přístupné.
Před zavedením ProofHubu byly důležité informace roztříštěny v e-mailech a chatech. Nyní je vše centralizované, prohledávatelné a v případě potřeby snadno přístupné.
Přestaňte shánět zpětnou vazbu a začněte chytře tvořit ✨
Kreativní týmy nakonec nepotřebují další nástroje pro správu projektů nebo korektury. Místo toho potřebujete komplexní nástroj pro pracoviště, který vám pomůže organizovat úkoly a udržuje zpětnou vazbu viditelnou a použitelnou.
Při prohlížení možností v tomto seznamu se nezaměřujte pouze na funkce. Zeptejte se sami sebe:
- Sníží to tření?
- Zrychlí to schvalování?
- Pomůže to mému týmu zůstat v tempu, místo aby uvízl v limbu zpětné vazby?
A pokud chcete platformu, která spojuje úkoly, časové osy, komentáře, schvalování a kreativní korektury do jednoho propojeného pracovního prostoru, ClickUp je přesně pro vás.
Můžete připojit návrhy přímo k úkolům, shromažďovat zpětnou vazbu k přesně té verzi, která je recenzována, přiřadit jasné schvalovací fáze a zjistit, kdo věci zdržuje, aniž byste museli nepříjemně dotahovat. Výsledkem je, že místo honění se za aktualizacemi napříč různými nástroji pracuje váš tým v jednom sdíleném prostoru, kde je vše viditelné, zodpovědné a posouvá se vpřed.
Začněte zdarma s ClickUp a uvidíte, kolik času může váš kreativní tým ušetřit.
Často kladené otázky (FAQ)
Korektura je celý pracovní postup recenzování a schvalování, zatímco anotace je konkrétní úkon označování souboru komentáři.
Schvalovací pracovní postupy automatizují směrování aktiv jednotlivými fázemi recenzí, což eliminuje ruční předávání a umožňuje získat zpětnou vazbu v ranější fázi procesu.
Pro mnoho týmů stačí vestavěné korektury. Týmy s komplexními požadavky na dodržování předpisů nebo s velkým objemem videí však mohou stále těžit z dedikovaného nástroje integrovaného do jejich platformy PM.
Funkce pro kontrolu centralizují zpětnou vazbu od klientů přímo na kreativních materiálech, což eliminuje zmatek způsobený roztříštěnými e-mailovými vlákny a zajišťuje, že zpětná vazba je vázána na správnou verzi souboru.