10 nejlepších aplikací pro sledování makroživin, které vám pomohou zefektivnit stravování

Celosvětový trh s aplikacemi pro stravování a výživu by měl podle odhadů dosáhnout hodnoty přibližně 6,94 miliardy dolarů.
Tento růst není způsoben tím, že by lidé najednou milovali zaznamenávání svého jídla. Většina z nás prostě chce stravu, která je předvídatelná, proveditelná a dostatečná.
Pokud tedy přemýšlíte, jak toho dosáhnout, začněte sledováním svých makroživin. Když uvidíte skutečné hodnoty bílkovin, sacharidů a tuků, začnete provádět malé změny, které se postupně sčítají.
Tento průvodce rozebírá 10 nejlepších makro trackerů, v čem je každý z nich nejsilnější a komu nejvíce usnadňuje život.
Software pro sledování makroživin v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Zaznamenávání úkolů na denní bázi nebo podle jídel, vlastní pole makroživin s vzorci, přehledy pro týdenní a měsíční souhrny, dokumenty pro recepty a jídelní plány, připomenutí pro konzistentnost.
|Lidé, kteří chtějí flexibilní makro tracker, který si mohou přizpůsobit do systému pro plánování jídel a návyků, poháněného umělou inteligencí.
|Navždy zdarma; individuální ceny pro podniky
|Cronometer
|Ověřené databáze potravin, podrobné sledování mikroživin spolu s makroživinami, vlastní cíle, zaznamenávání receptů a jídel, integrace zařízení
|Sledování zaměřené na data s makroživinami a mikroživinami (vitamíny, minerály, sodík, vláknina)
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou také placené tarify.
|MacroFactor
|Adaptivní týdenní makro a kalorické cíle založené na trendu hmotnosti a příjmu, odhadu výdeje a flexibilních režimech zaznamenávání.
|Lidé, kteří chtějí tréninkové makro cíle, které se automaticky přizpůsobují změnám v pokroku
|Placené tarify začínají na 71,99 $ za rok.
|MyFitnessPal
|Obrovská databáze potravin, rychlé zaznamenávání čárových kódů, import receptů z URL adres, hlasové zaznamenávání, široká integrace
|Rychlé denní zaznamenávání s obrovskou databází a rychlým zadáváním jídel
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 24,99 $/měsíc.
|Lose It!
|Zaznamenávání fotografií, hlasové záznamy, cíle a série, přehledy pokroku a výzvy
|Lehké zaznamenávání pomocí fotografií a hlasových záznamů
|Ceny na míru
|FatSecret
|Potravinový deník s kalendářovým zobrazením, zaznamenáváním pomocí fotografií, tvorbou receptů, komunitními funkcemi a integrací nositelných zařízení.
|Sledování makroživin s výkonnými funkcemi pro opakovaná jídla a globálním pokrytím potravin
|Ceny na míru
|Carb Manager
|Sledování čistých sacharidů, knihovna receptů s nízkým obsahem sacharidů a keto receptů, sledování půstu, zaznamenávání glukózy a ketonů
|Sledování keto a nízkosacharidové stravy, kde nejvíce záleží na čistých sacharidech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,50 $/měsíc.
|Nutritionix Track
|Zaznamenávání jídel v přirozeném jazyce, rozsáhlá databáze restaurací v USA, exporty a sdílení s trenérem.
|Lidé, kteří chtějí rychle zaznamenávat smíšené domácí jídla a jídla z restaurací
|Ceny na míru
|Yazio
|Sledování makroživin plus časovač půstu, nápady na recepty, analýza pokroku a měření
|Sledování makroživin v kombinaci s přerušovaným půstem
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Samsung Health
|Zaznamenávání jídla spolu se spánkem, tréninky, kroky a stresem; synchronizace zařízení; výzvy pro motivaci
|Uživatelé Samsungu, kteří chtějí makra v rámci komplexního zdravotního panelu
|Zdarma (součástí zařízení Samsung)
Co je to makro tracker?
Makro tracker je digitální nástroj, jako například aplikace nebo software, který vám pomáhá zaznamenávat a sledovat denní příjem makroživin – bílkovin, sacharidů a tuků. Na rozdíl od jednoduchého počítadla kalorií se zaměřuje na složení vaší stravy.
Obecně řečeno, do makro trackeru zaznamenáváte, co jíte, a ten spočítá, kolik gramů každého makroživiny jste přijali ve srovnání s vaším denním cílem. Příklad cíle:
- Bílkoviny: 140 g
- Sacharidy: 200 g
- Tuk: 60 g
Makro tracker zobrazuje váš pokrok, například: „Zatím jste přijali 95 g bílkovin, 130 g sacharidů a 40 g tuků.“
Co hledat v makro trackeru
Základem každého makro trackeru je jeho databáze potravin. Tracker je užitečný pouze tehdy, pokud dokáže rozpoznat, co jíte, proto hledejte aplikace s ověřenými nutričními údaji. Nejlepší makro trackery nabízejí několik způsobů, jak zaznamenávat své jídlo, aby byl tento proces co nejrychlejší a nejjednodušší.
- Skenování čárových kódů: Rychle načte přesné informace o výživě balených potravin – skvělé pro snacky, omáčky a cokoli s etiketou.
- Hlasové zadávání: Umožňuje zaznamenávat jídla přirozeným mluvením („2 vejce, toast, káva“), takže nemusíte zadávat každou ingredienci ručně.
- Rozpoznávání fotografií: Pomocí fotoaparátu identifikuje potraviny a odhaduje porce – užitečné pro rychlé zaznamenávání, i když možná budete muset přesnost ještě zkontrolovat.
- Možnosti rychlého přidání: Uložte si běžná jídla, svačiny nebo vlastní recepty, abyste je mohli zaznamenávat jedním klepnutím – což je skvělé pro zachování konzistence.
- Tvůrce receptů: Vytvořte recept jednou (například svůj oblíbený ovesný nebo kuřecí pokrm) a poté jej pokaždé znovu použijte se správnými makroživinami.
- Cíl + nastavení makroživin: Umožňuje nastavit cíle pro bílkoviny/sacharidy/tuky (a v případě potřeby je upravit podle dne nebo tréninkových a odpočinkových dnů).
- Přehled pokroku: Zobrazuje trendy v čase – nejen denní součty – abyste mohli sledovat, zda konzistentně dosahujete doporučeného příjmu bílkovin, nepřijímáte příliš tuků atd.
10 nejlepších aplikací pro sledování makroživin
Pojďme se nyní podívat na deset nejlepších výběrů ⬇️
1. ClickUp (nejlepší pro sledování makroživin, plánování jídel a dodržování stravovacího režimu díky připomínkám, dokumentům a umělé inteligenci na jednom místě)
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, vám poskytuje centrální místo pro sledování makroživin, plánování jídel a udržování návyků spojených s vaším jídelníčkem.
Nejprve si vytvořte speciální prostor ClickUp a pojmenujte jej „Makro tracker“ nebo „Nutriční tracker“. Ten se stane vaší základnou pro vše, co souvisí se stravou, oddělenou od vašich pracovních projektů.
Odtud můžete:
Zaznamenávejte každý den nebo jídlo jako úkol.
Pokud chcete jednoduché nastavení, vytvořte úkoly ClickUp pro každý den (např. „1. února denní makra“), nebo pokud chcete více detailů, vytvořte úkol pro každé jídlo (snídaně, oběd, večeře, svačiny). Pokud chcete jít hlouběji, použijte podúkoly pro jednotlivé potraviny nebo přidejte kontrolní seznam pro jejich rychlý přehled bez zbytečných komplikací.
Dále můžete přidat vlastní pole ClickUp pro kalorie, bílkoviny, sacharidy a tuky. Můžete také přidat pole vzorce pro výpočet množství (například denní příjem bílkovin, sacharidů a tuků) pomocí číselných polí, takže se součty automaticky aktualizují při zaznamenávání.
Vytvořte si přehled makroživin pomocí ClickUp Dashboards.
Jakmile budou vaše makra konzistentní, pravděpodobně budete chtít přejít na vyšší úroveň a podívat se na celkový obraz. Pokud chcete sledovat své týdenní a měsíční cíle a snadno zjistit, zda je plníte, použijte ClickUp Dashboards.
V tomto řešení můžete přidávat karty podle svých potřeb, například:
- Výpočtové karty pro výpočet celkové hodnoty nebo průměru vašich makro polí v daném časovém období (například celkový týdenní příjem bílkovin nebo průměrný denní příjem kalorií). Výpočtové karty mohou čerpat z úkolů, dokumentů, vlastních polí a v podstatě z celého vašeho pracovního prostoru.
- Karta s koláčovým grafem, pokud chcete mít rychlý přehled o rozložení makroživin (bílkoviny vs. sacharidy vs. tuky)
- Časové filtry používají datová pole, takže můžete přepínat mezi posledními 7 dny, tímto měsícem nebo libovolným vlastním rozsahem.
Ukládejte recepty a seznamy pro přípravu jídel do ClickUp Docs.
A pro vše, co se týká stravy, použijte ClickUp Docs jako svou knihovnu receptů a centrum pro přípravu jídel.
Stačí vytvořit dokument a uspořádat jej do stránek jako „Snídaně s vysokým obsahem bílkovin“, „Základní suroviny pro přípravu jídel“ nebo „Týdenní plán“. Pokud najdete strukturu, která se vám líbí, uložte ji jako šablonu dokumentu, aby každá nová stránka s recepty měla stejný formát.
Ještě lepší je, že můžete přímo do dokumentu vložit užitečné odkazy na recepty (například návod na YouTube nebo seznam ingrediencí), takže při přípravě máte vše pohromadě na jednom místě.
Využijte pomoc ClickUp Brain pro plánování a udržení správného směru.
Kromě struktury vám ClickUp také nabízí vrstvu umělé inteligence s názvem ClickUp Brain. Můžete ji použít k vytvoření návrhů jídelníčků nebo receptů na základě vašich osobních stravovacích plánů a dlouhodobých cílů.
A to není vše. Může vám také pomoci zůstat v souladu s vašimi cíli tím, že shrne pokrok směrem k vašim cílům a upozorní vás, když vaše záznamy ukazují, že se odkláníte od správné cesty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte aktualizace bez použití rukou: Použijte ClickUp BrainMAX a ClickUp Talk-to-Text k přeměně hlasu na zaznamenanou poznámku, návrh plánu nebo rychlý záznam jídla, když je psaní na klávesnici nepohodlné.
- Naplánujte si rutiny, než se do toho pustíte: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu jídelních rutin, přípravných postupů a návyků, poté je převedete na úkoly a kontrolní seznamy.
- Automatizujte sledování: Použijte ClickUp Super Agents k vytvoření opakujících se denních úkolů, připomenutí chybějících záznamů a sestavení týdenního přehledu makroživin do dokumentu.
- Automaticky udržujte své návyky pod kontrolou: Nastavte si připomenutí ClickUp pro jídlo, pití vody, vážení a zaznamenávání na konci dne, aby vaše sledování zůstalo konzistentní i v rušných dnech.
- Označte klíčové kontrolní body: Použijte ClickUp Milestones pro větší cíle, jako je 30denní série konzistence, týdenní cíl kalorií nebo datum přechodu na redukční a udržovací fázi.
Omezení ClickUp
- Naučná křivka pro uživatele, kteří jsou nováčky v rozhraní ClickUp
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp jsem dříve používal ke správě své kliniky a práce související se vzděláváním. Jako dietolog a manažer homeopatické kliniky jsem měl mnoho malých, ale důležitých úkolů, jako jsou sledování pacientů, revize dietních plánů, kontrola zpráv a plánování obsahu. ClickUp mi pomohl udržet všechny tyto úkoly organizované na jednom místě, což mi usnadnilo každodenní práci. Začít používat bylo snadné a nevyžadovalo to mnoho nastavování. Mohla jsem rychle vytvářet úkoly pro kontrolu stravy pacientů, nastavovat připomenutí pro sledování a sledovat nevyřízené úkoly. V té době jsem jej pravidelně používala k plánování aktivit kliniky a organizování témat zdravotního vzdělávání. Funkce byly praktické pro mé potřeby, jako například seznamy úkolů, termíny a sledování pokroku. Také se dobře hodil do mého každodenního pracovního postupu a pomohl mi udržet přehled o tom, co vyžaduje pozornost. Celkově ClickUp podporoval lepší organizaci a plynulejší řízení práce, když jsem jej používala.
ClickUp jsem dříve používal ke správě své kliniky a práce související se vzděláváním. Jako dietolog a manažer homeopatické kliniky jsem měl mnoho malých, ale důležitých úkolů, jako je sledování pacientů, revize dietních plánů, kontrola zpráv a plánování obsahu. ClickUp mi pomohl udržet všechny tyto úkoly organizované na jednom místě, což mi usnadnilo každodenní práci. Začít používat bylo snadné a nevyžadovalo to mnoho nastavování. Mohla jsem rychle vytvářet úkoly pro kontrolu stravy pacientů, nastavovat připomenutí pro sledování a sledovat nevyřízené úkoly. V té době jsem jej pravidelně používala k plánování aktivit kliniky a organizování témat zdravotního vzdělávání. Funkce byly praktické pro mé potřeby, jako například seznamy úkolů, termíny a sledování pokroku. Také se dobře hodil do mého každodenního pracovního postupu a pomohl mi udržet přehled o tom, čemu je třeba věnovat pozornost. Celkově ClickUp podporoval lepší organizaci a plynulejší řízení práce, když jsem jej používala.
2. Cronometer (nejlepší pro přesné sledování makroživin s podrobným rozpisem mikroživin)
Cronometer je aplikace pro sledování výživy, která vám umožňuje zaznamenávat jídlo a cvičení s důrazem na kvalitu dat. Čerpá z ověřených, laboratorně analyzovaných databází výživy a rozlišuje zdroje dat při vyhledávání, což pomáhá, když chcete spolehlivější makro čísla.
Kromě makroživin Cronometer sleduje širokou škálu mikroživin a převádí je do denních přehledů, grafů a trendů v čase. Cíle týkající se živin můžete také přizpůsobit přímo v nastavení nebo z deníku. To je obvykle výhodné, když sledujete konkrétní rozmezí pro bílkoviny, vlákninu, sodík nebo vitamíny.
Pro každodenní zaznamenávání podporuje bezplatný čtečku čárových kódů a navíc také vlastní jídla a recepty pro opakovaně konzumované potraviny. Pokud chcete mít výživu a aktivitu na jednom místě, Cronometer se také synchronizuje se zařízeními a platformami jako Fitbit, Garmin a Apple Health.
Nejlepší funkce Cronometeru
- Sledujte více než 80 živin, včetně všech vitamínů, minerálů a aminokyselin, abyste odhalili mezery ve svém jídelníčku.
- Popište své jídlo jednoduchým jazykem a nechte umělou inteligenci, aby jej rozložila na přesné nutriční údaje.
- Sledujte období půstu pomocí vestavěného časovače půstu, pokud dodržujete režim přerušovaného půstu.
Omezení aplikace Cronometer
- Skenování čárových kódů může být na některých zařízeních Android nespolehlivé, což vyžaduje ruční zadávání, když skener nedokáže rozpoznat kódy.
- Přidávání seskupených potravin nebo opakovaných jídel může být méně intuitivní, než byste očekávali, což zpomaluje zaznamenávání, dokud si nevytvoříte rutinu.
Ceny Cronometeru
- Základní: Zdarma
- Zlato: Ceny na míru
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cronometeru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cronometru skuteční uživatelé?
Uživatel Redditu říká:
Chci mít přehled o svých živinách, protože hodně cvičím a pomocí Cronometru jsem zhubla 105 liber (za 2 roky). Už rok si váhu udržuji a udržení si hubenosti a dobrého zdraví je pro mě nanejvýš důležité. Zaznamenávám vše, co jím a piji.
Chci mít přehled o svých živinách, protože hodně cvičím a pomocí Cronometru jsem zhubla 105 liber (za 2 roky). Už rok si váhu udržuji a udržení si hubenosti a dobrého zdraví je pro mě nanejvýš důležité. Zaznamenávám vše, co jím a piji.
📮 ClickUp Insight: 26 % pracovníků uvádí, že nejlepším způsobem, jak se odpojit, je ponořit se do koníčků nebo cvičení, zatímco 22 % využívá rituály na konci dne, jako je zavření notebooku v určitou hodinu nebo převlečení se z pracovního oblečení při práci z domova. Ale 30 % stále považuje za obtížné se psychicky odpojit!
Připomenutí ClickUp pomáhají posilovat zdravé návyky. Nastavte si upozornění na konci dne, automaticky informujte svůj tým o dokončených úkolech pomocí AI standupů a využijte ClickUp Brain, vestavěného AI asistenta, k dennímu procházení svých úkolů, abyste měli vždy přehled o těch nejdůležitějších.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky ClickUp Automations — což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
3. MacroFactor (nejlepší pro makro cíle s tréninkovým programem, které se každý týden přizpůsobují vašemu pokroku)
MacroFactor je prémiová aplikace pro sledování makroživin a výživový kouč, která je postavena na jednom základním principu: pravidelně zaznamenávejte své jídlo a váhu a získejte aktualizované cíle pro příjem kalorií a makroživin na základě vašeho skutečného pokroku. Namísto toho, aby vás omezovala statickým plánem, přepočítává odhad vaší energetické spotřeby na základě příjmu kalorií a vývoje váhy a poté upravuje vaše cíle během týdenních kontrol.
Algoritmus aplikace analyzuje zaznamenané jídlo a váhu, aby určil vaše skutečné energetické potřeby. Každý týden přepočítává vaše kalorické a makro cíle na základě vašeho pokroku. Tím se eliminuje nutnost odhadovat úpravy stravy.
MacroFactor je ideální, pokud jste dosáhli stagnace se statickými cíli.
Nejlepší funkce MacroFactor
- Sledujte vývoj hmotnosti, abyste vyrovnali denní výkyvy na váze a usnadnili si interpretaci pokroku v jednotlivých týdnech.
- Zaznamenávejte jídla pomocí skenování čárových kódů, vyhledávání v přirozeném jazyce nebo funkce „popis“, která analyzuje složitá jídla.
- Trenéři mohou v aplikaci prohlížet údaje o klientech, upravovat cíle a zanechávat zpětnou vazbu.
Omezení MacroFactor
- Integrace Fitbit je zastaralá a bude odstraněna, což omezuje možnosti týmů nebo uživatelů, kteří standardizovali pracovní postupy na Fitbit.
- Nekonzistentní nebo těžko dohledatelné položky pro běžné potraviny ve vyhledávání, což může způsobit potíže při zaznamenávání jednoduchých základních potravin.
Ceny MacroFactor
- Roční cena začíná na 71,99 $/rok.
Hodnocení a recenze MacroFactor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. MyFitnessPal (nejlepší pro rozsáhlou databázi potravin a rychlé denní zaznamenávání)
MyFitnessPal je aplikace pro sledování výživy, která vychází z obrovské databáze potravin a deníku pro zaznamenávání jídel, kalorií a makroživin.
Díky rozsáhlé databázi může čtečka čárových kódů okamžitě načíst údaje o balených potravinách, zatímco importér receptů analyzuje recepty z URL adres a vypočítává makra na jednu porci. Synchronizuje se také s fitness aplikacemi a nositelnými zařízeními, aby upravil váš denní příjem kalorií na základě aktivity.
Podporuje také funkce jako sledování přerušovaného půstu a denní cíle, které jsou skvělé pro cíle, které se mění v závislosti na tréninkových a odpočinkových dnech.
Nejlepší funkce MyFitnessPal
- Díky více než 14 milionům potravin dokáže čtečka čárových kódů okamžitě rozpoznat většinu produktů.
- Vložte URL adresu z jakéhokoli webu s recepty a aplikace vypočítá nutriční složení na jednu porci.
- Zaznamenávejte jídla pomocí hlasového záznamu, který urychluje zadávání údajů, když je psaní pomalé.
Omezení aplikace MyFitnessPal
- Záznamy v databázi potravin mohou být nepřesné, protože mnoho položek je zadáváno uživateli, což vyžaduje ruční ověření pro spolehlivé počítání makroživin.
- Nestabilita aplikace, jako například zprávy o zamrzání zobrazení deníku během používání
Ceny MyFitnessPal
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Roční plán: 8,34 $/měsíc (99,99 $ účtováno ročně)
- Měsíční tarif: 24,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze MyFitnessPal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MyFitnessPal?
Uživatel Google Playstore říká:
MFP opravdu pomáhá s vědomým stravováním. Na začátku trvá nějakou dobu, než si zvyknete sledovat svůj příjem, ale tento zvyk vede ke zdravému intuitivnímu stravování. Miluji tuto aplikaci a vřele ji doporučuji! Pořídila jsem si také prémiovou verzi a čtečka čárových kódů je opravdu revoluční.
MFP opravdu pomáhá s vědomým stravováním. Na začátku chvíli trvá, než si zvyknete sledovat svůj příjem, ale tento zvyk vede ke zdravému intuitivnímu stravování. Miluji tuto aplikaci a vřele ji doporučuji! Pořídila jsem si také prémiovou verzi a čtečka čárových kódů je opravdu revoluční.
📖 Číst více: Nejlepší generátory receptů s umělou inteligencí
5. Lose It! (Nejlepší pro jednoduché sledování makroživin s možností zaznamenávání fotografií a hlasových poznámek)
Lose It! je aplikace pro sledování kalorií a makroživin, která vám pomůže pravidelně zaznamenávat údaje a proměnit je v pokrok. Jinými slovy, stanovíte si cíl, zaznamenáváte jídla do deníku a pomocí vestavěných přehledů pokroku sledujete, zda se držíte svých cílů, ať už jde o kalorie, makroživiny nebo plán přerušovaného půstu.
Kromě toho je Lose It! nejznámější svou rychlostí zadávání údajů. Funkce AI Voice logging vám umožňuje zaznamenávat jídla za chodu a nabízí funkce pro plánování jídel a stanovení cílů v oblasti stravování.
Lose It! je nejvhodnější pro vizuální typy a uživatele, kteří reagují na gamifikaci.
Lose It! Nejlepší funkce
- Vyfoťte své jídlo pomocí funkce „Snap It“ a aplikace pomocí rozpoznávání obrazu identifikuje jednotlivé položky a odhadne jejich porce.
- Získejte odznaky, udržujte si sérii a účastněte se výzev, abyste zůstali motivovaní.
- Propojte výsledky genetických testů a získejte personalizovaná doporučení.
Omezení aplikace Lose It!
- Projděte si změny v uživatelském rozhraní, díky nimž je proces přidávání potravin méně kompaktní a při vyhledávání a výběru se zobrazuje méně položek najednou.
- Opravte chyby v denním záznamu, když se záznamy posunou o den dopředu nebo dozadu, což může narušit denní součty makroživin.
Ceny aplikace Lose It!
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Lose It!
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Lose It!?
Uživatel Trustpilot říká:
Stejně jako aplikace by mohla být v některých ohledech vylepšena, ale jinak je skvělá pro sledování.
Stejně jako aplikace by mohla být v některých ohledech vylepšena, ale jinak je skvělá pro sledování.
⚡ Archiv šablon: Šablony pro plánování večeří zdarma
6. FatSecret (nejlepší pro sledování makroživin s mezinárodní databází potravin a možností zadávání vlastních potravin/receptů)
FatSecret je aplikace pro sledování kalorií a makroživin, která kombinuje strukturovaný deník stravování s integrovanou funkcí rozpoznávání obrázků jídel a produktů. Namísto toho, abyste pokaždé hledali, můžete zaznamenat jídlo z fotografie a uložit jej do fotoalba, což usnadňuje dodržování stravovacích návyků, které se opakují.
Nástroj nabízí přehlednou denní viditelnost. FatSecret zahrnuje dietní kalendář, sledování hmotnosti a podrobné zprávy a cíle pro kalorie a makroživiny, což vám pomůže zkontrolovat vzorce v průběhu dnů, nejen jednotlivých jídel.
Pokud sledujete nejen příjem, ale i aktivitu, FatSecret podporuje synchronizaci s aplikacemi jako Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health a Garmin.
Nejlepší funkce FatSecret
- Vlastní názvy jídel s dalšími typy jídel pro podrobnější strukturování dne
- Zadejte ingredience a velikost porcí a vypočítejte nutriční složení domácích jídel.
- Fóra a sociální komunity vám umožňují spojit se s ostatními uživateli, kteří vám poskytnou podporu a nápady na recepty.
Omezení FatSecret:
- Někdy narazíte na neohrabané zadávání potravin, zejména předtím, než si vytvoříte seznam často konzumovaných potravin a jídel.
- Občas chybí konkrétní potraviny v databázi, což zpomaluje zaznamenávání, když nejsou k dispozici přesné shody.
Ceny FatSecret
- Stažení zdarma
- Prémiové úrovně: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FatSecret
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FatSecret?
Uživatel Google Playstore říká:
Tuto aplikaci miluji. Je větší, otevřenější. Snadněji se čte a ovládá, zejména pro starší osoby nebo ty, kteří mají potíže s technologií. Množství denních informací může být trochu moc, ale můžete je číst nebo mazat podle libosti. Seznam vašich obvyklých potravin lze uložit, takže je nemusíte pokaždé vyhledávat. Díky tomu, že mám před sebou své sledování a pokrok, se cítím zodpovědný. Ukazuje mi, kolik zbytečných kalorií jsem dříve denně konzumoval a proč jsem přibral na váze. Vyzkoušejte to. Máte co ztratit, jen váhu.
Tuto aplikaci miluji. Je větší, otevřenější. Snadněji se čte a ovládá, zejména pro seniory nebo ty, kteří mají potíže s technologií. Množství denních informací může být trochu moc, ale můžete je číst nebo mazat podle libosti. Seznam vašich obvyklých potravin lze uložit, takže je nemusíte pokaždé hledat. Díky tomu, že mám před sebou své sledování a pokrok, se cítím zodpovědný. Ukazuje mi, kolik zbytečných kalorií jsem dříve denně konzumoval a proč jsem přibral na váze. Zkuste to. Máte co ztratit, jen váhu.
7. Carb Manager (nejlepší pro sledování makroživin při nízkosacharidové a keto dietě s integrovanými čistými sacharidy)
Standardní makro trackery zacházejí se všemi sacharidy stejně, ale pro osoby držící keto dietu jsou důležité čisté sacharidy. Carb Manager je vytvořen pro tento účel, automaticky počítá čisté sacharidy a poskytuje funkce přizpůsobené nízkosacharidovému životnímu stylu.
Aplikace zobrazuje čisté sacharidy na viditelném místě. Knihovna receptů specifických pro keto dietu vám pomůže najít jídla, která odpovídají vašim makroživinám, a flexibilní šablona pro plánování jídel vám pomůže je sledovat. Můžete také zaznamenávat hodnoty krevní glukózy a ketonů a porovnávat je se svou stravou.
Carb Manager je užitečnou volbou pro všechny, kteří dodržují keto, Atkinsovu nebo jinou nízkosacharidovou dietu.
Nejlepší funkce Carb Manager
- Automaticky vypočítává a zobrazuje čisté sacharidy (celkové sacharidy minus vláknina a cukerné alkoholy).
- Tisíce receptů s nízkým obsahem sacharidů a keto receptů s úplným rozpisem nutričních hodnot
- Zaznamenávejte do aplikace přerušovaný půst a časové okna pro jídlo spolu s denním příjmem.
Omezení aplikace Carb Manager
- Nesrovnalosti v databázi, kde stejná potravina může vykazovat různé celkové hodnoty sacharidů v závislosti na tom, kdo záznam přidal.
- Problémy s vytvářením receptů, kdy může být obtížné najít akci Uložit, což vede ke ztrátě práce po zadání ingrediencí.
Ceny Carb Manager
- Základní: Zdarma
- Premium: 5,50 $/měsíc (fakturováno čtvrtletně)
Hodnocení a recenze Carb Manager
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Carb Manageru?
Uživatel Google Playstore říká:
Toto je skvělá aplikace, pokud se snažíte dodržovat přísnou dietu. Je velmi snadná na používání, stačí vyhledat jídlo, které jste snědli, a přidat ho do svého jídla (snídaně, oběd, večeře a svačina), a aplikace za vás vypočítá nutriční informace a vede denní záznam. Obsahuje všechny druhy potravin s kompletními nutričními informacemi, které můžete přidat podle hmotnosti nebo počtu kusů, a dokonce i zlomky od 1/8 do 7/8. Zadáte své cíle a můžete si naplánovat jídla, vyhledat recepty, přidat cvičení a dokonce i denní příjem vody!
Toto je skvělá aplikace, pokud se snažíte dodržovat přísnou dietu. Je velmi snadná na používání, stačí vyhledat jídlo, které jste snědli, a přidat ho do svého jídla (snídaně, oběd, večeře a svačina), a aplikace za vás vypočítá nutriční informace a vede denní záznam. Obsahuje všechny druhy potravin s veškerými nutričními informacemi a můžete je přidávat podle hmotnosti nebo počtu kusů, dokonce i zlomky od 1/8 do 7/8. Zadáte své cíle a můžete si plánovat jídla, vyhledávat recepty, přidávat cvičení a dokonce i denní příjem vody!
8. Nutritionix Track (nejlepší pro rychlé zaznamenávání makroživin s rozsáhlou databází potravin a restaurací v USA)
Prohledávání databází potravin a skenování čárových kódů stále vyžaduje určité úsilí. Nutritionix Track nabízí záznam v přirozeném jazyce – stačí zadat nebo vyslovit, co jste jedli, v běžné angličtině, a aplikace to rozloží na přesné nutriční údaje. Díky tomuto konverzačnímu rozhraní je záznam přirozenější.
Funkce „Track“ přijímá vstupy jako „dvě vejce s toastem a sklenicí pomerančového džusu“ a automaticky zaznamenává nutriční rozpis. Aplikace navíc využívá komerční databázi, která poskytuje nutriční údaje pro velké restaurační řetězce.
Nutritionix Track je vhodný pro uživatele, kteří považují tradiční zaznamenávání jídla za zdlouhavé. Zpracování přirozeného jazyka je výhodné a dobře zvládá složité popisy jídel.
Nutritionix Track – nejlepší funkce
- Exportujte údaje o výživě a pokroku do tabulky pomocí funkce „Exportovat“.
- Sdílejte záznamy o jídle s trenérem nebo dietologem prostřednictvím portálu Coach Portal.
- Prohlédněte si trendy pokroku v zobrazení Statistiky a zjistěte vzorce v kaloriích, makroživinách a záznamech o hmotnosti.
Nutritionix Omezení sledování
- Při vytváření receptů narazíte na omezení, která brání výběru konkrétních značek, velikostí nebo přesných položek, což může snížit přesnost.
- Při přidávání vlastních potravin dochází k problémům se stabilitou, včetně dlouhého načítání a zamrzání aplikace během ukládání.
Nutritionix Sledujte ceny
- Ceny na míru
Nutritionix Sledujte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Nutritionix Track?
Uživatel Google Playstore říká:
Tato aplikace mi pomohla identifikovat vysoký příjem nezdravých látek, které byste možná nečekali. Bylo snadné sledovat, odkud pochází nadměrný příjem sodíku, a díky tomu jej snadno korigovat. Jakmile začnete aplikaci používat, možná vás překvapí, kolik sodíku a cholesterolu obsahuje vaše strava. Skener čárových kódů je nezbytný, díky němu je aplikace opravdu uživatelsky přívětivá. Občas se může vyskytnout malá nepřesnost v datech, ale nejde o nic závažného a nevyskytuje se často.
Tato aplikace mi pomohla identifikovat vysoký příjem nezdravých látek, které byste možná nečekali. Bylo snadné sledovat, odkud pochází nadměrný příjem sodíku, a díky tomu jej snadno korigovat. Jakmile začnete aplikaci používat, možná vás překvapí, kolik sodíku a cholesterolu obsahuje vaše jídlo. Skener čárových kódů je nezbytný, díky němu je aplikace opravdu uživatelsky přívětivá. Občas se může vyskytnout malá nepřesnost v datech, ale nejde o nic závažného a nevyskytuje se často.
⚡️ Archiv šablon: Bezplatné šablony deníku stravování pro sledování jídel
9. Yazio (nejlepší pro sledování kalorií a makroživin s integrovanými plány půstu a recepty)
Mnoho lidí kombinuje sledování makroživin s přerušovaným půstem, ale některé z těchto aplikací jsou samostatné. Yazio integruje obě funkce. To znamená, že kromě sledování makroživin nabízí také vestavěný časovač půstu.
Časovač půstu sleduje vaše období jídla a půstu a upozorňuje vás, když se otevírá nebo zavírá vaše okno. Personalizované stravovací plány navíc navrhují jídla, která odpovídají vašim makro cílům a stravovacímu harmonogramu.
Yazio je ideální pro uživatele, kteří praktikují přerušovaný půst a zároveň chtějí podrobné sledování makroživin. Kombinovaný přístup je pohodlnější než používání samostatných aplikací.
Nejlepší funkce Yazio
- Sledujte kalorie a makroživiny v jednom deníku, doplněném podrobnými analýzami a statistikami, které ukazují průběh pokroku v čase.
- Používejte trackery pro přerušovaný půst, jako je 16:8 nebo 5:2, s vestavěnými časovači a podporou plánování.
- Zaznamenávejte si váhu, procento tělesného tuku a další měření, abyste mohli vizualizovat trendy.
Omezení aplikace Yazio
- Občas se vyskytují problémy se spolehlivostí vyhledávání a zadávání, kdy vyhledávání zadaných potravin nemusí u některých uživatelů fungovat konzistentně.
- Všimněte si občasného pomalého skenování čárových kódů, které může způsobit potíže při rychlém zaznamenávání více balených položek.
Ceny Yazio
- Základní
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Yazio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Yazio skuteční uživatelé?
Uživatel Google Playstore říká:
Zatím se mi to moc líbí. Pokud má někdo potíže s restriktivním stravováním, tato aplikace je opravdu úžasná. Za poslední rok jsem zhubla téměř 100 liber a bylo opravdu velmi těžké si váhu udržet, natolik, že jsem se někdy bála jíst příliš mnoho a nepočítala jsem kalorie, takže jsem celý den moc nejedla a pak jsem se třeba o den později přejídala. Teď už ne! Další VELKOU VÝHODOU je, že mají vše v databázi. Nenašel jsem jediné jídlo, které by tam nebylo! MILUJU TO
Zatím se mi to moc líbí. Pokud má někdo potíže s restriktivním stravováním, tato aplikace je opravdu úžasná. Za poslední rok jsem zhubla téměř 100 liber a bylo opravdu velmi těžké si váhu udržet, natolik, že jsem se někdy bála jíst příliš mnoho a nepočítala kalorie, takže jsem celý den moc nejedla a o den později jsem se pak možná přejedla. Teď už ne! Další VELKOU VÝHODOU je, že mají vše v databázi. Nenašel jsem jediné jídlo, které by tam nebylo! MILUJU TO
10. Samsung Health (nejlepší pro sledování makroživin pro lidi, kteří již používají ekosystém Galaxy)
Samsung Health poskytuje sledování makroživin jako součást komplexní zdravotní platformy, která je již nainstalována ve vašem zařízení.
Funkce zaznamenávání jídla zahrnuje prohledávatelnou databázi a čtečku čárových kódů. Skutečnou hodnotou je však integrace – vaše výživové údaje jsou uloženy společně s údaji o spánku, stresu a tréninku z vašich hodinek Galaxy Watch, vše se synchronizuje automaticky.
Samsung Health je vhodný pro majitele zařízení Samsung, kteří chtějí jednotné sledování zdravotního stavu. Sledování makroživin je funkční, ale ve srovnání se specializovanými aplikacemi pro výživu je spíše základní.
Nejlepší funkce aplikace Samsung Health
- Zaznamenávejte jídla, svačiny, příjem vody a kofeinu do jednoho denního časového přehledu spolu se svými zdravotními záznamy.
- Sledujte spalování kalorií při cvičení a počet kroků v jedné aplikaci a získejte ucelený přehled o příjmu a výdeji energie.
- Zapojte se do výzev prostřednictvím aplikace Samsung Health Together a získejte motivaci, která doplní sledování vaší výživy a aktivity.
Omezení aplikace Samsung Health
- Omezte skenování čárových kódů pro zaznamenávání potravin na konkrétní regiony.
- Verze pro iOS nemusí mít všechny stejné funkce jako verze pro Android.
Ceny aplikace Samsung Health
- Součástí zařízení Samsung
Hodnocení a recenze aplikace Samsung Health
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Sledujte své makra pomocí ClickUp
Nejlepší makro tracker není ten nejmodernější. Je to ten, který se tiše zapojí do tvé rutiny a díky kterému se sledování stravy nestane tvou druhou prací.
V tom se ClickUp liší od ostatních. Namísto toho, aby vás nutil používat rigidní výživovou aplikaci, vám umožňuje vytvořit jednoduchý systém založený na tom, jak již plánujete svůj týden, sledovat pokrok a přizpůsobovat se, když se vám život zkomplikuje. Vaše jídla, cíle, připomenutí a poznámky jsou všechny na jednom místě, takže vám nic neunikne.
Postupem času se vzorce stávají snáze rozpoznatelnými, úpravy se jeví jako záměrné namísto reaktivní a sledování přestává být něčím, co „se snažíte udržet“. Stává se součástí toho, jak se o sebe staráte.
Začněte zdarma s ClickUp a vytvořte si makro systém, který skutečně vyhovuje vašemu životnímu stylu. ✨
Často kladené otázky
Počítadlo kalorií sleduje pouze celkový příjem energie. Makro tracker rozděluje tyto kalorie na bílkoviny, sacharidy a tuky a ukazuje vám složení vaší stravy.
Většina makro trackerů vám umožňuje ukládat jídla nebo kopírovat záznamy z předchozích dnů. Díky tomu se opakované stravování stává výhodou pro sledování, protože jídlo stačí zaznamenat pouze jednou a poté můžete záznam znovu použít.
Ano, aplikace bez prémiového předplatného mohou být pro většinu uživatelů dostatečně přesné. Hlavním zdrojem nepřesností jsou často údaje o potravinách vložené uživateli do databáze, proto je dobré údaje ověřovat podle nutričních štítků.
Funkce umělé inteligence, jako je rozpoznávání fotografií, jsou vhodné pro rychlé odhady, ale obecně jsou méně přesné než ruční zaznamenávání ověřených údajů. Jsou skvělé pro příležitostné sledování, ale pro přesné cíle byste měli údaje umělé inteligence zkontrolovat.