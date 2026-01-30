Trendy v oblasti lidských zdrojů v Indii: Co bude utvářet budoucnost práce

Na indickém trhu talentů mohou i stabilní týmy automaticky čelit vysoké fluktuaci. Najmete zaměstnance pro dnešní pozici a do příštího čtvrtletí se očekávání zaměstnanců změní.
Tato volatilita je strukturální. Indie má nyní více než 1 700 globálních center kompetencí (GCC), které zaměstnávají přibližně 1,9 milionu odborníků a podle společností Zinnov a NASSCOM generují v fiskálním roce 2024 tržby ve výši 64,6 miliardy dolarů.
Když práce přesahuje časová pásma, hybridní uspořádání a mezifunkční týmy, personální oddělení se nemohou spoléhat na ad hoc procesy, aby udržely stabilní řízení talentů. Potřebují opakovatelné pokyny, které mohou aktualizovat podle změn trendů v oblasti pracovní síly.
Tento průvodce rozebírá trendy v oblasti lidských zdrojů v Indii, které budou mít největší vliv v tomto roce. Získáte také praktické kroky, které mohou týmy lidských zdrojů aplikovat v oblasti náboru, zkušeností zaměstnanců, řízení výkonu a pohody zaměstnanců.
Co se mění v indickém pracovním prostředí
Současně dochází k několika změnám: měnící se očekávání zaměstnanců generace Z, rychlejší přijímání umělé inteligence a rozmanitější pracovní síla (včetně práce na volné noze a na smlouvu). Společně mění způsob, jakým vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů vnímají indický trh práce.
1) Generace Z očekává učení v rámci práce (a více vedení ze strany manažerů)
Generace Z v Indii nepožaduje více školicích kalendářů. Chce rozvoj dovedností zakomponovaný do skutečné práce, s manažery, kteří ji vedou, místo aby ji jen kontrolovali. Zjištění společnosti Deloitte v Indii ukazují, že 94 % generace Z uvádí, že učení se v práci je nejužitečnějším nástrojem pro kariérní růst, a 62 % chce od manažerů více vedení, než v současné době dostává.
2) Hodnoty společnosti mají větší význam, když je blahobyt pod tlakem
Sladění hodnot se nyní projevuje v retenci, angažovanosti a důvěře v systémy hodnocení výkonu. Sladění hodnot se projevuje v tom, jak lidé vnímají práci, jak dlouho zůstávají a zda důvěřují systémům hodnocení výkonu.
Průzkum společnosti Deloitte v Indii ukazuje, že respondenti z generace Z, kteří cítí, že jejich hodnoty jsou v souladu s hodnotami jejich organizace, vykazují vyšší míru spokojenosti než ti, kteří tento pocit nemají. To je skutečný signál pro strategii v oblasti lidských zdrojů.
Co to v praxi znamená pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů?
- Zjednodušte kariérní cesty, aby byly srozumitelnější a snáze realizovatelné.
- Vytvořte si návyky pro koučování manažerů, které se projevují každý týden, nikoli čtvrtletně.
- Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pomocí jasných hranic a jasného rozdělení odpovědnosti.
3) GenAI je již součástí každodenní práce, i když personální politiky zaostávajíGenerativní AI je již běžnou součástí práce mnoha zaměstnanců. Průzkum společnosti Deloitte uvádí, že 85 % generace Z a 85 % mileniálů v Indii používá GenAI v každodenní práci. I když personální týmy nestanoví společné standardy, k integraci AI dochází, jen nerovnoměrně a s vyšším rizikem.
Co by měly personální týmy nyní zpřísnit
- Aktualizujte personální politiky týkající se přijatelného používání umělé inteligence, nakládání s daty a lidské kontroly.
- Upravte řízení výkonu tak, aby byla práce s podporou umělé inteligence hodnocena spravedlivě.
- Proškolte manažery v praktických znalostech umělé inteligence, aby rozhodování zůstalo konzistentní.
4) Model pracovní síly se rozšiřuje (zejména práce na volné noze)
Více rolí se nachází mimo tradiční model výplaty mezd a roste zájem politiků o ochranu a standardy. NITI (Národní institut pro transformaci Indie) Aayog odhadl počet gig pracovníků v letech 2020–21 na 7,7 milionu a předpokládá, že do roku 2029–30 by jejich počet mohl dosáhnout 23,5 milionu.
Pro týmy lidských zdrojů to mění způsob uvažování o zapracování nových zaměstnanců, dodržování předpisů, benefitech a zkušenostech zaměstnanců v různých pracovních pozicích a typech pracovníků.
Nejvýznamnější trendy v oblasti lidských zdrojů, které budou formovat Indii
Níže uvedené trendy v oblasti lidských zdrojů budou s největší pravděpodobností formovat Indii, protože mění způsob, jakým najímáte a udržujete zaměstnance.
Některé z nich jsou přirozeným dalším krokem, jako je efektivnější řízení talentů a lepší zkušenosti zaměstnanců. Jiné představují větší změny, jako je rutinní zavádění umělé inteligence, standardizace náboru zaměstnanců na základě dovedností a přiblížení se k základnímu očekávání v oblasti rovného odměňování.
1. Umělá inteligence se stává součástí každodenních personálních činností
Umělá inteligence je již součástí každodenní práce, i když společnosti pro ni ještě nestanovily pravidla. Průzkum společnosti Deloitte v oblasti Asie a Tichomoří zjistil, že 83 % zaměstnanců v Indii aktivně využívá GenAI, takže nástroje umělé inteligence již ovlivňují způsob, jakým zaměstnanci píší a řeší problémy v práci.
Na podnikové úrovni se diskuse také přesouvá od pilotních projektů k reálným pracovním postupům. EY a CII uvedly, že téměř polovina dotazovaných indických podniků má v produkci několik případů použití GenAI.
Pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů je příležitost jednoduchá: zajistit jednotné používání umělé inteligence ve všech funkcích lidských zdrojů.
Využijte umělou inteligenci pro účely HR, například při přípravě popisu pracovních pozic a pomoci manažerům při přípravě na rozhovory o řízení výkonu. Poté přidejte jasné kroky a hranice pro citlivá rozhodnutí, aby se neotřásly očekávání zaměstnanců ohledně spravedlnosti a transparentnosti.
🤔 Věděli jste, že: McKinsey odhaduje, že v „raném“ scénáři automatizace by agenti a roboti mohli vykonávat 60–70 % dnešních globálních pracovních hodin.
2. Nábor zaměstnanců na základě dovedností nahrazuje filtrování na základě vysokoškolského titulu
Výběr uchazečů na základě dosaženého vzdělání začíná být zastaralý, protože role se mění rychleji než statické požadavky na pracovní pozice. Přístup zaměřený na dovednosti pomáhá personalistům najímat zaměstnance podle toho, co je důležité nyní, a zároveň udržuje otevřené možnosti růstu v případě, že se potřeby podniku změní.
Zpráva Světového ekonomického fóra o trendech v oblasti pracovní síly zdůrazňuje, že do roku 2030 se očekává změna velkého podílu dovedností pracovníků, což činí z neustálého učení a rozvoje dovedností praktickou prioritu, nikoli „příjemný bonus“.
Výzkum LinkedIn týkající se náboru zaměstnanců na základě dovedností také poukazuje na jasnou výhodu: když najímáte zaměstnance na základě dovedností, můžete rozšířit svůj talentový fond a vytvořit realističtější cesty mobility, zejména v rychle se měnících pracovních pozicích, kde se zkušenosti v jednotlivých odvětvích liší.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Definujte rámec dovedností pro prioritní role a promítněte jej do hodnotících karet pro pohovory.
- Využijte HR analytiku k včasnému odhalení nedostatků, než vzroste riziko fluktuace zaměstnanců.
- Propojte rozvoj dovedností s reálnými projekty , aby se učení projevilo v měřitelných výsledcích.
3. Duševní zdraví a pohoda zaměstnanců se stávají základními předpoklady pro udržení zaměstnanců
Podpora duševního zdraví již není pouze položkou v seznamu benefitů. Je přímo spojena s udržením zaměstnanců a jejich zapojením. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že deprese a úzkost stojí globální ekonomiku každoročně přibližně 12 miliard pracovních dnů, což představuje ztrátu produktivity v hodnotě zhruba 1 bilionu amerických dolarů.
V indickém HR prostředí se to projevuje vyšší fluktuací, nižšími hodnoceními spokojenosti zaměstnanců a týmy, které na papíře vypadají dobře, ale ve skutečnosti tiše vyhořívají.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Nabídněte lidem zdroje pro duševní zdraví, které mohou skutečně využít
- Proškolte manažery, aby dokázali včas rozpoznat rizikové signály a reagovat na ně konzistentně.
- Sledujte vzorce pracovní zátěže a zpětnou vazbu zaměstnanců, abyste včas zachytili trendy ve stresu.
- Považujte wellness programy a fitness programy za podpůrné systémy, nikoli za „kulturní výhody“.
4. Transparentnost a rovnost odměňování se mění z „příjemného doplňku“ na základní standard
Rozpětí platů se objevuje již v rané fázi přijímacích pohovorů a uchazeči to začínají očekávat. Analýza společnosti Indeed zjistila, že na začátku roku 2025 podíl pracovních nabídek na portálu Indeed India, které obsahovaly informace o platu , překročil 50 %, což je nárůst z 26 % v březnu 2022. Tuto změnu pohání očekávání zaměstnanců ohledně jasnosti a rychlejších, informovanějších rozhodnutí.
Zároveň je stále obtížnější považovat rovnost v odměňování za tichou interní iniciativu. Indický zákoník o mzdách obsahuje ustanovení zaměřená na prevenci diskriminace na základě pohlaví v odměňování za stejnou nebo podobnou práci.
Pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů má tento trend dvojí přínos: zlepšuje získávání talentů tím, že omezuje opakované vyjednávání o nabídkách. To také buduje důvěru, když zaměstnanci vidí, že rozhodnutí o odměnách odrážejí hodnoty společnosti, a ne vyjednávání jednotlivých manažerů.
🤔 Věděli jste, že: V jedné studii o politice transparentnosti mezd v reálném světě vzrostlo zveřejňování mezd v pracovních inzerátech o 30 procentních bodů a průměrná zveřejněná mzda vzrostla o přibližně 3,6 %.
5. Hybridní práce se stává strukturovanější, nikoli flexibilnější
Hybridní a vzdálená práce nezmizí, ale neformální přístup „rozhoduje manažer“ začíná ustupovat. Výzkum ADP z roku 2025 ukazuje, že 36 % zaměstnanců v Indii pracuje v hybridním režimu, zatímco 50 % je denně na pracovišti a 14 % pracuje na dálku.
Tato kombinace znamená, že většina týmů bude i nadále pracovat napříč časovými pásmy a lokalitami, i když se zvýší docházka do kanceláře.
Pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů je prioritou předvídatelnost. Když jsou očekávání zaměstnanců jasná, pokud jde o dostupnost, předávání úkolů, dokumentaci a reakční doby, je snazší chránit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, aniž by došlo ke zpomalení dodávek.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Definujte základní pracovní dobu, asynchronní normy a jasné hranice pro zprávy mimo pracovní dobu.
- Standardizujte způsob dokumentace rozhodnutí, aby práce na dálku neznamenala ztrátu kontextu.
- Proškolte manažery v oblasti jednotných očekávání napříč týmy, aby se zaměstnanci cítili oceněni a nebyli vyčleňováni.
6. Přestavba pracovní síly vytváří nové pracovní pozice v oblasti lidských zdrojů a správu
Zavádění umělé inteligence a automatizace mění pracovní role, odpovědnosti a způsob rozdělení práce mezi mezifunkčními týmy. Společnost Gartner zjistila, že 27 % organizací již v uplynulých 12 měsících předefinovalo pracovní role nebo dovednosti v důsledku umělé inteligence nebo nových technologií.
Pro personální oddělení tento trend vyžaduje rychlejší rozhodování o organizační struktuře: kdo je zodpovědný za integraci umělé inteligence, kdo stanovuje pravidla a kdo schvaluje nové pracovní postupy týkající se náboru a osobních údajů? Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů budou také potřebovat přísnější správu, aby zajistili, že reorganizace pracovní síly bude v souladu s obchodními cíli.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Každé čtvrtletí (nikoli jednou ročně) přezkoumejte prioritní skupiny pracovních pozic a aktualizujte dovednosti a metriky úspěchu.
- Nastavte správu nástrojů umělé inteligence používaných v personálních funkcích (vlastnictví, schvalování, auditní stopa).
- Vybudujte podporu manažerů, aby i při změně pracovních pozic zůstaly jasné očekávání a podpora v podobě koučování.
7. HR analytika se přesouvá od reportování k prediktivním rozhodnutím
Zpráva HR.com „State of People Analytics 2024–25” zjistila, že pouze 22 % respondentů hodnotí své organizace jako „velmi” nebo „extrémně” efektivní při navrhování a implementaci procesů, které umožňují maximálně využít potenciál people analytics.
V roce 2026 se personální analytika stane užitečnější, když se přesune od „co se stalo“ k „co se pravděpodobně stane“. Právě v tomto ohledu může prediktivní analytika pomoci odhalit rizika fluktuace nebo překážky při náboru zaměstnanců, než se z nich stanou nákladné problémy.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Standardizujte definice (fluktuace, doba náboru, signály výkonu), aby data zůstala srovnatelná.
- Sledujte předstihové ukazatele (věk, úroveň pracovní zátěže, četnost zpětné vazby od manažerů), nejen opožděné metriky.
- Provádějte měsíční hodnocení zaměřená na rozhodnutí a akce, nikoli na přehledy.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
8. Kontinuální vzdělávání se stává nejrychlejší cestou k udržení zaměstnanců
Rozvoj dovedností již není jen „příjemným bonusem“. Je to způsob, jak udržet stabilní řízení talentů v době, kdy se role neustále mění. Světové ekonomické fórum očekává, že do roku 2030 se změní 39 % klíčových dovedností pracovníků.
Zároveň se jako strategie pro udržení zaměstnanců prosazuje interní mobilita. Zpráva LinkedIn Workplace Learning Report 2025 uvádí, že 55 % „šampionů kariérního rozvoje“ považuje interní mobilitu za vyšší prioritu v nadcházejícím roce.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Propojte učení s reálnou prací (projekty, rotace, koučování vedené manažery), nejen s kurzy.
- Zveřejněte rámce dovedností pro klíčové role, aby zaměstnanci viděli, jak vypadá růst.
- Měřte uplatnění v praxi, nejen absolvování školení
9. Ochrana osobních údajů zaměstnanců se stává hlavní odpovědností HR
V roce 2026 bude personální management posuzován podle zkušeností zaměstnanců a podle toho, jak zodpovědně personální oddělení nakládá s citlivými údaji.
Agentura Reuters informuje o nových indických pravidlech ochrany soukromí podle pravidel pro ochranu digitálních osobních údajů (DPDP) z roku 2025. Zákon DPDP byl oznámen 14. listopadu 2025 a zvýšil očekávání v oblasti souhlasu, zpracování a dodržování předpisů.
Pro HR týmy se časová osa velmi zrychluje, protože náborové dokumenty, prověrky minulosti, poznámky o výkonu a údaje o zdravotním stavu nebo lékařské údaje jsou často rozptýleny mezi více dodavateli a systémy.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Zmapujte, kde se data o lidech zadávají, kde se ukládají a kdo k nim má přístup napříč nástroji a dodavateli.
- Zpřísněte pravidla pro uchovávání dat, aby se data neuchovávala „pro případ potřeby“.
- Aktualizujte postupy pro reakci na incidenty, aby byly lhůty pro hlášení realistické.
🤔 Věděli jste, že: Pokyny CERT-In vyžadují, aby mnoho organizací nahlásilo určité kybernetické incidenty do 6 hodin od jejich zjištění.
10. Zapojení zaměstnanců se přesouvá k neustálému naslouchání, nikoli k ročním průzkumům
Zapojení zaměstnanců je těžší „vyřešit“ pomocí jednou ročně prováděného průzkumu, když se očekávání zaměstnanců neustále mění. Společnost ADP uvedla, že zapojení zaměstnanců v Indii kleslo v roce 2025 na 19 %, což je pokles z 24 % v roce 2024.
V roce 2026 dosáhnou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů lepších výsledků díky menším, častějším zpětným vazbám a jasnějšímu sledování. To také přímo souvisí s blahobytem zaměstnanců, protože varovné signály vyhoření se často projevují ve vzorcích pracovní zátěže a opakovaných třecích bodech dlouho předtím, než někdo podá výpověď.
✅ Zde je několik praktických kroků, které mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů podniknout:
- Provádějte průzkumy vázané na konkrétní momenty (nástup nových zaměstnanců, změny manažerů, zvýšená pracovní zátěž).
- Uzavřete cyklus do 2–3 týdnů pomocí viditelných opatření.
- Kombinujte zpětnou vazbu od zaměstnanců s informacemi o pracovní zátěži a signálech fluktuace, abyste včas odhalili rizika fluktuace.
Jak se mohou HR týmy připravit na tyto trendy
Práce se málokdy zastaví proto, že HR týmy „zmeškají trend“. Zastaví se proto, že informace jsou roztříštěné.
Aktualizace týkající se náboru je v chatu a nejnovější personální politika je v něčím Disku. Takové rozptýlení práce zpomaluje rozhodování, vytváří zmatek v verzích a ztěžuje zaměstnancům důvěru v to, co „proces“ vlastně je.
Nyní k tomu přidejte rozmach umělé inteligence. Různé týmy zkoušejí různé nástroje umělé inteligence, výzvy končí v náhodných dokumentech a nikdo si není jistý, jaká data je bezpečné sdílet.
Právě zde hraje důležitou roli konvergované AI pracovní prostředí, jako je ClickUp. S ClickUp Brain jako AI vrstvou propojenou s vaší prací a znalostmi mohou HR týmy standardizovat způsob, jakým se práce vykonává, namísto spojování různých nástrojů.
Tento 30–60denní reset použijte jednou a poté jej opakujte každé čtvrtletí, abyste drželi krok s trendy v oblasti lidských zdrojů v Indii a očekáváními zaměstnanců.
1. Než automatizujete své HR pracovní postupy, proveďte jejich audit.
Začněte zmapováním náboru, zapracování, řízení výkonu, zpětné vazby od zaměstnanců a odchodů od začátku do konce.
- Zaznamenejte kroky, vlastníky a předávání mezi personálními odděleními.
- Označte zpoždění způsobená schvalováním v chatových vláknech, duplicitním sledováním a chybějícím kontextem.
- Všimněte si, kde dochází k narušení zkušeností zaměstnanců kvůli nejasným dalším krokům nebo nekonzistentnímu postupu manažerů.
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Vložte každý pracovní postup do ClickUp Docs jako jediný „zdroj pravdy“ a poté během auditu přeměňte úzká místa na přiřazené úkoly. ClickUp Docs také podporuje spolupráci v reálném čase a lze jej přímo propojit s úkoly.
Pokud chcete hotovou strukturu pro politiky a příručky, začněte s šablonou ClickUp HR Knowledge Base Template.
Tato šablona je vytvořena jako hotový dokument, který vám pomůže vytvořit prohledávatelnou znalostní databázi pro lidské zdroje. Můžete organizovat důležité dokumenty v oblasti lidských zdrojů na jednom místě, sledovat změny v politikách v průběhu času a používat vlastní stavy a vlastní pole ke správě průběhu přezkumu a vlastnictví.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte personální politiky, standardní operační postupy a obsah příruček, aby zaměstnanci dostávali konzistentní pokyny bez zbytečného dohadování.
- Sledujte aktualizace a schvalování politik v průběhu času, aby bylo snadné kontrolovat změny v oblasti dodržování předpisů.
- Uspořádejte informace o zapracování a benefitech do přehledných kategorií, aby noví zaměstnanci rychle našli odpovědi na své otázky.
- Přiřaďte vlastníky k jednotlivým částem politiky a nastavte intervaly přezkoumávání, aby informace zůstaly aktuální i při změnách trendů na trhu práce.
2. Konsolidujte nástroje, abyste zabránili rozšiřování práce
Pokud je práce v oblasti lidských zdrojů rozdělena mezi více aplikací, profesionálové v této oblasti nakonec místo řízení procesu hledají souvislosti. Místo toho mohou týmy v oblasti lidských zdrojů udělat následující:
- Seznam nástrojů používaných v HR týmech a mezifunkčních týmech
- Odstraňte překrývání dokumentů, zpráv, sledování úkolů a reportování.
- Standardizujte umístění personálních politik, standardních operačních postupů a šablon
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Použijte ClickUp Chat, abyste udrželi rozhodnutí o náboru a zapracování nových zaměstnanců propojená s úkoly a dokumenty, takže se aktualizace neztratí, když se konverzace rychle posouvají.
Pokud jsou znalosti stále rozptýleny napříč různými nástroji, použijte funkci Enterprise Search od ClickUp k zadávání dotazů a získávání spolehlivých odpovědí na základě kontextu vašeho pracovního prostoru.
3. Modernizujte své HR technologie s ohledem na měřitelné výsledky
Moderní řízení lidských zdrojů se méně zaměřuje na přidávání softwaru a více na sledování výsledků spojených s obchodními potřebami.
- Definujte 5–7 výsledků spojených s obchodními cíli a budoucími obchodními potřebami.
- Vyberte si malou sadu metrik HR analytiky, které budete každý měsíc kontrolovat.
- Pověřte jednoho pracovníka úkolem udržovat data v pořádku, aby byly zprávy konzistentní.
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Proměňte tyto výsledky v sledovatelnou práci pomocí úkolů a konzistentních polí (vlastník, termín, priorita, tým) a poté přeneste klíčové signály do dashboardů ClickUp, aby vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mohli sledovat pokrok, aniž by museli pokaždé znovu vytvářet zprávy.
Pokud hledáte nápady na metriky v oblasti lidských zdrojů (doba náboru, signály zapojení, rizika fluktuace), stane se pro vás užitečným referenčním bodem průvodce HR dashboardem od ClickUp.
4. Vytvořte hybridní politiky, které jsou předvídatelné a spravedlivé
Hybridní a vzdálená práce mohou podporovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale pouze tehdy, jsou-li očekávání jasná a důsledně uplatňována.
- Definujte základní pracovní dobu, asynchronní normy a pravidla pro dokumentaci.
- Objasněte, jak funguje řízení výkonu v různých lokalitách.
- Napište pokyny pro manažery, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a jasné hranice.
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Zveřejňujte hybridní normy v Docs, uchovávejte aktualizace specifické pro jednotlivé role v Chatu a používejte ClickUp AI Notetaker k zaznamenávání rozhodnutí, přepisu a akčních položek, které se vážou zpět k dokumentům a úkolům. Tím se sníží počet případů „zmeškaných schůzek“ a usnadní se sledování v průběhu času.
Pokud jde o aktualizace zásad, funkce ClickUp pro detekci spolupráce pomáhá omezit zmatek s verzemi tím, že zobrazuje, kdy ostatní upravují nebo prohlížejí stejnou práci.
5. Zavádějte umělou inteligenci zodpovědně s jednoduchými bezpečnostními opatřeními
Využití umělé inteligence bude v organizacích i nadále růst. Nerovnoměrné využívání a nejasné hranice dat však mohou být pro týmy výzvou, protože mohou vést k rizikům spojeným s daty a jejich využíváním. V tomto případě může pomoci zavedení celopodnikové politiky umělé inteligence:
- Definujte, kde lze nástroje umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů použít a kde nikoli.
- Vyžadujte lidskou kontrolu u citlivých rozhodnutí a komunikace se zaměstnanci.
- Aktualizujte personální politiky v oblasti ochrany soukromí, kontroly zaujatosti a auditních stop.
🚀 Jak ClickUp pomáhá: ClickUp uvádí, že je v souladu s SOC 2 Type II a poskytuje bezpečnostní kontroly pro podniky a závazky týkající se nakládání s daty, které jsou vhodné pro regulované používání umělé inteligence.
Chcete-li ochranná opatření uvést do praxe, použijte ClickUp Super Agents pro opakovatelné pracovní postupy, jako je směrování otázek týkajících se zásad správnému vlastníkovi nebo vytváření úkolů ze schválených typů požadavků, místo toho, abyste se spoléhali na ad hoc AI.
6. Posilte vzdělávání a rozvoj, aby rozvoj dovedností držel krok s změnami na trhu
Rozvoj dovedností musí být vnímán jako součást práce, zejména s ohledem na změny v názvech pracovních pozic a očekáváních spojených s danou rolí.
- Upřednostňujte dovednosti založené na rolích pro klíčové týmy
- Vytvořte interní cesty, aby se zaměstnanci mohli pohybovat horizontálně.
- Sledujte dokončení a uplatnění v praxi
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Vytvořte plány učení založené na rolích jako seznamy úkolů s jasnými vlastníky, kontrolními seznamy a termíny splnění a uložte pokyny „jak to má vypadat“ do Dokumentů, aby manažeři mohli poskytovat konzistentní koučink. Poté použijte panely ClickUp k sledování dokončení, prodlení a toho, kdo potřebuje podporu, aby se učení po zahájení neztratilo.
7. Vytvořte transparentní systémy hodnocení výkonu, kterým mohou zaměstnanci důvěřovat
Měnící se očekávání zaměstnanců činí vágní kritéria riskantními. Transparentní systémy pomáhají zaměstnancům cítit se oceněni, protože „jak vypadá dobro“ není žádným tajemstvím.
- Standardizujte stanovování cílů a cykly hodnocení
- Proškolte manažery v oblasti koučování a spravedlivé zpětné vazby
- Zjednodušte vysvětlování a opakování logiky hodnocení a povýšení
🚀 Jak ClickUp pomáhá: Můžete standardizovat vstupy pro hodnocení pomocí konzistentních pracovních postupů a příkladů v Docs a poté se spolehnout na ClickUp Automations, které spouští připomenutí a předávání (termín vlastního hodnocení nebo nutná kalibrace), takže proces probíhá stejným způsobem ve všech týmech.
ClickUp také nabízí nástroj AI Automation Builder, který dokáže generovat automatizace z pokynů v běžném jazyce, což pomáhá HR týmům nastavit opakovatelnost bez velkého úsilí.
Pokud chcete opakovatelný základ pro provádění personálních činností, můžete použít šablonu ClickUp HR SOP Template ke standardizaci kroků a odpovědnosti.
Tato šablona je navržena jako centrální úložiště dokumentů a postupů v oblasti lidských zdrojů s integrovanou strukturou pro sledování pokroku a odpovědnosti. Obsahuje vlastní stavy (například „otevřeno“ a „dokončeno“), vlastní pole pro organizaci a vizualizaci postupů a šest předdefinovaných zobrazení pro základní pracovní postupy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Standardizujte kroky náboru a zapracování nových zaměstnanců, aby zkušenosti uchazečů a nových zaměstnanců zůstaly konzistentní.
- Zaznamenejte pracovní postupy při odchodu zaměstnanců, aby odchod proběhl hladce a nedošlo k opomenutí předání úkolů.
- Provádějte cykly hodnocení výkonu stejným způsobem ve všech týmech, aby hodnocení působila spravedlivě.
- Sledujte aktivity v oblasti školení a rozvoje dovedností, aby se učení propojilo s každodenní prací.
Ano, čte se to jako seznam vygenerovaný umělou inteligencí, protože je velmi symetrický a „rámcový“. Zde je přepracovaná verze, která působí lidštěji, méně šablonovitě a spíše jako projev zkušeného vedoucího pracovníka v oblasti lidských zdrojů. Stejný obsah, lepší styl.
Kontrolní seznam trendů v oblasti lidských zdrojů pro plánování
Použijte tento rychlý filtr: co byste měli skutečně udělat v příštích 30–90 dnech na základě typu organizace, ve které pracujete?
Pokud jste v GCC
Řešíte otázky rozsahu, složitosti a rizika. Vašimi prioritami jsou správa, jasné rozdělení rolí a čistota dat.
Oblasti zaměření
- Správa GenAI (jasná pravidla, podpora manažerů, auditovatelnost)
- Přepracování pracovní síly (skupiny pracovních pozic, dovednosti, změny rolí)
- Ochrana osobních údajů zaměstnanců (připravenost na DPDP, pravidla uchovávání údajů, reakce na incidenty)
Udělejte to během příštích 30 dnů
- Zveřejněte jednostránkovou politiku GenAI, kterou zaměstnanci skutečně přečtou: co je povoleno, co není, co vyžaduje lidskou kontrolu.
- Zmapujte, kde se nacházejí údaje o lidech v různých nástrojích (nábor, HRIS, poznámky o výkonu, wellness, prověřování minulosti).
- Zahajte čtvrtletní revizi pracovních pozic pro role, které jsou nejvíce ovlivněny GenAI a automatizací.
Udělejte to v příštích 90 dnech
- Vytvořte rámec dovedností pro 5–10 prioritních rolí a propojte jej přímo s náborem a interní mobilitou.
- Zajistěte předvídatelnost koučování manažerů: týdenní struktura 1:1 + očekávání zpětné vazby + jasné kariérní cesty
- Nastavte základní prediktivní analýzu lidí (včasné signály, jako je pracovní zátěž, stárnutí zaměstnanců, kadence zpětné vazby od manažerů).
Pokud jste start-up nebo rychle rostoucí malý či střední podnik
Vaším omezením je čas. Vaší největší pákou je jasnost. Potřebujete rychlejší nábor, méně hybridních argumentů a méně tichého vyhoření.
Oblasti zaměření
- Nábor zaměstnanců na základě dovedností (přestaňte se zaměřovat na tituly, které neumožňují předpovědět výkonnost)
- Hybridní struktura (jednoduchá pravidla, méně výjimek)
- Well-being jako prostředek k udržení zaměstnanců (přehlednost pracovního vytížení + konzistentní přístup manažerů)
Udělejte to během příštích 30 dnů
- Nahraďte požadavky na pracovní pozice skóre dovedností pro vaše nejdůležitější role.
- Definujte základní pracovní dobu a asynchronní normy a zdokumentujte, kde se zaznamenávají rozhodnutí.
- Proveďte pouze dvě kontroly: ve druhém týdnu zapracování a bezprostředně po týdnech s nejvyšším počtem dodávek.
Udělejte to v příštích 90 dnech
- Vytvořte 2–3 cesty interní mobility s příklady „připravených“ a ne vágních popisů.
- Přidejte základní systém pro přehled o pracovní zátěži: kdo je přetížený, kde se práce zasekla, co je odsunuto na druhou kolej.
- Proškolte manažery v jednom jednotném modelu koučování, aby zpětná vazba ohledně výkonu nebyla závislá na konkrétním manažerovi.
Pokud pracujete ve velké společnosti (mimo GCC)
Vaším největším rizikem je nekonzistentnost ve velkém měřítku. Vaší největší příležitostí je důvěra.
Oblasti zaměření
- Transparentnost a rovnost platů (méně nabídek, více důvěry)
- Analýza lidí, která ovlivňuje rozhodnutí (nikoli zprávy)
- Neustálé naslouchání (krátké smyčky s viditelnou akcí)
Udělejte to během příštích 30 dnů
- Rozhodněte se, jaký postoj zaujmete k zveřejňování platových rozmezí, a aktualizujte své šablony pro nábor zaměstnanců.
- Standardizujte 5–7 metrik se sdílenými definicemi (fluktuace, doba náboru, signály pracovní zátěže, kadence zpětné vazby manažerů).
- Zavést kontroly pulsu v důležitých momentech (nástup nových zaměstnanců, změny manažerů, nárůst pracovní zátěže).
Udělejte to v příštích 90 dnech
- Proveďte revizi rovnosti odměňování s dokumentovanými kritérii a nápravným plánem.
- Přejděte od čtvrtletních zpráv k měsíčním revizím rozhodnutí (co se změnilo, jaká opatření jsou nutná, kdo za ně odpovídá).
- Vytvořte uzavřený okruh: každý impuls vede k souhrnu akcí, časové ose a vlastníkovi.
Rychlá kontrola reality, než se zavážete
- Máme jedno místo, kde jsou uloženy zásady a aktualizace?
- Vědí manažeři, co znamená „dobrý“ a jak ho trénovat?
- Máme jasná pravidla pro používání GenAI a údaje o lidech?
- Měříme výsledky, nebo jen aktivitu?
Výzvy, kterým budou personální týmy v Indii potenciálně čelit
I když na papíře souhlasíte se všemi trendy v oblasti lidských zdrojů, jejich realizace může být složitá. Níže uvedené výzvy mohou v roce 2026 zpomalit týmy lidských zdrojů. Dozvíte se také, jak je můžete řešit pomocí ClickUp.
1. Odpor vůči umělé inteligenci a nerovnoměrné využívání umělé inteligence v týmech
Odpor vůči umělé inteligenci se obvykle nejprve projevuje jako váhání. Náboráři se vyhýbají novým pracovním postupům, manažeři pochybují o shrnutích umělé inteligence a zaměstnanci se obávají, že proces bude méně spravedlivý. K napětí přispívají také mezery v dovednostech, zejména když si lidé nejsou jisti, která data jsou bezpečná nebo jak posoudit práci podporovanou umělou inteligencí.
Výhodným řešením je udržovat AI na jednom řízeném místě. Toho můžete dosáhnout zavedením řízeného, opakovatelného pracovního postupu v rámci ClickUp:
- Ukládejte schválené pokyny, HR politiky a zdroje týkající se duševního zdraví do ClickUp Docs, aby týmy pokaždé odkazovaly na stejný zdroj.
- Pomocí ClickUp Brain můžete na základě obsahu vašeho pracovního prostoru vytvářet návrhy shrnutí politik nebo často kladené otázky pro manažery, aby byly odpovědi všech HR týmů konzistentní.
- Vytvořte agenty ClickUp pro opakované sledování úkolů, jako je „vytvoření úkolů z debriefingu“ nebo „převedení poznámky manažera na akční položky“, aby byly úkoly přiděleny a nezapomenuty.
- Pomocí nástroje AI builder v ClickUp Automations nastavte jednoduchá pravidla a předávání úkolů v jednoduché angličtině (příklad: když se změní stav pohovoru, přiřaďte dalšího vlastníka a informujte komisi).
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp Brain jako helpdesk pro vaše HR politiky. Přidejte své HR politiky a příručky do ClickUp Docs a poté použijte ClickUp Brain k zodpovězení běžných otázek v srozumitelném jazyce, když se manažeři ptají. Snižuje to počet opakovaných dotazů a udržuje konzistentní pokyny, protože odpovědi jsou pokaždé čerpány ze stejného zdroje.
2. Rozptýlená práce zpomaluje „jednoduchou“ práci v oblasti lidských zdrojů
Rozmnožování nástrojů se stává rozmnožováním práce, když jsou kontext a akce odděleny. Personální oddělení nakonec vykonávají administrativní práci, aby spojila kontext dohromady, což zpožďuje rozhodnutí a poškozuje zkušenosti zaměstnanců.
Snadným způsobem, jak tento problém vyřešit, je použití aplikace ClickUp, která propojuje konverzace, dokumenty a provádění úkolů:
- Koordinujte nábor a zapracování nových zaměstnanců v ClickUp Chat, aby diskuse zůstaly propojené s úkoly a dokumenty, kterých se týkají.
- Pomocí ClickUp Enterprise Search najděte nejnovější zásady, nabídkové dokumenty nebo kontrolní seznam pro zapracování nových zaměstnanců, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
- Využijte funkci detekce spolupráce ClickUp, když více vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů aktualizuje stejnou politiku, aby zaměstnanci nedostávali protichůdné pokyny.
- Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat živý přehled fází náboru, dokončení zaškolení a čekající schválení, aby se rozhodnutí nezastavila.
3. Hybridní a vzdálená práce vytvářejí rozdíly v oblasti spravedlnosti a viditelnosti
Hybridní práce často vyvolává otázky, zda jsou pracovní očekávání jasná a zda jsou rozhodnutí dokumentována. Když je přehlednost nízká, zaměstnanci začnou porovnávat pravidla, místo aby se soustředili na obchodní cíle.
Zajistěte, aby hybridní normy byly jasné a sledovatelné pomocí ClickUp:
- Zaznamenejte normy „jak pracujeme“ v ClickUp Docs (základní pracovní doba, předávání úkolů, očekávání ohledně reakcí) a propojte je přímo s pracovními postupy, které týmy používají.
- Použijte ClickUp AI Notetaker pro náborové komise, revize politik a kontroly manažerů, aby byla zachycena a vyhledatelná rozhodnutí a akční položky.
- Převádějte akční položky na úkoly, aby bylo jejich plnění viditelné i pro zaměstnance, kteří byli offline.
4. Vyhoření se zvyšuje, když pracovní zátěž zůstává neviditelná
Vyhoření se obvykle vyvíjí postupně. Vzniká, když se hromadí termíny a zaměstnanci mají pocit, že nemohou vypnout, aniž by zaostali. Zpráva z roku 2024 zveřejněná na portálu Moneycontrol uvádí, že 58 % indických zaměstnanců hlásí vysokou míru vyhoření. Tato data jsou užitečným připomenutím, že blahobyt se často naruší nejprve v oblasti pracovní zátěže, a nikoli v rámci wellness programů.
Včas rozpoznat tlak a vyvážit ho, než eskaluje:
- Pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp zjistěte, kdo je v průběhu týdne nebo měsíce přetížený, a přerozdělte práci, než dojde k vyhoření.
- Sledujte signály rizika pracovní zátěže v panelech ClickUp (prodloužené termíny, zaseknuté úkoly, nerovnoměrné rozložení), abyste mohli jednat včas.
- Shromažďujte jednoduchou zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí formulářů ClickUp a přiřazujte odpovědi k úkolům, pokud je nutné provést následné kroky.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete nastavit připomenutí pro plánování volna, kontroly nebo sledování ze strany manažera, aby podpora nebyla závislá na paměti.
5. Řízení výkonu se jeví jako nejednotné napříč manažery
Když každý manažer řídí výkonnost jinak, zaměstnanci rychle ztrácejí důvěru. Problémem není úsilí. Jde o nekonzistentní vstupy, nejasná kritéria a zpětnou vazbu, kterou není snadné porovnávat mezi týmy.
Standardizujte strukturu pomocí funkcí ClickUp, aniž by hodnocení působila roboticky:
- Získejte srovnatelné údaje napříč týmy pomocí vlastních polí ClickUp (úroveň role, kompetence, potřeby rozvoje dovedností, výsledky).
- Použijte formuláře ClickUp pro sebehodnocení a vstupy manažerů, aby výkonnostní cykly probíhaly ve všech HR týmech stejným způsobem.
- Použijte ClickUp Docs pro příručky manažerů a pokyny k hodnocení a poté tyto pokyny propojte přímo s úkoly hodnocení.
- Sledujte dokončení úkolů a překážky v panelech ClickUp, aby vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mohli zasáhnout dříve, než dojde k prodlevám.
Osvědčené postupy pro řízení transformace v oblasti lidských zdrojů
Transformace v oblasti lidských zdrojů je úspěšná, pokud je pro zaměstnance a manažery praktická. Cíl je jednoduchý: usnadnit přijetí změn, aby je nebylo možné ignorovat.
✅ Každou změnu spojte s jedním měřitelným výsledkem
Vyberte si jeden výsledek pro každou iniciativu, například zkrácení doby náboru, zlepšení dokončení zaškolení, posílení zapojení zaměstnanců nebo snížení rizika fluktuace, a poté jej důsledně sledujte na jednom místě.
✅ Před rozšířením nejprve vyřešte jeden pracovní postup od začátku do konce
Vyberte si jeden proces s velkým dopadem (nábor, zapracování, řízení výkonu nebo zpětná vazba od zaměstnanců), zdokumentujte každý krok, zpřísněte předávání úkolů a poté tento vzor zkopírujte do dalších HR funkcí.
✅ Považujte dokumentaci za součást práce, nikoli za administrativu
Umístěte personální politiky, standardní operační postupy a příručky pro manažery tam, kde lidé již pracují, aby byly pokyny snadno dostupné a zůstaly aktuální i při měnících se očekáváních zaměstnanců.
✅ Standardizujte vstupy, aby rozhodnutí zůstala spravedlivá
Používejte stejné kontrolní otázky, hodnotící tabulky a kritéria napříč týmy, zejména při diskusích o rovném odměňování a řízení výkonu, aby se zaměstnanci cítili oceněni a výsledky odrážely hodnoty společnosti.
✅ Vytvořte hybridní normy, které snižují tření, nikoli flexibilitu
Definujte základní pracovní dobu a jasné hranice pro očekávání ohledně reakcí, poté usnadněte revizi rozhodnutí, aby práce na dálku nevytvářela mezery ve viditelnosti.
✅ Udělejte z podpory manažerů svou nejvyšší prioritu
Většinu výsledků v oblasti pohody a zkušeností zaměstnanců ovlivňují manažeři, proto jim dejte k dispozici stručné příručky a vzorové formulace pro koučování a rozhovory o růstu.
✅ Využijte lehké poslechové smyčky a pak jednejte rychle
Provádějte krátké kontroly, zaznamenávejte zpětnou vazbu zaměstnanců v konkrétních momentech (nástup do zaměstnání, zvýšená pracovní zátěž, změna role) a uzavřete cyklus viditelnými opatřeními během několika týdnů.
✅ Sledujte signály pracovní zátěže spolu s náladou
Programy zaměřené na wellness a fitness pomáhají, ale vyhoření se obvykle nejprve projevuje ve vzorcích pracovní zátěže, proto sledujte kapacitu a opakující se překážky, abyste mohli skutečně podporovat duševní zdraví.
✅ Stanovte jasná pravidla pro zavádění umělé inteligence
Definujte, kde je generativní AI povolena, co vyžaduje lidskou kontrolu a jaká data jsou zakázána, a poté sdílejte schválené příklady, aby integrace AI zůstala konzistentní napříč HR týmy.
✅ Využijte HR analytiku k tomu, abyste mohli jednat dříve, a ne jen později podávat zprávy
Začněte jednoduše, sledujte každý měsíc malý soubor metrik a jak se bude zlepšovat kvalita vašich dat, přejděte k prediktivní analýze rizik fluktuace a zpomalení náboru.
ClickUp Vaše strategie v oblasti lidských zdrojů pro rok 2026
HR v roce 2026 se nezmění jedním velkým oznámením, ale spíše každodenními momenty. Bude také záležet na otázkách, které si položíte pro nadcházející rok: Jak rychle obsazujete pozice? Jak důsledně provádějí manažeři hodnocení? Jak jasně jsou zdokumentovány hybridní očekávání?
Pokud jsou vaše systémy roztříštěné, každá změna přináší další komplikace. Je třeba znovu vysvětlovat zásady. Aktualizace se přehlížejí. Následné kroky se množí. A je stále těžší udržet konzistentní zkušenosti zaměstnanců.
Právě v tomto ohledu se ClickUp stává pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů rozhodujícím faktorem. ClickUp pro lidské zdroje udržuje politiky, pracovní postupy a rozhodnutí propojené na jednom místě.
Zaregistrujte se nyní na ClickUp a pomozte svým HR týmům jasně vést rok 2026.
Často kladené otázky
Mezi největší trendy v oblasti lidských zdrojů, které budou v roce 2026 formovat Indii, patří integrace umělé inteligence, nábor zaměstnanců na základě dovedností, iniciativy v oblasti duševního zdraví a pohody a silnější závazky k transparentnosti mezd. Vzhledem k tomu, že generace Z se stává největší skupinou pracovní síly, posouvají se očekávání zaměstnanců směrem k práci s jasným smyslem a flexibilitě. Odborníci v oblasti lidských zdrojů také investují značné prostředky do prediktivní analytiky, aby mohli včas identifikovat rizika fluktuace zaměstnanců.
Umělá inteligence mění HR týmy ve strategičtější partnery tím, že automatizuje opakující se práce a zlepšuje rozhodování založené na datech. Úkoly, jako je prověřování životopisů, otázky a odpovědi týkající se politiky a dokumentace výkonu, lze nyní řešit s pomocí umělé inteligence. Například ClickUp Brain umožňuje HR týmům shrnout poznámky z pohovorů a standardizovat komunikaci manažerů z jednoho pracovního prostoru, aniž by museli přepínat mezi nástroji.
Ano, ale stává se spíše strukturovanější než flexibilnější. S rozvojem hybridní práce se pozornost přesouvá od „kde“ zaměstnanci pracují k „jak“ probíhá spolupráce a odpovědnost. HR týmy připravují jasnější zásady hybridní práce, které definují základní pracovní dobu, pravidla asynchronní komunikace a metody hodnocení výkonu.
Moderní vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů potřebují kombinaci znalostí v oblasti dat, řízení změn a umělé inteligence, aby mohli čelit novým výzvám. Vzhledem k vývoji rolí musí oddělení lidských zdrojů rozumět analytice, aby mohlo vést rozhodování založené na důkazech a sladit strategii lidských zdrojů s obchodními cíli. Vedení dnes také znamená podporovat inkluzivní prostředí, podporovat pohodu zaměstnanců a zlepšovat komunikaci v hybridních týmech.
Mezi běžné výzvy patří nerovnoměrné zavádění a rizika spojená se správou dat. Personální týmy často nemají společná pravidla pro používání umělé inteligence, což vede k nejednotným výsledkům v jednotlivých odděleních. Existují také obavy ohledně zaujatosti při hodnoceních podporovaných umělou inteligencí a bezpečného zacházení s citlivými údaji zaměstnanců, zejména s ohledem na indický zákon DPDP, který je nyní v platnosti. Řešením je zavést umělou inteligenci do řízeného pracovního prostředí. Například pomocí ClickUp Brain, který nabízí soulad s SOC 2 a nulové uchovávání dat třetích stran, aby bylo použití konzistentní a bezpečné.
Hledejte nástroje, které omezují rozptýlení práce, standardizují procesy, podporují HR analytiku a udržují znalosti dostupné. ClickUp pro lidské zdroje je v tomto ohledu užitečný, protože kombinuje dokumenty, pracovní postupy, spolupráci a reporting, takže HR týmy mohou pracovat rychleji, aniž by ztratily přehled.