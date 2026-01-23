10 nejlepších alternativ Copient AI pro týmy v roce 2026

Copient AI je vytvořen pro jeden účel: pomáhat prodejcům nacvičovat konverzace prostřednictvím rolí založených na umělé inteligenci. To funguje dobře pro nácvik, ale nestačí to pro to, co většina prodejních týmů skutečně potřebuje každý den.
Školení neexistuje izolovaně. Musí být propojeno s reálnými obchody, reálným obsahem a reálným provedením.
Tento průvodce představuje 10 alternativ Copient AI, od nástrojů zaměřených na prodejní koučink a podporu až po platformy, které přenášejí učení do živých pracovních postupů. Pokud hledáte možnosti, které jdou nad rámec simulovaných konverzací a podporují skutečný provoz prodejních týmů, jste na správném místě.
Proč zvolit alternativy Copient AI?
Alternativy Copient AI jsou určeny pro prodejní týmy, které hledají různé přístupy ke školení, marketéry, kteří potřebují nástroje pro psaní s využitím AI, nebo organizace, které chtějí širší možnosti pracovních postupů s využitím AI.
Hlavním problémem je, že Copient AI se úzce zaměřuje na scénáře prodejních rolí. Můžete prozkoumat jiné možnosti z několika klíčových důvodů:
- Specializované školicí potřeby: Některé týmy vyžadují hlubší analýzy, odlišné metodiky koučování nebo scénáře specifické pro dané odvětví, aby mohly efektivněji podporovat prodej a virtuální praxi.
- Širší integrace pracovních postupů: Organizace mohou požadovat nástroj AI pro koučování, který se propojí s jejich stávajícími nástroji pro řízení projektů a dokumentaci prodeje, aby se zabránilo přepínání kontextu.
- Funkce pro generování obsahu: Marketingové a obsahové týmy často potřebují pomoc AI při psaní scénářů pro nácvik prezentací a řešení námitek, a to buď jako doplněk, nebo jako náhrada za nácvik rolí.
- Funkce pro spolupráci týmu: Mnoho alternativ nabízí lepší funkce pro spolupráci týmu, které umožňují sdílet zpětnou vazbu generovanou umělou inteligencí, sledovat pokrok napříč odděleními a integrovat konverzační inteligenci do každodenních pracovních postupů.
Zde je stručné shrnutí, které vám pomůže začít:
Alternativy Copient AI v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|ClickUp Brain pro kontextové AI role-play a psaní, AI Notetaker, integraci dokumentů, CRM, automatizace, super agenti
|Týmy, které chtějí prodejní pracovní postupy založené na umělé inteligenci propojené s reálným prováděním (od jednotlivců po podniky)
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Second Nature
|AI avatary pro živé hraní rolí, automaticky generované scénáře, analýza výkonu, integrace CRM, podpora více jazyků
|Prodejní týmy podniků, které potřebují realistické koučování rolí založené na umělé inteligenci
|Ceny na míru
|Luster. ai
|Vlastní AI profily, zpětná vazba v reálném čase, prediktivní analýza nedostatků v dovednostech, rozvětvení scénářů
|Prodejní organizace zaměřené na personalizované koučování ve velkém měřítku
|Ceny na míru
|Pitch Monster
|Gamifikované hraní rolí, interaktivní nácvik prezentací, žebříčky, krátké výukové moduly
|Týmy, které chtějí vysoce interaktivní, gamifikované školení prodeje
|Zdarma; placené tarify od 19 $/uživatel/měsíc
|Yoodli
|Analýza řeči, detekce výplňových slov, zpětná vazba ohledně tempa, role-playe s více postavami
|Jednotlivci a týmy zlepšující své řečnické a prezentační dovednosti
|Zdarma; placené tarify od 11 $/uživatel/měsíc
|Kvantifikovaná AI
|Analýza chování, testování zpráv, simulace založené na umělé inteligenci, srovnávání výkonnosti
|Podnikové týmy, které potřebují informace o prodejní výkonnosti založené na datech
|Ceny na míru
|Copy. ai
|Generování obsahu pomocí AI, přizpůsobení hlasu značky, automatizace pracovních postupů, integrace CRM
|Marketingové a GTM týmy, které potřebují pracovní postupy pro obsah založené na AI
|Zdarma; placené tarify od 29 $/měsíc
|Jasper
|Školení hlasu značky, správa kampaní, generování obsahu ve více formátech
|Týmy zabývající se obsahovým marketingem, které potřebují psaní pomocí AI v souladu se značkou ve velkém měřítku
|Placené tarify od 69 $/uživatel/měsíc
|Autor
|Prosazování stylistických pravidel, správa terminologie, podniková bezpečnost a dodržování předpisů
|Podnikové týmy upřednostňující správu značky a dodržování předpisů
|Ceny na míru
|Writesonic
|Tvorba obsahu optimalizovaného pro SEO, podpora více jazyků, funkce GEO
|Marketéři a tvůrci zaměřující se na růst založený na vyhledávání
|Zdarma; placené tarify od 15 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Copient AI, které můžete použít
Tento seznam zahrnuje jak nástroje AI pro hraní rolí, které jsou přímými konkurenty Copient AI, tak platformy AI pro pracovní postupy pro týmy, které hledají širší možnosti. Správná volba závisí na tom, zda potřebujete specializovanou platformu pro školení prodeje nebo integrovanější řešení.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení prodeje založené na AI s integrovanou tvorbou obsahu)
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě nahrazuje ClickUp izolované role-play kontextovou AI, která funguje v rámci reálných prodejních workflow.
Začněte s ClickUp Brain, vestavěným AI asistentem, který dokáže spouštět scénáře rolí pomocí živých údajů o obchodech, propojených dokumentů, poznámek z minulých hovorů, úkolů a polí CRM. Obchodní zástupci jej mohou požádat, aby simuloval kupujícího, vyvolal pravděpodobné námitky na základě předchozích konverzací nebo vylepšil prodejní argumenty pomocí přesného kontextu účtu, se kterým pracují, nikoli pomocí obecného skriptu.
Tyto interakce se okamžitě promění ve strukturovanou práci. Výstupy z rolí lze v jednom kroku převést na úkoly ClickUp, komentáře nebo aktualizace dokumentů.
Automatizace a super agenti pak koordinují provádění tím, že přiřazují vlastníky, aktualizují fáze obchodů, vytvářejí následné kroky a prosazují SLA. Místo izolovaných poznatků z koučování se stávají součástí řízeného a sledovatelného prodejního workflow.
Dále jsou vaše playbooky, skripty, konkurenční pozice a obsah pro podporu uloženy v ClickUp Docs jako živé dokumenty, přímo propojené s úkoly a příležitostmi. Protože Docs dědí oprávnění pracovního prostoru a zůstávají propojeny s prováděním, aktualizace zpráv se okamžitě šíří napříč aktivními obchodními příležitostmi a školicími materiály.
To nás přivádí k neustálému učení. AI Notetaker v ClickUp uzavírá smyčku po živých hovorech. Zachycuje přepisy, shrnuje diskuse, extrahuje námitky a signály o nákupu a generuje strukturované akční položky.
Tyto poznámky se vrací zpět do ClickUp Brain, obohacují budoucí role-play a koučování o skutečný jazyk zákazníků a zároveň automaticky posouvají obchody vpřed prostřednictvím úkolů, automatizací a prodejních dashboardů. Školení, realizace a poznatky zůstávají plně propojeny od začátku do konce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte prostřednictvím ClickUp Chat : Diskutujte o otázkách týkajících se objevování nebo řešení námitek přímo v chatových vláknech spojených s obchodními příležitostmi, aby se koučovací konverzace soustředily na skutečné příležitosti.
- Strukturovejte prodejní kontext pomocí vlastních polí: Zachyťte podrobnosti, jako je profil kupujícího, velikost obchodu, vznesené námitky, úroveň rizika nebo zaměření koučování, pomocí vlastních polí, aby roleplay a následné kroky zůstaly zakotveny v realitě prodejního procesu.
- Posuňte obchody vpřed pomocí statusů: Převádějte výsledky role-play do jasných dalších kroků tím, že posunujete úkoly prostřednictvím přizpůsobených prodejních statusů, které odrážejí fáze kvalifikace, následné činnosti, vyjednávání nebo uzavření.
- Spravujte příležitosti v ClickUp CRM: Sledujte účty, obchody, aktivity a vlastnictví v zobrazeních ClickUp CRM, aby poznatky ze školení okamžitě ovlivňovaly provádění pipeline.
- Standardizujte koučování pomocí šablon: Používejte šablony úkolů, dokumentů a kontrolních seznamů pro přípravu hovorů, role-play sezení a hodnocení po hovoru, abyste zajistili konzistentní provádění prodeje v rámci celého týmu.
- Sladění koučování pomocí SyncUps: Provádějte strukturované prodejní SyncUps, abyste společně zhodnotili výsledky rolí, poznatky z reálných hovorů a rizika obchodů, a poté před koncem schůzky zafixujte rozhodnutí do úkolů.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Pracujte v jediném prostředí, kde jsou AI, dokumenty a úkoly nativně propojeny, aby se eliminovalo rozptýlení kontextu.
- Získejte relevantnější výstupy díky kontextové AI asistenci od ClickUp Brain, která rozumí obsahu vašeho pracovního prostoru.
- Přizpůsobte se různým pracovním postupům v oblasti prodeje, marketingu nebo provozu díky flexibilitě ClickUp pro různé potřeby týmů.
Nevýhody:
- Naučit se pracovat s rozsáhlou sadou funkcí může být pro nové uživatele náročné.
- Mobilní aplikace se liší od funkcí desktopové verze.
- Některé pokročilé funkce vyžadují čas na optimální konfiguraci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
ClickUp nabízí všechny nástroje potřebné k zaznamenávání, definování, sledování a vykazování práce v každé fázi dodávkového procesu. To platí bez ohledu na to, zda pracujete samostatně, jako součást týmu nebo v rámci celého oddělení. Naučit se s ním pracovat může být relativně rychlé, POKUD se budete držet plánu, protože široká škála funkcí může být ohromující. Navíc na mě udělala dojem podpora ze strany prodejních a řešení týmů, které nám pomáhaly vpřed a asistovaly nám, když jsme narazili na problémy.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp BrainGPT je samostatný hlasový AI pomocník vytvořený pro způsob, jakým prodejní týmy skutečně uvažují a připravují se. Obchodní zástupci mohou probrat prodejní argumenty, nahlas si nacvičit řešení námitek nebo si verbálně zopakovat objevný hovor pomocí funkce Talk-to-Text, zatímco BrainGPT reaguje návrhy založenými na živých údajích o obchodech, dokumentech a nedávné historii hovorů.
Vše, co je vytvořeno, lze přímo vložit do úkolů, záznamů CRM nebo příruček, čímž se mluvená praxe promění ve strukturované akce. Jedná se o hraní rolí, pořizování poznámek a přípravu, které probíhají rychlostí konverzace, nikoli psaní.
2. Second Nature (nejlepší pro podnikové AI prodejní koučování s avatary)
Second Nature poskytuje specializovaného „AI kouče“, který pomocí realistických, pohyblivých avatarů provádí živé role-play sezení s obchodními zástupci. Platforma rozšířila svého „AI asistenta“ tak, aby automaticky vytvářel komplexní scénáře pouhým zadáním odkazu na produkt, URL cílového kupujícího a stránky konkurence.
Od Copient AI se odlišuje svou globální škálovatelností a podporou 27 jazyků s lokalizovanými kulturními nuancemi a přízvuky. Tento nástroj je plně kompatibilní s HIPAA, což z něj činí preferovanou volbu pro prodejní týmy v oblasti zdravotnictví a přírodních věd.
Nejlepší funkce Second Nature
- Pohyblivé avatary AI: Procvičujte si s realistickými postavami, které se vyznačují realistickými pohyby a výrazy a dynamicky reagují na tón hlasu a námitky obchodního zástupce.
- Automatický tvůrce scénářů: Rychle generujte role-playe zadáním URL adres vaší nabídky a konkurence; AI prohledá data a během několika minut vytvoří kontextovou simulaci.
- Globální jazyková podpora: Vytvořte jediný tréninkový scénář, který AI automaticky přizpůsobí pro týmy v 27 různých jazycích, čímž zajistí globální konzistenci sdělení.
Výhody a nevýhody Second Nature
Výhody
- AI avatary vytvářejí praktické zkušenosti, které věrně odrážejí skutečné prodejní hovory.
- Poskytujte konzistentní školení napříč distribuovanými týmy, aniž by manažeři museli věnovat čas každé relaci.
- Podrobné analýzy pomáhají identifikovat mezery v dovednostech a sledovat zlepšení u obchodních zástupců a týmů.
Nevýhody
- Zaměřeno konkrétně na případy použití v oblasti prodeje, což omezuje použitelnost pro jiné oddělení.
- Vyžaduje počáteční nastavení pro konfiguraci scénářů, které odpovídají vašemu prodejnímu procesu.
- Interakce s avatary nemusí zachytit všechny nuance chování lidských kupujících.
Ceny Second Nature
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Second Nature
- G2: 4,8/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Second Nature?
Recenze uživatele říká:
Ocenil jsem, že jsem mohl s AI cvičit tolik, kolik jsem potřeboval. Pomohlo mi to pochopit skripty.
3. Luster. ai (nejlepší pro personalizované AI koučování ve velkém měřítku)
Luster. ai se profiluje jako platforma „prediktivního podpory“, která identifikuje mezery v dovednostech dříve, než ovlivní výnosy. Zatímco mnoho prodejních nástrojů se zaměřuje na obecné role-play, Luster používá vlastní diskursní engine k vytváření hyperrealistických simulací přizpůsobených konkrétním velikostem obchodů, odvětvím a osobnostem kupujících.
Mezi jeho funkce patří „EchoIQ“, který analyzuje skutečné chování zákazníků během hovorů, aby zjistil, zda se školení skutečně uplatňuje v praxi. Luster. ai jde nad rámec jednoduchého tréninku a přechází k proaktivnímu „preskriptivnímu“ koučování, které navrhuje konkrétní cvičení na základě nadcházejících schůzek v kalendáři obchodního zástupce.
Nejlepší funkce Luster. ai
- Vlastní AI osobnosti: Vytvořte AI postavy, které představují vaše konkrétní typy kupujících, doplněné o znalosti odvětví a realistické konverzační vzorce.
- Zpětná vazba v reálném čase: Obchodní zástupci dostávají během rozhovorů pokyny ohledně tempa a volby slov, což urychluje učení.
- Logika větvení scénářů: Konverzace se přizpůsobují na základě odpovědí obchodních zástupců a vytvářejí tak několik možných cest, aby školení zůstalo poutavé.
Výhody a nevýhody Luster. ai
Výhody:
- Vysoce přizpůsobitelné scénáře školení: Vytvářejte praktické zkušenosti, které přesně odpovídají vaší metodice prodeje.
- Okamžitá zpětná vazba urychluje rozvoj dovedností: Koučování v reálném čase pomáhá obchodním zástupcům zlepšovat se rychleji než hodnocení po skončení relace.
- Adaptivní obtížnost: AI upravuje složitost scénáře na základě výkonu obchodního zástupce.
Nevýhody:
- Vytváření vlastních scénářů vyžaduje počáteční investici času a odborných znalostí.
- Může vyžadovat průběžné zdokonalování v závislosti na vývoji produktů a trhů.
- Menší komunita uživatelů ve srovnání s etablovanějšími platformami
Ceny Luster. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Luster. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Luster. ai ?
Recenze uživatele říká:
S Lusterem mohou obchodní zástupci procvičovat nové dovednosti, rozhovory a reakce na námitky v nízkorizikovém, hyperrealistickém prostředí. To jim umožňuje získat více „příležitostí“ a získat zpětnou vazbu od AI v reálném čase. Obchodní zástupci získali sebevědomí a ocenili realistickou povahu scénářů. Naši vedoucí prodeje také milují Luster, protože jim umožňuje rychle posoudit dovednosti jejich týmu a zaměřit se na jejich koučování, aniž by je zatěžovali poslechem spousty živých nebo nahraných hovorů.
Inteligentní AI asistent zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
4. Pitch Monster (nejlepší pro gamifikované školení prodeje)
Pitch Monster se zaměřuje na filozofii, že „aktivita se nerovná schopnost“. Namísto příležitostného dlouhodobého školení poskytuje prostředí pro časté hraní rolí, kde mohou zástupci bezpečně selhat a rychle se poučit.
Platforma vyvinula svou AI tak, aby fungovala jako „Sales Grammarly“ a poskytovala jazykové návrhy v reálném čase, které pomáhají obchodním zástupcům eliminovat klišé a zlepšit tempo konverzace během tréninku.
Ve srovnání s Copient AI nabízí hluboké přizpůsobení osobností kupujících, což manažerům umožňuje simulovat konkrétní úrovně „obtížnosti“ a netrpělivé ICP (ideální profily zákazníků). Tento posun směrem k hyperrealistickým simulacím s bohatým kontextem pomáhá překlenout propast mezi „praxí“ a riskantní realitou živých objevných hovorů.
Nejlepší funkce Pitch Monster
- Gamifikovaná výuka: Žebříčky a odznaky proměňují školení v soutěžní aktivitu, která motivuje obchodní zástupce k častějšímu procvičování.
- Krátké školicí moduly: Krátké, zaměřené praktické lekce, které se vejdou do mezer v pracovním dni prodejce a umožňují smysluplné procvičení během několika minut.
- Interaktivní nácvik prezentace: Obchodní zástupci se nahrávají při přednesu jednotlivých částí prezentace a dostávají zpětnou vazbu od AI ohledně přednesu a sdělení.
Výhody a nevýhody Pitch Monster
Výhody:
- Vyšší zapojení do školení: Gamifikace motivuje prodejní týmy k důslednějšímu procvičování.
- Flexibilní plánování: Krátké moduly umožňují obchodním zástupcům školit se během přirozených přestávek, aniž by narušovali prodejní čas.
- Konkurenční motivace: Žebříčky a týmové výzvy vytvářejí sociální odpovědnost.
Nevýhody:
- Gamifikace nemusí oslovit všechny typy osobností nebo organizační kultury.
- Méně komplexní než platformy zaměřené na kompletní simulaci konverzace.
- Vyžaduje úsilí manažera, aby si společnost dlouhodobě udržela konkurenceschopnost.
Ceny Pitch Monster
- Zdarma
- Premium: 19 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Pitch Monster
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pitch Monster?
Recenze uživatele říká:
Noví zaměstnanci jsou připraveni na telefonické hovory již ve třetím týdnu. K nácviku používáme krátké, realistické scénáře, AI kouče a tabulku výsledků (nyní top 10). Správa je snadná: propojíme se s naším LMS, hostujeme jednoduchou vstupní stránku SharePoint a sledujeme využití/zlepšení. Uživatelské rozhraní se neustále zlepšuje, služba je stabilní a Success/Support jsou rychlé a užitečné.
5. Yoodli (nejlepší pro individuální koučování řeči a prezentační dovednosti)
Yoodli je AI kouč řeči, který se zaměřuje na mechaniku komunikace, tempo, výplňová slova a řeč těla, nikoli pouze na prodejní scénář.
Je hluboce integrován se Salesforce, což umožňuje obchodním zástupcům spouštět role-play přímo z otevřené příležitosti. Nástroj také zavedl „Multi-Persona Roleplays“, což uživatelům umožňuje cvičit před panelem AI zainteresovaných stran a simulovat tak komplexní nákupní rozhodnutí založená na výborech.
Jako alternativa k Copient AI funguje jako soukromá „batting cage“, kde mohou obchodní zástupci experimentovat bez dohledu manažera. Zatímco Copient se často používá pro certifikaci shora dolů, Yoodli je často využíván jednotlivými přispěvateli jako nástroj osobního rozvoje k zdokonalení jejich prezentačních schopností a vystupování během živých hovorů přes Zoom nebo Google Meet.
Nejlepší funkce Yoodli
- Analýza řeči a zpětná vazba: AI analyzuje nahrávky, aby identifikovala výplňová slova, problémy s tempem a srozumitelností.
- Sledování výplňových slov: Podrobné sledování konkrétních výplňových slov v průběhu času pomáhá uživatelům vidět zlepšení a identifikovat přetrvávající návyky.
- Analýza tempa a načasování: Zpětná vazba ohledně rychlosti mluvení pomáhá prezentujícím najít správný rytmus pro jejich obsah.
Výhody a nevýhody Yoodli
Výhody:
- Objektivní zpětná vazba: Analýza AI odstraňuje subjektivitu lidské zpětné vazby ohledně stylu mluvení.
- Bezplatný přístup: Jednotliví uživatelé mohou využívat základní funkce bez schválení rozpočtu organizací.
- Použitelné i mimo prodej: Užitečné pro jakoukoli situaci, kdy je třeba mluvit, včetně prezentací a schůzek.
Nevýhody:
- Zaměřuje se spíše na mechanismy dodávky než na strategii konverzace nebo kvalitu obsahu.
- Nesimuluje interaktivní konverzace ani reakce kupujících.
- Méně užitečné pro týmy, které potřebují procvičovat scénáře specifické pro prodej.
Ceny Yoodli
- Zdarma
- Pro: 11 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 28 $/uživatel za měsíc
- Tým a podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Yoodli
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Yoodli?
Recenze uživatele říká:
Yoodli umožňuje prodejcům vést konverzace v reálném čase s avatary AI vytvořenými na základě našich skutečných osobností a námitek. Je to neuvěřitelně užitečné pro certifikaci zástupců v nových prezentacích, rozhovorech a při uvádění produktů na trh. Praxe působí autenticky a týmy podpory získávají tvrdá data o dodávkách, tempu, výplňových slovech, srozumitelnosti, kritériích pro úspěšnost/neúspěšnost a trendových liniích, aby se mohly zaměřit na koučování tam, kde je to důležité.
6. Quantified AI (nejlepší pro získávání informací o prodejní výkonnosti na základě dat)
Quantified AI využívá behaviorální analýzu k dekódování specifických komunikačních vzorců, které vedou k úspěšným prodejním výsledkům.
Na rozdíl od Copient AI, který se zaměřuje na poskytování platformy pro obecné použití, Quantified využívá přístup „Success Blueprint“ (plán úspěchu), který analyzuje vaše nejlepší zaměstnance a vytváří simulace, které školí zbytek týmu, aby napodobil jejich úspěšné chování.
Platforma nedávno integrovala pokročilé metriky „emocionální inteligence“, které hodnotí obchodní zástupce podle empatie, budování důvěry a vztahů.
Kvantifikovaná AI je obzvláště oblíbená v přísně regulovaných odvětvích, jako je farmaceutický průmysl a finanční služby, protože poskytuje objektivní, daty podložená důkazy o „připravenosti“, které odstraňují z certifikačního procesu zaujatost manažerů.
Nejlepší funkce Quantified AI
- Analýza chování: Platforma využívá analýzu chování k identifikaci toho, co odlišuje špičkové pracovníky od průměrných obchodních zástupců.
- Testování sdělení: Otestujte různé přístupy k prezentaci a hodnotové nabídky, abyste zjistili, které verze fungují nejlépe.
- Simulace založené na umělé inteligenci: Praktické scénáře generují podrobné údaje o výkonu, které se využívají v organizační analytice.
Kvantifikované výhody a nevýhody AI
Výhody:
- Rozhodování o koučování na základě dat: Analytika pomáhá manažerům soustředit čas věnovaný koučování na chování, které má vliv na výsledky prodeje.
- Optimalizace zpráv: Testovací funkce pomáhají organizacím vylepšit jejich prodejní přístup na základě důkazů.
- Informace na úrovni podniku: Souhrnné údaje odhalují vzorce, které by jednotlivé koučovací sezení mohly přehlédnout.
Nevýhody:
- Zaměření na podniky nemusí vyhovovat menším prodejním týmům.
- Vyžaduje dostatečný objem dat pro generování smysluplných poznatků.
- Implementace může vyžadovat značné úsilí v oblasti řízení změn.
Kvantifikované ceny AI
- Ceny na míru
Kvantifikovaná hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Quantified AI?
Recenze uživatele říká:
Quantified, startup zaměřený na technologie pro výuku prodeje, spustil novou platformu, která využívá AI k simulaci prodejních rozhovorů a poskytování koučování obchodním zástupcům. Cílem platformy Quantified je zefektivnit a zkvalitnit školení prodeje. Výkonné funkce softwaru pro obchodní analýzu a prodej založené na AI umožňují vysoký výkon a flexibilitu.
7. Copy. ai (nejlepší pro generování obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci marketingových pracovních postupů)
Copy. ai je komplexní „GTM AI platforma“, která přesahuje rámec jednoduchého copywritingu a koordinuje celé pracovní postupy uvedení produktu na trh.
Zaměřuje se na velkoobjemové provádění prodejního cyklu – od automatizovaného výzkumu potenciálních zákazníků až po generování hyperpersonalizovaného oslovení ve velkém měřítku. Speciální nástroj „Content Agent Studio“ umožňuje týmům vytvářet autonomní agenty, kteří mohou prozkoumat nedávné kolo financování potenciálního zákazníka nebo jeho aktivitu na LinkedIn a připravit na míru šitý návrh ještě předtím, než obchodní zástupce otevře svou schránku.
Spíše než jako samostatný tréninkový silo, Copy. ai se integruje přímo do CRM systémů, jako jsou Salesforce a HubSpot, aby automatizoval „přípravu“ a „následnou práci“ při uzavírání obchodu. To z něj činí preferovanou volbu pro týmy, které chtějí eliminovat manuální administrativní úkoly a udržovat konzistentní hlas značky ve všech digitálních kontaktních bodech.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Předem připravené šablony obsahu: Získejte přístup k šablonám pro e-maily, příspěvky na sociálních médiích a osnovy blogů, abyste urychlili tvorbu obsahu.
- Přizpůsobení hlasu značky: Naučte AI příklady hlasu a stylu vaší značky, aby generovaný obsah zněl konzistentně.
- Automatizace pracovních postupů: Vytvořte automatizované pracovní postupy pro obsah, které zvládnou opakující se úkoly, jako je generování variant pro sociální sítě nebo vytváření konceptů e-mailů.
Výhody a nevýhody Copy. ai
Výhody:
- Rychlá tvorba obsahu: Rychle vytvářejte první návrhy pro širokou škálu typů obsahu.
- Rozmanitost šablon: Rozsáhlá knihovna šablon pokrývá většinu běžných potřeb v oblasti marketingového obsahu.
- Dostupnost bezplatné verze: Týmy mohou platformu vyzkoušet a vytvářet omezený obsah bez finančního závazku.
Nevýhody:
- Generovaný obsah obvykle vyžaduje lidskou úpravu a vylepšení.
- Není určeno pro nácvik prodejních rozhovorů nebo scénáře rolí.
- Školení hlasu značky vyžaduje počáteční investici do nastavení.
Ceny Copy. ai
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 65 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai?
Recenze uživatele říká:
– Skvělý nástroj AI pro generování obsahu, jako jsou blogy, příspěvky na sociálních sítích, e-maily atd. – Snadná navigace pro začátečníky a celkově jednoduché uživatelské rozhraní s rozsáhlou knihovnou šablon – Podpora více jazyků – Základní, ale efektivní textový editor, podobný Google Docs, který vás udrží v ekosystému Copy.ai – Užitečný pro marketéry
8. Jasper (nejlepší pro obsah AI v souladu se značkou ve velkém měřítku)
Váš obsah generovaný umělou inteligencí zní obecně a neodpovídá značce, takže vyžaduje rozsáhlé úpravy, aby odpovídal hlasu vaší společnosti. Čas ušetřený díky umělé inteligenci se ztrácí v procesu úprav a nekonzistentní branding mate zákazníky.
Jasper je platforma pro obsah založená na umělé inteligenci, která je určena pro marketingové týmy, které potřebují udržovat konzistentnost značky v rámci velkého množství obsahu. Je to jedna z nejlepších alternativ ChatGPT pro marketéry. Díky tréninku hlasu značky se obsah generovaný umělou inteligencí přizpůsobí vašemu stylu již od prvního návrhu, což zajišťuje konzistentnost a šetří značné množství času při úpravách.
Na rozdíl od Copient AI, který se zaměřuje na verbální a simulační školení obchodních zástupců, se Jasper zaměřuje na „omnichannel“ doručování sdělení značky a zajišťuje, aby všechny prodejní materiály, od e-mailových sekvencí po prezentační materiály, měly jednotný tón.
K dispozici je také „Jasper IQ“, kontextové centrum, které absorbuje specifická data vaší společnosti a stylové příručky, aby eliminovalo obecné, „robotické“ výstupy, které se často vyskytují ve standardních LLM.
Nejlepší funkce Jasperu
- Trénink hlasu značky: Nahrajte stávající obsah a stylové příručky, abyste Jaspera naučili jedinečný hlas vaší značky.
- Správa kampaní: Vytvářejte prodejní plány a obsah pro celé marketingové kampaně v rámci jednotného pracovního prostoru.
- Generování obsahu ve více formátech: Generujte obsah pro články, příspěvky na sociálních médiích a e-mailové kampaně z jedné platformy.
Výhody a nevýhody Jasperu
Výhody:
- Silná konzistence značky: Hlasový trénink vytváří obsah, který zní autentičtěji a je v souladu se značkou.
- Funkce pro spolupráci týmu: Vytvořeno pro pracovní postupy marketingového týmu s funkcemi sdílení a schvalování.
- Komplexní pokrytí obsahu: Zpracovává většinu typů marketingového obsahu v rámci jedné platformy.
Nevýhody:
- Zaměřeno spíše na marketingový obsah než na prodejní školení nebo nácvik konverzace.
- Učící křivka pro maximalizaci možností platformy
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Recenze uživatele říká:
Jasper je opravdu snadný a efektivní nástroj, pokud jde o generování jednovětých poutavých textů, které mohou podpořit prodejní aktivity a e-mailovou a LinkedIn komunikaci. Tento nástroj je schopen generovat originální obsah, který má osobnější nádech. Funkce Jasperu pro vylepšení obsahu je přesná při přepisování textů podle našich očekávaných výsledků.
9. Writer (nejlepší pro správu a dodržování podnikových značek)
Writer funguje jako alternativa k Copient AI pro týmy, které se méně zajímají o hraní rolí a více o kontrolu. Ve velkých regulovaných organizacích se obsah prodeje a podpory často zasekává v cyklech právního přezkumu, přičemž týmy ručně kontrolují jazyk, tvrzení a tón podle pravidel značky. To zpomaluje školení, přináší rizika a ztěžuje škálování konzistentních sdělení.
Jako podniková platforma pro psaní AI je Writer postaven na správě. Automaticky prosazuje hlas značky, terminologii a pravidla dodržování předpisů při vytváření obsahu, což týmům pomáhá generovat prodejní skripty, podpůrné materiály a texty určené pro zákazníky, které jsou ve výchozím nastavení sladěné a připravené k revizi.
Pro organizace, kde je důležitější rychlost a konzistence schvalování než konverzační praxe, nabízí Writer alternativu k Copient AI, která klade důraz na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Writeru
- Dodržování stylového průvodce: Platforma automaticky kontroluje obsah podle stylového průvodce vaší organizace a označuje nesrovnalosti.
- Správa terminologie: Definujte schválené termíny a zakázané fráze, které se uplatňují ve všech obsazích.
- Bezpečnost podniku: Soulad s normou SOC 2 a řízení přístupu na podnikové úrovni vyhovují organizacím s přísnými bezpečnostními požadavky.
Výhody a nevýhody Writeru
Výhody:
- Silné řídící schopnosti: Automatizované prosazování stylu a terminologie udržuje konzistenci.
- V souladu s předpisy: Certifikáty bezpečnosti a postupy pro nakládání s daty vyhovují regulovaným odvětvím.
- Škálovatelné v rámci celého podniku: Vytvořeno pro velké organizace s potřebami distribuované tvorby obsahu.
Nevýhody:
- Enterprise focus je méně vhodný pro malé týmy nebo jednotlivé uživatele.
- Není určeno pro školení prodeje nebo nácvik konverzace.
- Funkce správy vyžadují počáteční investici do konfigurace.
Ceny pro autory
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze autorů
- G2: 4,3/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Writeru?
Na Writeru oceňuji nejvíce to, jak udržuje konzistentnost mého psaní, aniž bych měl pocit, že s tímto nástrojem bojuji. Jakmile je nastaven stylový průvodce, jemně mě při psaní vede k vhodnému tónu, preferované terminologii a hlasu značky, téměř jako by vedle mě seděl editor. Návrhy v reálném čase jsou přímé a užitečné a nemusím přepínat mezi aplikacemi, abych opravil jazykové chyby nebo chyby v srozumitelnosti. Šetří to čas, eliminuje opakované úpravy a díky tomu je psaní týmu soudržnější a profesionálnější.
10. Writesonic (nejlepší pro všestranné psaní pomocí AI se zaměřením na SEO)
Writesonic je univerzální nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který vyniká zejména v tvorbě obsahu optimalizovaného pro SEO. S tímto nástrojem je váš obsah od samého začátku vytvářen s ohledem na hodnocení ve vyhledávačích, což zlepšuje organický výkon bez nutnosti použití samostatného nástroje pro SEO.
Zatímco Copient AI se zaměřuje na interní rozvoj prodejních dovedností, Writesonic se zaměřuje na externí růst trhu a dominanci ve vyhledávání. Tato platforma je průkopníkem v oblasti „Generative Engine Optimization“ (GEO), která pomáhá značkám sledovat, jak jsou zmiňovány v AI vyhledávacích nástrojích, jako jsou Perplexity, ChatGPT a Google AI Overviews.
Díky tomu je preferovanou volbou pro marketingové a prodejní týmy, které potřebují vytvářet vysoce kvalitní, snadno vyhledatelný obsah v textové, zvukové a konverzační podobě, aniž by musely spravovat několik nesouvislých předplatných.
Nejlepší funkce Writesonic
- Generování článků optimalizovaných pro SEO: Vytvářejte dlouhé obsahy s integrovanými prvky SEO, jako je integrace klíčových slov a optimalizace struktury.
- Tvorba obsahu v několika jazycích: Generujte obsah v několika jazycích pro organizace působící na mezinárodních trzích.
- Všestranné typy obsahu: Zvládněte vše od blogových příspěvků a vstupních stránek až po popisy produktů na jedné platformě.
Výhody a nevýhody Writesonic
Výhody:
- Integrace SEO: Integrovaná optimalizace pro vyhledávače pomáhá obsahu dosahovat lepších výsledků bez nutnosti samostatných znalostí v oblasti SEO.
- Jazyková flexibilita: Podpora více jazyků zjednodušuje tvorbu mezinárodního obsahu.
- Bezplatná dostupnost: Týmy mohou otestovat funkce a generovat omezený obsah bez nutnosti rozpočtového závazku.
Nevýhody:
- Návrhy SEO nemusí odpovídat všem obsahovým strategiím nebo cílovým skupinám.
- Není určeno pro školení prodejních rozhovorů nebo hraní rolí.
- Kvalita generovaného obsahu se liší a obvykle vyžaduje úpravy.
Ceny Writesonic
- Lite (malý tým): 15 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (2 029+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (2 102+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Recenze uživatele říká:
Líbí se mi snadný přístup k této platformě. Funkce, které tato platforma nabízí, jsou velmi vhodné pro marketing a prodej. Pomáhá s péčí o obsah. Její AI asistent při psaní velmi pomáhá zlepšovat kvalitu práce, která je také efektivní při plnění úkolů. Její funkce SEO a workflow obsahu jsou úžasné.
Vyzkoušejte ClickUp: nejlepší alternativu Copient AI
Zvažte, zda potřebujete specializované prodejní role-play, širší možnosti obsahu AI nebo konvergované pracovní prostředí, které kombinuje AI s řízením projektů a dokumentací, jako je ClickUp.
Správná alternativa Copient AI závisí na tom, zda potřebujete vyřešit symptom – jako je nácvik konverzací nebo psaní obsahu – nebo základní problém rozptýlené práce, který má vyřešit konvergovaný pracovní prostor AI. S pokrokem v oblasti AI budou nejcennějšími nástroji ty, které integrují asistenci přímo do místa, kde se práce odehrává, a snižují tak rozptýlenost kontextu, která zpomaluje týmy.
Týmy, které jsou připraveny zavést AI do celého svého pracovního workflow, mohou začít zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky o alternativách Copient AI
Copient AI je platforma pro školení prodejců, která využívá konverzace založené na rolích a podporované umělou inteligencí, aby pomohla obchodním zástupcům procvičit si prodejní argumenty a zlepšit komunikační dovednosti v simulovaných interakcích s kupujícími.
Nástroje AI pro hraní rolí se zaměřují konkrétně na simulaci konverzací pro nácvik, zatímco platformy AI pro pracovní postupy, jako je ClickUp, integrují funkce AI přímo do řízení projektů a dokumentace, čímž propojují asistenci AI se skutečnou prací.
Ano, platformy AI workflow podporují školení tím, že vám pomáhají vytvářet dokumentaci, jako jsou příručky a průvodce koučováním, generovat obsah pro školicí materiály a spolupracovat s vaším týmem, i když nenabízejí specializované simulace rolí.