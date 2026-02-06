10 nejlepších alternativ Unframe AI v roce [rok]

Věděli jste, že 47 % digitálních pracovníků má potíže s nalezením informací potřebných k efektivnímu výkonu své práce? To znamená, že každý druhý zaměstnanec nevyužívá svůj plný potenciál.
Unframe AI pomáhá vyhledávat a získávat informace v celém vašem pracovním prostoru. Pro většinu týmů je však vyhledávání stále jen prvním krokem. Skutečná ztráta produktivity pramení z rozdílu mezi nalezením odpovědi a jejím uplatněním, zejména pokud se práce odehrává v nesouvislých nástrojích.
Proto jsme se podívali na 10 alternativ Unframe AI – od specializovaných podnikových vyhledávacích nástrojů po platformy pro správu práce založené na AI –, které pomáhají týmům pracovat rychleji tím, že propojují odpovědi přímo s realizací.
Některé nástroje se specializují na vyhledávání. Jiné se zaměřují na schůzky, soukromí nebo vlastní AI agenty. A některé, jako například ClickUp, sdružují vše na jednom místě.
Podívejme se na to blíže.
Proč zvolit alternativy k Unframe AI
Týmy jako ten váš sáhnou po alternativách Unframe AI, když vyhledávání nestačí k provedení úkolu. Pokud neustále přepínáte mezi vyhledávacím nástrojem, projektovým manažerem a chatovací aplikací, abyste mohli dokončit práci, pochopíte, proč je používání Unframe AI omezující:
- Omezená integrace pracovních postupůTýmy, které hledají více než jen vyhledávání, chtějí AI, která dokáže shrnout, aktualizovat nebo spustit práci v rámci jejich stávajících pracovních postupů – ne jen je nasměrovat k místu, kde se informace nacházejí.
- Různé týmy potřebují různou míru podpory AINěkteré týmy chtějí jednoduché vyhledávání. Jiné potřebují informace o schůzkách, lokální indexování s důrazem na ochranu soukromí nebo vlastní AI agenty pro správu znalostí, kteří jsou vyškoleni na základě interních dat. Jediný přístup k AI vyhledávání nevyhovuje všem pracovním postupům.
- Další nástroj přidaný k již přeplněné saděPro organizace, které již spravují desítky nástrojů SaaS, může zavedení samostatné vyhledávací vrstvy působit spíše jako zvýšení složitosti než jako její snížení – zejména pokud nenahrazuje nic jiného.
Níže uvedené alternativy zahrnují vše od konvergovaného pracovního prostoru AI až po specializované vyhledávací nástroje založené na AI, které vám pomohou najít to pravé pro potřeby vašeho týmu.
📮ClickUp Insight: Přepínání kontextu tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp spojuje vaše pracovní postupy (a chat) do jedné efektivní platformy. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na AI udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Alternativy k Unframe AI v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které chtějí řízení práce založené na AI s jednotným vyhledáváním napříč všemi úkoly
|ClickUp Brain (AI s porozuměním kontextu), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|monday. com
|Vizuální správa pracovních postupů s automatizací AI
|monday AI Assistant, přizpůsobitelné tabule, více než 200 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD/uživatel/měsíc.
|Otter. ai
|Přepisování schůzek a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence
|Přepis v reálném čase, shrnutí pomocí AI, identifikace mluvčího
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/uživatel/měsíc.
|Glean
|Specializované podnikové vyhledávání AI
|Sjednocené vyhledávání ve více než 100 aplikacích, personalizované výsledky, chat GenAI
|Ceny na míru
|Microsoft Copilot
|Týmy začleněné do ekosystému Microsoft 365
|Integrace s aplikacemi Teams, Outlook a Office, generování obsahu
|Součástí balíčku Microsoft 365 E3/E5
|Zvědavost
|Sjednocené vyhledávání na ploše v lokálních souborech a cloudových aplikacích
|Vyhledávání napříč aplikacemi, lokální indexování zaměřené na ochranu soukromí, AI asistent
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 500 € za pracovní prostor a měsíc.
|Dust
|Vlastní AI asistenti pro podnikové znalosti
|Vlastní agenti AI, datové konektory, podniková bezpečnost
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29 € za uživatele a měsíc.
|Onyx
|Open-source podnikové vyhledávání AI
|Možnost vlastního hostingu, konektory dokumentů, přizpůsobitelné
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 USD/uživatel/měsíc.
|Dropbox Dash
|Univerzální vyhledávání v cloudovém úložišti a aplikacích
|Vyhledávání založené na AI, integrace Dropboxu, organizace obsahu
|Součástí plánů Dropbox
|Notion
|Flexibilní správa znalostí s funkcemi AI
|Notion AI, relační databáze, wiki, šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc.
Nejlepší alternativy k Unframe AI, které můžete použít
Každý nástroj v tomto seznamu byl hodnocen podle toho, jak dobře využívá AI, jak efektivně vám pomáhá najít informace a jak snadno se začlení do stávajícího pracovního postupu vašeho týmu. Některé nástroje jsou skvělé v jedné věci, zatímco jiné, jako například ClickUp, mají širší záběr a spojují správu práce, znalosti a spolupráci do jedné platformy AI.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí realizovat projekty s využitím AI a jednotného vyhledávání)
Na rozdíl od Unframe AI je ClickUp konvergovaným pracovním prostorem AI : projekty, úkoly, dokumenty, chat a AI jsou všechny součástí jednoho propojeného systému. Namísto vrstvení AI na rozptýlené nástroje ClickUp buduje kontextovou inteligenci přímo v místě, kde se práce odehrává. Proto odpovědi nekončí u výsledků vyhledávání.
S ClickUp Brain , nativním AI asistentem, můžete
- Ptejte se přirozeným jazykem na otázky týkající se vašeho pracovního prostoru.
- Shrňte dlouhé vlákna úkolů
- Generujte aktualizace s využitím úplného kontextu z vašich projektů, dokumentů a konverzací.
Funguje jako váš správce znalostí AI a projektový manažer, který zajistí, že žádná úloha nezůstane nedokončená a že nebudete muset komunikovat se svými kolegy, abyste získali odpovědi. Můžete také napsat @brain do libovolného komentáře nebo vlákna ClickUp Chat, aby vám AI pomohla na požádání.
Brain MAX rozšiřuje tuto schopnost ještě dále díky desktopové AI Super App. Může načítat odpovědi nejen z vašeho ClickUp Workspace, ale také z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, Slack, Figma, GitHub a další. ClickUp Enterprise Search, který je přizpůsoben tak, aby vám přinášel nejrelevantnější výsledky na základě vaší aktuální práce.
Práce se neodehrává vždy jen u klávesnice. Funkce Talk to Text v Brain MAX vám umožňuje zaznamenávat nápady, aktualizace nebo pokyny pomocí hlasu. Ty jsou přepsány a okamžitě přeměněny na strukturované úkoly, poznámky nebo komentáře, aniž by došlo k přerušení toku práce – 4x rychleji než při psaní!
Od této chvíle převezme ClickUp Automations opakující se rutinní práce, jako jsou aktualizace stavu, přiřazování úkolů nebo oznámení. A když jsou týmy připraveny jít dál, AI Super Agents fungují jako AI kolegové, kteří vnímají kontext. Můžete jim posílat zprávy, přidělovat úkoly a delegovat komplexní pracovní postupy od začátku do konce, stejně jako byste to dělali u lidí. Získejte snadno více než 8 hodin týdně tím, že necháte své Super Agents vykonávat práci za vás!
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o Super Agents:
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte znalosti propojené s realizací tím, že budete vytvářet a ukládat dokumentaci přímo vedle souvisejících úkolů a projektů pomocí ClickUp Docs. ClickUp Brain je může vyhledávat a odkazovat na ně v kontextu, protože jsou nativní pro ClickUp.
- Automatické vyplňování vlastností úkolů pomocí AI automatickým generováním přiřazených osob, priorit, stavů a popisů na základě kontextu
- Vytvářejte úkoly přímo z chatových zpráv jedním kliknutím pomocí AI.
- Zaznamenávejte výsledky schůzek automaticky pomocí ClickUp AI Notetaker, který shrnuje diskuse a extrahuje akční položky.
- Plánujte čas inteligentně s kalendářem ClickUp Calendar využívajícím AI, který pomáhá plánovat práci na základě priorit a dostupnosti.
- Získejte přístup k několika modelům AI, včetně nejnovějších od Claude, Gemini a ChatGPT, přímo v ClickUp Brain.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Snižuje přepínání kontextu tím, že udržuje odpovědi a provedení na stejném místě.
- AI rozumí vztahům mezi prací, nejen klíčovým slovům.
- Dostatečně flexibilní na to, aby podporovaly týmy jakékoli velikosti nebo funkce
- Škálovatelné od jednoduchých případů použití až po pokročilé, agentem řízené pracovní postupy bez migrace nástrojů.
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby prozkoumali všechny funkce.
- Zkušenosti s mobilní aplikací zatím nedosahují úrovně plné funkčnosti desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Spokojený uživatel z G2 uvádí:
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje správu projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, protože funguje jako agent AI, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí.
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje správu projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, protože funguje jako agent AI, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí.
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje správu projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, protože funguje jako agent AI, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí.
2. monday. com (Nejlepší pro vizuální správu pracovních postupů s automatizací založenou na AI)
Má váš tým rád vizuální nástroje? Vyhýbá se používání většiny platforem založených na AI, protože je považuje za neohrabané a neintuitivní? Pokud zjistíte, že se váš tým vrací k tabulkám a manuálním procesům, i když jsou k dispozici výkonné funkce, monday.com vám může pomoci.
Jeho flexibilní pracovní operační systém je známý svým barevným vizuálním rozhraním.
Ačkoli nejde o přímou náhradu podnikového vyhledávání, jeho výkonná AI pomáhá týmům automatizovat pracovní postupy a snížit manuální práci. monday sidekick (jeho AI asistent) může generovat popisy úkolů, shrnout aktualizace a vytvářet vzorce pro vaše tabule. Můžete také vytvářet vlastní AI bloky nebo automatizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Přizpůsobitelné tabule s více než 30 typy sloupců vám umožňují vizualizovat práci několika způsoby, včetně zobrazení Kanban, Gantt a kalendáře. S více než 200 integracemi je to spolehlivá volba pro týmy, které chtějí vizuální vrstvu pro správu projektů s podporou AI.
monday. com nejlepší funkce
- Kategorizujte data, extrahujte klíčové informace z textu nebo souborů, detekujte sentiment, překládejte obsah nebo zlepšujte kvalitu textu přímo v tabulkách pomocí několika funkcí AI.
- Obohaťte pracovní postupy CRM o AI agenty, jako jsou AI Sales a AI Lead Agents, kteří mohou provádět vyhledávání, personalizovat oslovování, obohacovat potenciální zákazníky a shrnout e-mailovou komunikaci, aby urychlili zapojení do prodejního procesu.
- Vizualizujte práci v reálném čase pomocí intuitivních barevně odlišených dashboardů a aktualizací stavu v reálném čase, které týmům pomáhají na první pohled odhalit překážky nebo pokrok.
monday. com – klady a zápory
Výhody:
- Barevný design s funkcí drag-and-drop usnadňuje rychlé zapojení týmů bez technických znalostí.
- Nabízí samostatné produkty pro CRM, vývoj a správu služeb, což týmům umožňuje rozšiřovat se v rámci stejné platformy.
- Stovky předem připravených šablon urychlují nastavení pro běžné případy použití napříč týmy.
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou být přidáváni pouze v balíčcích (např. 3, 5, 10 míst najednou); minimální počet míst může komplikovat rozpočtování pro malé týmy.
- Model fakturace hostů může vést k neočekávaným nákladům.
- Možnosti automatizace a integrace se liší podle úrovně, takže pro plnou funkčnost možná budete muset upgradovat své plány.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Pro: 24 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Přímo z recenze G2:
Rozhraní je přehledné, flexibilní a snadno přizpůsobitelné. Díky tabulkám, automatizacím, dashboardům a šablonám je snadné vytvořit pracovní postupy, které odrážejí skutečný způsob fungování týmu. Podporuje jak strukturované plánování projektů, tak každodenní koordinaci úkolů, a jasný přehled o odpovědnosti, termínech a pokroku pomáhá omezit překážky.
Rozhraní je přehledné, flexibilní a snadno přizpůsobitelné. Díky tabulkám, automatizacím, dashboardům a šablonám je snadné vytvořit pracovní postupy, které odrážejí skutečný způsob fungování týmu. Podporuje jak strukturované plánování projektů, tak každodenní koordinaci úkolů, a jasný přehled o odpovědnosti, termínech a pokroku pomáhá omezit překážky.
Rozhraní je přehledné, flexibilní a snadno přizpůsobitelné. Díky tabulkám, automatizacím, dashboardům a šablonám je snadné vytvořit pracovní postupy, které odrážejí skutečný způsob fungování týmu. Podporuje jak strukturované plánování projektů, tak každodenní koordinaci úkolů, a jasný přehled o odpovědnosti, termínech a pokroku pomáhá omezit překážky.
3. Otter. ai (nejlepší pro přepisování schůzek pomocí AI a prohledávatelné archivy konverzací)
👀 Věděli jste? Společnost ClickUp zjistila, že 27 % respondentů má potíže s jednáními, která nemají následné kroky, což vede ke ztrátě akčních položek, nevyřešeným úkolům a v konečném důsledku k podprůměrné produktivitě.
Důležité informace z vašich schůzek se často ztrácejí v neuspořádaných poznámkách nebo hodinových nahrávkách. Pokud vy a váš tým stále ztrácíte čas přehráváním videí nebo dotazováním kolegů „Co jsme rozhodli?“, je čas vyzkoušet nástroj jako Otter. ai.
Otter. ai je nástroj pro přepisování a správu schůzek založený na umělé inteligenci, který umožňuje prohledávat mluvené konverzace stejně jako písemné dokumenty. Můžete jej integrovat se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams a získat tak přepis schůzek v reálném čase.
Po schůzce generuje AI Otter souhrny, extrahuje akční položky a identifikuje mluvčí, díky čemuž jsou vaše hovory lépe využitelné. Ačkoli vyniká v oblasti schůzkové inteligence, nenahrazuje širší nástroje pro správu znalostí ani systémy pro realizaci projektů.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Automaticky zaznamenávejte zvuk z jednání a převádějte jej na text, přičemž rozlišujte mezi řečníky, aby byly přepisy snadno srozumitelné.
- Získejte stručné shrnutí zdůrazňující klíčová rozhodnutí a výňatky z akčních bodů zmíněných během diskuse.
- Prohledávejte minulé schůzky podle klíčových slov, řečníků nebo data a najděte konkrétní diskuse, aniž byste museli procházet zvukové soubory.
Otter. ai – klady a zápory
Výhody:
- Dobře zvládá více mluvčích, přízvuky a technickou terminologii.
- Automaticky se připojuje k schůzkám (samozřejmě s vaším svolením!) přímo na Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Členové týmu mohou společně zvýrazňovat, komentovat a upravovat přepisy.
Nevýhody:
- Zaměřeno výhradně na obsah schůzek, neřeší širší potřeby podnikového vyhledávání.
- Kvalita přepisu se může zhoršit při špatné kvalitě zvuku.
- Bezplatná verze omezuje počet minut přepisů, takže uživatelé, kteří službu využívají intenzivně, možná budou muset prozkoumat další možnosti.
Ceny Otter. ai
- Základní
- Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Uživatel na Cap t erra sdílí:
Dlouhou dobu jsme používali Otter.ai a oceňovali jsme jeho spolehlivé funkce přepisování a pořizování poznámek. Dobře nám sloužil pro základní zaznamenávání schůzek a líbila se nám možnost nahrávat zvuk a používat mobilní aplikaci pro osobní nahrávky. Jak se však náš pracovní postup stal složitějším, potřebovali jsme nástroj, který by nejen přepisoval, ale také rozuměl kontextu konverzací a pomáhal nám přijímat opatření.
Dlouhou dobu jsme používali Otter.ai a oceňovali jsme jeho spolehlivé funkce přepisování a pořizování poznámek. Dobře nám sloužil pro základní zaznamenávání schůzek a líbila se nám možnost nahrávat zvuk a používat mobilní aplikaci pro osobní nahrávky. Jak se však náš pracovní postup stal složitějším, potřebovali jsme nástroj, který by nejen přepisoval, ale také rozuměl kontextu konverzací a pomáhal nám přijímat opatření.
Dlouhou dobu jsme používali Otter.ai a oceňovali jsme jeho spolehlivé funkce přepisování a pořizování poznámek. Dobře nám sloužil pro základní zaznamenávání schůzek a líbila se nám možnost nahrávat zvuk a používat mobilní aplikaci pro osobní nahrávky. Jak se však náš pracovní postup stal složitějším, potřebovali jsme nástroj, který by nejen přepisoval, ale také rozuměl kontextu konverzací a pomáhal nám přijímat opatření.
📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale my jsme v ClickUp přišli na to, jak na to! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na AI můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s pomocí našeho AI Notetaker a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
4. Glean (nejlepší pro specializované podnikové vyhledávání AI)
👀 Věděli jste? I dnes tráví znalostní pracovníci 60 % svého času hledáním informací v nesouvislých nástrojích.
S rozšiřováním organizací se znalosti rychle šíří – a najít spolehlivou odpověď je těžší než vytvořit nový obsah. Dokumenty jsou uloženy v Disku. Rozhodnutí se nacházejí ve vláknech Slacku. Kontext je ukryt v lístcích, e-mailech a wiki. Glean je vytvořen právě pro tento problém.
Glean se zaměřuje na jednu věc: vyhledávání v rámci celého podniku. Připojuje se k rozsáhlému ekosystému nástrojů pro pracoviště a vytváří jednotnou vrstvu vyhledávání s ohledem na oprávnění. Zaměstnanci mohou klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi syntetizované z více zdrojů, místo aby prohledávali složky nebo hádali, která aplikace obsahuje správnou informaci.
Glean vyniká v oblasti vyhledávání a relevance. Výsledky jsou personalizovány na základě role, činnosti a přístupových práv, což pomáhá snížit šum ve velkých organizacích.
Vyberte si ty nejlepší funkce
- Sjednoťte vyhledávání ve více než 100 aplikacích pomocí jediného vyhledávacího pole pro všechny znalosti společnosti.
- Respektujte bezpečnostní modely podniků díky přísnému indexování s ohledem na oprávnění.
- Proaktivně vyhledávejte relevantní znalosti na základě toho, na čem uživatelé pracují.
Zjistěte klady a zápory
Výhody:
- Vynikající rychlost vyhledávání a relevance v podnikovém měřítku
- Odpovědi založené na AI poskytují přímé informace namísto pouhého seznamu odkazů.
- Silná bezpečnost a dodržování předpisů pro velké organizace
- Funguje dobře v prostředích s mnoha hluboce zakořeněnými nástroji.
Nevýhody:
- Přidává další nástroj do vaší technologické výbavy, místo aby ji konsolidoval.
- Nemá nativní funkce pro správu projektů nebo jejich realizaci.
- Nejlépe se hodí pro střední a velké podniky.
Zjistěte ceny
- Ceny na míru
Získejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Glean?
Uživatel na G2 říká:
Používám Glean k vyhledávání znalostí na pracovišti, což mi ušetří nekonečné prohledávání zdrojů, protože mi poskytuje rychlý přístup k potřebným informacím. Je intuitivní, snadno použitelný a využívá zdroje pro kontrolu přesnosti.
Používám Glean k vyhledávání znalostí na pracovišti, což mi ušetří nekonečné prohledávání zdrojů, protože mi poskytuje rychlý přístup k potřebným informacím. Je intuitivní, snadno použitelný a využívá zdroje pro kontrolu přesnosti.
Používám Glean k vyhledávání znalostí na pracovišti, což mi ušetří nekonečné prohledávání zdrojů, protože mi poskytuje rychlý přístup k potřebným informacím. Je intuitivní, snadno použitelný a využívá zdroje pro kontrolu přesnosti.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina všech zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním interních dokumentů nebo znalostní báze společnosti, aby našli informace související s prací. A když je nenajdou? Jeden z šesti se uchýlí k osobním řešení – prohledává staré e-maily, poznámky nebo screenshoty, jen aby dal věci dohromady. ClickUp Brain eliminuje vyhledávání tím, že poskytuje okamžité odpovědi založené na AI, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran, takže získáte to, co potřebujete – bez zbytečných komplikací.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina všech zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním interních dokumentů nebo znalostní báze společnosti, aby našli informace související s prací. A když je nenajdou? Jeden z šesti se uchýlí k osobním řešení – prohledává staré e-maily, poznámky nebo screenshoty, jen aby dal věci dohromady. ClickUp Brain eliminuje vyhledávání tím, že poskytuje okamžité odpovědi založené na AI, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran, takže získáte to, co potřebujete – bez zbytečných komplikací.
5. Microsoft Copilot pro Microsoft 365 (nejlepší pro týmy zapojené do ekosystému Microsoft)
Microsoft Copilot nepůsobí jako samostatný vyhledávací nástroj, ale funguje uvnitř ekosystému Microsoftu a pomáhá uživatelům získávat kontext z e-mailů, schůzek, souborů a chatů, aniž by museli opustit aplikace, které již používají. Je obzvláště účinný, když je práce vysoce standardizovaná kolem aplikací Word, Excel, PowerPoint a Teams a když jsou bezpečnost a soulad s předpisy přísně řízeny prostřednictvím identifikační vrstvy Microsoftu.
Copilot dokáže vytvořit prezentaci z dokumentu Word, shrnout dlouhou e-mailovou konverzaci nebo najít úkoly k provedení z porady v Teams. Je ideální pro týmy, které již používají nástroje Microsoft, ale jeho hodnota rychle klesá, pokud vaše pracovní postupy přesahují rámec produktů Microsoft a zahrnují nástroje jako Slack, Figma nebo Jira.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot pro Microsoft 365
- Vytvářejte obsah v aplikacích Microsoft tím, že budete navrhovat dokumenty, prezentace a tabulky pomocí podnikových dat.
- Využijte inteligence napříč aplikacemi k získání informací z e-mailu a vytvoření úkolu v Planneru nebo generování prezentace na základě zápisu z jednání.
- Shrňte schůzky a konverzace přímo v Teams a Outlooku, abyste zjistili klíčové body a další kroky.
- Analyzujte a manipulujte s daty v Excelu pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Microsoft Copilot pro Microsoft 365 – výhody a nevýhody
Výhody:
- Pro týmy, které již standardizovaly Microsoft 365, je to přirozené a známé prostředí.
- Automaticky přebírá model identity, zabezpečení a souladu s předpisy společnosti Microsoft.
- Snižuje tření tím, že udržuje AI uvnitř každodenních nástrojů.
- Minimální nastavení ve srovnání se samostatnými podnikovými platformami AI
Nevýhody:
- Je méně užitečné pro týmy, které používají různorodé technologie jiné než Microsoft.
- Pro přístup je vyžadována specifická podniková licence.
- Může reagovat pomalu a někdy poskytuje obecné nebo nepřesné výsledky.
Ceny Microsoft Copilot
- Copilot Business: 21,00 $ za uživatele/měsíc (platba ročně)
- Copilot Enterprise: 30,00 $ za uživatele/měsíc (platba ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot pro Microsoft 365
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Přímo z recenze Capterra:
Uživatelské rozhraní je vhodné pro začátečníky a snadno se v něm orientuje. Nejlepší částí je vytváření AI agentů pomocí promptů! Testujte, publikujte, sdílejte, integrujte a mnoho dalších úžasných funkcí!
Uživatelské rozhraní je vhodné pro začátečníky a snadno se v něm orientuje. Nejlepší částí je vytváření AI agentů pomocí promptů! Testujte, publikujte, sdílejte, integrujte a mnoho dalších úžasných funkcí!
Uživatelské rozhraní je vhodné pro začátečníky a snadno se v něm orientuje. Nejlepší částí je vytváření AI agentů pomocí promptů! Testujte, publikujte, sdílejte, integrujte a mnoho dalších úžasných funkcí!
6. Curiosity (nejlepší pro jednotné vyhledávání na lokálních a cloudových aplikacích se zaměřením na soukromí)
Některé týmy chtějí vyhledávání založené na AI, ale nemohou odesílat svá data do cloudu. Pokud má vaše organizace tak přísná pravidla pro ochranu osobních údajů, je tato alternativa pro vás ideální.
Curiosity má zásadně odlišný přístup než Unframe AI, protože běží lokálně na vašem zařízení a indexuje soubory, e-maily a připojené aplikace, aniž by data směrovalo přes externí servery. To je atraktivní pro jednotlivce nebo malé týmy, které pracují s citlivými informacemi, regulovanými daty nebo mají přísné interní požadavky na ochranu soukromí.
Místo toho, aby fungoval jako znalostní vrstva pro celou společnost, Curiosity funguje spíše jako osobní inteligentní vrstva. Pomáhá uživatelům rychle najít a syntetizovat informace z jejich vlastního lokálního a cloudového obsahu. Je rychlý, vhodný pro offline použití a navržený s ohledem na ochranu soukromí.
Nejlepší funkce Curiosity
- Indexujte obsah lokálně v souborech, e-mailech a připojených aplikacích a po dokončení indexování pracujte offline.
- Propojte svůj e-mail, kalendář, cloudové úložiště a místní soubory do jednoho prohledávatelného rozhraní.
- Ptejte se v přirozeném jazyce a získejte odpovědi syntetizované z vašeho indexovaného obsahu.
Výhody a nevýhody Curiosity
Výhody:
- Odstraňuje obavy z toho, že citlivá data budou zpracovávána cloudovými službami třetích stran.
- Lokální indexování poskytuje téměř okamžité výsledky bez zpoždění sítě.
- Prohledávejte své soubory a poznámky bez připojení k internetu
Nevýhody:
- Je k dispozici pouze pro stolní počítače, takže není přístupný přes web ani mobilní zařízení.
- Vyžaduje lokální úložiště a výpočetní výkon, což může mít vliv na výkon starších zařízení.
- Funkce pro spolupráci týmů nejsou tak robustní jako cloudové nástroje.
Ceny Curiosity
- Vývojář: Zdarma
- Cloud Workspace: 500 € / pracovní prostor / měsíc
- Enterprise Workspace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Curiosity
- G2: Nedostatek recenzí
- AppSumo: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Curiosity?
Většina uživatelů oceňuje rychlé a spolehlivé vyhledávání, jako například tento uživatel na G2:
Snadné použití, dokáže najít jakýkoli dokument prostřednictvím: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams atd. (téměř jakékoli aplikace). Šetřím svůj drahocenný čas, místo abych hledal dokumenty/soubory. Moje data zůstávají v bezpečí v mém počítači.
Snadné použití, dokáže najít jakýkoli dokument prostřednictvím: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams atd. (téměř jakékoli aplikace). Šetřím svůj drahocenný čas, místo abych hledal dokumenty/soubory. Moje data zůstávají v bezpečí v mém počítači.
Snadné použití, dokáže najít jakýkoli dokument prostřednictvím: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams atd. (téměř jakékoli aplikace). Šetřím svůj drahocenný čas, místo abych hledal dokumenty/soubory. Moje data zůstávají v bezpečí v mém počítači.
7. Dust (nejlepší pro vytváření vlastních AI asistentů s konektory podnikových dat)
Některé týmy nechtějí univerzální vyhledávací nástroj. Chtějí AI asistenty, kteří odrážejí fungování jejich podnikání.
Dust je určen pro firmy, které chtějí navrhovat vlastní AI asistenty, trénované na interních datech a přizpůsobené konkrétním případům použití, jako je podpora prodeje, zákaznická podpora nebo interní dotazy týkající se znalostí. Namísto nabídky jednoho sdíleného asistenta umožňuje Dust týmům vytvořit více agentů určených pro konkrétní účely s odlišnými pokyny, přístupem k datům a chováním.
Dust se integruje s Notion, Slack, Google Drive a GitHub, aby vašim vlastním agentům poskytl přístup k firemním znalostem. Je nejvhodnější pro týmy s technickými dovednostmi potřebnými ke konfiguraci a údržbě těchto agentů, protože se nejedná o řešení typu plug-and-play.
Nejlepší funkce Dust
- Vyladěte, jak agenti reagují, jaké zdroje upřednostňují a jak zpracovávají různé typy dotazů.
- Propojte se se svými stávajícími nástroji a poskytněte agentům AI kontextové znalosti o vaší společnosti.
- Ovládejte, ke kterým datům má každý agent AI přístup a kteří členové týmu je mohou používat.
Klady a zápory
Výhody:
- Vyhněte se omezením univerzálních asistentů
- Silná správa přístupu k podnikovým datům
- Vhodné pro organizace s interními znalostmi v oblasti AI nebo provozu.
Nevýhody:
- Budete potřebovat specializované zdroje pro technické nastavení a průběžnou konfiguraci.
- Vytváření a optimalizace vlastních agentů vyžaduje značné úsilí.
- Ve srovnání se zavedenými podnikovými nástroji AI má menší komunitu a ekosystém.
Ceny Dust
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Pro: 29 € / uživatel / měsíc
- Podnik: Ceny na míru (100+ uživatelů)
Hodnocení a recenze Dust
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Dustu?
Názor na G2 zní:
Umožňuje nám to velmi rychle vytvářet a nasazovat AI agenty a umožnit týmům pracovat s AI přímo v rámci jejich pracovních postupů, místo aby AI byla považována za samostatný experiment nebo vedlejší nástroj. Tato rychlost přínosu byla klíčová pro skutečné přijetí v celé organizaci... bylo by úžasné, kdybychom mohli externím uživatelům (zákazníkům/potenciálním zákazníkům) poskytnout snadnější přístup k interakci s nimi.
Umožňuje nám to velmi rychle vytvářet a nasazovat AI agenty a umožnit týmům pracovat s AI přímo v rámci jejich pracovních postupů, místo aby AI byla považována za samostatný experiment nebo vedlejší nástroj. Tato rychlost přínosu byla klíčová pro skutečné přijetí v celé organizaci... bylo by úžasné, kdybychom mohli externím uživatelům (zákazníkům/potenciálním zákazníkům) poskytnout snadnější přístup k interakci s nimi.
Umožňuje nám to velmi rychle vytvářet a nasazovat AI agenty a umožnit týmům pracovat s AI přímo v rámci jejich pracovních postupů, místo aby AI byla považována za samostatný experiment nebo vedlejší nástroj. Tato rychlost přínosu byla klíčová pro skutečné přijetí v celé organizaci... bylo by úžasné, kdybychom mohli externím uživatelům (zákazníkům/potenciálním zákazníkům) poskytnout snadnější přístup k interakci s nimi.
8. Onyx (nejlepší pro vlastní hostované open-source podnikové vyhledávání AI)
Potřebujete AI vyhledávání na podnikové úrovni, ale z důvodu dodržování předpisů chcete mít plnou kontrolu nad svými daty? Proprietární cloudová řešení se vám mohou jevit jako černá skříňka a možná se chcete vyhnout závislosti na jednom dodavateli.
Zde přichází na řadu Onyx (dříve Danswer). Jedná se o open-source platformu pro vyhledávání v podnikovém prostředí, kterou si můžete sami hostovat na vlastní infrastruktuře. Poskytuje odpovědi na otázky založené na AI napříč interními nástroji a zároveň organizacím nabízí plnou viditelnost a kontrolu nad tím, jak jsou data indexována, zpracovávána a ukládána.
Jako alternativa k Unframe AI je Onyx ideální pro regulovaná odvětví, protože podnikům poskytuje kontrolu a transparentnost, kterou cloudová řešení nemohou nabídnout.
Nejlepší funkce Onyxu
- Vlastní podnikové vyhledávání AI na vaší vlastní infrastruktuře
- Přizpůsobte logiku vyhledávání a řazení tak, aby vyhovovala interním potřebám.
- Propojuje desítky nástrojů a umožňuje vyhledávání a odpovídání na otázky pomocí umělé inteligence.
- Projděte si kód, přispějte vylepšeními nebo přizpůsobte funkcionalitu svým konkrétním potřebám.
Výhody a nevýhody Onyxu
Výhody:
- Maximální kontrola nad umístěním dat a dodržováním předpisů
- Otevřený model zabraňuje eskalaci nákladů s růstem vašeho týmu.
- Pravidelné aktualizace a vylepšení od komunity open source
Nevýhody:
- K nasazení, konfiguraci a údržbě budete potřebovat technický tým.
- Podpora je založena na komunitě, pokud se nerozhodnete pro podnikovou podporu.
- Počáteční nastavení je složitější než u cloudových alternativ SaaS.
Ceny Onyx
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Podnikání: 20 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Onyx
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Dropbox Dash (nejlepší pro univerzální vyhledávání v Dropboxu a připojených cloudových aplikacích)
Dropbox Dash je určen pro týmy, jejichž práce se již točí kolem Dropboxu, ale které hledají chytřejší způsoby, jak najít a organizovat obsah mimo složky.
Dash vám umožňuje používat dotazy v přirozeném jazyce a organizovat obsah do „stohů“, abyste mohli seskupit související informace.
Stejně jako Unframe AI funguje Dash nejlépe pro týmy zaměřené na vyhledávání souborů, nikoli na širší znalosti nebo pracovní postupy. Zlepšuje vyhledávání v rámci stávajícího ekosystému, spíše než sjednocuje práci napříč nástroji.
Nejlepší funkce Dropbox Dash
- Prohledávejte Dropbox a připojené aplikace pomocí přirozeného jazyka a získejte syntetizované odpovědi.
- Seskupte související soubory, odkazy a obsah z různých zdrojů do sbírek.
- Přístup k Dash z jakéhokoli místa, kde pracujete, pomocí rozšíření prohlížeče a desktopové aplikace, pro rychlé vyhledávání.
Výhody a nevýhody Dropbox Dash
Výhody:
- Nízko-třecí doplněk pro stávající uživatele Dropboxu
- Zaměřuje se na vyhledávání a organizaci bez složitosti komplexních nástrojů pro správu projektů.
- Jednoduché, zaměřené prostředí s minimálními požadavky na nastavení
- Užitečný most mezi úložištěm souborů a vyhledáváním
Nevýhody:
- Nejcennější je to pro týmy, které již používají Dropbox.
- Nemá robustní funkce pro správu projektů nebo provádění úkolů.
- Jedná se o relativně nový produkt, který stále rozvíjí své funkce.
Ceny Dropbox Dash
- Součástí plánu Dropbox
Hodnocení a recenze Dropbox Dash
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Dropbox Dash?
Recenze G2 říká:
Místo přeskakování mezi různými nástroji mohu použít univerzální vyhledávání a okamžitě najít soubory, odkazy a dokumenty – ať už jsou v Dropboxu, Google Drive, Slacku nebo jinde. Zkratky a souhrny založené na AI mi také šetří spoustu času, protože mi pomáhají rychleji najít správné informace a zůstat soustředěný.
Místo přeskakování mezi různými nástroji mohu použít univerzální vyhledávání a okamžitě najít soubory, odkazy a dokumenty – ať už jsou v Dropboxu, Google Drive, Slacku nebo jinde. Zkratky a souhrny založené na AI mi také šetří spoustu času, protože mi pomáhají rychleji najít správné informace a zůstat soustředěný.
Místo přeskakování mezi různými nástroji mohu použít univerzální vyhledávání a okamžitě najít soubory, odkazy a dokumenty – ať už jsou v Dropboxu, Google Drive, Slacku nebo jinde. Zkratky a souhrny založené na AI mi také šetří spoustu času, protože mi pomáhají rychleji najít správné informace a zůstat soustředěný.
10. Notion (nejlepší pro flexibilní správu znalostí s vyhledáváním a generováním obsahu pomocí AI)
Pro týmy, kde se znalosti neustále vyvíjejí, není výzvou jen nalezení informací, ale také jejich aktualizace, propojení a použitelnost. Právě zde se hodí Notion jako alternativa k Unframe AI.
Notion funguje nejlépe jako živý znalostní hub. Namísto indexování informací napříč nástroji podporuje týmy v centralizaci dokumentů, poznámek, wiki a jednoduchých nástrojů pro sledování projektů v jednom flexibilním pracovním prostoru. S Notion AI mohou týmy klást otázky, shrnovat obsah nebo generovat návrhy přímo z již zdokumentovaných informací.
Tato flexibilita znamená, že budete muset věnovat čas nastavení svého pracovního prostoru tak, aby odpovídal struktuře specializovaných nástrojů pro správu projektů.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte a vylepšujte obsah pomocí AI pro psaní, shrnování a tvorbu nápadů.
- Vytvářejte propojené databáze a zobrazujte stejná data jako tabulku, Kanban tabuli, kalendář nebo časovou osu.
- Kombinujte text, databáze a vložené prvky a vytvořte vlastní systémy pro jakékoli použití.
- Začněte rychle s šablonami pro wiki, dokumenty a interní systémy.
Výhody a nevýhody Notion
Výhody:
- Vytvořte prakticky jakýkoli systém, od sledování projektů po CRM a znalostní báze.
- Vyniká ve vytváření propojených znalostních bází, kde jsou informace přirozeně propojeny.
Nevýhody:
- Složité nastavení vyžaduje dlouhé zaučení, což může nové uživatele odradit.
- Výkon se může zpomalit u velmi velkých databází.
- Jeho nativní funkce pro správu projektů nejsou tak robustní jako specializované nástroje pro správu projektů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Zde je výňatek ze smíšené recenze na Capterra:
Moje nejoblíbenější část Notion je rozhodně snadné použití i pro začátečníky... Funkce AI však mají mnoho nedostatků. AI Notion je výrazně méně výkonná než ChatGPT a její funkce nejsou příliš přesvědčivé. AI je pomalá a při použití na stránkách s rozsáhlými daty dochází k výrazným zpožděním, často zamrzá na několik minut.
Moje nejoblíbenější část Notion je rozhodně snadné použití i pro začátečníky... Funkce AI však mají mnoho nedostatků. AI Notion je výrazně méně výkonná než ChatGPT a její funkce nejsou příliš přesvědčivé. AI je pomalá a při použití na stránkách s rozsáhlými daty dochází k výrazným zpožděním, často zamrzá na několik minut.
Moje nejoblíbenější část Notion je rozhodně snadné použití i pro začátečníky... Funkce AI však mají mnoho nedostatků. AI Notion je výrazně méně výkonná než ChatGPT a její funkce nejsou příliš přesvědčivé. AI je pomalá a při použití na stránkách s rozsáhlými daty dochází k výrazným zpožděním, často zamrzá na několik minut.
Najděte ten správný nástroj, který propojí odpovědi s akcí
Neexistuje jediná „nejlepší“ alternativa k Unframe AI. A upřímně řečeno, o to právě jde.
Některé týmy potřebují lepší informace o schůzkách. Jiné se velmi zajímají o soukromí, přizpůsobené AI agenty nebo udržování přehledných a organizovaných znalostí. Správný nástroj závisí na tom, jak váš tým skutečně pracuje, nikoli na tom, jak vypadá demo produktu.
Některé věci však platí vždy.
- Samotné vyhledávání nestačí. Nalezení informací má smysl pouze tehdy, pokud vede k rozhodnutím, následným krokům nebo pokroku.
- Více nástrojů neznamená vždy vyšší produktivitu. Přidání další vrstvy vyhledávání může zvýšit přepínání kontextu namísto jeho snížení.
- Nejsilnější řešení propojují poznatky s realizací. Nástroje, které přímo propojují odpovědi s úkoly, dokumenty a pracovními postupy, pomáhají týmům pracovat rychleji a s menším třením.
Když vyhledávání, dokumenty, úkoly a automatizace fungují společně, proměna odpovědí v akci se stává samozřejmostí. Pokud je vaším cílem omezit rozptýlení kontextu a sjednotit svou práci, znalosti a AI na jednom místě, vyzkoušejte ClickUp zdarma a přesvědčte se o rozdílu sami ✨
Často kladené otázky (FAQ)
Unframe AI je nástroj pro podnikové vyhledávání a správu znalostí založený na umělé inteligenci. Pomáhá týmům najít informace v jejich propojených aplikacích a zdrojích dat tím, že vyhledává odpovědi z firemních znalostních bází.
Nástroje AI pro zvýšení produktivity se zaměřují na inteligentní vyhledávání, generování obsahu a automatizované poznatky. Tradiční software pro správu projektů klade důraz na sledování úkolů, časové osy a správu pracovních postupů, ale konvergované platformy, jako je ClickUp, kombinují obě tyto funkce.
Ano, většina alternativ nabízí integraci s běžnými nástroji pro práci, jako jsou Slack, Google Workspace a Microsoft 365. Hloubka těchto integrací se však liší, od základních připojení po hlubokou obousměrnou synchronizaci nebo jednotné vyhledávání ve všech připojených aplikacích.