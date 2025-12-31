10 nejlepších nástrojů pro řízení kontinuity podnikání

Podle globálního průzkumu řízení rizik společnosti Aon z roku 2025 bylo přerušení podnikání hodnoceno jako druhé největší globální riziko pro organizace v roce 2025. Přesto většina týmů považuje plánování kontinuity za pouhou formalitu. Aktualizují ho jednou ročně a pak na něj zapomenou.
Nástroj pro řízení kontinuity podnikání může pomoci. Namísto toho, aby plány ležely ladem, automatizuje hodnocení rizik a udržuje je aktualizované v reálném čase.
Tato příručka popisuje 10 nástrojů pro řízení kontinuity podnikání, které vám pomohou připravit se na narušení, reagovat na ně a zotavit se z nich. Ať už potřebujete specializovanou platformu BCM nebo flexibilní pracovní prostor, který začlení plánování kontinuity do vašich každodenních operací, zde najdete to, co vám vyhovuje.
Co je software pro řízení kontinuity podnikání?
Software pro řízení kontinuity podnikání (BCM) pomáhá vaší organizaci plánovat, reagovat a zotavit se z jakéhokoli narušení – ať už se jedná o přírodní katastrofu, kybernetický útok nebo selhání dodavatelského řetězce.
Tyto nástroje centralizují vaše plány reakce na krize tím, že:
- Automatizace komunikace
- Sledování úkolů souvisejících s obnovou a
- Poskytují vám přehled o odolnosti vaší organizace v reálném čase.
Typy softwaru pro řízení kontinuity podnikání
Moderní řešení BCM se dělí do dvou hlavních typů. Některá jsou specializované podnikové platformy s integrovanými rámci pro posuzování rizik, jako je ISO 22301.
Mnoho týmů, zejména v oblasti produktů, inženýrství a provozu, však více ocení flexibilní nástroj pro řízení práce. Integrace plánování kontinuity přímo do každodenních pracovních postupů pomáhá těmto týmům být připraveny bez dalšího úsilí.
V tomto příspěvku se budeme zabývat oběma typy nástrojů.
👀 Věděli jste? Extrémní počasí se v roce 2025 stalo hlavní příčinou narušení podnikání a předstihlo kybernetické útoky.
Přehled softwarových nástrojů pro řízení kontinuity podnikání
Než se pustíme do podrobnějšího zkoumání, zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů pro řízení odolnosti:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které chtějí jednotné řízení práce s přizpůsobitelnými pracovními postupy BCM
|ClickUp Docs pro dokumentaci plánů, ClickUp Automations pro spouštění incidentů, ClickUp Dashboards pro sledování stavu v reálném čase, ClickUp Brain pro souhrny založené na umělé inteligenci.
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Fusion Risk Management
|Podnikové organizace, které potřebují specializované BCM s informacemi o rizicích
|Integrované řízení rizik, analýza dopadů na podnikání, krizové řízení, monitorování rizik třetích stran
|Ceny na míru
|LogicManager
|Střední podniky hledající přístup k BCM založený na rizicích
|Základy řízení podnikových rizik, pracovní postupy BIA, scénáře obnovy, řízení cvičení
|Ceny na míru
|Everbridge
|Organizace upřednostňující hromadné oznamování a krizovou komunikaci
|Řízení kritických událostí, hromadné oznamování, IT výstrahy, vizuální velín
|Ceny na míru
|Archer
|Podniky vyžadující kontinuitu podnikání integrovanou do GRC
|Integrované řízení rizik, správa politik, dodržování předpisů, odolnost podnikání
|Ceny na míru
|Riskonnect
|Organizace, které chtějí spravované služby BCM se softwarem
|Platforma BC in the Cloud, spravované služby, vývoj plánů, usnadnění cvičení
|Ceny na míru
|ServiceNow
|Organizace zaměřené na IT s existujícím ekosystémem ServiceNow
|Integrace ITSM, automatizovaná analýza dopadu na podnikání (BIA), plánování obnovy, správa auditů
|Ceny na míru
|Quantivate
|Finanční instituce a regulovaná odvětví
|BCM zaměřené na dodržování předpisů, správa dodavatelů, auditní stopy, regulační reporting
|Ceny na míru
|ParaSolution
|Kanadské organizace a organizace, které potřebují dvojjazyčnou podporu
|Dvojjazyčné rozhraní, správa plánů, plánování cvičení, kontrola dokumentů
|Ceny na míru
|SAI360
|Globální podniky, které potřebují integrované řízení EHS a rizik
|Kombinovaná platforma EHS a rizik, správa vzdělávání, regulační obsah, globální dodržování předpisů
|Ceny na míru
Co hledat v nástrojích pro řízení kontinuity podnikání
Už jste někdy zavedli nový nástroj, který nakonec přinesl více problémů? Mnoho nástrojů BCM dělá přesně to. Plány jsou v jedné aplikaci, aktualizace v jiné a úkoly pro zotavení někde jinde.
73 % zaměstnanců tvrdí, že přepínání mezi aplikacemi snižuje jejich produktivitu. Tento druh rozptýlení zpomaluje reakce v nejdůležitějších momentech.
Nejlepší nástroje pro zajištění kontinuity podnikání odstraňují tyto bariéry a poskytují týmům jediný zdroj pravdivých informací o plánech, úkolech a komunikaci.
Zde je návod, jak vybrat ten správný:
- Dokumentace plánu a kontrola verzí: Měli byste mít možnost vytvářet, ukládat a aktualizovat plány kontinuity na jednom místě. Každý musí vědět, kdo je vlastníkem plánu, a vždy pracovat s nejnovější verzí.
- Funkce analýzy dopadu na podnikání: Nástroj by vám měl pomoci provést analýzu dopadu na podnikání, abyste mohli identifikovat nejdůležitější procesy, zjistit, na čem závisí, a rozhodnout, co je třeba obnovit jako první.
- Automatické oznámení a eskalace: Hledejte automatická oznámení a výstrahy. Nástroj by měl automaticky přiřadit úkoly, jakmile je nahlášena událost, aby mohli příslušní lidé rychle jednat.
- Dashboardy a reporty v reálném čase: Dashboardy v reálném čase poskytují vedení přehled o stavu obnovy, dokončení úkolů a alokaci zdrojů, aniž by bylo nutné žádat o manuální aktualizace.
- Řízení cvičení a testování: Váš nástroj by vám měl pomoci plánovat, sledovat a vytvářet dokumentaci plánů pro stolní cvičení a simulace, aby bylo zajištěno, že vaše plány skutečně fungují.
- Integrace se stávajícími pracovními postupy: Zkontrolujte, jak dobře se nástroj BCM propojuje s projektovým řízením, komunikací a IT systémy, které váš tým již používá.
- Škálovatelnost a řízení přístupu: Nástroj by měl podporovat vzdálené týmy, nabízet přístup na základě rolí a fungovat na mobilních zařízeních, aby lidé mohli získávat informace kdykoli a kdekoli.
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších nástrojů pro řízení kontinuity podnikání
Zde je podrobný přehled nejlepších nástrojů pro řízení kontinuity podnikání, které můžete letos vyzkoušet.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí přizpůsobitelné pracovní postupy BCM + správu práce na jednom místě)
V mnoha organizacích jsou plány kontinuity uloženy v dokumentech oddělených od úkolů reakce, které jsou uloženy v projektových nástrojích. Aktualizace se provádějí v dalším nástroji – obvykle e-mailu nebo chatu.
Jako první konvergované AI pracovní prostředí na světě ClickUp vše toto spojuje. Vaše plány, úkoly, konverzace a reporty jsou uloženy ve stejném pracovním prostředí, které váš tým již používá. To znamená, že když dojde k incidentu, není třeba se snažit „vymyslet“ reakci. Každý ví, kam má jít a co má dělat.
Plány kontinuity v ClickUp jsou živé dokumenty ClickUp Docs, na kterých může váš tým spolupracovat. Jsou přímo propojeny s úkoly ClickUp Tasks, které zahrnují sledovatelný pokrok, přidělené vlastníky a stanovené časové harmonogramy.
Díky automatizaci ClickUp se při nahlášení incidentu automaticky spustí pracovní postupy – přiřadí se úkoly pro obnovení, upozorní se příslušné osoby a eskalují se problémy bez nutnosti ručního sledování.
Nativní kontextová umělá inteligence ClickUp zrychluje reakce. Váš asistent umělé inteligence, ClickUp Brain, okamžitě vyhledává informace z vašeho pracovního prostoru. Týmy mohou klást jednoduché otázky, jako například „Jaký je náš plán reakce na výpadek?“ nebo „Kdo je zodpovědný za obnovení dodávek?“ a získat okamžité odpovědi z schválených plánů a úkolů.
AI Super Agents v ClickUp mohou také sledovat rizika, opomenuté kroky nebo zastavenou práci a podnítit akci dříve, než se malé problémy zvětší.
S ClickUp se kontinuita podnikání stává nedílnou součástí každodenní práce – nejde o dokument, který aktualizujete jednou za rok a doufáte, že ho nikdy nebudete potřebovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuálně mapujte rizikové scénáře, závislosti a procesy obnovy pro rychlejší sladění s ClickUp Whiteboards.
- Sledujte úroveň dopadu, cíle doby obnovy (RTO) a kritičnost systému v jednom přehledu pomocí vlastních polí.
- Poskytněte svému vedoucímu týmu okamžitý přehled o postupu obnovy a úzkých místech pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase.
- Standardizujte plány reakce na incidenty a pracovní postupy pro zajištění kontinuity napříč týmy a regiony pomocí šablon pro reakci na rizika.
Omezení ClickUp
- Žádné předem připravené šablony pro analýzu dopadu na podnikání specifické pro BCM
- Vyžaduje počáteční konfiguraci pro nastavení pracovních postupů specifických pro BCM.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 doporučuje ClickUp pro zajištění provozní kontinuity:
S mnoha našimi klienty spolupracujeme na hodinové bázi, což vždy vyžaduje sledování počtu hodin, které byly v daném okamžiku věnovány projektu. Zaznamenávání hodin a možnost procházet všechny probíhající nebo minulé projekty tak vytváří krásnou kontinuitu podnikání. ClickUp nám umožňuje efektivně školit nové členy tím, že jim jednoduše umožníme procházet naši databázi minulých projektů a přistupovat ke všem vytvořeným materiálům pro jednotlivé klienty, od nejstarších po nejnovější. Jednoduše řečeno, zvolili jsme ClickUp, protože slouží našemu mottu: Školení, škálovatelnost a kontinuita!
S mnoha našimi klienty spolupracujeme na hodinové bázi, což vždy vyžaduje sledování počtu hodin, které byly v daném okamžiku věnovány projektu. Zaznamenávání hodin a možnost procházet všechny probíhající nebo minulé projekty tak vytváří krásnou kontinuitu podnikání. ClickUp nám umožňuje efektivně školit nové členy tím, že jim jednoduše umožníme procházet naši databázi minulých projektů a přistupovat ke všem vytvořeným materiálům pro jednotlivé klienty, od nejstarších po nejnovější. Jednoduše řečeno, zvolili jsme ClickUp, protože slouží našemu mottu: Školení, škálovatelnost a kontinuita!
2. Fusion Risk Management (nejlepší pro podnikové organizace, které potřebují specializované BCM s informacemi o rizicích)
Fusion Risk Management je speciálně navržená platforma pro řízení kontinuity podnikání a rizik pro podniky. Její systém Fusion Framework System propojuje kontinuitu podnikání, obnovu IT po havárii, krizové řízení a rizika třetích stran.
Jeho jedinečnost spočívá v předem připravených rámcích a pracovních postupech pro odborníky v oblasti BCM. Vyniká také v analýze dopadů na podnikání (BIA). Použijte jej k identifikaci kritických procesů, mapování závislostí a snadnému nastavení priorit obnovy.
Nejlepší funkce Fusion Risk Management
- Získejte přístup ke strukturovaným pracovním postupům BIA, které vás provedou identifikací kritických procesů, dokumentací závislostí a nastavením cílů doby obnovy (RTO).
- Upřednostněte to, co je třeba obnovit jako první, a koordinujte reakční opatření jasněji.
- Modul pro řízení krizí využijte pro zobrazení velitelského centra s přiřazováním úkolů, sledováním stavu a komunikací se zainteresovanými stranami během incidentu.
- Snadno se integrují do stávajících platforem pro řízení podniku, jako jsou ServiceNow, Workday HR, SalesPoint iQ a další.
Omezení Fusion Risk Management
- Ceny zaměřené na velké podniky mohou být pro menší organizace příliš vysoké.
- Implementace vyžaduje značné úsilí v oblasti konfigurace a řízení změn.
Ceny Fusion Risk Management
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fusion Risk Management
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fusion Risk Management?
Spokojený uživatel hlásí:
Nástroj Infusion Uploader založený na umělé inteligenci výrazně snižuje manuální práci o 30 % a zvyšuje efektivitu při vytváření plánů kontinuity podnikání a obnovy po havárii.
Nástroj Infusion Uploader založený na umělé inteligenci výrazně snižuje manuální práci o 30 % a zvyšuje efektivitu při vytváření plánů kontinuity podnikání a obnovy po havárii.
3. LogicManager (nejvhodnější pro středně velké společnosti, které hledají přístup k BCM založený na rizicích)
LogicManager nabízí přístup k řízení kontinuity podnikání založený na rizicích. Nejprve pomáhá týmům identifikovat a posoudit organizační rizika a poté tyto poznatky využívá k analýze dopadů na podnikání a plánování kontinuity. Propojením plánů obnovy přímo s reálnými riziky a závislostmi udržuje LogicManager BCM zaměřené na to, co by mohlo skutečně narušit podnikání, a ne pouze na splnění požadavků na dodržování předpisů.
Kategorie rizik a stupnice dopadů si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Získáte také reporty připravené pro účely dodržování předpisů s auditními stopami pro celý životní cyklus programu BCM.
Nejlepší funkce LogicManager
- Strukturovat kontinuitu podnikání podle zásad řízení podnikových rizik a zajistit, aby plány řešily nejvýznamnější hrozby.
- Získejte přístup k podrobným pracovním postupům pro provádění analýz dopadu na podnikání (BIA), dokumentování kritických procesů a vypracovávání strategií obnovy.
- Využijte integrované nástroje pro plánování, provádění a dokumentování cvičení obnovy, včetně plánování simulací a sledování nápravných opatření.
Omezení LogicManager
- Přístup zaměřený na rizika může být pro týmy zvyklé na nástroje zaměřené na plánování neznámý.
- K dosažení plné hodnoty je nutné se zavázat k metodice LogicManager.
- Uživatelské rozhraní může být matoucí a frustrující.
Ceny LogicManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicManager
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LogicManageru?
Uživatel sdílí na G2:
Oceňuji, že LogicManager shromažďuje všechna naše rizika v jednom systému, což je velmi užitečné a centralizuje řízení rizik v celé naší organizaci... Je chvályhodné, jak usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi divizemi díky sdílení aktualizovaných informací.
Oceňuji, že LogicManager shromažďuje všechna naše rizika v jednom systému, což je velmi užitečné a centralizuje řízení rizik v celé naší organizaci... Je chvályhodné, jak usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi divizemi díky sdílení aktualizovaných informací.
📚 Přečtěte si také: Software pro řízení podnikových rizik
4. Everbridge 360 (nejlepší pro organizace, které upřednostňují krizovou komunikaci)
Everbridge je platforma pro řízení kritických událostí. Zaměřuje se na komunikaci a koordinaci v krizových situacích v reálném čase. Zatímco mnoho nástrojů BCM se zaměřuje na plánování, Everbridge vyniká aktivním řízením incidentů.
Jeho systém hromadného oznamování dokáže rychle oslovit velké skupiny prostřednictvím SMS, hlasových zpráv a e-mailů, což týmům pomáhá sdílet aktualizace, dávat pokyny a zůstat v souladu, když je rychlost nejdůležitější. Během krize může tato rychlá komunikace znamenat rozdíl mezi koordinovanou reakcí a totálním chaosem.
Nejlepší funkce Everbridge 360
- Oslovte více lidí prostřednictvím více kanálů, s možností sledování potvrzení a obousměrnou komunikací.
- Zůstaňte v obraze díky dashboardu v reálném čase, který zobrazuje stav incidentu, umístění zásahových týmů a dokončené úkoly během aktivní krize.
- Integrujte je s nástroji pro monitorování IT, aby byli technici v pohotovosti automaticky upozorněni v případě selhání kritických systémů.
Omezení Everbridge 360
- Zaměřeno spíše na komunikaci při reakci než na plánování a dokumentaci
- Prémiová cena odráží funkce na podnikové úrovni.
Ceny Everbridge 360
- Ceny jsou přizpůsobeny počtu uživatelů a modulů.
Hodnocení a recenze Everbridge 360
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Everbridge 360?
Recenzent G2 tento nástroj chválí:
Na Everbridge oceňuji kromě funkcí rychlé reakce na kritické události a hromadného zasílání zpráv především jeho segmentační a směrovací schopnosti. Fungují bezchybně a umožňují mi informovat pouze příslušné osoby, kdykoli obdržíme výstrahu.
Na Everbridge oceňuji kromě funkcí rychlé reakce na kritické události a hromadného zasílání zpráv především jeho segmentační a směrovací schopnosti. Fungují bezchybně a umožňují mi informovat pouze příslušné osoby, kdykoli obdržíme výstrahu.
5. Archer (nejlepší pro podniky vyžadující kontinuitu podnikání integrovanou do GRC)
Archer poskytuje integrovanou platformu pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC) s robustními funkcemi pro zajištění kontinuity podnikání. Je určena pro velké organizace, které chtějí, aby plánování kontinuity bylo součástí širšího programu řízení rizik a dodržování předpisů.
Archer propojuje kontinuitu podnikání s oblastmi, jako jsou operační riziko, riziko třetích stran a dodržování předpisů. Tímto způsobem získávají týmy ucelený přehled o tom, jak narušení ovlivňují širší rizikové prostředí, namísto izolovaného řízení kontinuity.
Nejlepší funkce Archeru
- Generujte denní, týdenní a měsíční zprávy o dodržování rizikových předpisů.
- Vytvořte vizuální rámec pro dodržování předpisů pomocí SOP a map procesů.
- Dokumentujte, verzujte a distribuujte zásady kontinuity pomocí schvalovacích pracovních postupů a sledování potvrzení.
Omezení Archer
- Uživatelé uvádějí, že některé moduly mohou být obtížné nastavit a používat.
- Nejvhodnější pro velké podniky s vyhrazenými týmy GRC.
Ceny Archer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Archer
- G2: 3,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Archeru skuteční uživatelé?
Uživatel sdílí na Capterra:
Stejně jako u bezpečnostních hodnocení lze tento nástroj přizpůsobit tak, aby obsahoval modul pro hodnocení a snadno prováděl úkoly, jako je zasílání e-mailů a upozornění. Celkově se jedná o velmi užitečný nástroj, jehož výhodou je možnost přizpůsobení potřebám podniku.
Stejně jako u bezpečnostních hodnocení lze tento nástroj přizpůsobit tak, aby obsahoval modul pro hodnocení a snadno prováděl úkoly, jako je zasílání e-mailů a upozornění. Celkově se jedná o velmi užitečný nástroj, jehož výhodou je možnost přizpůsobení potřebám podniku.
6. Riskonnect (nejvhodnější pro organizace, které chtějí spravované služby BCM s softwarem)
Riskonnect nabízí jedinečnou kombinaci softwaru BCM a spravovaných služeb. Jejich platforma BC in the Cloud poskytuje technologii. A jejich konzultační tým vám pomůže vytvořit, udržovat a testovat váš program kontinuity.
Tento hybridní přístup je ideální pro organizace, které potřebují vyspělý program BCM, ale nemají interní odborné znalosti nebo zdroje k jeho vytvoření. Riskonnect v podstatě funguje jako rozšíření vašeho týmu.
Nejlepší funkce Riskonnect
- Získejte přístup ke všem údajům o rizicích vaší organizace na jednom místě.
- Získejte podrobné přehledy a praktické informace, abyste mohli rychleji řešit rizika narušení podnikání.
- Vytvářejte vlastní formuláře a automatizujte ruční zadávání dat
Omezení Riskonnect
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být jak výhodou, tak nevýhodou tohoto nástroje.
- Spravované služby vytvářejí průběžné náklady nad rámec licencí na software.
Ceny Riskonnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Riskonnect
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Riskonnect?
Uživatel G2 sdílí smíšené hodnocení:
Kombinace IRM + Data Analytics je fantastická platforma, která spojuje údaje o pojistných událostech a obchodní údaje, aby zvýšila hodnotu pro externí i interní zainteresované strany... Přizpůsobení platformy bylo prospěšné, ale zároveň bránilo snadnému řešení problémů.
Kombinace IRM + Data Analytics je fantastická platforma, která spojuje údaje o pojistných událostech a obchodní údaje, aby zvýšila hodnotu pro externí i interní zainteresované strany... Přizpůsobení platformy bylo prospěšné, ale zároveň bránilo snadnému řešení problémů.
7. ServiceNow Business Continuity Management (nejvhodnější pro organizace zaměřené na IT s existujícím ekosystémem ServiceNow)
ServiceNow Business Continuity Management je postaven na platformě ServiceNow. Díky tomu je ideální volbou pro organizace, které již používají ServiceNow pro správu IT služeb (ITSM). Díky těsné integraci se vaše plány obnovy po havárii IT přímo propojí s vaší CMDB a pracovními postupy pro správu incidentů.
Snadno automatizujte analýzu dopadu na podnikání tím, že načtete data ze své stávající implementace ServiceNow. Automaticky identifikujte, které aplikace podporují kritické obchodní procesy, a vypočítejte dopad jejich nedostupnosti.
Nejlepší funkce nástroje ServiceNow Business Continuity Management
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro kontinuitu podnikání, pracovní postupy pro obnovu IT a další na jedné propojené platformě.
- Spouštějte úkoly obnovy a runbooky automaticky, jakmile jsou detekovány incidenty.
- Využijte umělou inteligenci a získejte chytré odpovědi na dosah ruky
Omezení nástroje ServiceNow pro řízení kontinuity podnikání
- Vyžaduje platformu ServiceNow, což nemusí dávat smysl, pokud ještě nejste jejím zákazníkem.
- Více zaměřeno na obnovu po havárii IT než na kontinuitu podnikání v celém podniku.
Ceny za správu kontinuity podnikání ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje ServiceNow Business Continuity Management
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Quantivate (nejvhodnější pro finanční instituce a regulovaná odvětví)
Quantivate je platforma pro řízení kontinuity podnikání a řízení rizik pro finanční instituce a další vysoce regulovaná odvětví. Usnadňuje splnění požadavků na dodržování předpisů díky předkonfigurovaným pracovním postupům pro regulační reporting a řízení auditů.
Je obzvláště silný v oblasti řízení dodavatelů a hodnocení rizik třetích stran. To jsou kritické otázky pro banky a družstevní záložny, které podléhají regulačnímu dohledu nad svými dodavatelskými řetězci.
Nejlepší funkce Quantivate
- Proveďte komplexní posouzení rizik třetích stran a ověření kontinuity podnikání u dodavatelů.
- Udržujte podrobné auditní stopy a přístup k šablonám pro regulační výkaznictví.
- Vytvářejte, ukládejte a aktualizujte plány kontinuity a krizového řízení na jednom místě.
Kvantifikujte omezení
- Zaměření na konkrétní odvětví může omezit atraktivitu pro organizace mimo regulované sektory.
Ceny Quantivate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quantivate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. ParaSolution (nejlepší pro organizace, které potřebují dvojjazyčnou podporu)
ParaSolution je kanadský poskytovatel softwaru BCM, který nabízí dvojjazyčnou platformu (angličtina/francouzština). Je ideální pro společnosti působící v Kanadě nebo jiných vícejazyčných prostředích.
Využívá přímý přístup k BCM, zaměřený na správu plánů, plánování cvičení a kontrolu dokumentů – bez složitosti větších podnikových platforem.
Nejlepší funkce ParaSolution
- Získejte strukturované šablony pro dokumentaci plánů kontinuity podnikání s kontrolou verzí a schvalovacími pracovními postupy.
- Plánujte, sledujte a dokumentujte cvičení a testy obnovy.
Omezení ParaSolution
- Menší sada funkcí ve srovnání s podnikovými platformami
- Méně dostupných integračních možností
Ceny ParaSolution
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ParaSolution
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. SAI360 (nejlepší pro globální podniky, které potřebují integrované řízení EHS a rizik)
SAI360 je komplexní platforma pro řízení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti (EHS) a rizik, která zahrnuje funkce pro zajištění kontinuity podnikání. Je určena pro globální podniky, které potřebují řídit BCM společně s dalšími oblastmi operačních rizik.
Síla této platformy GRC spočívá v její šíři – v jednom systému můžete spravovat vše od hlášení incidentů přes správu školení až po plánování kontinuity podnikání.
Nejlepší funkce SAI360
- Spojte kontinuitu podnikání s dodržováním environmentálních předpisů, řízením bezpečnosti a operačním rizikem.
- Nasazujte školicí moduly, aby váš tým znal své role v plánech kontinuity.
- Získejte přístup k regulačním obsahům a sledování dodržování předpisů pro více jurisdikcí.
Omezení SAI360
- Uživatelé hlásí, že načítání těžších stránek a zpráv může trvat dlouho.
- Více uživatelů sdílí méně než ideální zkušenosti s zákaznickou podporou.
Ceny SAI360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAI360
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SAI360?
Recenze G2 uvádí:
Má intuitivní dashboard pro reporting a analytiku, který podporuje povědomí o rizicích. Je vysoce škálovatelný a flexibilní, což ho činí ideálním pro společnosti jakékoli velikosti, protože zajišťuje vysokou návratnost investic.
Má intuitivní dashboard pro reporting a analytiku, který podporuje povědomí o rizicích. Je vysoce škálovatelný a flexibilní, což ho činí ideálním pro společnosti jakékoli velikosti, protože zajišťuje vysokou návratnost investic.
Začleňte kontinuitu podnikání do svého každodenního pracovního postupu pomocí ClickUp
Nejlepší plán kontinuity podnikání je ten, který váš tým skutečně používá. Ne zapomenutý dokument. A rozhodně ne specializovaný systém, který váš tým otevírá pouze během cvičení.
ClickUp přináší řízení kontinuity podnikání do pracovního prostoru, ve kterém váš tým již každý den pracuje. Své plány dokumentujete v ClickUp Docs. Úkoly související s obnovou přiřazujete pomocí ClickUp Tasks. Reakci na incidenty automatizujete pomocí ClickUp Automations. A průběh obnovy sledujete pomocí ClickUp Dashboards.
Když dojde k narušení, váš tým nemusí pod tlakem učit se nový nástroj. Reaguje pomocí stejné platformy, kterou používá pro každý projekt, a má k dispozici veškeré potřebné informace.
Přestaňte považovat kontinuitu podnikání za pouhou položku v seznamu požadavků na dodržování předpisů. Začleňte ji do způsobu práce svého týmu.
Vytvořte program pro zajištění kontinuity podnikání, který bude skutečně připraven, když ho budete potřebovat. Začněte používat ClickUp ještě dnes.
Často kladené otázky
Software pro kontinuitu podnikání se zaměřuje na přípravu a reakci na narušení. Pomáhá týmům plánovat, co dělat, když se něco pokazí. Nástroje pro řízení projektů se zaměřují na každodenní práci, jako jsou úkoly, termíny a spolupráce. Nástroje BCM jsou určeny pro nouzové situace, zatímco nástroje pro projekty jsou určeny pro běžný provoz.
Ano. Malé týmy jsou často náchylnější k narušením, protože mají méně lidí a záloh. Software BCM jim pomáhá plánovat dopředu, přidělovat jasné odpovědnosti a rychleji se zotavit bez chaosu. I jednoduché plány mohou mít velký význam, když dojde k neočekávané události.
Plánování kontinuity podnikání zahrnuje způsob, jakým celé podnikání pokračuje během narušení. Obnova po havárii se zaměřuje hlavně na obnovení IT systémů a dat. Obnova po havárii je jednou ze součástí kontinuity podnikání, ale plánování kontinuity se zabývá také lidmi, procesy, dodavateli a komunikací.
Většina organizací by měla své plány testovat alespoň jednou ročně. Kritické systémy nebo týmy s vysokým rizikem mohou testovat častěji. Pravidelné testování pomáhá týmům odhalit mezery, aktualizovat plány a zajistit, aby všichni věděli, co mají dělat, než dojde k reálné události.