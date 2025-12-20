Textové podněty pro obrázky pro marketingové týmy: tipy pro vizuální obsah s využitím umělé inteligence

Lidé se zastavují u obrázků a krátkých videí. To děláme všichni. Jasný obrázek může říct víc než dlouhý popisek. Tento jev je pravděpodobně důvodem, proč většina videí YouTube Shorts, která trvají mezi 50 a 60 sekundami, získává nejvíce zhlédnutí.
Dobrou zprávou je, že k tomu nepotřebujete kompletní designérský tým. Díky generátoru obrázků s umělou inteligencí může váš tým proměnit jednoduchý textový podnět ve vysoce kvalitní obrázky, spojit je do krátkých videí a spustit kampaně během několika hodin.
V tomto článku se zaměříme na praktické textové podněty pro obrázky pro pracovní postupy marketingového týmu, které vám umožní rychle vytvářet konzistentní vizuální prvky značky.
Naučíme se také, jak pomocí pokynů formovat umělecký styl, barvy, osvětlení a náladu, aby vaše vizuální prvky odrážely vaši značku.
Co jsou textové podněty pro tvorbu obrázků?
Prompt text-to-image si představte jako sadu pokynů s konkrétními klíčovými slovy, které zadáte generátoru obrázků AI.
Napíšete několik slov, možná jednu nebo dvě věty, a nástroj se pokusí vytvořit úžasné obrázky pomocí generování obrázků pomocí umělé inteligence. Výsledek může být jednoduchý, jako například „pes spící na pohodlné pohovce“, nebo živý, jako například „futuristická silueta města zářící pod zlatým západem slunce s holografickými nápisy vznášejícími se ve vzduchu“.
K vytváření log můžete také použít různé generátory umění založené na umělé inteligenci, které využívají své jedinečné tvůrčí procesy a modely.
✍🏻 Poznámka: Čím jasnější jsou vaše slova, tím blíže se AI dostane k vaší představě. Pokud můžete zohlednit další podrobnosti o uměleckém stylu, náladě, barvě nebo pozadí, výsledný obrázek bude působit osobnějším a propracovanějším dojmem.
Existuje mnoho generátorů text-to-image, které tento proces umožňují. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney a Stable Diffusion jsou některé z nejznámějších nástrojů. Každý z nich má svou vlastní osobnost a silné stránky.
Zde je několik příkladů podnětů, které oživují scény:
„Vintage červený kabriolet jedoucí po pobřežní silnici při západu slunce, vlny narážející na útesy, rackové na obloze.“
„Klidné horské jezero s malou dřevěnou chatou na břehu, zasněženými vrcholky hor v pozadí a jemným ranním světlem.“
„Abstraktní digitální umělecký plakát s vířícími barvami, inspirovaný art deco designem, se zářícími zlatými liniemi a sytými modrými odstíny.“
Proč by marketingové týmy měly používat nástroje AI pro převod textu na obrázek
Bonn Institute potvrzuje, že vizuální podněty se dostávají do mozku rychleji než slova a různé systémy nám pomáhají je odpovídajícím způsobem zpracovávat. Amygdala, která nám pomáhá reagovat na strach a jiné intenzivní emoce, se aktivuje v reakci na určité obrazy a může dokonce vyvolat fyzické reakce, jako je zrychlený puls nebo zpocené dlaně.
Zde je jádro věci v jednoduchých slovech: na sociálních platformách mohou pozitivní obrázky přilákat více pozornosti a zvýšit šanci na kliknutí nebo sdílení.
Zároveň může fotografie umístěná vedle tvrzení zvýšit jeho věrohodnost, i když nepřináší žádné nové skutečnosti, a proto je pečlivý výběr obrázků tak důležitý.
Pokud obrázky působí rychleji a déle, marketingové týmy by měly mít snadný způsob, jak je vytvářet. Zde je návod, jak vám v tom pomohou textové podněty pro tvorbu obrázků:
- Proměňte rychlé nápady v grafiku odpovídající značce v měřítku pomocí textových podnětů pro tvorbu obrázků, aby malé týmy mohly během několika minut vytvořit varianty grafiky pro sociální média, reklamy a záhlaví e-mailů.
- Zajistěte konzistentnost kampaní opakovaným používáním jasné struktury podnětů s uměleckým stylem, barevnými schématy a světelnými podmínkami, aby generované obrázky vypadaly a působily jednotně na všech kanálech.
- Snižte náklady tím, že umožníte marketérům přejít od jednoduchého textového popisu k vysoce kvalitním obrázkům v generátoru obrázků s umělou inteligencí, zatímco designéři se budou soustředit na složitější designové úkoly, které je skutečně potřebují.
🎥 Pokud vás zajímá využití umělé inteligence v marketingu, ale nejste si jisti, jak ji uplatnit v každodenní praxi, tento průvodce pro začátečníky vás provede osvědčenými příklady použití a praktickými nástroji, které můžete okamžitě začít používat.
Ušetřete čas při tvorbě obsahu
Agentura Reuters uvedla, že designérské týmy společnosti IBM zkrátily dobu realizace kampaní z přibližně dvou týdnů na zhruba dva dny poté, co do svého procesu přidaly generativní nástroje společnosti Adobe.
To je změna, kterou zaneprázdněné týmy pocítí okamžitě. S jasným textovým podnětem k vytvoření obrázku můžete ještě týž den ráno přejít od stručného zadání k vysoce kvalitním obrázkům.
Začněte s jedním jednoduchým textovým popisem a poté vytvořte obrazový podnět s tématem, uměleckým stylem, osvětlením, náladou a barvou. Váš generátor obrazů AI vám vrátí několik vygenerovaných obrazů, které můžete porovnat vedle sebe, což vám umožní ponechat pouze ty, které se hodí k příběhu.
📁 Uložte si podněty, které fungovaly, spolu se semeny nebo nastaveními, a získáte knihovnu, kterou můžete příští týden znovu použít.
Pomáhá také menším týmům publikovat grafiku pro sociální média a záhlaví e-mailů, aniž by musely čekat v dlouhé frontě. Na konci se stále budete muset zabývat designem, ale už nebudete pokaždé začínat od nuly. V průběhu měsíce se tyto ušetřené hodiny promítnou do lepšího plánování, čistšího testování a stabilnějšího výstupu.
Udržujte konzistentní vizuální identitu značky napříč všemi kanály
Konzistentní branding = vyšší tržby. Je důležité si uvědomit, že konzistentní vizuální identita buduje důvěru v průběhu času.
Při psaní obrazového podnětu používejte pokaždé stejný jazyk pozadí, aby generované obrázky působily jako součást jedné rodiny. Pokud se nějaký detail liší, přidejte krátkou negativní větu, která říká, čeho se vyvarovat.
Požádejte členy týmu, aby nejprve použili tyto bloky a poté přidali podrobnosti pro každou scénu. Společně zkontrolujte mřížku vygenerovaných obrázků a před publikováním zkontrolujte tón, paletu barev a kompozici. Pokud potřebujete regionální verze, změňte nastavení nebo barvu produktu a zachovejte stejné světelné podmínky a rozložení.
- Používejte stejný umělecký styl, světelné podmínky, pozadí a slova vyjadřující náladu v každém obrazovém podnětu, aby vaše vizuály zůstaly v souladu napříč všemi kanály.
- Vytvořte si krátký seznam negativních bodů, jako například „vyhýbat se ostrým neonovým barvám, vyhýbat se přeplněným pozadím“, abyste ochránili kvalitu bez nutnosti každodenního dohledu.
👀 Zajímavost: TikTok roste i na obchodní straně. Odhady naznačují, že platforma v roce 2024 vygenerovala přibližně 23 miliard dolarů, především z reklamy. Kamkoli směřují peníze z reklamy, tam obvykle následují kreativní normy, takže očekávejte více vizuálů přizpůsobených pro vertikální obrazovky a využívajících umělou inteligenci.
Rychle experimentujte s více variantami designu
Na konferenci Google Marketing Live 2024 společnost Google představila generování kreativních prvků, které pomáhá inzerentům vytvářet a testovat více variant obrázků v rámci Performance Max, což je přesně to, co většina týmů potřebuje, když mají napjatý časový harmonogram.
Jednoduchou verzi můžete vytvořit ještě dnes pomocí libovolného generátoru obrázků s umělou inteligencí.
✅ Napište tři textové podněty pro obrázky pro stejnou myšlenku, každý s jiným stylem obrázku nebo osvětlením, a zachovejte stejný předmět a sdělení✅ Vytvořte tucet možností, označte je a vyberte dvě nebo tři pro každý kanál. U videoklipů a krátkých videí zkuste užší ořez a výrazné ohniskové body.✅ U bannerů na LinkedIn ponechte čistý prostor pro text.✅ Sledujte, které pokyny mají tendenci zvyšovat pozornost, jako je měkké volumetrické světlo nebo protisvětlo zlaté hodiny, a prosazujte tyto pokyny do své standardní struktury pokynů.✅ Při lokalizaci vyměňte pozadí nebo barevné akcenty a zachovejte základní vzhled beze změny.
Tímto způsobem se poučíte z každého kola, místo abyste začínali od nuly.
Snižte závislost na externích designérech u rychlých projektů
Společnost McKinsey odhaduje, že generativní AI může zvýšit produktivitu marketingu přibližně o 5 až 15 % z celkových výdajů, což odpovídá tomu, co mnoho týmů pociťuje po přechodu na pracovní postupy založené na výzvách.
To šetří čas designérům.
Nechte marketéry zpracovat rychlé úkoly pomocí textových podnětů pro převod textu na obrázek a požádejte designéry, aby vylepšili podstatné prvky, které skutečně vyžadují propracování. Začněte tím, že si sepište seznam materiálů, které budete vytvářet interně, jako jsou příspěvky na sociálních sítích, záhlaví blogů, jednoduché reklamy a karty webinářů.
Když přijde požadavek, otevřete generátor obrázků AI, vložte výzvu a vytvořte tři možnosti za méně než hodinu. Pro finální úpravy nebo pro rozvržení, které vyžadují zvláštní pozornost, přizvěte designéra.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc s výpočtem celkové návratnosti investic do marketingových kampaní? Bezplatný nástroj ClickUp, Marketing ROI Calculator, vám umožní sledovat všechny vaše kampaně, návratnost investic a klíčové ukazatele výkonnosti na jednom místě. Stačí zadat vaše marketingové výdaje a výnosy z jednotlivých kampaní a nástroj okamžitě vypočítá procentuální návratnost investic a čistý zisk!
Jak vytvořit efektivní textové podněty pro převod textu na obrázek
Než se pustíme do případů použití textových podnětů pro převod textu na obrázek, ujasněme si několik klíčových bodů. Umělá inteligence je skvělá v tvorbě a porozumění vzorům, ale pokud je podnět nejasný, může dojít k nesprávnému pochopení vašeho záměru.
Podívejme se, jak můžete vytvořit textové podněty pro obrázky jako jasnou mapu pro váš generátor obrázků AI tím, že pojmenujete požadovaný výsledek.
1. Průzkum trhu
Tabulky ztěžují propojení čísel s reálnými obchodními výsledky. Data jsou často roztříštěna napříč segmenty a časovými rámci, což vede k nejistotě týmů ohledně toho, co metriky skutečně vypovídají. Přehledná vizuální prezentace, navržená se správným stylem grafu, barvami značky a prostorem pro poznámky, pomáhá tyto poznatky zviditelnit, aby diskuse zůstaly soustředěné a smysluplné.
Podnět
„Přehledná infografika podílu na trhu podle segmentů za 1. až 4. čtvrtletí, minimalistický styl, modré a šedé barvy značky, široké rozložení s legendou vpravo, jednobarevné bílé pozadí, klidná atmosféra, vysoké rozlišení, bez zbytečných prvků a silných stínů“
2. Konceptualizace
Počáteční nápady často ztrácejí na síle, když je tým nedokáže vizualizovat. Jasný textový podnět k vytvoření obrázku poskytuje všem společný obraz o konceptu, cílovém publiku a okamžiku v životě, do kterého zapadá. Definováním uměleckého stylu, pozadí, nálady a barev značky vytvoříte scénu, která pomáhá skupině sjednotit se na tom, co se vytváří.
Podnět
„Koncepční skica mobilní aplikace, která pomáhá studentům plánovat studijní sezení, digitální umění, pozadí s jemným přechodem, barevné schéma značky v odstínech fialové a tyrkysové, přátelská atmosféra, přehledné bloky uživatelského rozhraní a velká tlačítka, prázdný prostor vlevo pro poznámky, vyhněte se malému textu a přeplněným obrazovkám“
💡 Tip pro profesionály: Marketingové týmy na ClickUp mohou vytvořit dokument „Knihovna podnětů“ s oddíly pro grafiku sociálních médií, reklamy, záhlaví e-mailů a blogové obrázky. Uložte si své nejlepší podněty pro převod textu na obrázek s ukázkovými výstupy a označte je podle kanálu, aby bezplatní uživatelé a noví členové týmu mohli dodávat konzistentní obrázky vysoké kvality, aniž by museli hádat.
3. Vytvoření dokumentu s požadavky na produkt (PRD)
Dokument s požadavky na produkt je snazší sladit, když všichni vidí stejný obrázek uživatele a výsledku. Malé, dobře umístěné vizuály pomáhají čtenářům procházet dlouhé stránky a zapamatovat si základní cestu, klíčové objekty na obrazovce a stav úspěchu. Díky zobrazení potenciálních rizik, toho, čemu se vyhnout, a zachování konzistentního stylu obrázků a palety barev se dokument s požadavky na produkt stává jasnějším a lépe použitelným.
Podnět
„Storyboard uživatelské cesty ve třech rámečcích pro objednání potravin v aplikaci, minimalistický vektorový styl, první rámeček prohlížení, druhý rámeček košík, třetí rámeček potvrzení doručení, zelená a uhlově šedá barevná schémata značky, čisté bílé pozadí, klidná atmosféra, vyhněte se malému textu a přechodům“
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci Talk to Text v ClickUp BrainGPT k diktování nápadů na výzvy v daném okamžiku. Vyslovte téma, náladu, barevné schéma a pozadí, dokud je nápad čerstvý, a poté jej lehce upravte. Je to šetrný způsob, jak zachytit psaní výzev, aniž byste narušili tok myšlenek.
4. Testování chyb a testování softwaru
Chyby se snadno přehlédnou, když jsou poznámky k testování roztříštěné. Obrázek s kontrolním seznamem pomáhá týmu soustředit se na všechna zařízení, platformy a kritické stavy. Díky zahrnutí známých rizikových oblastí a prostoru pro značky „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“ se testování stává jasnějším a spolehlivějším.
Podnět
„Plakát s kontrolním seznamem pro mobilní platební proces s ikonami zařízení, minimalistickým plochým stylem, přehlednými sloupci pro jednotlivé kroky a hodnocení úspěšnosti/neúspěšnosti, barevným schématem značky pro nadpisy, bílým pozadím, klidnou atmosférou, vysokým rozlišením, bez malých zaškrtávacích políček a hustých textových bloků“
5. Rozhovory se zákazníky
Rozhodnutí jsou silnější, když se tým spojí se skutečnou osobou stojící za daty. Jednoduchá jednostránková prezentace zhmotňuje personu pomocí jména, krátké citace, její hlavní pracovní náplně a nejčastějších problémů. Přidání kontextu, kde se produkt používá, a vřelého akcentu v paletě značky udržuje zaměření na člověka a srozumitelnost.
Podnět
„Jednostránková persona zákazníka s místem pro fotografii, jménem, krátkou citací, třemi hlavními problémy, třemi hlavními cíli, minimálním rozložením karty, modrými tóny značky s teplými akcenty, jemným pozadím, přátelskou atmosférou, vyhněte se strohým firemním stockovým obrázkům“
💡 Tip pro profesionály: Požádejte ClickUp Brain, aby přeměnil surové poznámky na podněty pro zadávání příkazů. Příklad zadání pro ClickUp Brain: „Shrňte problémy zákazníků z rozhovorů z minulého týdne a navrhněte tři nápady na zadávání příkazů pro klidný záhlaví pro nové uživatele. ” Díky tomu bude AI lépe rozumět vašemu kontextu a vašemu pracovnímu postupu.
ClickUp Brain můžete využít mnoha způsoby k usnadnění svých marketingových úkolů. Zde je jeden příklad použití:
6. Finalizace cenového modelu
Diskuse o cenách jsou snazší, když jsou kompromisy jasné. Přehledná tabulka obsahuje názvy úrovní, základní funkce a jedinou přednost, která odůvodňuje cenu každé úrovně. Přidání limitů použití nebo licencí, kde je to relevantní, spolu s pozadím, které se dobře tiskne, udržuje srovnání jednoduché a užitečné.
Podnět
„Tabulka srovnání cen se třemi úrovněmi vedle sebe, minimalistický design, paleta značky s jemným akcentem na střední úrovni, jasné zaškrtávací políčka, prostor pro poznámky pod čarou, vysoké rozlišení pro web a tisk, vyhněte se výrazným přechodům a ozdobným ikonám“
7. Vytvoření tiskové zprávy
Oznámení mají větší účinek, když je důkaz viditelný na první pohled. Jasný hlavní obrázek spojuje název produktu s jeho klíčovou výhodou a zároveň nastavuje správný styl, náladu a barevné schéma. ponechání prostoru pro nadpis a výběr pozadí, které zůstává čitelné, zajistí, že obrázek bude fungovat jak v novinkách, tak na sociálních sítích.
Podnět
„Hlavní obrázek produktu v tiskové zprávě na čistém stole, fotorealistické obrázky, měkké studiové osvětlení, modrá a bílá barva značky, klidná atmosféra, prázdný prostor vpravo pro nadpis, obrázky ve vysoké kvalitě, vyhněte se odrazům nad oblastí textu“
8. Zapojení zákazníků
Začlenění nových uživatelů funguje nejlépe, když jsou první kroky jasné a nenáročné. Krátká sada vizuálů ukazuje tři kroky, které musí nový uživatel provést, a obrazovky nebo objekty, které uvidí. Nastavte užitečný, lidský tón a udržujte styl grafiky a pozadí v souladu se značkou, aby byl průvodce klidný a snadno srozumitelný.
Podnět
„Třífázové vizuální prvky pro zapojení nových uživatelů zobrazující registraci, první projekt, první úspěch, moderní vektorový styl, paletu značky, pozadí s jemným přechodem, přátelskou atmosféru, číslované značky, vyhněte se malému textu a rušivým vzorům“
📮 ClickUp Insight: Přibližně 33 % znalostních pracovníků každý den kontaktuje 1 až 3 osoby, jen aby získali kontext. Představte si, že by odpovědi byly již zapsané a snadno k nalezení. S ClickUp Brain můžete klást otázky přímo ve svém pracovním prostoru a získat potřebné informace z vaší práce v ClickUp a propojených aplikacích, takže přepínání kontextu ustupuje do pozadí.
9. Sledování KPI a výkonnostních ukazatelů
Zainteresované strany chtějí jednoduchý signál, ne záplavu čísel. Zaměřený obrázek zdůrazňuje správné KPI v definovaném časovém okně a používá nejúčinnější typy grafů k zobrazení trendu. Díky barvám značky, vyváženému bílému prostoru a velikosti exportu, která se hodí pro snímky nebo dokumenty, je aktualizace snadno sledovatelná a sdíletelná.
Podnět
„Hlavní grafika dashboardu výkonných KPI s třemi přehlednými grafy a jedním velkým hlavním ukazatelem, minimalistickým stylem grafů, modrou a šedou barvou značky, velkým množstvím bílého prostoru, jednobarevným pozadím, seriózní a klidnou atmosférou, bez 3D efektů a zbytečných detailů“
10. Analýza zákaznických recenzí
Dlouhé vlákna zpětné vazby mohou být nepřehledné, pokud není jasné, jaké vzorce se v nich objevují. Tematická mapa zviditelňuje problematické body a pozitivní momenty tím, že seskupuje nejčastější témata s krátkými příklady frází a rozdělením sentimentu. Přidání zdroje, časového rámce a velikosti vzorku zajišťuje, že pohled zůstává realistický a tón neutrální a uctivý.
Podnět
„Prohlédněte si panel s přehledem s seskupenými poznámkami pro hlavní témata, krátkými ukázkovými citáty, jemným zabarvením nálady, vzhledem bílé tabule, akcentními barvami značky, čistým pozadím, reflexivní náladou, vyhněte se emodži a výrazným přechodům.“
11. Psaní dotazů SQL
I v technické práci může malý diagram usnadnit pochopení datových struktur. Zobrazení tabulek, klíčových polí a očekávaných typů spojení zajistí přehlednost ještě před napsáním dotazů. Přidání filtrů, časového okna a místa, kde bude výsledek použit, pomáhá udržet diagram praktický a zaměřený.
Podnět
„Datový diagram zobrazující tři tabulky s klíči a spojeními, minimalistický styl diagramu, modré barvy značky, jasné šipky a popisky, bílé pozadí, instruktážní styl, bez bloků kódu a husté notace“
12. Vytvoření prezentace
Prezentace jsou srozumitelnější, když je každá myšlenka podpořena výrazným obrázkem. Jasný vizuální prvek spojený s publikem a cílem prezentace činí sdělení na každém snímku zapamatovatelnějším. Se správným uměleckým stylem, pozadím a prostorem pro krátký text zůstává příběh soustředěný a konzistentní.
Podnět
„Hlavní obrázek pro tržní příležitost s abstraktními vzestupnými tvary, moderním vektorovým stylem, paletou značky s teplými akcenty, vyváženým negativním prostorem pro nadpis, sebevědomou klidnou náladou, bez stockových fotografií a kýčovitých ikon.“
👀 Zajímavost: Svět Barbie byl opravdu růžový. Na natáčení filmu se použilo tolik syté fuchsiové barvy, že se během produkce vyprodaly zásoby dodavatele. To je opravdová oddanost barevné paletě.
13. Identifikace omezení funkcí
Jasné hranice usnadňují rozhodování o funkcích. Mapa hranic zobrazuje název funkce, její hlavní použití a omezení, která určují, co v daném okamžiku může a nemůže dělat. Upozornění na scénáře mimo rozsah, rizika a technická omezení v neutrálním stylu odpovídajícím značce pomáhá týmům s jistotou sjednotit se na rozsahu.
Podnět
„Mapa hranic funkcí zobrazující hlavní použití uprostřed s jasně šedými prstenci mimo rozsah, jednoduchý styl diagramu, modré barvy značky s světle šedými výjimkami, čitelné popisky, jednobarevné pozadí, instruktážní styl, vyhněte se varovným ikonám“
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Docs připněte sdílený dokument „Brand Visual Tokens“ (Vizuální symboly značky) s termíny pro váš umělecký styl, styl obrázků, schválené barevné schéma, podmínky osvětlení a krátký seznam negativ. Propojte jej se šablonami, aby každý textový podnět pro obrázek používal stejný jazyk pro konzistentní obrázky generované umělou inteligencí.
14. Zjednodušte komunikaci a spolupráci
Týmy dosahují rychlejšího pokroku, když je stav viditelný bez nutnosti dalšího jednání. Sdílený obrázek na tabuli zobrazuje název projektu, jeho aktuální fázi a úkoly, na kterých každý vlastník pracuje jako další. Přidání rizik nebo překážek vedle barevných schémat značky činí aktualizaci transparentní a snadno přehlednou.
Podnět
„Tabulka stavu týmu se třemi sloupci: nyní, později, jasné značky vlastníků, minimalistický styl karet, barvy značky pro priority, jemné pozadí, atmosféra spolupráce, vyhněte se chatovacím bublinám a dekorativnímu nepořádku“
15. Analýza dat a statistika
Složité grafy často matou lidi, kteří se v datech příliš nevyznají. Jednoduchý vizuál, který zobrazuje správné metriky, srovnávací skupiny a časové okno, zpřístupňuje informace celému týmu. Přidání zvoleného typu grafu, ukazatele spolehlivosti nebo odchylky a správné velikosti exportu zajistí, že graf bude užitečný v jakémkoli prostředí.
Podnět
„Srovnávací tabulka před a po konverzním poměru podle kohorty, jednoduchý styl čar, lehce stínované intervaly spolehlivosti, modré a neutrální barvy značky, jednobarevné pozadí, seriózní nálada, vyhněte se 3D a rušivým prvkům“
16. Vývoj scénářů testování kvality
Textové popisy často opomíjejí podrobnosti o tom, jak daná funkce skutečně funguje. Malý storyboard usnadňuje sledování postupu tím, že zobrazuje funkci, roli uživatele, kritéria úspěchu a jak úspěšný průběh, tak i okrajové případy. Přidání kontextu zařízení nebo prohlížeče a zachování neutrální palety barev zajišťuje, že storyboard zůstane jednoduchý a přehledný.
Podnět
„Čtyřpanelový storyboard scénářů přihlášení: úspěšné přihlášení, vypršení časového limitu, nesprávné heslo a zablokování účtu; minimalistický styl kresby; jasný prostor pro popisky; zvýraznění v barvě značky; bílé pozadí; klidná instrukční atmosféra; vyhněte se alarmujícím barvám“
17. Zpochybňování vašich argumentů
Nápady lépe obstojí, když jsou otestovány proti alternativám. Vyvážený srovnávací obrázek představuje tvrzení, protipříklad a důkazy, které jsou důležité pro každou stranu. Udržování neutrálního a uctivého tónu pomáhá týmu diskutovat o kompromisech, aniž by ztratil soustředění.
Podnět
„Porovnávací obrázek s tvrzením vlevo a protipříkladem vpravo, vyvážené rozvržení, minimalistický design, modré a šedé barvy značky, jasné oblasti popisků, neutrální pozadí, promyšlená atmosféra, vyhněte se sarkastickým vizuálům“
18. Jednostránková analýza konkurence
Konkurenční recenze fungují nejlépe, když jsou stručné a přímé. Jednostránkový dokument zdůrazňuje klíčové konkurenty, porovnávané funkce a datum pořízení snímku, aby byl kontext jasný. Použití palety značky zajišťuje konzistentnost porovnání a snadné sdílení.
Podnět
„Konkurenční matice s pěti dodavateli a osmi funkcemi, minimalistický styl tabulky, barvy značky pro zvýraznění sloupce, bílé pozadí, klidná atmosféra, vyhněte se přeplněnému logu a hustým poznámkám pod čarou“
19. Moodboard pro kampaň na sociálních médiích
Kreativní týmy se rychleji sjednotí, když je tón viditelný od samého začátku. Moodboard ukazuje téma, cílovou platformu a barevné schéma, které budou vodítkem pro práci. Přidání jasných pokynů, co dělat a co nedělat, zajistí konzistentní styl u všech tvůrců.
Podnět
„Moodboard kampaně se šesti dlaždicemi kombinujícími textury, barevné vzorky a ukázkové obrázky; moderní minimalistický umělecký styl; paleta značky; jemné papírové pozadí; příjemná atmosféra; vyhněte se vodoznakům ze stockových obrázků“
20. Možnosti hero obrázků na vstupní stránce
První obrazovka ovlivňuje to, jak lidé produkt vnímají. Testování tří variant pomáhá najít vzhled, který nejlépe osloví publikum a splní očekávání. Díky produktové fotografii nebo abstraktnímu vizuálu, jasnému pozadí a prostoru pro text lze jednotlivé varianty snadno porovnat.
Podnět
„Úvodní stránka s produktem na čistém povrchu, fotorealistické obrázky, měkké okrajové světlo, modré barvy značky, prázdný prostor pro nadpis vlevo, vysoké rozlišení, vyhněte se rušivým odrazům v blízkosti textu“
Populární nástroje AI pro marketingový obsah typu text-to-image
1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text
Pokud vaší největší výzvou není generování obrázků, ale zachování konzistentnosti textových podnětů pro obrázky napříč kampaněmi, ClickUp BrainGPT poskytne vašemu marketingovému týmu praktickou „domovskou základnu“ pro psaní podnětů.
Místo toho, abyste ztráceli řádky s pokyny v náhodných dokumentech a chatech, můžete uložit svou nejlepší strukturu pokynů do Dokumentů, propojit ji s úkoly souvisejícími s kampaní a znovu ji použít s nezměněným kontextem schválení. ClickUp BrainGPT také podporuje více modelů AI, jako jsou ChatGPT a Gemini (můžete tedy přepínat podle toho, zda potřebujete přesnější text nebo podrobnější pokyny k obrázkům), a je navržen tak, aby fungoval napříč vašimi aplikacemi, takže váš tým nemusí celý den kopírovat a vkládat.
Funkce Talk to Text od ClickUp BrainGPT se do stejného pracovního postupu hodí. Můžete nahlas vyslovit zadání (téma, umělecký styl, světelné podmínky, barevné schéma, pozadí a negativy) a převést jej na čistý text, který můžete vložit do dokumentu, úkolu nebo generátoru obrázků AI. To usnadňuje zachycení nápadů během brainstormingu, recenzí nebo při vytváření grafiky pro sociální média.
Integrovaná generace obrázků v ClickUp
A pokud vaše dokumentace hodně spoléhá na vizuální prvky, ClickUp Brain a BrainGPT vám tuto práci také tiše ulehčí. Kdykoli potřebujete diagram, rychlý mockup nebo náhradu za zastaralý screenshot, můžete jej vygenerovat přímo v úkolu nebo dokumentu.
Stačí popsat, co potřebujete. Flowchart pro nový model oprávnění, zjednodušený náčrt uživatelského rozhraní nebo čistá ilustrace pro návod, a ClickUp Brain to okamžitě vytvoří. Můžete dokonce nahrát své stávající grafiky a požádat o jasnější, aktualizované varianty, čímž zajistíte, že vaše dokumentace bude v souladu s aktuálním produktem, aniž byste museli provádět ruční aktualizace.
Díky tomu jsou aktualizace vizuální dokumentace stejně rychlé jako úpravy textu, zejména když se funkce mění v pozdní fázi sprintu nebo když se snažíte zachovat vizuální konzistenci průvodců, často kladených otázek a interních dokumentů.
Vizuální příklad: jednoduché vs. rozsáhlé pokyny
Níže uvidíte dva obrázky vygenerované pomocí integrovaných nástrojů ClickUp. První z nich používá jednoduchý podnět, zatímco druhý používá rozsáhlejší a podrobnější podnět. Oba přístupy přinášejí vysoce kvalitní výsledky, ale úroveň detailů a kreativní směr lze přizpůsobit vašim potřebám:
Nebo pokud chcete jen vytvořit roztomilý obrázek pro milou kampaň nebo sdílet trochu radosti pro jakoukoli příležitost, ClickUp Brain vám pomůže 🐶✨
Nebo pokud chcete jen vytvořit roztomilý obrázek pro milou kampaň nebo sdílet trochu radosti pro jakoukoli příležitost, ClickUp Brain vám pomůže 🐶✨
Nejlepší funkce ClickUp BrainGPT
- Okamžitě diktujte nápady pomocí funkce Talk to Text, abyste zachytili detaily, dokud jsou čerstvé
- Přepište hrubé textové popisy do opakovatelné struktury podnětů, aby generované obrázky zůstaly konzistentní
- Pomocí funkce Enterprise Search rychleji vyhledávejte předchozí výzvy a odkazy na značky, abyste mohli znovu použít to, co již funguje.
- Přepínejte mezi několika modely AI, abyste mohli model přizpůsobit dané úloze, například kreativní nápad versus marketingové vylepšení.
- Přeměňte schválené bloky podnětů na sledovatelné úkoly, aby recenze, revize a finální schválení zůstaly na jednom místě
Omezení ClickUp BrainGPT
- Pro plnou funkčnost jsou vyžadovány placené úrovně AI a doplňky, v závislosti na plánu a nastavení správce.
- Vyžaduje nenáročné správní návyky, jako je aktualizace knihovny podnětů, jinak se týmy dostanou do jednorázových stylů podnětů.
Ceny ClickUp
2. Canva AI (Magic Media)
Canva AI je vytvořena pro realitu marketingové práce, která spočívá v „vytvoření, změně velikosti a dodání“. S Magic Media můžete generovat AI obrázky z textového podnětu přímo tam, kde váš tým již vytváří reklamy, prezentace, grafiku pro landing page a příspěvky na sociálních sítích. To zkracuje mezeru mezi generováním obrázků a produkčním designem, zejména když potřebujete rychle více formátů.
Je také užitečný, pokud vám záleží na konzistentnosti značky, ale nechcete, aby se každý požadavek stal designovým ticketem. Pracovní postup Canva je zaměřen na šablony a rychlé úpravy, takže týmy mohou vytvářet variace a zároveň mít pod kontrolou typografii a prvky značky.
Nejlepší funkce Canva AI
- Generujte obrázky z textových podnětů ve stejném editoru, který používáte pro marketingové materiály
- Vytvářejte rychlé varianty pro různé kanály, velikosti a kreativní směry
- Používejte šablony a ovládací prvky značky, aby vizuální prvky zůstaly konzistentní napříč příspěvky na sociálních médiích a materiály kampaní.
- Kombinujte obrázky vytvořené umělou inteligencí s rozvrženími připravenými k produkci, exporty a komentáři ke spolupráci
- Zrychlete cykly „od návrhu po schválení“ generováním možností, ze kterých si zainteresované strany mohou vybrat již v rané fázi.
Omezení umělé inteligence Canva
- Nabízí omezenou kontrolu ve srovnání se specializovanými generátory umění, když potřebujete vysoce technické parametry podnětů
- Vyžaduje placené tarify pro pokročilejší využití AI a vyšší limity, v závislosti na nastavení vašeho týmu
- Před publikací je stále nutné provést lidskou kontrolu přesnosti značky, podrobností o produktu a souladu s předpisy.
Ceny Canva AI
- Bezplatný tarif
- Canva Pro: 15 $ za měsíc/uživatel
- Canva Business: 20 $ za měsíc/uživatel
- Canva pro podniky: Ceny na míru
3. Adobe Firefly
Adobe Firefly je skvělou volbou, pokud potřebujete obrázky generované umělou inteligencí, které zapadají do profesionálních kreativních pracovních postupů, a navíc jasnější pravidla pro komerční použití. Adobe Firefly je určen pro komerční použití a dobře se integruje do širšího ekosystému Adobe, což je důležité, pokud váš tým již pracuje v Creative Cloud pro finální produkci designu.
Marketingové týmy často používají Firefly k rychlému generování podkladů, zkoumání uměleckých stylů a opakovanému testování kreativních konceptů před jejich finálním doladěním v nástrojích Adobe. Firefly také využívá systém založený na kreditech, takže můžete předvídatelně spravovat jeho využití v rámci celého týmu.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Generujte obrázky z textových podnětů pomocí ovládacích prvků pro styl a kompozici, které jsou šetrné k vaší značce.
- Podporujte komerční pracovní postupy díky pozici společnosti Adobe v oblasti bezpečnějšího získávání obsahu
- Integrujte do širšího kreativního nástrojového řetězce Adobe pro finální úpravy a produkční prostředky
- Využijte generativní kredity ke správě generování obrázků v rámci celého týmu
- Přidejte signály o původu pomocí přístupu Adobe k ověřování obsahu, je-li k dispozici
Omezení aplikace Adobe Firefly
Ceny Adobe Firefly
- Firefly Standard: 9,99 $ za měsíc/uživatel
- Firefly Pro: 19,99 $ za měsíc/uživatele
- Firefly Premium: 199,99 $ za měsíc/uživatele
- Creative Cloud Pro: 69,99 $ za měsíc/uživatel
4. DALL·E (OpenAI)
DALL·E se široce používá pro generování marketingových obrázků, protože dobře zvládá opakované psaní podnětů, zejména když vylepšujete textový popis v několika kolech, abyste se přiblížili zamýšlené náladě, osvětlení a kompozici. Často se také používá, když potřebujete rychle vymyslet grafiku pro sociální média, záhlaví blogů a koncepty kampaní.
Pokud váš pracovní postup zahrnuje ChatGPT, generování obrázků ve stylu DALL·E může fungovat také konverzačně, což znamená, že můžete požadovat změny, jako jsou různé pozadí, barevná schémata nebo nový styl obrázků, aniž byste museli přepisovat celý prompt od začátku.
Nejlepší funkce DALL·E
- Vytvářejte obrázky z jednoduchých textových podnětů a poté je vylepšujte opakovanými úpravami
- Rychle prozkoumejte několik vizuálních směrů pro stejný nápad kampaně
- Podpora široké škály stylů, od fotorealistických obrázků po digitální umění
- Skvělé pro konceptualizaci marketingových vizuálů před finálním návrhem layoutu
- Nabídněte přístup k API týmům, které chtějí automatizovat pracovní postupy generování obrázků
Omezení DALL·E
- Vyžaduje pečlivé zadávání a kontrolu z hlediska přesnosti značky, podrobností o produktu a tvrzení
- Zahrnuje omezení použití a bezpečnostní omezení, která ovlivňují to, co lze generovat
- Může být méně předvídatelné v případě přesné typografie, drobných detailů nebo přísných požadavků na rozvržení
Ceny DALL·E
- Ceny na míru
5. Midjourney
Midjourney je oblíbený, když chcete výrazný, stylizovaný vizuál a jste ochotni trochu experimentovat, abyste dosáhli přesně požadovaného vzhledu. Marketingové týmy jej často používají pro odvážné koncepční umění, moodboardy kampaní a hero vizuály, kde je umělecký styl stejně důležitý jako doslovná přesnost.
Systém plánů Midjourney je postaven na čase GPU a režimech generování, takže si můžete vybrat mezi rychlejšími generacemi nebo pomalejšími pracemi v pořadí podle svých termínů.
Midjourney také nabízí ovládání soukromí prostřednictvím režimu Stealth Mode na vyšších úrovních, což je důležité, pokud pracujete na kampaních před spuštěním nebo vizuálech pro klienty, které nechcete zveřejňovat.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vytvářejte stylizované obrázky s výraznou estetickou konzistencí napříč variantami
- Nabídněte více rychlostí generování, včetně režimů Fast (Rychlý) a Relax (Uvolněný)
- Podporujte vyšší úroveň ochrany soukromí díky režimu Stealth Mode
- Umožněte experimentování ve velkém měřítku díky neomezenému režimu Relax v placených tarifech
- Škálujte využití pomocí předvídatelných úrovní předplatného na základě vašich výstupních potřeb
Omezení Midjourney
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $ měsíčně
- Standardní tarif: 30 $ měsíčně
- Pro Plan: 60 $ měsíčně
- Mega Plan: 120 $ měsíčně
Integrace obrázků generovaných umělou inteligencí do marketingových pracovních postupů
Když má váš tým k dispozici silnou sadu textových podnětů pro tvorbu obrázků a složku plnou vygenerovaných obrázků, dalším úkolem je přesunout tyto zdroje jasnou cestou od nápadu k publikování.
Příliš často se tato práce ztrácí v pracovní zácpě s úkoly rozptýlenými napříč a AI nástroji, které spolu nekomunikují.
Rozptýlený kontext situaci ještě zhoršuje, když musíte prohledávat různé systémy, abyste našli odpověď na jednoduché otázky, jako co se změnilo nebo kde se nachází soubor.
ClickUp sdružuje vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí. Zde je jednoduchý, komplexní postup, který využívá různé funkce ClickUp ve správném pořadí, takže práce zůstává přehledná a snadno schvalovatelná.
Začněte s živým domovem v ClickUp Docs
Dejte svým vizuálům a textům jedno příjemné místo, kde budou žít, s ClickUp Docs. Vytvořte v ClickUp jeden dokument s názvem „Knihovna podnětů a vizuály značky“.
Uchovávejte pokyny, které skutečně fungují, krátké poznámky o tom, proč fungovaly, a snadno čitelnou příručku ke značce. Když někdo požádá o hlavní obrázek, bude moci najít příklad, připravený obrázkový pokyn a dvě řádky o náladě a barvě. Když se vaše značka změní, nejprve upravte tento dokument, aby celý tým zůstal synchronizován s aktualizovanou verzí.
Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou strukturovat vše ve vašich dokumentech ClickUp:
- Bloky podnětů seskupené podle použití, jako jsou grafika pro sociální média, záhlaví e-mailů, placené reklamy
- Krátká sekce „značkové symboly“ s uměleckým stylem, barevnými schématy, světelnými podmínkami a malým seznamem negativ
👀 Zajímavost: IKEA tiše zavedla „falešné“ fotografie, které působí jako skutečné. Již v roce 2014 bylo asi 75 % obrázků v jejím katalogu počítačově generovanými rendery, které byly vytvořeny za účelem kontroly osvětlení, barev a rozložení v měřítku. Jedná se o jeden z prvních příkladů nahrazení fotografických snímků syntetickými obrázky bez ztráty důvěry.
Zeptejte se v chatu ClickUp, zaznamenejte jako úkoly ClickUp
Většina požadavků začíná jako věta. Zachovejte tento přístup. Vytvořte kanál ClickUp Chat s názvem „Grafické požadavky a zpětná vazba“.
Když někdo napíše: „Do zítřka potřebujeme záhlaví pro LinkedIn, tón, produkt vpravo“, převedete tuto zprávu na úkol pomocí ClickUp Tasks ve stejném okně. Do popisu úkolu vložte přesný pokyn z ClickUp Docs a přidejte velikosti, termíny a recenzenta. Jediným pohybem přejdete od slov k činům a nic se neztratí v samostatném vlákně.
📌 Příklad: Produktový marketingový pracovník zadá zprávu s cílem a tónem. Vy ji převedete na úkol ClickUp s názvem „Záhlaví LinkedIn pro případovou studii“, přiřadíte jej, přidáte text do zadání obrázku a připojíte dva dříve vytvořené obrázky, které odpovídají vzhledu. Tvůrce nyní má kontext, reference a vlastnictví bez nutnosti schůzky.
Nechte ClickUp Automations řídit práci, ne tlačit na lidi
Dobrý proces je přirozený a snadno se dodržuje. Nastavte několik automatizací ClickUp, které posouvají práci vpřed bez neustálých upozornění. Když se stav změní na „Připraveno ke kontrole“, zveřejněte v ClickUp Chat tagování kreativního vedoucího a přesuňte úkol ClickUp do seznamu Kontrola.
Pokud je úkol splatný za 24 hodin a stále není hotový, upozorněte pověřenou osobu a vlastníka projektu. Vytvořte čtvrtletní připomenutí, abyste aktualizovali dokument ClickUp Doc „Knihovna podnětů a vizuální prvky značky”, takže vaše podněty pro převod textu na obrázek pro marketingový tým zůstanou aktuální.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Agents, abyste udrželi požadavky na obrázky v pohybu (bez nutnosti čekat na schválení).
Jakmile váš tým začne ve velkém měřítku používat textové podněty pro tvorbu obrázků, skutečným zpomalením je málokdy generování obrázků. Jsou to následné kroky: „Kde je nejnovější verze?“ nebo „Který podnět jsme schválili?“ ClickUp AI Agents zvládnou tuto koordinační práci v kontextu, takže váš pracovní postup zůstane přehledný.
Takto je můžete použít pro obrázky generované umělou inteligencí:
- Nastavte agenta Live Answers pro otázky typu „kde to je?“: Nasměrujte agenta ClickUp na prostor/seznam, kde se nacházejí kreativní úkoly (a dokument, kde se nachází vaše knihovna podnětů a značkové tokeny). Když se někdo zeptá: „Jaký podnět používáme pro hlavní stránku?“ nebo „Jaké barevné schéma je schváleno pro příspěvky na sociálních sítích?“, agent AI může odpovědět s správným kontextem.
- Použijte Live Intelligence Agent pro přehled o stavu: Nakonfigurujte jej tak, aby každý týden sdílel aktualizaci, která zdůrazní, co je schváleno, co je v procesu schvalování a co je zaseknuto v revizích, zejména pokud více tvůrců produkuje generované obrázky pro různé kanály.
- Vytvářejte jednoduché agenty bez programování: Přistupujte k tomu jako k psaní pokynů pro operace: definujte, co má agent dělat, vyberte kontext (konkrétní dokumenty, seznamy nebo připojené aplikace) a poté vyberte akce, které může provádět, jako je shrnutí aktualizací nebo návrh dalších kroků.
Vytvářejte, kontrolujte a schvalujte na jednom místě
Tvůrce spustí zadání text-to-image ve vašem generátoru obrázků AI, nahraje tři vygenerované obrázky do stejného úkolu ClickUp a pod každý z nich přidá jednorázovou poznámku. Recenzenti mohou přímo tam zanechat své komentáře.
Pokud je potřeba změna, nastavte stav na „Revize nutné“, ponechte první sadu připojenou a přidejte aktualizované soubory pod „Kolo 2“. Až bude vše v pořádku, přepněte na „Schváleno“.
Konečná automatizace může sdílet krátké shrnutí v ClickUp Chat s odkazem na úkol a hotový výstup. Odtud si majitelé kanálů stáhnou obrázek pro příspěvky na sociálních sítích, reklamy nebo e-maily a vy nemusíte nikoho nahánět kvůli souborům.
Pár užitečných věcí, které je dobré mít na paměti:
- Přidejte k úkolu „poznámky k použití“, například „vhodné pro tmavé pozadí, ponechte pravou třetinu prázdnou“.
- Uložte úspěšný obrazový podnět zpět do ClickUp Doc s malou lekcí, kterou jste se naučili
Dodržujte pokyny tam, kde je lidé skutečně vidí
Vaše značka není PDF soubor ve složce. Nachází se v dokumentu ClickUp, který jste otevřeli v prvním kroku. Pokud přijmete novou paletu barev nebo chcete jemnější umělecký styl, nejprve změňte formulace v dokumentu a poté pomocí automatizací ClickUp informujte oddělení „Design“, „Sociální sítě“ a „Životní cyklus“ v chatu ClickUp.
Další obrazová výzva, kterou někdo zkopíruje, bude obsahovat aktualizaci. V průběhu času tak zůstávají obrázky generované umělou inteligencí konzistentní, aniž by bylo nutné denně připomínat nebo čekat na dlouhé schvalování.
Osvědčené postupy pro marketingové týmy využívající AI text-to-image
Umělá inteligence může tento proces urychlit, ale funguje nejlépe, když jsou vaše textové podněty pro převod textu na obrázek v rámci jasných pravidel, která chrání důvěru, přístup a jasnost značky.
S tímto záměrem vám přinášíme krátký seznam, který můžete mít vždy po ruce:
- Buďte otevření ohledně používání AI v reklamách a tvrzeních a mějte důkazy pro to, co říkáte, v souladu s pokyny FTC pro pravdivost v reklamě a AI.
- Napište alternativní text pro každý obrázek, pokud je to možné, vynechte text z obrázků a přidejte krátkou textovou verzi pro grafy, aby všichni pochopili sdělení.
- Zachovejte konzistentnost značky v rámci výzvy pomocí jednotného uměleckého stylu, barev a nálady, protože konzistentní branding koreluje s silnějším růstem
- Zaznamenejte původ vedle každého souboru pomocí Content Credentials nebo jednoduchého protokolu modelu, verze a nastavení, abyste mohli ověřit, jak byly obrázky vytvořeny.
- Postupujte podle příruček kanálu a vyzkoušejte několik variant podnětů pro každé umístění pomocí pokynů platformy, jako jsou kreativní specifikace LinkedIn.
Text na obrázek, ClickUp k úspěchu
Pečlivě jste proměnili nápad v obrázek. Probrali jsme, jak utvářet umělecký styl, osvětlení, náladu a strukturu podnětů, aby vaše vizuální prvky působily promyšleně, nikoli náhodně.
Ale tady je to, co týmy opravdu ocení: ClickUp vše spojuje na jednom místě, takže vaše psaní podnětů, generování obrázků, recenze a schvalování již nemusí probíhat v rozptýlených nástrojích.
ClickUp Brain a ClickUp BrainGPT poskytují marketérům rychlejší způsob práce s vizuálními prvky od samého začátku. Vyslovte hrubý nápad pomocí Talk to Text, přeměňte jej na propracovaný podnět pomocí ClickUp BrainGPT a vygenerujte podpůrné obrázky – moodboardy, záhlaví, miniatury, diagramy – přímo ve svém pracovním prostoru. Žádné kopírování a vkládání. Žádné přeskakování mezi aplikacemi. Žádné ztracené verze.
ClickUp Docs uchovává vaši živou knihovnu podnětů, ClickUp Chat zachycuje požadavky, ClickUp Tasks posouvá práci vpřed a ClickUp Automations nenápadně podněcuje revize. A když jste připraveni vytvořit nebo vylepšit vizuální prvky, ClickUp Brain zůstává propojený s kontextem vašeho projektu, aby výsledky odpovídaly tomu, co skutečně vytváříte.
Obrázky lze vytvářet i pomocí jiných nástrojů. ClickUp pomáhá vašemu týmu vytvářet je včas, v souladu se značkou a vzájemně sladěné.
Pokud jste připraveni vytvořit si vlastní knihovnu podnětů a generovat konzistentní vizuální prvky připravené pro AI, zaregistrujte se nyní na ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
Jedná se o krátký, jasný pokyn, který dáte generátoru obrázků AI, aby převedl slova na vizuální prvky. V marketingu dobrý pokyn uvádí předmět, umělecký styl, osvětlení, barvu, náladu a případné poznámky o tom, čeho se vyvarovat, aby výsledný obrázek odpovídal vaší značce a účelu.
Ano, pokud vaše textové podněty pro převod textu na obrázek opakují stejný styl obrázků, barevné schéma, pozadí a náladu napříč všemi materiály. Uložte úspěšné podněty do sdílené knihovny a vaše generované obrázky budou působit jako jedna rodina, od příspěvků na sociálních sítích až po reklamy.
Vyberte si nástroj, který vyhovuje vašim potřebám, ne jen ten, který je právě v módě. Pokud chcete fotorealistické obrázky, vyberte si model, který je proslulý touto silnou stránkou; pokud máte rádi digitální malbu nebo art deco styl, vyberte si model, který dobře zvládá stylizované práce. Vyzkoušejte několik modelů, uložte si malou sadu podnětů a posuďte je podle kvalitních obrázků, které můžete skutečně dodávat.
Udržujte práci na jednom místě. Ukládejte výzvy, verze, komentáře a schválení do úkolů ClickUp, aby recenzenti mohli poskytovat zpětnou vazbu a schvalovat bez nutnosti hledat soubory.
Ano. Udržujte živou knihovnu podnětů v ClickUp Docs, diskutujte o požadavcích v ClickUp Chat, přeměňujte zprávy na ClickUp Tasks a nechte ClickUp Automations podněcovat recenze a předávání. Díky tomu se podněty pro převod textu na obrázek stanou součástí stabilního, komplexního procesu, kterému můžete důvěřovat.