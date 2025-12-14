Více než 20 nejlepších podnětů Krea AI pro převod textu na obrázek a video

Nechybí nástroje AI, které dokážou proměnit vaše neuvěřitelně divoké nápady v ohromující vizuály. Když společnost Krea v červnu 2025 uvedla na trh svůj vlastní model Krea 1, bylo snadné jej odbýt jako další z řady modelů AI pro tvorbu obrázků.
Vždyť v čem jiném by mohl být lepší? V práci s výzvami? V typografii? Nebo v inteligentním přenosu stylů?
Všechny tyto příklady a navíc řeší opakující se problém „AI vzhledu“ tím, že generují vizuály, které se vyhýbají obvyklým artefaktům AI a podivným texturám.
Zaujalo nás to. Rozhodli jsme se tedy Krea sami otestovat a v průběhu toho jsme vytvořili knihovnu výzev Krea AI, které můžete použít s vlastními úpravami a vylepšeními.
Krea vs. populární alternativy
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Silné stránky
|Omezení
|Ceny
|Krea AI
|Vizuální iterace v reálném čase; obrázek + video
|Multimodální vstupy, skicování na plátně, více než 50 modelů, generování videa
|Ohromující možnosti, omezený bezplatný výpočetní výkon, stále v beta verzi
|Zdarma (50 tokenů), placené aktualizace
|ClickUp
|Komplexní kreativní pracovní postup
|Generování obrázků pomocí AI plus správa pracovních postupů, automatizace, knihovna podnětů
|Více orientované na pracovní postupy než na styl
|Zahrnuto v plánech ClickUp
|Leonardo AI
|Herní prvky, 3D textury, styly značek
|Generování textur OBJ, trénování vlastních modelů, vysoká míra dodržování podnětů
|Anorganické objekty vyžadují několik pokusů.
|Bezplatná úroveň + 10–48 $/měsíc
|Midjourney
|Prémiové umělecké styly
|Nejlepší umělecká estetika, obrovská komunita, konzistence referencí
|Žádný bezplatný tarif; uživatelské rozhraní Discord; žádné video
|8–96 $/měsíc
|Ideogram
|Grafika + typografie
|Nejlepší vykreslování textu; výstupy v kvalitě plakátu
|Není ideální pro fotorealismus.
|Bezplatné + placené úrovně
|Runway Gen-4
|Realismus postav a filmové záběry
|Nejlepší pro lidi a estetiku živé akce
|Menší kontrola nad stylizovanou grafikou
|Pouze placené úrovně
Porozumění Krea AI
Krea AI je iterativní tvůrčí nástroj, který využívá proprietární a externí modely umělé inteligence (AI) k generování, vylepšování, úpravám a animaci vysoce kvalitních videí a obrázků.
Zadáte textový podnět (nebo existující obrázek/video) a Krea AI pomocí pokročilých modelů vytvoří vysoce kvalitní, vizuálně bohaté výstupy, od fotorealistických obrázků po stylizované umění, videoklipy nebo vylepšené/rozšířené verze existujících vizuálů.
Krea AI se odklání od přístupu založeného na příkazech a směřuje k kooperativnímu partnerství v reálném čase.
👀 Věděli jste? V červnu 2022 vydal časopis Cosmopolitan vůbec první obálku časopisu vytvořenou výhradně pomocí DALL·E 2.
Redakční tým spolupracoval s digitálním umělcem na zdokonalení finálního díla. Konečný podnět, který použili, byl „Širokoúhlý snímek zespodu ženské astronautky s atletickou postavou kráčející po Marsu v nekonečném vesmíru, syntetizátorové vlny, digitální umění“.
Co jsou výzvy Krea AI?
Výzvy Krea AI jsou pokyny, které platformě sdělují, jaký druh vizuálu chcete vytvořit. Zde můžete textově popsat požadovaný obrázek, nahrát obrázky a stylové reference, které Krea interpretuje, a dokonce nabídnout živé vedení sdílením obrazovky a webové kamery.
Krea také nabízí plátno v reálném čase, na kterém můžete skicovat tvary nebo kreslit poznámky, abyste v reálném čase podpořili tvorbu AI. Celkově lze říci, že tento nástroj dokáže interpretovat textové a vizuální podněty a generovat obrázky podle vaší představivosti.
📮 ClickUp Insight: Jeden z pěti profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár sekund!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty –, takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
Jak psát výzvy, které s Krea AI přinášejí dobré výsledky?
Kvalita výstupu Krea významně závisí na struktuře a formátu vašeho podnětu. Čím konkrétněji a jasněji popíšete svou představu, tím zvláštnější bude výsledné zobrazení.
Slova však mohou být při popisu určitých stylů omezující. A to je jeden z důvodů, proč mohou být více vstupní modály Krea užitečné při dosahování požadovaných výsledků.
Zde je návod, jak můžete navrhnout své podněty textově i vizuálně, abyste z Krea AI vytěžili maximum:
1. Používejte popisná slova
Začněte s jasným tématem, tj. ústředním bodem vašeho obrázku. Nyní jej popište pomocí popisných slov, aby AI mohla intuitivněji pochopit, co chcete vytvořit.
Nevíte, jak popsat svůj námět nebo představu?
Rozdělte je do čtyř vrstev:
- Vzhled: Zamyslete se nad vlastnostmi objektu, jako jsou textury, barvy, materiály a měřítko.
- Akce nebo stav: Sloveso popisující pohyb, nehybnost nebo interakci subjektu.
- Atmosféra: Emocionální nebo smyslová kvalita subjektu
- Kontext nebo prostředí: prostředí, časové období, počasí
📌 Uložit tento podnět:
Téma: Houslista
Vzhled: plášť se stříbrnými nitěmi, porcelánově hladká kůže, zářivé jantarové oči, složitě vyřezávané dřevěné housle, spletené černé vlasy, lesklé kovové boty
Akce nebo stav: intenzivní hra uprostřed vystoupení, smyčec prořezávající vzduch s rozmazáním pohybu
Atmosféra: dramatická, éterická, elektrizující nálada
Kontext nebo prostředí: na plovoucím pódiu v koncertním sále s nulovou gravitací obklopeném vznášejícími se úlomky světlaÚplný podnět: Houslista se stříbrným pláštěm, porcelánově hladkou pokožkou, zářícími jantarovými očima, zapletenými černými vlasy a lesklými kovovými botami, který intenzivně hraje uprostřed vystoupení a smyčcem prořezává vzduch. Dramatická, éterická, elektrizující atmosféra uvnitř koncertního sálu s nulovou gravitací, naplněného vznášejícími se úlomky světla.
Pokud hodnotíte nástroje pro generování obrázků pomocí AI, provedli jsme podrobnou analýzu, abychom vám ušetřili čas. Podívejte se níže 👇
📚 Číst více: Nejlepší AI výzvy pro spisovatele a marketéry
2. Buďte konkrétní, pokud jde o detaily kompozice
Zaměřte se na obraz jako celek. Zamyslete se nad osvětlením, nastavením nálady, typem obrazu a tím, jak chcete, aby byly prvky v obraze uspořádány.
Modifikátory ve vašich AI obrazových podnětech poskytují generátoru obrazů vizuální rámec, který má následovat.
Zde je, co je třeba specifikovat:
- Typ obrázku: fotografie, akvarel, digitální ilustrace, 3D render, tužková skica, olejomalba, vektorová grafika
- Umělecký styl: hyperrealismus, anime, estetika studia Ghibli, secese, cyberpunk, minimalistická kresba, baroko, plochý design
- Osvětlení: měkké přirozené světlo procházející okny, ostré studiové osvětlení s hlubokými stíny, neonové světlo z nápisů, okrajové osvětlení, zlaté protisvětlo, rozptýlené světlo při zatažené obloze
- Technický úhel: makro záběr zblízka, pohled z ptačí perspektivy, izometrická mřížka, nakloněný holandský úhel, malá hloubka ostrosti, rybí oko, perspektiva z nízkého úhlu
- Kompozice: pravidlo třetin, symetrické vycentrování, vedoucí linie, vrstvy popředí-střední plán-pozadí, negativní prostor, rámování v rámci rámečku
- Rozlišení: 4K ultra detailní, 8K filmová kvalita, nebo si vyberte z přednastavených filtrů rozlišení.
Krea také nabízí přístup k více než 1 000 šablon stylů – jak vlastních, tak těch, které vytvořili členové komunity. Tyto styly můžete použít přímo, pokud máte potíže s vysvětlením svého konceptu, nebo dokonce trénovat svůj vlastní model stylu pro konzistentní vizuální efekty napříč několika generacemi.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte své podněty postupně pomocí techniky řetězení podnětů, která pomáhá AI vykreslovat složité obrazové kompozice. Začněte se základními prvky a poté přidejte sekundární detaily, jako je osvětlení, atmosférické efekty a ostrost. Tím zabráníte tomu, aby AI byla zmatená přílišným množstvím pokynů najednou, a získáte přesnou kontrolu nad každým vizuálním prvkem.
3. Vyberte si svůj model AI
Krea spojuje několik modelů AI do jediného rozhraní, což vám dává flexibilitu při výběru správného nástroje pro vaše kreativní potřeby. To ale také znamená, že pro dosažení nejlepších výsledků musíte rozumět silným stránkám a omezením každého modelu. Zde je stručná tabulka, která vám pomůže vybrat nejlepší modely pro vaše konkrétní potřeby:
|Model
|Nejvhodnější pro
|Hlavní přednosti
|Výstup a rozlišení
|Krea 1
|Fotorealismus
|Řeší problém „AI vzhledu“
|4 obrázky, 4096
|Flux
|Obecné použití
|Reference stylu
|4 obrázky, 1024
|Nano Banana
|Dodržování podnětů
|Uvažování, znalost světa, komplexní podněty
|2 obrázky, 1024
|Obrázek ChatGPT
|Složité scény
|Pokročilé uvažování
|2 obrázky, 1024
|Ideogram
|Grafika
|Ploché, estetické styly, typografie
|2 obrázky, 1024
|Runway Gen-4
|Postavy
|Filmová kvalita
|2 obrázky, 1024
4. Odkazy na zdroje
Někdy máte přesnou představu, ale slova nestačí. Chcete ten specifický neonový lesk z cyberpunkové uličky nebo přesnou texturu zvětralého dřeva z fotografie, kterou jste pořídili minulé léto. Text sám o sobě tuto mezeru vždy nedokáže překlenout.
V rámci Krea můžete vizuální reference přímo vložit do procesu generování. Platforma načte vaše obrázky a extrahuje jejich vizuální DNA, tj. barevné schéma, náladu osvětlení, kompoziční struktury, vlastnosti textury, a aplikuje je na váš výstup.
Co je jednodušší? Popisovat západ slunce, který jste vyfotili loni, nebo ho prostě nahrát?
To druhé. Zde je ukázka, jak multimodální vstupy rozšiřují možnosti toho, co můžete vytvořit:
- Nahrajte obrázky: Nahrajte až tři obrázky jako reference pro styl, barvy, postavy nebo kompozici. Krea může kombinovat vlastnosti z každého obrázku nebo z každého obrázku vytáhnout konkrétní prvky, které se pak objeví ve vašem finálním výstupu.
- Vstup z webové kamery: Nasměrujte kameru na objekty, náčrtky nebo dokonce na sebe. Platforma rozpoznává tvary, barvy a pohyb v reálném čase a generuje okamžité interpretace toho, co vidí.
- Malování na plátně: Nakreslete hrubé tvary přímo na plátno Krea a ovlivněte tak kompozici a umístění prvků ve vašem finálním obrázku.
- Sdílení obrazovky: Nabídněte přímý náhled do svých Pinterestových nebo moodboardů a nechte AI generovat interpretace z vizuálních podnětů.
📚 Další informace: Jak klást otázky AI, abyste co nejlépe využili své nástroje AI
5. Pokračujte v opakování
Krea je navržena pro iterativní proces. Výstupy AI můžete generovat, upravovat, regenerovat a vylepšovat, dokud nedosáhnete výsledku, který vám vyhovuje.
- Chcete změnit úhel kamery?
- Odstranit nežádoucí prvky z rámečku?
- Chcete změnit osvětlení v obrázku?
- Chcete převést skicu na fotorealistický rendering?
Vyberte si z složky AI generovaný prvek a zadejte jednoduchý textový podnět, například: „Osvětli scénu. Zesvětli ji, aby dovnitř proudilo denní světlo“.
Platforma zpracuje vaše pokyny a podle nich aktualizuje obrázek. Můžete také ovládat, do jaké míry platforma změní váš obrázek, a to nastavením síly AI.
Zde je spolehlivý vzorec pro strukturování vašich podnětů:
Typ obrázku + výstižný popisný předmět + konkrétní kompoziční detaily + referenční obrázek nebo styl + výběr modelu AI
Pamatujte, že žádné množství návodů k tvorbě podnětů nenahradí praktické experimentování. Musíte vyzkoušet různé modely a sami generovat obrázky, abyste pochopili, co funguje.
Projděte si komunitu Krea, podívejte se, co vytvořili ostatní, prostudujte jejich podněty a napodobte jejich experimenty.
Připojte se k Discord serveru platformy, kde můžete klást otázky a učit se od uživatelů, kteří již přišli na to, jak každý model funguje.
👀 Věděli jste, že: První významný program umělé inteligence pro tvorbu umění, AARON, byl vytvořen na počátku 70. let britským umělcem a počítačovým vědcem Haroldem Cohenem. V rámci tohoto programu byli roboti naučeni vytvářet kresby, které Cohen později ručně vybarvil.
Nejlepší výzvy Krea AI pro různé případy použití
Krea transformuje kreativní pracovní postupy tím, že nabízí přístup k více než 50 modelům AI. Hrajte si a použijte kombinaci textových podnětů, stylových referencí, poměrů stran a dokonce i náčrtků, abyste popsali, co chcete vytvořit.
Ačkoli má určitou naučnou křivku, je intuitivní. Tento seznam více než 30 podnětů Krea AI vám poskytne dostatek inspirace k vytváření a experimentování s vlastními podněty.
Je čas probudit svého vnitřního inženýra podnětů.
Podněty Krea pro grafické designéry a ilustrátory
1. Vytvořte fotorealistické zobrazení vysokého vegetariánského burgeru s vícezrnnou houskou, ostrým čedarem, grilovanou houbovou plackou, pečenou červenou paprikou a křupavými listy špenátu, vše plovoucí na bohatém zlatooranžovém pozadí. Čerstvé bylinky, strouhanka a červená cherry rajčátka se vznášejí v dynamické suspenzi kolem ingrediencí, jako by je zachytil chutný poryv větru. Osvětlení je teplé a směrové, zdůrazňující kapky vlhkosti, textury a lesk v každé vrstvě. Zahrňte živé organické barevné odstíny, které evokují pocit čerstvého gurmánského jídla.
2. Hlubokomodrý had ovinutý kolem dívčiny tváře, s detailními a texturovanými šupinami. Dívčiny rty jsou jasně červené, lesklé a výrazné. Její vlasy, obočí a řasy jsou čistě bílé a dokonale ladí s čistým bílým pozadím. Celkový obraz vytváří nápadný kontrast modrých, červených a bílých tónů.
3. Butik Dior se vyznačuje plynulou bílou sochařskou fasádou. Z zakřiveného převisu nad vchodem se řítí kaskáda kovových motýlů. Teplé zlaté osvětlení osvětluje oblouk a nápis značky. Skleněné výlohy odhalují interiér. Fotografie modré hodiny zachycuje pohled z ulice. Moderní organická architektura s fotorealistickými detaily.
4. Žena v šedém kostýmu sedí se zkříženýma nohama na kapotě veterána. Scéna je černobílá, s výjimkou barevných kosmetických lahviček v růžové a fialové barvě. Její postavu rámuje velká křišťálová lahvička parfému. Kompozicí se proplétají zelené botanické listy a fialové stonky levandule. Veterán má chromové detaily a klasické světlomety. Surrealistická produktová fotografie ve stylu koláže z kombinovaných médií.
💡 Tip pro profesionály: Výsledek je téměř dokonalý, ale ještě nejste zcela spokojeni? Vyzkoušejte funkci parametru Reuse (Opakované použití) v Krea. Do pole pro zadávání příkazů vloží přesný příkaz, model a nastavení z dané generace, což vám umožní rychlé opakované spuštění a úpravy. Pokud to nefunguje, použijte řetězení příkazů, abyste dosáhli požadovaného výsledku.
5. Cestovní plakát ve stylu 60. let zobrazuje pobřežní město při západu slunce. Dominují ploché barevné bloky v oranžové a tyrkysové barvě. Zjednodušené architektonické siluety lemují horizont. Geometrické vlny se valí pod zapadajícím sluncem. Textura sítotisku dodává autentičnost.
6. Růžový lesk na rty Kiko stojí vzpřímeně v čerstvé zelené trávě. Trávu pokrývají kapky ranní rosy. V pozadí se třpytí světlo bokeh. Z pravého horního rohu proudí teplé sluneční světlo. Kosmetický produkt odráží přirozené světlo. Makrofotografie s malou hloubkou ostrosti. Čerstvá a přirozená estetika produktové fotografie.
Pokud používáte AI pro zvýšení produktivity, v tomto videu najdete několik tipů, jak ušetřit čas 👇
💡 Tip pro profesionály: Přemýšlíte, zda byste měli pro vytváření lepších obrázků použít ChatGPT nebo generátor obrázků Meta AI?
Zde je stručný přehled:
Použijte ChatGPT pro: fotorealistické snímky produktů, detailní portréty postav, složité kompozice s více prvky a přesné vizuály specifické pro danou značku. Použijte Meta AI pro: rychlé konceptuální skici, abstraktní umělecké styly, experimentální palety barev a rychlé iterace během raných fází brainstormingu.
Podněty Krea pro marketingové a reklamní týmy
7. Ženská tvář spočívá klidně mezi bílými sedmikráskami a zelenými květy. Má zavřené oči a přirozený make-up. Na nose a tvářích má pihy. Rukou se jemně dotýká brady a odhaluje zlatý prsten. Květy rámují celou její tvář. Jemné přirozené osvětlení zdůrazňuje její pleť. Detailní fotografická kompozice s organickými květinami.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby Krea generovala výstupy, které se velmi podobají vašim referenčním obrázkům/stylu? Nastavte stupnici podobnosti na vyšší hodnotu, aby se výstupy co nejvíce blížily původnímu obrázku.
8. Helma astronauta plná květin, fotografie s využitím světelného pole. Každá možná ohnisková rovina je zachycena současně, což umožňuje přeostření po pořízení snímku a vytváří charakteristickou schopnost vidět kolem objektů s jemnými paralaxovými posuny. Charakteristická estetika výpočetní fotografie zobrazuje nemožné informace o hloubce, přičemž každý okvětní lístek je ostrý bez ohledu na polohu.
👀 Věděli jste, že... Na platformách AI, jako jsou Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion a DALL-E, se denně generuje více než 34 milionů obrázků. Ačkoli umělci mohou mít k umění vytvořenému pomocí AI negativní vztah, tento obrovský počet jednoduše ukazuje, jak AI demokratizovala tvorbu obrázků pro všechny.
9. Chaotická koláž vystřižených kousků časopisů a novin, včetně lidských tváří, bezpečnostních kamer, reklam, etiket produktů, podivných gadgetů, log a fragmentárních textů, které se navzájem překrývají bez jediného prázdného místa. Pro větší realističnost přidejte roztřepené okraje, zkroucené rohy papíru, stíny z překrývajících se výstřižků a malé vrásky.
10. Smartphone pluje na pozadí živého přechodu barev od elektrické modré po magentu. Kolem zařízení obíhají abstraktní geometrické tvary. Čistý snímek produktu s dramatickým osvětlením zespodu. Moderní styl technologické reklamy s výraznými barvami a dynamickou kompozicí.
11. Plochá snídaně na mramorové desce. Čerstvý croissant vedle šálku s kouřící kávou. Přirozené ranní světlo z okna vytváří jemné stíny. Rozsypaná kávová zrna dodávají texturu. Lifestyle fotografie s teplými, příjemnými tóny a velkým bílým prostorem pro překrytí textem.
12. Modelka prochází městskou ulicí v oversized saku. Rozostření pohybu naznačuje pohyb a energii. Zlaté světlo vytváří dramatické stíny. Betonové budovy tvoří pozadí. Kontrastní street fashion fotografie s filmovým barevným odstínem.
💡 Tip pro profesionály: Máte digitální render nízké kvality nebo příliš komprimované originální obrázky? Použijte funkci Enhancer od Krea a kreativně přetvořte scénu tak, aby byla ostřejší a měla vyšší rozlišení.
13. Dva starší čarodějové s dlouhými bílými vousy hrají šachy u dřevěného stolu v tlumeně osvětlené knihovně. Nosí vysoké, patchworkové špičaté klobouky a bohatě strukturované róby v drahokamových tónech. Police za nimi jsou zaplněny starodávnými knihami v kožených vazbách. Teplé ambientní osvětlení vytváří jemné stíny na jejich zvrásněných tvářích.
Podněty Krea pro AI a konceptuální umělce
14. Živý vesmírný prostor s hudebními planetami a mlhovinami, dramatickým tlumeným osvětlením, digitálním uměním, 8K IMAX, filmovým a fotorealistickým rozlišením.
👀 Věděli jste? Umělecké dílo vytvořené Midjourney získalo cenu na Colorado State Fair 2022, což je jeden z prvních případů, kdy umění vytvořené umělou inteligencí porazilo lidská díla v tradiční soutěži.
15. Vodopády se řítí z okrajů a rozplývají se v mlze, než dopadnou na dno. Na každém ostrově se nacházejí starobylé ruiny, které jsou propojeny třpytivými mosty světla. Na obloze nad nimi víří fialové a zlaté mlhoviny, které vše zalévají surrealistickými barvami.
16. Bílá holubice s broskvově zbarvenými křídly se vznáší noční oblohou posetou hvězdami. Za ptákem se táhne zlatá stopa jako hvězdný prach, která vytváří zářící cestu temnotou. Kosmické pozadí ukazuje rozptýlené hvězdy a jemné mlhoviny. Holubice má během letu roztažená křídla, každé peří je detailní a září teplými oranžovými tóny.
💡 Tip pro profesionály: Použijte negativní výzvy k určení nežádoucích prvků v obrázku. Například „rozmazaná peříčka“ a „přeexponovaný lesk“, aby ostré detaily nezastínily efekt hvězdného prachu. Použijte také model Krea 1 s 75% silou AI, abyste dosáhli nejlepšího fotorealistického vykreslení jednotlivých peříček.
16. Dvě siluety postav stojí v mohutném oblouku s výhledem na futuristickou mimozemskou krajinu. Obrovské sférické struktury a tyčící se válcovité budovy se tyčí z pouštní krajiny pod zamlženou oblohou. Architektura kombinuje organické křivky s průmyslovými prvky. Teplé sluneční světlo prosvítá atmosférickým prachem a vytváří dramatické protisvětlo a dlouhé stíny na písčité zemi.
17. Bílý Pegasus s roztaženými křídly stojí na útesu plovoucího ostrova při východu slunce. Starobylé ruiny pokryté mechem a vodopády padají do mlhavých mraků pod ním. Zlaté světlo proniká oblohou, zatímco bujná tráva pokrývá terén. Pozadí ukazuje atmosférickou hloubku s teplou jantarovou barvou přecházející do tyrkysové oblohy.
18. Lesní božstvo s kůrou pokrytou kůrou a rameny pokrytými mechem se vynořuje ze smaragdového listoví. Její hlavu zdobí parohy propletené větvemi a bílými květy. Skvrnité sluneční světlo vytváří okrajové osvětlení na organických texturách. Její klidný výraz vyjadřuje starodávnou moudrost na pozadí vrstvené zelené vegetace.
🧠 Zajímavost: Má umění vytvořené strojem nějakou hodnotu? V roce 2018 byl portrét vytvořený umělou inteligencí s názvem Portrait of Edmond de Belamy vydražen v aukční síni Christie's za 432 500 dolarů. Tato událost vyvolala celosvětovou debatu o kreativitě strojů.
Krea výzvy pro úpravy a vylepšení pomocí AI
19. Osvětlete scénu a zesvětlete ji slunečním světlem proudícím okny.
💡 Tip pro profesionály: Při vkládání referenčních obrázků používejte odpovídající popisný jazyk.
Například místo toho, abyste jednoduše řekli „Proměňte tuto fotografii v kresbu podobnou referenčnímu obrázku“, řekněte „Proměňte tuto fotografii v digitální ilustraci s rovným růžovým pozadím a detailními liniemi, aby odpovídala referenčnímu obrázku“.
20. Překomponujte záběr. Odzoomujte na 100 %, aby byla vidět pouze horní část těla muže.
21. Změňte úhel kamery. Otočte kameru/úhel záběru tak, aby byla žena vidět z profilu, z boku.
22. Odstraňte nežádoucí prvky ze scény. Například odstraňte všechny lidi z ulice, aby vypadala prázdná.
23. Chcete-li změnit oblečení, upravte tento obrázek a změňte barvu bundy z černé na žlutou.
24. Změňte styl a proměňte jednoduché náčrtky a koncepty v detailnější díla, jako jsou rendery nebo fotografie.
*Poznámka: Všechny obrázky v této sekci pocházejí z Krea.
💡 Tip pro profesionály: Při úpravách obrázků neříkejte AI, co má změnit – popište konečný výsledek, který chcete dosáhnout. Místo „odstranit pozadí a přidat rozostření“ zkuste „vytvořit portrét s měkkým bokeh pozadím a ostře zaostřeným objektem“.
Pokračujte v experimentování a hledejte inspiraci u jiných tvůrců, abyste zjistili, jak používají nástroje AI k vytváření těch nejlepších vizuálních děl.
Jaké jsou časté chyby při používání podnětů v Krea AI?
Krea nabízí rozsáhlé funkce. A zabere to nějaký čas, než si zvyknete na její modality a sady funkcí.
Pokud máte potíže s generováním požadovaných vizuálů, zde je několik chyb, kterých se možná dopouštíte.
|Chyba
|Proč k tomu dochází
|Řešení
|Vše v jednom modelu
|K dispozici je více než 50 modelů AI pro generování obrázků a více než 10 modelů pro tvorbu videí. Pokud vytváříte nejrůznější umělecké, abstraktní, animované nebo grafické obrázky bez změny modelu AI, můžete získat poměrně neuspokojivý výsledek.
|Experimentujte. Zjistěte, v čem vynikají různé modely, např. runway-4 pro referenční postavy, Nano Banana a ChatGPT pro malířské a textové podněty.
|Nepoužíváte režim Raw
|Modely Krea jsou trénovány tak, aby ve výchozím nastavení generovaly „skvěle vypadající“ výstupy. Tato estetická předpojatost bojuje proti určitým uměleckým stylům nebo technickým renderům.
|Pokud chcete, aby model generoval méně umělecké obrázky, zapněte režim Raw Mode.
|Ignorování nastavení síly AI
|Posuvník AI Strength (Síla AI) řídí, do jaké míry platforma interpretuje vaše reference ve srovnání s vaším textovým podnětem. Pokud stupnici neupravíte, získáte výstupy, které s ní většinou nesouvisí.
|Zvolte nižší úroveň AI, pokud chcete, aby Krea upřednostňovala textové podněty a držela se co nejvíce referencí.
|Přetížení podnětů
|Naplnění podnětů více než 50 deskriptory zmatuje proces generování.
|Pokud je třeba se postarat o několik drobných a jemných detailů, postupujte při tvorbě krok za krokem.
|Pasivní používání nástrojů plátna
|Plátno Krea (tvary, štětce, nástroje pro rozmazávání) je navrženo pro neustálé zdokonalování, nikoli pro jednorázové pokusy.
|Nakreslete hrubé tvary, použijte kouzelnou hůlku pro inteligentní výběr a opakujte 3–5krát, abyste dosáhli dokonalých výsledků.
|Zneužití vstupů z webové kamery a sdílení obrazovky
|Uživatelé očekávají, že je kamera doslova umístí do scén, nebo předpokládají, že sdílení obrazovky vytvoří přesné repliky. AI interpretuje tvary, barvy a pohyb – neprovádí přímé kopírování.
|Použijte webovou kameru pro abstraktní vliv tvarů/barev a sdílení obrazovky pro odkazování na moodboardy nebo referenční sbírky.
|Přehlédnutí komunitou trénovaných vlastních modelů
|Krea nabízí více než 1 000 stylových šablon od komunity. Uživatelé standardně používají základní modely a postrádají specializované styly, které přesně odpovídají jejich potřebám.
|Prohlédněte si styly komunity před složitým zadáváním. Mnoho specializovaných estetických stylů (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) je předem vycvičených a připravených k použití.
Omezení používání Krea AI
Krea je působivý nástroj, ale není bezchybný. Zde je několik oblastí, ve kterých kreativní iterativní proces Krea selhává:
- Omezené výpočetní tokeny: Potřebujete placené tarify, protože bezplatný tarif nabízí pouze 50 výpočetních jednotek měsíčně – ty se rychle vyčerpají, když procházíte koncepty nebo testujete více modelů AI pro jeden projekt.
- Příliš mnoho možností: Ačkoli více než 50 modelů zní působivě, začátečníky, kteří potřebují pouze základní generování obrázků a nevyžadují pokročilé ovládání přenosu stylů nebo specializované renderovací enginy, to může zmást. K zahájení práce potřebují pouze výzvy pro generování obrázků.
- Problémy s nuancemi: AI špatně interpretuje abstraktní pojmy, příliš podrobné popisy nebo požadavky, které kombinují více uměleckých stylů – zkuste řetězení myšlenek, zejména při generování v reálném čase, kde se výstupy neustále mění, jak upravujete prvky plátna.
- Žádná offline funkčnost: Pro přístup k jakékoli funkci potřebujete stabilní připojení k internetu, protože Krea je zcela webová aplikace.
- Stále v aktivní beta verzi: Ačkoli Krea postupně zavádí nové funkce, některé z nich jsou stále ve fázi testování, mohou obsahovat chyby a jejich funkčnost nemusí být úplná.
- Nepodporuje dlouhé formáty: Můžete vytvářet pouze videa o délce 10–12 sekund, což znamená, že pro delší videa budete muset vytvořit více klipů a spojit je dohromady v externím softwaru pro úpravu videa.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou.
Rozumí podnětům v běžném jazyce, řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Alternativy Krea AI, které stojí za prozkoumání
Podívejte se na tyto alternativy Krea, které kompenzují její omezení nebo nabízejí více funkcí pro práci, které vyhovují vašemu pracovnímu postupu:
1. ClickUp
Krea zvládá generování obrázků velmi dobře. Totéž platí i pro ostatní nástroje na seznamu. Tyto nástroje však nejsou určeny pro správu kreativních operací.
ClickUp přináší AI do vašeho širšího pracovního postupu pomocí nástrojů Brain, Automations a kolaborativních nástrojů, které vám pomohou proměnit obrazové výstupy v hotová kreativní díla.
První konvergované AI pracovní prostředí na světě kombinuje několik nástrojů, modelů a pracovních postupů do jedné jednotné platformy.
Níže vidíme, jak kontextová AI vkládá inteligenci přímo do každého pracovního postupu:
AI, která rozumí vám a vaší práci
ClickUp Brain rozumí kontextu vaší práce napříč úkoly, dokumenty, komentáři a přílohami.
Když se kreativní ředitel zeptá: „Co zdržuje vizuály pro jarní kampaň?“, ClickUp Brain prohledá briefy, požadavky na materiály, vlákna s připomínkami a komentáře k nátiskům a poté odpoví:
- Chybějící revize dvou grafických prvků hrdinů
- Zastavená úloha focení čekající na schválení rekvizit
- Pozdní aktualizace kopírování mají vliv na finální exporty rozvržení.
- Návrhové soubory uvízlé za nevyřešenými zpětnými vazbami
Díky těmto poznatkům bude váš tým trávit více času odstraňováním překážek než řešením rozšiřování pracovního rozsahu.
Vytvořte si vlastní knihovnu podnětů
Pro probíhající kreativní projekty vytvořte sdílenou knihovnu úspěšných podnětů v ClickUp Docs.
Zaznamenejte, jak konkrétní formulace, detaily kompozice nebo stylové odkazy v podnětu ovlivnily výsledky.
Váš tým může tyto šablony podnětů použít jako základ pro své experimenty, aniž by musel začínat od nuly.
Generujte obrázky pomocí ClickUp Brain
Pokud jste uživatelem ClickUp, zde je návod, jak můžete okamžitě vytvořit až 10 propracovaných vizuálů a odeslat je přímo svému týmu – v rámci pracovního prostoru ClickUp.
Vytvářejte vizuály k ilustraci konceptů, navrhujte reklamy nebo infografiky, vytvářejte storyboardy nebo makety – to vše na základě jednoduchých textových podnětů nebo stručných pokynů.
Generování obrázků pomocí AI můžete v ClickUp použít z mnoha vstupních bodů: úkol, vlákno komentářů, dokument nebo tabule.
Po generování získáte vizuální prvky, které můžete okamžitě připojit k úkolům, vložit do dokumentů nebo na tabule nebo sdílet v chatech.
Není třeba nic exportovat ani importovat, protože vše je v ClickUp.
Navíc všechny modely, které potřebujete, se nacházejí ve stejném ekosystému. Můžete mezi nimi přepínat podle svých požadavků.
Vyberte si model AI, který vyhovuje vašemu úkolu. Například:
- Claude pro dlouhodobé uvažování, strukturované uvažování a vytváření strategií
- ChatGPT (OpenAI) pro vylepšení textů určených pro klienty a rychlou iteraci
- Gemini pro podněty náročné na výzkum, technické rozbory a syntézu faktů
Nebo můžete také využít svou kreativní energii a sdílet roztomilé obrázky se svými kolegy.
Přesuňte veškerou svou práci do super aplikace AI – vašeho AI společníka na ploše.
ClickUp BrainGPT je jednotný desktopový pracovní prostor s umělou inteligencí. Promění ClickUp v super aplikaci s umělou inteligencí, kde máte svou práci, nástroje a informace na jednom místě. Mezi klíčové funkce patří: Mluvte přirozeně a Talk to Text převede vaše myšlenky do strukturovaného textu, briefů, akčních plánů nebo podnětů. Zachytí nuance, uspořádá nápady a promění chaotické hlasové poznámky v okamžitě použitelné pracovní materiály.
Pomocí Enterprise Search najdete cokoli v úkolech, dokumentech, komentářích, přílohách a propojených nástrojích, jako je Google Drive nebo Figma.
Automatizujte kreativní operace pomocí AI agentů, kteří interpretují váš pracovní postup, čtou kontext úkolů a jednají za vás. Agenti aktualizují stavy, směrují práci, přiřazují vlastníky, generují aktiva a odblokovávají úkoly, aniž by potřebovali podrobná pravidla.
Pokud již používáte příliš mnoho aplikací s umělou inteligencí, toto video vám ukáže, jak to napravit, než se situace vymkne kontrole.
Klíčové funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase na kreativních konceptech: Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu vizuálních nápadů se svým týmem, připínání odkazů a okamžitému převádění konceptů do proveditelných úkolů.
- Sledujte výkonnost obrázků v rámci kampaní: Vytvořte si vlastní panely ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat výkonnost a zapojení uživatelů u svých vizuálů, a pomocí AI Cards automaticky shrňujte průběh úkolů nebo odhalujte vzorce ve zpětné vazbě.
- Proměňte hovory v jasné další kroky: Použijte ClickUp AI Notetaker k zaznamenání kreativních rozhodnutí z hovorů s klienty nebo synchronizací týmu a přiřaďte následné kroky přímo k úkolům, aby se nic neztratilo.
- Okamžitá spolupráce na zvuku a videu: Spusťte ClickUp SyncUp přímo ze svého pracovního prostoru a diskutujte o vizuálním směřování, sdílejte zpětnou vazbu k vytvořeným obrázkům nebo procházejte revize v reálném čase.
- Sdílejte nápady prostřednictvím klipů: Nahrajte svou obrazovku, abyste ukázali různé varianty podnětů, popsali zpětnou vazbu k designu nebo vysvětlili vizuální koncepty pomocí ClickUp Clips – vše uložené v příslušném úkolu.
- Automatické schvalování kreativních návrhů: Nastavte automatizaci ClickUp tak, aby informovala zúčastněné strany, když jsou návrhy připraveny ke kontrole, a přesuňte schválené materiály do výroby bez nutnosti ručního sledování.
Omezení ClickUp
- Jeho sada funkcí a možnosti přizpůsobení mohou nové uživatele ohromit.
Ceny ClickUp
2. Leonardo AI
Leonardo AI (získané společností Canva) je generativní platforma AI, která využívá pokročilé algoritmy ML k transformaci textových podnětů na vysoce kvalitní obrázky. Proprietární základní model tohoto nástroje, Leonardo Phoenix, umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu vizuálních prvků, od koncepčního umění a herních prvků až po marketingovou grafiku a makety produktů.
Získáte tak rozsáhlou knihovnu předem vycvičených modelů AI optimalizovaných pro konkrétní umělecké styly a dokonce i možnost vycvičit si vlastní modely. Intuitivní rozhraní Leonardo založené na prohlížeči je přístupné jak pro začátečníky, tak pro profesionály.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Vytvářejte fotorealistické obrázky s vysokou mírou zachování detailů a konzistentním dodržováním podnětů, a to i při přidávání textových překryvů k obrázkům.
- Nahrajte soubory OBJ a generujte kontextově inteligentní textury pro 3D objekty.
- Nakreslete koncepty pomocí Realtime Canvas a sledujte, jak se tyto náčrtky promění v detailní koncepty postav a prostředí.
- Trénujte vlastní modely AI na svém vlastním datovém souboru, abyste zachovali konzistentní estetiku značky a design postav napříč několika generacemi.
Omezení Leonardo AI
- Generování realistických anorganických objektů, jako jsou auta a stroje, může vyžadovat více pokusů než generování organických objektů.
- Bezplatní uživatelé čelí pomalejším frontám generování během špičky, přičemž přednost mají placení předplatitelé.
Ceny Leonardo AI
- Zdarma: 150 tokenů denně
- Apprentice: 10 $/měsíc
- Artisan: 24 $/měsíc
- Maestro: 48 $/měsíc
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Leonardo AI?
Zde je recenze G2:
Leonardo. Ai nabízí plné vlastnictví generovaného obsahu, přičemž všechna práva zůstávají uživateli. Neomezené API kredity podporují dlouhodobé plánování. Umožňuje také přizpůsobené školení modelů a podrobná oprávnění k projektům, což výrazně usnadňuje spolupráci mezi týmy s různými požadavky na přístup.
Leonardo. Ai nabízí plné vlastnictví generovaného obsahu, přičemž všechna práva zůstávají uživateli. Neomezené API kredity podporují dlouhodobé plánování. Umožňuje také přizpůsobené školení modelů a podrobná oprávnění k projektům, což výrazně usnadňuje spolupráci mezi týmy s různými požadavky na přístup.
📚 Číst více: 13 nejlepších alternativ Meta AI v roce 2025
3. Midjourney
Midjourney vyniká ve vytváření vysoce stylizovaných, uměleckých obrazů s výraznou estetikou, které mnozí považují za zlatý standard pro kreativní profesionály.
Platforma funguje především prostřednictvím Discord a vytváří detailní umělecká díla a ilustrace na základě textových popisů. Každá generace se stává součástí prohledávatelné komunitní galerie, kde můžete procházet miliony obrázků s jejich přesnými podněty.
Na rozdíl od přístupu Krea založeného na iteracích v reálném čase se Midjourney zaměřuje na poskytování propracovaných, soudržných uměleckých výsledků, které často vyžadují jen minimální úpravy.
Nejlepší funkce Midjourney
- Poskytuje nekonečnou inspiraci a příležitosti k učení díky otevřenému komunitnímu feedu.
- Režim Relax pro neomezené generování obrázků pomalejším tempem
- Nahrajte referenční obrázky, abyste zachovali konzistenci mezi jednotlivými výtvory, nebo použijte konkrétní umělecké styly a zachovejte přitom charakteristické rysy postav.
- Spouštějte více generování současně
- Režim Stealth Mode pro zachování soukromí obrázků a videí, když je nechcete zveřejňovat v komunitní galerii.
Omezení Midjourney
- V současné době není k dispozici žádná bezplatná zkušební verze, takže k vyzkoušení platformy je nutné se okamžitě přihlásit k odběru.
- Uživatelé často kritizují nedostatek zákaznické podpory a absenci přímých komunikačních kanálů.
- Doba GPU se počítá na základě skutečné doby zpracování serverem, nikoli doby čekání ve frontě, což činí odhad nákladů u složitých podnětů nepředvídatelným.
Ceny Midjourney
- Základní: 8 $/měsíc
- Standard: 24 $/měsíc
- Pro: 48 $/měsíc
- Mega: 96 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,5/5 (100 recenzí)
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že při správném použití může Midjourney pomoci vytvářet obrázky, které vypadají opravdu realisticky, a ušetřit tak spoustu času. Jakmile se naučíte zadávat správné výzvy, je jeho používání velmi jednoduché.
Líbí se mi, že při správném použití může Midjourney pomoci vytvářet obrázky, které vypadají opravdu realisticky, a ušetřit tak spoustu času. Jakmile se naučíte zadávat správné výzvy, je jeho používání velmi jednoduché.
Zefektivněte své tvůrčí procesy s ClickUp
Než se přihlásíte k odběru dalšího nástroje AI nebo vyzkoušíte jiné modely, zastavte se a zvažte, co skutečně potřebujete.
Pokud vaše vizuální požadavky nevyžadují rozsáhlý výběr modelů nebo hyper-specializovanou kontrolu stylu, možná nebudete potřebovat specializovanou platformu, jako je Krea.
S ClickUpem můžete vytvářet úžasné obrázky přímo ve svém pracovním prostoru. A to nejlepší je, že to tím nekončí.
ClickUp vám pomáhá spravovat vaše kreativní pracovní postupy od začátku do konce. Díky integrovaným automatizacím AI, agentům AI, kontextovému vyhledávání a dokumentům poháněným AI můžete rychle přejít od nápadu k realizaci.
Jste připraveni sjednotit kreativní pracovní postupy pod jednou střechou? Zaregistrujte se na ClickUp – vašem propojeném pracovním prostoru.
Často kladené otázky
Vytvořte vlastní model AI nahráním alespoň 3 existujících obrázků vizuálních prvků vaší značky. Krea poté přiřadí jedinečný stylový kód, který můžete použít pro budoucí generace. Tento krok použijte k udržení konzistentní estetiky ve všech výstupech, aniž byste museli pokaždé znovu vytvářet výzvy.
Ne. Obrázky a videa vyžadují samostatné pracovní postupy. Nejprve můžete vytvořit obrázek a poté jej použít jako počáteční snímek pro generování videa tak, že jej nahrajete do časové osy klíčových snímků. Platforma nepodporuje současné vytváření obrázků a videí z jednoho podnětu.
Snažte se o bohaté, propracované podněty s podrobnostmi o stylu, texturách, osvětlení, nastavení kamery a prostředí. Můžete také vložit reference nebo kreslit na plátno, abyste dosáhli přesného výstupu.
Při upscalingu nebo generování vzorů použijte pole pro negativní výzvy, abyste z konečného výsledku vyloučili nežádoucí prvky. Specifikujte věci jako rozmazané obrázky, artefakty, zkreslení nebo anatomické nepřesnosti, abyste vylepšili kvalitu výstupu. To pomáhá AI soustředit se na požadované prvky a zároveň se vyhnout běžným problémům při generování.
Krea nabízí integrované pracovní postupy pro generování obrázků a videí v reálném čase. Zaměřuje se také na vylepšení a úpravy s podporou AI. Midjourney však vyniká stylizovanými obrázky s výjimečnou estetickou soudržností, ale zaměřuje se výhradně na generování obrázků. Vyberte si podle toho, zda potřebujete univerzálnost nebo čistě umělecký výstup.
Ano. Bezplatný tarif nabízí 50 výpočetních tokenů denně. V závislosti na zvoleném modelu můžete každý den otestovat 6 až 25 podnětů.