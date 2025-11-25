Bezplatné šablony Twitter Thread pro tvůrce obsahu a marketéry

Každý příspěvek na Twitteru má svůj rytmus, puls, který rozhoduje o tom, zda vyvolá konverzaci mezi vašimi sledujícími, nebo zanikne v šumu. A víme, že uživatelé Twitteru rychle scrollují. Jediný tweet tedy málokdy má takový dopad, jaký potřebujete.
S tolika hlasy, které již na platformě existují, se můžete odlišit pouze tím, že ovládnete umění vlákna: příběh vyprávěný v propojených tweetech, který čtenáře přiměje pokračovat ve čtení. Abyste však byli konzistentní, potřebujete nástroje, které budou od prvního tweetu v souladu s vaším plánem.
Šablony pro Twitter a sociální média mohou být například součástí vašeho pracovního postupu při plánování a publikování vlákna na Twitteru. Můžete je použít k vytváření vláken, načasování příspěvků a zaujetí čtenářů natolik, abyste si s nimi vybudovali dlouhodobé vztahy.
Podívejme se na bezplatné šablony Twitter Thread, které za vás odvedou těžkou práci.
Nejlepší šablony pro vlákna na Twitteru v kostce
Zde je stručná přehledná tabulka bezplatných šablon ClickUp a dalších šablon v blogu:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona kalendáře obsahu ClickUp Twitter
|Získejte bezplatnou šablonu
|Stratégové sociálních médií spravující obsah a kampaně na Twitteru
|Plánování specifické pro platformu, sledování interakcí, přehledy výkonu
|Kalendář ClickUp, řídicí panel, seznam
|Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
|Získejte bezplatnou šablonu
|Influenceři, marketingové týmy spravující více platforem
|5 předem připravených zobrazení (seznam, tabule, kalendář, vložení, dokument), aktualizace v reálném čase, integrovaná nápověda
|ClickUp Seznam, Tabule, Kalendář, Vložit, Dokument
|Šablona příspěvku na sociální média ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Tvůrci obsahu, kteří často publikují na různých platformách
|Vlastní pole (hashtagy, interakce, fáze obsahu), kontrola pracovních postupů
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Správci sociálních médií organizující časové osy obsahu, schvalování
|6 zobrazení (kalendář, knihovna, formulář návrhů), sledování automatizace
|Kalendář, seznam, formulář, tabule ClickUp
|Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy plánující dlouhodobé obsahové strategie, kampaně
|Zobrazení Ganttova diagramu a kalendáře, vlastní pole pro platformu/roli, sledování pracovní zátěže
|ClickUp Gantt, kalendář, seznam
|Šablona propagačního kalendáře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové a brandové týmy plánující uvedení produktů na trh nebo propagační akce
|Vlastní zobrazení pro svátky/plány, sledování závislostí, přílohy souborů
|Kalendář, seznam, tabule ClickUp
|Šablona plánu publikování na sociálních médiích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Tvůrci, týmy spravující harmonogramy publikování
|Zobrazení kalendáře a platformy, sledování frekvence příspěvků, automatizace
|Kalendář, seznam, tabule ClickUp
|Šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy spravující plánování kampaní, analytiku
|Rámec DACI, 5 pohledů na kampaň, schvalovací pracovní postupy, metrické panely
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář, řídicí panel
|Šablona oznámení vlákna na Twitteru od Type.ai
|Stáhnout bezplatnou šablonu
|Tvůrci, marketingoví specialisté na sociální média
|Vlákna generovaná umělou inteligencí, pravidla pro hlas značky, kontext souborů/URL
|Type. ai Web, AI Editor
|Šablona mockupu vlákna na Twitteru s plochým designem od Freepik
|Stáhnout bezplatnou šablonu
|Návrháři sociálních médií, marketéři, tvůrci maket uživatelského rozhraní
|Upravitelné vektorové/PSD soubory, branding, vizuální náhledy kampaní
|Freepik PSD, vektor, Figma/Photoshop
Co jsou šablony Twitter Thread?
Šablony Twitter Thread jsou předem strukturované, opakovaně použitelné osnovy, které vám pomohou psát vlákna s více tweety jasně a konzistentně. Poskytují vám předdefinovaný formát, jak by měl každý tweet plynout, například úvodní věty, klíčové body, příklady, přechody a výzvy k akci.
Často obsahují:
- Formát háčku pro upoutání pozornosti v prvním tweetu
- Sekvenční struktura pro rozdělení myšlenek do stravitelných tweetů
- Podněty pro vyprávění příběhů, příklady, tipy nebo data
- Šablona závěrečného tweetu pro shrnutí nebo výzvy k akci
- Pokyny k délce znaků, aby vyhovovaly omezením Twitteru
🧠 Zajímavost: Malý experiment společnosti Buffer, který porovnával 10 vláken založených na blogových příspěvcích, zjistil, že vygenerovaly o 63 % více zobrazení a o 54 % více interakcí než tweety s jedním odkazem.
Co dělá šablonu Twitter Thread dobrou?
Pokud chcete proměnit své nápady v poutavé příběhy, které přirozeně plynou, potřebujete šablonu vlákna na Twitteru, která:
- Pomáhá vám plánovat a naplánovat vlákna, sledovat interakce a doladit to, co nejvíce rezonuje s vaším publikem.
- Poskytuje vám vzorec pro úvod vlákna, který upoutá pozornost jasností, zvědavostí, protikladem nebo dokonce kontroverzním názorem.
- Umožňuje použití modulárních bloků tweetů, takže každý tweet je samostatný, ale zároveň směřuje k závěru celého vlákna tím, že vytváří dynamiku bez opakování.
- Funguje jako nástroj pro sledování konzistence, který vám umožňuje zaznamenávat výkon, čas zveřejnění nebo kategorii vlákna pro rychlejší iterace.
- Poskytuje vám informace o počtu znaků, takže každý tweet zůstane stručný (méně než 260 znaků).
💡 Tip pro profesionály: Použijte AI agenta pro správu Twitteru od ClickUp k automatizaci interakcí, plánování příspěvků a sledování trendů, ale nezapomeňte pravidelně kontrolovat jeho odpovědi, aby hlas vaší značky zůstal přesný a lidský.
Šablony vlákna Twitteru
Skvělý vlákno na Twitteru poznáte na první pohled – první věta vás zaujme, každý tweet nabírá na síle a na konci máte pocit, že jste se dozvěděli něco cenného. Ale jak vytvořit vlákna, která fungují? To je místo, kde většina tvůrců obsahu naráží na překážku. Když vaše nápady na vlákna žijí v aplikacích pro poznámky, koncepty leží na Twitteru a údaje o výkonu se skrývají v analytických nástrojích, neustále přepínáte mezi kontexty místo toho, abyste tvořili.
ClickUp jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě sjednocuje celý váš pracovní postup týkající se vláken na jednom místě.
To znamená, že můžete:
- Naplánujte témata vláken ve svém kalendáři obsahu pomocí AI.
- Napište a strukturovejte tweety s plným kontextem
- Spolupracujte se svým týmem na úpravách a sledujte, co funguje.
Všechno toto a ještě mnohem více můžete zvládnout, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi! Rozlučte se s neefektivní prací a propojte nápady, tvorbu, publikační plány a analýzu výkonu v jediném pracovním prostoru.
Pokud tedy chcete oživit svou aktivitu na Twitteru nebo jiných sociálních sítích, tyto šablony ClickUp vám pomohou dosáhnout úspěchu:
1. Šablona kalendáře obsahu ClickUp Twitter
Šablona kalendáře obsahu ClickUp Twitter mění způsob, jakým plánujete a spravujete tweety. Místo roztroušených poznámek nebo napůl napsaných konceptů získáte přehledný, připravený k použití pracovní prostor vytvořený pro konzistentnost.
Vlastní pole vám umožňují zaznamenat cíl každého tweetu (například povědomí o značce, zapojení nebo konverze) a sledovat výdaje v porovnání s dopadem. Zobrazení seznamu vám poskytuje rychlý přehled o stavu tweetů v frontě a o tom, jak si vedou ty, které již byly zveřejněny. V podrobných kartách úkolů můžete vidět aktivitu každého vlákna tweetů a jak se vyvíjí od nápadu až po zveřejnění.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte, plánujte a upravujte své aktivity na Twitteru s plnou přehledností.
- Sledujte cíle kampaně, metriky výkonu a dopad na rozpočet přímo ze svého pracovního prostoru pro tweety.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase tím, že přiřazujete, upravujete a schvalujete obsah vláken, aniž byste museli opustit šablonu.
✅ Ideální pro: sociální týmy, tvůrce a zakladatele, kteří spravují více účtů na Twitteru
2. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Šablona ClickUp Social Media Advanced Template je určena pro marketéry a tvůrce, kteří chtějí proměnit vlákna na Twitteru z příležitostných experimentů na opakovatelný kanál růstu.
Sledujte metriky výkonu vláken, testujte různé úvody, spravujte více pilířů obsahu a zjistěte, které formáty vláken vyvolávají největší zájem. Každý příspěvek lze převést na úkol přidáním přiřazených osob, vizuálních prvků, termínů a odkazů.
Zobrazení tabule ve stylu Kanban je ideální pro sledování toku každého vlákna, protože můžete jednoduše přetahovat karty tweetů, jak se přesouvají z Nápady → Návrhy → Naplánované → Publikované.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí ClickUp Docs napište kompletní návrh vlákna a vložte do něj relevantní zdroje (obrázky, odkazy).
- Všechny vaše nadcházející a minulé vlákna si můžete prohlédnout v řadě v zobrazení seznamu, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti.
- Přepněte do zobrazení kalendáře a podívejte se, kdy je naplánováno zveřejnění jednotlivých vláken.
✅ Ideální pro: Agentury spravující obsah na více kanálech a interní týmy provádějící kampaně bez nutnosti používat tabulky.
📮 ClickUp Insight: Věděli jste, že 45 % lidí kontroluje svůj telefon každých pár minut – často kvůli rychlým odpovědím nebo mentálnímu odpočinku? Tyto neustálé kontroly telefonu, jako je například nahlížení do e-mailů při psaní zprávy, však ve skutečnosti rozptylují vaši pozornost a narušují soustředěnou práci. 🖤Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain MAX . Jako váš desktopový společník poháněný umělou inteligencí vám Brain MAX umožňuje chatovat, plánovat, vytvářet úkoly a vyhledávat aplikace třetích stran, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor nebo sahat po telefonu.
Potřebujete kreativní inspiraci? Použijte svůj hlas k napsání haiku, generování obsahu pomocí několika modelů umělé inteligence nebo k vyřizování administrativních úkolů – a dopřejte svým očím (a soustředění) tolik potřebnou pauzu.
3. Šablona příspěvku na sociální média ClickUp
S šablonou ClickUp Social Media Post Template dáte svým týmům prostor pro realizaci kampaní na více platformách, aniž byste museli procházet desítky listů a schvalování.
Každý příspěvek může obsahovat značky fází (Nápad → Psaní obsahu → Návrh → Kontrola → Publikování), odkazy na obsah, data o interakcích a hashtagy. V zobrazení knihovny obsahu lze příspěvky seskupit podle kanálu (např. Twitter nebo Instagram) nebo typu kampaně (funkce produktu, anketa, případová studie nebo soutěž).
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si týdenní a měsíční frontu příspěvků podle kanálu, kampaně nebo tématu v jednom živém pracovním prostoru.
- Přiřazujte úkoly, vkládejte kreativní soubory a označujte recenzenty, aby se všechny materiály posouvaly směrem k publikování.
- Sledujte dosah, uložení, kliknutí a komentáře, abyste zjistili, jaký typ obsahu skutečně přitahuje pozornost.
- Přepínejte mezi zobrazeními Seznam, Tabule a Kalendář a plánujte, upravujte a naplánujte příspěvky napříč všemi kanály.
✅ Ideální pro: marketingové týmy, tvůrce nebo agentury spravující více účtů různých značek na různých platformách
📚 Další informace: Nejlepší bezplatné šablony pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
4. Šablona kalendáře sociálních médií ClickUp
Šablona kalendáře sociálních médií od ClickUp je komplexní systém pro vytváření nápadů, plánování a sledování všech příspěvků na různých sociálních médiích. Použijte ji k plánování vlákna na Twitteru, abyste přesně viděli, kdy se vlákna publikují, jak zapadají do vaší širší strategie obsahu a jaká témata každý týden pokrýváte. Tato šablona funguje dobře jako prostor pro spolupráci, kde můžete brainstormovat nápady, získávat zpětnou vazbu k návrhům a vytvářet naplánované kampaně.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí formuláře pro návrhy obsahu můžete shromažďovat nápady na vlákna od členů týmu nebo zainteresovaných stran.
- Vytvořte si knihovnu úspěšných úvodů a témat vláken v zobrazení Knihovna obsahu, abyste mohli znovu použít formáty, které fungují.
- Sledujte, v jaké fázi se každý vlákno nachází, v zobrazení tabule, kde můžete také na první pohled vidět štítky, priority, termíny a přiřazené osoby.
- Analyzujte výkonnost kampaní z jediného ovládacího panelu.
✅ Ideální pro: týmy sociálních médií a marketingové manažery, kteří plánují multikanálové kampaně a koordinují práci autorů a designérů.
💡 Tip pro profesionály: Při navrhování kalendáře pro sociální média se řiďte pravidlem 80/20. To znamená, že 80 % vašeho obsahu by mělo poskytovat hodnotu tím, že vzdělává, baví nebo řeší problémy uživatelů. Zbývajících 20 % by mělo být využito k propagaci vašich produktů nebo služeb.
🎥 Podívejte se: Máte potíže s tvorbou obsahu? V tomto videu vám ukážeme, jak přesně používat ChatGPT jako svého asistenta pro sociální média s umělou inteligencí:
- ✅ Rychle vymýšlejte nápady na obsah
- ✅ Pište popisky, tweety a příspěvky
- ✅ Vytvářejte kreativní briefy pro kampaně
5. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Šablona plánu obsahu sociálních médií vám poskytuje jasný rámec pro naplánování strategie vlákna na Twitteru spolu s ostatním obsahem sociálních médií.
Místo toho, abyste vlákna považovali za jednorázové příspěvky, můžete je naplánovat jako součást širšího kalendáře obsahu – naplánujte vlákna kolem uvedení produktů na trh, událostí v oboru nebo trendových témat, která mají smysl pro vaše publikum.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte rychlý přehled úkolů, komentářů a připomínek, které vám byly přiděleny, včetně jejich termínů splnění v zobrazení Moje práce.
- Připojte se k externím kalendářům (například Google nebo Outlook) a podívejte se na denní práci, události, schůzky, plán publikování příspěvků atd.
- Pomocí vlastních polí zajistíte, že každý vlákno bude obsahovat všechny relevantní metadata (název, délka, čas, odkaz), takže vám neunikne žádný důležitý detail.
- K řízení pracovních postupů na Twitteru použijte seznamy úkolů v ClickUp.
✅ Ideální pro: Týmy, které spravují opakující se příspěvky nebo kampaně na sociálních médiích napříč několika platformami.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain je váš asistent poháněný umělou inteligencí, který vám usnadní plánování, strukturování a publikování vlákna na Twitteru. Takto vám může pomoci:
- Plynulý pracovní postup: Uspořádejte si nápady na vlákna, koncepty a plán publikování na jednom místě.
- Okamžité osnovy vláken: Stačí sdílet své téma nebo nápad a Brain vygeneruje jasnou a poutavou osnovu pro vaše vlákno na Twitteru – včetně navrhovaných úvodů, podtémat a výzev k akci.
- Návrh obsahu: Brain může navrhnout každý tweet ve vašem vlákně, aby vaše zpráva plynula přirozeně a udržela pozornost publika od začátku do konce.
- Personalizace šablon: Ať už chcete formát vyprávění, podrobného průvodce nebo seznamu, Brain přizpůsobí šablony tak, aby odpovídaly hlasu a cílům vaší značky.
- Tipy pro SEO a zapojení: Získejte návrhy založené na umělé inteligenci pro hashtagy, klíčová slova a nástroje pro zvýšení zapojení, abyste maximalizovali dosah svého vlákna a růst počtu sledujících.
- Více modelů AI: Získejte ChatGPT, Gemini 3 a další z jediného propojeného rozhraní.
6. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Šablona propagačního kalendáře ClickUp propojuje vaše vlákna na Twitteru s vašimi většími propagačními kampaněmi. Když uvádíte na trh nový produkt nebo pořádáte výprodej, vaše oznámení se synchronizují s e-mailovými kampaněmi a spuštěním landing page. Tímto způsobem zůstávají vaše zprávy konzistentní napříč všemi kanály. Zobrazení nadcházejících svátků nebo klíčových dat vám umožňuje vidět důležité termíny v kalendáři, abyste mohli přizpůsobit obsah a naplánovat vlákna kolem nich. Vše se připravuje a kontroluje s několikátýdenním předstihem, takže nemusíte psát vlákna o uvedení produktu na trh o půlnoci před jejich zveřejněním.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Synchronizujte svůj kalendář Google s ClickUp a získejte přehled o svátcích a zvláštních datech ve vaší cílové lokalitě.
- Získejte jeden centralizovaný kalendář pro všechny propagační aktivity s měsíčním/týdenním zobrazením a přehledem seznamu.
- Integrované zobrazení Board a Schedule vám pomohou naplánovat, kdy bude každý vlákno zveřejněno a jak bude ladit s ostatními kampaněmi.
- Použijte je ke sledování klíčových dat, přiřazování vlastníků, připojování promo kódů, nastavování délky trvání nabídek a náhledu každé z nich. spustit
✅ Ideální pro: týmy sociálních médií a další marketingové týmy, které potřebují koordinovat sezónní nabídky, bleskové výprodeje a cross-channelové propagační akce značky.
7. Šablona pro plánování příspěvků na sociálních médiích ClickUp
Poskytněte svému týmu pro sociální média kompletní řídící centrum pro každé vlákno, příspěvek, platformu a kampaň pomocí šablony ClickUp Social Media Posting Schedule Template.
Můžete vidět, které vlákna na Twitteru se tento týden publikují a které jsou ještě ve fázi návrhu. Váš tým přesně ví, kdo pracuje na jednotlivých tweetech, která vlákna potřebují konečné schválení a kde jsou mezery ve vašem kalendáři obsahu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte všechny podrobnosti příspěvků, včetně frekvence, kanálu a médií, na jediném přehledném panelu.
- Vložte svůj text, obrázky a odkazy přímo do úkolu, aby designér, autor, recenzent a manažer měli vždy stejné informace.
- Sledujte aktuální trendy a zařaďte je do plánů na následující dny, aby váš feed zůstal aktuální, aniž byste porušili plán.
✅ Ideální pro: stratégy sociálních médií, agentury spravující účty více značek a týmy, které mají naplánováno publikování velkého množství příspěvků.
📚 Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro plánování obsahu
8. Šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp
Šablona ClickUp Social Media Campaign Template sjednocuje celý pracovní postup kampaně do jednoho pracovního prostoru. Každá kampaň má svůj vlastní seznam. Každý vlákno na Twitteru se stává úkolem. Jednotlivé tweety v rámci tohoto vlákna? To jsou podúkoly, které můžete samostatně navrhovat, upravovat a finalizovat, než bude celé vlákno zveřejněno.
Navíc díky automatizaci ClickUp se úkoly automaticky přiřazují správnému členovi týmu a průběh se automaticky aktualizuje, jak se příspěvky přesouvají od nápadu k revizi a následnému zveřejnění.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte úkoly a podúkoly pro každý tweet/vlákno, přiřazujte copywritera, designéra a recenzenta s termíny a závislostmi.
- Sledujte a analyzujte výkonnost kampaní pomocí dashboardů ClickUp a vylepšujte strategii na základě cenných poznatků.
- Přesouvejte úkoly mezi fázemi a stavy, připojujte vizuální prvky a používejte barevně odlišené značky pro pole jako platforma a typ kampaně.
✅ Ideální pro: marketingové týmy, vedoucí sociálních médií nebo agentury provozující kampaně napříč platformami
📚Další informace: Správa projektů na sociálních médiích: Kompletní průvodce
9. Šablona oznámení vlákna na Twitteru od Type. ai
Šablona Twitter Announcement Thread od Type. ai vám poskytuje strukturovaný formát pro uvádění produktů, funkcí nebo novinek na Twitteru. Provede vás klíčovými částmi: úvodem, který upoutá pozornost, kontextem, který buduje důvěryhodnost, jasnými výhodami a silnou výzvou k akci.
Nahrajte soubory, vložte URL adresy nebo přidejte zdroje informací přímo do svého pracovního prostoru, aby každý návrh vycházel z přesných a aktuálních referencí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Využijte umělou inteligenci k vytváření vlastních vláken a upravujte výstupy tak, abyste vylepšili tón, zvýšili čitelnost, přidali vizuální prvky, hashtagy atd.
- Pište hlasem své značky tím, že jednou uložíte stylová pravidla a poté je použijete ve všech oznámeních.
- Poskytněte odkazy na tiskové zprávy a blogové příspěvky, abyste AI poskytli kontext toho, co je potřeba.
✅ Ideální pro: tvůrce a marketéry sociálních médií, kteří se zabývají sdílením novinek, uváděním produktů na trh nebo milníky na Twitteru.
📚 Další informace: Jak používat Trendspotting (s příklady)
10. Šablona mockupu vlákna na Twitteru s plochým designem od Freepik
Šablona Twitter Interface Concept od Freepik je přehledný, editovatelný mockup určený k vizualizaci tweetových vláken, rozvržení profilů a náhledů oznámení. Vektorový/PSD soubor lze otevřít v designovém nástroji, jako je Adobe Illustrator, Photoshop nebo Figma.
Designéři a marketéři je mohou využít k vytváření konceptů pro Twitter nebo k prezentaci nápadů na kampaně, než je skutečně zveřejní na Twitteru.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Před publikováním upravujte text, přizpůsobujte styly a přidávejte prvky značky.
- Sdílejte upravené makety v jiných marketingových materiálech, abyste oznámili vlákna.
✅ Ideální pro: designéry sociálních médií, tvůrce maket uživatelského rozhraní a marketéry, kteří prezentují vizuály nebo videa kampaní pro koncepty vláken.
💡 Tip pro profesionály: Buffer doporučuje retweetovat vaše staré, nejúspěšnější tweety, abyste prodloužili jejich životnost a maximalizovali jejich výkon.
Přilákejte více uživatelů Twitteru s ClickUp
Většina lidí se snaží publikovat co nejvíce, ale často jim chybí jasná představa o tom, proč, pro koho a jak. K tomu potřebujete nástroje, které propojují myšlenky, mají správný rytmus a zaujmou čtenáře.
Proto jsme mluvili o šablonách pro vlákna na Twitteru! Jsou tu proto, aby vám otevřely možnost získat více z vašeho Twitteru a širší strategie sociálních médií. Používejte tyto šablony jako jednoho ze svých přátel, který vám dává pokyny, aniž by zpomaloval tempo při vytváření vláken na Twitteru.
Vyzkoušejte ClickUp a vytvořte si takový systém. Poskytuje vám jediný pracovní prostor, kde máte po ruce svou strategii, kalendář i analytické údaje, takže každý příspěvek je promyšlený.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a prozkoumejte další šablony, které vám pomohou zefektivnit vaše sociální sítě.