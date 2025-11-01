Technika Flowtime: produktivní postup, který se přizpůsobí vašim potřebám

Staří Řekové měli pro čas dvě slova: Chronos a Kairos.
Chronos, kořen slova „chronologie“, představuje lineární, sekvenční a měřitelný čas. Kairos naopak znamená vhodný, kvalitativní okamžik – správný čas k jednání.
Zatímco Chronos je snáze pochopitelný, Kairos působí smysluplněji. Může to být moment prozření, správný čas něco udělat nebo dokonce poučný moment. Nejde jen o včasnost (jako termín), ale také o vhodnost (jako pointu vtipu).
Moderní diskuse o produktivitě je posedlá Chronosem. Neustále mluvíme o efektivitě (dělat věci rychleji), i když je úkol sám o sobě kreativní nebo ho neprovádí stroj. Naše techniky a triky pro zvýšení produktivity vytvářejí systémy, které selhávají u těch z nás, kteří jsou nastavení jinak. Přitom přehlížíme přirozeně chaotickou povahu práce.
Rostoucí popularita techniky flowtime nabízí jemnější alternativu.
Co je to technika Flowtime?
Technika flowtime je přístup k time managementu, který vás povzbuzuje k dosažení stavu „flow“ – úplného ponoření se do úkolu po dobu, po kterou vám vydrží energie, s přirozenými přestávkami, když soustředění slábne.
Flow je subjektivní stav, který lidé popisují, když jsou něčím zcela pohlceni do té míry, že zapomínají na čas, únavu a vše ostatní kromě samotné činnosti.
Koncept flowtime vychází ze studií psychologa Mihaly Csikszentmihalyiho, který se snaží najít odpovědi na otázku: „Proč lidé vykonávají časově náročné, obtížné a často nebezpečné činnosti, za které nedostávají žádné zjevné vnější odměny?“
Jeho tým položil tuto otázku několika horolezcům, závodním jezdcům, šachistům, sportovcům a umělcům, kteří všichni popsali zkušenost, kterou vědci nazvali „flow“.
Flow v každodenním životě
Musím být velmistr nebo držitel Oscara, abych dosáhl flow?, ptal jsem se sám sebe. Naštěstí mi odpověď poskytl sám Csikszentmihalyi.
Píše:
„Je to to, co cítíme, když čteme dobře napsaný román, hrajeme dobrou hru squashe nebo se účastníme podnětné konverzace. “ Phew!
To, že jsem byl tak pohroužený do knihy Vražda Rogera Ackroyda, že jsem zapomněl na oběd, přece nemůže být totéž jako Karl Egloff, který vylezl na Kilimandžáro za méně než sedm hodin! Nebo snad ano?
Bez ohledu na úkol se flow vyznačuje několika chováními, pocity a zážitky. Za prvé, flow spojuje akci a vědomí – jste tak ponořeni do daného úkolu, že ztrácíte vědomí svého okolí. Například čtete knihu na letišti a zmeškáte hlášení o letu.
V širším smyslu také snižuje sebereflexi; méně se trápíte a ignorujete to, co není důležité. Někdo, kdo na vás zírá, protože zabíráte dvě místa nebo jste si vylili kávu na košili, vás přestane obtěžovat.
Když to máte z hlavy, zažíváte větší pocit kontroly, i když máte pocit, že čas ubíhá příliš rychle. Vaše mysl je zcela soustředěna na knihu a máte dovednosti potřebné k tomu, abyste si ji mohli plně užít, takže nemáte obavy, že ztratíte kontrolu.
Pomáhá také, když máte dovednosti potřebné k dokončení úkolu, stanovíte si jasné cíle a máte mechanismy pro pravidelnou zpětnou vazbu, i když si to neuvědomujete.
Flow v práci
Pokud se vám myšlenka flow jeví spíše jako něco, co vás napadá, než jako technika, kterou můžete použít, zamyslete se znovu.
Japonský spisovatel Haruki Murakami začíná metaforickým úklidem svého stolu:
Můj postoj je takový, že se budu věnovat pouze románu, dokud nebude hotový.
🐣 Zajímavost: Serena Williams je známá tím, že trénuje hodiny bez přestávky. V roce 2021 si Hack Club pronajal vlak The Hacker Zephyr a uspořádal hackathon, který trval 10 dní a ujel 3 502 mil.
Vysoce kvalifikovaní lidé flow jen tak „nenajdou“. Vytvářejí si prostředí, ve kterém je flow nevyhnutelné. Rutina není nepřítelem kreativity. Je to brána k ní.
Vývojáři, herní designéři, malíři, zpěváci, scenáristé – kreativní lidé napříč obory tráví dlouhé období ve flow. Dobrovolně se ponoří do opakovaného cvičení, aby ovládli své řemeslo. Toto odhodlání pohání excelentnost a produktivitu.
Než se pustíme do toho, proč je flow time důležitý a jak ho můžete sami implementovat, pojďme si nejprve vysvětlit, v čem se liší od jiných populárních strategií time managementu.
Problém s rigidním časovým rozvrhem
Mnoho moderních systémů produktivity – Pomodoro, time-boxing, time-blocking, Eat That Frog atd. – má jednu věc společnou: kontrolu.
Povzbuzují uživatele, aby převzali kontrolu nad svým časem tím, že přiřazují konkrétní úkoly k omezeným časovým jednotkám. Tyto metody doporučují, abyste identifikovali úkol, naplánovali jej na konkrétní časové úseky, dokončili jej a udělali si přestávku nebo přešli k dalšímu.
Time-boxing, populární technika agilní metodiky, nutí k rozhodování v omezeném časovém období. Ale nezhorší spěšné rozhodnutí situaci? Ano, zhorší.
📉 Výzkum v centru pozornosti: Proč systémy založené na časovači mají opačný účinek
Sergey Gelman z Concordia University v Kanadě a Doron Kliger z University of Haifa v Izraeli provedli experiment, aby otestovali vliv stresu vyvolaného časem na finanční rozhodování. Zjistili, že když investoři zažívali stres vyvolaný časem, například když uvízli v dopravní zácpě, přikládali přílišnou váhu scénářům extrémních ztrát, což narušovalo jejich racionální úsudek.
Technika časového blokování vyžaduje, aby uživatelé vložili do kalendáře časové bloky pro každý úkol. Naplánujte si úkol, splňte ho, říká tato technika. Existují však významné výzkumy, které naznačují, že vystavování se takovému časovému tlaku může být ve skutečnosti kontraproduktivní.
To platí i pro vnímaný časový tlak. Vědci z Brandeis University zjistili, že vnímaný časový tlak může narušit výkonné funkce. Ukázali, že zvýšení vnímaného časového tlaku „zrychlilo reakční časy a zhoršilo přesnost, kognitivní inhibici (Flankerův efekt), stres a negativní vliv“. Snížení vnímaného časového tlaku mělo opačný výsledek.
Technika Flowtime vs. Pomodoro
Jedna z nejpopulárnějších technik time managementu, Pomodoro, používá podobný přístup. Metoda Pomodoro doporučuje 5minutovou přestávku na konci každé 25minutové aktivity.
Výzkumy však ukazují, že když je na něco kladeno nucené časové omezení – falešná naléhavost – nastupuje pouhý efekt naléhavosti.
„Lidé budou spíše vykonávat nedůležitý úkol než důležitý úkol, který jasně dominuje z hlediska výnosů, pokud je nedůležitý úkol charakterizován pouze falešnou naléhavostí (např. iluzí vypršení platnosti).“
To znamená, že buď spěcháte s povrchní prací, nebo si vyberete práci, o které si myslíte, že ji stihnete v daném čase, bez ohledu na její důležitost.
💬 Rychlá kontrola: Pokud vás časovač vyruší právě ve chvíli, kdy se dostáváte do správného tempa, Pomodoro pracuje proti vám, nikoli pro vás.
Cílem techniky Pomodoro je omezit vnitřní a vnější rušivé vlivy. Pokud jste uprostřed sezení Pomodoro vyrušeni, můžete buď zaznamenat a naplánovat přerušení, nebo Pomodoro úplně opustit. Aby se zohlednily nevyhnutelné rušivé vlivy, technika Pomodoro plánuje povinnou 5minutovou přestávku.
Většina kreativních lidí se pravděpodobně dostane do správného rozpoložení za 25 minut a pak se násilně vytrhne z flow, aby si udělala přestávku. Vrátit se do flow na konci přestávky je pak další strmý výstup!
Zde je vysvětleno, jak se flowtime stává skvělou alternativou k technice Pomodoro.
|Pomodoro
|Flowtime
|Pevně stanovené 25minutové sezení
|Flexibilní relace postavené na energii uživatele
|Naplánované přestávky na konci každé relace
|Přirozené přestávky na konci přirozeného toku uživatele
|Odpočítávací časovač pohání práci, vyvolává úzkost z časového tlaku a neefektivní výkon.
|Pracovní výkonnost uživatele je poháněna stavem flow, zatímco časomíra pouze zaznamenává vzorce.
|Nucené přestávky narušují koncentraci a neustále přerušují hlubokou práci.
|Podporuje ponoření se do úkolu a věnování času, který potřebujete.
|Vyžaduje jasnou strukturu a rozdělení úkolů, které je třeba splnit.
|Přizpůsobí se nestrukturovaným nebo kreativním úkolům při řešení problémů.
Proč je Flowtime důležitý pro produktivitu
👀 Věděli jste? Ve studii zveřejněné v Harvard Business Review vědci zjistili, že při jedné transakci v rámci dodavatelského řetězce zaměstnanci přepínali „350krát mezi 22 různými aplikacemi a jedinečnými webovými stránkami“. Během dne přepínali celkem 3600krát.
Ukázalo se, že lidé tráví téměř čtyři hodiny týdně pouze tím, že se po přepnutí znovu orientují – což představuje 9 % jejich ročního pracovního času. Výzkum společnosti Qatalog , provedený ve spolupráci s Cornellovou univerzitou, zjistil, že přepínání kontextu snižuje produktivitu týmů.
Technika flowtime přesně tomuto zabraňuje. Umožňuje lidem odložit e-maily, zprávy ze Slacku, oznámení, sociální média a další rozptýlení, aby se mohli soustředit na jednu věc najednou.
Je v souladu s přirozeným tokem myšlenek a úsilí člověka, aby mohl podávat nejlepší výkon. Umožňuje kreativním lidem uzavřít se před okolním světem a soustředit se na problém, dokud nejsou připraveni přestat. Poskytuje svobodu ponořit se hluboko do problému, odbočit od tématu, prozkoumat různá řešení, testovat, učit se, zlepšovat se a ručně vytvářet řešení.
Technika flowtime je téměř zcela založena na vlastní iniciativě. Během flowtime se rozhodnete plynule přejít k úkolu, věnovat pozornost každému kroku, být zcela pohrouženi do práce a skončit/udělat si přestávku pouze tehdy, když je to pro vás přirozené. Bez tlaku vnější síly je méně pravděpodobné, že se vyčerpáte, bez ohledu na počet odpracovaných hodin.
Zejména ve start-upech a rychle se rozvíjejících organizacích pomáhá týmům spolupracovat, aniž by ztratily kontrolu nad svými myšlenkami a prací.
📖 Přečtěte si více: Jak se zotavit z vyhoření!
Jak praktikovat Flowtime (bez čekání na „inspiraci“)
Začal jsem psát tento článek tím, že jsem si v pondělí vyhradil tři hodiny času. Seděl jsem u svého stolu a 30 minut zíral na prázdný dokument Google Doc, než jsem to vzdal a v zoufalství se pustil do doomscrollingu.
Téhož večera, po osvěžujícím šlofíku, jsem se plahočil na běžeckém pásu a přemýšlel o tomto článku. Vybavila se mi vzpomínka na to, jak jsem se z podcastu dozvěděl o Chronosu a Kairosovi. Přemýšlel jsem o všech případech, kdy jsem s technikou Pomodoro selhal. Před očima se mi zjevil můj kalendář plný krásně uspořádaných bloků, které se nikdy nezměnily z přání ve skutečnost.
💬 Rychlá kontrola: Flow nepřichází na povel, ale reaguje na podmínky, které můžete ovládat: jasnost, výzvy, soustředění a vstup bez tření.
S touto myšlenkou jsem si naléval proteinový koktejl, zkoumal práce Mihaly Csikszentmihalyiho a Jeanne Nakamurové a učil se o počátcích pozitivní psychologie. Než jsem proteinový koktejl vypil, seděl jsem u svého stolu a byl jsem v flow.
V mnoha ohledech tak funguje technika flowtime. Pokud si však myslíte, že flowtime znamená čekat na inspiraci nebo pracovat pouze tehdy, když vás napadne nějaký nápad, mýlíte se.
Flowtime je flexibilní technika, která využívá vaše přirozené rytmy, aby vám pomohla podávat nejlepší výkony. Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi ve své knize o tomto tématu identifikuje konkrétní podmínky pro flow v kreativitě, z nichž některé jsou také skvělými kroky, které můžete následovat, pokud se chcete dostat do správného rozpoložení.
1. Ujasněte si své cíle
Úspěšná technika flowtime začíná jasným pochopením toho, čeho chcete dosáhnout – jaký problém potřebujete vyřešit, jaký článek napsat, jakou funkci vytvořit, kterou horu zdolat atd. Znalost vašeho cíle zefektivňuje nápady a pomáhá vám soustředit se na flowtime.
2. Nastavte zpětnou vazbu
Zatímco pro kreativní jedince je nezbytné získávat zpětnou vazbu od uživatelů, čtenářů, manažerů a dalších, Flowtime vyžaduje odlišný přístup. Při používání techniky Flowtime musíte mít systém hodnocení vlastní práce, měření úspěchu a odpovídajícího opakování.
Vývojář může otestovat funkci, aby zjistil, zda funguje ve všech prostředích. Designér může po přidání každého prvku zkontrolovat zarovnání, kontrast nebo hierarchii informací. Řečník může nahrát svůj projev a poslechnout si ho.
Jako spisovatel mi můj internalizovaný systém zpětné vazby říká, že první odstavec v této části je neúplný bez příkladů jednoduché interní zpětné vazby. Tak jsem jich pár přidal.
Tento druh vnitřní zpětné vazby je zásadní pro udržení toku, jako osobní cheerleader, pokud chcete.
3. Vyvažte své dovednosti s výzvami
Pokud je úkol příliš snadný, flow stav nenastane. Například můžete umývat nádobí a přitom sledovat video nebo poslouchat podcast – nádobí potřebuje jen stálý proud vody, že? Na druhou stranu, Řím nebyl postaven za jeden den, ať už s flow nebo bez něj.
Abyste mohli techniku flowtime používat správně, vaše dovednosti by měly odpovídat vašim výzvám. Vaše cíle by měly být dosažitelné, ale zároveň náročné.
4. Vyhněte se rozptýlení
Marcel Proust strávil své poslední roky psaním À la recherche du temps perdu (Hledání ztraceného času) a zavřel se v temné, korkem obložené místnosti. I když nemusíte zacházet tak daleko, vyhýbání se rozptýlení je pro dosažení stavu flow zásadní.
Rozptýlení přerušují flow. Ztěžují návrat k danému úkolu. Také vám brání ponořit se do úkolu a dosáhnout stavu, kdy zapomenete na sebereflexi a vědomí svého okolí.
5. Hledejte radost v plnění úkolu (ne v odměně za jeho dokončení)
Abyste se dostali do flow, musíte cítit radost z práce, která převyšuje jakoukoli odměnu, kterou z ní získáte. To znamená, že si musíte úkol užít pro něj samotný. Ačkoli cílem tohoto článku je, abyste si ho užili vy, milí čtenáři, já musím najít potěšení v jeho psaní, abych se dostal do flow.
Jak říká psycholog Donald Campbell: „Nechoďte do vědy, pokud vás zajímají peníze. Nechoďte do vědy, pokud vás to nebude bavit, i když se nestanete slavnými.“
Doufám, že to neberete jako doporučení, abyste následovali svou vášeň nebo dělali to, co vás baví. „Kriket je hra, kterou hraje 11 bláznů a sleduje 11 000 bláznů,“ údajně řekl George Bernard Shaw. Vášeň jednoho člověka je pro druhého bláznivým počinem.
Navzdory tomu můžete techniku flowtime použít k vyrovnání účtů, podání faktur nebo dokonce k třídění brambor. Ve všech těchto činnostech je skryté potěšení, pokud vás zajímají.
Výhody techniky Flowtime
A Desetiletá longitudinální studie společnosti McKinsey ukázala, že lidé ve stavu flow byli o 500 % produktivnější.
To se nezdá tak těžké uvěřit, vzhledem k tomu, jak flowtime funguje – v souladu s vašimi přirozenými rytmy produktivity.
Flexibilní flowtime sezení podporují hlubokou práci. Zapomenete na prostor, čas a okolí a můžete soustředit veškerou svou energii na jeden úkol, který máte před sebou. Pro ty z nás, kteří žijí s ADHD, znamená flowtime využití intenzivních vln soustředění k udržení produktivity.
Flowtime eliminuje umělý časový tlak. Bez spěchu s termíny máte svobodu experimentovat, selhávat a zkoušet to znovu, dokud nebudete se svou prací spokojeni. Pasivním sledováním času namísto práce s časovačem bojuje flowtime proti časové slepotě, běžnému příznaku ADHD.
Udržovat rutinu může být těžké. Zejména při životě s ADHD mohou rutiny působit jako další břemeno. Integrací techniky flowtime do svého života můžete toto břemeno výrazně zmírnit. Zde je několik tipů, jak vytvořit rutiny s ADHD.
👀 Věděli jste? Mnoho neurodivergentních jedinců uvádí, že technika Flowtime je více v souladu s jejich způsobem soustředění – upouští od striktních časových limitů a volí delší sezení, jejichž tempo si určují sami.
Jako důsledek toho flowtime také eliminuje nucené přestávky a dává vám možnost si udělat přestávku, když je to pro vás vhodné. Je to skvělé pro kreativní, nestrukturované úkoly. Místo toho, abyste se nutili udělat čtyři snímky za 25 minut, můžete strávit osm hodin přípravou své nejlepší osmisnímkové prezentace.
A co je nejdůležitější, flowtime je skvělý nástroj pro sebeuvědomění. Pomáhá vám lépe poznat sám sebe. Při používání flowtime můžete identifikovat své produktivní vzorce, zjistit, jak vás inspiruje, a naučit se, co musíte zlepšit.
Ať už jste jako švýcarský psycholog Jean Piaget, který preferoval nepořádek na stole, nebo jako Barack Obama, který se rozhodl pracovat dlouho do noci, flowtime je skvělý způsob, jak zostřit své vnímání sebe sama. Místo toho, abyste nutili svou ADHD mysl přizpůsobit se rigidním systémům, flowtime vám poskytuje bezpečný prostor pro pochopení vašich denních návyků a přizpůsobení vaší produktivity podle nich.
📮 ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity. Díky centralizaci všech konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se přeskakování mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Žádný kontext se nikdy neztratí!
Jak implementovat techniku Flowtime s ClickUp
Většina lidí zkouší Flowtime s notebookem a aplikací s časovačem. Funguje to – dokud nepotřebujete porovnat relace, najít vzorce nebo si všimnout, že každý čtvrtek ve 14 hodin dochází k poklesu výkonu. V tom případě pomůže systém. ClickUp funguje méně jako stopky a více jako observatoř soustředění – místo, kde vaše relace hluboké práce, přestávky, poklesy energie a výsledky úkolů koexistují, místo aby byly roztříštěny v samostatných poznámkách.
💬 Rychlá kontrola: ClickUp nevynucuje časovače – sleduje realitu, takže vaše vzorce se stanou daty namísto dohadů.
Takto vypadá workflow podporující Flowtime v ClickUp:
1. Začněte pozorováním, ne měřením času
Místo plánování práce v 25minutových blocích vytvořte úkoly ClickUp pro skutečné části práce, do kterých se chcete ponořit (např. Napsat část 2, Prototyp interakcí, Analyzovat odpovědi z průzkumu). Tím se odstraní tlak na to, kdy to udělat, a pozornost se přesune na to, co si zaslouží plnou pozornost.
2. Najděte vzorce, které se skrývají za vaším soustředěním
ClickUp Time Tracking a ClickUp Dashboards promění tyto pozorování v poznatky. Místo suchých čísel uvidíte rytmy: průměrnou délku sezení, soustředění, přirozené cykly přestávek. Jsou to data s empatií – více reflexe než report. Začnete si všímat věcí, které jste dříve neviděli: jak vaše energie po obědě stoupá nebo jak vaše nejlepší nápady přicházejí pozdě v noci.
Za týden nebo měsíc se tyto sezení stanou datovým souborem, ze kterého se můžete poučit: Kdy se dostanu do flow nejrychleji? Jak dlouho dokážu udržet hluboké soustředění, než potřebuji přestávku? Vyčerpává mě psaní více než designérská práce?
4. Nechte systém, aby se o vás postaral
Největším rizikem Flowtime je přehánění – soustředění se stává obsesivním, než si uvědomíte, že máte ztuhlé ramena a vychladlou kávu. To je místo, kde přichází na řadu ClickUp Automations . Mohou vás pobídnout k pauze po dlouhé relaci, připomenout vám, abyste se napili, nebo tiše vyvolat otázku: Jste stále v flow, nebo se jen odmítáte zastavit?
Díky tomu se flowtime nestane Flow-until-migraine (tok až do migrény).
5. Zaznamenejte, jaké to je být v flow
Pro introspektivnější uživatele nabízí ClickUp Docs prostor pro rychlé poznámky po každé relaci. Co vás dnes zaujalo? Co narušilo vaši koncentraci? Během několika týdnů se tyto malé poznámky stanou živým archivem vašeho kreativního rytmu – vaším vlastním návodem k pozornosti.
✅ Bonusové vnitřní přizpůsobení: ClickUp Docs + Time Tracking + Dashboards = živý, vyvíjející se profil produktivity – ne dohady.
Proč ClickUp funguje pro Flowtime
Flowtime respektuje pozornost jako něco organického – cyklického, křehkého a hluboce osobního. ClickUp dává této pozornosti strukturu, aniž by ji dusil.
Jeho nástroje nejsou vytvořeny proto, aby z vás vytlačily maximum efektivity, ale aby vytvořily prostředí, ve kterém se může projevit vaše nejlepší práce. Časovače neřídí, ale pozorují. Dashboardy neměří, ale odhalují. Automatizace nepřerušují, ale chrání tělo, které práci vykonává.
Při správném použití ClickUp vůbec nepůsobí jako software. Je to jako druhý, klidnější mozek – ten, který si pamatuje to, co ten první zapomene: kdy jste ve své práci nejživější, kdy přestat a kdy začít znovu. Flowtime vzkvétá v takovém ekosystému, kde vinu nahrazuje viditelnost a tlak nahrazuje uvědomění.
Jak vám AI pomáhá zůstat v flow (aniž by ho narušovala)
Největším rizikem Flowtime je přepínání kontextu. V okamžiku, kdy přepnete na „rychle napsat e-mail“ nebo „vyhledat ten zdroj“, už nejste v flow – jste ve fragmentaci.
ClickUp Brain tomu zabraňuje tím, že vám umožňuje zůstat soustředěni na práci a zároveň získat to, co potřebujete.
Neustále přemýšlejte o tom, kde pracujete.
Když vaše myšlenky začnou běžet rychleji než vaše prsty, ClickUp Brain MAX vám umožní mluvit místo psaní. Můžete diktovat nápady, další kroky nebo letmé postřehy přímo ve vašem úkolu. Mluvení drží krok s myšlením, což umožňuje nepřerušitelný pohyb vpřed.
Nechte AI psát s vámi, ne za vás.
Pokud tyto myšlenky potřebují dotvořit, ClickUp Brain jako AI writer vám s tím pomůže, aniž byste museli opustit svůj flow. Může vyčistit fráze, přeformulovat tón nebo proměnit roztříštěný seznam v návrh – vše přímo v ClickUp. Žádné přepínání mezi aplikacemi, žádné přerušování práce.
Podívejte se, co se vám vaše mysl snaží sdělit.
Mezitím AI Insights tiše studuje vaše sledované relace. Odhaluje vzorce – kdy jste nejvíce soustředění, které úkoly vám nejrychleji ubírají energii a kdy máte tendenci vynechávat přestávky. Nejedná se o hodnocení, ale o mapu vaší pozornosti v průběhu času.
Proč AI + Flowtime funguje
Flowtime ≠ „pracujte, jen když se vám chce“. Je to „pracujte s úmyslem, chraňte svou zónu a učte se z dat“.
AI se postará o problematické body – přepínání aplikací, ruční zadávání, přeformátování, vyhledávání poznámek – takže vaše kognitivní zátěž zůstane na věcech, na kterých záleží, nikoli na administrativě kolem nich.
Jste zahlceni příliš mnoha „naléhavými“ úkoly a nedostatečným skutečným pokrokem? Toto video rozebírá jednoduché strategie stanovení priorit, které můžete začít používat ještě dnes, abyste přestali hasit požáry a začali se věnovat práci, na které opravdu záleží.
Osvědčené postupy pro použití Flowtime
Pozornost je proces, který reguluje stavy vědomí tím, že připouští nebo odmítá přístup různých obsahů do vědomí.
Svým způsobem naznačuje, že můžete ovládat to, čemu věnujete pozornost, a možná se tak snadněji dostat do stavu flow.
Není to žádný trik, ale vědomá praxe skládající se z několika kroků. Za prvé, abyste mohli Flowtime dobře využívat, musíte důsledně sledovat svou činnost. I když nemusíte plánovat úkoly nebo začínat/končit v určitou dobu, podrobný záznam o vaší pracovní době může být velmi užitečný při identifikaci vašich pracovních vzorců.
Jakmile budete mít tyto záznamy, pravidelně je prohlížejte. Týden je vhodná doba pro zjištění opakujících se vzorců. Možná zjistíte, že se vám lépe daří dostat se do flow brzy ráno, kdy je absolutní ticho, nebo pozdě v noci, kdy se cítíte úplně sami. Určete si tyto hodiny, abyste mohli optimalizovat své pracovní hodiny. S těmito poznatky vám může pomoci také nástroj jako ClickUp Brain.
💡Tip pro profesionály: Přizpůsobte si své AI nástroje tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám. Kromě vytváření obsahu nebo shrnování textu použijte AI k lepšímu pochopení sebe sama a k přijetí smysluplných opatření. Zde je návod, jak používat AI pro zvýšení produktivity.
Při kontrole také zvažte, které z vašich úkolů skutečně vyžadují stav flow. Například vyplňování časového rozvrhu nebo podávání žádostí o proplacení výdajů nemusí vyžadovat vaši plnou pozornost. Do této kategorie mohou spadat i základní aspekty vaší práce. Já například nepotřebuji být ve flow, abych optimalizoval své texty pro SEO nebo je projel Grammarly. Zjistěte, co vyžaduje flow, a podle toho si zorganizujte pracovní dobu.
Nejdůležitější je pamatovat si, že technika flowtime vás nenutí k přestávkám. Je tedy zcela na vás, kdy si je uděláte, podle toho, jak je potřebujete. Zapínám si na počítači funkci „oznamování času“, abych si uvědomoval, kolik je hodin – mimochodem, musím taky nakrmit kočky. Stačí nechat okno otevřené, abyste věděli, kdy zapadá slunce.
Kromě toho věnujte pozornost svému tělu a udělejte si minutovou přestávku. Všímejte si mělkého dýchání, bolestí, hladu, žízně atd. Mohou se vám zdát jako zbytečné rozptýlení, ale jsou to varovné signály vašeho těla, které vám mají zajistit, že se ve flowtime nevyčerpáte.
Budoucnost produktivity se posouvá od „viditelnosti hodin“ k „viditelnosti výstupů“. Flowtime se hodí do světa, ve kterém se asynchronní práce stává normou.
Omezení techniky Flowtime
Technika Flowtime, založená na vědeckém výzkumu a zaměřená na vysoký výkon, je skvělým nástrojem pro zvýšení produktivity.
Platí podmínky.
Flowtime je pro ty, kteří se umí sami motivovat. Vyžaduje, abyste měli sebekázeň a energii potřebnou k zahájení úkolu a dostání se do flow. Vyžaduje také, abyste při plnění úkolu cítili uspokojení a spokojenost – a ne odměnu.
Bohužel tyto podmínky nemusí nastat vždy nebo u všech úkolů. Někdy potřebujete úzkost vyvolanou časovačem, abyste dokončili úkoly, které vás příliš nebaví – jako psaní zpráv nebo třídění dokumentů. V jistém smyslu je flowtime nejlepší pro náročné.
Flowtime navíc vyžaduje disciplínu, abyste svou práci zaznamenávali přesně a poctivě. Pokud zapomenete zapnout časomíru a později budete dělat odhady, ztratíte přehled, který potřebujete k optimalizaci flowtime.
Na druhé straně spektra, pokud pracujete na něčem, co milujete, a jste vždy v flow, můžete vynechávat přestávky a riskovat kognitivní únavu. Vědci definují kognitivní únavu jako „neschopnost výkonné moci udržet a optimalizovat výkon při akutní, ale trvalé kognitivní námaze“.
Když jste v flow a aktivujete šedé buňky po delší dobu, je větší pravděpodobnost, že dojde k kognitivní únavě. V dlouhodobém horizontu to může znamenat vyhoření. Abyste co nejlépe využili flowtime, je důležité upřednostňovat také odpočinek.
Pak je tu otázka distribuovaných týmů a spolupráce. Zejména pokud jste součástí pracovního postupu, který vyžaduje spolupráci s členy týmu, musíte se dostavit na určené místo a v určený čas, bez ohledu na to, zda jste v flow. V takových případech může být flowtime spíše rušivý než posilující.
Proč je Flowtime náhledem na novou éru práce
V tomto desetiletí došlo k mimořádným změnám v pracovním prostředí.
👀 Věděli jste? Světové ekonomické fórum uvádí, že 39 % dnešních dovedností se do roku 2030 změní nebo zastará. Podniky se vyvíjejí tak, aby podporovaly zdraví a pohodu zaměstnanců, což je dimenze identifikovaná jako hlavní zaměření pro přilákání talentů.
Flexibilní pracovní doba a modely produktivity jsou v tomto ohledu klíčové. Úspěšné organizace nové generace, jako je Atlassian, se zavázaly k plně distribuovanému modelu práce. Dropbox je virtuální. Vzhledem k tomu, že stále více organizací prochází digitalizací, očekáváme, že se toto stane primárním způsobem, jakým budou lidé v budoucnu pracovat.
Plně vzdálené, virtuální a distribuované týmy bývají také prostředí s vysokou důvěrou, kde mají členové týmu možnost plánovat si práci podle svých představ, zahrnout do ní své potřeby na přestávky a zároveň vytvořit prostor pro spolupráci. Flowtime je náhledem toho, jak by to mohlo vypadat.
Představte si kreativní tým složený z odborníků na vývoj produktů, obsah, zákaznickou zkušenost, marketing a reklamu, kteří společně definují cíle a požadavky a poté se rozdělí, aby se každý mohl věnovat své práci.
Tento model již existuje, ale neustálý tlak na spolupráci často převáží nad individuální autonomií a omezuje čas věnovaný soustředěné kreativní práci. Výsledkem je únava z neustálé bdělosti, přepínání mezi kontexty a pomalé narušování kognitivního prostoru.
70 % schůzek spíše přerušuje práci zaměstnanců a zvyšuje jejich pracovní zátěž, než aby jim pomáhalo. To vše také zvyšuje psychologickou cenu schůzek.
Organizace si pomalu uvědomují tento dopad a podporují více samostatných týmů.
Naše příručka, která má více než 2 700 webových stránek a je veřejně dostupná, je velkou součástí toho, co nám umožňuje pracovat asynchronně.
Generativní nástroje umělé inteligence pomáhají s touto transformací a umožňují zaměstnancům přístup k nestrukturovaným datům z různých zdrojů, aniž by rušili ostatní.
👀 Věděli jste? BCG doporučuje, aby „strategie GenAI měla za cíl učinit práci příjemnější“, což je v dokonalém souladu s principy flowtime. Několik organizací se vydalo na tuto cestu a umožňuje každému zaměstnanci používat AI jako svého osobního asistenta.
S vývojem povahy práce se výzvy, kterým čelíme, stávají složitějšími, více „běžné práce“ se automatizuje a nástroje, ke kterým máme přístup, se rozšiřují, takže nejcennějším aktivem se stává lidská vynalézavost. Jinými slovy, dostat se do flow.
Neochvějná radost z produktivity
Odvádět skvělou práci – podle vlastních měřítek – je nejvyšším zdrojem spokojenosti.
Radost a hrdost z vlastní práce jsou základem touhy dělat ji znovu a znovu. Zjednodušeně řečeno, nikdo nedělá dobře práci, kterou nenávidí.
Většina dnešních rámců produktivity se však zaměřuje na metody hrubé síly, které mají člověka donutit k práci. Vezměme si například Pomodoro. Jeho základní přístup spočívá v tom, že člověka donutí sednout si a pracovat 25 minut bez výjimky. Většinou to tak ale nefunguje.
Jako profesionální spisovatel si nemohu dovolit čekat na inspiraci. Stejně tak nemohu rozproudit svou kreativitu na povel hodin. Hledám rovnováhu. Systém, který rozumí mé potřebě plynule se dostat do správného rozpoložení a zároveň mě drží zodpovědného za dokončení práce, která mi byla přidělena.
Technika flowtime je přesně tou rovnováhou, kterou potřebuji. Nutí mě to vyjasnit si své cíle, vyhnout se rozptýlení a hledat zpětnou vazbu, aniž by mě to omezovalo. Pomáhá mi to vyladit svůj flow na základě mých vlastních jedinečných vzorců a chování. Nutí mě to usilovat o kreativitu, aniž by to ve mně vyvolávalo úzkost.
Chronos ustupuje do pozadí, zatímco já si užívám Kairos psaní slov, na která jsem hrdý. Podle mě je to výhra!
Často kladené otázky
Co je to technika Flowtime a jak se liší od Pomodoro?
Technika flowtime je flexibilní přístup k řízení vašeho času. Podporuje vás v dosažení stavu „flow“, kdy jste zcela soustředěni na úkol, dokud vás naplňuje energií, a přirozeně přestanete, když ztratíte soustředění.
Na rozdíl od Pomodoro neomezuje čas, který pracujete, ani přestávky, které si děláte. Je flexibilní a přizpůsobitelný.
Kdo má z techniky Flowtime největší užitek?
Technika flowtime je ideální pro kreativní lidi, kteří se do práce vkládají pomalu a potřebují více času na dokončení svých úkolů. Je také skvělá pro ty, kteří trpí úzkostmi nebo ADHD, protože je šetrnější k pevným termínům.
Jak digitálně sledujete Flowtime sezení?
Nejlepší způsob je použít aplikaci s tlačítkem start/stop, které můžete přepínat podle svých relací. ClickUp Time Tracking vám to umožní snadno napříč zařízeními.
Může flowtime zlepšit soustředění a hlubokou práci?
Flowtime je navržen speciálně pro zlepšení soustředění a umožnění hluboké práce. Umožňuje vám dostat se do správného rozpoložení, přistupovat k problému z různých úhlů a vytvářet komplexní řešení. Pomáhá vám také dokončit úkoly v kratším čase, protože se jim věnujete bez rozptylování.
Je flowtime vhodný pro týmy nebo hlavně pro jednotlivce?
Flowtime je postaven na základech individuální zkušenosti, která se může mezi členy týmu značně lišit. Když se jeden z nich dostane do flow a druhý ne, může to být rušivé a kontraproduktivní pro flowtime. Je tedy určen hlavně pro jednotlivce.
Týmy, které pracují na společných cílech, však mohou flowtime využít jako vodítko pro své společné schůzky. Můžete například společně brainstormovat pomocí flowtime, abyste stanovili cíle, eliminovali rušivé vlivy a prozkoumali hlubší myšlenky.