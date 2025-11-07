Bezplatná šablona případové studie Figma pro designéry a marketéry

Znáte příběh loga Subway?
Když značka vznikla v 60. letech, její logo obsahovalo dvě šipky: chytrý způsob, jak ukázat, jak snadné je vejít, vzít si jídlo a zase odejít. Byl to elegantní odkaz na lidi, kteří jsou neustále v pohybu.
V jádru je dobré vyprávění příběhu prostě jen dobrý design. Ale i ti nejlepší designéři a marketéři vědí, jak frustrující je, když se zaseknete při vymýšlení, jak jasně prezentovat myšlenku, zejména když máte málo času.
Právě v tom vám pomohou šablony případových studií Figma. Poskytují vám čistý a profesionální výchozí bod, takže se můžete soustředit na sdílení nejdůležitějších detailů a vytvoření skvělé případové studie.
V tomto článku vám představíme některé z nejlepších bezplatných šablon případových studií, které si můžete stáhnout a začít používat ještě dnes, abyste zapůsobili na své potenciální zákazníky.
Nejlepší šablony případových studií na první pohled
Zde je pro vás stručné shrnutí:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona případové studie UX (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Výzkum, persony, toky, informace o konkurenci, editovatelné
|UX designéři, kteří potřebují podrobné případové studie podložené výzkumem
|Figma Board
|Portfolio UI – šablona pro web a mobilní zařízení (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Stránky projektu/případu/blogu, mobilní rozvržení, AutoLayout
|Designéři/vývojáři vytvářející webová/mobilní portfolia
|Figma Board
|Šablona prezentace případové studie (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Předem navržené snímky, světlé/tmavé motivy, plynulý příběh
|Studenti, profesionálové prezentující případové studie
|Figma Board, Slides
|Šablona komplexní případové studie (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Průběh projektu, výzkum, řešení, snadné přizpůsobení
|Designéři, kteří potřebují strukturované případové studie, které lze snadno upravit a použít
|Figma Board
|Šablona vizuálního portfolia (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|12sloupcová mřížka, světlé/tmavé motivy, výrazné vizuální prvky
|Designéři, kteří chtějí vizuální a flexibilní portfolio
|Figma Board
|Prezentační sada návrhů (Figma)
|Stáhnout tuto šablonu
|Přehledné snímky, fáze projektu, přizpůsobitelné pro schůzky
|Designéři prezentující případové studie klientům/týmům
|Figma Board, Slides
|Šablona případové studie ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkum, zjištění, popis, data z více zdrojů, přehledný formát
|Týmy/profesionálové vytvářející případové studie založené na datech a zaměřené na hodnotu
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro návrh případové studie ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzvy v oblasti designu, řešení, sledování stavu, klientské tabule
|Designéři/týmy, kteří potřebují přehledné a dobře organizované případové studie
|ClickUp Doc, Board
|Šablona výzkumné zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sběr dat, správa úkolů, přizpůsobitelné, přehledné reporty
|Týmy, které potřebují strukturovaný pracovní postup od výzkumu po případovou studii
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro průzkum trhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sběr dat/informací, průzkum konkurence/uživatelů, reporting
|Týmy zabývající se průzkumem trhu a praktickými poznatky
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cíle výzkumu, otázky, mapování poznatků, centralizované poznámky
|Každý, kdo plánuje/organizuje výzkum uživatelů
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona ClickUp pro analýzu dat
|Získejte šablonu zdarma
|Závěry, vzorce, vizualizace, sladění týmu
|Týmy, které přeměňují data na praktické poznatky
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona výzkumné tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální spolupráce, mapování nápadů, zpětná vazba v reálném čase
|Týmy, které potřebují vizuální nástěnky pro společný výzkum
|ClickUp Whiteboard
|Šablona zprávy o kampani ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Údaje o kampani, KPI, zpětná vazba týmu, přehledné reporty
|Marketingové týmy podávající zprávy o výkonu kampaní
|ClickUp Doc, Seznam
Co dělá šablonu případové studie Figma dobrou?
Figma se díky svým funkcím pro spolupráci a dalším výhodám stala oblíbenou mezi designéry a hybridními týmy. Ale kromě designu se personalisté a klienti často více zajímají o jasné výsledky projektu než jen o propracovanou vizuální stránku.
Při výběru jednoduché šablony případové studie je tedy třeba zvážit několik faktorů.
Dobrá šablona případové studie Figma by měla být dobře organizovaná, vizuálně přitažlivá a snadno přizpůsobitelná. Měla by vám pomoci prezentovat váš návrhový proces jasným a strukturovaným způsobem a zároveň poskytnout dostatek prostoru pro prezentaci vizuálních prvků a dat, které podporují vaši práci. Nezbytné prvky a části, jako je přehled projektu, popis problému, poznatky z výzkumu, návrhová řešení a závěr, jsou nutností.
Celkově hledejte šablony, které mají následující vlastnosti:
✅ Přehledné rozvržení s prostorem pro přehled projektu, výzvy, výzkum, návrhová řešení a promyšlený závěr.
✅ Dostatek prostoru pro vizuální prvky, postřehy uživatelů a příběhy zaměřené na výsledky
✅ Přizpůsobitelné sekce, které vám umožní upravit barvy, písma a rozvržení tak, aby vyhovovaly vašemu stylu.
✅ Jednoduché funkce, které usnadňují úpravy, sdílení a spolupráci s vaším týmem.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro analýzu konkurenčního marketingu zdarma
Bezplatné šablony případových studií Figma
V ideálním případě byste měli mít vždy připravené přehledné a působivé portfolio, kdykoli o něj někdo požádá. Dobrým výchozím bodem pro to je použití bezplatných šablon případových studií Figma.
Zde je 6 bezplatných šablon, které usnadňují vytváření případových studií, které jsou přehledné, profesionální a snadno sdílené.
1. Šablona případové studie UX
Každý dolar investovaný do UX přináší podniku návratnost 100 dolarů. To je pádný důvod, proč prezentovat svou designérskou práci správným způsobem. Šablona případové studie Carex UX vám pomůže vyprávět tento příběh správným způsobem.
Tato bezplatná šablona Figma, navržená pro designéry UX, vám poskytuje strukturovaný způsob, jak prezentovat svůj výzkum, designové myšlení a výsledky projektů v propracovaném, editovatelném formátu.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seznamte klienty s vašimi výzkumnými metodami, uživatelskými profily, toky úkolů a poznatky o konkurenci pomocí přehledného vizuálního schématu.
- Vytvořte případovou studii, která propojí jednotlivé body od problému k řešení, aniž byste museli začínat od nuly.
- Každou sekci si přizpůsobte pomocí přednastavených komponent Figma a vytvořte rychlou a přehlednou prezentaci.
- Předveďte kreativní myšlení i praktické výsledky ve formátu, který mohou klienti a zainteresované strany snadno sledovat.
- Vytvořte příběh, který zdůrazní váš proces stejně jako váš konečný produkt.
✨ Ideální pro: UX designéry, kteří chtějí podrobnou šablonu případové studie podloženou výzkumem, kterou lze snadno upravovat a sdílet.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové systémy pro správu zákaznické databáze
2. Šablona uživatelského rozhraní portfolia – web a mobilní zařízení
Jasně formulované problémy. Prozkoumání různých návrhových řešení těchto problémů. Konečný přehled uživatelského rozhraní nebo prototypu, který je rozsáhlý a snadno srozumitelný.
Šablona Portfolio UI — Web & Mobile vám pomůže vytvořit přesně to. Tato bezplatná šablona Figma se čtyřmi jedinečnými stránkami, včetně blogu a sekce případových studií, je určena pro designéry a vývojáře, kteří chtějí čisté, profesionální portfolio, které funguje jak na webu, tak na mobilních zařízeních.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Strukturovejte své portfolio pomocí specializovaných stránek pro projekty, případové studie a blogové příspěvky.
- Využijte rozvržení optimalizovaná pro mobilní zařízení a funkce AutoLayout pro plynulou úpravu a responzivní design.
- Zdůrazněte svůj návrhový proces pomocí komponentů vytvořených pro jasné a srozumitelné prezentace.
- Prezentujte projekty profesionálně, aniž byste museli vytvářet rozvržení od nuly.
- Udržujte své portfolio aktuální díky flexibilním sekcím, které se přizpůsobí jakémukoli projektu nebo práci pro klienta.
✨ Ideální pro: Designéry a vývojáře, kteří chtějí univerzální, strukturované portfolio, které zdůrazňuje případové studie a designové myšlení.
👀 Zajímavost: Termín „uživatelská zkušenost“ vytvořil Don Norman v 90. letech, když pracoval ve společnosti Apple, ale i on později řekl, že lidé jej začali zneužívat ve smyslu „jen dělat věci hezké“.
3. Šablona prezentace případové studie
Prezentace případových studií může být skutečnou výzvou, když začínáte od nuly. Tato šablona pro prezentaci případových studií od Figma vám to trochu usnadní díky hotovým snímkům, které vám pomohou uspořádat vaše myšlenky a sdílet váš příběh.
Tato šablona, která je ideální jak pro studenty, tak pro profesionály, je k dispozici ve světlém i tmavém provedení a poskytuje vám přehledný a flexibilní rámec pro vytváření přesvědčivých prezentací.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vyberte si z předem navržených snímků, které vás provedou od problému k řešení.
- Prezentujte stylově s možností výběru světlého nebo tmavého motivu.
- Zjednodušte si pracovní postup pomocí strukturovaného rozvržení, které lze snadno přizpůsobit pro prezentace klientům, školní projekty nebo portfolia.
- Soustřeďte se na obsah, zatímco šablona se postará o základní design.
- Udržujte svou prezentaci přehlednou, profesionální a připravenou pro publikum, aniž byste příliš přemýšleli o formátu.
✨ Ideální pro: Studenty a profesionály, kteří hledají jednoduchou, editovatelnou šablonu pro jasnou a efektivní prezentaci případových studií.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
4. Šablona pro komplexní případovou studii
Dobrý design je dobrý obchod.
To shrnuje, proč je prezentace vaší designérské práce stejně důležitá jako samotná práce.
Šablona komplexní případové studie vám v tom pomůže.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zmapujte průběh svého projektu od kontextu a výzev až po konečné výsledky.
- Zvýrazněte poznatky z výzkumu a návrhová řešení ve strukturovaném, čtenářsky přívětivém formátu.
- Ušetřete čas díky přednastaveným sekcím navrženým pro přehlednost a působivost.
- Snadno přizpůsobujte bez nutnosti přepracovávat rozvržení nebo vytvářet snímky od začátku.
- Prezentujte ucelený a propracovaný příběh, který představí jak váš proces, tak výsledky.
✨ Ideální pro: Designéry, kteří chtějí strukturovaný formát, šablonu případové studie, kterou lze snadno upravit a která je jednoduchá, ale profesionální.
📖 Přečtěte si také: Vytváření efektivních uživatelských profilů pro cílené oslovení
5. Šablona vizuálního portfolia
Pokud vaše práce vyniká vizuálními prvky, šablona vizuálního portfolia Figma vám poskytne vše, co potřebujete, abyste se odlišili od ostatních.
Tato šablona, postavená na ostré 12sloupcové mřížce, vyvažuje výrazný text s působivými obrázky a je k dispozici ve světlém i tmavém provedení. Je snadno přizpůsobitelná a je navržena tak, aby prezentovala práci bez rušivých prvků.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Využijte hotová rozvržení stránek portfolia, která zdůrazňují vaši práci, nikoli rámec.
- Přizpůsobte si světlé nebo tmavé motivy podle stylu vašeho projektu.
- Zvýrazněte obrázky a tučné písmo ve strukturované mřížce, která je příjemná na pohled.
- Využijte flexibilitu designu s rozvrženími vytvořenými pro marketing, případové studie nebo kreativní portfolia.
- Těšte se na nadcházející aktualizace, včetně responzivního designu, sekce „O nás“ a nových možností stránky případové studie.
✨ Ideální pro: Designéry, kteří chtějí vizuálně atraktivní šablonu portfolia s flexibilním rozvržením a výrazným moderním vzhledem.
📖 Přečtěte si také: Kreativní strategie řízení značky pro maximalizaci potenciálu vaší značky
6. Prezentační sada návrhů
Dobrá případová studie si zaslouží stejně dobrou prezentaci. Prezentační sada Figma Design Presentation Deck vám pomůže provést publikum vaším projektem s jasností a sebevědomím.
Tato šablona případové studie je ideální pro situace, kdy chcete probrat svou práci s klienty nebo zainteresovanými stranami.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Strukturovejte své vyprávění pomocí jasných a účelových návrhů snímků.
- Udržujte pozornost publika díky rozvržení, které se zaměřuje na nápady, nikoli na výplňový obsah.
- Zdůrazněte fáze projektu, klíčové poznatky a výsledky v přehledném formátu.
- Snadno je přizpůsobte pro schůzky s klienty, hodnocení týmu nebo prezentace portfolia.
- Prezentujte svou práci s jistotou pomocí snímků, které podpoří váš příběh, ale nepřehluší ho.
✨ Ideální pro: Designéry, kteří potřebují jednoduchou, profesionální prezentaci pro předvedení svých případových studií.
👋🏾 Naučte se, jak napsat účinnou případovou studii:
Omezení šablon Figma
Popularita Figma vychází z její jednoduchosti a možností spolupráce, ale jak týmy řeší větší projekty s kratšími termíny, začínají se objevovat některé praktické nedostatky. Ty jsou často patrnější, když je návrhářská práce přímo spojena s předáváním klientům, týmovými procesy nebo projekty s velkým objemem obsahu.
- Nabízí omezené vestavěné sledování projektů nebo správu úkolů, což ztěžuje propojení pokroku v návrhu s širšími pracovními postupy projektu.
- Neumožňuje přímé sledování zpětné vazby, revizí nebo schvalování návrhů v rámci stejného pracovního prostoru.
- Funkce pro spolupráci se zaměřují hlavně na úpravy návrhů a nabízejí méně možností pro strukturovanou týmovou práci, jako je přidělování úkolů nebo sledování milníků.
- Vyžaduje přepínání mezi nástroji pro projektové zadání, zpětnou vazbu od klientů a předávání projektové dokumentace, což může zpomalit pracovní postupy.
- Obsahově náročné nebo multimediální projekty (jako případové studie nebo prezentace pro klienty) působí roztříštěně, protože není možné spravovat vizuální prvky a text na jednom místě.
Alternativní šablony Figma
Pokud jste pocítili omezení, o kterých jsme právě mluvili, nejste sami.
Zde je několik alternativních šablon od ClickUp, které řeší výše uvedené nedostatky. Tyto šablony pomáhají strukturovat, zjednodušují sledování projektů a usnadňují správu a sdílení vašich případových studií.
1. Šablona případové studie ClickUp
Úspěšně jste dokončili projekt, výsledky jsou skvělé a nyní přichází ta nejtěžší část: proměnit veškeré úsilí v jasnou a působivou případovou studii.
Šablona případové studie ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob, jak uspořádat svůj výzkum, popsat své zjištění, analyzovat klíčové poznatky a vyprávět příběh, který osloví klienty nebo zainteresované strany.
Tato šablona vám také pomůže shromáždit data z více zdrojů, analyzovat výsledky z těchto dat a vytvořit poutavé případové studie, které zobrazují skutečný dopad.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte svůj výzkum, zjištění a klíčové poznatky do strukturovaného formátu.
- Shromážděte poznatky z více zdrojů a snadno je konsolidujte.
- Vytvořte příběh, který zdůrazní jak výsledky, tak dopad na podnikání.
- Prezentujte informace jasně klientům, týmům nebo potenciálním zainteresovaným stranám.
- Ušetřete čas díky formátu, který zjednodušuje vytváření případových studií, aniž by došlo ke ztrátě hloubky.
✨ Ideální pro: Týmy a profesionály, kteří chtějí hotový rámec pro vytváření případových studií kombinujících data, storytelling a praktické výsledky založené na hodnotách.
⚡️ Archiv šablon: 10 bezplatných šablon obchodních případů v PowerPointu, Slides a ClickUp
2. Šablona pro návrh případové studie ClickUp
Vzhledem k tomu, že více než 70 % designérů spoléhá na Figma a třetina stále používá Adobe XD, je zřejmé, že většina týmů se drží známých nástrojů pro vizualizaci dat pro návrh a prototypování pro společnosti a klienty.
Pokud však jde o strukturování příkladů případových studií (část, ve které představujete příběh za návrhem), tyto nástroje často nestačí.
Šablona ClickUp Case Study Design Template vám pomůže tuto mezeru překlenout. Pomocí ní můžete představit problémy zákazníků a jejich řešení a zdůraznit úspěchy vašeho produktu a služby. To vám pomůže budovat důvěru u vašich budoucích zákazníků.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Prezentujte výzvy, řešení a výsledky v oblasti designu ve strukturovaném formátu založeném na příbězích.
- Spravujte úkoly případových studií společně se svou kreativní prací pomocí integrovaného sledování stavu.
- Pomocí klientských tabulek a přizpůsobitelných zobrazení zajistěte soulad mezi zainteresovanými stranami a týmy.
- Zefektivněte zpětnou vazbu, aktualizace a recenze přímo v rámci pracovního postupu případové studie.
- Udržujte vše, od podrobností projektu po návrhy případových studií, přehledně uspořádané na jednom místě.
✨ Ideální pro: Designéry a týmy, které chtějí šablonu vhodnou pro design, která zároveň udržuje jejich pracovní postupy v oblasti případových studií organizované a připravené pro klienty.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat případovou studii
3. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Poté, co jste shromáždili všechna potřebná data pro vaši službu, přichází náročná část, kdy je třeba je převést do jasné, strukturované a užitečné podoby.
Právě zde přichází na řadu šablona výzkumné zprávy ClickUp.
Díky této šabloně můžete shromáždit všechna svá výzkumná data na jednom přehledném místě, místo abyste museli procházet roztroušené soubory. Usnadňuje také rozpoznávání vzorců a trendů, které vaší práci dodávají skutečnou hloubku.
Tyto poznatky pak můžete proměnit v propracované případové studie nebo podrobné zprávy, díky nimž budou vaše postřehy praktičtější a přesvědčivější jak pro kolegy, tak pro klienty.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte a ukládejte všechna výzkumná data na jednom snadno přístupném pracovišti.
- Sledujte průběh výzkumu pomocí integrované správy úkolů a aktualizací stavu.
- Uspořádejte si poznatky a zjištění přehledně pro interní hodnocení nebo prezentace pro klienty.
- Přizpůsobte sekce pro různé typy výzkumu, od studií trhu po zpětnou vazbu uživatelů.
- Prezentujte závěrečné zprávy se strukturovaným rozvržením, které zdůrazňuje klíčové body a akční body.
Vyzkoušejte hladký průběh projektů s umělou inteligencí ClickUp, která automatizuje plánování, aktualizace a spolupráci od zahájení až po dokončení.
Podívejte se, jak umělá inteligence zvyšuje efektivitu a viditelnost v reálném čase v každém kroku: Podívejte se na video.
✨ Ideální pro: Týmy a profesionály, kteří chtějí strukturovaný a snadno spravovatelný způsob sběru výzkumných dat a jejich přeměny na praktické zprávy.
👀 Zajímavost: Psaní UX začalo ještě předtím, než mělo svůj název. Bankomaty v 80. letech používaly pečlivě napsané zprávy na obrazovce, aby vedly uživatele a zabránily jim v zaseknutí nebo zmatení.
4. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Dobré nápady často začínají vynikajícím výzkumem. Pokud jsou však vaše zjištění roztříštěna v různých tabulkách, prezentacích, e-mailech a poznámkách, můžete ztratit přehled o důležitých informacích.
Šablona ClickUp Market Research vám pomůže udržet vše na jednom místě: všechny surové údaje, všechny získané poznatky a jeden přehledný dashboard, takže můžete svůj čas věnovat informovanému rozhodování namísto hledání informací.
Stále nejste přesvědčeni? Zde je několik důvodů, proč se tato šablona pro průzkum trhu vyplatí použít:
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromážděte všechna výzkumná data, poznatky a poznámky na jednom přehledném pracovišti.
- Sledujte analýzu konkurence, výzkum uživatelů nebo ověření trhu v jedné šabloně.
- Strukturovejte zjištění přehledně, aby je bylo možné snadno sdílet s týmy nebo zainteresovanými stranami.
- Ušetřete čas díky předdefinovaným sekcím pro sběr dat, analýzu a reporting.
- Podpořte chytřejší rozhodování pomocí zefektivněného pracovního postupu výzkumu.
✨ Ideální pro: Týmy a firmy, které chtějí přehledný a organizovaný způsob správy průzkumu trhu a odhalování praktických poznatků.
📖 Přečtěte si také: Příklady případových studií, které inspirují vaše marketingové aktivity
5. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
Je těžké vytvořit něco skvělého, aniž byste nejprve pochopili, pro koho to vytváříte. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp vám pomůže zastavit se, položit správné otázky a poznat své uživatele, než se pustíte do návrhu nebo vývoje.
Poskytuje vám jednoduchý způsob, jak nastínit vaše cíle, zapsat si klíčové otázky a naplánovat, jak budete shromažďovat poznatky. To ale není vše.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Před zahájením projektu si nastíňte výzkumné cíle a klíčové otázky.
- Naplánujte, jak a kde budete shromažďovat informace o uživatelích, pomocí přehledné a upravitelné struktury.
- Zaměřte svůj výzkum na řešení skutečných problémů skutečných lidí.
- Použijte ji pro jakýkoli projekt – od aplikací a webových stránek až po nové služby.
- Udržujte pořádek díky centralizovanému prostoru pro výzkumné poznámky, plány a aktualizace.
✨ Ideální pro: Každého, kdo hledá jasný a užitečný způsob, jak plánovat a organizovat uživatelský výzkum s jasným cílem a srdcem.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat přesvědčivý obchodní případ pro zainteresované strany
6. Šablona ClickUp pro výsledky analýzy dat
Není překvapením, že 68 % vedoucích pracovníků v oblasti dat uvádí, že zlepšení způsobu využívání dat je na prvním místě jejich seznamu priorit. Data vám totiž budou k užitku pouze tehdy, pokud jim skutečně rozumíte a dokážete je efektivně využít.
Šablona ClickUp Data Analysis Findings vám pomůže shromáždit vaše poznatky a odhalit vzorce. Díky jejím výkonným vizualizacím je snazší rozložit komplexní data a rychle zdůraznit klíčové vzorce.
Můžete ji také použít k odhalení chování a preferencí zákazníků a proměnit tak surová čísla v poznatky, které vám pomohou činit chytřejší rozhodnutí – ať už připravujete zprávu o průzkumu trhu, hodnotíte uvedení produktu na trh nebo analyzujete případovou studii pro interní strategii.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Uspořádejte výsledky výzkumu, vzorce a klíčové poznatky do jednoho strukturovaného prostoru.
- Zjednodušte proces analýzy dat pro zprávy, prezentace nebo strategické plánování.
- Zachyťte jasně tržní trendy, zpětnou vazbu od zákazníků nebo výsledky výzkumu.
- Udržujte svůj tým v souladu sledováním poznatků a akčních bodů v reálném čase.
- Ušetřete čas centralizací pracovního postupu analýzy.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí přátelský a nenáročný způsob, jak proměnit svá data v jasné a užitečné poznatky.
7. Šablona výzkumné tabule ClickUp
Průzkum trhu ukázal, že nástroje pro vizuální spolupráci nabízejí flexibilní prostory, které podněcují „příjemnější pracovní zkušenosti pro ty, kteří považují tradiční pracovní nástroje za frustrující, a snadno použitelné vizuální komponenty, které pomáhají při brainstormingu, plánování, spolupráci a řešení problémů.“
Šablona ClickUp Research Whiteboard vám pomůže centralizovat a sledovat všechny fáze vašeho projektu na jednom místě. Můžete organizovat data do přehledných vizualizací, které usnadňují pochopení složitých zjištění, a zároveň spolupracovat s kolegy na stejné tabuli v reálném čase.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spolupracujte na plánování výzkumu, brainstormingu a mapování nápadů ve sdíleném pracovním prostoru.
- Vizualizujte cesty zákazníků, údaje o trhu nebo poznatky z projektů pomocí jednoduchého přetahování.
- Uchovávejte všechny výzkumné poznámky, diagramy a zpětnou vazbu na jednom přístupném místě.
- Podporujte spolupráci s týmy v reálném čase, ať už na dálku nebo osobně.
- Využijte flexibilní funkce tabule k propojení nápadů, sledování diskusí a zjednodušení plánování.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí jasný, vizuální způsob, jak shromažďovat poznatky, sdílet nápady a spojit své výzkumy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony zpráv o dopadu pro týmy v ClickUp
8. Šablona zprávy o kampani ClickUp
Provedli jste kampaně a sledovali čísla, a nyní je čas vše shrnout. To je často místo, kde začíná skutečná výzva.
Šablona zprávy o kampani ClickUp vám poskytuje komplexní přehled o vašem výkonu napříč kanály a týmy, takže nikdy nebudete pracovat s neúplnými informacemi. Můžete hladce sestavit všechna svá data do jedné přehledné zprávy a vizualizovat KPI, abyste měli pod kontrolou každou kampaň.
Šablona také usnadňuje sledování pokroku v reálném čase a rychlé zjištění oblastí, které je třeba zlepšit – ať už hodnotíte propagaci na sociálních médiích, testujete výdaje na reklamu nebo kontrolujete výsledky pro svou další případovou studii.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromážděte data o kampani, metriky výkonu a zpětnou vazbu týmu v jednom přehledném zobrazení.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti a analytické údaje pomocí strukturovaného, přehledného rozvržení.
- Analyzujte výsledky a jasně identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- S důvěrou prezentujte poznatky z kampaní klientům, zainteresovaným stranám nebo interním týmům.
- Ušetřete čas při vytváření reportů díky připravenému formátu, který zdůrazňuje klíčové body.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které hledají jednoduchý a spolehlivý způsob, jak podávat zprávy o výkonu kampaní a činit sebevědomá rozhodnutí podložená daty.
📖 Přečtěte si také: Vytvořte úspěšnou prezentaci pro klienta
Wireframes ve Figma, pracovní postupy v ClickUp
Dobrý návrh vypráví příběh, ale i ty nejlepší příběhy potřebují správný formát.
Šablony případových studií Figma umožňují designérům prezentovat svou práci s přehledností, předvést skutečné výsledky a vytvořit profesionální portfolio, které mluví samo za sebe.
Design však není izolovaný. Jakmile máte připravené vizuály, stále potřebujete systém, který vám pomůže spravovat výzkum, organizovat data, sledovat průběh projektu a vše spojit dohromady. Právě v tom vám pomůže ClickUp.
Šablony ClickUp vám pomohou spravovat práci v zákulisí, aby váš tým zůstal synchronizovaný a vaše projekty postupovaly hladce.
Jste připraveni shromáždit své nápady, výzkumy a výsledky na jednom přehledném místě? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Případová studie obvykle sleduje strukturovaný formát, který zahrnuje úvod, základní informace, podrobnou prezentaci problému nebo výzvy, implementované řešení nebo zásah a výsledky nebo výstupy. Tento formát pomáhá čtenářům pochopit kontext, přijatá opatření a dopad těchto opatření.
Čtyři hlavní části případové studie jsou: (1) Úvod, kde jsou nastíněny předmět a cíle; (2) Pozadí, které poskytuje kontext a relevantní informace o případu; (3) Řešení nebo metoda, podrobně popisující kroky nebo strategie použité k řešení problému; a (4) Výsledky nebo závěr, který představuje výsledky a klíčové poznatky.
Chcete-li napsat případovou studii, začněte identifikací tématu a definováním cílů. Shromážděte a uspořádejte základní informace, abyste poskytli kontext. Jasně popište problém nebo výzvu, které jste čelili, a poté vysvětlete řešení nebo přístup, který jste zvolili. Nakonec představte výsledky, včetně dat nebo důkazů na podporu vašich zjištění, a uzavřete studii postřehy nebo doporučeními.
Při prezentaci případové studie použijte jasnou a logickou strukturu: začněte úvodem a pozadím, následuje popis problému, řešení nebo zásahu a výsledků. Klíčové body můžete ilustrovat pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou tabulky, grafy nebo obrázky. Na závěr uveďte shrnutí získaných poznatků nebo doporučení pro podobné situace.