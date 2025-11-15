13 nejlepších CRM softwarů splňujících požadavky HIPAA pro bezpečné řízení údajů pacientů

Ve zdravotnictví jsou údaje o pacientech jako srdeční tep – neustálé, životně důležité a katastrofální, pokud nejsou chráněny.
Ať už se jedná o rušnou kliniku, wellness centrum nebo velkou síť zdravotnických zařízení, je zásadní bezpečně uchovávat informace o pacientech a zároveň spravovat schůzky, léčebné plány a neustálé kontroly.
Vzhledem k tomu, že globální trh se systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) ve zdravotnictví má do roku 2030 růst tempem 7,7 % CAGR, je výběr CRM systému splňujícího požadavky HIPAA pro zdravotnický průmysl zásadní.
Správný CRM software pomáhá poskytovatelům zdravotní péče chránit údaje pacientů pomocí řízení přístupu a poskytuje týmům nástroje pro hladké řízení vztahů a operací v zákulisí.
Jste připraveni chránit interakce s pacienty, zjednodušit každodenní procesy a zvýšit spokojenost pacientů? Prohlédněte si náš výběr 13 nejlepších CRM systémů splňujících požadavky HIPAA, který vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro vás.
Přehled 13 nejlepších CRM softwarů splňujících požadavky HIPAA
Zde je stručné srovnání nejlepších CRM softwarů splňujících požadavky HIPAA, které vám pomůže vybrat ten správný:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a klientů
|Automatizujte onboardování a připomínky, kontrolujte přístup, zabezpečte formuláře, přizpůsobte si zobrazení, šablony CRM.
|Bezplatné tarify; přizpůsobení pro podniky
|Salesforce Health Cloud
|Velké sítě zdravotnických zařízení, které potřebují jednotný přehled o pacientech
|Propojte klinická/neklinická data, automatizujte plánování, Agentforce AI, integrace EHR.
|Placené tarify od 325 USD měsíčně za uživatele
|LeadSquared
|Rychlé získávání pacientů a jejich zapojení
|Automatizujte následné kontroly, hodnocení potenciálních zákazníků, marketingovou automatizaci, zabezpečení dat a integrace.
|Placené tarify od 60 USD/měsíc na uživatele
|Keap
|Malé kliniky automatizující následnou péči a platby
|Automatizujte platby/upomínky, zabezpečte fakturaci, online platby, formuláře a integraci e-mailů.
|Placené tarify od 299 $/měsíc na uživatele
|HIPAA CRM
|Praxe s omezeným rozpočtem, které potřebují bezpečné řízení dat
|Ukládání/správa informací o pacientech, zabezpečení AWS, řízení přístupu, auditní protokoly
|Bezplatný tarif; placené tarify od 2 $/měsíc na uživatele
|Zendesk
|Spolupráce mezi odděleními a bezpečné zapojení
|Sjednocené záznamy, omnichannelová podpora, zabezpečené zasílání zpráv, znalostní báze, poznatky umělé inteligence
|Placené tarify od 19 $ za uživatele
|Caspio
|Plně přizpůsobitelné aplikace pro zdravotnictví bez nutnosti programování
|Nástroj pro tvorbu bez kódování, bezpečné integrace, řízení přístupu, nástroje pro dodržování předpisů
|Placené tarify od 100 $/měsíc na uživatele
|Pipedrive
|Intuitivní správa prodejního procesu
|Pracovní postupy s využitím umělé inteligence, péče, informace v reálném čase, integrace
|Placené tarify od 24 $/měsíc na uživatele
|Insightly
|Integrované CRM, marketing a řízení projektů
|Unifikované CRM, automatizace marketingu, sledování projektů, integrace, mobilní aplikace
|Placené tarify od 29 $/měsíc na uživatele
|NexHealth
|Eliminace manuální administrativní práce s pacienty
|Online rezervace, formuláře pro pacienty, kontrola pojištění, platby, synchronizace elektronických zdravotních záznamů (EHR)
|Ceny na míru
|Creatio
|Podniky, které potřebují rychlé přizpůsobení CRM
|Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování, pokyny AI, řídicí panely, škálování napříč týmy
|Placené tarify od 25 $/měsíc na uživatele
|Zoho CRM
|Nákladově efektivní spolupráce více týmů
|Teamspaces, Zia AI, pracovní postupy bez kódování, více než 1 000 integrací
|Placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|PatientPop
|Růst praxe a online viditelnost
|SEO, recenze, online plánování, mobilní formuláře, automatizace přijímání pacientů
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru CRM kompatibilním s HIPAA?
Čím se systém CRM splňující požadavky HIPAA liší od standardního systému?
Hlavní rozdíl spočívá v jeho schopnosti chránit citlivá data pacientů a pomáhat poskytovatelům zdravotní péče dodržovat předpisy HIPAA. 🏥
Při výběru softwaru CRM kompatibilního s HIPAA se ujistěte, že obsahuje funkce jako šifrování dat a že umí více než jen spravovat interakce s pacienty – měl by posilovat bezpečnost dat, soukromí pacientů a dodržování předpisů v každém kroku. Hledejte:
✅ Silné šifrování údajů o pacientech, a to jak v klidu, tak při přenosu
✅ Detailní kontrola přístupu a vícefaktorová autentizace, takže s údaji pacientů mohou pracovat pouze oprávnění zaměstnanci a zároveň se minimalizují administrativní úkoly.
✅ Podrobné auditní protokoly pro sledování, kdo a kdy přistupuje k záznamům pacientů.
✅ Podepsaná smlouva o obchodním partnerství (BAA) k vyjasnění sdílených odpovědností za chráněné zdravotní informace.
✅ Bezpečné nástroje pro zálohování, obnovu a komunikaci, které zabraňují únikům dat a chrání vztahy s pacienty.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
13 nejlepších softwarů CRM kompatibilních s HIPAA
Zde je 13 nejlepších softwarových řešení CRM v souladu s HIPAA, kterým důvěřují poskytovatelé zdravotní péče:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a klientů)
Mezi správou informací o pacientech, neustálým sledováním a zajištěním, aby pouze oprávněný personál viděl to, co má, vždy existuje prostor pro chyby.
Jedna malá chyba může znamenat únik dat nebo porušení HIPAA. Nikdo ve zdravotnictví se nechce potýkat s takovými problémy, zejména při nakládání s citlivými zdravotními informacemi.
Jako první konvergované AI pracovní prostředí na světě pomáhá ClickUp zdravotnickým profesionálům a lékařským SaaS týmům efektivně řešit tyto výzvy. Jeho integrovaný AI asistent, ClickUp Brain, propojuje všechny vaše pracovní postupy a umožňuje okamžitý přístup k informacím.
Chraňte údaje pacientů pomocí CRM ClickUp, který je v souladu s HIPAA
ClickUp nabízí CRM týmům výkonný systém CRM v souladu s HIPAA, který je navržen tak, aby všechny údaje – od lékařských záznamů po pojistné smlouvy – byly v bezpečí a přístupné pouze oprávněným osobám.
Díky podrobným nastavením přístupu můžete snadno nastavit oprávnění tak, aby pouze oprávnění členové týmu mohli prohlížet nebo upravovat údaje pacientů, což zajistí dodržování předpisů a klid v duši.
Robustní bezpečnostní opatření však nespočívají pouze v uzamčení systému. Auditní protokoly ClickUp vám umožňují sledovat, kdo přistupoval k záznamům pacientů nebo je aktualizoval, a zajišťují tak transparentnost a odpovědnost za každou akci. To znamená, že jste vždy připraveni na kontroly dodržování předpisů a můžete rychle vyřešit jakékoli problémy s daty.
Šablona CRM od ClickUp navíc poskytuje poskytovatelům zdravotní péče hotové řešení pro uchovávání údajů o pacientech, podrobností o pojištění a kontaktních informací na jednom bezpečném místě.
Místo ručního nastavování připomínek nebo používání lepících poznámek mohou kliniky automatizovat plánování schůzek a následných kontrol přímo v systému, čímž se sníží počet neuskutečněných schůzek a zmeškaných kontrol.
Ušetřete čas s automatizací ClickUp
ClickUp Automations a ClickUp Agents jsou ideální pro zdravotnické týmy, které chtějí trávit méně času papírováním a více času s pacienty.
Představte si následující situaci: nový pacient vyplní online přijímací formulář a ClickUp okamžitě vytvoří záznam o pacientovi, přiřadí přijetí správné sestře a naplánuje uvítací hovor.
Připomenutí schůzek? Automaticky zasíláno e-mailem nebo SMS, což snižuje počet neomluvených absence. Souhlasy a poznámky k následné péči? Shromažďovány, ukládány a propojeny s profilem pacienta – už žádné honění se za papíry. Agenti mohou zasáhnout a odpovědět na jakékoli dotazy nebo pomoci lidem najít to, co potřebují, bez manuálního dohledu.
Můžete dokonce automatizovat ověřování pojištění, žádosti o doplnění léků na předpis a dotazníky po návštěvě. Tím, že necháte ClickUp zpracovávat opakující se administrativní úkoly, se vaše klinika může soustředit na to nejdůležitější: poskytování vynikající péče o pacienty.
Sledujte pracovní postupy pomocí panelů ClickUp Dashboards a formulářů ClickUp Forms
Pro kliniky a ordinace, které spravují více pacientů a poskytovatelů, přinášejí ClickUp Dashboards, zobrazení časové osy a ClickUp Forms přehlednost a kontrolu nad každým pracovním postupem.
Dashboardy ClickUp vám umožňují vizualizovat tok pacientů, sledovat nevyřízené laboratorní výsledky a monitorovat pracovní vytížení zaměstnanců – vše na jednom místě. Formuláře ClickUp usnadňují bezpečné shromažďování zpětné vazby od pacientů nebo informací před návštěvou na jednom místě.
Zde je stručný vizuální průvodce tím, jak ClickUp využívá umělou inteligenci k posílení automatizovaných pracovních postupů pro podniky v oblasti zdravotní péče:
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte přijímání pacientů, připomínky a předávání, abyste omezili ruční práci.
- Sledujte komunikaci s pacienty, časové osy léčby a úkoly zaměstnanců pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení.
- Bezpečně shromažďujte anamnézu a zpětnou vazbu pacientů pomocí formulářů kompatibilních s HIPAA.
- Kontrolujte, kdo má přístup k údajům pacientů, pomocí podrobných kontrol přístupu a auditních protokolů.
- Organizujte kontakty, léčebné plány a následné kontroly pomocí šablony CRM od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Může být pro malé týmy, které s nástroji CRM teprve začínají, příliš složitý.
- Některé šablony specifické pro zdravotnictví mohou vyžadovat vlastní úpravy.
- Nastavení automatizace vyžaduje určitou dobu učení pro technicky neznalé zaměstnance.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Naše zkušenosti, které začaly správou procesů Scrum, nás vedly k tomu, že všechny naše procesy a týmy, včetně CRM, spravujeme prostřednictvím ClickUp. Má nespočet výhod, jako je snadné použití, snadná implementace, široká škála šablon, snadná integrace pro všechny organizační procesy, široká škála funkcí, snadné pochopení, uživatelsky přívětivé rozhraní, školení a informační podpora a zákaznická podpora.
Naše zkušenosti, které začaly správou procesů Scrum, nás vedly k tomu, že všechny naše procesy a týmy, včetně CRM, spravujeme prostřednictvím ClickUp. Má nespočet výhod, jako je snadné použití, snadná implementace, široká škála šablon, snadná integrace pro všechny organizační procesy, široká škála funkcí, snadné pochopení, uživatelsky přívětivé rozhraní, školení a informační podpora a zákaznická podpora.
2. Salesforce Health Cloud (nejlepší pro velké sítě zdravotnických zařízení, které potřebují jednotný přehled o pacientech)
S růstem zdravotnických organizací roste i složitost správy údajů o pacientech, podrobností o pojištění a koordinace péče. Roztříštěné záznamy o pacientech a nesourodé týmy ztěžují poskytování konzistentní péče a ochranu soukromí pacientů.
Salesforce Health Cloud poskytuje poskytovatelům zdravotní péče, plátcům a týmům veřejného zdravotnictví bezpečný systém pro správu vztahů se zákazníky, který je v souladu s HIPAA a sjednocuje informace o pacientech, včetně elektronických zdravotních záznamů.
Automatizuje také procesy s cílem zlepšit výsledky pacientů a zároveň splnit přísné standardy zabezpečení dat.
Nejlepší funkce Salesforce Health Cloud
- Propojte klinická a neklinická data v jedné platformě CRM splňující požadavky HIPAA.
- Automatizujte registraci pacientů, ověřování nároků a plánování schůzek.
- Využijte umělou inteligenci Agentforce k monitorování trendů v oblasti nemocí a automatizaci pracovních postupů v oblasti zdravotního dohledu.
- Vytvářejte flexibilní plány péče, které zohledňují sociální determinanty a zvyšují zapojení pacientů.
- Snadná integrace se systémy EHR a EMR pro aktualizaci informací o pacientech a zajištění jejich dostupnosti pouze pro oprávněné osoby.
Omezení Salesforce Health Cloud
- Ceny mohou být pro menší poskytovatele zdravotní péče nebo kliniky vysoké.
- Vyžaduje speciální školení a podporu pro úplné nastavení a integraci.
- Přizpůsobení pokročilých funkcí může vyžadovat technické administrativní zdroje.
Ceny Salesforce Health Cloud
- Health Cloud Enterprise: 350 USD/měsíc na uživatele
- Health Cloud Unlimited: 525 USD/měsíc na uživatele
- Agentforce 1 for Service: 750 USD/měsíc na uživatele
- Agentforce 1 pro prodej: 750 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Health Cloud
- G2: 3,8/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Salesforce Health Cloud
Tato recenze G2 uvádí:
Komplexní sada nástrojů a funkcí, které mohou transformovat provoz jakékoli zdravotnické organizace. Poskytuje podrobné informace o pacientech, jako je historie návštěv, aktuální onemocnění, ošetřující lékaři a předpisy, a to vše na jednom místě.
Komplexní sada nástrojů a funkcí, které mohou transformovat provoz jakékoli zdravotnické organizace. Poskytuje podrobné informace o pacientech, jako je historie návštěv, aktuální onemocnění, ošetřující lékaři a předpisy, a to vše na jednom místě.
Naučte se psát SOAP poznámky. Podívejte se na toto video:
3. LeadSquared (nejlepší pro rychlé získávání pacientů a budování vztahů s nimi)
Mnoho klinik ztrácí nové pacienty ještě předtím, než vůbec vstoupí do dveří.
Důvodem je, že neexistuje jasný způsob, jak hodnotit nebo upřednostňovat potenciální zákazníky, což může zaměstnancům zabrat spoustu času a oslabit důvěru.
LeadSquared tento problém řeší tím, že poskytovatelům zdravotní péče nabízí CRM systém pro zdravotnictví, který zaznamenává všechny dotazy pacientů, chrání citlivá data pacientů a automatizuje následné kroky.
Nejlepší funkce LeadSquared
- Automatizujte sledování pacientů, plánování schůzek a připomínky, abyste snížili manuální práci.
- Hodnoťte dotazy pacientů, abyste pomohli zaměstnancům upřednostnit nejcennější potenciální zákazníky a zlepšit zapojení pacientů.
- Centralizujte údaje o pacientech v jednom CRM systému splňujícím požadavky HIPAA s kontrolou přístupu pouze pro oprávněné osoby.
- Využijte automatizaci marketingu k provádění kampaní, které bezpečně přilákají a získají nové pacienty.
- Snadná integrace se stávajícími zdravotnickými nástroji pro správu komunikace s pacienty a sledování výsledků.
Omezení LeadSquared
- Někteří uživatelé hlásí omezení v oblasti spolehlivosti telefonního systému a flexibility reportingu.
- Může vyžadovat dodatečné školení pro týmy, které s automatizací CRM nemají zkušenosti.
- Změna poskytovatele může být složitá kvůli problémům s migrací dat.
Ceny LeadSquared
- Sales Pro: 60 $/měsíc na uživatele
- Sales Super: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LeadSquared
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o LeadSquared
Tato recenze G2 sdílela:
LeadSquared Sales + Mobile CRM vyniká intuitivním rozhraním a hladkou integrací, což týmům umožňuje snadno spravovat potenciální zákazníky, sledovat aktivity a zvyšovat produktivitu i na cestách.
LeadSquared Sales + Mobile CRM vyniká intuitivním rozhraním a hladkou integrací, což týmům umožňuje snadno spravovat potenciální zákazníky, sledovat aktivity a zvyšovat produktivitu i na cestách.
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouze hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly.
To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Funkce Enterprise Search od ClickUp využívající umělou inteligenci sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty –, takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
4. Keap (nejlepší pro malé kliniky automatizující sledování pacientů a platby)
Více než 40 % pacientů se obává, že jejich lékařské účty obsahují chyby, a když se chyby ve fakturaci hromadí, důvěra rychle klesá. V malých klinikách a wellness centrech mohou roztříštěné faktury a upomínky o opožděných platbách zabírat hodiny času každý týden a ohrožovat citlivé informace o pacientech.
Keap spojuje všechny tyto funkce do jednoho softwaru CRM pro zdravotnictví. Tento software zajišťuje bezpečnost platebních údajů pacientů, automatizuje připomínky schůzek a sledování fakturace a uvolňuje čas na to, co je opravdu důležité: péči o pacienty.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizujte upomínky na platby, schůzky a následné kontroly bez ručního sledování.
- Ukládejte údaje o pacientech a fakturační informace bezpečně na jedné platformě CRM v souladu s HIPAA.
- Vytvářejte jednoduché vstupní formuláře, které se přímo propojují s pracovními postupy komunikace s pacienty.
- Přijímejte a sledujte platby online, omezte chyby ve fakturaci a papírování.
- Integrace s oblíbenými nástroji pro plánování a e-mailovou komunikaci zajišťuje hladkou komunikaci s pacienty.
Omezení Keap
- Určený hlavně pro malé ordinace, nemusí být vhodný pro větší zdravotnické systémy.
- Některé přizpůsobené automatizace vyžadují dodatečné nastavení pro týmy bez technických znalostí.
- Ceny mohou být pro kliniky s omezeným rozpočtem a základními potřebami v oblasti CRM příliš vysoké.
Ceny Keap
- Pro: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 560 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o Keap
Tato recenze Capterra obsahovala:
Moje zkušenosti s Keap jsou převážně pozitivní. Jedná se o spolehlivý nástroj pro firmy, které chtějí automatizovat své procesy a centralizovat interakce se zákazníky.
Moje zkušenosti s Keap jsou převážně pozitivní. Jedná se o spolehlivý nástroj pro firmy, které chtějí automatizovat své procesy a centralizovat interakce se zákazníky.
🧠 Věděli jste? Přibližně 30 % pacientů chodí na schůzky pozdě a průměrná míra neúčasti ve zdravotnictví se stále pohybuje kolem 15–20 %.
5. HIPAA CRM (nejlepší pro ordinace s omezeným rozpočtem, které potřebují bezpečné řízení údajů o pacientech)
Mnoho menších klinik a soukromých ordinací touží po bezpečnosti CRM systému splňujícího požadavky HIPAA, ale váhají kvůli složitým nákladům na nastavení spojeným s přenositelností pojištění a odpovědností.
Pro týmy, které ukládají údaje o pacientech do tabulek nebo papírových složek, je riziko narušení bezpečnosti údajů nebo porušení předpisů HIPAA příliš vysoké, než aby se dalo ignorovat.
HIPAA CRM od FreeCRM nabízí praktickou bezplatnou možnost správy citlivých údajů pacientů, plánování schůzek a interakcí s pacienty v cloudu, přičemž splňuje přísné standardy zabezpečení dat stanovené zákonem Health Insurance Portability and Accountability Act.
Nejlepší funkce HIPAA CRM
- Ukládejte a spravujte kontaktní údaje pacientů, jejich lékařskou historii a fakturační údaje bezpečně na jednom místě.
- Provozujte jej v datových centrech Amazon AWS s integrovanou redundancí a silným šifrováním dat.
- Omezte přístup tak, aby citlivé údaje o pacientech mohly vidět pouze oprávněné osoby.
- Sledujte plánování schůzek, interakce s pacienty a následná vyšetření, abyste zlepšili výsledky léčby pacientů.
- Využijte auditní protokoly a nástroje pro zajištění souladu s předpisy HIPAA bez zbytečných nákladů.
Omezení CRM v souladu s HIPAA
- Omezená pokročilá automatizace ve srovnání s placenými CRM řešeními
- Možnosti podpory a přizpůsobení mohou být základní ve srovnání s podnikovými systémy.
- Nemusí být vhodný pro větší poskytovatele zdravotní péče s více pobočkami.
Ceny CRM v souladu s HIPAA
- Zdarma
- Pro: 2 $/měsíc na uživatele
- Enterprise & HIPAA: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CRM podle HIPAA
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Zendesk (nejlepší pro spolupráci mezi odděleními a bezpečné zapojení pacientů)
Když pacienti opakují svou anamnézu na více odděleních, je to známka izolovaných systémů, které vedou ke ztrátě času a ohrožují kvalitu péče.
Zendesk si klade za cíl tyto mezery vyplnit tím, že funguje jako jednotné CRM a servisní řešení, které propojuje zaměstnance v první linii, administrativní týmy a poskytovatele zdravotní péče se sdíleným pohledem na pacienta.
Díky zabezpečení v souladu s HIPAA a omnichannelovým nástrojům pomáhá Zendesk zdravotnickým týmům poskytovat bezpečnou, efektivní a personalizovanou podporu v každém bodě kontaktu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Poskytuje jednotnou evidenci pacientů přístupnou napříč odděleními a kanály.
- Automatizujte vystavování lístků, sledování schůzek a připomínky, abyste snížili počet úzkých míst.
- Umožněte bezpečnou komunikaci s pacienty prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu a sociálních sítí.
- Vytvářejte samoobslužné oblasti, jako jsou portály pro pacienty a znalostní báze.
- Přístup k přizpůsobitelným dashboardům a informacím založeným na umělé inteligenci pro zjišťování trendů v péči.
Omezení Zendesk
- Pokročilé nástroje umělé inteligence vyžadují vyšší úroveň plánu a dodatečné náklady.
- K úplnému přizpůsobení pracovních postupů je nutná určitá technická konfigurace.
- Žádný trvalý bezplatný tarif; pokročilé funkce mohou rychle zvýšit náklady.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 USD/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Zendesk
Recenze G2 uvádí:
Integrace s naším CRM a aplikacemi třetích stran je plynulá a umožňuje centralizovaný přehled o interakcích se zákazníky. Robustní reporting Zendesk nám také pomáhá sledovat klíčové metriky a neustále zlepšovat naše podpůrné operace.
Integrace s naším CRM a aplikacemi třetích stran je plynulá a umožňuje centralizovaný přehled o interakcích se zákazníky. Robustní reporting Zendesk nám také pomáhá sledovat klíčové metriky a neustále zlepšovat naše podpůrné operace.
7. Caspio (nejlepší pro vytváření plně přizpůsobených aplikací pro správu zdravotnictví bez nutnosti programování)
Mnohé zdravotnické praxe se potýkají s problémy, protože jejich stávající softwarové balíčky jsou nepružné, přeplněné funkcemi, které nevyužívají, nebo jejich rozšíření je velmi nákladné.
Caspio tuto složitost eliminuje tím, že nemocnicím, klinikám a soukromým ordinacím poskytuje platformu s nízkými požadavky na programování, na které si mohou vytvořit přesně to, co potřebují, a zvýšit tak svou provozní efektivitu.
Ať už potřebujete portál pro pacienty, pracovní postup pro přijímání pacientů nebo plně integrovaný informační systém pro nemocnice, nástroj Caspio pro tvorbu webových stránek pomocí drag-and-drop pomáhá týmům bez technických znalostí rychle nasadit aplikace splňující požadavky HIPAA. Navíc platíte pouze za úložiště, funkce a výkon, které skutečně využíváte.
Nejlepší funkce Caspio
- Vytvářejte vlastní portály pro pacienty, dashboardy, formuláře a aplikace pro sledování bez nutnosti programování.
- Bezpečně integrujte s dalšími zdravotnickými nástroji a automatizujte rutinní pracovní postupy.
- Kontrolujte přístup uživatelů, vytvářejte podrobné zprávy a splňujte požadavky HIPAA ihned po instalaci.
- Spouštějte projekty během několika týdnů namísto měsíců – kdykoli je můžete škálovat a upravovat.
Omezení Caspio
- Počáteční nastavení může stále vyžadovat technické plánování pro komplexní integrace.
- Některé pokročilé funkce pro zajištění souladu s předpisy vyžadují dodatečné měsíční poplatky.
- Vysoký objem použití nebo velké datové záznamy mohou zvýšit náklady na plán.
Ceny Caspio
- Lite: 100 $/měsíc na uživatele
- Plus: 300 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 600 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají uživatelé o Caspio
Tato recenze G2 zachytila:
Dva rozhodující faktory pro výběr Caspio byly (1) schopnost zajistit bezpečnost na úrovni HIPAA a (2) skutečnost, že se neplatí za uživatele. Provozujeme aplikace s mnoha různými uživateli, kteří pracují se stejnými zdroji dat.
Dva rozhodující faktory pro výběr Caspio byly (1) schopnost zajistit bezpečnost na úrovni HIPAA a (2) skutečnost, že se neplatí za uživatele. Provozujeme aplikace s mnoha různými uživateli, kteří pracují se stejnými zdroji dat.
8. Pipedrive (nejlepší pro prodejní týmy, které chtějí intuitivní správu prodejního procesu)
Při volání poskytovateli zdravotní péče nebo jiné zdravotnické organizaci 60 % pacientů nepočká na lince déle než minutu a pouze 32 % se obtěžuje zavolat znovu, pokud se nedovolá.
Stejná netrpělivost panuje i v oblasti prodeje: potenciální zákazníci očekávají rychlé, včasné reakce a nulové tření.
Pipedrive pomáhá prodejním týmům splnit tato očekávání díky intuitivnímu pipeline, podnětům založeným na umělé inteligenci a automatizacím, které udržují obchody na správné cestě, aniž by zástupci byli zahlceni administrativními úkoly.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Automatizujte péči o potenciální zákazníky a následné kroky pomocí pracovních postupů založených na umělé inteligenci.
- Přizpůsobte si více prodejních kanálů tak, aby odpovídaly vašim jedinečným procesům.
- Integrace s více než 500 aplikacemi a nástroji pro sjednocení vašich technologií.
- Generujte v reálném čase přehledy o prodeji, prognózy a vlastní zprávy.
- Využijte doplňky pro generování potenciálních zákazníků, sledování návštěvníků webu a správu dokumentů.
Omezení Pipedrive
- Úroveň automatizace je ve srovnání s podnikovými CRM systémy spíše základní.
- Některé pokročilé integrace využívají konektory třetích stran, jako je Zapier.
- Migrace dat z jiných CRM systémů může vyžadovat dodatečné nastavení.
Ceny Pipedrive
- Lite: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 64 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Pipedrive
Tato recenze G2 uvádí:
Pro někoho, kdo nemá velké zkušenosti s nastavováním CRM, to byl velmi snadný a rychlý proces. Lze nastavit mnoho integrací a automatizací, což bylo u našeho předchozího CRM omezené.
Pro někoho, kdo nemá velké zkušenosti s nastavováním CRM, to byl velmi snadný a rychlý proces. Lze nastavit mnoho integrací a automatizací, což bylo u našeho předchozího CRM omezené.
9. Insightly (nejlepší pro integrované CRM + marketing + řízení projektů)
Správa prodeje, marketingu a projektů na jednom místě může být náročná, zejména pokud nástroje nejsou propojené nebo vyžadují neustálé provizorní řešení.
Insightly řeší tento problém pomocí moderního a flexibilního CRM, které kombinuje správu pipeline, automatizaci marketingu, podporu ticketingu a hlubokou integraci v jedné jednotné platformě.
To znamená, že rostoucí týmy mohou přizpůsobovat pracovní postupy, automatizovat úkoly a rychleji koordinovat týmy pro uvedení produktů na trh – bez plýtvání zdroji na nesourodé systémy.
Nejlepší funkce Insightly
- Centralizujte kontakty, pipeline a prodejní aktivity v jednom CRM systému.
- Automatizujte pracovní postupy, e-mailový marketing a péči o potenciální zákazníky pomocí integrovaných nástrojů.
- Spravujte projekty společně s prodejními kanály pomocí přizpůsobených objektů a rozvržení.
- Propojte více než 500 aplikací pomocí AppConnect pro plynulý tok dat.
- Pomocí mobilních aplikací můžete aktualizovat záznamy a spravovat úkoly i na cestách.
Omezení Insightly
- Naučit se nastavovat vlastní automatizaci může být náročné.
- Některé integrace mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci nebo nástroje třetích stran.
- Některé pokročilé funkce jsou omezeny na vyšší úrovně tarifů.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 920 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Insightly
Tato recenze G2 sdílela:
Insightly je velmi responzivní. Funkce vyhledávání je úžasná. Rozhraní je podle mě jednoduché na ovládání a když přijde čas na automatizaci, Insightly nabízí výkonné automatizační funkce. CRM je natolik uživatelsky přívětivé, že ho lze používat každý den.
Insightly je velmi responzivní. Funkce vyhledávání je úžasná. Rozhraní je podle mě jednoduché na ovládání a když přijde čas na automatizaci, Insightly nabízí výkonné automatizační funkce. CRM je natolik uživatelsky přívětivé, že ho lze používat každý den.
10. NexHealth (nejlepší pro eliminaci manuální administrativní práce s pacienty)
Jeden chybějící formulář nebo nevyřízená schůzka mohou znamenat hodiny zbytečné administrativní práce pro zaneprázdněné recepční a frustraci pacientů ještě předtím, než vůbec vstoupí do ordinace.
NexHealth řeší tento problém automatizací opakujících se úkolů, které brzdí provoz – hladce spolupracuje s vaším stávajícím softwarem pro správu pacientů a synchronizuje rezervace, formuláře, platby a upomínky pacientů přímo s vaším systémem zdravotních záznamů v reálném čase.
Nejlepší funkce NexHealth
- Automatizujte online rezervace termínů a plánování opakovaných návštěv.
- Digitalizujte správu pacientů pomocí přijímacích formulářů s okamžitou synchronizací.
- Odesílejte automatické upomínky a marketingové kampaně.
- Rychlejší zpracování plateb a snížení manuálních úkolů souvisejících s fakturací
- Automatické ověření nároku na pojištění před návštěvou
Omezení NexHealth
- Přizpůsobení pro jedinečné pracovní postupy praxe může být omezené.
- Pokročilé možnosti reportování by mohly být pro některé kliniky podrobnější.
- Ceny mohou být vyšší pro malé samostatné ordinace.
Ceny NexHealth
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NexHealth
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají uživatelé o NexHealth
Tento uživatel G2 poznamenal:
Na NexHealth se mi nejvíce líbí, jak zefektivňuje celou zkušenost pacienta. Od snadného plánování a automatických připomínek až po hladkou integraci EHR snižuje administrativní zátěž a zlepšuje komunikaci.
Na NexHealth se mi nejvíce líbí, jak zefektivňuje celou zkušenost pacienta. Od snadného plánování a automatických připomínek až po hladkou integraci EHR snižuje administrativní zátěž a zlepšuje komunikaci.
11. Creatio (nejlepší pro podniky, které nemohou čekat měsíce na přizpůsobení CRM)
Pro podniky, kde i drobné úpravy pracovních postupů mohou kvůli problémům s IT trvat měsíce, Creatio přináší revoluci díky svému CRM a automatizaci procesů založeným na umělé inteligenci a bez nutnosti programování.
Místo toho, aby se potýkaly s pevně danými omezeními, mohou týmy ve zdravotnictví rychle vytvářet, upravovat a škálovat procesy prodeje, marketingu a služeb a zároveň zvyšovat provozní efektivitu bez nutnosti rozsáhlé technické pomoci.
Skutečným rozdílem této platformy je kombinace pokynů založených na umělé inteligenci, jako jsou výzvy k nejvhodnějšímu dalšímu kroku, s opravdu flexibilním návrhářem bez nutnosti programování, takže provozní týmy se mohou rychle přizpůsobit a zároveň zůstat v souladu.
Nejlepší funkce Creatio
- Automatizujte složité prodejní, marketingové a servisní pracovní postupy bez nutnosti programování.
- Využijte umělou inteligenci k doporučování akcí, předpovídání prodeje a omezení ručního zadávání dat.
- Snadná integrace s nástroji třetích stran, jako jsou QuickBooks a Zoho.
- Navrhujte vlastní dashboardy a šablony procesů pro různé týmy.
- Škálujte pracovní postupy napříč odděleními a zachovejte si přitom jednotný pohled na zákazníka.
Omezení Creatio
- Počáteční fáze učení pro pokročilé přizpůsobení
- Některé prvky uživatelského rozhraní mohou působit zastarale.
- Pokročilé možnosti brandingu jsou v nižších tarifech za příplatek.
Ceny Creatio
- Růst: 25 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají uživatelé o Creatio
Tato recenze G2 obsahovala:
Creatio má mnoho cenných a zajímavých funkcí, včetně flexibility pro rychlé a jednoduché vytváření procesů bez nutnosti programování, což urychluje zavádění technologie ve všech oblastech organizace.
Creatio má mnoho cenných a zajímavých funkcí, včetně flexibility pro rychlé a jednoduché vytváření procesů bez nutnosti programování, což urychluje zavádění technologie ve všech oblastech organizace.
12. Zoho CRM (nejlepší pro nákladově efektivní spolupráci více týmů)
Omezené rozpočty a rozptýlené týmy mohou spolupráci znemožnit, zejména pokud každé oddělení chce své vlastní nástroje.
Zoho CRM řeší tento problém tím, že rostoucím firmám nabízí cenově dostupný, kompatibilní systém typu „vše v jednom“, ve kterém může více týmů – prodej, marketing, podpora a nástroje pro komunikaci s pacienty – spolupracovat ve vyhrazených prostorech.
Díky kombinaci kontextové umělé inteligence a intuitivního rozhraní zůstávají týmy ve spojení, aniž by musely utrácet zbytečné prostředky za nesourodý software nebo drahé zakázkové řešení.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Propojte mezifunkční týmy pomocí účelových týmových prostorů
- Automatizujte úkoly a personalizujte komunikaci s pomocí Zia, asistenta AI od Zoho.
- Přizpůsobte si pracovní postupy prodeje, kadence a prognózy pomocí nástrojů bez nutnosti programování.
- Snadná integrace s více než 1 000 aplikacemi prostřednictvím Zoho Marketplace.
- Rychlá migrace z jiných CRM systémů nebo tabulek s pomocí průvodce
Omezení Zoho CRM
- Pokročilé přizpůsobení může být bez technické podpory složité.
- Někteří uživatelé zmiňují pomalejší výkon při práci s velkými datovými soubory.
- Rozsah funkcí může zpočátku menší týmy přetížit.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 790 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 960 recenzí)
Co říkají uživatelé o Zoho CRM
Tento uživatel G2 poznamenal:
Zoho CRM nabízí robustní, přizpůsobitelné rozhraní, které se hladce integruje do našeho ekosystému digitálního marketingu. Automatizované pracovní postupy, hodnocení potenciálních zákazníků a nástroje pro multikanálovou komunikaci nám umožňují poskytovat personalizované služby v širokém měřítku.
Zoho CRM nabízí robustní, přizpůsobitelné rozhraní, které se hladce integruje do našeho ekosystému digitálního marketingu. Automatizované pracovní postupy, hodnocení potenciálních zákazníků a nástroje pro multikanálovou komunikaci nám umožňují poskytovat personalizované služby v širokém měřítku.
13. PatientPop (nejlepší pro růst praxe a online viditelnost)
Pro mnoho nezávislých zdravotnických zařízení může být kvůli nepravidelnému přílivu pacientů a slabé online přítomnosti růst nemožný.
PatientPop, nyní součást společnosti Tebra, řeší tento problém poskytováním komplexní platformy, která zvyšuje online viditelnost vaší firmy, přitahuje nové pacienty a zajišťuje, že váš kalendář zůstane plný.
Jeho nástroje pomáhají zdravotnickým zařízením objevit se na předních místech ve výsledcích vyhledávání, sbírat vynikající recenze a nabízet snadné plánování schůzek odkudkoli – pacienti tak mohou rezervovat termíny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco vaše recepce zůstává bez stresu.
Nejlepší funkce PatientPop
- Automatizujte online rezervace a připomenutí schůzek, abyste snadno naplnili svůj rozvrh.
- Zlepšete své hodnocení ve vyhledávačích a reputaci díky integrovaným funkcím SEO a správě recenzí.
- Modernizujte zkušenosti pacientů pomocí univerzálního plánování a formulářů přizpůsobených pro mobilní zařízení.
- Uvolněte čas zaměstnanců digitalizací rutinních úkolů, jako je přijímání pacientů, kontrola pojištění a následná péče.
Omezení PatientPop
- Možnosti reportování mohou být omezené pro pokročilé analytické potřeby.
- Někteří uživatelé zaznamenávají občasné problémy s aktualizací při generování zpráv.
- Některé doplňky pro automatizaci mohou znamenat dodatečné náklady pro ordinace s velkým objemem pacientů.
Ceny PatientPop
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PatientPop
- G2: 4,1/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o PatientPop
Tato recenze G2 označila:
Přístup k kartám klientů přes telefon nebo počítač je vynikající. Skvělou funkcí je možnost nastavit standardní rychlé a snadné poznámky.
Přístup k kartám klientů přes telefon nebo počítač je vynikající. Skvělou funkcí je možnost nastavit standardní rychlé a snadné poznámky.
ClickUp, Check Up, s HIPAA Wrapped
Uchovávání informací o pacientech je základem důvěry mezi poskytovateli zdravotní péče a lidmi, o které pečují.
Ačkoli mnoho CRM systémů slibuje správu údajů o pacientech, ne všechny je skutečně chrání tak, jak to vyžadují předpisy v oblasti zdravotní péče. Některé systémy jsou vynikající pro prodejní týmy, ale mají příliš mnoho mezer v šifrování, kontrole přístupu a auditních stopách, které jsou nezbytné pro zodpovězení otázek typu „Kdo a kdy si tento soubor prohlížel?“
ClickUp to mění. 🌟
Jedná se o flexibilní pracovní prostor, kde můžete bezpečně uchovávat citlivé záznamy o pacientech, automatizovat připomínky schůzek a následné kontroly a zajistit, aby správné informace viděli pouze oprávnění lidé. Pokud to s ochranou údajů pacientů myslíte vážně a chcete svému týmu zajistit klid, zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!