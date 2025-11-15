Jak integrovat nástroje pro řízení projektů s platformami pro zasílání zpráv

Zde je odvážný názor: Dnešní práce nefunguje.
Více než 60 % našeho času ztrácíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací projektových dat v nesouvislých nástrojích. Výsledek? Ztráta času a nižší produktivita.
Díky integraci nástrojů pro správu projektů s platformami pro zasílání zpráv však můžete vytvořit propojené pracovní prostředí, které centralizuje aktualizace, úkoly a konverzace.
Představte si, že stačí položit otázku a získáte aktuální informace o časovém harmonogramu projektu, jeho stavu nebo překážkách. To je opravdu pohodlné!
V tomto článku se podíváme na to, jak integrovat nástroje pro správu projektů s platformami pro zasílání zpráv, a nastíníme kroky, které jsou součástí tohoto procesu.
Proč je integrace nástrojů pro řízení projektů s platformami pro zasílání zpráv důležitá
Následující výměna názorů na Redditu mezi zakladatelem startupu a profesionálem poukazuje na nedostatky moderního projektového řízení.
Ano, úkoly v zprávách se ztrácejí. Otázkou však spíše je, jak tomu snadno zabránit. Například dostanu iMessage s něčím, co mám udělat. Jaký je váš pracovní postup pro převedení této informace z iMessages do aplikace?
Jedná se o každodenní mezeru, kterou projektoví manažeři identifikují mezi komunikačními nástroji a softwarem pro řízení projektů, která vede k tomu, že důležité akce uvíznou v chatových vláknech.
Řešením tohoto problému je integrace vašeho nástroje pro správu projektů s platformami pro zasílání zpráv, což vyřeší tři velké problémy:
✅ Centralizujte veškerou komunikaci do vyhrazených kanálů, což usnadní sledování pokroku a udržení souladu.
✅ Omezte přepínání mezi aplikacemi tím, že budete spravovat aktualizace, vytvářet projektové plány, přidělovat úkoly a přistupovat k souborům, aniž byste museli opustit svou komunikační platformu.
✅ Přesměrujte automatická oznámení ze svého softwaru pro správu projektů do aplikací pro zasílání zpráv, abyste měli přehled o termínech, omezili opakující se úkoly, překážky nebo změny úkolů.
✅ Zlepšete zapojení zainteresovaných stran tím, že jim poskytnete přehled o postupu projektu a budete spravovat aktualizace projektu přímo prostřednictvím známých kanálů.
✅ Podporujte spolupráci na pracovišti tím, že celému týmu poskytnete přístup ke sdíleným aktualizacím a dokumentům na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
Běžné platformy pro zasílání zpráv, které lze integrovat
Chaty mají větší hodnotu, než si často uvědomujeme.
Jedná se o prostory, kde se mění plány, vyvíjejí priority a předefinovávají cíle projektů. Pokud tyto konverzace nejsou zaznamenány, dochází k rozporům mezi týmy a vedením.
Proto je pro synchronizaci v reálném čase důležité integrovat nejúčinnější platformy pro zasílání zpráv. Zde jsou nejběžnější platformy, na které se zaměřit:
1. Microsoft Teams (nejlepší pro sjednocené pracovní postupy Microsoft 365)
Pro společnosti, které využívají ekosystém Microsoft, nabízí Teams nejhlubší úroveň integrace. Chcete-li integrovat nástroje jako Project for the web nebo Planner, stačí je přidat jako novou kartu přímo do kanálu Team.
Tím se kanál promění v opravdové centrum projektu, kde se na jedné obrazovce nacházejí vaše úložiště souborů (OneDrive/SharePoint), konverzace a oficiální seznam úkolů. Cílem je úplná jednota: nikdy nemusíte opustit rozhraní Teams, abyste aktualizovali stav úkolu nebo zkontrolovali plán.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Hluboká integrace M365 pro plynulé společné vytváření souborů a synchronizaci kalendáře s Outlookem
- Funkce zabezpečení a dodržování předpisů na podnikové úrovni vyžadované regulovanými odvětvími
- Unifikovaná komunikace kombinující trvalý chat, videokonference a kompletní cloudové telefonní řešení (s Teams Phone)
- Produktivita založená na umělé inteligenci prostřednictvím Microsoft Copilot pro shrnutí schůzek a automatické extrahování akčních položek
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Náročná křivka učení kvůli složité víceúrovňové struktuře týmů, kanálů a chatů
- Aplikace může být náročná na zdroje, což vede k pomalejšímu výkonu a vyšší spotřebě paměti.
- Nejlepší zážitek často vyžaduje použití desktopové aplikace, protože verze pro prohlížeč může mít omezenou funkčnost.
- Bezplatná verze má přísná časová omezení pro skupinové schůzky a nižší limity úložiště.
Ceny Microsoft Teams
- K dispozici jako součást předplatného Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Recenze uživatele říká:
S touto platformou můžete provádět videohovory a pořádat schůzky jak pro práci, tak pro školu. Umožňuje vám také sdílet soubory, spravovat úkoly a koordinovat kalendáře s kolegy, a to vše v rámci jedné aplikace. Podle mého názoru je obzvláště vhodná pro plánování pracovních konferencí, kdy se tým potřebuje sejít na dálku, což eliminuje nutnost cestovat do kanceláře. Je obzvláště užitečná, když se účastníci nacházejí v různých částech světa, protože šetří čas i peníze. Microsoft Teams je poměrně snadný na používání a má příjemný vzhled.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zlepšit komunikaci a spolupráci ve svém týmu? Blog Microsoft Teams Pros and Cons rozebírá, co funguje a na co si dát pozor, aby vám pomohl s jistotou vybrat správnou platformu.
2. Slack (nejlepší pro převádění konverzací na úkoly)
Slack je velmi oblíbený pro svou integraci, protože tento nástroj je navržen tak, aby fungoval jako centrální nervový systém pro všechny vaše samostatné aplikace. Integrace s nástroji pro správu projektů, jako jsou Asana, ClickUp nebo Jira, se obvykle provádí prostřednictvím App Directory, což zabere jen pár kliknutí.
Nejlepší příklad použití je převedení chatu na akci: člen týmu může pomocí zkratky nebo emodži reakce okamžitě převést zprávu („Může někdo zkontrolovat nabídku pro klienta?“) na úkolovou kartu, čímž zajistí, že všechny akce budou zaznamenány, aniž by bylo nutné opustit konverzaci.
Nejlepší funkce Slacku
- Kanály a vlákna pro organizované a cílené diskuse o projektech a tématech
- Rozsáhlá integrace aplikací s tisíci aplikacemi třetích stran a robustní nástroj Workflow Builder pro automatizaci
- Slack Connect umožňuje bezpečné, vyhrazené kanály pro hladkou spolupráci s externími partnery.
- Huddles a Clips umožňují spontánní audio schůzky a rychlé, nahrávatelné video/audio zprávy.
Omezení Slacku
- Bezplatný tarif omezuje historii zpráv na 90 dní, takže starší konverzace nejsou bez upgradu přístupné.
- Vysoký objem zpráv v aktivních kanálech může vést k informačnímu přetížení a rozptýlení.
- Kvalita nativních hlasových a videohovorů je někdy považována za méně robustní než u specializovaných nástrojů, jako je Zoom.
Ceny Slacku
- Zdarma: 0 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 8,75 $ za uživatele/měsíc
- Business+: 15 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Recenze uživatele říká:
Slack nabízí pokročilou, moderní a kolaborativní komunikaci, která propojuje skupiny/týmy jakékoli velikosti, které potřebují snadno přístupnou platformu pro každodenní chatovou komunikaci. Snadná integrace byla hlavním důvodem, proč jsme si vybrali Slack. Propojili jsme jej s Asanou, abychom koordinovali spolupráci na projektech, sledovali plnění úkolů a spravovali časový harmonogram projektů. Zákaznická podpora poskytuje užitečné pokyny pro implementaci softwaru na několika zařízeních, jako jsou pracovní počítače a osobní telefony, což umožňuje flexibilní přístup odkudkoli. Každodenní používání Slacku přináší různé výhody, jako je přesné sdílení novinek a informací, bezpečný přenos souborů a rychlejší komunikace.
📖 Přečtěte si také: Výhody a nevýhody Slacku v práci
3. Zoom Chat (nejlepší pro přehled o stavu projektu mezi schůzkami)
Ačkoli je Zoom známý především díky videohovorům, jeho chatovací funkce je navržena tak, aby udržela dynamiku i po skončení schůzky. Integrace s nástroji pro správu projektů se provádí prostřednictvím Zoom App Marketplace.
Nejjednodušší způsob integrace je použití Zoom Chat jako centra oznámení: propojíte aplikace jako Trello nebo Asana, aby se aktualizace úkolů (např. „Úkol X je dokončen“ nebo „Termín se změnil“) zobrazovaly jako oznámení v reálném čase přímo ve vašem projektovém chatovém kanálu. Díky tomu je stav projektu viditelný tam, kde váš tým již chatuje.
Nejlepší funkce Zoom Chat
- Hladká integrace schůzek, díky které můžete jakýkoli chat okamžitě převést na videokonferenci nebo telefonní hovor
- Trvalý chat a kanály pro organizované konverzace s plnou vyhledatelností a vláknovými odpověďmi
- Integrace AI Companion pro AI-poháněné shrnutí dlouhých chatových vláken a automatizované akční položky
- Integrace se Zoom Docs a Tasks umožňuje převádět chatové zprávy přímo do položek společného projektu.
Omezení Zoom Chat
- Funkce zasílání zpráv je nejúčinnější a nejvýhodnější, pokud je spojena s dalšími nástroji Zoom Workplace nebo používána společně s nimi.
- Ekosystém aplikací je méně rozsáhlý a méně vyspělý ve srovnání s knihovnami nabízenými konkurenty, jako jsou Slack a Teams.
- Stále je vnímán především jako nástroj pro videokonference, což vede k nižší míře využívání jeho chatových funkcí.
Ceny Zoom Chat
- Základní (zdarma)
- Pro: 13,33 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 18,32 $ za uživatele/měsíc
- Business Plus / Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom Chat
- G2: 4,5/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoom Chat?
Recenze uživatele říká:
V rámci naší organizace jsme Zoom Workplace učinili jádrem našich snah o digitální spolupráci. Tato platforma nám umožňuje plynule přecházet mezi videokonferencemi, sdílenými pracovními prostory a úkoly projektového řízení, a to vše při zachování kontextu našich diskusí. Díky této integraci již nečelíme fragmentaci nástrojů, která kdysi narušovala naši produktivitu.
👋🏾 Chcete se naučit, jak lépe sledovat úkoly? Podívejte se na toto video!
4. Discord (nejlepší pro jednoduché a okamžité upozornění na stav v distribuovaných týmech)
Discord je neformální, ale výkonný nástroj pro rychlou komunikaci a jeho integrace obvykle závisí na automatizačních nástrojích, jako je Zapier nebo vlastní Webhooks.
Protože Discord nemá tak rozsáhlý nativní adresář aplikací jako Slack, integrace často znamená nastavení jednosměrné komunikace: když dojde k aktualizaci úkolu ve vašem projektovém nástroji (například ProjectManager nebo Trello), do konkrétního kanálu Discord se automaticky odešle jednoduchá oznámení.
To je ideální pro decentralizované týmy, které potřebují lehké a okamžité upozornění na stav na své preferované komunikační platformě.
Nejlepší funkce Discord
- Díky neustále dostupným hlasovým kanálům mohou uživatelé okamžitě přispět do společné práce nebo položit rychlé otázky.
- Neomezená historie zpráv v bezplatném tarifu, což je klíčová výhoda oproti konkurenci.
- Nástroje zaměřené na komunitu, které využívají sofistikovaný systém rolí k řízení velkých skupin a přiřazování podrobných oprávnění.
- Vysoce kvalitní sdílení médií, které podporuje streamování v HD kvalitě a sdílení obrazovky s nízkou latencí.
Omezení Discord
- Nedostatečné zaměření na podnikání znamená, že jeho branding, terminologie a atmosféra jsou často nevhodné pro formální prostředí.
- Omezené oficiální integrace s hlavními nástroji CRM, HR a projektového řízení
- Omezení velikosti souborů je v bezplatném tarifu nízké (25 MB) a omezené i v placených tarifech.
- Nabídky v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů nedosahují úrovně podnikových nástrojů, jako jsou Slack a Teams.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro basic: 2,99 $ měsíčně
- Nitro: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Discord
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Recenze uživatele říká:
Discord je bránou k nekonečným možnostem. Existují doslova tisíce a tisíce serverů, ke kterým se můžete připojit, přičemž program je středobodem toho všeho. Zaručuji vám, že existuje server pro cokoli, co vás zajímá. Hry, sport, hudba – pro všechno existuje server. Jedná se skutečně o duchovního nástupce instant messagingu! Můžete propojit své sociální sítě. Můžete propojit svůj e-mail. Discord nabízí podporu těm, kteří ji potřebují, a je snadno použitelný. To vše zcela zdarma! Za používání Discord nemusíte nic platit!
5. Google Chat (nejlepší pro kontextové vytváření úkolů v rámci Google Workspace)
Integrace s Google Chat je nejúčinnější, když využijete automatizační funkce dostupné v rámci širšího Google Workspace nebo se připojíte pomocí nástrojů jako Zapier. Cílem je udržet diskuse o projektech vázané na vaše dokumenty a úkoly. Můžete nastavit „Prostory“ (skupinové chaty) pro konkrétní projekty a pozvat „Boty“, aby spravovaly integrace.
Klíčovou funkcí je synchronizace dat: bot může automaticky aktualizovat úkol v Asaně, kdykoli je vydán příkaz v chatovém prostoru, nebo může odeslat oznámení, když dojde ke změně klíčového dokumentu v Google Drive, čímž zajistí, že konverzace a práce jsou vždy propojeny.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Nativní integrace Google Workspace pro okamžité připojení k Drive, Docs a Meet
- Díky sjednocenému prostředí Gmailu lze chat přímo integrovat do webové karty Gmailu.
- Historie zpráv, která je vždy k dispozici, poskytuje neomezenou historii konverzací s možností vyhledávání bez dalších nákladů.
- Vyhledávání a shrnutí založené na AI využívá Gemini AI k poskytování shrnutí konverzací a vylepšení funkcí vyhledávání.
Omezení služby Google Chat
- Omezená samostatná hodnota, protože jeho plný potenciál je vysoce závislý na tom, zda uživatel využívá také další produkty Google Workspace.
- Ekosystém aplikací je výrazně menší a méně vyspělý ve srovnání s těmi, které nabízejí Slack a Teams.
- Rozhraní je často považováno za více utilitární a méně přizpůsobitelné nebo vizuálně přitažlivé než Slack.
- Spolupráce s externími hosty musí probíhat v samostatném „prostoru“, nikoli v hlavní chatovací sekci.
Ceny služby Google Chat
- Zdarma
- Business Starter: 6 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 12 USD za uživatele/měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Chatu?
Moc se mi líbí, jak je vše v Google Workspace propojené a tak snadno použitelné. Díky tomu, že mám Gmail, Disk, Dokumenty, Google Meet a Kalendář na jedné platformě, je spolupráce mnohem plynulejší. Nejvíc se mi líbí, že více lidí může soubory upravovat v reálném čase a vše se automaticky ukládá do cloudu. Pomáhá mi to také organizovat práci s mým týmem.
💡 Tip pro profesionály: Pokud přecházení mezi Google Chat a jinými aplikacemi zpomaluje práci vašeho týmu, Google Chat Alternatives to Scale Up Team Communication nabízí rychlejší a integrovanější nástroje, které pomáhají týmům pracujícím na dálku spravovat aktualizace, zpětnou vazbu a soubory na jednom místě.
6. RingCentral (nejlepší pro propojení hovorů s klienty a kontextu s interními úkoly)
Síla RingCentral spočívá v sjednocení veškeré externí a interní komunikace (telefon, video a chat). Cílem integrace je zajistit, aby komunikace s klienty nebo potenciálními zákazníky zachycená prostřednictvím telefonu nebo SMS nebyla nikdy odpojena od interního řízení úkolů.
Propojíte RingCentral s nástroji pro správu projektů a CRM, jako jsou Jira nebo ClickUp, aby se akce zaznamenávaly automaticky: například hlasová zpráva související s projektem může spustit nový úkol v Jira nebo poznámka pořízená během hovoru s klientem může být zaznamenána jako komentář k úkolu v ClickUp. Tím se uzavře smyčka mezi externím dialogem a interními akčními položkami.
Nejlepší funkce RingCentral
- Skutečně sjednocená komunikace kombinující kompletní firemní telefonní systém (VoIP), týmové zasílání zpráv a HD videokonference v jedné platformě.
- Telefonní funkce pro podniky, včetně pokročilého zpracování hovorů, IVR, monitorování hovorů a kompletní obchodní analýzy
- Integrovaná správa úkolů a poznámek pro vytváření a přiřazování úkolů přímo v týmových chatech
- Vysoce kvalitní video a funkce AI, jako je živý přepis, informace v reálném čase a whiteboarding.
Omezení RingCentral
- Vyšší počáteční náklady, protože neexistuje žádný skutečně bezplatný tarif a placené tarify obecně začínají na vyšší ceně za uživatele.
- Rozhraní chatu je často považováno za méně propracované a intuitivní než rozhraní specializovaných chatových platforem, jako je Slack.
- Vrstvený přístup k funkcím znamená, že základní obchodní funkce, jako je integrace CRM, jsou vyhrazeny pouze pro dražší tarify Advanced a Ultra.
Ceny RingCentral
- Základní: 20 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilé: 25 $ za uživatele/měsíc
- Ultra: 35 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o RingCentral?
Recenze uživatele říká:
Správce úkolů mi umožňuje efektivně sledovat pracovní postupy napříč různými odděleními a týmy. Funkce pro schůzky jsou přesně to, co potřebujeme, abychom udrželi tempo na obchodní straně. Moc se mi líbí funkce chatu a GIFy přidávají zábavný a neformální nádech. Díky přístupu k široké škále telefonních a IVR možností můžeme pokračovat v růstu, aniž bychom zmeškali jediný hovor. Zákaznická podpora je k dispozici na telefonu nebo prostřednictvím ticketů. Vždy přátelská a důkladná.
Poznámka: Všechny výše uvedené platformy jsou podporovány v rámci více než 1 000 integrací ClickUp, což usnadňuje propojení konverzací, schůzek a projektových dat na jednom místě.
All-in-one software ClickUp pomáhá projektovým týmům zlepšit spolupráci a přeměnit jakoukoli zprávu na úkol s přiřazeným pracovníkem, termínem a kontextem přímo ze Slacku, Microsoft Teams nebo jiných nástrojů.
Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce zefektivněna napříč platformami.
Pro nás je velmi důležité mít přehled o projektech způsobem, který vyhovuje všem stylům učení a preferencím. ClickUp také umožňuje integraci se Slackem a Gmailem, díky čemuž je naše práce zefektivněna napříč platformami.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“
Jak integrovat nástroje pro řízení projektů s platformami pro zasílání zpráv
Pomocí několika chytrých kroků můžete propojit konverzace s akcemi a udržovat spolupráci celého týmu v reálném čase. Zde je návod, jak integrovat nástroj pro správu úkolů s platformou pro zasílání zpráv bez nutnosti kompletní technické přestavby.
Krok 1: Vyberte si správný nástroj pro správu projektů
Než začnete uvažovat o integraci, je třeba nejprve vybrat efektivní nástroj pro správu projektů, který vašemu týmu zajistí dlouhodobý úspěch. Toto rozhodnutí ovlivní, jak dobře bude váš tým spolupracovat a přizpůsobovat se měnícím se prioritám.
Podle zprávy Pulse of the Profession vydané Project Management Institute kladou vysoce výkonné týmy důraz na tři věci: silné postupy projektového řízení, podporu vedení a agilní plánování zdrojů 🏆.
Jak to vypadá v praxi?
- Vaši projektoví manažeři jsou vybaveni nástroji, které podporují rozhodování v reálném čase.
- Zainteresované strany mají přehled o projektových datech, aktualizacích a rizicích.
- Celý tým může rychle přeřadit zdroje nebo aktualizovat priority, aniž by ztratil kontext.
Vše začíná výběrem nástroje, který umožňuje tento druh vyspělosti. Dobrý software pro řízení projektů by měl nabízet:
✅ Komunikace v reálném čase a upozornění, když dojde ke změně harmonogramu projektu nebo je úkol dokončen
✅ Možnost přiřazovat úkoly, zanechávat komentáře a označovat členy týmu přímo v rámci úkolů
✅ Nativní integrace s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Microsoft Teams, Slack a Google Chat.
✅ Automatizace, které snižují potřebu ručního sledování a kontroly stavu
Jak to udělat s ClickUp? ClickUp je navržen s ohledem na tuto flexibilitu. Integrace ClickUp-Slack vám umožňuje vytvářet úkoly přímo ze zprávy, automaticky odesílat aktualizace stavu úkolů do kanálů Slack a propojit konverzace s konkrétním diskutovaným úkolem.
Uživatelé Microsoftu, kteří integrují ClickUp do Microsoft Teams, mohou zobrazit podrobnosti úkolů, zveřejňovat aktualizace a dokonce si vyvolat seznam přidělených úkolů, aniž by museli opustit chat. Díky integraci ClickUp do Google Chat dostávají týmy oznámení o projektech přímo do svého pracovního prostoru, takže vám nikdy neunikne žádná aktualizace projektu.
👀 Zajímavost: NASA kdysi přišla o marsovský orbiter v hodnotě 125 milionů dolarů, protože jeden tým používal imperiální jednotky a druhý metrické, což dokazuje, že i týmy s vysokými sázkami se mohou rozpadnout, pokud nejsou v komunikaci sladěné.
Krok 2: Nastavení integrace
Jednoduchost nativních integrací, jako je propojení nástroje pro správu projektů s platformou pro zasílání zpráv, je jednou z jejich nejatraktivnějších vlastností. Základní proces nastavení se skládá z několika univerzálních kroků, bez ohledu na to, jaké nástroje propojujete:
- Synchronizace a aktivace: Jakmile jsou pravidla nastavena, aktivujete integraci a začne synchronizace aktivit mezi platformami.
- Autorizujte připojení: Nejprve musíte přejít do sekce Integrace nebo App Marketplace vaší primární platformy (např. vašeho nástroje pro řízení projektů) a vybrat platformu pro zasílání zpráv, kterou chcete propojit.
- Udělení oprávnění: Oprávnění ke sdílení dat mezi oběma platformami udělíte přihlášením se do sekundární platformy (např. Slack nebo Teams). Tím udělíte oprávnění k akcím, jako je vytváření úkolů nebo odesílání oznámení.
- Definujte rozsah (výběr kanálu): Vyberete konkrétní kanály nebo pracovní prostory, kde chcete, aby se zobrazovaly aktualizace úkolů, připomenutí nebo akce.
- Definujte akce (funkčnost aplikace): Vy rozhodujete, co má platforma pro zasílání zpráv dělat. Chcete například, aby se vytvořila nová úloha, když zpráva obsahuje konkrétní emoji? Nebo chcete jen dostat oznámení, když není dodržen termín?
Podívejme se na jednotlivé kroky podrobněji na příkladu: Pokud například chcete integrovat ClickUp se Slackem:
- Přejděte na stránku Integrace ClickUp a vyberte Slack.
- Autorizujte pracovní prostor, který chcete připojit
- Vyberte kanály Slack, kde chcete, aby se zobrazovaly aktualizace úkolů nebo akce.
- Rozhodněte se, co chcete, aby Slack dělal (vytvářel nové úkoly, posílal připomenutí nebo zobrazoval aktualizace projektu).
Synchronizujte své aktivity mezi platformami
Po integraci můžete do libovolného kanálu Slacku napsat /clickup new a vybrat, jaké aktivity se mají synchronizovat: vytvoření úkolu, přidání komentáře nebo překročení termínu. Vy rozhodujete, co je důležité. To znamená méně rušivých vlivů, větší soustředění a tým, který je vždy v obraze.
Nastavte inteligentní spouštěče pro automatizaci aktualizací
Skutečná výhoda se projeví, když nakonfigurujete spouštěče.
Nemusíte zasílat každou aktualizaci do chatu. Místo toho si můžete vybrat konkrétní spouštěče, například:
- V projektu je vytvořen nový úkol
- Termín splnění je aktualizován nebo promeškaný
- Někdo přidá nový komentář nebo soubor
- Úkol se přesune do nového stavu (např. „V kontrole“ nebo „Blokováno“).
Tyto spouštěče pomáhají vašemu týmu zůstat informovaným, aniž by zaplavovaly chat zbytečnými informacemi. Například při uvádění produktů na trh mohou spouštět upozornění v určeném kanálu #launch pouze urgentní překážky nebo úkoly po termínu.
Přiřaďte kanály k typům projektů pro větší kontrolu
Abyste se vyhnuli přetížení oznámeními, můžete kanály Slacku přiřadit ke konkrétním projektovým prostorům nebo typům úkolů.
Jedna společnost může směrovat veškerou kreativní zpětnou vazbu do vyhrazeného kanálu #design-review, zatímco aktualizace důležité pro klienta jsou směrovány soukromě do kanálu #client-x. Tímto způsobem každý tým vidí pouze to, co je pro něj relevantní.
Tato funkce vám umožní spravovat složité projekty, koordinovat práci napříč odděleními a udržovat komunikaci v rámci projektu strukturovanou a vyhledatelnou.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vestavěná funkce sledování úkolů ve Slacku zpomaluje váš tým, podívejte se na nejlepší konkurenty Slacku a najděte nástroje, které vám umožní chatovat, přidělovat úkoly a sledovat pokrok.
Krok 3: Přizpůsobte si oznámení a pracovní postupy
Příliš mnoho oznámení může zpomalit práci týmu. V okamžiku, kdy se vaše platforma pro zasílání zpráv stane neustálým proudem pípání, lidé přestanou věnovat pozornost.
Automatizujte komunikační rituály pro přehlednost v reálném čase
Efektivní řízení projektů vyžaduje, aby měl tým přehled v reálném čase, aniž by byl rušen neustálým hlukem. Musíte nakonfigurovat integraci tak, aby automaticky zpracovávala rutinní aktualizace.
Například při správě týdenního plánování sprintů je obecně osvědčeným postupem zajistit, aby vývojáři měli jasný přehled o změnách stavu, aniž by museli přepínat mezi záložkami. S ClickUp můžete platformu snadno nakonfigurovat tak, aby změny stavu úkolů zveřejňovala přímo ve sdíleném kanálu Slack nebo Teams, čímž zajistíte, že vaši vývojáři získají automaticky přehled v reálném čase.
Chcete každé pondělí ráno připomenutí, abyste se připravili na standup? Robustní nástroj pro správu projektů by to měl zvládnout. V ClickUp jednoduše přidáte automatizaci, která vytvoří kontrolní seznam, přiřadí vlastníky a odešle zprávu do #sprint-planning před začátkem standupu.
Zde je stručné vizuální vysvětlení, jak ClickUp usnadňuje automatizaci pracovních postupů:
Tyto integrace přesahují pouhé aktualizace – jsou také interaktivní. Nejlepší nástroje vám umožňují řídit práci přímo z konverzace. Ve Slacku nebo Teams můžete pomocí jednoduchých příkazů, jako je /clickup new, vytvářet úkoly, přiřazovat vlastníky nebo nastavovat termíny – to vše přímo v okně chatu.
👀 Zajímavost: Projekt Boston’s Big Dig je klasickým příkladem špatného řízení rozsahu projektu. Podzemní dálnice ve městě trvala o 9 let déle, stála o 12 miliard dolarů více, než se očekávalo, a stala se případovou studií PM o tom, jak nezvládat požadavky na změny.
Převádějte zpětnou vazbu do strukturované práce
Pro kreativní týmy nebo agentury je zpětná vazba od klientů často roztříštěná mezi chaty, e-maily a telefonáty. Univerzálním úkolem je proměnit spontánní komunikaci ve strukturovaný úkol s jasnými prioritami. Například mnoho týmů používá Discord pro nápady na produkty vycházející z komunity.
Řešením je zaznamenávat konverzace a přeměnit je na strukturovanou práci.
Propojením vlastních botů s ClickUp můžete vybrané zprávy z Discord proměnit ve strukturované úkoly, každý s termínem splnění, kontextem a prioritou. To pomáhá vašim týmům soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Spojte práci a chat do jednoho jednotného prostoru
Konečným cílem integrace je eliminovat přepínání kontextu, tedy nutnost přecházet mezi chatovací aplikací a pracovní aplikací.
Pomocí ClickUp Chat můžete kombinovat úkoly související s projektem, aktualizace týmu a komunikaci na jedné platformě.
S ClickUp Chat můžete spravovat své pracovní úkoly a komunikaci v rozhraní založeném na umělé inteligenci. Namísto přeskakování mezi chatem a prací můžete vše soustředit na jednom místě, díky čemuž se ClickUp vs Slack jeví spíše jako vylepšení než jako kompromis.
Co je nejlepší na ClickUp Chat? Jedním kliknutím můžete jakoukoli zprávu převést na úkol.
Představte si následující situaci: váš produktový tým během chatu nahlásí kritickou chybu. S ClickUp Chat můžete tuto zprávu okamžitě převést na úkol opravy chyby a odeslat automatické aktualizace přímo do kanálu QA vašeho týmu.
Díky tomu mohou testeři zůstat v obraze, aniž by někdo musel kopírovat a vkládat aktualizace mezi jednotlivými nástroji. Jedná se o malou změnu, která eliminuje zbytečnou práci a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně, a to vše v jednom pracovním prostoru.
Kromě toho můžete propojit vlákna s úkoly, označit členy týmu a dokonce nechat ClickUp Brain navrhovat následné kroky, shrnout konverzace a automaticky vytvářet akční položky.
Chaty můžete také organizovat podle týmů nebo prostorů, takže související diskuse a dokumenty budete mít na jednom místě. Pokud někdo v chatu zmíní soubor nebo zmeškaný termín, můžete okamžitě vyhledat související úkol a aktualizovat jeho stav.
Nastavte AI agenty pro zpracování opakujících se procesů
Chcete všechny výše uvedené procesy ještě více automatizovat? Nejpokročilejší projektové nástroje nyní využívají umělou inteligenci k posunu práce vpřed bez lidského zásahu.
AI agenti v ClickUp byli vytvořeni právě pro tento účel a ještě mnohem více:
- Shrňte konverzace a dokumenty: Okamžitě získejte přehled o dlouhých vláknech nebo dokumentech.
- Automatické vytváření akčních položek: Proměňte poznámky z jednání nebo chatové zprávy na akční úkoly jediným kliknutím.
- Navrhované následné kroky: ClickUp Brain doporučuje další kroky na základě vašich konverzací.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy: AI agenti mohou automaticky přidělovat úkoly, aktualizovat stavy a odesílat oznámení.
- Odpovídejte na otázky týkající se pracovního prostoru: Zeptejte se ClickUp Brain na stav projektu, termíny nebo dokonce osvědčené postupy v pracovním prostoru.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Slack pro řízení projektů
Časté výzvy a jak je překonat
Integrace nástrojů pro správu projektů s platformami pro zasílání zpráv, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams, může mít také několik nevýhod. Tyto problémy mohou zpomalit práci týmů, pokud nebudou vyřešeny.
Zde je návod, jak odhalit problémy.
Přetížení informacemi
Když každý komentář k úkolu, změna stavu a dokončení projektu spustí oznámení v hlavním chatovém kanálu, průměrný člen týmu nakonec dostane stovky irelevantních zpráv denně. To vede k únavě z oznámení, kdy jsou klíčová upozornění na zablokované úkoly nebo zmeškané termíny zcela ignorována.
✅ Řešení: Nastavte filtrované oznámení a používejte vyhrazené kanály pouze pro aktualizace projektu, čímž zajistíte soustředěnou komunikaci a snížíte množství rušivých informací.
Ztráta kontextu
Pokud se rozhodnutí o změně návrhu odehraje v přímé zprávě a soubory jsou sdíleny v samostatném e-mailu, projektový manažer ztratí 15–20 minut produktivního času snahou rekonstruovat vlákno konverzace. To vede k izolovanosti znalostí a významně zpomaluje zapracování nových členů týmu, kteří nemohou snadno najít historický kontext.
✅ Řešení: Integrujte konverzace přímo s příslušnými úkoly projektu pomocí softwaru pro správu úkolů, jako je ClickUp, který propojuje diskuze s úkoly, soubory a dokumenty.
Například Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který usnadňuje správu a interakci s integracemi mezi vašimi nástroji pro správu projektů a platformami pro zasílání zpráv.
Pomocí funkce Talk-to-Text můžete rychle zaznamenat pokyny, požádat o aktualizace projektu nebo napsat koncept zprávy a Brain MAX vám poskytne návrhy s ohledem na kontext, shrne aktualizace a pomůže vám automatizovat rutinní oznámení nebo následné kroky.
Díky hluboké integraci a podpoře více modelů umělé inteligence Brain MAX zefektivňuje váš pracovní postup, udržuje váš tým v souladu a zajišťuje synchronizaci komunikace a sledování projektů – to vše z jedné jednotné desktopové aplikace.
Snížená koncentrace
Studie ukazují, že jediná notifikace může narušit soustředění až na 23 minut. Když je důležitá technická nebo kreativní práce neustále přerušována zbytečnými chatovými zprávami, schopnost týmu produkovat vysoce kvalitní práci v soustředěných časových blocích je vážně narušena, což vede k chybám a zpožděním.
✅ Řešení: Používejte asynchronní komunikaci a naplánujte upozornění na klíčové momenty, jako jsou změny stavu nebo milníky projektu.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma
Složitost integrace
Spoléhání se na vlastní kód nebo složité pracovní postupy Zapier k překlenutí komunikačních mezer vytváří „křehkost integrace“. Když jedna platforma aktualizuje své API, vlastní připojení se přeruší, což vyžaduje čas vývojáře na opravu a tým zůstane několik hodin nebo dní nesynchronizovaný. To mění integraci z úspory času na závazek.
✅ Řešení: Vyberte si nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, s více než 1 000 integracemi a předem připravenou podporou Slack, Teams a Discord, abyste se vyhnuli potížím s nastavením. Podívejte se, jak hladce probíhá realizace projektů v ClickUp. 👇🏼
Bezpečnostní otázky
Pokud nejsou přístupová oprávnění přísně kontrolována, synchronizace úkolu s veřejným chatovacím kanálem může odhalit důvěrná jména klientů, interní rozpočtové údaje nebo proprietární data neoprávněným uživatelům. To představuje vážné riziko z hlediska dodržování předpisů, zejména pro odvětví, která se řídí předpisy jako HIPAA nebo GDPR.
✅ Řešení: Použijte řízení přístupu, omezte oprávnění a používejte důvěryhodné aplikace pro komunikaci v týmu, které upřednostňují bezpečnost.
👀 Zajímavost: Oficiální kapitulace Japonska ve druhé světové válce nebyla správně sdělena některým jednotkám, které nedostaly zprávu a pokračovaly v boji ještě několik dní. Jasná komunikace opravdu zachraňuje životy.
Nedostatek odpovědnosti
Když produktový manažer souhlasí s akčním bodem v chatovém vlákně, ale tento bod není okamžitě převeden na úkol s přiděleným pracovníkem, pravděpodobnost, že bude tato práce někdy dokončena, může výrazně klesnout. To vede k nesplněným úkolům, obviňování a ztrátě času během následných schůzek, na kterých se snažíte zjistit, kdo selhal.
✅ Řešení: Přiřazujte úkoly a sledujte jejich průběh přímo ze zpráv, aby každý úkol měl svého vlastníka, termín splnění a byl viditelný v nástroji pro správu projektů.
Nekonzistentní data
Pokud projektový manažer aktualizuje stav úkolu v ClickUp, ale oznámení, které dorazí do Slack, je zpožděné nebo neúplné, členové týmu začnou jednat na základě starých informací. To má za následek, že vývojáři pracují na úkolu, který je již dokončen, nebo manažeři hlásí projekt jako zpožděný, i když jeho stav byl ve skutečnosti opraven, což vede k internímu chaosu a nesprávnému přidělení zdrojů.
✅ Řešení: Používejte integrace, které nabízejí synchronizaci mezi platformami v reálném čase, aby projektoví manažeři a týmy měli vždy přístup k aktuálním informacím o projektu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší integrace aplikací Slack
Udržujte svůj tým v kontaktu, způsobem ClickUp
Nesouvislé nástroje zpomalují týmy. Když vaše aplikace pro zasílání zpráv a nástroje pro správu projektů spolu nekomunikují, je v sázce mnoho.
Integrací komunikačních platforem, jako jsou Slack, Teams nebo Discord, do vašich pracovních postupů pro správu projektů poskytnete svému týmu přehlednost, rychlost a soulad, které potřebuje k rychlejšímu postupu.
ClickUp je navržen tak, aby tuto integraci usnadnil. S více než 1 000 integracemi, včetně nativní podpory všech hlavních aplikací pro zasílání zpráv, vám ClickUp umožňuje spravovat projekty, komunikovat s týmem a automatizovat pracovní postupy.
Ať už jde o vytváření úkolů z chatu, synchronizaci aktualizací projektů nebo použití umělé inteligence k sumarizaci a přiřazování akčních položek, ClickUp vám pomůže přejít od roztříštěnosti k organizovanosti.
Jste připraveni propojit svou práci a komunikaci? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Nejlepší nástroje pro integraci se Slackem jsou ty, které nabízejí aktualizace v reálném čase, vizuální správu úkolů a interaktivní funkce přímo v chatu. ClickUp je vynikající volbou, protože vám umožňuje vytvářet a spravovat úkoly, aniž byste museli opustit Slack. Pomáhá omezit přepínání mezi záložkami a udržuje váš tým sjednocený v jednom pracovním prostoru.
S ClickUp můžete jakoukoli zprávu proměnit v úkol zadáním příkazu /clickup new ve Slacku. To vám umožní přiřadit vlastníky, nastavit termíny a přidat podrobnosti, aniž byste museli opustit chat. Totéž můžete udělat i v ClickUp Chat jediným kliknutím.
Ano, ClickUp vám umožňuje propojit více kanálů Slack nebo komunikačních prostorů s různými projekty a typy úkolů. Můžete přiřadit konkrétní kanály k práci pro klienty, interním aktualizacím nebo mezifunkčním týmům. Tato metoda zajišťuje, že správné informace se dostanou ke správným lidem ve správný čas.
Nejlepší platforma je taková, která kombinuje komunikaci, úkoly, dokumenty a cíle na jednom místě. ClickUp spojuje vše od plánování projektů po zasílání zpráv v reálném čase, takže týmy zůstávají ve spojení a jsou produktivní. Podporuje také integraci se Slackem, Teams a Discordem, aby vyhovoval způsobu práce vašeho týmu.