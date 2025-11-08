Marketingové strategie pro vysoké školy: Jak zvýšit počet přihlášek v roce 2025

Vzhledem k neustálému poklesu počtu přihlášek na vysoké školy víte, jak náročné je plnit cíle vaší univerzity v oblasti přijímání studentů.
Vzhledem k ubývajícímu počtu uchazečů, rostoucímu finančnímu riziku a sílící skepsi ohledně hodnoty vysokoškolského titulu je marketing v oblasti vysokoškolského vzdělávání stále náročnější.
Pokud pracujete v oblasti marketingu vysokoškolského vzdělávání a hledáte způsoby, jak tuto výzvu proměnit v konkurenční výhodu, je tento příspěvek určen právě vám.
Sdílíme praktické marketingové strategie pro vysoké školy a univerzity, které pomáhají zvýšit počet přihlášek a zajistit větší viditelnost značky.
Máte potíže se sledováním všech svých marketingových iniciativ pro vysokou školu? Použijte šablonu marketingového plánu ClickUp University a centralizujte své marketingové strategie pro vysoké školy na jednom místě. S touto šablonou můžete sledovat dokončení každého úkolu v procentech a dokonce je kategorizovat podle priority, například vysoká, střední a nízká.
Proč je marketing pro vysoké školy důležitý
Všechny akademické instituce v podstatě soutěží o stejné příležitosti.
Pokud si potenciální student při svém hledání nemůže vzpomenout na vaši vysokou školu nebo ji ani nezváží, již nyní přicházíte o zápis.
Zde je několik důvodů, proč potřebujete pro svou vysokou školu jak tradiční, tak digitální marketingové strategie:
- Delší rozhodovací cykly: Při výběru vysoké školy (obvykle trvá 6–18 měsíců) potenciální student porovnává studijní programy, navštěvuje kampusy, hovoří se současnými studenty a zkoumá kariérní vyhlídky. Abyste zůstali v popředí jejich zájmu, potřebujete konzistentní kontaktní body po celou dobu jejich rozhodování.
- Konzistentní branding konkurence: Každá vysoká škola a univerzita se snaží budovat spolehlivou identitu značky na digitálních platformách (a vy byste měli také) – prostřednictvím placených reklam, organického obsahu, přítomnosti na sociálních médiích a cílených kampaní.
- Změna chování při vyhledávání informací: Potenciální studenti si vytvářejí názor na základě diskuzí na Redditu, videí na TikToku, podcastů, vaší aktivity na sociálních sítích a dokonce i tradičních marketingových aktivit, ještě než kontaktují přijímací oddělení nebo si stáhnou vaši brožuru.
- Přímý dopad na počet přihlášek: Studenti si vybírají vysoké školy, kterým důvěřují a ke kterým mají emocionální vztah. Marketing buduje tuto důvěru prostřednictvím autentického vyprávění příběhů a konzistentních sdělení napříč všemi kanály.
- Omezená možnost zapůsobit: Zájemci si na začátku své fáze výzkumu vyberou 5–8 vysokých škol. Pokud během tohoto kritického období nebudete viditelní, nedostanete se ani na jejich seznam uchazečů.
👀 Věděli jste? Průměrný marketingový rozpočet pro online a profesionální vzdělávací jednotky je 1,18 milionu dolarů, ale medián je pouze 644 000 dolarů – což je jasným znamením rostoucí nerovnosti mezi institucemi. V marketingu vysokoškolského vzdělávání se hluboké kapsy stávají ještě hlubšími, zatímco menší školy se snaží upoutat pozornost.
Nejlepší marketingové strategie pro vysoké školy
Ať už jste marketingovým pracovníkem v oblasti vysokoškolského vzdělávání pro komunitní vysokou školu, soukromou univerzitu nebo online vzdělávací oddělení, váš cíl zůstává stejný. Přilákat, zaujmout a získat potenciální studenty v čím dál tím více přeplněném prostředí.
Tyto digitální marketingové strategie pro vzdělávací instituce vám pomohou posílit povědomí o značce a na oplátku přilákat studenty, což povede ke zvýšení počtu přihlášek.
1. Vytvořte informativní webové stránky
Vaši potenciální studenti se o vaší akademické instituci mohou dozvědět prostřednictvím doporučení svých vrstevníků. Nebo vás objeví prostřednictvím vyhledávání na Googlu nebo marketingové kampaně na sociálních médiích.
Ať už se na vaši webovou stránku dostanou jakýmkoli způsobem, měla by na ně udělat silný první dojem.
Co to znamená? Pro začátek by měl sdělovat poselství značky. Dalším podstatným prvkem je to, jak se odlišujete od jiných vysokých škol.
Aby se váš web stal rozhodujícím digitálním kanálem pro potenciální studenty, měli byste v rámci marketingu vysokých škol zajistit následující:
Návrh a architektura webových stránek
Vaše webové stránky procházejí současně různé skupiny návštěvníků.
Například studenti středních škol procházejí stránky, aby našli podrobnosti o bakalářských programech, pracující profesionálové hledají večerní magisterské kurzy, zatímco zahraniční studenti mohou chtít jasné informace o přijímacích kritériích.
Architektura vašeho webu by měla tyto cesty jasně oddělit od samotné domovské stránky.
Příklad: Arizona State University, která vám umožňuje vybrat si studijní program.
Kromě přehledné navigace jsou zde uvedeny nezbytné (vhodné) prvky, které by neměly na vašem webu chybět:
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Vytvořte design, který umožní potenciálním studentům provádět rešerše během cestování, mezi hodinami nebo při nočním procházení svých telefonů.
- Vyhledávače programů: Položte potenciálním studentům 3–4 rychlé otázky týkající se jejich zájmů, kariérních cílů a studijních preferencí a poté jim navrhněte relevantní programy.
- Chatboty s umělou inteligencí: Nasazujte chatboty, které mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odpovídat na běžné dotazy týkající se termínů, požadavků, vybavení kampusu a stavu přihlášek.
Vytvořte landing pages specifické pro jednotlivé programy
Hledají konkrétní dotazy, například „nejlepší magisterské programy v oboru finance v USA“, a prostřednictvím vyhledávačů nebo cílených reklam se dostanou přímo na stránky programů. Tyto stránky programů fungují jako samostatný konverzní nástroj s těmito klíčovými prvky:
- Kritéria způsobilosti: Mějte sekci, ve které jsou uvedeny požadavky pro domácí a zahraniční studenty, výsledky standardizovaných testů, předpokládané studijní výsledky a minimální průměr známek (GPA).
- Jasné výzvy k akci: Mějte jasné výzvy k akci pro potenciální studenty v různých fázích jejich rozhodovacího procesu, tj. vyplnění přihlášky, domluvení schůzky s poradcem pro přijímací řízení, stažení brožury.
- Brožury ke stažení: Vytvořte PDF soubory ke stažení, které obsahují podrobnosti o struktuře studijních programů, poplatcích za kurzy, dostupných stipendiích, požadavcích na kredity, kvalifikaci pedagogů a kariérních vyhlídkách.
- Ohlasy studentů: Krátké citáty nebo videoukázky od současných studentů a čerstvých absolventů.
- Termíny příštího přijímacího řízení: Zřetelné termíny a lhůty pro podání přihlášek, které vyvolávají pocit naléhavosti.
Další webové stránky
Vaši potenciální zákazníci možná ještě porovnávají vysoké školy nebo finalizují svůj výběr, když navštíví váš web. Vytvořte poutavé webové stránky, které cílové skupině nabídnou přístup k podrobnostem, jako jsou:
- O nás: Základy vysoké školy, historie, akreditace a žebříčky, slavní absolventi, kulturní rozmanitost, základní hodnoty a jakékoli další informace, které mohou pomoci zlepšit zapojení studentů a pomoci jim lépe porozumět vaší instituci.
- Zmínky v tisku a novinky: Nedávné mediální zprávy, průlomy ve výzkumu, významné úspěchy absolventů a milníky instituce.
- Vybavení kampusu: Virtuální prohlídky, podrobnosti o studentských kolejích, knihovní fondy, laboratoře, sportovní areály, studijní prostory a studentský život v kampusu
- Služby podpory studentů: kariérní poradenství, zdroje pro duševní zdraví, akademické doučování a ubytování pro studenty se zdravotním postižením
Jak vám ClickUp pomůže ?
Centralizujte obsah svých webových stránek a informace o programech pomocí ClickUp Docs.
Váš tým může pomocí integrovaného asistenta AI vytvářet obsah pro brožury, pokyny k programům, kritéria způsobilosti, informace o nás a další webové stránky.
Více přispěvatelů (marketingoví autoři, akademičtí děkani, týmy pro studentské záležitosti) může současně editovat, zanechávat komentáře v textu a označovat recenzenty před zveřejněním stránek.
Každý dokument automaticky ukládá různé verze, takže nikdy neztratíte starší verze stránek kurzů nebo podrobnosti o akreditaci.
Můžete také uložit stylové příručky a pokyny pro vizuální identitu do sdíleného dokumentu, abyste zajistili, že všechny webové texty budou v rámci všech oddělení jednotné.
👀 Věděli jste, že... Téměř 79 % studentů dává přednost získávání informací o škole z oficiálních webových stránek vysoké školy, zatímco 26 % používá chatbot vysoké školy nebo ChatGPT, aby si usnadnilo vyhledávání informací.
2. Budujte svou značku na sociálních médiích
Ne každá univerzita musí být na TikToku.
Pokud však budete ignorovat sociální média, přijdete o příležitost vybudovat komunitu a sdílet hodnoty a poslání vaší instituce.
Kromě toho hrají sociální média klíčovou roli při navazování, udržování a posilování vztahů v průběhu celého studia.
Zjednodušeně řečeno, právě zde si potenciální studenti vytvářejí první dojem, současní studenti nacházejí pocit sounáležitosti a absolventi zůstávají v kontaktu i dlouho po ukončení studia.
Musíte také vědět, že obsah vytvořený uživateli pro cílovou skupinu buduje větší důvěru než jakékoli jiné marketingové materiály nebo propagační strategie.
Každá platforma vám nabízí jinou scénu:
- Instagram, Facebook a TikTok vám umožňují představit život na kampusu, zážitky studentů a každodenní kulturu.
- LinkedIn zdůrazňuje akademickou excelentnost, výzkumné aktivity fakulty a úspěchy absolventů.
- YouTube slouží jako platforma pro sdílení příběhů o prohlídkách kampusu, webinářích a úspěších studentů.
Inspiraci najdete na instagramové stránce University of Michigan. Zveřejňují tam vše od nočních studijních sezení až po tradice fotbalových zápasů.
Vzhledem k tomu, že 73 % uchazečů o studium používá sociální média k vyhledávání škol, vaše přítomnost na sociálních médiích jim usnadňuje představit si svou budoucnost na vaší univerzitě.
Několik dalších univerzit také dosahuje úspěchu na jiných sociálních médiích.
Například YouTube kanál Northeastern University obsahuje spoustu videí o kampusu, aktuálních tématech atd. To ukazuje, že vaše marketingová komunikační strategie se nemusí točit pouze kolem prohlídek kampusu nebo lesklých propagačních videí.
Na druhou stranu, stránka Harvard Business School’s Executive Education na LinkedIn slouží několika cílovým skupinám (potenciálním účastníkům, firemním klientům, pedagogům, absolventům).
Podstatou těchto příkladů je, že vaše strategie pro sociální média budou vycházet z široké škály témat, aktivit, zájmů a zkušeností.
Kromě solidní strategie pro sociální média nezapomeňte používat správný kanál pro oslovení vaší cílové skupiny. To znamená, že vaše cílová skupina bude zahrnovat:
- Studenti a potenciální studenti
- Rodiče
- Firemní partneři
- Další instituce
- Zaměstnanci a potenciální pedagogové
Jak vám může ClickUp pomoci?
Pomocí šablony marketingového plánu pro sociální média ClickUp College Admissions můžete sledovat své aktivity na sociálních médiích napříč různými marketingovými kanály.
S touto šablonou můžete plánovat, přidělovat a rozvrhovat své úkoly na sociálních médiích přímo z jednoho místa.
Tuto šablonu můžete dále použít k vizualizaci termínů pro různé příspěvky (v zobrazení kalendáře), správě úkolů pomocí kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop a sledování postupu každého úkolu (pomocí vlastních stavů). Šablona se snadno nastavuje a ještě snadněji se používá pro práci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Soustřeďte všechny své kampaně do přehledné tabule s přizpůsobenými zobrazeními pro každou platformu.
- Sledujte termíny přijímacích řízení, akcí a svátků pomocí barevně odlišených stavů a připomínek.
- Přidejte vlastní pole pro metriky, jako je míra zapojení, dosah a prokliky, abyste mohli sledovat, co nejvíce rezonuje u potenciálních studentů.
🎺 Výhoda ClickUp: Sociální média vaší vysoké školy můžete spravovat pomocí roztříštěných tabulek, přímých zpráv a připomínek. To však neposkytuje strukturu, viditelnost ani soulad, které jsou nezbytné pro vytvoření konzistentní online přítomnosti.
Marketingové projektové řízení ClickUp sjednocuje všechny vaše marketingové aktivity na sociálních médiích pod jednou střechou.
Od nápadu až po analýzu po spuštění – každá fáze vaší kampaně se odehrává v jednom společném prostoru.
Prodej, marketing, designové studio, logistika, technické oddělení a podpora musí plnit své úkoly v konkrétním pořadí, aby byl projekt zákazníka úspěšný – před zavedením ClickUp to bývalo velmi náročné. Bez možnosti sledovat časový harmonogram projektu, cíle a úkoly globálních týmů na jednom místě jsme měli potíže se včasným zajištěním všech potřebných prvků pro akce.
3. Investujte do obsahového marketingu
Investujte do vytváření vysoce kvalitního obsahu, který přesahuje pouhé poskytování informací o přijímacím řízení. Pokud budete pravidelně publikovat hodnotné zdroje, potenciální studenti začnou vaši instituci vnímat jako zdroj informací, na který se mohou obrátit.
Zde je několik tipů, jak si vybudovat cenná aktiva:
Vytvořte obsahové klastry kolem hlavních rozhodovacích bodů
Potenciální studenti mají při výběru své kariérní cesty složité a mnohostranné otázky. Analyzujte, co vlastně hledají, a vytvořte propojené obsahové klastry, které tyto dotazy komplexně řeší.
Například když student vyhledává „stojí informatika za to“, potřebuje před rozhodnutím znát více úhlů pohledu. Na takové dotazy můžete odpovědět sérií blogových příspěvků, například:
- Je pro práci v oblasti technologií nutné mít titul v oboru informatiky?
- Kariérní možnosti v oboru informatiky mimo softwarové inženýrství
- Jaká je průměrná mzda absolventa oboru informatika?
- Jaké dovednosti jsou nutné k získání titulu v oboru informatika?
Toto je pouze jedna z tematických skupin, kterou můžete přidat do svého marketingového plánu. Vaše instituce může vytvořit spolehlivý obsah týkající se mnoha aspektů, které jsou rozhodující pro přijetí rozhodnutí:
|Kategorie obsahu
|Témata, která je třeba řešit
|Proces podávání přihlášek
|Jak napsat poutavé osobní prohlášení Doporučující dopisy: koho požádat a kdy Časté chyby v přihláškách, kterým je třeba se vyhnout Příprava na pohovor při přijímacím řízení na vysokou školu
|Kariérní výsledky
|Kolik vydělávají absolventi podle oboru po 5 letech Odvětví, která přijímají absolventy konkrétních programů Dovednosti, které zaměstnavatelé požadují od absolventů vysokých škol Míra přeměny stáží na pracovní místa
|Finanční pomoc
|Kolik stojí magisterský program v oboru finance v USA? Jaké jsou životní náklady v USA pro zahraničního studenta? Jaké jsou možnosti studentských půjček pro zahraniční studenty? Jaké jsou granty a stipendia pro uchazeče o studium v oboru finance?
|Kulturní inkluzivita
|Jaké je etnické složení vysoké školy XYZ? Je Boston bezpečný pro asijské studenty?
Využijte odborné znalosti fakulty k získání pozice myšlenkového lídra
Vysoké školy disponují jedním z nejméně využívaných marketingových zdrojů – kvalifikovanými odborníky.
Ne každá myšlenka musí být recenzovaným článkem nebo dlouhou akademickou esejí.
I krátké, přístupné příspěvky, jako například „Tři ponaučení z projektu udržitelnosti našich studentů MBA“, mohou vybudovat obrovskou důvěryhodnost.
Povzbuďte pedagogy, aby sdíleli stručná vysvětlení aktuálních témat, poskytovali pohledy do zákulisí (BTS) projektů ve třídách a spolupracovali se studenty nebo absolventy na výsledcích učení.
MIT Labs má dokonce vlastní sérii podcastů. Podle oficiálních webových stránek je cílem podcastu sdílet práci MIT s globálním publikem. Obvykle se zabývá rozhovory prezidenta MIT s lidmi, kteří pracují v jeho laboratořích.
Jak vám může ClickUp pomoci?
ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, pomáhá vašim týmům pracovat efektivněji v každé fázi správy obsahu marketingu.
Brain demonstruje progresivní využití umělé inteligence vaší institucí ve prospěch studentů i zaměstnanců.
Brain vám pomůže vytvářet úvody, přepisovat odstavce nebo shrnovat dlouhé bloky obsahu přímo v místě, kde váš tým pracuje. Zajišťuje jednotný tón a srozumitelnost, které jsou nezbytné pro materiály určené studentům, jako jsou příručky pro přijímací řízení, informační e-maily nebo často kladené otázky týkající se kariéry.
Můžete dokonce použít ClickUp Brain k převedení stávajícího obsahu do nových formátů. Hodinový webinář o přijímacím řízení se může stát souhrnem blogu, příspěvkem v karuselu a otázkami a odpověďmi fakulty ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
Pokud člen fakulty publikoval výzkumnou práci, může požádat Brain, aby ji přetvořil do infografiky a karuselu pro sociální média.
Zde je návod, jak můžete vytvořit obrázek pomocí ClickUp Brain.
A protože inspirace nepřichází vždy, když sedíte u pracovního stolu, funkce Talk-to-Text v ClickUp Brain MAX vám umožní zaznamenat nápady i na cestách.
Členové fakulty mohou diktovat poznatky z přednášek, studenti mohou nahrávat reflexe projektů a marketingoví pracovníci mohou sdělovat rychlé nápady na obsah. ClickUp Brain je pak přepíše, uspořádá a promění v praktické poznámky nebo připravené k úpravám návrhy v ClickUp Docs.
💡 Profesionální tip: Použijte šablonu marketingového plánu ClickUp University k plánování a sledování vašich marketingových strategií pro vysoké školy na jednom místě. Tato šablona obsahuje průvodce pro začátečníky a více než 5 zobrazení ClickUp, které vám pomohou snadno vizualizovat průběh každého úkolu, včetně jeho priority, stavu a termínu splnění.
S touto šablonou můžete
- Sledujte procentuální dokončení každého úkolu.
- Rozdělte své úkoly podle priority, například na vysokou, střední a nízkou.
- Vytvořte úkoly ClickUp se závislostmi a přiřaďte je členům týmu.
- Přidejte komplexní podrobnosti o každé strategii obsahového marketingu prostřednictvím vlastních polí.
4. Využijte e-mailový marketing
E-mail zůstává i nadále nejspolehlivějším komunikačním kanálem, který 77 % potenciálních studentů upřednostňuje pro získávání novinek a informací o vysokých školách.
Jakožto komplexní marketingová agentura pro vysoké školy budete mít k dispozici nekonečné množství kontaktních bodů, kde můžete shromažďovat e-mailové adresy potenciálních studentů. Například když studenti vyplňují dotazníky, stahují brožury, registrují se na prohlídky kampusu, účastní se webinářů nebo interagují s vaší webovou stránkou.
Využijte informace získané od potenciálních studentů k jejich segmentaci podle věku, místa, zájmu o program, stavu přihlášky a fáze rozhodování. Vytvořte personalizované e-mailové sekvence, které příjemce navedou k zápisu a zároveň jim v každém kroku poskytnou užitečné zdroje.
Zde je návod, jak můžete pomocí e-mailů oslovit studenty v různých fázích:
|Fáze potenciálních zákazníků
|Typ obsahu
|Povědomí
|Přehledy programů, zajímavosti ze života na kampusu, příběhy úspěšných studentů, oznámení o stipendiích
|Zvážení
|Podrobné rozpisy studijních programů, představení pedagogů, průvodce finanční podporou a připomenutí termínů pro podání přihlášek.
|Rozhodnutí
|Personalizované přijímací dopisy, kontrolní seznam dalších kroků, informace o ubytování, termíny pro zápis
|Počet zapsaných studentů
|Plány orientačních schůzek, průvodce registrací kurzů, zdroje kampusu, uvítací balíčky
|Udržení studentů
|Pozvánky na akce, zdroje akademické podpory, možnosti stáží, přístup k síti absolventů
Jak vám může ClickUp pomoci?
Kromě koordinace e-mailových kampaní prostřednictvím integrací vám ClickUp nyní umožňuje spravovat e-maily jako součást pracovních postupů vašich projektů.
Pomocí ClickUp pro správu e-mailových projektů můžete přímo v ClickUp odesílat a přijímat zprávy, propojovat je s úkoly, spouštět automatizace a přeměňovat e-mailové vlákna na strukturované pracovní položky.
Uveďme si příklad.
E-mail potenciálního studenta s dotazem na termíny pro podání žádosti o stipendium lze automaticky převést na úkol pro přijímací tým, naplánovat a přidělit. A protože tyto e-maily spravujete v ClickUp, vaše marketingové a přijímací týmy zůstávají synchronizované a nedochází k ztrátě nití.
Pomocí běžných dotazů můžete vytvořit e-mailové sekvence, které se spustí, když potenciální zákazník odešle formulář nebo přejde do další fáze. Nastavte automatizace ClickUp založené na pravidlech, které se spustí, když jsou splněny určité podmínky.
Například:
- Spouštěč: Když potenciální zákazník odešle formulář s žádostí o konzultační hovor.
- Podmínka: Oblast zájmu programu se rovná „Postgraduální obchodní programy“
- Akce: Pošlete e-mail s odkazem na kalendář, abyste naplánovali hovor a přidělili úkol poradci pro přijímání studentů.
Automatizace pracovních postupů pomocí ClickUp vyžaduje určitý čas na nastavení, ale ušetří vám více než 5 hodin práce každý týden.
⭐ Bonus: Využijte ClickUp Autopilot Agents k řešení opakované komunikace ve velkém měřítku. Tito asistenti využívající umělou inteligenci mohou automaticky odpovídat na dotazy studentů, přesměrovávat e-maily správnému poradci a spouštět další kroky.
Například když potenciální student pošle e-mail s dotazem na nárok na stipendium pro postgraduální program, agent Autopilot může okamžitě odpovědět s příslušnými podrobnostmi o finanční pomoci, označit poradce pro přijímání studentů pro další kroky a vytvořit úkol pro zaslání personalizované připomínky před dalším termínem pro podání přihlášky.
5. Pořádejte osobní akce
Studenti chtějí vidět kampus, kde stráví několik příštích let. Dejte jim příležitost ho zažít tím, že jim zpřístupníte stávající akce na kampusu.
Pořádejte dny otevřených dveří s registrací během víkendů homecoming, výročních festivalů, významných sportovních utkání nebo dokonce hostujících přednášek. Návštěvy kampusu jim ukážou energii a kulturu vaší vysoké školy.
Pro místní a regionální zájemce naplánujte skupinové prohlídky kampusu o víkendech. Ušetříte tak čas na individuálních prohlídkách a vaši zájemci budou mít také příležitost setkat se s ostatními, kteří uvažují o stejných programech.
Během prohlídek kampusu mohou studenti-ambasadoři sdílet své zkušenosti a zároveň odpovídat na otázky, které během prohlídky vyvstanou.
Pro potenciální studenty z celé země nebo ze zahraničí nahrajte virtuální prohlídky kampusu a vložte je na svůj web. Vytvořte interaktivní 360stupňové zážitky, které uživatelům umožní procházet budovy kampusu vlastním tempem.
Jak vám může ClickUp pomoci?
Šablona ClickUp pro marketing akcí udržuje všechny detaily v pořádku, od plánování a rozvrhování dobrovolníků až po sledování potvrzení účasti a následné kroky po akci.
V ClickUp Views můžete naplánovat jednotlivé fáze dne otevřených dveří nebo prohlídky kampusu, sledovat registrace prostřednictvím vlastních polí a přidělovat přípravné úkoly jednotlivým oddělením.
Jakmile je pracovní postup akce nastaven, ClickUp Calendar přidává další úroveň kontroly. Každá část akce na kampusu se stává časově ohraničeným plánem.
Kalendář můžete také synchronizovat s externími nástroji, jako je Google Calendar nebo Outlook, aby byli všichni členové fakulty, dobrovolníci a zaměstnanci informováni.
6. Investujte do lokálního vyhledávání a správy online reputace
Pro vysoké školy začíná viditelnost dlouho předtím, než student navštíví jejich webové stránky. Když potenciální studenti (a jejich rodiče) vyhledávají „nejlepší obchodní školy v mém okolí“ nebo „nejlepší programy ošetřovatelství v Bostonu“, přítomnost vaší vysoké školy na internetu rozhoduje o tom, zda se vůbec dostanete do jejich hledáčku.
Optimalizace místního vyhledávání a správa online reputace jsou dnes dva nejdůležitější pilíře marketingu vysokých škol. Společně vám pomohou oslovit správné studenty ve správných regionech se správným poselstvím.
Začněte optimalizací svého profilu Google Business Profile (GBP). Berte jej jako první dojem, který vaše vysoká škola zanechá. Zajistěte, aby každá pobočka měla aktualizovaný profil s přesnými údaji, včetně adresy, kontaktního čísla, otevírací doby a kvalitních fotografií kampusu.
Přidávejte příspěvky o dnech otevřených dveří, blížících se termínech pro podání přihlášek a akcích na kampusu. Povzbuzujte současné studenty a absolventy, aby zanechali upřímné a podrobné recenze o svých zkušenostech. Ty mají pro potenciální studenty větší váhu než jakákoli placená reklama.
Kromě vyhledávacích seznamů se správa reputace vztahuje také na to, jak vaše vysoká škola komunikuje prostřednictvím digitálních kanálů.
Reagujte rychle na pozitivní i negativní recenze s empatií a transparentností. Berte to jako zrcadlo, které studentům ukazuje, jak vaše instituce oceňuje zpětnou vazbu.
Jak vám může ClickUp pomoci?
ClickUp Tasks promění obecné cíle v jasné, proveditelné kroky, které lze snadno sledovat a spravovat. Začněte tím, že vytvoříte úkoly pro každý ukazatel KPI týkající se reputace nebo marketingu, který chcete zlepšit – například zvýšení počtu recenzí na Googlu, zlepšení hodnocení hvězdičkami nebo rozšíření vaší přítomnosti v místních adresářích.
Každý úkol lze rozdělit na menší dílčí úkoly nebo položky kontrolního seznamu, díky čemuž lze měřit a řídit i nehmotné aspekty, jako je reputace a viditelnost. Úkoly můžete přiřadit konkrétním členům týmu, nastavit termíny, přidat priority a sledovat pokrok od začátku do konce.
Úkoly lze seskupit podle týmu, oddělení nebo iniciativy, například „Lokální SEO“, „Správa reputace“ nebo „Zpětná vazba studentů“, aby každý věděl, na co se má zaměřit a jak jeho práce přispívá k celkovému výsledku.
S ClickUp Tasks proměníte nápady a cíle v konkrétní akce, díky čemuž bude snadné měřit výsledky a udržet váš tým v souladu.
📮 ClickUp Insight: 55 % manažerů vysvětluje „proč“ za projekty tím, že propojuje úkoly s většími výzvami nebo cíli.
To znamená, že 45 % lidí, kteří upřednostňují proces před účelem, může vést k nedostatku motivace a elánu mezi členy týmu. I ti nejvýkonnější zaměstnanci potřebují vidět, jak je jejich práce důležitá, a najít smysl v tom, co dělají.
Je čas překlenout propast. Propojte jednotlivé úkoly s obecnými cíli a záměry v ClickUp. Využijte vestavěné vztahy a závislosti, abyste ukázali, jak každý úsilí přispívá k celkovému obrazu, a tím učinili úkoly smysluplnějšími pro všechny členy vašeho týmu.
💫 Skutečné výsledky: Cartoon Network využilo funkce ClickUp pro správu sociálních médií, aby dokončilo publikování obsahu o 4 měsíce dříve a spravovalo dvakrát tolik sociálních kanálů se stejným počtem zaměstnanců.
📚 Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro správu kampusu
7. Digitální reklama založená na datech
Digitální reklama založená na datech využívá poznatky o publiku, analýzu chování a metriky konverze, aby vám poskytla informace o tom, jak, kde a kdy vaše vysoká škola provozuje online kampaně.
Pomocí Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn a YouTube můžete propagovat dny otevřených dveří, spuštění programů, stipendia a termíny pro podání přihlášek u kvalifikovaného publika.
Ale proč je to důležité?
Sledováním zobrazení, kliknutí a konverzí můžete zjistit, které kampaně přitahují nejkvalitnější potenciální zákazníky a které naopak zaostávají.
V ideálním případě chcete sledovat, kolik potenciálních zákazníků se skutečně stalo uchazeči. Když dokážete propojit data na úrovni kampaně (kliknutí na reklamy, návštěvy vstupní stránky a odeslané formuláře) s reálnými výsledky zápisu, stane se vaše reklama strategií růstového marketingu.
Začněte propojením svých datových zdrojů. Synchronizujte své reklamní platformy, CRM, podnikový marketingový software a analytické nástroje, aby se aktivity potenciálních zákazníků shromažďovaly v centrálním systému.
Dále vytvořte segmenty studentů, které odrážejí váš náborový trychtýř. Mohou to být studenti posledního ročníku střední školy, kteří zkoumají možnosti vysokoškolského studia. Nebo zahraniční studenti, kteří hledají informace o vízech a ubytování. Nebo cokoli jiného.
Přizpůsobte obsah svých reklam tak, aby odrážel motivace jednotlivých segmentů. Středoškolský student může reagovat na živé vizuální podněty z kampusu. Profesionální student může lépe reagovat na zprávy zaměřené na návratnost investic, které se týkají platových výsledků nebo flexibility.
Jak vám může ClickUp pomoci?
Dashboardy ClickUp poskytují jasný přehled o výkonu vaší marketingové kampaně. Sledujte relevantní metriky marketingové produktivity, abyste měli jistotu, že plníte své cíle.
⭐ Bonus: Propojte své oblíbené reklamní a analytické nástroje přímo s ClickUp pomocí ClickUp Integrations. Propojte platformy jako Google Ads, Meta, HubSpot a Google Analytics, abyste automaticky získávali data o kampaních a metriky výkonu.
8. Proměňte své studenty v ambasadory značky
Vaši studenti jsou vaším nejúčinnějším marketingovým týmem.
Otázkou je, zda jim to dovolíte?
Když student sdílí svůj vlog o stěhování do koleje, fotku z každoročního festivalu nebo krátký příspěvek o tom, jak mu profesor pomohl získat stáž, je to marketing, který si za peníze nekoupíte.
Tyto autentické, nearanžované příběhy vytvářejí emocionální vazby, které žádná placená reklama nedokáže napodobit. Ukazují, jaké je skutečné život na vašem kampusu, a pomáhají potenciálním studentům představit si, jak by tam mohli žít.
Mnoho univerzit a vysokých škol jej také zařazuje do svého marketingového plánu.
Univerzita Jižní Kalifornie (USC) provozuje jeden z nejlépe strukturovaných a nejúspěšnějších programů studentských ambasadorů v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Každý ambasador je vybírán na základě přísného výběrového řízení a proškolen v oblasti digitální etikety, hlasu značky a základů tvorby obsahu, včetně fotografie, krátkých videí a vyprávění příběhů.
Vaši ambasadoři sdílejí různé pohledy a pocházejí z různých prostředí, včetně zahraničních studentů, přestupujících studentů, sportovců a umělců. Potenciální uchazeči tak vidí různé verze vysokoškolského života.
Jak vám může ClickUp pomoci?
Provozování programu studentských ambasadorů vyžaduje koordinaci mezi marketingem, přijímacím řízením, sociálními médii a studentskými záležitostmi. ClickUp for Education pomáhá zefektivnit všechny části tohoto procesu.
Vytvořte si v ClickUp speciální pracovní prostor Ambassador Workspace, kde bude váš marketingový tým spravovat nábor, školení, plánování obsahu a sledování výkonu.
Váš marketingový tým může přidat každého ambasadora jako hosta, který může odesílat příspěvky ke schválení nebo sledovat termíny kampaní.
Zdroje pro zapracování nových zaměstnanců, jako jsou pokyny pro používání značky a zásady pro sociální média, jsou uloženy v ClickUp Docs.
Kalendář ClickUp vám pomůže naplánovat obsah ambasadorů kolem klíčových momentů akademického roku, jako jsou orientační akce, sportovní události, nábor studentů a týden promocí.
Běžné výzvy v oblasti marketingu vysokých škol a jak je překonat
I při použití těch nejlepších strategií představuje marketing v oblasti vysokoškolského vzdělávání řadu výzev. Mezi ně patří:
❗Jak vyniknout na nasyceném trhu
Ministerstvo školství USA uvádí téměř 4 000 akademických institucí v USA , které udělují akademické tituly. Tento počet nezahrnuje odborné ani netradiční školy.
Trh je konkurenceschopnější než kdy dříve a dochází k významné změně v tom, jak studenti vnímají tradiční vzdělávání.
✅ Řešení: Vyhněte se obecné pozici, kterou používají všichni ostatní.
Místo toho, abyste mluvili o „globálních příležitostech“, zaměřte se na cílené sdělení. Může to být zdůraznění míry umístění absolventů do 6 měsíců po ukončení studia.
Místo „špičkového výzkumu“ zdůrazněte, jak vaši studenti přispívají k financovaným projektům již ve druhém ročníku.
❗Sladění různých oddělení
Zeptejte se jakékoli instituce vyššího vzdělávání a zjistíte, že používá spoustu různých nástrojů. CRM pro přijímací řízení, e-mailovou platformu pro marketing, starší ERP pro akademické účely a tabulky pro kontaktování absolventů.
V důsledku toho marketing, přijímací oddělení, absolventi a akademické katedry pracují izolovaně.
Výsledkem je nedostatečná koordinace mezi těmito odděleními. Bez marketingového plánu to vede k nesourodé studentské zkušenosti.
✅ Řešení: Podporujte mezifunkční plánování prostřednictvím sdílených kalendářů, pravidelných synchronizací strategií a jednotných briefů kampaní. Stanovte jasné pokyny pro značku a pracovní postupy, aby každý oddělení přispívalo k jednotnému a soudržnému příběhu.
📚 Číst více: Jak používat ClickUp pro studenty
❗Omezené marketingové rozpočty
Pokud jste malá vysoká škola nebo univerzita s omezeným marketingovým rozpočtem a zdroji, prostě nemůžete dělat 10 věcí najednou.
Soutěžíte také s institucemi, které mají marketingové rozpočty v řádu milionů dolarů a disponují agenturami poskytujícími komplexní služby a interními zaměstnanci, kteří se o vše starají.
✅ Řešení: Nevrhněte se do toho po hlavě. Zaměřte se na 2–3 kanály, kde se nachází vaše cílová skupina. Sdílejte svůj obsah pravidelně. Není na škodu využít umělou inteligenci k rozšíření vašich digitálních marketingových aktivit. Například při tvorbě obsahu, jeho opětovném použití nebo brainstormingu atd.
💡 Tip pro profesionály: Pokud má váš tým omezené kapacity, použijte funkci Connected Search v ClickUp Brain, abyste každému nápadu dodali kontext, než se pustíte do jeho realizace.
Například při brainstormingu konceptů kampaní může Brain automaticky načíst související informace z minulých zpráv o přijímacích řízeních, příspěvků na sociálních sítích nebo shrnutí událostí uložených ve vašem pracovním prostoru.
Soustřeďte své marketingové aktivity na vysoké škole pomocí ClickUp
Holistický marketing napříč digitálními marketingovými kanály zvýší počet zapsaných studentů. Ale nechcete, aby se váš tým přetěžoval zvládáním chaosu, zejména když je jeho čas již rozdělen mezi tisíce různých úkolů.
ClickUp vám v tomto ohledu ušetří čas.
Tato aplikace pro práci centralizuje vaši práci. Získáte pracovní prostor, kde je obsah doplněn kontextově orientovanou umělou inteligencí, automatizací, která zpracovává opakující se úkoly, šablonami vytvořenými pro marketing ve vzdělávání a funkcemi pro spolupráci, které zajišťují soulad vašeho týmu.
Zkrátka vše, co vám pomůže převést vaše marketingové nápady z konceptu do praxe, aniž byste museli opustit jednu platformu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte plánovat své marketingové strategie pro vysoké školy.