Jak úspěšně propagovat akci online i offline

Přemýšleli jste někdy, proč se některé akce vyprodají během několika minut, zatímco jiné mají potíže s prodejem vstupenek? Tajemství spočívá v propagačním plánu, který vyvolává nadšení a pocit naléhavosti dlouho předtím, než se otevřou dveře. Neuvěřitelná akce si zaslouží odpovídající publikum, ale to vás nenajde náhodou.
Proto je tak důležité vědět, jak propagovat akce. Zajistíte tak, že potenciální účastníci, kteří by se rádi zúčastnili, nepropásnou tuto příležitost.
V tomto článku si projdeme promyšlené způsoby, jak šířit informace a oživit vaši akci, od sdílení správných detailů online až po vytváření drobných detailů, díky kterým se lidé budou cítit pozváni.
Šablona ClickUp pro propagaci událostí pomáhá zjednodušit chaotické plánování tím, že všechny detaily uchovává na jednom snadno spravovatelném místě. Ať už jde o nastavení kampaní, koordinaci oslovování nebo sledování výsledků, vše se odehrává na jednom místě.
Proč je propagace události důležitá
V říjnu 2012 se rakouský parašutista Felix Baumgartner, sponzorovaný společností Red Bull, rozhodl skočit ze stratosféry a překonat zvukovou bariéru ve volném pádu.
Na první pohled to mohlo být jen další extrémní sportovní kousek. Ale způsob, jakým Red Bull z něj udělal sdílený globální moment, ho učinil legendárním. Akce byla vysílána živě na YouTube, kde miliony běžných lidí sledovaly, jak se historie odehrává v reálném čase.
A jaká byla propagace? Společnost Red Bull budovala očekávání po celé měsíce sdílením zákulisních informací, tiskových zpráv a působivých vizuálů v rámci reklamy na akci na různých sociálních médiích.
Více než 8 milionů lidí sledovalo živý přenos současně, což byl v té době rekord. A Red Bull se stal značkou, na kterou nikdo nemohl zapomenout.
Výsledkem je síla pozitivní propagace akce. ✨
Zde je několik dalších osvědčených způsobů, jakými propagace akce může přinést změnu:
✅ Vytváří vzpomínky, které lidé chtějí sdílet, a promění vaši akci v příběh, který žije daleko za hranicemi místnosti nebo obrazovky.
✅ Pomáhá vám oslovit cílovou skupinu tam, kde se nachází, a zajistit, aby se o akci včas dozvěděli ti, kteří o ni mají největší zájem, a mohli se jí zúčastnit.
✅ Zvyšuje povědomí o vaší značce, vaší věci nebo vaší myšlence a zařazuje ji do konverzací, které pokračují i po skončení akce.
✅ Povzbuzuje potenciální účastníky akce, aby se stali aktivními účastníky díky obsahu vytvářenému uživateli, což vyvolává nadšení, které se šíří ústním podáním a sdílením na sociálních sítích.
✅ Vytvořte dynamiku pro vaši příští akci, protože dobře propagované setkání vzbuzuje u lidí očekávání toho, co přijde poté.
5 strategií propagace před akcí, které přilákají zájem
Jak asi tušíte, týdny před akcí jsou stejně důležité jako samotný den konání.
Registrace mají tendenci přicházet pozdě a přesvědčit zaneprázdněné lidi, aby se zavázali, je jako vytrhávat zuby. A protože většina finančních prostředků jde na samotnou akci, rozpočty jsou napjaté.
Existují však strategie, jak těmto výzvám čelit přímo. Podívejme se, jak můžete propagovat svou akci v týdnech a dnech před velkým dnem.
1. Zaměřte se na to, koho zvete
Jednou z nejčastějších chyb je předpoklad, že vaše akce je „pro všechny“. To nikdy není pravda. Zúžení cílové skupiny vám ušetří peníze, zlepší vaše sdělení a přiměje lidi, aby řekli ano.
Pokud nevíte, komu se obracíte, skončíte s nevýrazným letákem nebo obecnými příspěvky na LinkedIn, které nemají žádný účinek. To je zbytečná námaha.
Místo toho rozdělte svůj seznam na segmenty: členové místní komunity, minulí účastníci nebo specializovaná skupina, jako jsou „manažeři střední úrovně ve zdravotnictví“. Oslovte je přímo s tématem vaší akce a dalšími podrobnostmi a sledujte, jak se zvyšuje viditelnost vaší akce.
💡 Tip pro profesionály: Projděte si minulá data z vaší aplikace pro akce nebo stránek akcí. Která skupina se zaregistrovala nejrychleji? Která se nejčastěji nedostavila? Znalost těchto dat vám pomůže oslovit lidi, kteří s největší pravděpodobností navštíví vaši nadcházející akci.
2. Proměňte svou pozvánku v příběh, ne v oznámení
Realita je taková, že nikdo si nepamatuje pouze data a časy. „Pátek, 18:00, sál B“ nikoho k účasti na akci nepřiměje. Lidé si pamatují příběhy – co se naučí, koho potkají nebo jaký pocit si odnesou.
Samozřejmě musíte oznámit klíčové podrobnosti akce. Zvažte ale také výzvy, kterým čelí vaše publikum.
Šetří jim vaše akce čas? Poskytuje jim přístup k názorům, které by jinak možná neslyšeli? Pomůže jim vyhnout se chybám? Vaše strategie propagace akce by měla zdůrazňovat problém, který pro ně řešíte.
📌 Příklad: Daňová poradkyně měla potíže se získáváním přihlášek na své webináře. Původní předmět e-mailu zněl „Daňový seminář 2024“. Přepsala ho na „Přestaňte ztrácet peníze: 5 chyb, které malé podniky dělají v daňovém období“. Najednou lidé začali přeposílat její e-maily a počet registrací vzrostl.
📮 ClickUp Insight: 92 % pracovníků se při sledování úkolů spoléhá na roztříštěné metody, což vede k opomenutým rozhodnutím a pomalejšímu provádění. Od poznámek k následným krokům až po tabulky – důležité detaily se často ztratí.
Díky správě úkolů ClickUp lze každou konverzaci proměnit v akční úkol, díky čemuž bude váš tým rychlý, soustředěný a synchronizovaný.
3. Vytvořte si vrstvy kanálů podle svých záměrů
Vaše webová stránka akce může vypadat skvěle, ale je to jen jeden z mnoha dílků skládačky. Pokud se spoléháte na jediný kanál, riskujete, že přijdete o většinu svého publika.
Problémem je, že lidé se rozptylují: někteří žijí na Instagramu, jiní pravidelně otevírají e-maily, zatímco LinkedIn může být vaší jedinou cestou k firemním zákazníkům.
Klíčem není „být všude“, ale využít každý kanál k tomu, k čemu se nejlépe hodí:
- E-maily s připomenutími a odpočítáváním
- Instagramové příběhy pro nahlédnutí do zákulisí
- Příspěvky na LinkedIn pro myšlenkové vedení
- Události na Facebooku pro potvrzení účasti
4. Motivujte k včasnému závazku
Všichni organizátoři akcí znají ten nepříjemný pocit, když tři týdny před akcí zůstávají registrační formuláře prázdné. Lidé rádi čekají na poslední chvíli, ale to má katastrofální dopad na catering, hotelové rezervace a důvěru sponzorů. Řešením je odměnit lidi za včasnou registraci.
Pokud nechcete snižovat ceny, nabídněte exkluzivitu. Například můžete dát těm, kteří se zaregistrují jako první, přednostní přístup k velmi žádaným workshopům, VIP setkání nebo dokonce bonus ke stažení.
Cílem je, aby čekání bylo vnímáno jako riskantní.
📌 Příklad: Wellness trenérka, která pořádala bezplatnou akci, slíbila prvních 50 přihlášeným digitálního průvodce meditací. Jeho distribuce nic nestála, ale vytvořila pocit naléhavosti. Během týdne měla dostatek účastníků, aby mohla s jistotou oslovit sponzory akce.
5. Využijte důvěru partnerů a hlasů, které lidé již sledují
Jednou z nejtěžších částí propagace je překonání bariéry skepticismu. Proč by vám lidé měli natolik důvěřovat, aby vám věnovali svůj čas?
V tomto ohledu vám mohou pomoci sponzoři akce, partneři nebo influenceři. Jejich důvěryhodnost se přenese na vaši akci a jejich publikum se stane vaším.
Nejlepší spolupráce nejsou s těmi největšími jmény, ale s těmi nejrelevantnějšími. Důležité je překrývání: jejich publikum by mělo být velmi podobné vašim potenciálním účastníkům.
5 strategií marketingu událostí pro propagaci během události
Na konci 19. století otevřela společnost Guinness v Dublinu dveře svého pivovaru a přivítala místní obyvatele. Lidé mohli vidět, jak se pivo vyrábí, a na závěr si dokonce dát půllitr.
Návštěvníkům, kteří se stali zákazníky, poskytlo příběh, který si mohli odnést domů a sdílet.
V jistém smyslu to byla jedna z prvních akcí pořádaných společností. Prohlídky továren jsou však dnes již zcela běžné. Proto potřebujete nové strategie. Projděme si několik z nich:
1. Sdílejte příběh tak, jak se odehrává
Propagace událostí v reálném čase na sociálních médiích je to, co odlišuje události, které druhý den zmizí, od těch, které zůstávají v paměti.
Zveřejňujte nejdůležitější momenty, jakmile k nim dojde. Sdílejte úryvky z projevů řečníků, reakce publika nebo krátké videoklipy s klíčovými oznámeními. Účastníkům to dá pocit uznání a lidem, kteří sledují akci online, ukáže, že přicházejí o něco významného.
💡 Tip pro profesionály: Pověřte malý tým, který se bude plně soustředit na aktualizace v reálném čase. Pokud se budete spoléhat na hlavní organizační tým, propagace bude vždy ustupovat do pozadí za provozní záležitosti.
2. Zaměřte se na účastníky
Lidé více důvěřují svým vrstevníkům než propracovaným příspěvkům od organizátorů. Usnadněte účastníkům sdílení tím, že jim poskytnete podněty, vizuální materiály a důvody k publikování příspěvků.
Zázraky dokáže udělat fotokoutek s logem značky, dárek spojený se sdílením na sociálních sítích nebo výzva z pódia.
📌 Příklad: Místní umělecký festival připravil nástěnné kulisy s jedinečným hashtagem akce namalovaným napříč nimi. Návštěvníci se seřadili, aby si pořídili fotografie a zveřejnili je na Instagramu. Organizátoři nemuseli akci aktivně propagovat na sociálních médiích, protože většinu práce za ně odvedli účastníci.
3. Ukažte, co se děje za oponou
Účastníci milují propracovaný produkt, ale lidé zvenčí často více souzní s jeho syrovou, lidskou stránkou. Sdílení pohledů do zákulisí buduje intimitu a autentičnost.
Ukažte, jak se řečník rozcvičuje, krátký rozhovor s dobrovolníkem nebo tým, který se připravuje před otevřením dveří.
U hybridních akcí je to také způsob, jak virtuálním účastníkům dát pocit, že jsou součástí atmosféry, a ne jen diváky sledující přenos.
📌 Příklad: Na hybridní hudební přehlídce se tým deset minut před prvním vystoupením připojil živě na Instagramu ze zákulisí. Fanoušci, kteří se připojili z domova, zaplavili chat komentáři a mnozí si na poslední chvíli zakoupili přístup k živému přenosu. Tento spontánní příspěvek generoval více prodejů vstupenek než jakákoli placená reklama, kterou předtím zveřejnili.
4. Vytvořte pro své publikum malé pódium
Akce nejsou jen o tom, co se děje na hlavním pódiu. Nejvýraznějšími vypravěči jsou samotní účastníci.
Zachyťte jejich názory pomocí rychlých otázek a odpovědí, nahráváním krátkých referencí nebo rozhovory ve stylu „červeného koberce“ pro sociální média. Tím se účastníci stanou vašimi zastánci a okamžitě se znásobí vaše nabídka obsahu.
5. Udržujte online publikum aktivní
Hybridní akce již nejsou raritou. Bez plánu zapojení online účastníků riskujete, že ztratíte velkou část svého publika.
Vysílejte živě klíčové sekce, vytvářejte interaktivní ankety, pořádávejte soutěže na sociálních sítích a sdílejte zdroje v chatu v reálném čase. Když se vzdálení účastníci cítí zapojeni, zůstávají déle a je větší pravděpodobnost, že se zaregistrují na budoucí akce.
5 způsobů, jak uspět v propagaci po akci
To nejlepší, co můžete po akci udělat, je zajistit, abyste měli silnou motivaci zaznamenávat poznámky a úkoly v průběhu konverzací a podporovat zástupce v tom, aby co nejdříve provedli vysoce personalizované následné kroky.
To je dobrá rada od tohoto uživatele Redditu. Je to však jen začátek.
Post-event v podstatě prodlužuje životnost vaší akce.
Toto je vaše šance prohloubit vztahy s účastníky a proměnit nastolený trend v něco, co bude mít dlouhodobý dopad. Zde je návod, jak zajistit, aby vaše akce neskončila zavřením dveří.
1. Jednejte, dokud je paměť čerstvá
Každý den, kdy odkládáte následné kroky, dochází k prudkému poklesu zájmu. Účastníci jsou zaneprázdněni, jejich schránky jsou přeplněné a detaily rychle mizí.
Do 24 hodin pošlete děkovný vzkaz, ve kterém zdůrazníte klíčové momenty a sdílíte užitečné zdroje. Tím udržíte energii naživu. Pokud počkáte týden, jiskra zmizí.
2. Vytvořte centrum pro období po akci
Vaše webové stránky věnované akci by se měly stát centrem pro shrnutí události.
Zde se účastníci vracejí k jednotlivým sekcím, ti, kteří se akce nezúčastnili, dohánějí, co zmeškali, a potenciální účastníci vaší příští akce vidí důkaz její hodnoty.
Naplňte ji nahrávkami, prezentačními slajdy, fotogalerií, statistikami a výraznými citáty. Udělejte z ní místo, které stojí za sdílení.
3. Segmentujte své oslovení
Ne všichni účastníci jsou stejní. Někdo, kdo zůstal až do závěrečného proslovu, se velmi liší od účastníka, který se nikdy nepřihlásil.
Segmentujte své publikum a přizpůsobte mu své aktivity. Nezúčastněným osobám pošlete zprávu „Je nám líto, že jste nepřišli“ s nejdůležitějšími informacemi. Zapojeným účastníkům nabídněte další možnosti, jako je demo nebo přednostní registrace na budoucí akce.
💡 Tip pro profesionály: Vložte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, aby účastníci mohli jedním kliknutím sdílet nejdůležitější momenty ve svých sítích.
4. Využijte svůj obsah k jiným účelům
Nejtěžší část už máte za sebou: vytvoření skvělých prezentací, vizuálů a konverzací. Nyní tento obsah využijte.
Proměňte videa z hlavních přednášek na blogové příspěvky, breakout sessions na podcasty a nejdůležitější momenty akce na karusely na LinkedIn. Díky repurposing se marketing vaší akce rozšíří daleko za hranice jediného data.
📌 Příklad: Představte si, že designová agentura vystřihla 30sekundové ukázky ze své konference a každý týden je zveřejňovala na Instagramu. Tato dripová kampaň udržela zájem o akci po téměř tři měsíce a přilákala nové zájemce o odběr jejich newsletteru.
5. Udržujte konverzaci v chodu
Vaše akce je příležitostí k vybudování komunity. Propagace po akci funguje nejlépe, když lidem poskytnete prostor pro další kontaktování.
Vytvořte skupinu na LinkedIn nebo Slacku, sdílejte další zdroje nebo uspořádejte rychlou následnou diskuzi s vašimi řečníky. Když se účastníci cítí být součástí probíhající konverzace, je mnohem pravděpodobnější, že se zúčastní i vašich budoucích akcí.
💡 Tip pro profesionály: Zeptejte se účastníků, co by rádi viděli příště. Jedná se o kombinaci zapojení účastníků a bezplatného průzkumu publika.
Jak ClickUp podporuje pracovní postupy při propagaci událostí
Do této chvíle jste již jistě zjistili, že pořádání akce zahrnuje stovky drobných detailů. Abyste neztratili přehled o všem, co je třeba udělat, potřebujete platformu, která vše spojí dohromady.
Právě zde přichází na řadu ClickUp, aplikace pro každodenní práci.
Mějte všechny detaily pod kontrolou díky správě úkolů ClickUp.
Představte si následující situaci: plánujete hybridní konferenci s workshopy, hlavními řečníky a velkou networkingovou sekcí. V ClickUp můžete pro akci vytvořit speciální složku a rozdělit ji na seznamy, jako jsou „Sociální média“, „Kontakt s tiskem“ a „Správa řečníků“.
Pomocí ClickUp Tasks vytvoříte úkoly jako „Navrhnout upoutávkový banner na Instagram“, „Odeslat balíček s informacemi o hlavní přednášce“ nebo „Zveřejnit oznámení o prodeji vstupenek“ .
Každý úkol prochází vlastními stavy ClickUp, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“, „Vyžaduje kontrolu“ a „Naplánováno“, takže řízení projektu akce je snadno sledovatelné.
📌 Příklad: Představte si agenturu zabývající se pořádáním akcí, která organizuje městský festival jídla. Mohla by organizovat své úkoly podle kanálů – jeden seznam pro příspěvky na sociálních sítích, druhý pro styk s tiskem a další pro koordinaci dodavatelů. Tím by se vyhnula chybám, jako je dvojí zveřejnění stejného obrázku na Instagramu a úplné zapomenutí naplánovat hromadný rozesílání e-mailů.
🌟 Bonusový tip: Máte na starosti příliš mnoho věcí najednou? Využijte ClickUp Brain MAX a uvolněte si ruce! Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
Centralizujte své zdroje pomocí ClickUp Docs
Každá akce s sebou přináší záplavu souborů: životopisy řečníků, loga sponzorů, tiskové zprávy a návrhy textů pro sociální sítě. Místo toho, abyste je ztratili v nekonečných e-mailových vláknech, můžete vše uložit do ClickUp Docs.
Můžete si vytvořit jeden dokument s rámcem pro komunikaci vaší akce, aby všechny tweety, plakáty nebo příspěvky na LinkedIn byly konzistentní. Další dokument může obsahovat často kladené otázky a šablony pro komunikaci s vaším týmem, které budou přímo propojeny s příslušnými úkoly.
📌 Příklad: Představte si neziskovou organizaci, která pořádá charitativní gala. Mohla by použít Docs k uložení podrobností o sponzorech, pokynů pro značku a instrukcí pro dobrovolníky na jednom místě. Tímto způsobem by dobrovolníci nemuseli neustále žádat: „Můžete mi znovu poslat ten PDF soubor?“ a organizátoři by mohli věnovat více času propagaci.
Ušetřete čas díky automatizaci
Termíny v marketingu událostí se rychle mění. Místo ručního upomínání kolegů nechte automatizaci ClickUp, aby za vás vyřídila předávání úkolů.
Můžete nastavit pravidla jako „Když design dokončí grafiku pro sociální sítě, změňte úkol na Připraveno k revizi a informujte vedoucího marketingu.“ Nebo „Když je úkol označen jako „e-mailová kampaň“, automaticky jej přiřaďte copywriterovi.“
💡 Tip pro profesionály: Propagace událostí nikdy neztrácí na intenzitě a ClickUp Brain s ní drží krok. Potřebujete napsat e-mailovou upomínku pro pozdní registrace, popisek na LinkedIn, abyste oznámili nového řečníka, nebo děkovný dopis pro účastníky? Stačí se zeptat a ClickUp Brain během několika sekund vygeneruje propracované možnosti v souladu s vaší značkou.
Týmy organizující akce, které používají ClickUp Brain, mohou také shrnout plánovací schůzky, vytáhnout akční položky z vašich dokumentů a dokonce odpovědět na rychlé otázky, jako například „Kdy je termín pro dodání materiálů sponzorů?“ nebo „Kde je finální verze programu akce?“
Marketingové týmy uvádějí, že ušetří 3–5 hodin týdně na opakujících se činnostech, jako je psaní návrhů, shrnování a hledání odpovědí. Tento čas můžete věnovat přípravě poutavějšího příběhu o akci.
Takto vám ClickUp Automations a ClickUp Brain společně usnadní život:
Zaměřte se na realizaci pomocí šablon ClickUp.
Šablona ClickUp Event Promotion Template vám ulehčí plánování tím, že všechny pohyblivé části soustředí do jednoho organizovaného prostoru. Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými poznámkami a termíny, můžete jasně naplánovat cíle, časové osy a kampaně.
🌻Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte si měřitelné cíle, které jsou v souladu s účelem vaší akce.
- Vytvořte jasný propagační harmonogram s úkoly a termíny.
- Koordinujte sociální média, tiskové zprávy a kampaně influencerů na jednom místě.
- Sledujte výsledky a vylepšujte svou strategii propagace akcí pro budoucí události.
Bonus: Zde je video, které vysvětluje, jak zjednodušit plánování velkých akcí pomocí ClickUp.
Běžné výzvy při propagaci událostí a jak je překonat
Propagace událostí vás často zaskočí nečekanými překážkami. Zde jsou výzvy, se kterými se setkáváme znovu a znovu, spolu s promyšlenými způsoby, jak je překonat:
🚩 Výzva: Omezené rozpočty omezují rozsah vašich propagačních aktivit.
✅ Řešení:
- Zaměřte se na kanály, které přinášejí nejvyšší návratnost investic.
- Přetvořte jeden obsah do více formátů
- Opřete se o partnerství nebo sponzory pro společnou propagaci, abyste co nejlépe využili každý dolar.
🚩 Výzva: Nedostatek času na plánování kampaní před blížícím se datem akce
✅ Řešení:
- Pracujte zpětně od data akce a vytvořte časový plán.
- Hromadné vytváření propagačních materiálů
- Využijte automatizační nástroje pro připomenutí, následné kroky a plánování na sociálních sítích.
🚩 Výzva: Malé týmy nebo omezený počet zaměstnanců, kteří musí zvládnout více úkolů najednou
✅ Řešení:
- Identifikujte nejdůležitější role a delegujte nepodstatné úkoly.
- Připravte si skupinu dobrovolníků nebo externích freelancerů jako zálohu pro případ, že se na poslední chvíli objeví nějaké mezery.
🚩 Výzva: Obtížné sledování skutečného dopadu vaší strategie propagace akce
✅ Řešení:
- Před spuštěním plánu akce si stanovte jasné a měřitelné cíle.
- Jděte nad rámec povrchních metrik a měřte smysluplná data, jako jsou zdroje registrací na akci, návštěvnost z doporučení, aktivita na sociálních médiích a odpovědi v dotaznících po akci.
🚩 Výzva: Propagace může působit příliš vlezle nebo přehnaně, což snižuje důvěru cílové skupiny.
✅ Řešení:
- Zajistěte transparentní komunikaci zaměřenou na účastníky
- Sdílejte autentické pohledy do zákulisí
- Zajistěte, aby všechny sliby uvedené ve vašem marketingu odpovídaly skutečnému zážitku z akce.
Žádné problémy na poslední chvíli, stačí kliknout na ClickUp.
Když přemýšlíte o tom, jak propagovat událost, mějte na paměti, že kouzlo se stane, když je váš propagační plán stejně promyšlený jako samotná událost.
Jde o to spojit se se správnými lidmi ve správný čas způsobem, který působí upřímně a zapamatovatelně. Nejlepší akce nejen zaplní místa, ale také podnítí konverzace, budují komunity a nechávají lidi netrpělivě očekávat váš další velký nápad.
Ať už plánujete osobní, virtuální nebo hybridní akce, propagace je z poloviny o kreativitě a z poloviny o koordinaci. Jsou to e-maily, příspěvky, noční brainstormingy a finální detaily akce, díky kterým se účastníci budou cítit jako v bavlnce.
A i když práce v zákulisí není vždy okouzlující, promění obyčejné setkání v zážitek, který si lidé odnesou s sebou.
Právě v tomto ohledu ClickUp tiše vyniká. ✨
Neuchovává pouze vaše úkoly, ale poskytuje vám prostor, kde vedle sebe existují celkový přehled i malé detaily.
Jste připraveni, aby všichni mluvili o vašich nadcházejících akcích? Začněte plánovat, buďte organizovaní a nechte ClickUp, aby se postaral o chaos – tak se můžete soustředit na vytváření zážitků, které vydrží.
