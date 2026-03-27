Jak měřit a sledovat svůj podíl na trhu

Je Adidas populárnější než Nike? Mluví se na Instagramu více o Netflixu než o Amazon Prime? Věnuje se značce Taco Bell více pozornosti než McDonald’s?
To jsou otázky, které si týmy ohledně svých vlastních značek kladou každý den. A nemylte se, konkurence tyto trendy sleduje stejně pozorně.
Tento kousek pozornosti nazýváme podílem na hlasu. Je důležitý, protože lidé nekupují jen produkty; kupují značky, ke kterým cítí vztah. Ve skutečnosti by 76 % zákazníků raději zvolilo značku, ke které cítí pouto, než aby se rozhodlo pro konkurenci.
Pokud víte, jak velký podíl na konverzacích vaše značka již má, snáze zjistíte, které marketingové kampaně fungují a které by mohly potřebovat trochu podpořit.
V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně měřit podíl na diskuzi, a to včetně zmínek na sociálních médiích, podílu v SEO, placené reklamy a různých marketingových kanálů.
Co je podíl na trhu (SOV)?
Podstatou podílu na hlasu je to, kolik prostoru vaše značka zabírá v myslích lidí a v jejich rozhovorech ve srovnání s konkurencí.
Představte si, že stojíte v rušné místnosti plné značek a všímejte si, jak často zaznívá vaše jméno. Čím hlasitější a výraznější je vaše přítomnost, tím silnější je povědomí o vaší značce.
Ale jde jen o hluk? Ne. SOV znamená zůstat viditelný tam, kde vám vaše publikum již věnuje pozornost; to se liší od „podílu na trhu“, což je termín používaný k popisu popularity značky.
Podívejme se na rozdíly mezi nimi na několika příkladech.
🧠 Věděli jste, že: V roce 2022 se společnost Shiseido zaměřila na obsah vytvářený uživateli na sociálních médiích a povzbuzovala fanoušky, aby sdíleli své looky s produkty značky. Výsledkem bylo, že zmínky o make-upu Shiseido výrazně vzrostly ve srovnání s předchozím rokem, což ukazuje, jak viditelnost na správných místech může dramaticky zvýšit přítomnost značky.
Srovnání podílu na trhu a podílu na trhu
Představte si dva řetězce kaváren: Značka A je zmiňována všude na sociálních médiích, ale prodává méně šálků než značka B, která dominuje v reálných prodejích. V tomto případě má značka A vyšší podíl na hlasu, zatímco značka B drží větší podíl na trhu. Jedna ukazuje viditelnost, druhá ukazuje sílu tržeb.
Abychom lépe pochopili jejich rozdíly, přinášíme zde komplexní srovnání:
|Aspect
|Podíl na hlasu (SOV)
|Podíl na trhu (SOM)
|Definice
|Měří viditelnost, zmínky a přítomnost značky ve srovnání s konkurencí
|Měří tržby nebo výnosy, které vaše společnost drží na trhu
|Zaměření
|Povědomí o značce a dosah marketingu
|Prodej, tržby a získávání zákazníků
|Příklad
|Pokud se na Instagramu objeví Netflix v 2 000 z celkových 10 000 zmínek o streamování, jeho SOV je 20 %.
|Pokud Netflix dosáhne tržeb ze streamování ve výši 2 miliardy dolarů na trhu o velikosti 10 miliard dolarů, jeho SOM činí 20 %.
|Proč je to důležité
|Ukazuje, jak je vaše značka přítomná v konverzacích a médiích
|Ukazuje skutečné obchodní výsledky a finanční sílu
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony reportů pro sociální sítě ke sledování výkonu
Proč je SOV důležitý v konkurenční analýze
Znalost vašeho podílu na hlasu vám pomůže zjistit, jak si vaše značka stojí v porovnání s ostatními.
Pokud Nike dominuje v diskuzích o sportovním oblečení, ale Adidas zaznamenává během kampaně rostoucí počet zmínek, je to známkou posunu ve viditelnosti značky.
Podobně, pokud se Taco Bell najednou dostane v zmínkách na sociálních médiích do popředí před McDonald’s, může to odhalit zájmy spotřebitelů nebo dopad uvedení nového produktu na trh.
Často se mylně předpokládá, že analýza hlasu spočívá v kopírování konkurence, ale ve skutečnosti se snažíte odhalit mezery a příležitosti. Zaměřte se na vylepšení toho, co funguje, a získejte přehled o tom, jak se přítomnost vaší značky v průběhu času vyvíjí.
Kanály pro měření podílu na trhu
Nejlepší na podílu na hlasu je to, že není vázán pouze na jednu kampaň nebo dokonce na jeden kanál. Pokud zaostáváte na jedné platformě, můžete to vynahradit na jiné.
Pojďme si tedy projít klíčové kanály, kde by vaše značka měla být přítomna a kde by měla být měřena.
Zmínky na sociálních médiích
69 % lidí uvádí, že nejzajímavější obsah značek vidí na Instagramu, a téměř polovina si přeje, aby ho značky využívaly častěji. To samo o sobě ukazuje, jak důležité jsou sociální sítě pro podíl vaší značky na diskuzi.
Každý tag, komentář nebo zmínka je signálem toho, jak je vaše značka přítomna v každodenních konverzacích. Sledování těchto zmínek na sociálních médiích napříč platformami, jako jsou Instagram, X, LinkedIn nebo TikTok, vám pomůže zjistit nejen to, jak často se vaše značka objevuje, ale také co lidé říkají.
Vezměme si například místní kavárnu, která se objevuje v příbězích zákazníků. Jeden příspěvek vede k dalšímu a brzy se značka stane součástí širší konverzace. Takto roste podíl značky na konverzacích.
👀 Zajímavost: Když v roce 2023 přišel do kin film Barbie, vyvolal kulturní vlnu, která daleko přesáhla rámec pokladny. Část jeho kouzla spočívala v chytré kampani na sociálních sítích: uživatelé byli vyzváni, aby si pomocí nástroje založeného na umělé inteligenci vytvořili vlastní plakáty ve stylu Barbie, což přilákalo 13 milionů uživatelů.
Viditelnost ve vyhledávačích (podíl na hlasu v SEO)
Někteří tvrdí, že SEO je dnes méně účinné. Lidé si procházejí souhrny generované umělou inteligencí Googlu nebo se obracejí na nástroje jako ChatGPT, místo aby procházeli dlouhé seznamy odkazů. To však neznamená, že viditelnost ve vyhledávačích je irelevantní. Znamená to pouze, že se změnila.
Aby zůstala viditelná, musí se vaše značka nyní objevovat nejen v nejlepších výsledcích vyhledávání, ale také v odpovědích, ze kterých čerpají nástroje umělé inteligence. Proto je i nadále klíčové mít silný podíl na hlasu v SEO.
Čím častěji se váš web zobrazuje u relevantních klíčových slov a témat, tím větší je pravděpodobnost, že váš obsah zobrazí jak vyhledávače, tak asistenti s umělou inteligencí.
Pokud většina organické návštěvnosti pro dané klíčové slovo směřuje na váš web, znamená to, že v dané oblasti máte silný podíl na hlasu.
📖 Přečtěte si také: Softwarové nástroje pro marketingovou analytiku
Placená média (PPC a displayové reklamy)
Online reklama je dalším místem, kde lze měřit podíl na trhu. Účty Google Ads vám poskytují metriky, jako je podíl zobrazení, které ukazují, jak často se vaše reklamy zobrazují ve srovnání s konkurencí.
Pokud vaše značka získá více zobrazení u správných vyhledávacích dotazů, zabíráte více reklamního prostoru a zlepšujete svou přítomnost. Pokles podílu na zobrazeních může naznačovat potřebu upravit nabídky, zpřesnit cílení nebo přehodnotit nastavení kampaně.
To je důležité, protože výzkumy ukazují, že cílené reklamy a propagační akce upoutají pozornost přibližně třetiny lidí, přičemž u generace Z se tento podíl zvyšuje až na téměř 50 %.
PR a mediální pokrytí
Pokaždé, když se vaše značka objeví v článku nebo na zpravodajském webu, zvyšuje to váš podíl na diskuzi. Tento typ získaných médií buduje důvěryhodnost a formuje reputaci vaší značky způsobem, jakým to reklamy nedokážou.
Sledování zmínek v médiích a PR pokrytí vám pomůže zjistit, zda vaše úsilí přináší vaší značce pozornost správného publika.
📖 Přečtěte si také: Šablony zpráv o digitálním marketingu zdarma pro datově podložené poznatky
Odvětvová fóra a diskuse v komunitách
Niche fóra, recenzní weby a online komunity jsou často místy, kde lidé sdílejí upřímné názory.
Sledováním diskusí v těchto prostorech můžete měřit, jak často se vaše značka objevuje ve srovnání s konkurencí.
Tyto zmínky jsou cenné, protože odrážejí skutečný zájem spotřebitelů a náladu uživatelů. Vaše přítomnost a aktivní reakce v těchto konverzacích pomáhají posílit pozici vaší značky.
📌 Příklad: Představte si, že se na fóru r/Fitness na Redditu diskutuje o nové fitness aplikaci. Desítky uživatelů ji doporučují před většími konkurenty, což značce přináší znatelný nárůst podílu na diskuzi v rámci této komunity.
Jak vypočítat podíl na hlasu: podrobný průvodce
Představme si, že jste právě uvedli na trh novou značku kávy. Tento měsíc vás lidé zmínili online asi 50krát. Vaši konkurenti zároveň zaznamenali celkem 450 zmínek. Chcete vědět, jak velký podíl máte v této širší diskusi. Právě zde přichází na řadu podíl na hlasu.
Zde je návod, jak na to krok za krokem:
Krok 1: Rozhodněte se, co budete měřit
Může se jednat o zmínky na sociálních médiích, zobrazení reklam, návštěvnost webových stránek nebo dokonce mediální pokrytí. Vyberte si kanál (nebo kanály), na kterých chcete přítomnost své značky posoudit.
Krok 2: Shromážděte údaje o své značce
Spočítejte, kolikrát byla vaše značka zmíněna, kolik kliknutí zaznamenala vaše reklama nebo kolik návštěvníků přivedl daný kanál na váš web.
Krok 3: Shromážděte celkové počty
Nyní sečtěte stejná data pro všechny vaše konkurenty v daném odvětví. Získáte tak ucelený přehled o trhu.
Krok 4: Proveďte výpočet
Zde je jednoduchý vzorec:
Podíl na hlasu = (počet vaší značky ÷ celkový počet) × 100
V našem příkladu s kávovou značkou:
50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 %
To znamená, že vaše značka v současné době zaujímá 10 procent konverzace na tomto trhu.
Krása tohoto vzorce spočívá v tom, že funguje všude. Na sociálních médiích můžete měřit počet zmínek. U reklam můžete využít podíl zobrazení z Google Ads. Ve vyhledávání můžete sledovat, jak často se váš web zobrazuje ve srovnání s ostatními. A v oblasti PR můžete sledovat, jak často se vaše značka objevuje v článcích nebo zpravodajství.
📖 Přečtěte si také: Vytvoření účinné marketingové komunikační strategie
Klíčové metriky a KPI, které je třeba sledovat pro SOV
Chcete opravdu pochopit, jak měřit podíl na trhu pro vaši značku? Zde jsou základní informace, jejich význam a způsob použití.
1. Celkový počet zmínek vs. konkurence
Toto je klasický pohled na podíl na hlasu. Spočítejte zmínky o vaší značce v daném kanálu, přidejte zmínky o konkurenci a poté vypočítejte své procento.
Vzorec: SOV = (zmínky o vaší značce ÷ celkový počet zmínek na trhu) × 100
Stejný princip platí i pro další signály, jako jsou kliknutí nebo návštěvnost.
Jak vám to pomůže:
- Ukazuje přítomnost vaší značky v konverzaci ve srovnání s ostatními
- Funguje pro zmínky na sociálních médiích, PR pokrytí a dokonce i pro části placeného nebo organického provozu, když hledáte jednoduchý způsob, jak měřit a vypočítat podíl.
2. Zobrazení a dosah
Dosah je počet jedinečných uživatelů, kteří viděli váš obsah. Zobrazení je celkový počet případů, kdy byl obsah zobrazen, včetně opakovaných zobrazení. Sledujte oba tyto ukazatele, abyste pochopili, jak široké je povědomí o vaší značce a jak často se objevuje.
💡 Tip pro výkonnostní marketéry: V Google Ads přidejte sloupce s podílem na zobrazeních, abyste zjistili, jaké procento způsobilých zobrazení jste skutečně získali. Vaše zobrazení vydělená celkovým počtem způsobilých zobrazení poskytují jasný signál viditelnosti ve stylu SOV pro placené kampaně.
3. Míra zapojení
Míra zapojení vám ukáže, jak aktivně lidé interagují s vaším obsahem v poměru k velikosti vašeho publika nebo dosahu. Myslete na lajky, komentáře, sdílení, uložení a kliknutí. Jedná se o užitečnou kontrolu kvality vedle pouhého počtu zmínek.
Trvalá interakce je silným ukazatelem zdraví značky a aktivní online přítomnosti.
Vzorec: Míra zapojení podle dosahu = (Celkový počet interakcí / Dosah na jeden příspěvek) × 100
Rychlý přehled:
- Rostoucí zapojení při stabilním dosahu obvykle znamená, že váš obsah rezonuje
- Použijte stejnou metodu pro sebe i pro konkurenty, aby bylo srovnání spravedlivé.
4. Analýza sentimentu
Ne všechny zmínky jsou stejné. Analýza sentimentu klasifikuje konverzaci jako pozitivní, negativní nebo neutrální, takže můžete vidět, jak se lidé cítí, když o vás mluví.
Spojením objemu s tónem získáte věrnější obraz o přítomnosti vaší značky.
Jak na to:
- Sledujte výkyvy po uvedení na trh nebo PR aktivitách
- Porovnejte sentiment svých zákazníků se sentimentem konkurence a odhalte příležitosti v komunikaci
5. Pozice klíčových slov a viditelnost ve vyhledávání
Jak jsme viděli dříve, SEO podíl na hlasu odhaduje podíl potenciálního organického vyhledávacího provozu pro konkrétní sadu klíčových slov směřujících na váš web ve srovnání s provozem, který získávají konkurenti.
Propojuje žebříčky a kliknutí s jednoduchým podílem na viditelnosti, abyste mohli vidět své umístění na stránce s výsledky.
Témata, ve kterých se často umisťujete na předních pozicích a získáváte kliknutí, vykazují silnou viditelnost ve vyhledávání, zatímco mezery, kde se konkurence umisťuje výše, vám ukazují, kde je třeba obsah vylepšit nebo vytvořit.
Zde je několik užitečných zdrojů, které můžete prozkoumat:
- Google Search Console pro zobrazení, kliknutí a průměrnou pozici, což podloží vaše odhady SOV reálnými daty
- Nástroje pro sledování pozic, jako je Ahrefs a další, pro sledování pozic konkurence a automatizované metriky viditelnosti ve stylu SOV
Máte obavy, zda ve svých textech „používáte dostatek klíčových slov“? Toto vlákno na Redditu zachycuje užitečnou rovnováhu. Jeden názor nám připomíná, že máme psát pro lidi a nevnucovat přesné fráze:
Pokud budete v textu nepřirozeně používat doslovné fráze, pravděpodobně vám to v dlouhodobém horizontu uškodí. Nepište pro Google, pište pro lidi.
Jiný názor říká, že každý článek by měl mít jasný cíl, aby zůstal zaměřený:
Zaměřte každý článek na jedno konkrétní klíčové slovo. Pomůže vám to při psaní, protože se budete moci lépe soustředit.
Oba přístupy se skvěle doplňují. Vyberte si jasné téma, napište něco skutečně užitečného a pište přirozeným stylem. Poté využijte techniky měření podílu na hlasu, abyste zjistili, zda vaše stránky získávají spravedlivý podíl organického vyhledávacího provozu.
Zde je stručný přehled metrik, které jsme právě probrali:
|Metrika
|Co to ukazuje
|Proč je to důležité
|Celkový počet zmínek ve srovnání s konkurencí
|Jak často je vaše značka zmiňována ve srovnání s ostatními
|Odhalí váš podíl na konverzaci a pomůže vypočítat podíl
|Míra zapojení
|Jak lidé reagují na váš obsah
|Ukazuje, zda vaše publikum považuje váš obsah za smysluplný a poutavý
|Zobrazení a dosah
|Kolik lidí vidělo váš obsah a jak často
|Zvýrazňuje viditelnost vaší značky a výkonnost reklam
|Analýza sentimentu
|Ať už jsou zmínky pozitivní, negativní nebo neutrální
|Pomáhá sledovat reputaci značky a náladu zákazníků
|Pozice klíčových slov a viditelnost ve vyhledávání
|Vaše pozice ve výsledcích vyhledávání a podíl na návštěvnosti
|Ukazuje váš podíl na hlasu v SEO a příležitosti ke zlepšení viditelnosti
📖 Přečtěte si také: Řízení projektů na sociálních médiích: Kompletní průvodce
Nástroje pro měření podílu na trhu online
Měření podílu na hlasu může zpočátku znít složitě, ale existuje spousta nástrojů, které to výrazně usnadňují. Tyto nástroje za vás shromažďují zmínky, zobrazení a data z vyhledávání, takže můžete věnovat více času pochopení příběhu, který se skrývá za čísly.
Jste připraveni prozkoumat své možnosti? Pojďme na to.
1. Platformy pro sledování sociálních sítí
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak sledovat podíl vaší značky na diskuzi, jsou nástroje pro monitorování sociálních sítí. Místo ručního procházení nekonečných feedů využijte tyto platformy k shromáždění všech konverzací o vaší značce a konkurenci, abyste získali celkový přehled.
Nástroje jako Brandwatch a Sprout Social vám umožňují sledovat zmínky o značce, hashtagy a dokonce i náladu zákazníků napříč různými účty na sociálních médiích. Upozorní vás, kdy o vás lidé mluví, co říkají a jak si vaše přítomnost vede ve srovnání s ostatními ve vašem oboru.
Díky analýze sentimentu zákazníků můžete zjistit, zda jsou lidé nadšení, frustrovaní nebo neutrální, když zmiňují vaši značku. Tento kontext vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí.
💡 Tip od profesionálů: Skutečná hodnota těchto platforem spočívá v jejich schopnosti ukázat vám trendy v čase. Sledujte je, abyste zjistili, která témata vyvolávají největší zapojení, jak se váš podíl na diskuzi mění během kampaní a kde máte největší příležitosti k posílení přítomnosti vaší značky.
2. Nástroje pro sledování SEO
Pokud chcete pochopit, jak viditelná je vaše značka ve vyhledávání, SEO nástroje jsou vaším nejlepším pomocníkem.
Platformy jako Semrush a Ahrefs vám umožňují vypočítat váš SEO podíl na hlasu tím, že ukazují, kolik potenciálního vyhledávacího provozu pro sadu klíčových slov směřuje na váš web ve srovnání s ostatními.
Zjistíte, v jakých tématech vedete, kde vás konkurence předstihuje a kolem jakých nových klíčových slov by stálo za to vytvořit obsah.
Tyto nástroje jsou obzvláště užitečné tím, že uvádějí váš výkon ve vyhledávání do kontextu. Namísto pouhého vědomí, že se na dané klíčové slovo umisťujete na 5. místě, můžete zjistit, kolik návštěvnosti pravděpodobně získáváte na této pozici a jak se to změní, pokud se posunete výše.
💡 Tip pro profesionály: Použijte Semrush nebo Ahrefs k odhalení mezer, ve kterých se konkurence umisťuje výše než vy. Tyto mezery často poukazují na konkrétní témata, která zajímají vaše publikum, a poskytnou vám tak jasný plán pro nový obsah.
3. Nástroje pro monitorování PR
Když se vaše značka objeví ve zprávách, na blozích nebo v odborných publikacích, musíte všechny tyto zmínky sledovat. Dělat to však na vlastní pěst může být náročné. Právě v tom vám pomohou nástroje pro monitorování PR.
Platformy jako Meltwater a Cision shromažďují zmínky o vaší značce na zpravodajských webech, v online časopisech a dokonce i v podcastech.
Tyto nástroje také ukazují dosah každého příspěvku a sentiment, který za ním stojí. To vám pomůže posoudit, zda vaše PR aktivity přinášejí vaší značce pozornost správného publika a budují pozitivní pověst.
📌 Příklad: Představte si technologický startup, který právě spustil novou aplikaci. Díky nástroji Cision si tým všimne, že o jejich novince informovaly tři významné oborové blogy, což vyvolalo pozitivní ohlas a tisíce zobrazení. Zároveň si všimnou, že v celostátních novinách byla zmíněna konkurenční firma, což jim pomůže rozhodnout, kam se obrátit příště, aby zvýšili svůj podíl na mediálním prostoru.
4. ClickUp pro centralizaci sledování a reportování SOV
Sledování vašeho podílu na hlasu (SOV) napříč kanály se může snadno vymknout z rukou. Problémem je, že náhlé nárůsty na sociálních sítích, poklesy v SEO, zmínky ve zprávách a diskuse o konkurenci přicházejí najednou… a data jsou často uložena v různých nástrojích.
ClickUp spojuje tyto prvky do jednoho uceleného celku, aby váš tým mohl přestat tápat a začít řídit konverzaci.
Centralizujte sledování a reporting SOV
Představte si ClickUp Docs jako živý zápisník vašeho týmu. Místo roztříštěných souborů nebo statických PDF můžete mít všechny své zprávy o SOV na jednom místě, které se průběžně aktualizuje.
Přidejte a zkompilujte svá data o SOV do dashboardů ClickUp a najednou ožijí. Graf zobrazující zmínky o vaší značce na sociálních sítích je umístěn vedle grafu aktivity konkurence a oba jsou propojeny zpět s nezpracovanými poznámkami a postřehy, které váš tým shromáždil.
📌 Příklad: Představte si marketingový tým v SaaS společnosti. V ClickUp si vytvořili složku „Share of Voice“ s oddělenými seznamy pro sociální sítě, SEO, PR a placená média. Každá zpráva se stává úkolem v rámci těchto seznamů, doplněným o pole pro zmínky, sentiment a podíl konkurence. Když se tým při pondělní schůzce podívá na svůj dashboard, může přesně vidět, jak se jejich podíl mění napříč všemi kanály, aniž by musel procházet desítky tabulek.
Automatizujte import dat ze sociálních sítí
Krása ClickUp spočívá v tom, že se neomezuje pouze na organizaci.
Ruční kopírování čísel z různých marketingových dashboardů je nejen vyčerpávající, ale také vede k chybám. Právě v tom vynikají integrace ClickUp a automatizace ClickUp.
Propojením ClickUp s nástroji jako Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs nebo dokonce Google Sheets můžete data přenášet přímo do svého pracovního prostoru. Poté se spustí automatizace, která aktualizuje úkoly, vlastní pole nebo dokonce dashboardy v okamžiku, kdy se objeví nové údaje.
📌 Příklad: Digitální agentura propojí Brandwatch s ClickUp pomocí integrace. Pokaždé, když Brandwatch zaznamená náhlý nárůst zmínek o konkurenci, automatizace okamžitě vytvoří nový úkol v seznamu „Sledování konkurence“. Tento úkol obsahuje zmínku, objem, sentiment a odkaz na původní příspěvky.
Najděte vzorce v datech
ClickUp Brain kombinuje umělou inteligenci s kontextovými znalostmi, aby odhalil věci, které by vám mohly uniknout. Může upozornit na neobvyklé skoky v počtu zmínek, shrnout týdenní aktivitu nebo navrhnout, co dělat dál.
Například prodejce módy zaznamená na svém dashboardu stabilní čísla, ale ClickUp Brain upozorní, že zmínky na TikToku rychle stoupají poté, co o něm zveřejnil příspěvek mikroinfluencer. Upozorní na tento trend a zároveň navrhne zdvojnásobit obsah na TikToku. Jedním kliknutím mohou marketingové týmy používající ClickUp přidělit úkoly týmu pro tvorbu obsahu, aby využily této příležitosti.
💡 Tip pro profesionály: Když jste zavaleni zprávami o podílu na trhu, snadno vám unikne příběh, který se skrývá za čísly. Právě v tom vám ClickUp Brain MAX usnadní práci.
Stačí položit otázku, například „Kdo o nás tento týden mluvil nejčastěji?“, a získáte jasnou odpověď, aniž byste museli prohledávat zprávy.
Týmy, které používají ClickUp Brain Max, ušetří každý týden přibližně jeden celý den, dokončí svou práci až třikrát rychleji a sníží náklady až o 86 %. Funguje s několika špičkovými modely umělé inteligence, včetně GPT-5, Claude a Gemini, takže získáte různé úhly pohledu namísto jednoho úzkého pohledu.
Zde je praktický příklad toho, jak vám může ClickUp Brain MAX pomoci:
Připravujete se na týdenní schůzku. Místo toho, abyste skládali poznámky z půl tuctu nástrojů, požádáte Brain, aby shromáždil nejdůležitější informace. Během několika vteřin máte přehledné shrnutí, které můžete vložit do dokumentu ClickUp Doc a sdílet se svým týmem. Nepřipadá vám to jako další úkol, ale spíše jako pomocná ruka, díky které se můžete soustředit na to, na čem záleží.
Jak zlepšit svůj podíl na trhu
Skutečné umění paměti je umění pozornosti.
Pro značky je pozornost tím nejdůležitějším. Lidé si pamatují jména, která se objevují často, na správných místech a způsobem, který působí upřímně.
Zde je několik tipů, jak si získat smysluplnou pozornost, která vydrží:
- Zapojte se do kulturních nebo odvětvových trendů způsobem, který je pro vaši značku přirozený, a přidejte svůj vlastní pohled, místo toho, abyste jen kopírovali to, co dělají všichni ostatní
- Vytvářejte obsah, který budou lidé chtít sdílet ve svých kruzích, ať už se jedná o užitečné návody, inspirativní příběhy nebo něco, co je prostě rozesměje
- Navazujte partnerství s influencery nebo značkami se stejným smýšlením, aby se vaše sdělení šířilo prostřednictvím hlasů, kterým vaše publikum již důvěřuje
- Povzbuzujte své zaměstnance, aby sdíleli své zkušenosti a příběhy, protože zmínky od skutečných lidí často působí upřímněji než vyumělkované kampaně
- Sledujte, co dělají konkurenti, a hledejte mezery nebo úhly pohledu, které přehlédli, aby se vaše značka mohla objevit tam, kde ta jejich není.
📖 Přečtěte si také: KPI pro povědomí o značce
Časté chyby při měření SOV
V roce 2017 čelila společnost United Airlines masivní vlně kritiky poté, co byl jeden z cestujících násilím vyveden z letadla. Počet zmínek o této letecké společnosti prudce vzrostl, avšak ne z těch správných důvodů.
Kdyby se někdo díval pouze na objem podílu na konverzaci, mohlo by se zdát, že United v ní dominuje. Ve skutečnosti však reputace značky utrpěla vážnou ránu, protože sentiment byl převážně negativní.
Podíl na diskuzi není jen o tom, že se o vás mluví. Jde o to, co lidé skutečně říkají.
Zde jsou nejčastější chyby, na které si dejte pozor:
- Pokud se zaměříte pouze na objem a ignorujete sentiment, může se záplava negativních zmínek jevit jako pokrok, zatímco ve skutečnosti jde o varovný signál
- Sledování všech platforem stejně, místo toho, abyste se soustředili na kanály, kde vaše publikum skutečně tráví čas a interaguje s vaší značkou
- Srovnávání se pouze s největšími hráči ve vašem odvětví může způsobit, že malé, ale důležité úspěchy zůstanou nepovšimnuté
- Považování SOV za jednorázovou zprávu namísto živé metriky, která se mění s trendy, kampaněmi a chováním spotřebitelů
- Zapomínáte propojit podíl na hlasu s reálnými výsledky, jako je zapojení, návštěvnost webových stránek nebo tržby, a vaše analýza tak postrádá jasný další krok
📖 Přečtěte si také: Cíle a záměry SEO, na které se zaměřit
Měřte a zvyšujte svůj podíl na trhu s ClickUp
Podíl na hlasu (SOV) slouží jako platforma, díky níž se příběh vaší značky může v rušném světě odlišit. Pokud jej pečlivě měříte a záměrně na něj reagujete, dáváte svému podnikání šanci nejen se zapojit do konverzace, ale také ji vést.
Právě v tom vyniká ClickUp ✨.
Díky schopnosti sjednotit všechna vaše data o SOV na jednom místě automatizuje tento nástroj zdlouhavé úkony a odhaluje poznatky, které by vám jinak mohly uniknout.
Další výhodou ClickUp jsou jeho funkce pro spolupráci a AI asistent. Díky nim můžete se svým týmem pracovat v reálném čase a mimo jiné vylepšovat nastavení klíčových slov a kampaní pro reklamy, spravovat výdaje na reklamu napříč různými marketingovými kanály a sledovat celkovou tržní reklamu.
Díky možnosti prohlížet data z monitorování sociálních médií a generovat SEO statistiky prostřednictvím ClickUp Brain vám ClickUp usnadňuje sledování výkonu konkrétní značky napříč kanály.
Zjistěte, o kolik je to jednodušší, když máte veškeré sledování podílu na hlasu na jednom jednoduchém a výkonném místě. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Technicky vzato ne. Vždy se to vyjádří jako procento z celku. Pokud je však většina zmínek negativní, může to působit negativně, protože pozornost, které se vám dostává, není taková, jakou byste si přáli.
Přistupujte k tomu jako ke kontrole svého zdravotního stavu. Měsíční sledování vám poskytne příjemný a stabilní přehled, zatímco týdenní kontroly vám pomohou zachytit překvapení z nových kampaní nebo aktuálních událostí. Pomocí vzorce pro výpočet podílu na trhu můžete přesně a konzistentně měřit růst svého tržního podílu.
Nejjednodušší způsob je vydělit počet zmínek o vaší značce celkovým počtem zmínek ve vašem odvětví a výsledek vynásobit 100. Pokud jste tedy měli 500 zmínek a konkurence dohromady 1 500, váš podíl na hlasu by činil 2 %. Výpočty za vás mohou provést nástroje, ale je užitečné porozumět základní dynamice.
Zapojení zvyšuje hlasitost vašeho hlasu. Když lidé lajkují, sdílejí nebo komentují, rozšiřuje to váš dosah a pomáhá více lidem o vás slyšet. Tento druh řetězové reakce skutečně zvyšuje vaši viditelnost v konverzacích. K přesnějšímu získání těchto dat můžete využít nástroje pro monitorování sociálních sítí.
Ne vždy. Častější zmínky vás sice dostanou do popředí zájmu, ale k prodeji dojde až tehdy, když se tato pozornost spojí s důvěrou, dobrými zkušenostmi a produkty, které lidé skutečně chtějí. Využijte průzkum trhu k pochopení spotřebitelských trendů a poté spusťte digitální marketingové kampaně, které zvýší vaše prodeje u cílových skupin.
Ano. Umělá inteligence dokáže prohledat hromady příspěvků, zpráv a dokonce i obrázků, na kterých je vaše logo. Pomůže vám nejen spočítat zmínky, ale také pochopit, jaké pocity lidé mají, když o vás mluví.