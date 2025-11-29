10 nejlepších chatovacích nástrojů splňujících požadavky HIPAA pro bezpečnou komunikaci

Zpráva od pacienta přišla v 23:42. „Dobrý večer, myslím, že jsem dnes při návštěvě lékaře opomenul něco důležitého. Mohu vám to sdělit teď?“
Je to situace, kterou každý zná, kdy chcete bez váhání reagovat. I když se to zdá přirozené, mohlo by to vést k potenciálnímu porušení HIPAA. Ve skutečnosti jen v loňském roce zdravotnické organizace nahlásily 725 případů porušení ochrany osobních údajů, při nichž bylo odhaleno více než 275 milionů lékařských záznamů. A tento druh plnohodnotné krize bohužel neubývá.
Proto jsou chatovací nástroje splňující požadavky HIPAA tak důležité. Ne proto, že to vyžadují předpisy, ale proto, že na druhé straně každé konverzace jsou skuteční lidé.
Dobrou zprávou je, že existují platformy navržené speciálně pro tento druh komunikace. Nástroje, které chrání citlivá data, aniž by narušovaly váš pracovní proces. Podívejme se tedy na deset nejlepších možností, které stojí za zvážení.
Přehled nejlepších chatovacích nástrojů splňujících požadavky HIPAA
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|–Chat, dokumenty, úkoly, tabule, panely připravené pro HIPAA –Vkládání dat EHR, řízení přístupu, historie verzí –Shrnutí pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain
|Jednotlivci, malé týmy a podniky, které potřebují komplexní a kompatibilní pracovní prostor
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|TigerConnect
|–Přístup na základě rolí, zabezpečené zasílání zpráv, volání z záznamů –Integrace nástrojů EHR a volání sestry –Tiché eskalační výstrahy
|Poskytovatelé zdravotní péče, kteří potřebují klinickou komunikaci v reálném čase
|Ceny na míru
|OhMD
|–Bezpečné zasílání textových zpráv v souladu s normou HIPAA prostřednictvím stávajících telefonních čísel–Více než 85 integrací EHR, živý chat, autopilot–Skupinový chat a videohovory
|Malé ordinace, které potřebují komunikaci s pacienty a připomínky především prostřednictvím textových zpráv
|Placené tarify začínají na 250 USD/měsíc.
|Updox
|–Sjednocená schránka pro faxy, e-maily, videa–Přímé zabezpečené zasílání zpráv, auditní stopy, zaznamenávání poznámek během hovoru
|Praxe s více pobočkami, které potřebují centralizovanou komunikaci a správu dokumentů
|Ceny na míru
|Paubox
|–Hladký e-mail v souladu s HIPAA–Integrované filtry phishingu/malwaru pro zabezpečení dat E-mail DLP, analytika, zabezpečený dashboard
|Poskytovatelé, kteří potřebují bezpečný e-mailový marketing a oslovení pacientů
|Placené tarify začínají na 38 $/měsíc.
|Luma Health
|– Automatizované SMS, hlasové a e-mailové zprávy – Příjem mobilních zařízení, analýza AI, synchronizace EHR
|Týmy pro zapojení pacientů využívající AI pro automatizaci a analytiku
|Ceny na míru
|SimplePractice
|–Bezpečné zasílání zpráv přes portál–Integrace s fakturací, poznámkami, videem–Šablony a chat během relace
|Samostatní poskytovatelé a malé ordinace, které potřebují integrovanou telemedicínu a dokumentaci
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc.
|Klara
|–Třídění zpráv pacientů pomocí umělé inteligence–Trvalý chat prostřednictvím SMS, hovorů, webového chatu–Sdílená doručená pošta a telemedicína v aplikaci
|Týmy z různých oddělení, které potřebují inteligentní komunikaci s pacienty a směrování
|Ceny na míru
|Spruce Health
|–Bezpečné VoIP, SMS, fax, telefonní stromy–Značkování, směrování hovorů, automatizace mimo pracovní dobu
|Kliniky, které potřebují flexibilní schránky s bezpečnou telefonní a textovou komunikací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/uživatel/měsíc.
|Rocket. Chat
|–Bezpečné řešení pro zasílání zpráv na místě/s vlastním hostováním –Plná kontrola nad daty, otevřené API, federované zasílání zpráv
|Organizace a podniky s intenzivním využíváním IT, které potřebují přizpůsobitelnou komunikaci s vlastním hostováním
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 USD/uživatel/měsíc.
Co byste měli hledat v chatovacím nástroji splňujícím požadavky HIPAA?
Ačkoli mnoho chatovacích platforem tvrdí, že nabízí bezpečnost, pouze několik z nich splňuje přísné standardy potřebné k ochraně údajů pacientů a dodržování předpisů HIPAA.
Před výběrem si zkontrolujte následující:
- Kompletní šifrování a auditní stopy: Používejte silné šifrování, aby byly zprávy a přílohy během přenosu a ukládání v bezpečí. Stejně důležité jsou i auditní stopy, které zaznamenávají, kdo, kdy a z jakého zařízení přistupoval k datům.
- Bezpečné sdílení souborů a integrace EHR: Umožněte šifrovaný přenos souborů a propojte se s platformami EHR (elektronické zdravotní záznamy) nebo systémy pro správu praxe, aby byly pracovní postupy plynulé a chráněné.
- Podpora smlouvy o obchodním partnerství (BAA): Podepište smlouvu o obchodním partnerství (BAA) se svým dodavatelem, abyste legálně chránili PHI a splnili standardy HIPAA. Před závazkem vždy ověřte dostupnost BAA.
- Nastavení uchovávání a mazání zpráv: Ujistěte se, že platforma umožňuje kontrolu nad dobou uchovávání zpráv a podporuje bezpečné mazání PHI, když již nejsou potřebné.
👀 Věděli jste? Únik dat společnosti Anthem v roce 2015 odhalil údaje o přibližně 78,8 milionech lidí, což z něj činí jeden z největších úniků dat ve zdravotnictví v historii.
Nejlepší chatovací nástroje splňující požadavky HIPAA
Pokud jste tedy připraveni opustit riskantní provizorní řešení a vybudovat komunikační systém, kterému můžete důvěřovat, zde jsou nejlepší softwarové nástroje splňující požadavky HIPAA, které stojí za zvážení 👇
1. ClickUp (nejlepší všestranný pracovní prostor splňující požadavky HIPAA s chatem, správou úkolů a dokumentací)
Ve zdravotnictví je komunikace srdcem péče o pacienty. Od koordinace péče po administrativní aktualizace – každá zpráva obsahuje citlivé informace, které vyžadují ochranu podle standardů HIPAA.
Právě v tomto ohledu ClickUp for Health + ClickUp Chat mění způsob, jakým lékařské týmy komunikují a spolupracují. Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který sdružuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy na jedné bezpečné platformě.
ClickUp je v souladu s SOC 2 a jeho plán Enterprise je v souladu s HIPAA (prostřednictvím podepsané smlouvy BAA) a nabízí vlastní role, které poskytují pokročilé ovládání uživatelských oprávnění a přístupu.
Místo správy samostatných chatovacích nástrojů, nástrojů pro sledování úkolů a systémů pro podávání zpráv mohou poskytovatelé zdravotní péče a administrátoři zefektivnit komunikaci a provoz z jediného pracovního prostoru. Ve zdravotnictví to může vypadat tak, že poskytovatel aktualizuje dokumentaci nebo koordinátor péče sleduje pacienta, přičemž všichni zůstávají v souladu s dalšími kroky a požadavky na přístup. ClickUp tak eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskytuje 100% kontext a jednotné místo pro spolupráci lidí a agentů AI. Pojďme se na to podívat blíže.
Zajistěte bezpečnou a rychlou komunikaci s ClickUp Chat.
Abychom chránili data pacientů a zároveň udrželi týmy v kontaktu, ClickUp Chat (nejlepší all-in-one platforma pro zasílání zpráv ) umožňuje konverzace v reálném čase, které podléhají přísným pravidlům dodržování předpisů. Data jsou přesně chráněna během přenosu i v klidu pomocí silných šifrovacích standardů.
Chat zahrnuje @zmínky a vláknové odpovědi. Například tým pečující o kardiologické pacienty může vytvořit speciální chatovací kanál „Kardiologie“, kde sestry v reálném čase aktualizují životní funkce, lékárník zadává úpravy medikace a kardiolog na pohotovosti je okamžitě informován pomocí @zmínky pro rychlou konzultaci.
Spouštějte schůzky jedním kliknutím pomocí SyncUps
Chcete zlepšit komunikaci v oblasti zdravotnictví tím, že umožníte spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky v reálném čase a tváří v tvář, bez ohledu na to, kde se nacházejí?
Takto ClickUp SyncUps podporuje lékařské týmy:
- Okamžitá spolupráce: Lékařské týmy mohou spustit nebo se připojit k SyncUps přímo z jakéhokoli kanálu nebo přímé zprávy, což umožňuje lékařům, sestrám a specialistům diskutovat o případech pacientů, léčebných plánech nebo urgentních aktualizacích, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
- Sdílení obrazovky a propojení úkolů: Během SyncUp mohou účastníci sdílet své obrazovky, aby společně zkontrolovali laboratorní výsledky, snímky nebo lékařské záznamy. Můžete také propojit konkrétní úkoly s živým SyncUp, čímž zajistíte, že všichni budou informováni o dalších krocích a odpovědnostech.
- Mobilní přístupnost: SyncUps funguje bezproblémově na mobilních zařízeních, takže zdravotníci se mohou zapojit do důležitých diskusí odkudkoli v nemocnici nebo klinice – dokonce i během vizit.
- Komunikace ve vláknech: SyncUps zahrnuje chat ve vláknech, což usnadňuje dokumentování klíčových rozhodnutí, sdílení zdrojů a sledování akčních položek po hovoru.
Komunikujte asynchronně pomocí Clips
Pokud je komunikace v reálném čase obtížná, můžete pomocí ClickUp Clips nahrávat a sdílet videa s aktualizacemi, vysvětleními a novinkami asynchronně.
To znamená, že lékaři, sestry a administrátoři mohou vysvětlovat složité pracovní postupy, poskytovat zpětnou vazbu nebo předávat informace o pacientech podle svého vlastního harmonogramu. To je ideální pro práci na směny, spolupráci mezi týmy nebo v případech, kdy není možné uspořádat okamžitou schůzku.
Zde je vysvětleno, jak Clips a SyncUp společně zvyšují bezpečnost a výkonnost komunikace v oblasti zdravotnictví:
- Chráněný přístup: Každý klip je uložen v zabezpečeném pracovním prostoru ClickUp s podrobnými oprávněními a auditními stopami. Pouze oprávnění uživatelé mohou prohlížet nebo sdílet nahrávky, což zajišťuje důvěrnost údajů o pacientech a interní komunikace.
- Auditovatelnost: Klipy se automaticky zaznamenávají s časovými značkami a podrobnostmi o uživateli, což podporuje požadavky HIPAA na sledování přístupu a kontrolní mechanismy.
- Sjednocená komunikace: Clips se hladce integruje s chatem, dokumenty a funkcemi pro správu úkolů ClickUp. To znamená, že veškerá vaše komunikace – ať už textová, video nebo hlasová – je centralizovaná, prohledávatelná a chráněná v rámci stejného rámce splňujícího požadavky HIPAA.
Vytvářejte, sdílejte a upravujte informace o zdravotní péči v Docs.
Aby se stejná koordinace rozšířila i na dokumentaci, poskytuje ClickUp Docs týmům bezpečný a univerzální prostor pro vytváření, sdílení a aktualizaci všeho od SOP a léčebných protokolů až po poznámky z jednání a pracovní postupy při přijímání pacientů.
Tento vylepšený software pro spolupráci na dokumentech je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru a je propojen s projekty, úkoly nebo složkami, takže se nikdy neztratí v silu nebo v e-mailových řetězcích.
Můžete přiřazovat úkoly přímo v dokumentu, zmínit kolegy a řídit přístup až na úroveň jednotlivých čtenářů nebo editorů. Můžete také vkládat odkazy na PubMed nebo Scopus a spolupracovat tak na publikacích nebo experimentálních datech.
Každý dokument lze sdílet interně nebo externě, s možností pozvat spolupracovníky jako diváky, komentátory nebo plnohodnotné editory. Historie verzí běží na pozadí, takže úpravy jsou vždy sledovatelné a v případě potřeby se můžete vrátit k dřívějším verzím.
Komentáře k úkolům tuto spolupráci ještě více rozšiřují. Namísto rozdělování zpětné vazby mezi různé chatovací aplikace se nachází přesně tam, kde se práce odehrává. Poskytovatel může zanechat kontext k úkolu koordinace péče nebo pracovník zodpovědný za dodržování předpisů může označit něco, co vyžaduje další kroky. Můžete také označit členy týmu, vložit soubory nebo převést komentář na nový úkol, pokud se z něj stane něco, co lze realizovat.
💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte přijímání pacientů a aktualizaci požadavků vytvořením vlastních formulářů v ClickUp. Můžete také integrovat Cognito Forms, aby se odeslané formuláře automaticky proměnily v akční úkoly, což sníží ruční zadávání dat a zrychlí vaše klinické pracovní postupy.
Udržujte všechny podrobnosti propojené ve vašem pracovním prostoru ve zdravotnictví.
Když se kontext začne rozšiřovat do více vláken, ClickUp Brain jej spojí dohromady. Díky rychlému výzvě může toto výkonné řešení umělé inteligence pro zdravotnictví shrnout dlouhé úpravy dokumentů nebo historii konverzací, extrahovat akční položky z komentářů nebo pomoci s návrhem odpovědi v rámci úkolu.
Je vyškolen pro váš pracovní prostor, takže rozumí tomu, jak váš tým komunikuje a pracuje. Pro týmy, které zpracovávají citlivé úkoly s velkým objemem dat, šetří podpora AI pro takové úkoly čas a zároveň umožňuje soustředit se na celkový obraz.
Například tým pro kontrolu infekcí v nemocnici může pomocí ClickUp Brain zpracovávat denní hlášení incidentů a extrahovat klíčové trendy (například opakující se zdroje infekcí).
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Poskytněte rychlý odkaz na pokyny CDC pro dodržování hygieny rukou a propojte jej s naším dokumentem o kontrole infekcí.
- Shrňte poznámky z dnešní schůzky multidisciplinárního týmu a samostatně uveďte seznam úkolů pro kardiologický, ošetřovatelský a farmaceutický tým.
- Vytvořte kontrolní seznam pro sledování pacientů po operaci na základě tohoto propouštěcího protokolu a přiřaďte úkoly oddělení pro zotavení.
- Zvýrazněte opakující se problémy z hlášení o incidentech v oblasti kontroly infekcí z tohoto týdne a navrhněte tři prioritní opatření pro příští kontrolní schůzku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace úkolů: Automatizujte opakující se úkoly v oblasti péče a pracovní postupy při sjednávání schůzek pomocí ClickUp Automations s využitím přednastavených spouštěčů a podmínek.
- Vizualizace dat: Sledujte pracovní vytížení týmu a péči o pacienty na panelech ClickUp Dashboards pomocí přizpůsobitelných grafů, sledování času a widgetů pro plánování kapacity.
- Centralizovaná koordinace péče: Organizujte schůzky a následné kontroly v reálném čase pomocí kalendáře ClickUp.
- Bezpečné vkládání dat: Přidejte data EHR (elektronické zdravotní záznamy), pojistné formuláře nebo laboratorní výsledky přímo do ClickUp Docs pro rychlejší akci týmu.
- Hladká a kompatibilní integrace: Bezpečně se připojte k více než 1 000 nástrojům, jako jsou Zoom, Google Workspace a Slack, a vytvořte propojený ekosystém zdravotní péče s integrací ClickUp.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro menší ordinace při zavádění systému příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak vše hladce funguje dohromady. Kombinace chatu, tabulek a prostorů nám umožňuje brainstormovat, přidělovat úkoly a sledovat práci na jednom místě. Je flexibilní, vizuální a vysoce přizpůsobitelný, což je ideální pro správu více týmů a projektů napříč odděleními. Funkce Wiki nám také pomohla nahradit roztříštěné SOP a dokumenty pro zaškolování nováčků jediným zdrojem pravdivých informací.
💡 Tip pro profesionály: Brain MAX transformuje komunikaci v oblasti medicíny a zdravotní péče tím, že konsoliduje všechny vaše důležité informace a pracovní postupy do jediného bezpečného pracovního prostoru využívajícího umělou inteligenci.
Postupujte takto:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace, včetně webu, a najděte soubory pacientů, výzkumné dokumenty nebo záznamy o dodržování předpisů.
- Pro lékaře a personál v terénu nabízí Talk to Text možnost klást otázky, diktovat poznámky o pacientech nebo ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Místo toho, abyste se spoléhali na nesourodou směsici nesouvislých nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, nabízí Brain MAX jediné kontextové řešení připravené pro podnikové použití, které rozumí vašemu zdravotnickému prostředí.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašim lékařským pracovním postupům. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí a vyzkoušejte plynulou, bezpečnou a inteligentní komunikaci ve zdravotnictví.
2. TigerConnect (nejlepší pro klinickou komunikaci v reálném čase)
TigerConnect je platforma pro zasílání zpráv splňující požadavky HIPAA, která přizpůsobuje komunikaci poskytovatelům zdravotní péče a nabízí přístup na základě rolí pro lékaře, zdravotní sestry a administrátory. Disponuje adaptivním rozhraním, které dynamicky upravuje oznámení a rozvržení na základě rolí uživatelů, čímž zajišťuje, že upozornění jsou směrována k příslušným osobám.
Nabízí také funkci „tichého eskalování“, která v případě zpoždění odpovědí zapojí nadřízené. Tento nástroj také umožňuje uživatelům zahájit chat nebo hovor přímo z kartotéky pacienta a podporuje přizpůsobené pracovní postupy, jako jsou předoperační kontrolní seznamy, přizpůsobené konkrétním potřebám péče.
Nejlepší funkce TigerConnect
- Centralizovaný administrační panel s provisioningem uživatelů (import CSV, LDAP/AD), synchronizací plánování rolí a okamžitým zrušením přístupu k zařízení.
- Integrujte je se systémy EHR a nástroji pro volání sestry a získejte přístup k údajům o pacientech v reálném čase během konzultací.
- Komunikujte podle role (např. „kardiolog na pohotovosti“) namísto vyhledávání jmen.
Omezení TigerConnect
- Někteří uživatelé zmiňují, že systém působí zastarale a vyžaduje zavření jedné obrazovky, aby bylo možné přejít na jinou, což zpomaluje pracovní postupy.
Ceny TigerConnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TigerConnect
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TigerConnect?
Recenzent G2 říká:
TigerConnect je neuvěřitelně užitečný při šíření informačních upozornění v rámci celé společnosti (počasí, doprava, mimořádné události) a je také skvělým nástrojem pro vzájemnou komunikaci se zaměstnanci, který umožňuje sdílení zpráv o pacientech, informací o doporučeních a informací v souladu s HIPAA bez obav z porušení HIPAA.
👀 Věděli jste? Porušení HIPAA v případě nevědomého porušení může stále vést k pokutám ve výši 100 až 50 000 dolarů za každé porušení, s ročním maximem 25 000 dolarů za opakovaná porušení.
3. OhMD (nejlepší pro textovou komunikaci s pacienty a připomínky schůzek)
Společnost OhMD byla založena v roce 2016 skupinou inovátorů ve zdravotnictví, kteří si kladli za cíl překlenout komunikační propast mezi lékaři a pacienty. Vyvinuli platformu, na které mohou poskytovatelé zdravotní péče využívat své stávající telefonní čísla pro bezpečné zasílání zpráv. Tím odpadla potřeba dalších aplikací.
Tento nástroj je propojen s více než 85 systémy elektronických zdravotních záznamů (EHR), což usnadňuje vkládání údajů o pacientech do konverzace. Umožňuje také sdílet jedním klepnutím zabezpečený odkaz pro videokonference, které se hladce začlení do konverzace.
Pro týmy zdravotní péče nabízí OhMD podporu více uživatelů, jednotné přihlášení, auditování uživatelů a možnosti skupinového chatu, aby vše bylo koordinované. Toto nastavení pomáhá malým ordinacím efektivněji spravovat péči o pacienty.
Nejlepší funkce OhMD
- Pomocí Autopilotu naplánujte následné kontroly, které pacientům poskytnou informace o dalších krocích po návštěvě.
- Využijte Live Chat a vytvořte příjemné prostředí, kde se noví pacienti mohou obrátit prostřednictvím vaší webové stránky.
- Využijte elektronické formuláře k shromažďování chráněných zdravotních informací před schůzkami prostřednictvím jednoduché textové výměny.
Omezení OhMD
- Někteří uživatelé hlásí, že zprávy pacientů občas mizí, což vede k ručnímu vyhledávání, aby je bylo možné najít.
Ceny OhMD
- Reach: Od 300 $/měsíc
- Vývoj: Individuální ceny
Hodnocení a recenze OhMD
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OhMD?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi snadné používání a zákaznická podpora. Když mám nějaký problém, vždy mi včas poskytnou zpětnou vazbu. Celkově se mi systém velmi líbí, stejně jako rychlá oznámení, která dostávám e-mailem, když mám novou textovou zprávu.
4. Updox (nejlepší pro praxe s více pobočkami s centralizovanou výměnou dokumentů a komunikací)
Updox spojuje e-maily, faxy a videohovory do jednotné schránky, čímž centralizuje komunikaci pro poskytovatele. Jeho funkce Direct Secure Messaging (DSM) umožňuje lékařům bezpečně sdílet záznamy o pacientech s kolegy prostřednictvím důvěryhodné sítě.
Updox je přizpůsoben pro poskytovatele mimo nemocnice, jako jsou lékaři a lékárníci, a nabízí také dashboard, kde týmy mohou sledovat stav zpráv a odpovědi pacientů v reálném čase. Dále integruje zpracování plateb do chatů, což umožňuje zaměstnancům vybírat poplatky bez přepínání obrazovek.
Pacienti dostávají připomenutí schůzek přímo do své schránky, zatímco urgentní případy jsou eskalovány jediným klepnutím od kteréhokoli člena týmu. To zajišťuje větší soulad s předpisy pro týmy i oddělení.
Nejlepší funkce Updox
- Pořádejte skupinové telemedicínské hovory s až 19 účastníky, včetně virtuálních čekáren, sdílení obrazovky a zaznamenávání poznámek během hovoru.
- Upravujte, podepisujte, redigujte a zvýrazňujte dokumenty přímo ve vaší doručené poště, aniž byste je museli exportovat do jiného nástroje.
- Automaticky směrujte faxy pomocí přiřazení založených na pravidlech a uchovávejte auditní stopu každého dokumentu v souladu s HIPAA.
Omezení Updox
- Někteří uživatelé hlásí automatické prodlužování smluv bez možnosti odstoupení nebo odkupu, což vede k nechtěným poplatkům.
Ceny Updox
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Updox
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Updox?
Recenzent G2 říká:
Rozhraní Updox a jeho integrace s naším EHR (Practice Fusion) je velmi snadné a intuitivní. Jako lékařská ordinace jsme dostávali spoustu zbytečných faxů, plýtvali jsme tunami papíru a hlavně ztráceli spoustu času přijímáním faxů, jejich skenováním a následným přesunem do kartotéky pacientů. S Updoxem stačí jedno kliknutí a fax se přesune do kartotéky pacienta. Všem to velmi usnadňuje život a ušetříme spoustu peněz za papír.
🧠 Zajímavost: Podle Světového ekonomického fóra vygeneruje průměrná nemocnice každý rok přibližně 50 petabajtů dat. To je více než dvojnásobek dat uložených v celé Knihovně Kongresu!
5. Paubox (nejlepší pro e-mailový marketing a komunikaci s pacienty v souladu s HIPAA)
Místo spoléhání se na portály, hesla nebo zbytečné klikání Paubox zašifruje každý odchozí e-mail v pozadí, takže příjemci mohou zprávy číst přímo ve své doručené poště, ať už používají Gmail, Outlook nebo mobilního klienta.
Integruje se s vaším stávajícím poskytovatelem e-mailových služeb a automaticky zajišťuje soulad s HIPAA, aniž by vyžadoval změny pracovních postupů. Správci mohou prostřednictvím zabezpečeného ovládacího panelu prohlížet analytické údaje, spravovat hrozby v karanténě a prosazovat zásady.
Integrovaná ochrana před příchozími hrozbami blokuje phishing, spoofing a malware pomocí filtrů jako ExecProtect a DomainAge.
Nejlepší funkce Paubox
- Vložte funkci šifrovaných e-mailů přímo do aplikací pomocí RESTful Email API s certifikovanou bezpečností HITRUST.
- Pomocí e-mailového DLP skenujte odchozí zprávy a chraňte citlivý obsah před odesláním.
- Detekuje a blokuje příchozí nebo odchozí e-maily obsahující citlivé údaje o zdravotním stavu (PHI) nebo jiné regulované údaje (čísla sociálního zabezpečení, kreditní karty).
Omezení Pauboxu
- Někteří uživatelé považují Paubox Forms za obtížně ovladatelný a postrádají možnosti přizpůsobení.
Ceny Paubox
- Standard: 38 $/měsíc
- Plus: 77 $/měsíc
- Premium: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paubox
- G2: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pauboxu?
Recenzent G2 říká:
Oceňuji, jak Paubox zajišťuje bezpečnou e-mailovou komunikaci v souladu s HIPAA, což usnadňuje odesílání citlivých informací při zachování důvěrnosti. Uživatelsky přívětivé rozhraní také zefektivňuje proces správy údajů o pacientech, čímž zvyšuje celkovou efektivitu a zlepšuje pracovní postupy.
📮ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále komunikuje prostřednictvím rychlých výměn zpráv, což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny s příslušnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
6. Luma Health (nejlepší pro automatizované zapojení pacientů a analytiku založenou na umělé inteligenci)
Luma Health je platforma pro úspěch pacientů založená na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby zefektivnila celý proces péče. Před návštěvou pacienti obdrží mobilní formuláře, nahrají své doklady totožnosti a informace o pojištění a vyplní souhlasy, které jsou digitálně zaznamenány a automaticky synchronizovány s elektronickým zdravotním záznamem (EHR).
Jeho hluboká integrace EHR se systémy jako Epic, eClinicalWorks, Athenahealth a dalšími umožňuje automatizované pracovní postupy, které synchronizují data mezi platformami. Automatizuje také komunikaci prostřednictvím vícejazyčných obousměrných SMS, hlasových zpráv, e-mailů a zabezpečeného chatu. Tímto způsobem může zpracovávat potvrzení, zrušení, přeplánování, doporučení a odvolání (pomocí NLP k porozumění přirozeným reakcím a emodži). Analytika založená na umělé inteligenci sleduje metriky, jako je snížení počtu neúčasti, konverze doporučení, dokončení přijetí, růst tržeb a spokojenost pacientů, a poskytuje zpětnou vazbu pro chytřejší plánování.
Nejlepší funkce Luma Health
- Automaticky informuje pacienty, když se uvolní preferované termíny schůzek z důvodu zrušení, podle typu, poskytovatele a místa.
- Použijte Spark AI + Navigator Concierge k vyřizování hovorů a textových zpráv pacientů s porozuměním přirozenému jazyku.
- Transformujte příchozí faxy pomocí umělé inteligence, abyste je mohli klasifikovat, extrahovat data a okamžitě je směrovat bez ručního třídění.
Omezení Luma Health
- Někteří uživatelé pociťují potřebu častého obnovování stránky, aby viděli nové zprávy, a hlásí, že odeslané odkazy nikdy nedorazí příjemcům.
Ceny Luma Health
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Luma Health:
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Luma Health?
Recenzent G2 říká:
Naprosto miluji snadnost a rychlost odesílání zabezpečených zpráv našim pacientům s informacemi o doporučeních/schůzkách. Můžete jim poskytnout všechny podrobnosti, aniž byste museli telefonovat. A já se mohu věnovat další úloze, ale v případě potřeby mohu s pacientem stále komunikovat.
💡 Tip pro profesionály: Naučte zaměstnance používat v chatu iniciály pacientů a poslední 4 číslice čísla lékařské karty namísto celých jmen. Vaše tým je stále dokáže identifikovat, ale přidá se tak další vrstva ochrany pro případ, že by byly omylem sdíleny screenshoty.
7. SimplePractice (nejlepší pro samostatné poskytovatele a malé ordinace, které potřebují integrované telemedicínské služby a fakturaci)
SimplePractice je systém elektronických zdravotních záznamů (EHR) a správy praxe, který splňuje požadavky HIPAA. Je určen pro řadu poskytovatelů zdravotní péče, včetně terapeutů, logopedů, ergoterapeutů a psychiatrů.
Jeho funkce bezpečného zasílání zpráv je pevně integrována do klientského portálu, což terapeutům pomáhá zůstat v kontaktu mezi sezeními, aniž by byla ohrožena jejich soukromí. Odlišuje se tím, jak hladce se zasílání zpráv integruje s dalšími klinickými nástroji, jako jsou videosezení, poznámky o pokroku a plánování schůzek.
Pro ordinace nabízející telemedicínu podporuje SimplePractice bezpečný chat během živých videohovorů. To je obzvláště užitečné pro sdílení odkazů, písemných zdrojů nebo pro kontrolu v případě výpadku zvuku. Můžete také nastavit zprávy o dostupnosti, odesílat aktualizace konkrétním klientům a zajistit, aby veškerá komunikace zůstala šifrovaná a dokumentovaná.
Nejlepší funkce SimplePractice
- Využijte nástroj Wiley Treatment Planner k vytvoření podrobných plánů péče s přednastavenými možnostmi přizpůsobenými konkrétním diagnózám.
- Využijte vlastní šablony poznámek, léčebné plány a hodnocení, které předem vyplňují údaje o klientech pro efektivní klinickou dokumentaci.
- Získejte přístup k přehledům a analytickým panelům o docházce, trendech příjmů, zdrojích doporučení a počtu případů poskytovatelů, abyste získali chytřejší přehled o praxi.
Omezení SimplePractice
- Několik uživatelů poukázalo na absenci funkce automatického ukládání, což vyžaduje časté ruční ukládání, aby nedošlo ke ztrátě pokroku v poznámkách.
Ceny SimplePractice
- Starter: 49 $/měsíc
- Essential: 79 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SimplePractice
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplePractice?
Recenzent G2 říká:
Dostupné formátování poznámek, jako je „Wiley“, mi výrazně usnadňuje vytváření léčebných plánů oproti minulosti. Líbí se mi rozvržení SimplePractice, které je velmi přehledné. Klienti vás mohou kontaktovat prostřednictvím zpráv a vy můžete provádět virtuální telemedicínské konzultace schválené HIPAA.
8. Klara (nejlepší pro efektivní komunikaci s pacienty napříč odděleními a inteligentní směrování)
Klara je další platforma pro komunikaci s pacienty, která splňuje požadavky HIPAA a nabízí plynulý zážitek podobný textovým zprávám napříč všemi komunikačními kanály. Ať už pacient posílá zprávy prostřednictvím SMS, webových stránek, webového chatu nebo telefonního hovoru, veškerá komunikace je svedena do jediného šifrovaného vlákna zpráv, které může personál centrálně spravovat. Jednou z jejích předností je inteligentní směrování a automatizace pracovních postupů. Klara Assistant využívá umělou inteligenci k interpretaci potřeb pacientů – i z volně formulovaných zpráv – a automaticky je označuje, přiřazuje nebo směruje správnému členovi týmu (pro fakturaci, plánování, klinické dotazy atd.). To zkracuje dobu třídění a snižuje počet úzkých míst na recepci.
Klara také hladce zvládá hybridní způsoby komunikace. Pokud pacient zavolá, může se rozhodnout převést hovor na zabezpečenou konverzaci.
Nejlepší funkce Klary
- Umožněte telemedicínu v aplikaci s virtuálními čekárnami, videonávštěvami a trvalými chatovými vlákny, která se automaticky archivují spolu s konverzací.
- Podporujte interní spolupráci pomocí sdílených doručených zpráv, @zmínek, interních poznámek a přerozdělování zpráv mezi týmy pro plánování, klinické záležitosti a fakturaci.
- Bezpečně zasílejte aktualizace nebo zprávy o zásadách skupinám pacientů pomocí šablonových zpráv v aplikaci Klara.
Omezení Klary
- Uživatelé by si přáli, aby mohli formuláře, objednávky nebo výsledky odesílat přímo z karet pacientů do aplikace Klara, místo aby je museli ukládat a nahrávat samostatně.
Ceny Klary
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klary
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co o Kláře říkají skuteční uživatelé?
Recenzent G2 říká:
Miluji možnost posílat pacientům zprávy, protože to může být rychlejší než telefonování. Také nám to umožňuje komunikovat s ostatními zaměstnanci o konkrétním pacientovi v jednom vlákně, takže lze informace snadno dohledat. Používám to každý den v práci a často i jako pacient. Začít je velmi snadné a jednoduché, a to jak pro zdravotnický personál, tak pro pacienty.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si chat tak, aby po 24 hodinách automaticky nahrazoval běžné vzorce PHI hvězdičkami. Telefonní čísla se nahrazují „–-1234″ a data „//2024″, přičemž se zachovává čitelnost kontextu konverzace.
9. Spruce Health (nejlepší pro VoIP, zasílání zpráv a přizpůsobení konfigurace doručené pošty)
Spruce Health, další bezpečné centrum pro spolupráci, nabízí dvoufaktorové ověřování, audit SOC 2, certifikaci HITRUST a automatické protokolování auditu pro každou akci čtení, zápisu a prohlížení.
Díky nim můžete odesílat zabezpečené obousměrné SMS, spravovat eFax, vyřizovat telemedicínské hovory nebo digitalizovat svůj telefonní systém pomocí funkcí, jako jsou telefonní stromy, více linek, přepis hlasové schránky a směrování hovorů. Tyto nástroje jsou také vybaveny automatizací, která vám umožňuje snadno plánovat zprávy, spouštět automatické odpovědi nebo automatizovat pracovní postupy mimo pracovní dobu. Kromě toho můžete využívat vlastní konfigurace doručené pošty, přidávat značky do kontaktních panelů nebo přiřazovat zprávy příslušným členům týmu nebo skupinám. Interní poznámky, týmové zprávy a @-paging zajišťují koordinaci a sledování konverzací, aniž by došlo k narušení soukromí pacientů.
Nejlepší funkce Spruce Heath
- Pomocí faxového API Spruce můžete odesílat faxy v souladu s normou HIPAA s logikou opakování, možnostmi titulní stránky a protokoly doručení.
- Sloučte duplicitní kontakty a přiřaďte sdílená čísla rodinám, aby byly záznamy o pacientech přehledné a přesné.
- Bezpečně si vyměňujte zprávy mezi klinikami podporujícími Spruce, abyste mohli koordinovat doporučení a sdílenou péči o pacienty.
Omezení Spruce Heath
- Pod jmény pacientů chybí poznámky, které by v rámci interakcí identifikovaly podrobnosti, jako jsou rodiče, opatrovníci nebo přezdívky.
Ceny Spruce Heath
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Základní: 24 $/uživatel/měsíc
- Communicator: 49 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Spruce Heath
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Spruce Heath?
Recenzent G2 říká:
Nejvíce se mi líbí snadné používání aplikace Spruce, a to nejen pro mě a další poskytovatele, ale zejména pro mé pacienty, kteří mají největší potíže s technologií. Díky tomu, že mám veškerou komunikaci na jednom místě, mám vše přehledně uspořádané. Líbí se mi funkce označování, kterou mohu přiřadit dalším poskytovatelům.
👀 Věděli jste? Podle CRICO Strategies přispěly komunikační selhání k 7 149 případům lékařské malpraxe (30 % všech nároků mezi lety 2009 a 2013), které vedly k 1 744 úmrtím a stály nemocnice ohromujících 1,7 miliardy dolarů.
10. Rocket. Chat (nejlepší pro organizace s intenzivním využíváním IT, které vyžadují plnou kontrolu nad daty a vlastní hostovaná řešení)
Rocket. Chat je open-source platforma pro zasílání zpráv, která splňuje požadavky HIPAA. Můžete ji nasadit na místě, v zabezpečeném cloudu nebo dokonce v izolovaných prostředích, což vaší organizaci poskytne plnou kontrolu nad tím, kde se data nacházejí a kdo k nim má přístup.
Navíc nabízí zasílání zpráv v reálném čase, skupinové kanály, vláknové diskuze, hlasové a video funkce. Všechny mají šifrování typu end-to-end, vícefaktorové ověřování a oprávnění založená na rolích. Můžete si dokonce přizpůsobit vlastní telefonní strom nebo pracovní postupy prostřednictvím otevřených API, aby zasílání zpráv přirozeně zapadalo do fungování vaší organizace. Umožňuje vám zachytit zprávy pacientů z různých kanálů a spouštět inteligentní pracovní postupy, jako je směrování dotazů, vysílání oznámení nebo vkládání dat do platforem péče a CRM.
Rocket. Chat – nejlepší funkce
- Vložte chat přímo do své vlastní aplikace nebo portálu pro pacienty pomocí white-label SDK, podpory iframe, API a nástrojů pro přizpůsobení.
- Vytvářejte vlastní aplikace a automatizace pomocí sady nástrojů App Engine od Rocket. Chat a přizpůsobte si pracovní postupy, logiku zpráv nebo integrace.
- Využijte open-source protokol Matrix pro federované zasílání zpráv, který umožňuje bezpečné a interoperabilní chatování mezi různými servery Rocket. Chat mezi klinikami, laboratořemi nebo pojišťovnami.
Rocket. Omezení chatu
- Uživatelé hlásí, že přílohy souborů nejsou vždy podporovány a občasné výpadky serveru mohou způsobit krátkodobé přerušení provozu a ztrátu přístupu k chatu.
Ceny Rocket. Chat
- Navždy zdarma
- Pro: 8 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rocket. Chat:
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Recenzent Capterra říká:
Jednou z nejdůležitějších výhod je ochrana dat, protože víte, že všechny informace sdělené prostřednictvím zpráv jsou zabezpečené. Lze ji stáhnout na různá zařízení: Android, iOS, Windows a Linux. Aplikace je opravdu snadno použitelná a má mnoho užitečných funkcí pro udržení dobré komunikace.
Bezpečná komunikace od začátku do konce s ClickUp
Chatovacích nástrojů určených pro rychlou komunikaci je dostatek. Ale když jde o informace o pacientech, dodržování předpisů a interní koordinaci, seznam se výrazně zkracuje.
Některé z nástrojů v tomto seznamu zjednodušují dodržování předpisů při zasílání textových zpráv pacientům a směrování hovorů. Jiné přinášejí umělou inteligenci, správu úkolů a inteligentní automatizaci. A pak je tu ClickUp. Ten, který kombinuje chat v reálném čase s hlubokými operačními pracovními postupy, takže konverzace, akční položky a dokumentace zůstávají pohromadě na jednom místě, chráněné zabezpečením na podnikové úrovni.
Pokud budujete systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám v oblasti poskytování zdravotní péče, ClickUp vám k tomu poskytne prostor. Bezpečně. Efektivně. A bez nutnosti přepínat mezi několika řešeními. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes.