Ceny Otter AI: Plány, funkce a alternativy

Díky okamžitému přepisu a anotacím v reálném čase založeným na umělé inteligenci si Otter AI získal věrné příznivce mezi týmy, studenty a samostatnými profesionály. Je snadný a intuitivní na používání. Navíc nabízí prohledávatelné poznámky z jednání.
Pokud však musíte denně přepisovat přednášky a schůzky, mohou být jeho omezení, jako jsou limity pro přepis a nedostatek řádné integrace v nižších tarifech, frustrující.
Abyste mohli plně využít jeho funkce, musíte si vybrat tarif, který odpovídá vašim potřebám i rozpočtu.
V tomto článku rozebíráme cenové plány Otter AI – od bezplatné úrovně po plány pro firmy a podniky – a výkonnější alternativu, která integruje vaše schůzky a pracovní postupy do jednoho nástroje. Ano, je to ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací.
🧠 Zajímavost: Transkripce sahá až do starověkého Egypta, kde písaři zaznamenávali události na tabulky a stěny. Tito písaři byli váženými osobnostmi, osvobozenými od fyzické práce a daní.
ClickUp vs. Otter AI pro automatizaci schůzek
Zde je přímé srovnání funkcí Otter AI a AI Notetaker od ClickUp, než se podíváme na ceny jednotlivých nástrojů.
|Funkce
|Otter. ai
|ClickUp
|Přepis schůzek
|✅ Přepis v reálném čase pomocí OtterPilot v aplikacích Zoom, Google Meet a Teams s přesností až ~95 %; označování mluvčích; snímání snímků
|✅ Automaticky přepsané poznámky a nahrávky ze schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet a Teams do ClickUp Docs pomocí AI Notetaker od ClickUp.
|Extrakce akčních položek
|✅ „Takeaways“ automaticky detekuje rozhodnutí, klíčová témata a akční položky; zvýrazňuje položky, které stojí za to zpracovat.
|✅ ClickUp AI Notetaker shrnuje schůzky, identifikuje akční položky a automaticky vytváří úkoly ze schůzek pomocí AI.
|Integrace úkolů
|❌ Žádný nativní systém pro správu úkolů
|✅ Nativní: převádějte akční položky z přepisů/přímých shrnutí do úkolů ClickUp a okamžitě je připojujte k pracovním postupům.
|Centralizované pracovní prostředí
|❌ Primárně platforma pro přepis a shrnutí; postrádá kompletní správu práce (dokumenty, panely, úkoly)
|✅ Plně integrovaná pracovní platforma (úkoly, dokumenty, dashboardy, Brain, schůzky) – vše v jedné aplikaci pro práci.
|Kontext schůzky v úkolech
|❌ Přepisy a shrnutí jsou v pracovním prostoru Otter. ai; je nutné je ručně exportovat, aby se propojily s úkoly.
|✅ Vytvořte obousměrné vztahy, abyste propojili úkoly ClickUp s poznámkami ze schůzek přímo v ClickUp.
|Prohledávatelná znalostní báze
|✅ Robustní vyhledávání: podle klíčového slova, mluvčího, data; podporuje složky a týmové kanály
|✅ Jednotné vyhledávání v rámci celé firmy založené na umělé inteligenci napříč vašimi úkoly, dokumenty, poznámkami a nahrávkami v ClickUp (vyhledává i v externích propojených aplikacích)
|Shrnutí založená na umělé inteligenci
|✅ Generuje souhrny živě a po skončení schůzky; synchronizace snímků; slovní mraky a extrakce klíčových slov
|✅ Shrnutí úkolů, další kroky, komentáře a odpovědi s ohledem na kontext prostřednictvím ClickUp Brain a Autopilot Agents
|Ideální pro
|Týmy, které potřebují spolehlivý živý přepis, prohledávatelné přepisy, shrnutí; samostatné informace o schůzkách
|Týmy, které chtějí mít schůzky + úkoly + realizaci na jedné platformě s AI, která propojuje výstupy ze schůzek s prací na jednom místě.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je Otter AI?
Otter AI je inteligentní nástroj pro přepis a pořizování poznámek, který převádí vaše konverzace z jednání do textu, který lze prohledávat v reálném čase. Je široce používán profesionály, studenty, novináři a týmy, kteří se chtějí soustředit na konverzaci, aniž by se museli honit s pořizováním poznámek.
Tento software pro přepis a správu schůzek automaticky zaznamenává mluvená slova, jména mluvčích a klíčové body, což usnadňuje zpětné vyhledávání důležitých detailů. Generuje také souhrny s akčními položkami, takže můžete trávit více času skutečnou prací, místo abyste se snažili najít tu jednu věc, kterou někdo řekl na poslední schůzce.
Tento nástroj je integrován do platforem pro schůzky, jako jsou Zoom a Google Meet, což z něj činí praktického pomocníka pro práci na dálku a virtuální spolupráci.
Mezi klíčové funkce patří:
- Přepis v reálném čase s identifikací mluvčího: Přepisujte rozhovory, schůzky a přednášky s vysokou přesností a identifikací mluvčího.
- Shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence: Využijte nástroj pro shrnutí dokumentů pomocí umělé inteligence pro vaše poznámky ze schůzek.
- Synchronizace hlasu a textu: Sledujte živé přehrávání zvukových a video souborů synchronizované s přepisem, abyste zachytili každé slovo v kontextu.
- Spolupracující poznámky: Zvýrazňujte, komentujte a sdílejte přepisy se svým týmem a proměňte konverzace v praktické dokumenty.
- Integrace: Propojte Otter se Zoomem, Google Meet, Dropboxem a dalšími nástroji a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
- Přístup z různých platforem: Používejte Otter na webu, v systému iOS nebo Android k nahrávání a přístupu k přepisu odkudkoli.
👀 Věděli jste? Pro maximalizaci zapojení by osobní schůzky měly být krátké, do 45 minut, ideálně do půl hodiny. Řečníci, kteří udržují své prezentace stručné (asi 15 minut), mají větší šanci udržet pozornost publika.
Cenové plány Otter AI
Cenové plány Otter AI přicházejí s různými výhodami a vědět, za co platíte, je velmi důležité. Potřebujete všechny funkce, nebo vám stačí základní bezplatná verze? Existují nějaké doplňky, které vám pomohou vytěžit z Otter AI maximum, aniž byste museli platit za drahý plán?
Rozebrat to, abyste získali nejlepší hodnotu bez nepříjemných překvapení.
Základní tarif
Otter AI nabízí základní tarif zdarma s vícejazyčnými přepisy, identifikací mluvčího a dalšími funkcemi.
Klíčové funkce
- Přepisujte konverzace z jednání v angličtině, francouzštině a španělštině.
- Identifikujte mluvčí, jejich dobu hovoru a klíčová slova v konverzacích.
- Pořizujte živé poznámky ze schůzek v Google Meet
- Přístup k historii konverzací, sdílené vlastní slovní zásobě a pokročilému vyhledávání
Omezení
- Tento tarif umožňuje maximálně pět členů pracovního prostoru.
- Můžete přepsat pouze jednu schůzku najednou a máte přístup pouze k 20 chatům Otter AI.
- Máte přístup pouze k 25 nejnovějším konverzacím ve vaší historii.
- Limit 300 minut pro měsíční přepisy nelze převést do dalšího měsíce a na jednu konverzaci připadá maximálně 30 minut přepisu.
- Chybí pokročilé vyhledávání v přepisu a integrované živé pořizování poznámek pro virtuální schůzky na Zoomu.
- Rychlost přehrávání záznamů ze schůzek nelze upravit.
Ceny
- Navždy zdarma
🔑 Pro koho je určen: Studenti, freelanceri a podnikatelé, kteří pořádají příležitostná setkání a potřebují pouze spolehlivé přepisovací služby, ocení jeho užitečnost.
Plán Pro
Tarif Pro Otter AI nabízí mnohem více minut přepisů než základní tarif. Neobsahuje však funkci pořizování poznámek v reálném čase v aplikaci Zoom ani další pokročilé funkce.
Klíčové funkce
Kromě funkcí plánu Basic můžete:
- Automatizujte shrnutí schůzky s akčními položkami a osnovou
- Přístup k widgetům pro Android nebo iOS a podpora zkratek Siri
- Sdílejte poznámky, nastavujte vlastní slovní zásobu, označujte mluvčí a přiřazujte úkoly svým kolegům.
- Přepište dvě souběžné schůzky
- Získejte neomezenou historii konverzací
- Upravte rychlost přehrávání a přeskočte ticho při opětovném sledování záznamů z jednání.
Omezení
- Stále máte k dispozici pouze pět členů na pracovní prostor nebo účet a za každého člena musíte platit zvlášť.
- Nelze importovat a přepisovat neomezené množství audio nebo video souborů od třetích stran.
- Chybí funkce analýzy využití a editovatelné časové kódy.
- Ačkoli je měsíční limit přepisů vyšší než u základního plánu, stále je omezen na 1 200 minut bez možnosti převodu.
Ceny
- 16,99 $/měsíc na uživatele
🔑 Pro koho je určen: Tento předplatný plán ocení zejména startupy, malé podniky a agentury s menším týmem a omezeným počtem virtuálních schůzek.
Obchodní plán
Tento cenový plán je ideální pro větší týmy, které často pořádají virtuální schůzky a kromě přepisu potřebují ve svých AI nástrojích pro schůzky i pokročilejší funkce.
Klíčové funkce
Kromě všech výhod tarifu Pro získáte také:
- Importujte a přepisujte neomezený počet audio nebo video souborů automaticky z Dropboxu.
- Za příplatek získáte přístup k živému přepisu přes RTMP.
- Získejte přístup k analýzám využití s prioritní podporou
- Automaticky synchronizujte cloudové nahrávky a získejte přístup k integrovaným živým poznámkám a titulkům ze Zoomu.
Omezení
- Maximální měsíční limit pro přepis je stanoven na 6 000 minut.
- Můžete nahrávat pouze tři souběžné schůzky.
- Ve virtuálních schůzkách nelze přejmenovat asistenta schůzek Otter AI ani přistupovat k jednotnému přihlášení (SSO).
Ceny
- 30 $/měsíc na uživatele
🔑 Pro koho je určen: Tento plán mohou zvážit startupy a střední podniky, které pořádají týdenní schůzky a virtuální jednání s klienty a potřebují přizpůsobitelnějšího asistenta pro schůzky s umělou inteligencí.
Plán Enterprise
Otter AI nabízí přizpůsobitelný tarif pro větší společnosti. Tento tarif zahrnuje pokročilé funkce, jako je integrace se Salesforce a HubSpot, zabezpečení na podnikové úrovni, soulad s HIPAA a další.
Klíčové funkce
- Importujte a přepisujte neomezené množství předem nahraných zvukových nebo video souborů.
- Přehrávejte video soubory ze Zoom, Google Meet a MS Teams
- Importujte informace o prodeji a synchronizujte poznámky z hovorů se zákazníky do Salesforce pomocí Otter Sales Agent.
- Pro větší bezpečnost použijte jednotné přihlášení (SSO).
- Exportujte přepisy ve formátech MP3, TXT, PDF, DOCX a SRT hromadně.
- Získejte přístup k nasazení v celé organizaci a k vyhrazenému manažerovi pro úspěch zákazníků.
Omezení
- Získáte pouze 6 000 minut měsíčně na přepisy a můžete přepsat pouze tři souběžné schůzky, stejně jako v případě obchodního plánu.
- Sdílená vlastní slovní zásoba je také omezená.
- Pro přístup k funkci jednotného přihlášení (SSO) potřebujete licenci pro minimálně 100 uživatelů.
Ceny
- Ceny na míru
🔑 Pro koho je určen: Podniky s velkými a různorodými týmy, které potřebují rozsáhlé transkripční služby s nástroji pro týmovou spolupráci.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
V dalším průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, pokud by to bylo možné.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na důležitější práci. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů za pomoci ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace, i když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Stojí Otter AI za svou cenu?
Na trhu není nedostatek nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence. Stojí tedy Otter AI za váš čas, peníze a úsilí?
Nabízí solidní rovnováhu mezi přesností, funkcemi pro spolupráci a praktickými integracemi. Podívejme se, jak cenný skutečně je.
Výhody cen Otter AI
Zde jsou vlastnosti, díky kterým je Otter AI transkripční platformou, kterou stojí za to zvážit:
- K dispozici je bezplatný tarif: Získejte přístup k základním funkcím přepisování bez nákladů pro jednotlivce a malé týmy (až pět členů).
- Více cenových úrovní: Vyberte si z plánů určených pro studenty, profesionály a velké podniky.
- Skvělé pro vícejazyčné přepisy: Přepište schůzky v angličtině, francouzštině a španělštině pomocí chatu Otter AI.
- Spolupráce v reálném čase: Komentujte, zvýrazňujte a sdílejte poznámky v přepisech se svým týmem.
- Přístupnost na různých platformách: Používejte Otter na webu, v systému iOS a Android s mobilní aplikací pro přístup na cestách.
- Automatické shrnutí a úkoly: Získejte okamžité shrnutí schůzky, klíčové body a následné úkoly.
- Vlastní slovník: Přidejte termíny a názvy specifické pro dané odvětví pro přesnější přepis.
- Pokročilé vyhledávání: Najděte klíčové momenty podle řečníka, časového razítka nebo klíčového slova v archivu přepisů.
👀 Věděli jste? Ruční přepis jedné hodiny zvukového záznamu může trvat přibližně tři až osm hodin, což podtrhuje zvýšení efektivity, které nabízejí automatizované nástroje pro přepis.
Nevýhody cen Otter AI
Otter AI má některé významné nevýhody, které ovlivňují jeho poměr cena/výkon. Zde jsou ty nejvýznamnější:
- Omezení bezplatného tarifu: Pouze 300 minut přepisu za měsíc a 30minutový limit na jednu konverzaci – příliš omezující pro časté schůzky nebo denní přednášky; přesnost také klesá v hlučném prostředí.
- Omezená doba přepisování u vyšších tarifů: I tarif Enterprise omezuje využití na 6 000 minut za měsíc a 4 hodiny na konverzaci, bez možnosti převodu do dalšího měsíce.
- Vyšší cena za lepší funkce: Přepis živého Zoomu, neomezené nahrávání a automatické shrnutí jsou k dispozici pouze v tarifech Business nebo Enterprise.
- Nedostatek administrátorských oprávnění: Administrátorské nástroje a možnosti přizpůsobení jsou omezeny na vyšší úrovně, což nutí menší týmy k upgradu, aby získaly přístup.
- Chybějící pokročilé funkce: Upravitelné časové kódy, nástroje AI pro prodejní týmy a integrace CRM (jako Salesforce a HubSpot) jsou dostupné pouze v rámci plánu Enterprise.
- Omezený počet souběžných schůzek: Současně lze spustit pouze tři schůzky, což nemusí vyhovovat větším týmům s překrývajícími se rozvrhy.
Proč zvážit alternativy k Otter AI
Otter AI je populární, protože je velmi snadno použitelný a nabízí slušné přepisovací služby i v bezplatném plánu. Má však některé nevýhody, které mohou některé alternativy Otter AI vyřešit.
Zde jsou čtyři omezení, která byste měli zvážit před nasazením v celé organizaci:
Rozpočtová omezení
Bezplatný tarif Otter AI nenabízí integrované přepisy Zoom, synchronizaci Dropbox ani analýzu využití. Nejsou k dispozici ani žádné doplňkové možnosti, takže si nemůžete vybrat funkce, které chcete do svého tarifu přidat.
Prémiové funkce nejsou levné a některé pokročilé funkce, jako hromadný export, zachycení domény a automatické zachycení snímků, jsou k dispozici pouze v tarifech Business a Enterprise.
Pokud jste samostatný uživatel nebo malý tým, může se stát, že budete platit za funkce, které zřídka používáte, nebo budete litovat, že bezplatný tarif vám nedává trochu více volnosti.
Jak píše jeden recenzent na G2:
…Bez placené verze jste omezeni v počtu hodin nahrávek, které můžete přepsat.
…Bez placené verze jste omezeni v počtu hodin nahrávek, které můžete přepsat.
Omezený přepis
300 minut bezplatných služeb přepisu schůzek a 30minutový limit pro chat jsou pravděpodobně jedny z největších překážek pro nástup na vlnu Otter AI.
I placené plány mají svá omezení. Maximální limit transkripce Otter AI ve výši 6 000 minut pouze pro plány Business a Enterprise se může větším organizacím jevit jako omezující, zejména pokud pravidelně pořádáte více schůzek.
Tento limit nelze rozšířit ani pomocí doplňku. Navíc můžete nahrávat maximálně tři schůzky současně. Chcete-li tedy implementovat proces přepisu u více než tří schůzek, musíte si zaregistrovat více placených účtů.
📮ClickUp Insight: Naše průzkumy efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se v průměru účastní 8 nebo více účastníků. Zjistili jsme také, že průměrná schůzka trvá přibližně 51 minut. Tyto velké schůzky mohou na úrovni organizace znamenat minimálně 6 až 8 hodin společného času stráveného na schůzkách za týden.
Co kdybyste to mohli zkrátit? ClickUp mění způsob komunikace týmů! Místo zdlouhavých schůzek spolupracujte přímo v rámci úkolů pomocí komentářů, příloh, hlasových poznámek, videoklipů a dalších funkcí – vše na jednom místě.
💫 Skutečné výsledky: Globální týmy společnosti STANLEY Security již ušetřily více než 8 hodin týdně na schůzkách a aktualizacích díky naší komplexní aplikaci pro práci!
Špatné funkce ověřování v nižších úrovních
51 % organizací plánuje investovat více do bezpečnosti kvůli rostoucímu počtu incidentů narušení bezpečnosti dat.
Tato investice by se měla týkat i vašich nástrojů pro přepis, protože při virtuálních schůzkách budete pravděpodobně diskutovat o citlivých informacích.
Pokud jste se však zaregistrovali do plánu Basic nebo Pro, získáte pouze autentizační aplikaci pro zabezpečení transkripčních dat. Plány Business a Enterprise mají navíc zabezpečení pomocí SMS autentizace.
Největší nevýhodou z hlediska bezpečnostních funkcí je však to, že SSO nebo pokročilé ovládací prvky pro správu jsou k dispozici pouze v plánu Enterprise. Pro menší týmy je platba za pokročilé zabezpečení téměř nemožná.
Omezené integrace v bezplatném a profesionálním plánu
Otter AI dobře funguje s několika hlavními platformami, jako jsou Google Meet, Zoom a Dropbox, ale existují určitá omezení. Například pokud máte tarif Basic nebo Pro, nemáte přístup k integrovaným živým titulkům pro schůzky Zoom.
Chcete propojit Otter s vaším CRM, jako je HubSpot nebo Salesforce? Budete se muset zaregistrovat do plánu Enterprise. To může být skutečnou překážkou pro týmy, které chtějí Otter začlenit do většího technologického stacku. Nakonec budete muset ručně přepínat mezi nástroji, což popírá smysl automatického přepisu.
Recenzent G2 také poukázal na nedostatečnou integraci v obchodním plánu:
Přál bych si, aby se obchodní plán integroval s HubSpot.
Přál bych si, aby se obchodní plán integroval s HubSpot.
🧠 Zajímavost: V průměru lidé mluví rychlostí 150–170 slov za minutu, což je asi čtyřikrát rychleji než průměrná rychlost psaní na klávesnici. Tento rozdíl podtrhuje hodnotu transkripčních služeb při efektivním zachycování mluveného obsahu.
Nejlepší alternativy k Otter AI
Proč se spokojit s omezenými možnostmi přepisu a vysokými náklady, když jiné obchodní nástroje nabízejí větší flexibilitu, více funkcí a vyšší hodnotu?
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací. Jedná se o centralizovanou platformu, která automatizuje přepisování schůzek, nabízí AI asistenta pro schůzky, který shrne vaše poznámky ze schůzek a přemění akční položky na úkoly, a organizuje program schůzek a zápisy v kolaborativním pracovním prostoru.
Zákazník vysvětluje, proč je ClickUp skvělý pro správu vašich schůzek:
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých úkolů.
Používáme jej k usnadnění a zrychlení našich denních schůzek v rámci rituálu Scrum. Pomáhá mi to sledovat průběh mého sprintu, pokrok v plnění úkolů a udržovat přehledný seznam všech mých úkolů.
Klíčové funkce
Zatímco Otter AI se zaměřuje výhradně na přepis a shrnutí, ClickUp rozšiřuje možnosti tím, že transformuje vaše schůzky do organizovaných a sledovatelných výsledků.
Zde jsou některé z jeho nejlepších funkcí:
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker je inteligentní poznámkový blok, který se připojí k vašim hovorům, aby zaznamenával, přepisoval a zpracovával schůzky (samozřejmě na základě vašich oprávnění!). Ať už jste student, který zvládá jednu přednášku za druhou, nebo tým, který spravuje více hovorů s klienty, Notetaker vám zajistí přesné a strukturované poznámky, aniž byste museli zvednout pero.
Nabízí identifikaci mluvčích, časová razítka a automatickou detekci akčních položek a klíčových rozhodnutí, díky čemuž po každé schůzce dostanete do své schránky ClickUp přehledné a organizované shrnutí schůzky. Tyto poznámky, které jsou pro každou schůzku přidány jako samostatné dokumenty ClickUp Docs, můžete snadno prohledávat, abyste se mohli vrátit k důležitým bodům nebo sledovat, co je třeba dále řešit.
Zde je důvod, proč tento uživatel Redditu doporučuje AI Notetaker od ClickUp:
Na rozdíl od tradičních nástrojů, které vyžadují manuální úsilí nebo placené aktualizace pro základní funkce, je ClickUp AI Notetaker k dispozici jako cenově dostupný doplněk. Nabízí profesionální přepis bez prémiových cen, díky čemuž je dokumentace schůzek nejen snadná, ale také velmi cenově dostupná.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je nejkomplexnější pracovní AI na světě, která tvoří jádro ClickUp.
Propojuje poznatky z celého vašeho pracovního prostoru a přeměňuje roztříštěné informace na praktické znalosti. Představte si jej jako asistenta pro psaní, asistenta pro projekty, asistenta pro znalosti a asistenta pro schůzky v jedné kontextově orientované platformě AI.
Na rozdíl od Otter AI, kde jsou pokročilé funkce, jako jsou AI souhrny a inteligentní vyhledávání, uzamčeny za složitými a nákladnými cenovými úrovněmi, Brain je levný doplněk k jakémukoli placenému plánu – a můžete si ho vyzkoušet zdarma.
Automaticky shrne vaše poznámky z jednání a asynchronní diskusní vlákna, identifikuje klíčová rozhodnutí a extrahuje následné kroky v rámci stejné platformy, kde spravujete svou práci.
Stačí zvýraznit libovolný text ve vašich zápisech z jednání v ClickUp Docs a Brain jej okamžitě převede na úkoly ClickUp. Můžete dokonce použít funkci AI Assign k nastavení pravidel pro automatizaci přiřazování těchto úkolů na základě silných stránek a oblastí odbornosti vašich kolegů.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Potřebujete najít konkrétní rozhodnutí z minulého týdne? Stačí se zeptat ClickUp Brain. Umí odpovídat na otázky na základě obsahu vašeho pracovního prostoru, identifikovat mezery v programu schůzek a vytvořit centralizovanou znalostní bázi napříč úkoly, dokumenty a diskuzemi.
Už nemusíte procházet dlouhé přepisy, abyste ručně našli jeden detail – vše je prohledatelné a dostupné během několika sekund.
ClickUp Brain navíc dokáže analyzovat komunikační vzorce týmu a navrhovat zlepšení, která vám pomohou efektivněji spolupracovat při budoucích schůzkách. Tato jedna funkce dokáže strukturovat veškerou vaši komunikaci, ať už v rámci schůzek nebo mimo ně, s minimálním úsilím a maximálním účinkem.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain není užitečný jen po schůzkách. Použijte jej v kalendáři ClickUp k plánování schůzek pomocí přirozených jazykových pokynů a k přípravě programu schůzky.
Chcete zažít další dobrodružství? Vyzkoušejte plánování schůzek pomocí hlasových příkazů prostřednictvím desktopové aplikace ClickUp Brain MAX!
ClickUp Docs
Jakmile AI Notetaker zaznamená vaše poznámky, můžete plánovat, diskutovat, upravovat a realizovat své plány v ClickUp Docs.
Dokumenty nabízejí dynamický prostor pro spolupráci, kde celý váš tým může snadno rozluštit diskuse z jednání a naplánovat strategie implementace. Můžete označit členy týmu pomocí ClickUp Assign Comments a převést rozhodnutí na proveditelné úkoly pouhými několika kliknutími.
Hledáte snadný způsob, jak proměnit přepisy generované umělou inteligencí v něco, co může skutečně využít celý váš tým? Šablona ClickUp Meeting Minutes Template vám s tím pomůže.
Poskytuje vám přehledný prostor pro spolupráci, kde si můžete zaznamenat vše od jmen účastníků a programu až po klíčové body a úkoly – přímo v dokumentu ClickUp Doc.
A to nejlepší? Jelikož je integrován do ClickUp, můžete okamžitě přiřadit následné úkoly, propojit je s příslušnými dokumenty a zajistit, aby všichni věděli, za co jsou zodpovědní. Už se nemusíte snažit vzpomenout si, kdo se k čemu zavázal. Je to jednoduchý způsob, jak zvýšit produktivitu a zodpovědnost vašich schůzek.
ClickUp Clips
Přepisy nejsou vždy dostačující. Pro týmy, které potřebují úplný kontext, nabízí ClickUp Clips videozáznam vašich schůzek a aktivity na obrazovce přímo v rámci platformy. Stačí poslat svého AI Notetakera na schůzku, kterou chcete zaznamenat.
Tyto videoklipy lze vložit do vašich úkolů, dokumentů a chatů v ClickUp, čímž získáte kompletní vizuální referenci spolu s přepisy – něco, co Otter AI nativně nepodporuje.
Integrace ClickUp
Jedním z hlavních problémů Otter AI je omezená integrace, která navíc není k dispozici v nižších tarifech. S ClickUpem takové problémy mít nebudete.
Díky integraci ClickUp můžete synchronizovat svou práci s více než 1 000 oblíbenými nástroji, včetně Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, a to i v případě, že využíváte náš bezplatný tarif. Platforma je také integrována s HubSpot, Salesforce a dalšími CRM, takže poznatky z vašich obchodních schůzek se automaticky zaznamenávají do vašeho prodejního nástroje.
Získáte tak centralizované centrum pro správu všech aspektů vašeho pracovního postupu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby po každém jednání, abyste pochopili názor svého týmu na to, jak bylo jednání plodné a co se dalo udělat pro jeho zefektivnění.
Proč je ClickUp pro většinu týmů lepší než Otter AI
ClickUp je zajímavou alternativou k Otter AI, protože centralizuje poznámky z jednání, úkoly a správu projektů na jedné platformě.
Na rozdíl od Otteru vám umožňuje nahrávat, přepisovat a přeměňovat poznámky z jednání na proveditelné úkoly, aniž byste museli používat více nástrojů nebo utrácet spoustu peněz. Díky levným doplňkům AI a bezplatnému plánu s neomezeným počtem jednání a integrací nabízí ClickUp bezkonkurenční hodnotu ve srovnání se složitými cenovými plány Otter AI.
Přehled cen
ClickUp nabízí několik cenových plánů, které vyhovují různým velikostem týmů a rozpočtům. Zde je přehled předplatných:
Přepisujte své schůzky přesně a bez omezení pomocí ClickUp
Otter AI je skvělý pro přepisování a shrnování schůzek, ale pouze pokud jej nemusíte používat příliš často. Omezení délky přepisu, pokročilé funkce skryté za vysokými úrovněmi a omezené integrace vás mohou přimět k hledání alternativy.
ClickUp překračuje tyto limity díky flexibilním doplňkům, přesným přepisem a pracovním prostorům pro spolupráci. Je to vynikající alternativa k Otter AI pro týmy, které chtějí automatizovat poznámky z jednání a integrovat je přímo do svého pracovního postupu.
Funkce AI Notetaker a ClickUp Brain jdou nad rámec jednoduchého přepisu a nabízejí praktické informace a plynulé řízení úkolů. Je také vysoce přizpůsobitelný díky několika šablonám a zobrazením a nabízí plynulou integraci s oblíbenými nástroji pro schůzky a produktivitu.
Na co ještě čekáte? Zbavte se omezení slovní zásoby a přepisu a zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!