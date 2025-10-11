Automatizace WhatsApp Business: Jak to funguje + příklady

Majitel digitální marketingové agentury zjistil, že reklamy na Facebooku a Instagramu přinesly mnoho potenciálních zákazníků, ale málo prodejů. Unaveni odpovídáním na nekonečné zprávy WhatsApp, které se většinou týkaly cen, nastavili chatbot WhatsApp, aby vyřizoval dotazy zákazníků.
Výsledky sdíleli na Redditu: „Druhý den jsme dostali 340 dotazů, 48 potenciálních zákazníků a 4 prodeje!…Automatizace je rozhodně správná cesta.“
A tak to také je! Automatizace WhatsApp Business vám pomáhá okamžitě odpovídat zákazníkům pomocí přizpůsobených odpovědí.
Pokud se nacházíte v podobné situaci, kdy dotazy zákazníků zabírají čas vašemu týmu, aniž by vedly k reálnému prodeji, tento článek o automatizaci WhatsApp Business vám pomůže s dalšími kroky.
🌟 Doporučená šablona
Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp vám poskytuje kompletní přehled o vašich e-mailových pracovních postupech, což usnadňuje vizualizaci každého kroku, přiřazování odpovědností a automatické spouštění zpráv při výskytu akcí. Je ideální pro automatizaci uvítacích sekvencí, odpovědí na formuláře nebo následných e-mailů – to vše bez nutnosti ručního odesílání.
Co je automatizace WhatsApp Business?
Automatizace WhatsApp Business využívá rozhraní WhatsApp API a automatizační software k automatizaci úkolů, jako je odpovídání na dotazy zákazníků, odesílání automatických zpráv a správa rutinních úkolů.
To zvyšuje spokojenost zákazníků, podporuje vaše komunikační cíle a poskytuje cenné informace, přičemž šetří čas zaneprázdněným týmům.
Konkrétně vám to pomůže následovně:
- Odesílejte uvítací zprávy, pozdravné zprávy a rychlé odpovědi na časté dotazy zákazníků.
- Automatizujte následné kroky, připomenutí schůzek, upomínky plateb a potvrzení objednávek.
- Omezte opakující se práci pomocí automatizačních nástrojů WhatsApp a ušetřete čas i peníze.
- Rozšiřte svou aplikaci WhatsApp Business, abyste mohli zvládnout více interakcí se zákazníky bez nutnosti najímat další zaměstnance.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace typu „vše v jednom“ pro zasílání zpráv
Proč automatizovat obchodní komunikaci přes WhatsApp?
63 % spotřebitelů očekává, že společnosti budou rozumět jejich specifickým potřebám a očekáváním. To znamená, že většina vašich zákazníků požaduje personalizované odpovědi a řešení svých problémů. Automatizace WhatsApp Business může vést k přizpůsobeným a cíleným odpovědím pokaždé.
Při správném použití nabízí automatizace WhatsApp obchodním týmům spolupráci v reálném čase, rychleji a ve větším měřítku. Zde je návod, jak na to:
- Automatizujte rutinní úkoly: Používejte automatické odpovědi na časté dotazy, zasílejte potvrzení objednávek a sdílejte připomenutí schůzek, čímž uvolníte zaměstnance pro důležitější úkoly.
- Nabízejte okamžitou podporu 24 hodin denně: Díky automatizačním nástrojům WhatsApp můžete kdykoli reagovat na příchozí zprávy, čímž zvýšíte spokojenost a důvěru zákazníků.
- Růst bez dalších nákladů: Automatizace zpráv WhatsApp znamená, že můžete spravovat více interakcí se zákazníky, aniž byste museli najímat další zaměstnance, což šetří peníze a zároveň zachovává osobní přístup.
- Shromažďujte cenná data: Každý automatizovaný chat může shromažďovat informace, které vám pomohou zlepšit prodejní proces, vylepšit nabídky a posílit řízení vztahů se zákazníky.
Více než 10 příkladů automatizace WhatsApp Business
Pokud vás zajímá, jak automatizaci WhatsApp Business uvést do praxe, zde jsou skutečné, praktické způsoby, jak jej podniky každý den využívají:
1. Automatické odpovědi na časté dotazy
Časté dotazy zákazníků se často týkají podrobností o produktech, dodávkách, vracení zboží, platbách nebo zásadách.
Některé příklady zahrnují:
🔹 „Jak dlouho bude trvat, než obdržím svou objednávku?“
🔹 „Jaké jsou vaše podmínky pro vrácení zboží?“
🔹 „Jaké platební možnosti přijímáte?“
Nastavení automatických odpovědí vám ušetří čas, zajistí hladký chod aplikace WhatsApp Business a zvýší spokojenost zákazníků.
Zde je návod, jak automatizovat odpovědi WhatsApp na často kladené otázky:
- Krok 1: Otevřete aplikaci WhatsApp Business a přejděte do Nastavení > Nástroje pro podnikání.
- Krok 2: Vyberte si, jakou automatickou odpověď WhatsApp potřebujete – uvítací zprávu pro nové zákazníky, zprávu o nepřítomnosti po pracovní době nebo rychlé odpovědi pro rychlé vyřízení běžných dotazů zákazníků.
- Krok 3: Napište automatickou odpověď. Ať je jasná, zdvořilá a užitečná. Přidejte podrobnosti, jako například kdy mohou očekávat odpověď od živého člověka nebo jiné způsoby, jak získat pomoc.
- Krok 4: Nastavte harmonogram a rozhodněte, kdo tyto odpovědi obdrží – všichni, noví kontakty nebo vybraní zákazníci.
- Krok 5: Uložte nastavení a aktivujte automatizaci WhatsApp Business.
📌 Příklad: Zde je jednoduchý pozdrav, který můžete nastavit hned teď:
„Dobrý den, [jméno], děkujeme, že jste kontaktovali [název vaší společnosti]! Ozveme se vám do 24 hodin.“
2. Zprávy pro obnovení opuštěného košíku
Přibližně 7 z 10 online nakupujících přidá produkty do košíku, ale odejde bez nákupu. To je obrovská promarněná příležitost pro jakoukoli e-commerce platformu nebo malou firmu.
Jakmile se zákazníci přihlásí, můžete automatizovat zprávy WhatsApp spouštěné událostmi opuštěných košíků na vašem webu nebo v aplikaci. Tyto zprávy mohou obsahovat obrázky, podrobnosti o produktech a přímý odkaz na jejich košík, což usnadňuje pokračování tam, kde přestali.
Inteligentní proces opuštěného košíku často zahrnuje:
- První připomenutí během několika hodin
- Druhá zpráva s malou pobídkou, jako je sleva nebo doprava zdarma, po 24 hodinách
- Konečné sledování po 48 hodinách s návrhy produktů nebo krátkou děkovnou zprávou s žádostí o zpětnou vazbu.
Skvělým příkladem je maloobchodní řetězec Lojas Renner. Díky automatizaci obnovy opuštěných košíků pomocí integrace WhatsApp Business API dosáhli o 70 % vyšší míry přečtení než u jiných kanálů a zaznamenali návrat více zákazníků, kteří dokončili nákup a často přidali do košíku ještě další položky.
💡 Tip pro profesionály: Nejste si jisti, jak správně používat WhatsApp pro své klienty a tým? Přečtěte si náš příspěvek WhatsApp Business vs. Personal: Který nástroj pro zasílání zpráv si vybrat? Vyjasní vám to všechny nejasnosti, abyste si mohli vybrat ten nejvhodnější nástroj a dosáhnout svých komunikačních cílů.
3. Potvrzení objednávky a sledování
Potvrzení objednávky a sledování aktualizací jsou jedny z nejjednodušších způsobů, jak si získat důvěru nových i stálých zákazníků.
Díky automatizaci WhatsApp Business můžete automaticky odesílat potvrzení objednávek, podrobnosti o přepravě a aktualizace dodávek přímo do WhatsApp vašich zákazníků. To vše bez nutnosti, aby se ptali: „Kde je moje objednávka?“
Navíc máte možnost přidat děkovný dopis, kupón na další nákup, odkazy na sociální sítě nebo dokonce pozvánku do soukromé komunity. Díky tomu jsou kupující informováni a zvyšuje se šance na opakované nákupy a silnější zapojení zákazníků.
Nastavení:
- Vytvořte nebo vyberte ověřenou šablonu WhatsApp pro aktualizace objednávek.
- Přizpůsobte ji jménem zákazníka, sledovacím odkazem a volitelnou nabídkou upsellu.
- Aktivujte svůj automatizační nástroj WhatsApp, aby odesílal aktualizace ve správný čas.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma
4. Připomenutí schůzek
Nezávazné rezervace a zapomenuté schůzky jsou pro poskytovatele služeb, od klinik a salónů po koučování a poradenství, velkým problémem.
Automatizace WhatsApp Business usnadňuje automatické odesílání zpráv, včetně připomínek schůzek, takže vaši zákazníci nezapomenou a dorazí včas.
📌 Příklad: „Dobrý den, [jméno], připomínáme vám schůzku s [název firmy] dne [datum] v [čas]. Přineste si prosím svůj průkaz totožnosti. Pokud potřebujete nový termín, odpovězte RESCHEDULE. “
Jak nastavit připomenutí schůzek pomocí aplikace WhatsApp Business:
- Pomocí integrace WhatsApp Business API propojte svůj rezervační systém.
- Vytvořte jasnou a přátelskou šablonu WhatsApp pro vaše připomenutí.
- Přizpůsobte ji jménem zákazníka, datem, časem a případnými zvláštními pokyny.
- Naplánujte odeslání zprávy 24–48 hodin před schůzkou.
👀 Zajímavost: S 2 miliardami uživatelů po celém světě a průměrnou mírou otevření 98 % je WhatsApp jedním z nejjednodušších způsobů, jak oslovit své zákazníky kdekoli a kdykoli a udržet konverzaci v každé fázi prodejního procesu.
5. Boti pro kvalifikaci potenciálních zákazníků
Boti pro kvalifikaci potenciálních zákazníků na WhatsApp jsou chytří automatizovaní asistenti, kteří pomáhají odfiltrovat vážné kupující od náhodných návštěvníků, čímž vašemu prodejnímu týmu ušetří hodiny ruční práce. Díky automatizaci WhatsApp Business tito boti oslovují nové potenciální zákazníky, kladou jim klíčové otázky a nejlepší potenciální zákazníky posílají přímo do vašeho CRM nebo prodejního trychtýře.
Takto fungují. Zahajují konverzaci s každým, kdo klikne na reklamu, váš web nebo integraci WhatsApp Business API. Pomocí jednoduchých, přátelských otázek zjišťují potřeby, rozpočet a časový harmonogram každého potenciálního zákazníka.
Shromažďují užitečné údaje, jako jsou kontaktní informace a preference, takže váš prodejní tým může navázat na kontext.
Jakmile bot získá potenciálního zákazníka, může spustit automatické zprávy, aktualizovat váš CRM systém nebo okamžitě upozornit váš tým, aby vám neunikly žádné příležitosti.
Facebookové reklamy společnosti Pediasure Indonesia jsou dobrým příkladem automatizace WhatsApp Business pro generování potenciálních zákazníků. Uživatelé, kteří klikli na jejich Facebookové reklamy, byli přesměrováni na WhatsApp s lead boty. Tím se snížily náklady na jednoho potenciálního zákazníka o 64 % a zároveň se zlepšily výsledky v oblasti získávání zákazníků.
📮 ClickUp Insight: Téměř 45 % pracovníků uvádí, že uvažovali o použití automatizace, ale dosud k tomu nedošlo. Lidé často váhají kvůli omezenému času, příliš velkému výběru nebo nevědomosti, kde začít.
Díky snadno vytvořitelným AI agentům ClickUp a jednoduchým příkazům v přirozeném jazyce je začátek s automatizací konečně jednoduchý. Od automatického přiřazování úkolů až po vytváření souhrnů projektů založených na AI můžete odemknout chytré pracovní postupy a vytvořit vlastní AI agenty během několika minut, bez náročného učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v okamžité a využitelné informace.
6. Upomínky plateb
Opožděné platby a nezaplacené faktury mohou narušit cash flow firmy. Automatizace WhatsApp Business usnadňuje zasílání oznámení, včetně přátelských a včasných upomínek k platbě, přímo vašim zákazníkům.
Můžete nastavit automatické zprávy prostřednictvím WhatsApp Business API nebo propojit své platební údaje s důvěryhodným automatizačním nástrojem.
Po integraci může systém kontrolovat stav plateb a zasílat upomínky v případě splatnosti nebo prodlení, což vám pomůže vyhnout se nepříjemným telefonátům a ručnímu sledování plateb.
📌 Příklad: „Dobrý den, [jméno], tímto vám připomínáme, že dnes je splatná vaše platba ve výši [částka] za fakturu [číslo]. K provedení platby použijte tento odkaz: [odkaz na platbu]. Pokud potřebujete jakékoli vysvětlení, odpovězte zde. Děkujeme, [název vaší společnosti].“
7. Shromažďování zpětné vazby po poskytnutí služby
Každá firma, která se zaměřuje na zlepšování zákaznické zkušenosti, musí aktivně vyhledávat zpětnou vazbu od zákazníků.
Díky automatizaci WhatsApp Business a efektivnímu marketingu WhatsApp můžete hned po nákupu, rezervaci nebo poskytnutí služby zasílat krátké dotazníky, rychlé ankety nebo dokonce interaktivní chaty.
Úspěšný proces začíná definováním toho, co se chcete dozvědět, a následným vytvořením jasných šablon WhatsApp s jednoduchými otázkami. Automatizace se postará o zasílání připomínek, shromažďování odpovědí a ukládání zpětné vazby do vašeho CRM nebo dashboardu pro snadnou analýzu.
Můžete například poslat zprávu jako:
„Dobrý den, [jméno], děkujeme, že jste si vybrali právě nás. Jak byste ohodnotili své zkušenosti na stupnici od 1 do 5? Vaše zpětná vazba nám pomáhá zlepšovat naše služby.“
🧠 Věděli jste? Barclays předpovídá, že využití „ekonomiky zpětné vazby“ by mohlo v příštím desetiletí přinést ve Velké Británii příležitost v hodnotě 3,2 miliardy dolarů.
8. Propagační vysílání (s možností přihlášení)
Propagační vysílání na WhatsApp je účinným způsobem, jak udržet zájem zákazníků o speciální nabídky, aktualizace produktů nebo sezónní akce – ale pouze pokud to děláte správně.
Díky WhatsApp Business API můžete hromadně posílat zprávy zákazníkům, kteří se k odběru výslovně přihlásili, a zároveň jim poskytnout snadný způsob, jak se kdykoli odhlásit.
Nejprve si vždy zajistěte jasný souhlas. Zákazníci se mohou přihlásit prostřednictvím webových formulářů, jednoduchého chatbota WhatsApp nebo během úvodní konverzace v aplikaci WhatsApp Business. Buďte transparentní ohledně toho, co budou dostávat, například exkluzivní slevy, novinky nebo věrnostní výhody.
Jakmile získáte povolení, pečlivě připravte své propagační zprávy pro WhatsApp. Přidejte obrázky, videa nebo akční tlačítka, která odkazují na váš katalog nebo webové stránky. Personalizujte každou zprávu jménem zákazníka nebo podrobnostmi o jeho předchozích nákupech, aby vaše propagační akce působily relevantně a ne jako spam.
📖 Přečtěte si také: Výhody a nevýhody WhatsApp
9. Aktualizace věrnostního programu
Věděli jste, že 85 % zákazníků tvrdí, že díky věrnostním programům jsou ochotnější nakupovat u dané značky i nadále?
Proto se stále více firem obrací k automatizaci WhatsApp Business, aby mohly poskytovat okamžité, osobní a snadno dostupné informace o věrnostních programech.
Díky WhatsApp Business API můžete zákazníky informovat o nových produktech, zasílat speciální slevy a sdílet časově omezené odměny. Chytré chatboty WhatsApp mohou dokonce navrhovat nabídky na základě předchozích nákupů.
Aktualizace věrnostního programu prostřednictvím WhatsApp také pomáhají udržovat maloobchodníky a partnery v obraze díky informacím o výkonu v reálném čase a rychlým oznámením o kampaních.
📌 Příklad: „Dobrý den, [jméno], váš věrnostní zůstatek právě dosáhl 1 500 bodů. Využijte je a získejte 20% slevu na vaši příští objednávku. Klepněte sem a uplatněte svou odměnu.“
10. Získávání nových zákazníků
Získávání nových zákazníků je jedním z nejdůležitějších momentů pro budování důvěry a nastavení tónu pro celou zákaznickou cestu. Díky automatizaci WhatsApp Business můžete tento proces pro své zákazníky učinit hladkým, jasným a osobním. Zde je návod, jak na to:
Když se zákazník zaregistruje, vaše aplikace WhatsApp Business může automaticky zaslat vřelé přivítání, sdílet kroky k nastavení nebo ho provést prvními kroky, které musí podniknout.
Dobrý onboardingový proces zákazníka pozdraví jménem, potvrdí jeho údaje a poskytne mu užitečné tipy nebo odkazy, aby mohl hned začít.
Příklad: Přední značky důvěřují WhatsAppu také při onboardingu. Martine van der Lee, ředitelka sociálních médií ve společnosti KLM, říká:
WhatsApp je nový komunikační kanál, který společnost KLM Royal Dutch Airlines využívá pro komunikaci se svými zákazníky. Po přihlášení k odběru dostávají zákazníci KLM informace o letech a dokumenty a mají k dispozici nepřetržitou podporu od největšího specializovaného týmu pro sociální média na světě.
WhatsApp je nový komunikační kanál, který společnost KLM Royal Dutch Airlines využívá pro komunikaci se svými zákazníky. Po přihlášení k odběru dostávají zákazníci KLM informace o letech a dokumenty a mají k dispozici nepřetržitou podporu od největšího specializovaného týmu pro sociální média na světě.
11. Potvrzení registrace na akci
Odesílání potvrzení registrace na událost prostřednictvím automatizace WhatsApp Business je snadný způsob, jak účastníky uklidnit a okamžitě je informovat.
Typické potvrzení může vypadat takto:
„Dobrý den, [jméno], děkujeme za registraci na [název akce]. Vaše místo je potvrzeno na [datum] v [čas]. Klikněte zde pro podrobnosti o akci: [odkaz]. Těšíme se na vás.“
Díky WhatsApp Business API můžete propojit svůj systém pro správu událostí a automaticky odesílat potvrzení v okamžiku, kdy se někdo zaregistruje.
Zajistěte, aby váš formulář pro události shromažďoval platná čísla WhatsApp, aby každé potvrzení dorazilo správné osobě.
📚 Bonusové čtení: Chcete hladce řídit své projekty a dosáhnout více? Příklady pracovních postupů a případy použití vám ukážou, jak vytvořit chytré pracovní postupy, které udrží váš tým na správné cestě a vaše cíle na dosah.
ClickUp usnadňuje automatizaci WhatsApp Business
Jednou z největších obtíží při automatizaci WhatsApp Business není odeslání zprávy, ale spíše řešení toho, co se stane poté.
Většina firem nastavuje automatizaci WhatsApp pro odchozí zprávy, jako jsou aktualizace objednávek, upomínky opuštěných košíků a připomenutí schůzek. Ale když zákazníci odpoví něčím jednoduchým, jako například „Můžu dostat fakturu?“ nebo „Je tento produkt k dispozici v modré barvě?“, tyto odpovědi se často ztratí v chatových vláknech.
V důsledku toho zákazník musí čekat, nebo hůře, může přejít ke konkurenci, která reaguje rychleji.
ClickUp tento problém řeší tak, že každá odpověď na WhatsApp se okamžitě promění v jasný další krok, který váš tým může vidět, sledovat a dokončit, než se zákazník začne cítit ignorován.
Spravujte pracovní postupy, které spouštějí zprávy WhatsApp, pomocí automatizací ClickUp a vlastních agentů
S ClickUp Automations můžete vytvářet pracovní postupy, které odesílají zprávy WhatsApp, když dojde k reálným akcím. Pokud se stav úkolu v ClickUp změní na Zaplaceno, zákazník automaticky obdrží potvrzení objednávky nebo děkovnou zprávu na WhatsApp.
S pomocí agentů ClickUp AI a vlastních spouštěčů můžete automatizaci vylepšit. Vlastního agenta AI si můžete přizpůsobit tak, aby četl zprávy, stanovoval priority úkolů a směroval je správné osobě. Vaše pracovní postupy v WhatsApp tak automaticky vyřizují rutinní dotazy a vašemu týmu zbývají pouze ty důležité.
Nemusíte svůj tým připomínat, aby zprávy odesílal ručně. Workflow udržuje propojení mezi aktualizacemi CRM a WhatsApp, takže vaše značka vždy působí profesionálně a rychle reaguje.
Zde je vizuální průvodce, který ilustruje, jak ClickUp Automations zefektivňuje automatizaci pracovních postupů :
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy WhatsApp pro podnikání
Aktualizujte stavy CRM a udržujte svůj tým v pohybu
Když zákazník odpoví na WhatsAppu, aby potvrdil schůzku, požádal o změnu nebo si vyžádal další podrobnosti, ClickUp okamžitě aktualizuje stav ve vašem pipeline nebo vytvoří následný úkol pro příslušného člena týmu.
Například když přijde nová zpráva od potenciálního zákazníka na WhatsApp, ClickUp zachytí informace o zákazníkovi, vyplní klíčové údaje a přiřadí ji správnému obchodnímu zástupci s jasným termínem splnění. Každý ví, co má dělat dál, žádná odpověď nezůstane bez povšimnutí a žádný potenciální zákazník neztratí zájem, zatímco váš tým zjišťuje, kdo je za něj zodpovědný.
Vytvářejte vlastní odpovědi WhatsApp pomocí ClickUp Brain a Brain Max
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit různé personalizované odpovědi WhatsApp na základě různých scénářů zákazníků, které pak můžete přidat do svého backendu. Výsledek? Zákazníci dostávají v reálném čase odpovědi, které jsou perfektně přizpůsobené jejich dotazu.
Hledá váš zákazník informace o své objednávce?
Chcete připomenout zákazníkům jejich opuštěné nákupní košíky?
Stačí zadat svůj scénář a požadovaný typ odpovědi (styl, tón, formát) a umělá inteligence ClickUp jej přizpůsobí podle vašich požadavků.
A to není vše!
S ClickUp Brain MAX můžete:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití.
Vyzkoušejte Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů s pravidly, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
Udržujte jasný kontext s ClickUp Chat
ClickUp Chat zajišťuje soulad celého týmu při zpracování odpovědí na WhatsApp. Váš prodejní tým může přímo v ClickUp diskutovat o dalších krocích, sdílet screenshoty, odesílat soubory a jedním kliknutím přeměnit zprávy na úkoly.
Chaty můžete propojit přímo s úkoly v pipeline, aby všichni měli přehled. ClickUp eliminuje ztrátu kontextu nebo přeskakování mezi nespojenými aplikacemi a poskytuje jasné akce a pokrok na jednom místě.
Soulad s předpisy a osvědčené postupy pro automatizaci WhatsApp
Aby vaše automatizace WhatsApp Business byla v souladu s předpisy a byla přátelská k zákazníkům, postupujte podle těchto jednoduchých osvědčených postupů, které chrání vaši značku a budují důvěru:
- Vždy si od svých zákazníků vyžádejte jasný a zdokumentovaný souhlas před odesláním jakýchkoli zpráv WhatsApp, zejména propagačních.
- K zahájení konverzace používejte pouze schválené šablony zpráv a dodržujte 24hodinovou lhůtu pro odpovědi zákaznické služby.
- Udržujte svůj obchodní profil aktuální se správnými kontaktními údaji, aby zákazníci přesně věděli, s kým komunikují.
- Okamžitě respektujte všechny žádosti o odhlášení a vyhněte se zasílání neočekávaných nebo zavádějících zpráv.
- Nikdy nesdílejte citlivé osobní údaje ani platební údaje a dodržujte všechny místní zákony na ochranu osobních údajů.
- Využijte jasné eskalační cesty, jako je lidský agent nebo telefonická podpora, aby zákazníci v případě potřeby mohli získat pomoc i mimo bot.
🧠 Věděli jste? Zaměstnanci kanceláří tráví přibližně 42 % svého času spoluprací, ale 70 % z nich se domnívá, že lepší spolupráce by mohla ušetřit čas a zvýšit produktivitu. Článek Jak zlepšit spolupráci na pracovišti podrobně popisuje, jak zefektivnit týmovou práci.
ClickUp se postará o vaše automatizace, takže vy si můžete odpočinout
Pokud jste dočetli až sem, už víte, že automatizace WhatsApp Business rozhoduje o tom, zda přijdete o zprávy a uzavřené obchody, zda budete ztrácet čas opakovanými odpověďmi, nebo zda skutečně rozrostete své podnikání.
Samotná automatizace však neposkytuje komplexní řešení. Ani ten nejchytřejší bot vám nepomůže, pokud nemáte správný systém pro zaznamenávání, sledování a reagování na každou konverzaci v WhatsApp.
Proto integrace WhatsApp s ClickUp promění každý ping v jasný další krok, každou odpověď ve sledovatelný úkol a každého potenciálního zákazníka v tržby, které si nemůžete dovolit ztratit.
Co tedy čeká vaši firmu v budoucnu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a uvidíte, jak hladce automatizace funguje, když je celý váš tým na stejné vlně!
Často kladené otázky k automatizaci WhatsApp Business
Ano, WhatsApp Business umožňuje uživatelům snadno nastavit automatické odpovědi, včetně uvítacích zpráv pro nové zákazníky, zpráv o nepřítomnosti mimo pracovní dobu a rychlých odpovědí na často kladené otázky. Tyto zprávy můžete vytvářet a spravovat přímo v aplikaci v části Business Tools (Nástroje pro podnikání).
Mezi oblíbené nástroje patří WhatsApp Business API (prostřednictvím oficiálních poskytovatelů), nástroje pro tvorbu chatbotů a integrace CRM. Mnoho firem používá platformy jako ClickUp k odesílání zpráv WhatsApp na základě aktualizací úkolů, akcí zákazníků nebo pracovních postupů CRM.
Můžete propojit svůj internetový obchod s WhatsApp Business API a nastavit automatizaci potvrzení objednávek, aktualizací o odeslání, připomenutí opuštěných košíků nebo propagačních akcí. Většina e-commerce platforem, jako je Shopify nebo WooCommerce, má pluginy nebo integrace, které vám s tím pomohou bez ruční práce.
Základní automatizační funkce, jako jsou automatické odpovědi a rychlé odpovědi, jsou v aplikaci WhatsApp Business zdarma. Pro pokročilou automatizaci, jako je zasílání propagačních zpráv nebo integrace s vaším CRM, budete potřebovat WhatsApp Business API, které obvykle zahrnuje náklady účtované oficiálními poskytovateli nebo nástroji třetích stran.