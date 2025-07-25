Bezplatné šablony workshopů designového myšlení pro kolaborativní sezení

Pořádali jste někdy brainstorming, který připomínal spíše chaotickou volnou diskuzi než produktivní workshop? Mnohé týmy mají potíže proměnit kreativní nápady v praktická řešení kvůli nedostatku struktury a spolupráce.
🔎 Věděli jste, že... 60 % zaměstnanců tvrdí, že se cítí inovativnější, když týmy spolupracují a jsou sladěné.
K tomu slouží šablony workshopů designového myšlení. Tyto předem připravené rámce pomáhají organizátorům provést týmy procesem designového myšlení způsobem zaměřeným na cíl. Berte je jako svůj plán pro inovativní a kolaborativní řešení problémů.
Ať už řešíte problém zákazníků, vylepšujete produkt nebo přepracováváte službu, kvalitní šablona zajistí, že všichni členové týmu budou jednotní, zapojení a soustředění.
Pojďme se podívat, co jsou šablony workshopů designového myšlení, jak si vybrat tu správnou a jaké jsou nejlepší šablony, které byste měli prozkoumat, abyste mohli načrtnout plán svého workshopu designového myšlení.
Co jsou šablony workshopů designového myšlení?
Šablony workshopů designového myšlení jsou předem strukturované průvodce, které týmům pomáhají organizovat kolaborativní sezení zaměřená na řešení pomocí metodiky designového myšlení.
Rozdělují proces na zvládnutelné kroky, což týmům umožňuje hluboce porozumět problémům, efektivně vytvářet nápady a vytvářet prototypy s jasným cílem.
Standardní prvky zahrnují:
- Mapování empatie: Porozumějte potřebám, emocím a problémům uživatelů, abyste získali vhled do jejich zkušeností. Mapování empatie pomáhá zaměřit workshop na výzvy zákazníků.
- Definice problému: Definujte hlavní problém, který chcete řešit. Pomůže vám to nasměrovat strategii správným směrem.
- Nástroje pro tvorbu nápadů: Využijte strukturované podněty a kreativní cvičení k generování nápadů a podpoře inovací.
- Sekce prototypování: Vizualizujte a vytvářejte jednoduché, testovatelné modely. Prototypování oživuje vize a pomáhá identifikovat zlepšení.
- Zpětná vazba: Shromažďujte poznatky prostřednictvím recenzí a diskusí, které vám pomohou vylepšit a zdokonalit vaše produkty.
- Časové rámce: Každé činnosti vyhraďte konkrétní čas. To pomáhá udržet úsilí týmu soustředěné a sladěné.
30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci. I tyto malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který lze věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu růstu. 💯
18 bezplatných šablon workshopů designového myšlení pro inovace
Šablony workshopů designového myšlení udržují tým soustředěný, zapojený a produktivní a proměňují chaotické diskuse ve strukturované inovace.
Zde je několik nejlepších příkladů šablon workshopů designového myšlení, které vašemu týmu pomohou brainstormovat kreativní nápady, řešit skutečné problémy a lépe porozumět potřebám zákazníků:
1. Šablona programu workshopu ClickUp
Uspořádání úspěšného workshopu designového myšlení vyžaduje pečlivé plánování a organizaci všeho, od cílů a referenčních materiálů až po účastníky.
Šablona programu workshopu ClickUp pomáhá se strukturovaným formátem, který usnadňuje plánování efektivního programu workshopu designového myšlení.
Navíc díky výkonné sadě designových nástrojů ClickUp, které jsou speciálně přizpůsobené pro kreativní týmy, můžete zlepšit spolupráci a zvýšit celkovou kreativní produktivitu – vše na jednom místě. Tímto způsobem se váš tým může méně soustředit na logistiku a více na poskytování inovativních řešení zaměřených na uživatele.
Proč se vám to bude líbit:
- Seznamte relevantní podrobnosti o workshopu v tabulkové formě.
- Zobrazte časovou osu aktivit v workshopu pomocí zobrazení tabule.
- Uveďte jména facilitátora a účastníků, abyste je informovali a udrželi tým v obraze.
- Poznamenejte si, zda je nutné schůzku nahrávat, a uveďte seznam klíčových zdrojů informací.
- Vytvořte časovou osu s aktivitami, které je třeba provést, spolu s krátkým vysvětlením.
- Snadno sledujte pokrok pomocí oznámení, závislostí úkolů, automatizací, umělé inteligence a dalších funkcí.
🔑Ideální pro: Facilitátory, UX designéry, produktové týmy a pedagogy, kteří hledají strukturovaný způsob organizace workshopů designového myšlení.
💡Tip pro profesionály: Chcete zajistit efektivní brainstorming v každé fázi procesu designového myšlení? Prozkoumejte tyto nástroje designového myšlení, abyste mohli efektivně vytvářet a realizovat své nápady.
2. Šablona pro registraci na virtuální workshop ClickUp
Hledáte strukturovaný způsob, jak spravovat údaje o účastnících workshopu a efektivně plánovat? Šablona ClickUp Virtual Workshop Registration Template zjednodušuje plánování a organizaci díky přizpůsobitelným polím a strukturovanému formátu.
Umožňuje vám vytvořit přizpůsobené registrační formuláře pro workshopy s otázkami, jako jsou dotazy účastníků, konkrétní problémy a další, abyste mohli shromáždit všechny potřebné informace od každého účastníka.
S touto šablonou můžete také rozesílat dotazníky po skončení workshopu a analyzovat odpovědi, abyste zjistili, co se podařilo a co je třeba zlepšit.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte registrační formuláře tak, aby zachycovaly konkrétní údaje od účastníků.
- Automaticky odesílejte potvrzovací e-maily všem účastníkům, jakmile odešlou formulář.
- Uspořádejte kontaktní údaje a adresy účastníků na jednom místě, abyste je měli po ruce.
- Do popisu přidejte podrobnosti registračního formuláře spolu s účastníkem.
- Uveďte otázky týmu vedle seznamu, aby nic nebylo opomenuto.
- Rozdělte položky formuláře do kategorií nové registrace, účastníci a neúčastníci.
🔑Ideální pro: Organizátory, kteří chtějí pohodlně shromáždit podrobné informace o účastnících virtuálního workshopu.
➡️ Přečtěte si také: Příklady OKR v designu pro dosažení vašich designových cílů
3. Šablona přihlášky na workshop ClickUp
Šablona přihlášky na workshop ClickUp zajišťuje konzistentnost informací shromážděných od účastníků workshopu.
Umožní vám vytvořit formuláře přizpůsobené požadavkům akce, jako je pracovní pozice, pracovní e-mail a jakékoli relevantní nápady nebo otázky, které mohou mít, a zajistí, že budou od členů týmu shromážděny všechny požadované informace.
Podrobnosti se automaticky vyplní do příslušných polí, což eliminuje nutnost ruční práce a chyby.
Takovýto proces výběru založený na přístupu designového myšlení zajišťuje, že se pro brainstormingovou sezení sestaví správný tým podobně smýšlejících osob.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte všechny uchazeče a jejich aktuální stav pomocí zobrazení seznamu účastníků.
- Rozdělte účastníky do kategorií podle fáze workshopu, například podle nápadů, prototypů a dalších kritérií.
- Shromažďujte podrobnosti, jako je pracovní pozice, společnost a kontaktní údaje účastníků, pomocí formuláře přihlášky na workshop.
- Sledujte pokrok diskutovaných nápadů pomocí komentářů, umělé inteligence a automatizace.
- Označte status uchazeče jako novou přihlášku, v procesu posuzování, platba, zamítnuto a schváleno.
🔑Ideální pro: Facilitátory a týmy, které chtějí zorganizovat podrobnosti o účastnících workshopu designového myšlení.
4. Šablona školicího rámce ClickUp
Plánování, strukturování a správa workshopů designového myšlení už nikdy nebude složité díky šabloně ClickUp Training Framework.
Jakmile určíte cíl workshopu designového myšlení, šablona vám pomůže hladce zorganizovat materiály, členy týmu a časový harmonogram workshopu.
Sledujte pokrok a vyhodnocujte efektivitu pomocí opakujících se úkolů a naplánujte časový harmonogram workshopu od brainstormingu a tvorby nápadů až po realizaci a testování.
Proč se vám to bude líbit:
- Každý nápad z workshopu roztřiďte podle stavu, včetně úkolů, úkolů v procesu, úkolů k přezkoumání, aktivních úkolů a dokončených úkolů.
- Seskupte materiály workshopu do typů souborů, jako jsou dokumenty a pracovní listy.
- Přiřaďte úkoly workshopu členům svého týmu nebo jim pošlete pozvánku e-mailem.
- Přiložte příslušné materiály pro každou činnost, která má být provedena.
- Organizujte a sledujte pokrok u jednotlivých úkolů školení pomocí zobrazení seznamu školení.
🔑Ideální pro: Týmy a pedagogy, kteří hledají strukturovaný formát pro organizaci účastníků, aktivit a zdrojů workshopu designového myšlení.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší online software pro školení zaměstnanců
5. Šablona poznámek trenéra ClickUp
Zajistěte konzistentnost při plánování a organizování workshopů designového myšlení pomocí šablony ClickUp Trainer Notes. Díky samostatným sekcím pro každou aktivitu a časové ose workshopu zajišťuje šablona, že všechny potřebné podrobnosti jsou na jednom místě, takže nic nezapomenete.
Přidejte vlastní atributy pro správu svých poznámek ze školení a snadno vizualizujte pokrok v každé školicí relaci. Navíc začlenění obrázků a ikon zvyšuje vizuální přitažlivost dokumentu a zachovává jeho přehledné formátování.
Proč se vám to bude líbit:
- Seznamte se s aktivitami od nápadu po testování, včetně stručného popisu a trvání.
- Nastavte cíle, závěr a shrnutí workshopu pro rychlou orientaci.
- Uspořádejte a vizualizujte různá témata, která budete probíráte, pomocí zobrazení tabule.
- Zahrňte poznatky z workshopu a to, jak pomohly vylepšit produkt.
- Poskytněte organizátorům a facilitátorům produktivní zpětnou vazbu, aby se mohli zlepšovat.
🔑Ideální pro: Školitele a pedagogy, kteří chtějí strukturovaný dokument s časovým harmonogramem workshopu, cíli, poznatky a zpětnou vazbou.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zpětnou vazbu k designu pro kreativní týmy
6. Šablona pro návrh designu ClickUp
Zajištění souladu všech členů týmu s produktovou ideou je nezbytné pro hladkou spolupráci a práci. Šablona ClickUp Design Ideation Template usnadňuje společné brainstormingy a strukturování nápadů ve vašem týmu.
Spolupracujte s členy týmu na brainstormingu nápadů a vytváření obsahu pomocí této šablony tabule. Šablona zajišťuje efektivní tvorbu nápadů, od generování konceptů až po zúžení nápadů k dosažení požadovaného výsledku.
Nastavte odhady časového harmonogramu a využijte automatizaci, abyste zajistili, že všechny činnosti budou dokončeny včas.
Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte nápady do kategorií produkt, proces a lidé a uveďte autora nápadu.
- Vizuálně znázorněte různé aspekty svého návrhu pomocí zobrazení diagramu návrhových idejí.
- Organizujte nápady pomocí lepících poznámek a barevného kódování podle kategorií pro snadnou orientaci.
- Pomocí spojovacích prvků a vývojových diagramů zmapujte procesy a vztahy mezi nápady.
- Přidejte obrázky a karty webových stránek, abyste poskytli kontext pro nápady.
- Proměňte vybrané nápady v úkoly a přiřaďte je týmu.
🔑Ideální pro: Týmy, které chtějí společně brainstormovat a organizovat nápady.
➡️ Přečtěte si také: Šablony a techniky brainstormingu
7. Šablona pro brainstorming týmu ClickUp
Zažíváte při organizování workshopů designového myšlení chaos, zmatek a spoustu zbytečného pobíhání sem a tam? Zvažte použití šablony ClickUp Squad Brainstorm, která je navržena tak, aby odstranila složitost a zajistila hladkou spolupráci týmu.
Formát šablony ve formě tabule usnadňuje týmu prezentovat co nejvíce nápadů a diskutovat o nich s kolegy.
Pomocí lepících poznámek, obrázků, karet webových stránek, tvarů a textových polí můžete vytvořit kategorie pro každý nápad. Barevně odlišené pole a poznámky navíc usnadňují navigaci a spojovací prvky zjednodušují definici vztahů.
Proč se vám to bude líbit:
- Použijte Team Work Canvas View ke spolupráci se svým týmem a brainstormingu nápadů.
- Převádějte nápady na úkoly, abyste zajistili jejich včasné dokončení.
- Přidejte podúkoly a kontrolní seznamy se závislostmi pro plynulý pracovní postup.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a stanovujte termíny, abyste měli vše pod kontrolou.
- Vložte nástroje jako Google Sheets, Docs, Figma a webové stránky pro bezchybný přístup k datům.
🔑Ideální pro: Vedoucí týmů a kreativní pracovníky, kteří chtějí organizovat úkoly pro celý tým a zajistit včasné splnění cílů.
➡️ Přečtěte si také: Jak napsat designový brief
8. Šablona tabule ClickUp Empathy Map
Porozumění potřebám zákazníků a sladění nápadů a procesů může být složité, ale ne s organizovaným formátem, jako je šablona ClickUp Empathy Map Whiteboard.
Šablona pomáhá týmům brainstormovat problémy zákazníků a kategorizovat je pro hladkou analýzu. Kromě toho můžete pomocí lepících poznámek a textových polí přidat všechny relevantní informace a výzkumy zákaznické zkušenosti.
Naplánujte otázky, které budete klást uživatelům, analyzujte vzorce a diskutujte o nápadech s týmem, abyste našli správné řešení, a to vše na jednom místě.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte profil zákazníka na základě položených otázek a analyzovaných trendů.
- Seznamte odpovědi a nápady v Board View, abyste identifikovali vzorce.
- Kategorizujte a přidávejte atributy, abyste mohli spravovat informace o zákaznících a snadno vizualizovat zákaznická data.
- Vytvářejte řešení a přeměňujte je na úkoly, aby vám nic neuniklo.
- Nastavte priority, přiřazujte úkoly a přidávejte komentáře pro efektivní plánování.
🔑Ideální pro: UX designéry a produktové týmy, které hledají nástroj pro vyhodnocení problémů zákazníků a nalezení řešení.
9. Šablona uživatelské persony ClickUp
Abyste mohli vyvíjet inovativní řešení, musíte rozumět preferencím svých ideálních zákazníků. Šablona ClickUp User Persona Template vám pomůže vytvořit ideální profil zákazníka.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo se snažíte vylepšit ten stávající, díky této šabloně můžete snadno definovat potřeby zákazníků.
Proč se vám to bude líbit:
- Seznamte se s příběhem, motivací, výzvami, očekáváními a dalšími klíčovými informacemi o zákaznících a doplňte je obrázkem.
- Zahrňte podpůrné fakty a informace, abyste mohli identifikovat řešení.
- Vytvořte barevně odlišené kategorie, aby byly informace snadno srozumitelné a přehledné.
- Brainstormujte řešení a sepište odpovědi vedle osobnosti.
- Integrujte správu úkolů, abyste zajistili efektivní implementaci nápadů.
🔑Ideální pro: Marketéry a produktové týmy, které hledají strukturovaný přístup k vytváření zákaznických person.
10. Šablona uživatelského toku ClickUp
Vizualizace uživatelských toků je díky šabloně ClickUp User Flow Template naprosto hladká.
Šablona vám pomůže pochopit, jak uživatelé interagují s vaším produktem nebo webem, a identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit.
Týmy mohou tuto šablonu použít k tomu, aby všichni měli stejné informace, pokud jde o vizualizaci uživatelských cest a optimalizaci zákaznické zkušenosti.
Proč se vám to bude líbit:
- Pomocí spojovacích prvků definujte každý krok uživatelského toku na tabuli.
- Přidejte obrázky a ikony a vytvořte mapu uživatelské cesty.
- Vytvořte cestu uživatele přizpůsobenou vašim potřebám
- Nastavte opakující se úkoly, abyste mohli pravidelně aktualizovat uživatelský tok.
- Přidejte kroky jako úkoly a přiřaďte je příslušným členům týmu.
🔑Ideální pro: UX designéry, marketéry a produktové týmy, které chtějí vylepšit uživatelské cesty.
🧠 Zajímavost: Lidský mozek potřebuje ke zpracování obrazů pouze 13 milisekund a zpracovává je 60 000krát rychleji než textové formáty.
11. Šablona uživatelských studií ClickUp
Nejúčinnějším způsobem, jak zlepšit služby, je shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků a určit oblasti, které je třeba zlepšit. Organizace těchto podnětů je však složitá; v množství chatů se mohou snadno ztratit.
Šablona ClickUp User Studies Template nabízí plynulou strukturu pro každý krok, od shromažďování zpětné vazby po její organizaci a hledání řešení.
Díky tomu může váš tým proměnit hrubou zpětnou vazbu v praktická vylepšení, upřednostnit nejnaléhavější problémy a neustále zlepšovat uživatelský zážitek s jasností a efektivitou.
Proč se vám to bude líbit:
- Uveďte zdroj – průzkum nebo rozhovor – spolu s kontaktními údaji zákazníka.
- Kategorizujte typy uživatelů podle profese a věkové skupiny, abyste je mohli snadno sledovat.
- Definujte kroky výzkumu jako Nový záznam, Ověření, Analýza, Doporučení, Zamítnuto a Uzavřeno.
- Sledujte průběh uživatelských studií pomocí náhledu výzkumného procesu.
- Upřednostněte problémy a vytvořte proveditelné úkoly pomocí zobrazení potřebných akcí.
- Určete správný postup pro každý identifikovaný platný problém.
🔑Ideální pro: UX designéry a produktové týmy, které chtějí získat poznatky o zákaznické zkušenosti a vymýšlet řešení.
➡️ Přečtěte si také: Jak provádět průzkumy zpětné vazby po školení (otázky + šablona)
12. Šablona pro testování použitelnosti ClickUp
Chcete provést testy použitelnosti? Využijte šablonu ClickUp Usability Testing Template, která vám pomůže hladce řídit celý proces a organizovat zpětnou vazbu, abyste našli efektivní řešení.
Definujte kroky, které by uživatelé měli dodržet, aby bylo možné efektivně otestovat použitelnost požadované funkc , a požádejte je, aby poskytli zpětnou vazbu nebo přidali screenshoty. Do každého kroku zahrňte sekci „O mně“ a sekce pro zpětnou vazbu.
Tato šablona pro bílou tabuli vám umožní shromáždit důležitou zpětnou vazbu, abyste mohli navrhnout nabídky, které vaše zákazníky skutečně potěší.
Proč se vám to bude líbit:
- Shromážděte zpětnou vazbu od uživatelů na jednom místě a brainstormujte nápady.
- Přidejte toky, spojky, grafy a obrázky, abyste vylepšili proces a detaily.
- Analyzujte zpětnou vazbu od zákazníků a brainstormujte řešení podle identifikovaných problémových bodů.
- Vytvářejte úkoly a stanovujte priority a závislosti, abyste mohli plánovat a postupovat podle plánu.
🔑Ideální pro: Produktové týmy, které chtějí získat zpětnou vazbu od zákazníků k novým vývojům a provést další vylepšení.
➡️ Přečtěte si také: Den v životě UX designéra: povinnosti, výzvy a nezbytné nástroje
13. Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
Testování použitelnosti zahrnuje řadu pečlivě naplánovaných kroků, od definování cílové skupiny a identifikace ideálního vzorku lidí až po shromažďování zpětné vazby, její analýzu a další.
Zdá se to složité? Není tomu tak, pokud máte strukturovaný přístup, jako je například šablona plánu testování použitelnosti ClickUp.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte kontrolní seznamy s jednotlivými kroky: plánování, identifikace vzorků, získání materiálů a provedení testů.
- Vytvářejte dílčí úkoly, jako je nábor účastníků, analýza a další.
- Stanovte priority a přidělte úkoly členům týmu, jako jsou analytici, náboráři a další.
- Použijte vlastní atributy k zaznamenání podrobností, jako je název a popis projektu, testovací metoda, jméno vedoucího testování a další.
- Sledujte pokrok automaticky, jakmile označíte testy jako dokončené.
🔑Ideální pro: UX designéry a týmy, které chtějí efektivně navrhnout plán testování použitelnosti.
💡Pro Tip: Hledáte strukturovaný přístup k identifikaci problémových míst, zjednodušení designu, generování nápadů a jejich testování? Zvažte tyto šablony pro testování použitelnosti a zvyšte produktivitu a efektivitu testování.
14. Šablona pro formulování problému ClickUp
Porozumět svým zákazníkům je snazší díky šabloně ClickUp Problem Statement Template. Pomůže vám sestavit dotazník, pomocí kterého získáte podrobné informace o zákaznících, jejich cílech, problémech, kterým čelí, a jejich pocitech.
Umožňuje vám zasílat automatizované průzkumy zákazníkům za účelem získání zpětné vazby k designu a po vyplnění průzkumu zákazníky kategorizuje problémy, aby usnadnil jejich analýzu.
Šablona vám také pomůže zorganizovat podněty a najít ideální řešení.
Proč se vám to bude líbit:
- Identifikujte cílovou skupinu a vytvořte profil zákazníka.
- Vytvořte souhrn všech identifikovaných problémů, požadavků a překážek.
- Uspořádejte všechny odpovědi do dokumentů, abyste nezmeškali žádnou důležitou zpětnou vazbu.
- Rozdělte problémy zákazníků do kategorií, abyste mohli sledovat pokrok.
- Analyzujte problémové situace a sepište řešení.
🔑Ideální pro: Výzkumníky, kteří potřebují strukturovaný způsob sběru, analýzy a zpracování zpětné vazby od zákazníků za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti.
➡️ Přečtěte si také: Program schůzky: Jak plánovat efektivní schůzky (+ bezplatné šablony)
15. Šablona ClickUp Design Sprint
Než začnete s design sprintem, potřebujete komplexní dokument, který nastíní plán. Jakékoli nedostatky v plánu vedou k nejasnostem a chybám. Šablona ClickUp Design Sprint Template vám pomůže těmto chybám předejít.
Šablona složky vám umožňuje vytvářet samostatné dokumenty, které obsahují všechny potřebné podrobnosti pro každý krok procesu designového myšlení. Rovněž jasně definuje role jednotlivých členů, od zapisovatelů po marketingové odborníky a technické experty.
Nastavte spouštěče pro přesun úkolů do různých seznamů, včetně mapování, skicování, rozhodování, prototypování a testování.
Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte proces design sprintu v Board View, včetně fází sprintu, jako je brainstorming, prototypování, testování uživatelů atd.
- Seznamte kroky v seznamu map a přidejte poznámky a mapové soubory.
- Do seznamu zahrňte poznámky k řešením, nápady a soubory se skicami.
- Pomocí zobrazení kalendáře naplánujte časovou osu a úkoly pro design sprint.
- Provádějte testy a zaznamenávejte hodnocení a zpětnou vazbu uživatelů do seznamu testů.
🔑Ideální pro: Týmy produktového designu, které chtějí brainstormovat kreativní nápady a realizovat je v efektivním sprintu.
➡️ Přečtěte si také: Kroky a příklady procesu designového myšlení
16. Šablona průzkumu zpětné vazby k workshopu ClickUp
Uspořádali jste svůj první workshop designového myšlení a nyní potřebujete zpětnou vazbu, abyste mohli identifikovat silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit. Vyzkoušejte šablonu průzkumu zpětné vazby k workshopu ClickUp, která vám s tím pomůže.
Umožní vám to uspořádat veškerou zpětnou vazbu na jednom místě a pomocí karet zajistit komplexnost a snadné pochopení. Využijte získané podněty k vylepšení plánů pro váš příští workshop.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte formulář pro zpětnou vazbu otázkami týkajícími se služby a poskytovatelů služeb.
- Využijte automatizaci k naplánování připomínek a otestujte průzkum před jeho odesláním.
- Zaznamenávejte důležité údaje pomocí vlastních polí, jako jsou poskytovatel služeb, datum nákupu, úroveň zákazníka a celkové hodnocení.
- Vyhodnoťte služby a poskytovatele služeb pomocí zobrazení hodnocení služeb a zobrazení hodnocení poskytovatelů.
- Využijte celkový přehled doporučení, abyste získali přehled o zpětné vazbě účastníků, a přehled zpětné vazby, abyste si prohlédli podrobnou zpětnou vazbu.
🔑Ideální pro: Organizátory workshopů, moderátory a školitele, kteří chtějí po workshopech shromáždit zpětnou vazbu a najít možnosti a body pro optimalizaci.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit efektivní pracovní postup v grafickém designu
17. Šablona workshopu designového myšlení PPT od Slidesgo
Šablona PPT Design Thinking Workshop Template od Slidesgo usnadňuje plánování workshopu designového myšlení. Vizuálně přitažlivý formát šablony nabízí poutavý způsob brainstormingu a učení.
Tuto šablonu workshopu designového myšlení si můžete stáhnout a uložit do aplikace Google Slides, PowerPoint nebo Canva. Přidejte tolik snímků, kolik potřebujete, nebo upravte stávající snímky podle projektu designového myšlení, abyste zajistili efektivní průběh workshopu.
Proč se vám to bude líbit:
- Zahrňte nápady, fakta a podpůrné informace, aby všichni byli na stejné vlně.
- Přizpůsobte si snímky pomocí ikon, plochých ikon, grafů, obrázků, časových os a maket.
- Posuzujte scénáře pomocí uživatelských osobností, nápadů, vztahů příčina-účinek a otázek a odpovědí.
🔑Ideální pro: Designové týmy, které chtějí uspořádat produktivní workshop designového myšlení.
18. Šablona workshopu designového myšlení od Miro
Chcete přejít od pouhého konceptu k návrhu? Šablona workshopu designového myšlení od Miro podporuje každý krok v tomto procesu.
Umožní vám to vybrat nejvhodnější metodu z řady uvedených možností a pokračovat v brainstormingu nápadů, abyste našli správné řešení pro každý aspekt.
Ať už chcete vytvořit prototyp nebo prezentaci, provést rozhovory s lidmi, vyzkoušet mapování afinit, sestavit matici obtížnosti/důležitosti, vytvořit mapy empatie nebo jiné, šablona vám to usnadní a zajistí strukturovaný postup.
Proč se vám to bude líbit:
- Pomocí lepících poznámek přidejte relevantní informace ke každému nápadu, technice a kroku.
- Vytvářejte myšlenkové mapy, uživatelské karty, tabulky a časové osy pro prezentaci informací.
- Integrujte nástroje pro sběr přesných dat, provádění výpočtů, analýzy a další činnosti.
- Prohlédněte si předchozí shrnutí a diskutujte o nových nápadech s týmem v komentářích.
🔑Ideální pro: Designové a produktové týmy, které hledají inovativní řešení problémů zákazníků.
✨Jak vést workshop designového myšlení – podrobný průvodce
- Definujte výzvu: Vyjasněte problém, který chcete vyřešit, a stanovte jasný cíl zaměřený na uživatele.
- Pozvěte ty správné účastníky: Zahrňte členy mezifunkčních týmů, zainteresované strany a ideálně i některé koncové uživatele.
- Stanovte program a časový rámec pro každou fázi: Vyhraďte čas pro každou fázi designového myšlení: empatie, definice, ideace, prototypování a testování.
- Empatie: Sdílejte výsledky uživatelského průzkumu, provádějte rozhovory nebo vytvářejte mapy empatie, abyste porozuměli potřebám uživatelů.
- Definujte problém: Syntetizujte poznatky do jasného popisu problému nebo stanoviska (POV).
- Nápady: Usnadněte brainstorming (např. otázky typu „Jak bychom mohli…“) a upřednostňujte kvantitu před kvalitou.
- Upřednostněte nápady: Využijte hlasování, matici dopadu a úsilí nebo jiné techniky k výběru nejlepších nápadů.
- Prototyp: Vytvořte jednoduché makety nebo modely, abyste své nápady rychle přivedli k životu.
- Testujte a sbírejte zpětnou vazbu: Sdílejte prototypy s uživateli nebo zainteresovanými stranami, sledujte reakce a sbírejte zpětnou vazbu.
- Závěr a další kroky: Zamyslete se nad získanými poznatky, přiřaďte následné úkoly a rozhodněte, které nápady budou realizovány.
Co dělá šablonu workshopu designového myšlení dobrou?
Šablona workshopu designového myšlení podporuje vaše cíle a účastníci se v ní snadno orientují.
Při výběru šablony pro workshop designového myšlení byste měli hledat následující:
- Sladění s cíli: Hledejte šablonu, která odpovídá cíli vašeho workshopu, například výzkum uživatelů, tvorba nápadů nebo prototypování.
- Jasnost jednotlivých fází: Vyberte si šablony, které jasně znázorňují jednotlivé fáze designového myšlení – empatie, definice, tvorba nápadů, prototypování a testování – pro plynulý průběh. Vyhrazené prostory pro různé sekce zabraňují zmatkům.
- Integrované návrhy: Vyberte si šablony s pokyny, instrukcemi nebo příklady, které nasměrují váš tým správným směrem.
- Vhodné pro spolupráci: Používejte šablony, které umožňují vkládání příspěvků v reálném čase a týmovou práci. Tím zajistíte soulad mezi týmy a efektivní spolupráci.
- Snadné přizpůsobení: Ujistěte se, že šablonu lze přizpůsobit velikosti vašeho týmu, odvětví nebo časovému rámci. Přizpůsobitelná šablona usnadňuje prezentaci informací.
- Automatizace: Zvažte šablony s automatizací pro výpočty, připomenutí a přesun úkolů do dalších fází. Snížíte tak manuální práci a zajistíte plynulý a přesný pracovní postup.
- Kreativní nástroje: Vyberte si rozvržení, které podporuje otevřené myšlení, používejte lepící poznámky, umožňujte skicování a usnadňujte sdílení zpětné vazby. To podpoří kreativní myšlení a zajistí hladkou spolupráci.
Zvyšte produktivitu brainstormingových sezení s ClickUp
Šablony workshopů designového myšlení nabízejí efektivní způsob, jak brainstormovat kreativní nápady, analyzovat potřeby zákazníků, objevovat řešení, testovat je a vylepšovat.
Ať už uvádíte na trh nový produkt a chcete vyhodnotit zákaznickou zkušenost, nebo hledáte inovativní nápady, jak lépe uspokojit potřeby uživatelů, tyto šablony zefektivní proces kreativního myšlení.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje plánování a organizaci workshopů designového myšlení. Díky nástrojům pro spolupráci a přizpůsobitelným šablonám přináší ClickUp přehlednost bez omezení kreativity a pomáhá týmům spolupracovat, udržovat soulad a přijímat rychlejší a chytřejší rozhodnutí založená na reálných poznatcích uživatelů.
