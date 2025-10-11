Bezplatné šablony n8n pro rychlejší automatizaci vašich pracovních postupů

Vytváření od nuly v n8n může být náročné, zejména pro uživatele bez znalostí programování, vývojáře a rychle se pohybující týmy, které nemají čas řešit každý krok. Právě v takových případech se hodí předem připravené šablony. Pomohou vám rychleji automatizovat, vyhnout se chybám při ručním nastavování a propojit vaše nástroje s menším počtem problémů.
V tomto blogu jsme shromáždili některé z nejlepších bezplatných šablon n8n, které vám pomohou nastartovat automatizaci – ať už synchronizujete data, odesíláte upozornění nebo vytváříte vícestupňové pracovní postupy.
📌 Bonus: Podívejte se na bezplatné šablony ClickUp, které jsou vytvořeny pro komplexní automatizované pracovní postupy v oblasti marketingu, prodeje, provozu a dalších. Čistší předávání, lepší spolupráce.
👀 Věděli jste? 30 % podniků se snaží automatizovat více než polovinu svých síťových aktivit, což je nárůst z méně než 10 % v polovině roku 2023.
Co jsou šablony n8n?
Šablona n8n je předem připravený pracovní postup, který vám pomůže nastavit automatizaci přizpůsobením hotových kroků namísto začínání od nuly.
Tyto šablony se nacházejí v knihovně pracovních postupů n8n a jsou předem nakonfigurovány s triggery, akcemi, logikou a dokonce i uzly AI pro pokročilou automatizaci. Místo toho, abyste začínali s prázdným plátnem, získáte funkční automatizaci, která vyžaduje připojení vaší aplikace a několik drobných úprav.
Šablony také usnadňují použití automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence v reálných případech a poskytují cenné informace, které technickým týmům pomáhají šetřit čas a zachovat konzistentnost při rozšiřování.
🧠 Zajímavost: V roce 1785 postavil Oliver Evans mlýn na mouku, který fungoval sám – bez lidské obsluhy. Jedná se o jeden z nejranějších příkladů plně automatizovaného pracovního postupu, který vznikl několik století předtím, než jsme měli aplikace a spouštěče.
Co dělá šablonu n8n dobrou?
Jak z mnoha dostupných šablon poznáte, která je nejlepší? Některé vypadají na první pohled dobře, ale nemusí být škálovatelné podle toho, jak rostete, řešíte problémy nebo usnadňujete předávání.
Nejlepší šablony n8n jsou navrženy pro reálné pracovní postupy. Jsou snadno srozumitelné, snadno upravitelné a dostatečně flexibilní, aby podporovaly změny v rámci rozšiřování vašich procesů. Méně chaosu, více přehlednosti.
Toto odlišuje užitečnou šablonu od ostatních:
- Jasné spouštěče a akce, které lze rychle upravit
- Přehledné pojmenování a rozvržení, které je snadné sledovat
- Integrovaná logika pro záložní řešení, opakované pokusy nebo alternativní cesty
- Příklady použití v praxi, jako je získávání potenciálních zákazníků, upozornění a schvalování
- Skvělé pro příklady automatizace pracovních postupů v oblasti marketingu, provozu a IT.
- Lze vizuálně mapovat pomocí šablon procesních map pro rychlejší zapracování.
Dobrá šablona vám pomůže pracovat rychleji a méně opravovat, takže se můžete okamžitě soustředit na výsledky, místo abyste pokaždé, když dojde ke změně, museli přepracovávat pracovní postupy.
👀 Věděli jste? Téměř 94 % podnikových týmů by raději používalo jednu platformu, která propojuje jejich nástroje a zajišťuje automatizaci pracovních postupů, než aby přepínali mezi několika samostatnými systémy.
Nejlepší šablony n8n a ClickUp pro rychlejší automatizaci vašich pracovních postupů
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|n8n: Vytvářejte obsah z údajů z formulářů a ukládejte jej do Google Drive pomocí AI
|Stáhnout šablonu
|Obsahoví marketéři, samostatní blogeři, startupové týmy
|Shromažďuje údaje z formulářů; generuje články pomocí OpenAI; automaticky ukládá do Google Drive.
|n8n: Shromažďujte potenciální zákazníky v Google Sheets a Mailchimp
|Stáhnout šablonu
|Marketingové týmy, koordinátoři akcí a malé podniky
|Synchronizuje data potenciálních zákazníků z Google Sheets do Mailchimp; automatizuje vytváření seznamů
|n8n: Analýza sentimentu zákaznických recenzí pomocí umělé inteligence
|Stáhnout šablonu
|Podpora týmů, analytici CX, vedoucí produktů
|Analyzuje zpětnou vazbu zákazníků pomocí umělé inteligence; klasifikuje sentiment
|n8n: Vytvoření faktury z odeslaného formuláře Typeform
|Stáhnout šablonu
|Freelancerové, poskytovatelé služeb, finanční týmy
|Zaznamenává vstupy klientů prostřednictvím Typeform; generuje faktury pomocí APITemplate. io
|n8n: Jednoduchý nástroj pro sledování výdajů s AI agentem a Google Sheets
|Stáhnout šablonu
|Samostatní zakladatelé, správci rozpočtu, týmy zaznamenávající výdaje
|Zaznamenává výdaje na základě chatů; využívá AI k analýze detailů; sledování výdajů v reálném čase
|n8n: Automatická odpověď Gmailu pomocí umělé inteligence
|Stáhnout šablonu
|Zakladatelé, vedoucí pracovníci, týmy podpory
|Návrhy odpovědí v Gmailu generované umělou inteligencí; využívá GPT-4o; předvyplňuje inteligentní odpovědi
|n8n: AI webový výzkumník pro prodej
|Stáhnout šablonu
|Obchodní zástupci, SDR
|Provádí vyhledávání na webu pomocí umělé inteligence; extrahuje informace o společnosti; strukturovaný výstup pomocí SerpAPI
|n8n: Hodnocení potenciálních zákazníků z kontaktních formulářů pomocí GPT-4 a upozornění Slack
|Stáhnout šablonu
|Prodejní a marketingové týmy
|Hodnotí potenciální zákazníky (horké/teplé/studené); využívá analýzu GPT-4; extrahuje klíčové podrobnosti
|Šablona ClickUp pro jednoduchý pracovní postup s myšlenkovou mapou
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zakladatelé startupů, projektoví manažeři, vývojáři bez znalosti programování
|Vizuální mapování nápadů; skládací vrstvy; převod uzlu na úkol; úpravy pomocí drag-and-drop
|Šablona pracovního postupu pro grafický design ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Kreativní týmy, agentury, marketéři
|Sleduje fáze návrhu; centralizuje zadání a soubory; vlastní stavy; závislosti pro recenze
|Šablona pracovního postupu ClickUp Getting Things Done
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci a týmy, kteří potřebují jasné úkoly
|Organizuje pomocí seznamů GTD; stanovuje priority podle kontextu/náročnosti; podporuje více zobrazení; ukládá SOP.
|Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Správci sociálních médií, kreativní vedoucí
|Sleduje kampaně napříč kanály; více než 5 zobrazení; vlastní stavy; sledování času a přehlednost vlastnictví
|Šablona pracovního postupu pro e-mailový marketing ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingoví manažeři, specialisté na e-maily
|Sleduje kampaně pomocí 12 vlastních polí; integruje dokumenty; spravuje pracovní postupy; automatizuje opakované kontroly.
|Šablona pracovního postupu pro vývoj softwaru ClickUp Kanban
|Získejte bezplatnou šablonu
|Technické týmy, vlastníci produktů, startupy
|Vizuální sloupce Kanban; správa sprintů; limity WIP; vlastní stavy pro chyby a funkce
|Šablona procesního diagramu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí provozu, koordinátoři projektů
|Vizuálně mapuje pracovní postupy; organizuje podle rolí; integruje milníky; aktualizuje na tabulkách.
|Šablona pro mapování procesů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Analytici, vedoucí provozu, manažeři
|Mapování na základě kroků; vlastnictví úkolů; automatizace procesů; vylepšení založená na umělé inteligenci
|Šablona tabule pro procesní mapu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Analytici, projektoví manažeři, pracovní postupy napříč týmy
|Interaktivní mapování procesů; přiřazování úkolů; propojování dokumentů; zobrazení Whiteboard + List
|Šablona diagramu Swimlane od ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mezifunkční týmy, vedoucí oddělení
|Přiřazení rolí Swimlane; odpovědnost za pracovní postupy; propojení úkolů; živá spolupráce
|Šablona pro správu obsahu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové týmy, vedoucí redakce, agentury
|Sleduje obsah ve více formátech; spravuje stavy; vlastní pole pro termíny/rozpočty; automatizace
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mezifunkční týmy
|Fázová struktura projektu; vizuální panely; sledování závislostí; správa pracovní zátěže
|Šablona ClickUp pro žádosti a schvalování projektů
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy s velkým objemem projektových požadavků
|Zachycení rozsahu požadavku; schvalovací pracovní postup; automatizace směrování; přímé propojení pracovních postupů
|Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové týmy a týmy zabývající se životním cyklem
|Automatizuje kampaně; mapuje závislosti; sleduje fáze; integrace Docs pro spolupráci
|Šablona ClickUp Kanban
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy, které potřebují vizuální sledování úkolů
|Přizpůsobitelné Kanban tabule; podúkoly a štítky; automatizační pravidla; transparentní spolupráce
|Šablona pracovního postupu pro správu blogu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro správu obsahu blogů
|Sledování úkolů z více úhlů pohledu; žádosti založené na formulářích; přednastavená vlastní pole; vyvážení pracovní zátěže
8 bezplatných šablon pro automatizaci pracovních postupů n8n
Nastavení pracovního postupu od nuly zabere čas, nemluvě o pokusech a omylech, které s tím souvisejí. Tyto šablony pracovních postupů n8n, které jsou připravené k okamžitému použití, vám poskytnou výchozí bod pro automatizaci rutinních úkolů a udržení plynulého chodu bez ztráty času.
1. Vytvářejte obsah z údajů z formulářů a ukládejte jej do Google Drive pomocí AI.
Tento pracovní postup založený na umělé inteligenci vám ulehčí od tvorby obsahu. Načte údaje z formulářů, pomocí OpenAI vygeneruje kompletní články, automaticky je uloží na Google Drive a zaznamená odkazy do Google Sheets – vše v jednom plynulém pracovním postupu. Ideální řešení, pokud už nechcete používat několik nástrojů jen proto, abyste mohli publikovat jeden blog.
📌 Ideální pro: Marketéry obsahu, samostatné blogery a startupové týmy, které spravují pracovní postupy s velkým objemem obsahu.
2. Shromažďujte potenciální zákazníky v Google Sheets a Mailchimp
Pracovní postup Shromažďování potenciálních zákazníků v Google Sheets a Mailchimp načítá data potenciálních zákazníků z Google Sheet a odesílá je přímo do Mailchimp jako nové odběratele. Jedná se o jednoduchý, ale účinný způsob synchronizace registrací z formulářů nebo událostí do vašeho e-mailového seznamu, aniž byste museli cokoli ručně kopírovat.
Skvělé pro všechny, kteří chtějí automatizovat získávání potenciálních zákazníků v rané fázi a rychleji spouštět e-mailové kampaně.
📌 Ideální pro: marketingové týmy, koordinátory akcí a malé podniky, které spravují rostoucí seznamy kontaktů.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizační pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
3. Analýza sentimentu zákaznické zpětné vazby pomocí umělé inteligence
Šablona AI Customer Feedback Sentiment Analysis (Analýza sentimentu zákaznické zpětné vazby pomocí umělé inteligence) sbírá zpětnou vazbu zákazníků, zpracovává ji pomocí OpenAI za účelem detekce sentimentu a zaznamenává výsledky do Google Sheets.
Je to rychlý způsob, jak roztřídit odpovědi na pozitivní, neutrální nebo negativní, aniž byste museli každou z nich ručně číst. Je to skvělý způsob, jak odhalit trendy, sledovat spokojenost nebo včas upozornit na problémy.
📌 Ideální pro: Týmy podpory, analytiky CX a vedoucí produktů, kteří prověřují zpětnou vazbu od zákazníků ve velkém měřítku.
4. Vytvořte fakturu na základě odeslaného formuláře Typeform
Jste unaveni z opakovaného vyplňování stejných polí faktur? Šablona Vytvořit a fakturovat na základě odeslání formuláře Typeform vám může pomoci. Pracovní postup propojuje Typeform s APITemplate. io a automaticky vytváří faktury na základě odeslaných formulářů.
Zaznamenává údaje od klientů, jako je jméno, služba a platební údaje, a poté vytvoří a naformátuje propracovanou fakturu připravenou k odeslání nebo uložení – skvělý způsob, jak eliminovat opakující se administrativní práci a urychlit fakturaci.
📌 Ideální pro: Freelancery, firmy poskytující služby a finanční týmy, které shromažďují informace o klientech prostřednictvím formulářů.
5. Jednoduchý nástroj pro sledování výdajů s n8n Chat, AI Agent a Google Sheets
Pracovní postup Simple Expense Tracker (Jednoduchý sledovač výdajů) přemění vaše chatové zprávy na strukturované záznamy o výdajích – bez formulářů, tabulek nebo potíží. Stačí poslat zprávu typu „myčka aut; 59,3 USD; 25. ledna 2024“ a pomocí umělé inteligence se rozloží podrobnosti a záznam se uloží do Google Sheets.
Výsledek? Snadný způsob, jak sledovat osobní nebo firemní výdaje v reálném čase pomocí přirozeného jazyka.
📌 Ideální pro: Samostatné zakladatele, správce rozpočtu a týmy, které zaznamenávají výdaje na cestách prostřednictvím chatu.
6. Automatická odpověď Gmail AI: Vytvořte si předlohy odpovědí na příchozí e-maily
Psaní odpovědí na e-maily může připomínat práci na plný úvazek. Pracovní postup Gmail AI Auto-Responder n8n využívá GPT-4o k vytváření inteligentních odpovědí na příchozí e-maily v Gmailu – bez nutnosti kliknout na „Odeslat“. Máte plnou kontrolu, zatímco AI za vás odvede těžkou práci.
📌 Ideální pro zakladatele, vedoucí pracovníky nebo týmy podpory, které spravují velké množství e-mailů a chtějí mít náskok v odpovídání, aniž by ztratily lidský přístup.
7. AI Web Researcher pro prodej
Zjišťování podrobností před odesláním studené e-mailové zprávy nemusí trvat hodiny. Šablona pracovního postupu AI Web Researcher for Sales využívá umělou inteligenci k provádění vyhledávání na webu a získávání klíčových informací, aby prodejní týmy mohly rychleji personalizovat své oslovení.
Využívá SerpAPI k vyhledávání v Google podle názvu společnosti nebo domény, navštěvuje webové stránky, aby získal klíčové informace, jako jsou ceny, dostupnost API a typ trhu, a výsledky dodává ve strukturovaném formátu pomocí modulu Structured Output Parser.
📌 Ideální pro: Obchodní zástupce a SDR, kteří se chtějí připravit na oslovování zákazníků, aniž by museli přepínat mezi 10 záložkami nebo ztrácet hodiny výzkumem.
8. Hodnoťte potenciální zákazníky z kontaktních formulářů pomocí GPT-4 a odesílejte upozornění přes Slack
Ne všechny potenciální zákazníky jsou stejné a pracovní postup Score Contact Form Leads n8n vám pomůže ohodnotit ty, které získáte. Zachycuje odeslané kontaktní formuláře, pomocí GPT-4 ohodnotí každého potenciálního zákazníka jako horkého, vlažného nebo studeného a okamžitě informuje váš prodejní tým ve Slacku.
Zachytí potenciální zákazníky z jakéhokoli kontaktního formuláře prostřednictvím webhooku, pomocí GPT-4 analyzuje zprávu a přiřadí skóre potenciálního zákazníka, extrahuje klíčové údaje, jako je jméno, e-mail a zpráva, a odešle formátované upozornění Slack s triážním stavem.
📌 Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy, které chtějí upřednostňovat potenciální zákazníky, aniž by musely ručně procházet každou přihlášku.
Omezení n8n
n8n je flexibilní, ale ne vždy vhodný pro začátečníky. Nenabízí mnoho vestavěných pokynů, takže nastavení pracovních postupů může být složité, zejména pokud nejste technicky zdatní. Bez správné podpory mohou týmy trávit více času řešením problémů než automatizací práce.
Kde vás n8n může zpomalit:
- K vytvoření čehokoli pokročilého potřebujete znalost API. Většina šablon stále vyžaduje úpravu HTTP požadavků nebo práci s JSON.
- Neexistuje žádná podpora při zaškolování. Jste vhozeni do prázdného prostředí, kde máte k dispozici jen málo informací, které by vám pomohly při vytváření logiky nebo osvojování osvědčených postupů.
- Uživatelské rozhraní je funkční, ale není uživatelsky přívětivé. Navigace ve velkých pracovních postupech může být nepohodlná a obtížně řešitelná.
- Ladění je hádání. Pracovní postupy mohou selhat bez varování a nalezení toho, co se pokazilo (a proč), často znamená ruční sledování uzlu po uzlu.
- Vlastní hosting s sebou nese řadu povinností. Musíte se starat o údržbu serveru, aktualizace a dostupnost, pokud nepoužíváte n8n Cloud.
Alternativa k šablonám n8n
ClickUp, první konvergovaný AI Workspace na světě, usnadňuje automatizaci pracovních postupů díky svému designu. Místo skládání dílčích pracovních postupů nebo ladění logických bloků můžete začít s šablonami vytvořenými pro akci – organizovanými, vizuálními a plně přizpůsobitelnými.
Tyto šablony jsou skvělým výchozím bodem, ale vytvoření vlastní automatizace ClickUp je stejně jednoduché. Zde je postup, jak nastavit automatizaci v ClickUp, krok za krokem:
⭐️ Jak vytvořit automatizaci v ClickUp
- Přejděte do seznamu nebo složky, kam chcete přidat automatizaci.
- Najděte a klikněte na tlačítko Automatizovat (obvykle v pravém horním rohu zobrazení seznamu).
- Procházejte předem připravené šablony automatizace (například „při změně stavu přiřadit…“). Nebo klikněte na Vytvořit automatizaci a vytvořte si vlastní.
- Vyberte událost (spouštěč), která spustí automatizaci (např. „když se stav změní na Probíhá“).
- Vyberte, co se má stát (akce), když dojde ke spuštění (např. „přiřadit Samu Coleovi“).
- Zkontrolujte nastavení a klikněte na Vytvořit nebo Uložit.
- Proveďte spouštěcí akci ve svém seznamu a podívejte se, jak automatizace funguje.
📌 Příklad: Automatické přiřazování úkolů při změně stavu
- Spouštěč: Když se stav změní na „V kontrole“
- Akce: Přiřaďte úkol Samu Coleovi.
Nyní se podívejme na některé šablony, které vám pomohou začít.
1. Šablona ClickUp pro jednoduchý pracovní postup s myšlenkovou mapou
Šablona ClickUp Simple Mind Map Workflow vám pomůže vizualizovat a strukturovat vaše nápady, aniž byste se ztratili v technických nastaveních. Ať už brainstormujete nový projekt nebo mapujete pracovní postupy týmu, přehledné rozvržení a ovládací prvky typu drag-and-drop usnadňují skicování a přeskupování myšlenek.
Tato šablona vám umožní:
- Pomocí režimu úkolů můžete každý uzel proměnit v plně editovatelný úkol s komentáři, přiřazenými osobami a kontrolními seznamy.
- Přepněte do prázdného režimu, pokud potřebujete prostor bez rušivých vlivů, kde můžete mapovat nápady nebo procesy.
- Skládejte a rozbalujte vrstvy, abyste se mohli soustředit na konkrétní větve bez zbytečného nepořádku.
- Přizpůsobte si spojovací prvky uzlů pomocí barev, abyste seskupili související nápady nebo zvýraznili závislosti.
- Přibližujte, přetahujte a upravujte na cestách – skvělé pro živé brainstormingy s týmem na dálku.
📌 Ideální pro: Zakladatele startupů, projektové manažery nebo vývojáře bez znalosti programování, kteří potřebují flexibilní vizuální prostor pro přemýšlení, plánování a sdílení pracovních postupů, zejména při práci s více nástroji nebo nástroji pro automatizaci AI.
Integrace s mnoha různými nástroji a systémy nám umožňuje automatizovat vytváření úkolů nebo informovat jiné systémy, když dojde ke změně.
Integrace s mnoha různými nástroji a systémy nám umožňuje automatizovat vytváření úkolů nebo informovat jiné systémy, když dojde ke změně.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete pomocí AI v ClickUp automatizovat spoustu práce 👇
2. Šablona pracovního postupu pro grafický design ClickUp
Designové projekty se mohou rychle zvrtnout, když je zpětná vazba roztříštěná nebo se protahují termíny. Šablona ClickUp Graphic Design Workflow Template poskytuje designérským týmům vizuální způsob, jak spravovat kreativní práci od zahájení až po finální dodání.
Jsou navrženy tak, aby podporovaly rychlé předávání mezi autory, designéry a recenzenty, takže se nemusíte zdržovat čekáním na schválení nebo skládáním úprav z pěti různých nástrojů.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte úkoly v oblasti designu v různých fázích, jako jsou briefing, revize a konečné schválení.
- Pomocí vlastních stavů označte urgentní požadavky, zablokovanou zpětnou vazbu nebo probíhající úpravy.
- Soustřeďte kreativní briefy, referenční soubory a makety do jedné úlohy.
- Přiřazujte úkoly kolegům s integrovanými termíny a sledováním času.
- Přidejte závislosti, aby se nic neposunulo dál, dokud nebude dokončena zpětná vazba.
📌 Ideální pro: Kreativní týmy, agentury nebo marketéry, kteří spravují více kampaní a chtějí rychlejší způsob delegování práce, omezení zpoždění a použití softwaru pro automatizaci úkolů v rutinních kreativních procesech.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte v ClickUp status s názvem „Čeká na kontrolu“ a poté jej použijte k filtrování úkolů a uložte jej jako zobrazení. Tím zajistíte, že schvalovatelé uvidí pouze úkoly, které na ně čekají – nic víc, nic míň.
3. Šablona pracovního postupu ClickUp Getting Things Done
Když se váš seznam úkolů stane černou dírou nedokončených úkolů, je čas na strukturu. Šablona ClickUp Getting Things Done Workflow Template, inspirovaná metodou GTD Davida Allena, vám nabízí jednoduchý proces, jak zaznamenat, třídit a řešit vše, co vyžaduje vaši pozornost. Není to jen seznam – je to rámec, který vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí s menším mentálním zmatkem.
Tuto šablonu použijte k:
- Organizujte úkoly pomocí sedmi seznamů založených na GTD, od dalších akcí po soubor připomínek.
- Upřednostňujte podle kontextu a úsilí pomocí předem připravených, přizpůsobitelných vlastních polí.
- Plánujte a spravujte práci v zobrazení Kalendář, Tabule nebo Seznam.
- Ukládejte SOP, poznámky a sdílené plány v zobrazení Dokumenty.
- Přizpůsobte nastavení svému stylu – ať už se držíte GTD nebo se při opakujících se úkolech spoléháte na AI agenty.
📌 Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které chtějí strukturovat svůj den a dosahovat konzistentního pokroku, aniž by neustále měnily priority.
Podívejte se na toto video a rychle zjistěte, jak můžete pomocí AI Assign nastavit více své práce na autopilota. 👇
4. Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií ClickUp
Provozování sociálních médií bez jasné strategie je jako křičet do prázdna. Ale kde začít? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Social Media Strategy Workflow Template, která vám pomůže propojit nápady na obsah s většími marketingovými cíli. Umí vše od vytvoření kalendáře až po sledování toho, co funguje.
Místo správy příspěvků pomocí deseti různých nástrojů získáte jedno místo, kde můžete plánovat kampaně, ukládat kreativní obsah a měřit, co u vašeho publika funguje.
Tato šablona vám umožní:
- Spravujte vše od pokynů pro značku až po vytváření a sledování příspěvků pomocí pěti flexibilních zobrazení.
- Používejte vlastní stavy, jako je Schváleno, Probíhá nebo Vyžaduje schválení, aby obsah plynule proudil.
- Vyjasněte vlastnictví a záměr pomocí polí, jako je fáze strategie nebo role.
- Plánujte obsah specifický pro danou platformu pomocí moodboardů, strategických kroků a naplánovaných úkolů.
- Zvyšte odpovědnost pomocí sledování času, značek a závislostí úkolů.
📌 Ideální pro: Správce sociálních médií a kreativní vedoucí. Zejména pro ty, kteří vytvářejí vícekanálové pracovní postupy pro obsah a chtějí optimalizovat řízení projektů pomocí automatizace při zachování konzistentního tónu a načasování značky.
5. Šablona pracovního postupu pro e-mailový marketing ClickUp
Spravujete e-mailové kampaně v tabulkách, dokumentech a na pěti různých platformách? Takhle se ztrácejí detaily a zpožďují se spuštění. Šablona ClickUp Email Marketing Workflow Mapuje cíle, sleduje každé odeslání a udržuje výkon vaší kampaně tam, kde ho můžete vidět.
Vše zůstává na jednom místě, od vytváření seznamů až po zaznamenávání míry prokliku, takže váš tým nezmešká načasování, metriky ani sladění zpráv.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí 12 vlastních polí můžete sledovat klíčové údaje, jako jsou odeslané e-maily, celkový počet kliknutí a typ segmentu.
- Vytvářejte a sledujte pracovní postupy kampaní v různých zobrazeních, jako je sledování výsledků e-mailů a kalendář obsahu.
- Přiřazujte úkoly podle pracovní zátěže, stanovujte termíny a sledujte pokrok pomocí stavové tabule.
- Vytvořte a dokončete kopii společně v ClickUp Docs.
- Nastavte opakující se úkoly kontroly a zefektivněte opakované kampaně pomocí generátoru pracovních postupů AI.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery a e-mailové specialisty, kteří pracují na více kampaních najednou. Perfektní pro ty, kteří potřebují opakovatelný systém založený na datech pro výkon, plánování a koordinaci mezi týmy.
6. Šablona pracovního postupu vývoje softwaru ClickUp Kanban
Když máte plný backlog a chyby se stále objevují, potřebujete víc než jen seznam úkolů. Šablona ClickUp Kanban Software Development Workflow Template poskytuje vašemu týmu přehled v reálném čase o tom, co se právě děje, co je blokováno a co je hotovo – bez přepínání mezi záložkami nebo sledování aktualizací.
Jsou navrženy tak, aby podporovaly agilní sprinty, od požadavků na nové funkce až po finální nasazení.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte průběh sprintu vizuálně pomocí sloupců Kanban s funkcí drag-and-drop.
- Přizpůsobte podrobnosti úkolů pomocí polí jako Žadatel, Funkce produktu nebo Stav vývoje.
- Nastavte limity WIP, aby se tým soustředil a snížilo se množství překážek ve workflow s velkým objemem práce.
- Vytvořte vlastní stavy pro správu chyb, recenzí a zavádění nových funkcí.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte závislosti a pomocí umělé inteligence automatizujte úkoly, které se opakují v každém sprintu.
📌 Ideální pro: Inženýrské týmy, vlastníky produktů a startupy, které spravují složité vývojové procesy s omezeným časem a rostoucím seznamem požadavků na nové funkce.
⭐ Bonus: Zrychlení automatizace pracovních postupů pomocí AI agentů
Týmy napříč všemi funkcemi často čelí překážkám v důsledku manuálních procesů, roztříštěné komunikace a opakujících se úkolů. AI agenti řeší tyto výzvy zefektivněním pracovních postupů a umožněním rychlejších a efektivnějších operací.
- Automatizujte rutinní úkoly: AI agenti zvládají opakující se činnosti, jako je zadávání dat, aktualizace stavu a následné kroky, čímž uvolňují váš tým, aby se mohl soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
- Okamžitý přepis a shrnutí schůzek: Zajistěte, aby byla zaznamenána a sdílena každá rozhodnutí a detaily, čímž snížíte riziko ztráty informací a urychlíte následné kroky.
- Automatické generování akčních položek a přiřazování úkolů: Na základě diskusí na schůzkách nebo aktualizací projektů mohou agenti AI automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly ve vašich nástrojích pro správu projektů, čímž minimalizují manuální předávání a zpoždění.
- Správa dokumentů v reálném čase: Udržujte všechny na stejné stránce díky sledování verzí pomocí umělé inteligence a okamžitým souhrnům změn, aby týmy mohly postupovat vpřed bez zmatků a zpětného sledování.
- Odpovědi a zdroje na vyžádání: Chatovací asistenti s umělou inteligencí mohou rychle vyhledávat dokumenty, odpovídat na otázky související s pracovními postupy a zobrazovat relevantní informace, takže již není nutné prohledávat e-maily nebo soubory.
- Umožněte asynchronní produktivitu: AI agenti mohou proměnit zdlouhavé schůzky nebo aktualizace projektů na stručné shrnutí a konkrétní další kroky, což usnadňuje členům týmu v různých časových pásmech zůstat v souladu a pokračovat v práci.
7. Šablona diagramu procesního toku ClickUp
Šablona procesního diagramu ClickUp vám umožňuje nastínit každý krok úkolu nebo systému, propojit jednotlivé body a přiřadit jasné odpovědnosti. Je to výhodné, když váš tým potřebuje společný referenční bod, aby se snížily zpoždění při předávání úkolů, odstranila se zmatenost a urychlilo se rozhodování. Od náborových procesů po interní SOP, vše zůstává snadno sledovatelné a snadno aktualizovatelné.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvářejte vizuální mapy procesů přímo na tabulkách ClickUp Whiteboards.
- Pomocí vlastních polí organizujte typy úkolů, časové osy a role.
- Přepínejte mezi zobrazením ve formě vývojového diagramu a kontrolního seznamu pomocí předem připravených rozvržení, jako je vývojový diagram náboru.
- Přiřaďte více spolupracovníků, přidejte milníky a sledujte každý krok od otevření po dokončení.
- Proměňte složité postupy v diagramy pracovních postupů, které váš tým může skutečně používat.
📌 Ideální pro: vedoucí provozu, koordinátory projektů nebo kohokoli, kdo mění složité, mezifunkční pracovní postupy na jasné, sledovatelné procesy.
8. Šablona pro mapování procesů ClickUp
Místo vytváření izolovaných vývojových diagramů použijte šablonu ClickUp Process Mapping Template, abyste propojili každý krok se skutečným úkolem, přidělenou osobou a termínem. Můžete dokumentovat svůj aktuální proces, označit neefektivnosti a přiřadit odpovědnost – to vše v jediném pracovním prostoru.
Jsou dostatečně flexibilní, aby pokryly vše od sekvencí onboardingu až po technické postupy, s živými aktualizacemi a vestavěnou odpovědností, aby se věci posouvaly vpřed.
Tuto šablonu použijte k:
- Rozdělte procesy na jednotlivé kroky pomocí zobrazení založených na úkolech, jako jsou Seznam, Kalendář a Ganttův diagram.
- Přidejte kontext pomocí polí, jako je míra dokončení, program procesu a odpovědná osoba.
- Přiřaďte více vlastníků, nastavte priority a zanechte zpětnou vazbu pomocí komentářů a reakcí.
- Automatizujte sledování pokroku nastavením spouštěčů vázaných na dokončení úkolů nebo změny.
- Použijte mapování procesů pomocí umělé inteligence k identifikaci vzorců a postupnému zdokonalování pracovních postupů.
📌 Ideální pro: analytiky, vedoucí provozu a manažery týmů, jakož i klíčové členy odpovědné za dokumentaci, provádění a opakování obchodních procesů, aniž by museli pokaždé začínat od nuly.
9. Šablona tabule pro procesní mapu ClickUp
Když potřebujete ukázat, jak fungují vaše pracovní postupy, procesní mapa rychle sjednotí všechny zúčastněné. Šablona ClickUp Process Map Whiteboard Template vám umožní vytvářet živé, interaktivní mapy, které ukazují, jak jsou jednotlivé kroky propojeny napříč týmy, systémy nebo fázemi.
Místo toho, abyste zírali na statické grafy, můžete přesouvat úkoly, vkládat soubory, přiřazovat vlastníky a provádět úpravy podle toho, jak se váš proces vyvíjí. A protože je postaven na ClickUp Whiteboards, získáte vizuální přehlednost, aniž byste ztratili detaily na úrovni úkolů.
S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte vizuální mapy procesů pomocí uzlů drag-and-drop pomocí ClickUp Whiteboards.
- Přiřaďte každému kroku vlastníky, priority a závislosti pro jasnou odpovědnost.
- Uspořádejte související dokumenty, odkazy a komentáře uvnitř uzlů.
- Přepínejte mezi zobrazením Whiteboard, List a Guide a spravujte jak celkové toky, tak detailní úkoly.
- Zlepšete spolupráci tím, že všichni budou na stejné stránce, na stejném místě.
📌 Ideální pro: Analytiky, projektové manažery a týmy, které pravidelně používají digitální tabule k mapování pracovních postupů, brainstormingu vylepšení nebo zjednodušení složitých systémů.
10. Šablona diagramu Swimlane od ClickUp
Přistihli jste se někdy, jak se ptáte: „Kdo to měl na starosti?“ To je známka toho, že váš proces není přímočarý. Šablona ClickUp Swimlane Flowchart Template tento problém rychle vyřeší. Na jedné tabuli mapuje, kdo je zodpovědný, co se musí stát a kdy. Můžete přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a aktualizovat pracovní postupy v reálném čase.
Tato šablona vám umožní:
- Naplánujte vícefázové pracovní postupy napříč týmy nebo funkcemi.
- Přiřaďte vlastnictví podle plaveckých drah, aby každý znal svou roli.
- Rychle odhalte neefektivitu a překrývání pomocí vizuálního rozvržení.
- Propojte každý krok s reálnými úkoly a stavy ve vašem pracovním prostoru.
- Spolupracujte se svým týmem na aktualizacích, testování a vylepšování v reálném čase.
📌 Ideální pro: Multifunkční týmy, vedoucí oddělení nebo projektové manažery, kteří hledají dynamické šablony vývojových diagramů kombinující plánování úkolů s přehledností procesů.
11. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Většina týmů zabývajících se obsahem nemá problémy s kreativitou, ale s koordinací. Bez transparentního pracovního postupu zůstávají nápady v návrhu, zpětná vazba se ztrácí a termíny se protahují.
Šablona ClickUp pro správu obsahu poskytuje vašemu týmu přehledný a opakovatelný systém pro správu obsahu od návrhu až po dokončení. Proměňuje roztříštěné nápady ve strukturované časové osy a zajišťuje soulad mezi všemi zúčastněnými – autory, designéry, editory a schvalovateli.
S touto šablonou můžete:
- Plánujte a sledujte více typů obsahu napříč formáty a kanály.
- Nastavte stavy jako „Koncept“, „V revizi“ nebo „Připraveno k publikování“, abyste měli vše přehledně uspořádané.
- Pomocí barevně odlišených polí spravujte rozpočty, termíny, kanály a makety.
- Přidejte spolupracovníky, nastavte priority a nechte automatizaci udělat těžkou práci za vás.
- Propojte údaje o výkonu, abyste vylepšili to, co funguje, a zbavili se toho, co nefunguje.
📌 Ideální pro: marketingové týmy, vedoucí redakce a agentury, které spravují kalendáře ve více formátech a hledají jednoduché systémy pro správu obsahu, aby mohly rychleji růst, aniž by ztratily kontrolu.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain vám pomůže rychle přejít od prázdné stránky k hotovému textu. Použijte jej k brainstormingu názvů blogů, shrnutí poznámek z jednání, vytváření konceptů e-mailů nebo přepisování obsahu v lepším tónu – přímo v rámci jakékoli úlohy nebo dokumentu.
12. Šablona pro řízení projektů ClickUp
Většina projektů selže ne proto, že by byla neúspěšná, ale kvůli špatné koordinaci. Šablona pro řízení projektů ClickUp vám poskytuje živý pracovní prostor, ve kterém můžete jasně strukturovat každou fázi – tvorbu nápadů, plánování, realizaci a kontrolu.
Vše je rozvrženo v předem připravených seznamech a tabulkách, takže váš tým neztrácí čas vymýšlením nových pracovních postupů nebo hledáním aktualizací.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte velké projekty do fází pomocí předem připravených seznamů a pracovních postupů.
- Zobrazte stav projektu pomocí dynamického sledování času, priorit a vlastních polí.
- Udržujte zainteresované strany v synchronizaci pomocí e-mailů, komentářů a diskusí založených na úkolech.
- Nastavte limity WIP a zvýrazněte překážky pomocí zobrazení tabule a varování o závislostech.
- Sledujte skutečný pokrok pomocí vizuálních indikátorů v zobrazení kalendáře, časové osy a pracovního vytížení.
📌 Ideální pro: Multifunkční týmy, které spravují dlouhodobé výstupy v softwaru pro správu projektů ClickUp, zejména pokud záleží na odpovědnosti, přehlednosti a tempu.
13. Šablona ClickUp pro žádosti a schvalování projektů
Většina zpoždění v nových projektech začíná nejasnými požadavky, chybějícím kontextem a pomalým schvalováním. Šablona ClickUp pro požadavky a schvalování projektů zajišťuje strukturovaný způsob zaznamenávání požadavků, zachycování klíčových detailů a směrování týmů ke správným rozhodovacím orgánům, bez dlouhých e-mailových konverzací nebo překážek.
Tuto šablonu použijte k:
- Shromažďujte důležité informace o projektu pomocí vlastních polí pro rozsah, náklady, rizika a dopad.
- Sledujte stav žádostí v jednotlivých fázích, jako jsou „V posuzování“, „Schváleno“ a „Probíhá“.
- Nastavte automatizace ClickUp, abyste mohli okamžitě informovat zúčastněné strany nebo přiřadit schvalovatele.
- Prohlížejte, komentujte a schvalujte požadavky, aniž byste opustili svůj pracovní prostor ClickUp.
- Propojte schválené projekty přímo s pracovními postupy pro hladký přechod.
📌 Ideální pro: Týmy, které spravují velké množství příchozích projektových požadavků a potřebují jednoduchý způsob, jak hodnotit, přiřazovat a prioritizovat projekty na základě nákladů, rizik a strategické hodnoty.
14. Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp
Ruční e-maily snižují produktivitu a představují významné riziko pro konzistenci. Šablona ClickUp Email Automation Template promění vaše kampaně v opakovatelný systém.
Budete mít naplánované všechny kroky, od plánování sekvencí po rozvrhování a měření výsledků. Nebudou vám uniknout žádné následné kroky, nebudete mít roztroušené návrhy, ale pouze čisté a koordinované provedení založené na automatizaci.
Tuto šablonu použijte k:
- Plánujte pracovní postupy kampaní a automatizujte je na základě spouštěčů, jako jsou akce uživatelů nebo časové osy.
- Přiřazujte úkoly, kontrolujte e-mailové zprávy a sledujte stav doručení z centrální tabule.
- Vytvářejte závislosti pro sekvencování kroků kampaně bez mikromanagementu.
- Sledujte fáze návrhu, revize a plánování pomocí vlastních stavů.
- Spolupracujte s týmy na e-mailových zprávách pomocí Docs a integrovaných komentářů.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy a týmy zabývající se životním cyklem, které spravují e-mailové pracovní postupy a chtějí zjednodušit kampaně pomocí umělé inteligence pro automatizaci marketingu, a to vše v rámci své platformy pro správu projektů.
15. Šablona ClickUp Kanban
Někdy stačí jasný vizuální přehled, abyste zjistili, co zpomaluje váš tým. Právě v takových případech může správná šablona Kanban znamenat velký rozdíl. Šablona ClickUp Kanban promění každý úkol na sledovatelnou kartu, kterou můžete přetahovat, přesouvat a spravovat v reálném čase.
Ať už jde o uvedení produktu na trh nebo vyřizování žádostí o podporu, poskytují strukturu, aniž by omezovaly flexibilitu.
S touto šablonou můžete:
- Vizualizujte úkoly v přehledné, přizpůsobitelné tabuli Kanban.
- Sledujte pokrok v pěti stavech: Otevřeno, Probíhá, Kontrola, Blokováno a Uzavřeno.
- Rozdělte složitou práci na dílčí úkoly, závislosti a značky.
- Nastavte pravidla automatizace, abyste spouštěli aktualizace a omezili ruční předávání.
- Spolupracujte napříč odděleními a zachovejte přitom transparentnost pracovních postupů.
📌 Ideální pro: Týmy, které chtějí omezit aktualizační schůzky a zviditelnit pokrok pomocí softwaru Kanban Board, který skutečně funguje s jejich procesy, nikoli proti nim.
16. Šablona pracovního postupu pro správu blogu ClickUp
Dodržovat publikační plán je obtížné, když jsou vaše nápady, osnovy, obrázky a schválení uloženy na různých místech. Šablona ClickUp Blog Management Workflow Template shromažďuje vše do jednoho strukturovaného pracovního prostoru, takže se váš tým může soustředit na tvorbu, nikoli na honbu za termíny. Každý krok, od prvních návrhů až po publikované příspěvky, je jasný, viditelný a plně sledovatelný.
S touto šablonou můžete:
- Spravujte úkoly související s obsahem v různých zobrazeních, jako je seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram.
- Organizujte požadavky na blog pomocí zobrazení formuláře, které převádí odeslané požadavky na úkoly.
- Sledujte stav kopií, kontrolujte poznámky a zveřejňujte termíny pomocí přednastavených vlastních polí.
- Pomocí zobrazení Časová osa a Pole vyvažujte pracovní zátěž mezi autory a editory.
- Ukládejte stručné informace, osnovy a referenční soubory přímo v každém úkolu.
📌 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, které spravují blogové pipeline napříč formáty a termíny, zejména ty, které budují svou základnu pomocí chytřejších blogovacích nástrojů.
Proměňte opakující se pracovní postupy v systémy typu „klikni a jdi“ s ClickUp
Předem připravené šablony mohou urychlit automatizaci, ale pouze pokud jsou skutečně použitelné ihned po instalaci. V tomto ohledu mnoho nástrojů selhává. S n8n často musíte vytvářet od nuly, rozumět API a řešit neviditelné chyby.
ClickUp má odlišný přístup. Jeho bezplatné šablony typu plug-and-play jsou připraveny k použití v marketingu, provozu a interních pracovních postupech. Každá z nich obsahuje vestavěné zobrazení, fáze úkolů a automatizační logiku, takže můžete přeskočit nastavení a přejít přímo k provedení.
Potřebujete informovat potenciálního zákazníka, přiřadit následnou akci nebo přesunout úkol na základě stavu? ClickUp Automations to zařídí. Chcete shrnout e-mailovou konverzaci nebo přepsat odpověď? ClickUp Brain to také zvládne, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Zaregistrujte se do ClickUp a získejte rychlejší a přehlednější pracovní postupy bez zátěže backendu.