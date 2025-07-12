12 bezplatných šablon deníku stravování pro sledování jídel

Možná jste profesionál v rovnováze makroživin a maximalizaci příjmu vody.
Ale snažit se vzpomenout si, co jste včera jedli, je jako být detektivem, který skládá dohromady místo činu – z uhlohydrátů. Snídaně byla… něco s vejci?
Dobrý deník stravování tento problém jednou provždy vyřeší.
Deníky stravování nejsou určeny pouze pro ty, kteří počítají kalorie nebo se věnují fitness, ale pomáhají také odhalit vzorce, zvýšit energii a přinést trochu více pozornosti k vašemu talíři.
Aby bylo sledování stravy snadné (a zábavné), shromáždili jsme ty nejlepší bezplatné šablony deníků stravování – některé jsou hezké, jiné praktické, ale všechny vám pomohou sledovat vaše jídla, aniž byste nad nimi museli příliš přemýšlet.
Co jsou šablony deníku stravování?
Šablony deníku jídla jsou hotové stránky, které vám pomohou zaznamenávat, co a kolik jíte, a někdy dokonce i to, jak se po každém jídle cítíte. Fungují jako kombinace zápisníku a důvěrníka v oblasti výživy, díky čemuž je snazší si uvědomovat své stravovací návyky.
Některé šablony věci zjednodušují a obsahují pouze pole pro zaznamenávání jídel, svačin a příjmu tekutin. Jiné jdou do hloubky a fungují jako šablony pro sledování návyků s vyhrazenými poli pro sledování kalorií, nálady, chutí nebo toho, jak vaše tělo reaguje na určité potraviny. Jelikož jsou k dispozici v různých stylech a formátech, najít tu, která vyhovuje vašemu režimu a cílům, může být jednodušší, než si představujete.
Budování sebekázně v oblasti příjmu potravy nemusí být nutně přísné nebo náročné. Se správnou šablonou se to stane malým každodenním zvykem, který se snadno dodržuje.
🔍 Věděli jste, že: Většina lidí si nedokáže přesně vybavit, co jedli před 24 hodinami. To je hlavní důvod, proč existují deníky stravování – jsou jako pomocník pro vaši paměť. Navíc, když si lidé lépe pamatují své nedávné jídlo, mají tendenci jíst méně při dalším jídle!
Co dělá šablonu deníku stravování dobrou?
Dobrá šablona deníku stravování neslouží jen k zaznamenávání jídel – je to váš tajný pomocník, který vám pomůže odhalit návyky a zůstat zodpovědní.
Zde jsou věci, na které byste se měli zaměřit:
- Snadné použití: Dobrá šablona deníku stravování není příliš složitá. Poskytuje vám právě takovou strukturu, abyste mohli být důslední, aniž by se to stalo povinností. Představte si to jako svou oblíbenou aplikaci pro seznam úkolů – jednoduchou, užitečnou a uspokojující při odškrtávání.
- Přizpůsobitelné vašemu životnímu stylu: Jedna velikost málokdy vyhovuje všem. Skvělá šablona nabízí prostor pro detaily, které jsou pro vás důležité, ať už jde o náladu, chutě, makra nebo pokles energie po obědě.
- Podporuje všímavost: Nejlepší denní jídelní deník vás nebude obviňovat za to, že jste si dali dort. Místo toho vám jemně pomůže najít inspiraci k tomu, abyste si všimli vzorců, zvýšili své povědomí a dělali vědomá rozhodnutí.
- Navrženo pro konzistentnost: Dobré rozvržení usnadňuje každodenní používání. Pokud se stane přirozenou součástí vaší rutiny, jako je čištění zubů nebo kontrola denního plánovače, plní svůj účel.
- Vizuálně čisté a motivující: Klíčem je přehledný design. Šablona by měla vzbuzovat chuť ji vyplnit, měla by mít příjemné rozvržení a motivovat k psaní.
Nejlepší šablony deníku stravování
Jste připraveni zaznamenávat své stravovací návyky a budovat šťastnější a zdravější životní styl? Zde jsou nejlepší šablony deníku stravování, které můžete použít:
1. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Plánování jídel nemusí být náročné, pokud máte šablonu pro plánování jídel, která vše spojuje dohromady. Šablona ClickUp pro plánování jídel vám pomůže organizovat jídla, nákupní seznamy a výživové cíle na jednom místě.
Jsou navrženy tak, aby vám usnadnily týdenní plánování díky přizpůsobitelným polím, zobrazením a dokonce i integraci s vašimi nákupními seznamy. Navíc jsou dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly různým stravovacím preferencím a rutinám přípravy jídel. Díky tomu je snadné držet se svých cílů v oblasti hmotnosti.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sledujte nutriční informace pomocí integrovaných polí pro zaznamenávání jídel – kalorií, sacharidů, bílkovin a dalších.
- Zjednodušte si nakupování vytvořením seznamů ingrediencí, které se synchronizují s vašimi jídelními plány.
- Zobrazte si své týdenní/měsíční jídla na první pohled v barevně označených záložkách pomocí zobrazení kalendáře jídelního plánu.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce nebo rodiny, které chtějí zlepšit své povědomí o výživě a plánování jídel
💡 Tip pro profesionály: Plánujete jídla na různé dny v týdnu? Pak nehledejte nic jiného než opakující se úkoly v ClickUp! Jednoduše naplánujte své menu v šabloně, vyberte datum a den v týdnu v kalendáři a nastavte jej jako opakující se úkol. Tímto způsobem nemusíte každý týden přidávat stejné jídlo do plánu na stejný den.
2. Šablona pro plánování jídelníčku ClickUp
Plánování týdenních jídel pro rodinu, akci nebo restauraci vyžaduje více než jen nadšení; vyžaduje přesnost, kreativitu a organizaci. Šablona pro plánování jídelníčku ClickUp organizuje jídla, ingredience, náklady a harmonogramy přípravy v jednom pracovním prostoru.
Díky integrovaným zobrazením, jako jsou Recipe Box (Krabice receptů) a Start Here (Začněte zde), je snadné naplánovat jídla, sledovat, co potřebujete, a dokonce přiřadit úkoly v kuchyni. Od denních jídelníčků po speciální události, tato šablona pro plánování jídelníčku pomáhá zajistit hladký průběh všeho, až po poslední ozdobu.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sledujte náklady na suroviny pomocí vlastních polí, abyste se vešli do rozpočtu.
- Naplánujte si přípravu jídel podle oblíbenosti pokrmů pomocí Ganttova diagramu, abyste měli jistotu, že vše stihnete včas uvařit.
- Pro komplexní plánování použijte seznamy, jako je seznam základních úkolů, nákupní seznam a seznam jídelníčků.
🔑 Ideální pro: Rodiny, kuchaře a majitele restaurací, kteří chtějí zlepšit zákaznickou zkušenost a plánování jídel.
3. Šablona receptů ClickUp
Šablona receptů ClickUp je vaším digitálním pomocníkem v kuchyni, který vám pomůže udržet všechny vaše kulinářské výtvory přehledně uspořádané a snadno dostupné. Pomůže vám sepsat seznam ingrediencí, sledovat jednotlivé kroky při vaření a vytvořit seznam potravin pro nákup.
Můžete do nich zaznamenávat dobu přípravy, dobu vaření a dokonce přidávat osobní poznámky. A co víc? Můžete spolupracovat s dalšími milovníky jídla, sdílet recepty a sbírat zpětnou vazbu – nebo dokonce proměnit svou sbírku v bestsellerovou kuchařku.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Přizpůsobte si pole tak, aby zahrnovala dobu přípravy, dobu vaření a osobní poznámky.
- Sledujte pokrok pomocí kontrolních seznamů a aktualizací stavu pro každý recept.
- Vizualizujte časové osy vaření pomocí Ganttových diagramů a efektivně plánujte svá jídla.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, profesionální kuchaře nebo kohokoli, kdo chce digitalizovat svou sbírku receptů.
4. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Některé týdny ubíhají tak rychle, že je těžké říct, zda jste snědli dostatek bílkovin a vlákniny, nebo jste přežili jen na kávě. Šablona týdenního plánovače od ClickUp usnadňuje vedení deníku stravování tím, že vám poskytuje jednoduchý, strukturovaný prostor pro zaznamenávání jídel, pitného režimu a toho, jak jste se každý den cítili.
Tato šablona vám umožní přehledně si rozvrhnout celý týden, takže můžete snadno rozpoznat vzorce, plánovat jídla a sledovat své cíle v oblasti zdravého životního stylu.
Každá sekce je plně přizpůsobitelná. Ať už sledujete makroživiny, zaznamenáváte chutě nebo jen zapisujete, co vám dělá dobře, můžete si ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu dennímu režimu.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Zobrazte si jídla za celý týden, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi nebo poznámkami.
- Zaznamenávejte snídaně, obědy, večeře a svačiny – plus pitný režim a poznámky o náladě nebo energii.
- Přidejte si nákupní seznamy, připomenutí přípravy jídel nebo výživové cíle na celý týden.
- Přizpůsobte si plánování jídel podle typu stravy, alergií nebo fitness cílů.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří si budují zdravější návyky – od příležitostných jedlíků a sledovatelů makroživin až po fitness profesionály a vědomé gurmány.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % lidí používá fyzické deníky ke sledování svých cílů a překvapivých 38 % je nesleduje vůbec. Ale co kdybyste mohli sledovat své cíle přesněji a snadněji?
Vyzkoušejte ClickUp, kde se struktura plánovače snoubí s výkonem automatizace. Od nastavení úkolů a termínů až po sledování pokroku pomocí vizuálních dashboardů vám ClickUp pomáhá zůstat organizovaní a soustředění. Díky připomínkám založeným na umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům už nikdy nezmeškáte žádný milník.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity.
5. Šablona ClickUp pro náklady na recepty
Šablona ClickUp Recipe Cost Template je ideální pro sledování vašich výdajů na jídlo.
Umožní vám pečlivě sledovat náklady na každou ingredienci, což vám pomůže pochopit skutečné náklady na každé jídlo, které připravujete.
Díky přizpůsobitelným polím pro množství, jednotky a ceny promění vaše recepty v podrobné finanční rozpisy. Pravidelnou aktualizací a kontrolou nákladů na recepty můžete činit informovaná rozhodnutí, abyste se vešli do rozpočtu, aniž byste museli slevit z chuti.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Vypočítejte cenu za porci a efektivně spravujte výdaje za jídlo.
- Upravte je podle množství odpadu a zkažených potravin, abyste získali realistický přehled o svých výdajích za jídlo.
- Porovnejte více receptů a vyberte si ty nejvýhodnější z hlediska rozpočtu.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře a šéfkuchaře, kteří chtějí efektivněji spravovat svůj rozpočet na jídlo.
💡 Tip pro profesionály: Použijte zobrazení Seznam a Tabule v šabloně, abyste získali úplný přehled o svých receptech. Zobrazení Seznam rozděluje náklady na každý recept podle ingrediencí, zatímco zobrazení Tabule na první pohled zvýrazňuje náklady na jednu porci. Můžete také použít vestavěné barevné kódování ke sledování stavu zásob ingrediencí a vyhnout se tak nákupům na poslední chvíli.
6. Šablona osobních návyků ClickUp
Šablona ClickUp Personal Habit Tracker není určena pouze pro cvičení nebo meditaci – je to také účinný způsob, jak si udržet své stravovací návyky. Ať už se snažíte pít více vody, omezit noční snacky nebo prostě jíst více zeleniny, tato šablona vám pomůže budovat konzistenci den po dni.
Stanovte si jasné cíle týkající se stravování, sledujte své pokroky a začleňte vědomé stravování do svého denního rytmu – vše na jednom přizpůsobitelném místě. Je to váš osobní partner, který vás nebude soudit za chuť na sušenky.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Stanovte si jasné cíle, jako například „2 domácí jídla denně“ nebo „žádný cukr po 20:00“, abyste definovali, jaké stravovací návyky chcete rozvíjet.
- Sledujte svůj pokrok pomocí tabulek a grafů, které odrážejí vaši důslednost.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“, můžete sledovat plnění svých zvyků.
- Přidejte poznámky o náladě, energii nebo pocitu hladu, abyste získali hlubší vhled.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří si chtějí vybudovat a udržet pozitivní stravovací návyky a dosáhnout cílů souvisejících se stravováním pomocí struktury a záměru.
7. Šablona denních cílů ClickUp
Vědomé stravování začíná malými, záměrnými rozhodnutími – a tato šablona vám pomůže je dodržovat. Šablona ClickUp Daily Goal Template je ideální pro sledování krátkodobých cílů v oblasti stravování a wellness, jako jsou „Vypít 3 litry vody“, „Žádné bezmyšlenkové snackování“ nebo „Zařadit bílkoviny do každého jídla“.
Vnáší jasnost do vašeho dne tím, že vám pomáhá definovat, jak vypadá úspěch dnes – ne v teorii, ale v tom, co se dostane na váš talíř a do vašeho těla. Zamyslete se nad tím, jak se cítíte, zaznamenávejte, co jste jedli, a sledujte ty malé úspěchy, které budují dlouhodobé návyky.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Stanovte si realistické denní cíle týkající se jídla nebo pitného režimu v zobrazení denních poznámek.
- Zapište si, jak jste se po jídle cítili nebo co vyvolalo určité chutě, do seznamu poznámek.
- Zaznamenávejte významný pokrok a sledujte, jak každý den přispívá k něčemu většímu.
- Snadno organizujte své cíle pomocí jednoduchého přetahování a přehledného formátování.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří si chtějí stanovit denní dosažitelné cíle pro zdravý vztah k jídlu a zodpovídat za své volby.
Chcete rychleji plánovat týdenní jídla, abyste dosáhli svých stravovacích cílů?
Stačí popsat své cíle (například „vegetariánská jídla s vysokým obsahem bílkovin“ nebo „3denní nízkosacharidový plán“) a ClickUp Brain pomocí umělé inteligence vygeneruje kompletní jídelní plán přímo ve vašem ClickUp Doc. Můžete ho dokonce požádat, aby vytvořil nákupní seznam nebo vyměnil ingredience podle toho, co máte v ledničce.
8. Šablona 3denního deníku jídla od Canva
Šablona 3denního deníku jídla od Canva má minimalistický a přehledný design, díky kterému je zaznamenávání denního příjmu jídla snadné. Její přehledné rozvržení zajišťuje, že se můžete soustředit na obsah, a pomáhá vám tak vést deník důsledně.
Ať už sledujete svůj jídelníček, plánujete jídla nebo jen zaznamenáváte své kulinářské zážitky, přizpůsobte si je tak, aby vyhovovaly vašemu stylu a stravovacím potřebám.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Zjednodušte si sledování stravování díky přehlednému rozvržení bez rušivých prvků.
- Přizpůsobte si záznamy podle svých stravovacích preferencí a cílů.
- Přidejte poznámky, alergie nebo speciální informace, které si chcete zapamatovat ohledně svých jídel.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají přizpůsobitelný nástroj pro denní plán stravování
9. Šablona abstraktního deníku stravování pro Instagram od Canva
Snažíte se proměnit svá jídla v mini momenty na Instagramu? Tato barevná šablona abstraktního deníku jídla pro Instagram od Canva je ideální pro stylové sdílení vašich pokrmů. Je jasná a výrazná a je navržena tak, aby vaše denní záznamy o jídle doslova vyskočily z obrazovky.
Můžete si přizpůsobit design podle svého vkusu, takže vedení deníku stravování bude spíše formou sebevyjádření než rutinou. Se správnými slovy a obrázky se každý příspěvek stane kreativním vyjádřením.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sdílejte svou cestu přímo jako Instagram Stories pouhými několika klepnutími.
- Zůstaňte zodpovědní díky hravému designu, který podporuje důslednost.
- Synchronizujte je se svým denním režimem pomocí šablony pro plánování života.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří chtějí sledovat své stravování a zároveň ho stylově a poutavě sdílet na sociálních sítích.
10. Šablona prezentace deníku jídla od Canva
Pokud chcete prezentovat své stravovací preference zábavným způsobem, nehledejte nic jiného než šablonu pro prezentaci deníku jídla od Canva.
Díky snímkům věnovaným vašim oblíbeným jídlům, dezertům, pikantním pokrmům a dokonalým jídlům získáte ucelený přehled o svých stravovacích návycích v expresivnější než klinické formě. Rozložení lze snadno přizpůsobit a je zde prostor pro zaznamenání všeho, od poznámek o porcích až po sledování nálady.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sdílejte s ostatními různé potraviny, které jste vyzkoušeli, výzvy, které jste přijali, a vaše kulinářské seznamy věcí, které chcete vyzkoušet.
- Spolupracujte se svými kolegy v reálném čase
- Přidejte animace a přechody, aby byl deník interaktivnější.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří chtějí sdílet své stravovací návyky zábavným a poutavým způsobem.
11. Šablona deníku stravování od NutriAdmin
Sledování stravovacích návyků vašich klientů je mnohem snazší, když máte k dispozici nástroje, které jsou přehledné a účelné. Šablona deníku stravování od NutriAdmin tento proces zjednodušuje a nabízí strukturovaný a uživatelsky přívětivý přístup ke sledování stravy.
Jsou určeny pro odborníky na výživu a pomáhají vám přesně zaznamenávat jídla, svačiny a nápoje. Umožňují vám také identifikovat stravovací návyky a oblasti, které je třeba zlepšit, a tím zvýšit vaši schopnost efektivně podporovat klienty.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Zaznamenávejte více než jen jídla díky dotazům na hlad, náladu a úroveň energie.
- Posilte dodržování pokynů klientů tím, že jim usnadníte vedení deníku a umožníte jim více se zamýšlet nad svým stravováním.
- Vytvářejte chytřejší recenze během konzultací díky organizovaným a kvalitním vstupům.
🔑 Ideální pro: Dietology a zdravotní kouče, kteří hledají hlubší vhledy, aniž by své klienty zahlcovali informacemi.
12. Šablona denního záznamu kalorií od společnosti Microsoft
Šablona denního záznamu kalorií od společnosti Microsoft vám umožňuje zaznamenávat jídla, kalorie a gramy spotřebovaného tuku a automaticky vypočítává procentuální podíl tuku ve vaší stravě.
Pomohou vám dodržovat doporučení USDA omezit příjem tuků na 30 % denního kalorického příjmu. Váš podíl tuků také vizuálně znázorňují v grafu, což usnadňuje sledování vašich stravovacích návyků v průběhu času.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Zjednodušte si sledování tím, že si budete zaznamenávat jídla, kalorie a gramy tuku na jednom místě.
- Zobrazte si svůj příjem tuků pomocí automatického grafu, který se aktualizuje při zadávání dat.
- Snadno je přizpůsobte svým osobním stravovacím cílům a preferencím.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají účinný nástroj pro sledování a správu svého denního příjmu tuků.
Mějte přehled o svém zdraví s ClickUp
Šablony deníku stravování dělají zdravý životní styl méně povinností a více podporovanou rutinou. Pomáhají vám zůstat zodpovědní, rozpoznat vzorce a činit více záměrných rozhodnutí o tom, co dodává vašemu tělu energii.
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, nabízí širokou škálu šablon, které fungují jako digitální plánovače jídel a vynikají svou univerzálností.
Díky funkcím, jako je sledování úkolů, zobrazení kalendáře a plné přizpůsobení, ClickUp spojuje plánování a vedení deníku do jednoho výkonného prostoru. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!