8 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro síťové inženýry v roce 2025

Od řešení výpadků ve 2 hodiny ráno po opravu konfiguračních chyb – vaše role síťového inženýra vyžaduje neustálé vyvažování milionu věcí.
Ale co kdyby vám nástroje AIOps (umělá inteligence pro IT operace) mohly ulehčit práci?
AI dokáže automatizovat zdlouhavé úkoly, předvídat poruchy ještě předtím, než k nim dojde, a pomáhat při řízení kybernetických hrozeb. A to nejlepší? Nemusíte provádět generální opravu svého systému. Nástroje AI lze integrovat do stávajícího softwaru společnosti.
V tomto průvodci jsme sestavili seznam nejlepších nástrojů umělé inteligence pro síťové inženýry, které slouží k optimalizaci síťových služeb a výkonu, včetně jejich výhod, nevýhod, cen a skutečných recenzí uživatelů. Pojďme se na ně podívat!
Nástroje AI pro síťové inženýry v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence pro profesionály v oblasti IT sítí:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Hlášení incidentů, stanovení priorit úkolů a automatizace založené na umělé inteligenci – Vlastní stavy úkolů pro síťové pracovní postupy – Dokumenty, tabule, řídicí panely pro spolupráci – Podpora více LLM (ChatGPT, Claude, Gemini)
|Malé i velké IT a síťové týmy, které spravují projekty, pracovní postupy a dokumentaci na jednom místě
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Juniper Mist AI
|– AI kopilot „Marvis“ pro analýzu příčin – Optimalizace Wi-Fi a SD-WAN – Samostatný provoz sítě – Konverzační rozhraní pro diagnostiku
|Síťové týmy používající hardware Juniper, které potřebují bezdrátové sítě a automatizaci založené na AI
|Bezplatná zkušební verze (omezená na USA); individuální ceny
|SolarWinds Network Performance Monitor
|– Analýza hybridních síťových cest – Vizuální mapy a přizpůsobené řídicí panely – Upozornění na anomálie založená na AIOps – Detekce úzkých míst výkonu v reálném čase
|Středně velké IT týmy spravující hybridní nebo lokální sítě, které potřebují přehlednost a včasná varování
|Ceny na míru
|Cisco DNA Center
|– Řízení přístupu na základě zásad s ISE – Detekce hrozeb pomocí umělé inteligence a bezdrátový 3D analyzátor – Odstraňování problémů a monitorování stavu sítě v reálném čase
|Velké podniky používající hardware Cisco, které potřebují síťové řešení založené na záměru a proaktivní zmírňování hrozeb
|Ceny na míru
|NetBrain
|– Dynamické mapování sítě v reálném čase/historické mapování – AI asistovaná pozorovatelnost + automatické řešení ticketů – Kontroly shody + analýza dopadů – Workflow pro řešení problémů bez skriptů
|Střední a velké síťové týmy spravující hybridní cloud/SDN, které potřebují přehled v reálném čase
|Ceny na míru
|Arista CloudVision
|– Jednotná správa datových center, WAN a cloudu – Modul AVA pro prediktivní analýzu a připravenost na audity – Detekce anomálií na základě telemetrie – Koordinace politik napříč doménami
|Podnikové týmy pracující v hybridním a multi-cloudovém prostředí, které potřebují hloubkovou observovatelnost a automatizaci dodržování předpisů.
|Ceny na míru
|Auvik
|– Topologické mapy v reálném čase a předkonfigurované výstrahy – Vzdálený přístup (terminál, tunel, prohlížeč) – Automatické zálohování a integrace s nástroji ITSM – Prediktivní údržba s rychlým zotavením po nesprávné konfiguraci
|Malé a střední IT týmy, které potřebují vzdálenou správu a obnovu na základě záloh
|Ceny na míru
|ManageEngine OpManager
|– Mapování vrstvy 2, monitorování šířky pásma, analýza WAN – Detekce anomálií a samoléčba založené na umělé inteligenci – Vizuální mapy datových center a podpora IPSLA
|IT týmy spravující různá síťová zařízení a servery, které vyžadují detekci chyb a monitorování výkonu
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro síťové inženýry?
Nástroj pro monitorování sítě založený na umělé inteligenci dokáže detekovat neobvyklé vzorce provozu z nesprávně nakonfigurovaného zařízení. Automaticky optimalizuje směrování a vyřeší problém během několika sekund.
Musíte pečlivě vybrat systém umělé inteligence, který se integruje do DevOps, generuje prediktivní poznatky a efektivně spravuje síťové projekty.
Hledejte:
- Automatické řešení problémů: Detekujte, diagnostikujte a řešte síťové problémy bez lidského zásahu.
- Prediktivní analytika: Analyzujte historická data, abyste předvídali poruchy nebo problémy ještě předtím, než k nim dojde, a mohli tak činit lepší rozhodnutí.
- Detekce anomálií: Nepřetržitě monitorujte síťový provoz, abyste identifikovali neobvyklé aktivity, jako jsou nesprávně nakonfigurovaná zařízení nebo neočekávané výkyvy v používání.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Rozpoznávejte podezřelé chování, jako jsou pokusy o neoprávněný přístup, pomocí integrované detekce hrozeb.
- Optimalizace sítě: Spravujte šířku pásma, upřednostňujte kritické aplikace, snižujte přetížení a navrhujte optimální trasy směrování.
- Uživatelsky přívětivé ovládací panely: Získejte upozornění v reálném čase, metriky výkonu a praktická doporučení v přehledném a intuitivním rozhraní.
- Automatizované pracovní postupy: Zefektivněte rutinní úkoly správy sítě, jako jsou aktualizace konfigurace, prosazování zásad a reakce na incidenty, čímž ušetříte čas a snížíte počet lidských chyb.
👀 Věděli jste, že: 51 % profesionálů čelilo kombinované finanční ztrátě ve výši 1 milionu dolarů v důsledku úniků dat. Využití nástrojů AI pro zabezpečení sítě může pomoci posílit bezpečnost dat!
8 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro síťové inženýry
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Při nastavování routerů, přepínačů, firewallů a bezdrátových sítí je třeba zajistit, aby vše fungovalo hladce a bezpečně.
Správný nástroj AI pro pracovní postupy může zvýšit výkon, posílit bezpečnost a zajistit plynulý tok dat. Prohlédněte si tento seznam a najděte ten nejlepší pro vaše potřeby!
1. ClickUp (nejlepší pro správu IT a síťových projektů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje správu znalostí, správu projektů a týmovou spolupráci ve svém rozhraní založeném na umělé inteligenci, aby zajistila maximální efektivitu pracovních postupů. Může se také přizpůsobit vašim potřebám v oblasti správy sítí.
Síťoví inženýři čelí opakovaným problémům s odstraňováním poruch, řešením incidentů a dokumentací. Místo ručního dokumentování síťových problémů vám však ClickUp Brain pomůže generovat strukturované zprávy pro údržbářské úkoly z nezpracovaných dat s předchozími protokoly, vzory a souhrnem.
ClickUp AI také stanovuje priority vašich úkolů. Pokud má technik přiděleno více úkolů, například změnu konfigurace VLAN a kritický audit zabezpečení sítě, ClickUp AI doporučí, který úkol by měl být vyřešen jako první, a to na základě závažnosti a dopadu.
Aby vám ulehčila práci, umělá inteligence ClickUp automatizuje opakující se úkoly, jako je přiřazování a aktualizace stavů úkolů údržby sítě a plánování termínů pro monitorování aktualizací systému.
S ClickUp Automations můžete automaticky přiřazovat tikety na základě typu problému (např. „Konfigurace firewallu“ jde do týmu zabezpečení, „Nestabilita BGP“ do týmu Core Networking). Můžete dokonce nastavit kompletní pracovní postupy, které fungují bez manuálního zásahu.
✅ Příklad: Když je nový úkol ClickUp označen jako „Naléhavý“ v prioritě + „Datové centrum“ v poli Vlastní pole, odešle ping technikovi v pohotovosti ve Slacku, přidá úkol do tabule Datacenter Ops a vytvoří propojený podúkol pro dokumentaci.
Skvělá věc na AI ClickUp je, že můžete pracovat s více LLM, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo ze svého pracovního prostoru. Díky této schopnosti můžete plně využít umělou inteligenci a rozloučit se s lidskými chybami a omezeními.
ClickUp lze také integrovat s monitorovacími nástroji třetích stran, aby bylo možné konsolidovat síťová data do dashboardů ClickUp pro analýzu a rozhodování v reálném čase.
A pokud jde o spolupráci mezi inženýry, IT, bezpečnostními pracovníky a dodavateli, máte k dispozici několik nástrojů, které usnadňují správu síťových projektů:
- ClickUp Whiteboards : Vytvořte si mapu topologie sítě nebo diagramy architektury na vysoké úrovni a poté převádějte uzly přímo na proveditelné úkoly.
- ClickUp Tasks : Rozdělte větší projekty na zvládnutelné úkoly a podúkoly. Diskutujte o změnách konfigurace nebo krocích při řešení problémů přímo v úkolu pomocí @zmínek, přiřazených komentářů a příloh souborů pro kontext. Můžete nastavit vlastní stavy úkolů a definovat tak fáze úkolů, jako například „Monitorování sítě“, „Identifikovaný problém“, „Opravuje se“ a „Vyřešeno“. Tím zajistíte, že pracovní postupy budou v souladu s jedinečnými požadavky projektů správy sítě.
- ClickUp Docs s oprávněními: Udržujte standardní operační postupy (SOP), dokumentaci IP adres, bezpečnostní protokoly, kontrolní seznamy shody, matice eskalace dodavatelů atd. v dokumentech s kontrolou verzí propojených s úkoly.
Díky konsolidaci pracovních postupů do jedné platformy ClickUp eliminuje roztříštěné systémy a umožňuje IT týmům soustředit se na optimalizaci výkonu sítě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Při každé aktualizaci konfigurace sítě nebo změně infrastruktury automaticky generujte podrobný záznam o změnách pomocí ClickUp AI a ukládejte jej přímo do centralizovaného dokumentu ClickUp Doc, kde bude k dispozici pro další použití a kontrolu.
- Vytvářejte v ClickUp opakující se úkoly pro plánovanou údržbu, jako jsou aktualizace firewallu, kontroly záloh a bezpečnostní audity.
- Zobrazte upozornění na zabezpečení sítě a analýzy výpadků v jednom centrálním zobrazení pomocí ClickUp Dashboards.
- Používejte Slack, Microsoft Teams nebo e-mailová upozornění, abyste inženýry informovali o síťových problémech v reálném čase díky více než 1000 integracím ClickUp.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI zavedli, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času.
🔥 ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací AI do vašeho pracovního postupu. Od shrnování vláken a navrhování obsahu až po rozčlenění složitých projektů a generování dílčích úkolů – naše AI zvládne vše. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou být ohromeni rozsáhlou sadou funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze TrustRadius uvádí:
S ClickUpem můžeme přidávat závislé úkoly a přiřazovat je různým týmům. Díky tomu je mnohem snazší vysvětlovat úkoly od základů, protože všechna data jsou již uvedena pod daným úkolem.
S ClickUpem můžeme přidávat závislé úkoly a přiřazovat je různým týmům. Díky tomu je mnohem snazší vysvětlovat úkoly od základů, protože všechna data jsou již uvedena pod daným úkolem.
2. Juniper Mist AI (nejlepší pro bezdrátové sítě a automatizaci založené na umělé inteligenci)
Virtuální síťový asistent Marvis od Juniper Mist AI funguje jako AI-poháněný kopilot pro síťové inženýry. Diagnostikuje síťové problémy, optimalizuje síťovou infrastrukturu a snižuje lidský zásah při řešení problémů.
Síťovým inženýrům také umožňuje získat komplexní přehled o uživatelských zkušenostech díky sběru a analýze dat z přístupových bodů, přepínačů, směrovačů a firewallů společnosti Juniper.
Nejlepší funkce Juniper Mist AI
- Zajistěte si vynikající výkon Wi-Fi, kabelového připojení a SD-WAN díky správě rádiových zdrojů založené na AI.
- Minimalizujte návštěvy na místě a ruční řešení problémů díky automatizaci založené na umělé inteligenci.
- Umožněte automatickou korelaci událostí, přesnou identifikaci příčin a implementaci samočinného provozu sítě.
- Získejte podrobné informace a praktické rady pomocí konverzačního rozhraní v přirozeném jazyce.
Omezení umělé inteligence Juniper Mist
- Bezplatný přístupový bod Juniper Mist a 90denní zkušební verze Wi-Fi Assurance jsou k dispozici pouze ve Spojených státech.
Ceny Juniper Mist AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Juniper Mist AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Juniper Mist AI
Recenze na Redditu zdůrazňuje:
Pracuji v MSP a pro různé zákazníky a řešení používáme Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus a Mist. Mist je zdaleka můj nejoblíbenější nástroj, protože se snadno nastavuje a podporuje. V oblasti přepínání a směrování mají ještě co dohánět, ale dělají obrovské pokroky.
Pracuji v MSP a pro různé zákazníky a řešení používáme Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus a Mist. Mist je zdaleka můj nejoblíbenější, protože se snadno nastavuje a podporuje. V oblasti přepínání a směrování mají ještě co dohánět, ale dělají obrovské pokroky.
3. SolarWinds Network Performance Monitor (nejlepší pro poskytování podrobného přehledu o stavu sítě a provozu)
Udržet krok s sítí – ať už lokální, hybridní nebo od více dodavatelů – není snadný úkol. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) tento proces zjednodušuje a poskytuje technikům přehled o metrikách výkonu v reálném čase bez složité automatizace. Místo toho, abyste se topili v datech, získáte jasné a využitelné informace, díky kterým můžete problémy vyřešit dříve, než se zhorší.
Nejlepší funkce nástroje SolarWinds Network Performance Monitor
- Vytvářejte inteligentní vizuální mapy hybridních a lokálních sítí, abyste zjednodušili monitorování a řešení problémů.
- Sledujte a analyzujte kritické síťové cesty v reálném čase, abyste identifikovali úzká místa a hlavní příčiny snížení výkonu.
- Využijte upozornění založená na anomáliích a oznámení řízená AIOps, abyste mohli reagovat na problémy dříve, než naruší provoz.
- Vytvořte přizpůsobené panely, které zdůrazňují klíčové ukazatele výkonu sítě, které jsou nejrelevantnější pro potřeby vaší organizace.
Omezení nástroje SolarWinds Network Performance Monitor
- Uživatelské rozhraní a vizuální prvky jsou základní.
- Produkt a výkon mohou působit zastarale.
- Nelze jej použít k monitorování vaší VPN nebo toho, kdo vstupuje do vaší sítě a kdo z ní vystupuje.
Ceny produktu SolarWinds Network Performance Monitor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje SolarWinds Network Performance Monitor
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SolarWinds Network Performance Monitor
Uživatel na Capterra říká:
Poskytuje jasný přehled o naší síti v reálném čase, což usnadňuje odhalení a opravu problémů dříve, než způsobí významné výpadky.
Poskytuje jasný přehled o naší síti v reálném čase, což usnadňuje odhalení a opravu problémů dříve, než způsobí významné výpadky.
📖 Přečtěte si také: Techniky umělé inteligence: Ovládněte strojové učení, hluboké učení a NLP
4. Cisco DNA Center (nejlepší pro síťové řešení založené na záměru a proaktivní zmírňování hrozeb)
Proč ztrácet čas ruční správou sítě? Cisco Catalyst Center automatizuje konfiguraci zařízení, sleduje stav sítě a posiluje bezpečnost.
Díky detekci anomálií založené na umělé inteligenci a hlubokým bezpečnostním poznatkům odhalí hrozby dříve, než se stanou katastrofou, což vám poskytne klid a více času soustředit se na to, co je důležité.
Nejlepší funkce Cisco DNA Center
- Zaveďte řízení přístupu a segmentaci na základě zásad pomocí Cisco Identity Services Engine (ISE), abyste omezili neoprávněný přístup k síti.
- Pomocí algoritmů strojového učení v reálném čase detekujte, řešte a opravujte síťové problémy, než ovlivní uživatele.
- Podpora bezdrátového 3D analyzátoru pro mapování pokrytí Wi-Fi, detekci rušení a optimalizaci problémů s výkonem bezdrátové sítě.
Omezení Cisco DNA Center
- Je kompatibilní pouze se zařízeními Cisco Networking.
- Architektura a uživatelské rozhraní mohou být pro některé uživatele složité.
- Může se vyskytnout problém s latencí při korelaci dat.
Ceny Cisco DNA Center
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cisco DNA Center
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cisco DNA Center
Přímo z recenze G2:
Cisco DNA Center je výkonná platforma, ale její osvojení a používání může být složité. Dalším faktorem, který je třeba zvážit, jsou náklady.
Cisco DNA Center je výkonná platforma, ale její osvojení a používání může být složité. Dalším faktorem, který je třeba zvážit, jsou náklady.
📖 Přečtěte si také: Jak implementovat správu IT infrastruktury
5. NetBrain (nejlepší pro vizualizaci komplexní síťové infrastruktury v reálném čase)
Problémy se sítí by vás neměly zaskočit. S NetBrain můžete problémům předcházet, místo abyste na ně reagovali. Vytváří dynamické mapy sítě v reálném čase, které eliminují dohady.
Ať už pracujete s hybridním cloudem nebo SDN prostředím, získáte komplexní přehled, díky kterému můžete rychle řešit problémy a předcházet jim.
Nejlepší funkce NetBrain
- Vytvářejte živé, historické a zlaté cesty síťových map pro úplnou viditelnost hybridního cloudu a SDN.
- Detekujte přechodné problémy, automaticky diagnostikujte potíže a automaticky uzavírejte opakující se tikety pomocí AI asistované observability.
- Provádějte průběžné hodnocení celé sítě, abyste odhalili rizika dříve, než naruší provoz.
- Plánujte, testujte a provádějte změny pomocí integrované analýzy dopadů, abyste předešli nesprávným konfiguracím a bezpečnostním rizikům.
- Spouštějte automatizované pracovní postupy pro řešení problémů, nápravu a dodržování předpisů bez nutnosti ručního skriptování.
Omezení NetBrain
- Nástroj může během určitých procesů zpomalit.
- Implementace může být náročná
- Pro malé týmy a ty s omezeným rozpočtem to může být nákladné.
Ceny NetBrain
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetBrain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o NetBrain
Recenze G2 hodnotí tento nástroj kladně:
Nabízí dynamické mapování, analýzu tras v reálném čase a řešení problémů na úrovni protokolů. Mapy/trasy lze stáhnout do aplikace Vision pro další dokumentaci a audit. Všechny změny v síti lze před skutečnou implementací ověřit prostřednictvím NetBrain.
Nabízí dynamické mapování, analýzu tras v reálném čase a řešení problémů na úrovni protokolů. Mapy/trasy lze stáhnout do aplikace Vision pro další dokumentaci a audit. Všechny změny v síti lze před skutečnou implementací ověřit prostřednictvím NetBrain.
6. Arista CloudVision (nejlepší pro provoz v hybridních a multi-cloudových prostředích)
Network Data Lake (NetDL™) od Arista CloudVision je jako stroj času pro vaši síť. Shromažďuje, analyzuje a koreluje data z celé sítě a nabízí jak historické, tak i aktuální informace. Od diagnostiky příčin až po posílení bezpečnosti je to výkonný nástroj pro inženýry, kteří potřebují hluboký přehled.
Nejlepší funkce Arista CloudVision
- Integrujte datová centra, kampusy, sítě WAN a cloudové sítě do jedné platformy pro správu.
- Využijte techniky umělé inteligence k identifikaci anomálií, optimalizaci konfigurací zařízení a zmírnění bezpečnostních rizik v hybridních a cloudových sítích.
- Koordinujte a monitorujte zásady mikrosegmentace napříč více síťovými doménami.
- Využijte engine Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) k analýze telemetrických dat, který poskytuje prediktivní analytiku a praktické poznatky.
- Získejte přehled o souladu zařízení v reálném čase, dostávejte upozornění na zranitelnosti a automatizujte procesy auditu, abyste zajistili dodržování bezpečnostních standardů a zásad.
Omezení Arista CloudVision
- Tento nástroj má specifické hardwarové a softwarové požadavky pro maximální výkon, což vede k dodatečným nákladům na upgrade systému.
Ceny Arista CloudVision
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Arista CloudVision
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Arista CloudVision
Mohli jsme přesně vidět, kdy se špatné rozhraní zhroutilo nebo přestalo fungovat, a přesně kdy se znovu spustilo, což by běžný SNMP kolektor mohl přehlédnout.
Mohli jsme přesně vidět, kdy se špatné rozhraní zhroutilo nebo přestalo fungovat, a přesně kdy se znovu spustilo, což by běžný SNMP kolektor mohl přehlédnout.
7. Auvik (nejlepší pro vzdálenou správu a rychlou nápravu nesprávných konfigurací)
Automatické zálohování konfigurace a sledování zařízení od společnosti Auvik zajišťují, že IT týmy mohou napravit nesprávné konfigurace a bezpečnostní hrozby s minimálními prostoji.
Umožňuje cloudové řízení sítě a nabízí automatické řešení problémů, optimalizaci sítě a prediktivní údržbu.
Nejlepší funkce Auvik
- Zobrazte si celou automatizaci sítě pomocí topologických map v reálném čase, které podporují synchronizaci v reálném čase.
- Využijte více než 64 předkonfigurovaných, přizpůsobitelných výstrah k detekci a řešení problémů dříve, než ovlivní uživatele.
- Propojte Auvik se svými oblíbenými systémy pro správu IT a získejte lepší pracovní postupy a provoz.
- Využijte funkce vzdálené správy, jako je terminál v aplikaci, vzdálený prohlížeč a vzdálený tunel, k řešení a odstraňování problémů.
Omezení Auvik
- Úprava stávajících zpráv a získávání dat je někdy zdlouhavá.
- Nastavení a konfigurace jsou náročné i na počáteční úrovni.
Ceny Auvik
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Auvik
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Auviku
Na G2 jeden uživatel sdílí:
Auvik nabízí snadné nasazení, správu a konzistentní monitorování. Neustále vylepšuje platformu, aby zvýšil bezpečnost, použitelnost a funkčnost.
Auvik nabízí snadné nasazení, správu a konzistentní monitorování. Neustále vylepšuje platformu, aby zvýšil bezpečnost, použitelnost a funkčnost.
📖 Přečtěte si také: Jak zvládnout správu IT incidentů
8. ManageEngine OpManager (nejlepší pro integraci výkonu, zabezpečení a detekce poruch)
Zabýváte se cloudovými službami, síťovými zařízeními a výkonem serverů? ManageEngine OpManager má vše pod kontrolou. Detekce chyb a automatizace založené na umělé inteligenci omezují zdlouhavé řešení problémů, takže se inženýři mohou soustředit na důležitější projekty, místo aby hasili požáry.
Nejlepší funkce ManageEngine OpManager
- Získejte přehled o stavu, dostupnosti a výkonu všech zařízení založených na IP pro hladký provoz.
- Snižte prostoje pomocí detekce anomálií, inteligentního upozorňování a automatizovaných opravných postupů založených na umělé inteligenci a strojovém učení.
- Pomocí map vrstvy 2, zobrazení virtuální topologie a 3D půdorysů datových center získáte přehled o závislostech v síti.
- Analyzujte využití šířky pásma, odstraňujte potenciální zranitelnosti a zvyšte spolehlivost WAN spojení pomocí technologie Cisco IPSLA.
Omezení nástroje ManageEngine OpManager
- Integrace třetích stran vyžaduje dodatečnou konfiguraci sítě a technickou podporu.
- Aktualizace mohou občas způsobit problémy se stabilitou softwaru.
- Omezené možnosti hlubokého přizpůsobení bez skriptů a nedostatek šablon
Ceny ManageEngine OpManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ManageEngine OpManager
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
👀 Věděli jste, že... 70 % spotřebitelů vnímá jasný rozdíl mezi společnostmi, které AI využívají, a těmi, které tak nečiní.
Zlepšete správu a monitorování sítě pomocí ClickUp
Vzhledem k rostoucí složitosti síťových operací potřebují síťoví inženýři a IT odborníci centralizovanou platformu založenou na umělé inteligenci, která jim pomůže spravovat úkoly, automatizovat pracovní postupy a strukturovat dokumentaci.
Existuje několik nástrojů umělé inteligence a strojového učení, které pomáhají s automatizací sítě, zabezpečením a optimalizací výkonu. ClickUp však vyniká jako nejvýkonnější platforma založená na umělé inteligenci pro správu IT a síťových projektů.
Snižuje administrativní náklady a nabízí nástroje, které zefektivňují pracovní postupy, podporují spolupráci a zvyšují celkovou produktivitu.
Ať už spravujete zabezpečení sítě, dohlížíte na migraci do cloudu nebo zajišťujete provozuschopnost systému, ClickUp vám pomůže pracovat rychleji, chytřeji a s menším počtem lidských chyb.