11 nejlepších nástrojů pro automatizaci pracovních postupů s využitím umělé inteligence pro rok 2025

AI změní způsob, jakým pracujeme a řídíme naše podniky, stejně jako tomu bylo při zavedení internetu.
Opakující se práce snižují produktivitu – nikdo se nehlásí k nekonečným manuálním úkolům, ale zdá se, že se hromadí rychleji, než je stačíte vyřídit.
Naštěstí, stejně jako ve většině ostatních odvětví, má AI velký potenciál revolučně změnit také automatizaci pracovních postupů.
Řešení pro automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence zjednodušují život projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům a nadšencům do produktivity tím, že optimalizují obchodní procesy, automatizují schvalování a snižují počet lidských chyb.
Od zpracování přirozeného jazyka po prediktivní analytiku – nejnovější nástroje pro automatizaci pracovních postupů s využitím umělé inteligence myslí dopředu, aby vám usnadnily práci.
Tento článek se zabývá nejlepšími nástroji pro automatizaci pracovních postupů s využitím umělé inteligence, které vám pomohou soustředit se na výsledky namísto procesů a zvýšit tak produktivitu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam předních nástrojů pro automatizaci AI, které mohou zvýšit produktivitu vaší organizace:
- ClickUp : Nejlepší pro řízení projektů s využitím umělé inteligence a automatizací pracovních postupů
- Bardeen. ai: Nejlepší pro zadávání a správu dat
- Copy. ai: Nejlepší pro automatizaci marketingových a prodejních úkolů
- N8N: Nejlepší pro nativní automatizaci pracovních postupů AI pro technicky zdatné uživatele
- Aisera: Nejlepší pro správu IT služeb
- Taskade: Nejlepší pro vytváření vyškolených agentů AI
- Kissflow: Nejlepší pro vytváření vlastních aplikací bez nutnosti programování
- Zapier: Nejlepší pro automatizaci integrace aplikací
- HubSpot: Nejlepší pro automatizaci CRM
- Gamma: Nejlepší pro vytváření prezentací a webových stránek
- Pipefy: Nejlepší pro automatizaci obchodních procesů
Co byste měli hledat v nástrojích pro AI workflow?
Výběr správných nástrojů AI pro pracovní postupy je klíčový pro zlepšení procesů, snížení manuální práce a zvýšení produktivity. Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit, aby nástroj splňoval vaše potřeby:
- Snadné použití: Vyberte si nástroje s intuitivním rozhraním, jako jsou automatizační nástroje typu drag-and-drop, které zjednodušují vytváření pracovních postupů a zajišťují rychlé přijetí týmem.
- Přizpůsobení a flexibilita: Vyberte si nástroje, které vám umožní přizpůsobit pracovní postupy vašim konkrétním potřebám a přizpůsobit se měnícím se procesům bez rozsáhlé rekonfigurace.
- Integrace AI: Ujistěte se, že nástroj využívá AI k automatizaci úkolů, jako je generování pracovních postupů, tvorba obsahu a sumarizace dat, čímž šetří čas.
- Integrace s jinými aplikacemi: Najděte nástroj, který se hladce propojí s vaším stávajícím softwarem, jako jsou databáze a komunikační aplikace, a umožní tak plynulý pracovní postup.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte si funkce pro spolupráci v reálném čase napříč funkcemi, přístup pro více uživatelů a integrované komunikační nástroje, které jsou nezbytné pro zlepšení týmové práce a koordinace.
- Škálovatelnost a výkon: Vyberte si nástroj, který roste spolu s vaší firmou, efektivně zvládá rostoucí pracovní zátěž a zároveň nabízí přehled o výkonnostních metrikách.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Upřednostňujte nástroje s robustními bezpečnostními funkcemi a soulad s předpisy, abyste ochránili citlivá data a snížili rizika.
- Pokročilá analytika: Hledejte funkce pro monitorování v reálném čase a komplexní reportování, abyste mohli sledovat výkonnost pracovních postupů a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
💡 Tip pro profesionály: Při implementaci automatizace pracovních postupů pomocí AI začněte s procesy s nízkým rizikem a vysokým dopadem, abyste rychle prokázali jejich hodnotu a získali interní podporu pro další zavádění.
11 nejlepších nástrojů pro AI workflow
Ať už hledáte podporu AI pro zadávání dat nebo potřebujete automatizovat obchodní procesy, tyto nástroje pro automatizaci pracovních postupů s využitím umělé inteligence mají pro vás řešení:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů s využitím umělé inteligence a automatizací pracovních postupů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Díky výkonným funkcím, jako je ClickUp Brain a pokročilé automatizace, můžete řídit procesy chytřeji a efektivněji.
Ať už jde o zlepšení pracovních postupů, vizualizaci nápadů nebo hladkou spolupráci, ClickUp nabízí flexibilitu a schopnost centralizovat vše na jedné robustní platformě.
ClickUp Automations zjednodušuje vaši pracovní zátěž automatizací opakujících se úkolů. Můžete snadno nastavit předdefinované akce a spouštěče založené na pravidlech pro provádění úkolů v rámci ClickUp.
Například:
- Aktualizujte úkoly, přidělujte zdroje a automaticky odesílejte oznámení.
- Vytvořte vlastní automatizace přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu.
- Eliminujte manuální, rutinní procesy a umožněte svému týmu soustředit se na priority.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí.
ClickUp Brain vylepšuje řízení projektů tím, že využívá AI k propojení úkolů, dokumentů, lidí a znalostí vaší společnosti. Tato pokročilá neuronová síť umožňuje následující:
- Automatizované pracovní postupy: Vytvářejte vlastní pracovní postupy na základě jednoduchých pokynů v angličtině pomocí nástroje NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, který šetří čas a snižuje námahu.
- Komunikace založená na AI: Chatujte s AI, abyste shrnuli témata, odpověděli na otázky a dokonce generovali akční položky z historie chatu v ClickUp.
- Inteligentní přehledy: Získejte okamžité odpovědi na otázky týkající se úkolů, dokumentů a členů týmu ve vašem pracovním prostoru ClickUp. ClickUp Brain také generuje souhrny a týmové zprávy a pomáhá při psaní úkolů, což umožňuje chytřejší komunikaci.
S ClickUp Brain získáte AI projektového manažera, který automaticky spravuje a aktualizuje úkoly, AI znalostního manažera, který poskytuje odpovědi na základě analýzy vašich dokumentů, úkolů a údajů o týmu, a AI spisovatele, který snadno vytváří personalizovaný a podnětný obsah.
Vše v jednom.
AI asistent ClickUp je intuitivní a uživatelsky přívětivý. Je založen na NLP a rozumí jednoduchým textovým pokynům, takže není třeba žádné kódování ani složité zadávání.
Lze jej použít pro různé účely, jako je vytváření obsahu, provádění výzkumu, sumarizace dat nebo snadné generování pracovních postupů.
Kromě funkcí umělé inteligence nabízí ClickUp také funkce pro tvorbu diagramů – od vytváření diagramů pracovních postupů až po brainstorming a plánování:
- Společné brainstorming: Použijte interaktivní tabule ClickUp Whiteboards k vizuálnímu generování a sdílení nápadů se svým týmem.
- Organizované plánování: Zmapujte souvislosti a vizualizujte průběh svého projektu pomocí ClickUp Mind Maps.
- Větší přehlednost: Získejte jasný přehled o svém projektu díky těmto nástrojům, které pomáhají vašemu týmu synchronizovat úsilí a udržet se na správné cestě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní ClickUp můžete začít snadno, bez ohledu na technické znalosti.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí různých zobrazení, včetně seznamů, tabulek, kanbanů a kalendářů.
- Využijte vlastní pole, vlastní stavy a integraci s vašimi oblíbenými nástroji, abyste platformu přizpůsobili svým jedinečným potřebám.
- Využijte integrované šablony pro mapování procesů a šablony pracovních postupů k vizualizaci, návrhu a optimalizaci procesů.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují importní funkci ClickUp za nespolehlivou a hlásí chyby a nesrovnalosti.
- Rozsáhlá sada funkcí platformy může být ohromující, což může vést k záměně a strmému nárůstu náročnosti učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Vyzkoušeli jsme jiné platformy, ale žádná z nich nenabízela úroveň přizpůsobení a automatizace, kterou jsme potřebovali. ClickUp nám umožňuje provozovat transparentní provoz.
👀 Věděli jste? Podle společnosti Deloitte jsou dvěma největšími překážkami zavádění automatizace na pracovišti fragmentace procesů a připravenost IT.
2. Bardeen (nejlepší pro zadávání a správu dat)
Bardeen je cloudový software pro automatizaci pracovních postupů, který mohou podniky všech velikostí využívat k robotické automatizaci procesů.
Bardeen dokáže automatizovat různé úkoly, včetně zadávání dat, e-mailového marketingu a publikování na sociálních médiích. Nabízí také nástroj pro web scraping založený na umělé inteligenci, který dokáže extrahovat data z aktuální webové stránky, obohatit data ze seznamu odkazů nebo spustit automatizaci, když dojde ke změně webové stránky.
Nejlepší funkce Bardeen
- Vytvořte si vlastní klasifikátory přizpůsobené vašim potřebám. Definujte svá kritéria a Bardeen se postará o kategorizaci vašich dat, včetně e-mailových adres, potenciálních zákazníků atd.
- Automatizujte zdlouhavé úkoly pomocí funkcí strojového učení Bardeen. Filtrujte potenciální zákazníky, směrujte e-maily a organizujte dotazy na podporu bez námahy.
- Upřednostněte bezpečnost dat díky certifikaci SOC 2 Type II společnosti Bardeen, která zajišťuje ochranu vašich citlivých informací.
- Využijte výkonnou automatizaci bez zatížení rozpočtu díky flexibilním cenám společnosti Bardeen.
Omezení Bardeen
- Strmější křivka učení ve srovnání s jinými nástroji pro sledování sociálních sítí
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení pokročilých automatizací.
Ceny Bardeen
- Zdarma
- Pro: 60 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Bardeen
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠Zajímavost: Bardeen se učí tím, že sleduje vaši práci. Je schopen navrhovat automatizaci na základě vašich zvyků – ještě než si uvědomíte, že ji potřebujete.
3. Copy. ai (nejlepší pro automatizaci marketingových a prodejních úkolů)
Díky pokročilým algoritmům umělé inteligence umožňuje Copy.ai uživatelům snadno vytvářet vysoce kvalitní obsah.
Ať už jste zkušený marketér, začínající spisovatel nebo zaneprázdněný podnikatel, Copy.ai vám pomůže překonat tvůrčí blok, zefektivnit pracovní postupy a vytvářet poutavý obsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
Copy. ai nejlepší funkce
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně šablon založených na umělé inteligenci, které vám pomohou nastartovat proces psaní a ušetřit čas.
- Získejte návrhy a vylepšení v reálném čase, abyste vylepšili svůj styl psaní, tón a srozumitelnost.
- Přizpůsobte generovaný obsah specifickému hlasu vaší značky, stylu a preferencím publika.
- Přeložte svůj obsah do více jazyků a oslovte globální publikum.
- Vyzkoušejte různé varianty svého obsahu a určete nejúčinnější přístup.
Omezení Copy.ai
- Obsah může někdy působit velmi obecně.
- Vyžaduje důkladnou kontrolu faktů.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai?
Copy. ai může ušetřit čas při vytváření krátkých textů, jako jsou popisy produktů, e-maily, zpravodaje nebo jiné formy marketingových materiálů. Je snadno použitelný a nabízí funkce automatizace pracovních postupů, které jsou skvělé pro zefektivnění procesu tvorby obsahu.
4. N8N (nejlepší pro nativní automatizaci pracovních postupů AI pro technicky zdatné uživatele)
N8N je open-source nástroj pro správu pracovních postupů speciálně navržený pro technicky zdatné uživatele. Poskytuje výkonnou a flexibilní platformu pro propojení různých aplikací a služeb, automatizaci úkolů a zlepšení pracovních postupů.
N8N můžete nainstalovat a spustit na svém vlastním serveru nebo cloudové infrastruktuře jako řešení s vlastním hostováním. Získáte tak úplnou kontrolu nad svými daty a pracovními postupy.
Nejlepší funkce N8N
- Integrujte je s oblíbenými službami umělé inteligence, jako jsou TensorFlow a OpenAI, a vytvořte pracovní postupy, které zahrnují funkce strojového učení a umělé inteligence.
- Pracujte s rozšířeními založenými na kódu pomocí JavaScriptu a Pythonu. To vám umožní rozšířit funkčnost N8N a automatizovat i ty nejsložitější úkoly.
- Spravujte velké množství prováděných pracovních postupů, což je vhodné pro velké podniky a složité scénáře automatizace.
- Nemějte obavy o bezpečnost díky funkcím, jako je řízení přístupu na základě rolí a soulad s normou SOC 2.
- N8N můžete volně používat a upravovat, protože se jedná o open-source projekt s licencí fair-code.
Omezení N8n
- Menší knihovna předem připravených integrací ve srovnání s jinými platformami, často vyžadující vlastní uzly pro určité služby.
- Omezené možnosti oficiální podpory, spoléhání se především na podporu komunity a dokumentaci
Ceny N8n
- Starter: 24 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze N8N
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Moderní historii workflow lze vysledovat až k Fredericku Taylorovi a Henrymu Ganttovi, ačkoli pojem „workflow“ nebyl během jejich života jako takový používán. Jedním z nejranějších příkladů použití pojmu „workflow“ byl článek v časopise o železničním inženýrství z roku 1921.
5. Aisera (nejlepší pro správu IT služeb)
Mezi specializovanými řešeními pro správu IT služeb (ITSM) založenou na umělé inteligenci vyniká společnost Aisera.
Díky využití pokročilých technologií umělé inteligence a strojového učení automatizuje software pro automatizaci úkolů společnosti Aisera rutinní úkoly, zkracuje dobu řešení incidentů a zvyšuje celkovou efektivitu IT.
Platforma Aisera umožňuje IT týmům poskytovat výjimečné služby díky automatizaci klasifikace, prioritizace a řešení ticketů.
Díky poznatkům získaným pomocí umělé inteligence mohou IT týmy proaktivně identifikovat potenciální problémy, snížit prostoje a zvýšit spokojenost uživatelů.
Nejlepší funkce Aisera
- Automaticky klasifikujte a upřednostňujte tikety, identifikujte příčiny incidentů a doporučujte – nebo automatizujte – řešení.
- Využijte AI k proaktivní identifikaci potenciálních incidentů dříve, než ovlivní uživatele, a umožněte tak IT týmům přijmout preventivní opatření.
- Využijte nástroj Agent Assist, který agentům pomáhá rychleji dokončovat úkoly tím, že jim poskytuje relevantní informace a navrhuje řešení.
- Integrujte je do stávajících systémů pro správu ticketů a komunikačních kanálů a poskytněte uživatelům konverzační rozhraní, kde mohou zadávat požadavky a získávat pomoc.
Omezení Aisera
- Počáteční nastavení a nasazení mohou být složité a náchylné k problémům, a to i přes pomoc manažerů zákaznické podpory.
- Potíže s poskytováním přesných výsledků vyhledávání pro složité dotazy, což má vliv na úsilí při řešení problémů.
Ceny Aisera
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aisera
- G2: 4,4/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Aisera?
Aisera využívá AI k poskytování samoobslužných řešení, jako jsou chatboty a virtuální agenti, které dokážou efektivně zpracovávat širokou škálu dotazů zákazníků. Tím se snižuje závislost na lidských agentech a šetří se provozní náklady. Platforma nabízí konzistentní dostupnost, což je zásadní pro e-commerce podniky, které působí globálně a mají zákazníky v několika časových pásmech.
6. Taskade (nejlepší pro vytváření trénovaných agentů AI)
Ačkoli je Taskade primárně nástrojem pro řízení projektů, může podporovat školení AI tím, že organizuje data, usnadňuje spolupráci a poskytuje přístup k informacím v reálném čase. Strukturování datových sad v rámci tabulek a úkolů Taskade pomáhá zefektivnit učení AI, zatímco jeho funkce pro spolupráci umožňují sdílení znalostí a zpětnou vazbu, čímž vytvářejí interaktivnější školicí prostředí.
Nejlepší funkce Taskade
- Shromažďujte data z různých zdrojů, jako jsou dokumenty, soubory, webové zdroje a dokonce i videa z YouTube, abyste mohli trénovat AI agenty.
- Umožněte svému AI agentovi přístup k živým projektům. Díky tomu se agent může učit v reálném čase, zatímco vy pracujete na svých projektech.
Omezení Taskade
- Přizpůsobení vzhledu a rozvržení nemusí vyhovovat potřebám všech uživatelů.
- Nabízí základní časování úkolů, ale postrádá komplexní funkce pro sledování času.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte nástroje pro automatizaci pracovních postupů s chatboty využívajícími umělou inteligenci a zajistěte tak komplexní automatizaci zákaznické podpory, včetně generování a řešení ticketů.
7. Kissflow (nejlepší pro vytváření vlastních aplikací bez nutnosti programování)
Kissflow je revoluční platforma pro vývoj aplikací s nízkými nebo žádnými požadavky na programování, která umožňuje komukoli, bez ohledu na technické znalosti, vytvářet vlastní obchodní aplikace.
Intuitivní rozhraní a funkce drag-and-drop aplikace Kissflow eliminují potřebu složitého programování, což umožňuje podnikovým uživatelům a vývojářům vytvářet výkonné aplikace, které optimalizují pracovní postupy, automatizují úkoly a zlepšují celkovou efektivitu podnikání.
Nejlepší funkce Kissflow
- Vizuálně navrhujte rozvržení, funkčnost a pracovní postupy své aplikace, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
- Využijte knihovnu předem připravených šablon pro typické obchodní aplikace, jako jsou formuláře žádostí o dovolenou, výkazy výdajů a schvalovací pracovní postupy.
- Bezpečně ukládejte a spravujte data aplikací pomocí robustních funkcí pro správu dat, které vám umožňují kontrolovat přístup a oprávnění uživatelů.
- Integrujte je do stávajících obchodních systémů, jako jsou CRM, ERP a cloudové úložné platformy.
- Flexibilní nasazení podle vašich potřeb, které vám umožní hostovat aplikace na místě nebo v cloudu.
Omezení Kissflow
- Omezená podpora API může bránit podnikům, které potřebují rozsáhlé integrační možnosti.
- Dashboard občas vykazuje poruchy, které ovlivňují jeho použitelnost.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $/měsíc (zahrnuje 50 uživatelů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kissflow?
Jeho integrace poskytují předem připravená rozhraní pro automatizaci konkrétních procesů a výměnu dat mezi systémy a pracovní postupy jsou neuvěřitelně snadné k použití, a to i pro ty, kteří nemají zkušenosti s vývojem.
8. Zapier (nejlepší pro automatizaci integrace aplikací)
Pokud chcete automatizovat pracovní postupy a zároveň propojit své oblíbené aplikace, Zapier má pro vás fantastické řešení.
Představte si svět, ve kterém data plynule proudí mezi vaším CRM, e-mailovou marketingovou platformou a nástrojem pro správu projektů, což eliminuje ruční zadávání dat a umožňuje vám soustředit se na strategičtější úkoly.
Zapier to umožňuje díky rozsáhlé knihovně více než 7 000 podporovaných aplikací, která zahrnuje vše od nástrojů pro zvýšení produktivity až po marketingové platformy.
Nejlepší funkce Zapier
- Využijte sílu „Zaps“, automatizovaných pracovních postupů, které vytvoříte pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop, a zbavte se tak zbytečné práce.
- Rozlučte se se složitým programováním! Zapier klade důraz na uživatelské přívětivost. Díky intuitivnímu rozhraní může každý vytvořit výkonnou automatizaci.
- Automatizujte úkoly, jako je přidávání nových potenciálních zákazníků do vašeho CRM z odeslaných formulářů nebo zasílání následných e-mailů na základě interakcí se zákazníky.
- Přizpůsobte si Zaps pomocí podmíněné logiky, filtrů a zpoždění tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
Omezení Zapieru
- Zapier nemá mobilní aplikaci, což brání vytváření integrace aplikací na telefonech nebo tabletech.
- Cena se zvyšuje s počtem automatizací a zaps, což může zatížit omezené rozpočty.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte podmíněnou logiku (pravidla „if-then“) v nástrojích AI pro pracovní postupy a vytvořte dynamické pracovní postupy, které se automaticky přizpůsobují změnám v datech nebo procesech.
9. HubSpot (nejlepší pro automatizaci CRM)
HubSpot Operations Hub je revoluční nástroj pro firmy, které chtějí automatizovat své prodejní procesy a zvýšit efektivitu pracovních postupů.
Tato sada přesahuje rámec základní správy kontaktů a nabízí výkonné automatizační funkce, které vám pomohou optimalizovat prodejní proces, pečovat o potenciální zákazníky a rychleji uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy, které spouštějí akce na základě konkrétních kritérií. Například automaticky přiřazujte potenciální zákazníky obchodním zástupcům nebo odesílejte následné e-maily.
- Udržujte svůj prodejní proces aktuální díky možnosti přetahovat potenciální zákazníky do správných fází. Sledujte průběh obchodů, automatizujte aktualizace a získejte cenné informace o vašich prodejních výsledcích.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí personalizovaných e-mailových sekvencí spouštěných konkrétními akcemi. Pěstujte vztahy s potenciálními zákazníky pomocí hodnotného obsahu, abyste zůstali v popředí jejich zájmu během celého nákupního procesu.
- Plánujte schůzky snadno pomocí integrovaných odkazů na schůzky a plánování podle principu round-robin.
- Získejte cenné informace o vašich prodejních výsledcích díky podrobným zprávám a přehledům. Sledujte metriky, jako jsou míry konverze obchodů a zdroje potenciálních zákazníků.
Omezení Hubspotu
- Nižší tarify neobsahují funkce A/B testování, což omezuje možnosti experimentování.
- HubSpot postrádá sloupce nebo trackery specifické pro dané odvětví, takže není tak přizpůsobený požadavkům specializovaných trhů.
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Operations Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Platforma pro začínající zákazníky: 20 $/měsíc za jedno místo
- Operations Hub Professional: 800 USD/měsíc (zahrnuje jedno místo; další místa od 50 USD/měsíc)
- Operations Hub Enterprise: 2 000 USD/měsíc (zahrnuje jedno místo; další místa od 75 USD/měsíc)
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,5/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 260 recenzí)
10. Gamma (nejlepší pro vytváření prezentací a webových stránek)
S Gamma, nástrojem pro návrh založeným na umělé inteligenci, který automatizuje tvorbu působivých prezentací a webových stránek, je snadný návrh jednodušší než kdykoli předtím.
Díky pokročilým algoritmům umělé inteligence Gamma analyzuje váš obsah, generuje vizuálně přitažlivé rozvržení, navrhuje designové prvky a optimalizuje obsah pro maximální účinek.
Nejlepší funkce Gamma
- Využijte sílu umělé inteligence k automatickému vytváření krásných a profesionálních rozvržení pro vaše prezentace a webové stránky.
- Importujte obsah ze stávajících prezentací nebo dokumentů a ušetřete čas.
- Zaujměte své publikum interaktivními prvky, jako jsou galerie, videa a grafy.
- Přizpůsobte si písma, barvy, rozvržení a obrázky, aby váš obsah odrážel jedinečnou identitu vaší značky.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na prezentacích a webových stránkách. Sdílejte projekty, zanechávejte komentáře a spolupracujte bez nutnosti neustálého chatování a e-mailování.
Omezení Gamma
- Správa velkého počtu uživatelů a projektů může být složitá, což ji činí méně ideální pro velké týmy.
- Nástroje pro automatizaci AI, jako je Gamma, mohou zachovávat kulturní předsudky ze svých trénovacích dat, což může ovlivnit neutralitu obsahu.
Ceny Gamma
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 20 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Gamma
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠 Zajímavost: AI nyní dokáže automatizovat celé pracovní postupy při úpravách videa tím, že detekuje klíčové scény, aplikuje přechody a dokonce automaticky generuje titulky.
11. Pipefy (nejlepší pro automatizaci obchodních procesů)
Pipefy je přední platforma pro automatizaci obchodních procesů (BPA), která byla navržena tak, aby organizacím všech velikostí pomohla zlepšit pracovní postupy, odstranit překážky a dosáhnout provozní dokonalosti.
Na rozdíl od tradičních, rigidních řešení BPA nabízí nástroj Pipefy pro automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence uživatelsky přívětivý přístup bez nutnosti programování, který umožňuje komukoli vytvořit a spravovat vlastní pracovní postupy během několika minut.
Nejlepší funkce Pipefy
- Vizuálně navrhujte pracovní postupy s přizpůsobitelnými fázemi, automatizovanými úkoly a podmíněnou logikou pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
- Získejte cenné informace o svých pracovních postupech díky reportům a dashboardům v reálném čase. Sledujte pokrok, identifikujte úzká místa a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Škálujte své podnikání pomocí flexibilních plánů a možností přizpůsobení, které vyhoví vašim konkrétním potřebám.
- Integrujte bezpečnostní funkce na podnikové úrovni a kontrolujte přístup uživatelů pro optimální zabezpečení dat.
Omezení Pipefy
- Ne všechna pole jsou prohledávatelná, což může komplikovat rychlé vyhledání konkrétních karet nebo dat.
- Navigace může být náročná a automatizace v rámci potrubí se může jevit jako příliš složitá.
Ceny Pipefy
- Starter: zdarma
- Podnikání: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
- Neomezené: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (310+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipefy?
Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní Pipefy na mě udělalo velký dojem. Bylo snadné začít a používat složité funkce, aniž bych se cítil přetížený! Díky tomuto efektivnímu nástroji jsem mohl rychle vytvořit funkční vývojové diagramy, které přesně vyjadřovaly mou myšlenku nebo plán – což je pro profesionální vystavovatele, jako jsem já, neocenitelný zdroj.
Nespokojte se s pouhým přizpůsobením. Optimalizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp.
Když je čas rozhodující, automatizace je více než jen výhodou. Nástroje pro automatizaci procesů založené na umělé inteligenci změnily způsob, jakým pracujeme, tím, že převzaly opakující se úkoly a uvolnily týmům čas, aby se mohly soustředit na strategické priority, které vedou k úspěchu.
Mezi těmito nástroji vyniká univerzální automatizační řešení ClickUp, které kombinuje výkonné funkce umělé inteligence s uživatelsky přívětivým rozhraním a dokáže tak uspokojit různé obchodní potřeby.
ClickUp nabízí komplexní platformu pro zlepšení pracovních postupů, posílení týmové spolupráce a zvýšení produktivity. S ClickUp Brain můžete snadno vytvářet vlastní pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a propojovat úkoly, dokumenty a poznatky týmu – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a objevte, jak mohou pracovní postupy založené na umělé inteligenci optimalizovat vaši produktivitu!