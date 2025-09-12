Top 10 alternativ Scrintalu pro propojené myšlení v roce 2025

Nápady se rodí snadno, ale jak je uspořádat do použitelné podoby? Tam teprve začíná ta pravá práce.
Scrintal vám pomáhá vizuálně zachytit myšlenky a propojit nápady, odkazy a výzkum v jedné myšlenkové mapě. Pro mnoho uživatelů je to vhodný prostor pro pořizování poznámek, nahlas přemýšlení a strukturování surových nápadů.
Ale když se dostanete od nápadů a plánování k reálné realizaci, Scrintal začne působit omezujícím dojmem. Můžete organizovat své myšlenky, ale ne nutně to, co budete dále budovat. V tomhle bodě narazí mnoho vizuálních myslitelů na zeď.
Sestavili jsme žebříček 10 nejlepších alternativ k Scrintalu, které vám pomohou přejít od nápadů k činům, aniž byste museli měnit nástroje. Pokud hledáte skvělý nástroj, který kombinuje vizuální myšlení s reálnou výkonností, ClickUp je pro vás to pravé.
Nejlepší alternativy Scrintalu v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Myšlenkové mapy, dokumenty, umělá inteligence, tabule
|Ideální pro jednotlivce, týmy a podniky, které potřebují komplexní plánování, realizaci a spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Heptabase
|Prostorové tabule, propojování karet ve stylu Zettelkasten, nelineární mapování myšlenek
|Nejvhodnější pro výzkumníky a akademiky, kteří preferují prostorové myšlení a hlubokou strukturalizaci znalostí.
|Bezplatná zkušební verze, placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Obsidian
|Místní poznámky, zpětné odkazy, vizuální graf, ekosystém pluginů
|Nejlepší pro uživatele, kteří kladou důraz na soukromí, a pro ty, kteří si dělají poznámky a chtějí mít úplnou kontrolu nad svým systémem PKM.
|Pro osobní použití zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
|Notion
|Bloky, databáze, wiki a stránky pro spolupráci
|Nejlepší pro samostatné podnikatele a týmy, které vytvářejí sdílené dokumenty, wiki a jednoduché projektové systémy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Milanote
|Náladové tabule, vizuální prvky s funkcí drag-and-drop a sdílení v týmu
|Ideální pro designéry, marketéry a kreativce, kteří pracují vizuálně a brainstormují nelineárním způsobem.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12,50 $/měsíc.
|Xmind
|Šablony, strukturované rozvržení a editor bez rušivých prvků
|Nejlepší pro studenty a profesionály, kteří vytvářejí formální myšlenkové mapy pro studium nebo prezentace.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD za uživatele/měsíc.
|Freeplane
|Podpora skriptování, podmíněné formátování, logické mapování
|Nejlepší pro vývojáře a technické uživatele, kteří požadují rozsáhlé možnosti přizpůsobení a kontroly.
|100% zdarma a open-source
|GitMind
|Vývojové diagramy, spolupráce v reálném čase a rychlý export
|Nejlepší pro vzdálené týmy a freelancery, kteří potřebují rychlé vizuální plánování založené na spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|Logseq
|Osnovy, zpětné odkazy, grafické zobrazení, dotazy k úkolům
|Nejlepší pro uživatele zaměřené na vedení deníku a nadšence PKM, kteří preferují strukturované pořizování poznámek s podporou AI.
|Ceny na míru
|Noteey
|Minimální uživatelské rozhraní, vizuální poznámkové karty, rozložení pomocí drag-and-drop
|Ideální pro minimalisty a samostatné uživatele, kteří chtějí čisté a lehké vizuální zaznamenávání poznámek.
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 99 $, jednorázový nákup.
Co byste měli hledat v alternativě k Scrintal?
Scrintal se zaměřuje na vizuální organizaci myšlenek, ale většina uživatelů ho přestane využívat, když jejich pracovní postupy vyžadují více než jen samostatné myšlenkové mapy.
Pokud jste narazili na omezený projektový plán, nedostatek integrací nebo statické tabule, nejste sami. Nejlepší alternativy Scrintalu jdou nad rámec estetiky a pomáhají vám přemýšlet, plánovat a jednat – vše na jednom místě.
Při výběru výkonnějšího řešení se zaměřte na následující aspekty:
- Mind mapping vytvořený pro realizaci: Nejen zaznamenávání nápadů, ale také nástroje, které propojují myšlenky s úkoly, časovými osami nebo dokumenty.
- Podpora AI pro rychlejší myšlení: Chytré návrhy, automatizovaná struktura nebo generování obsahu, zejména pokud zkoumáte pokročilé nástroje AI pro mind mapping, abyste urychlili tvorbu nápadů.
- Tabule s integrovanou spoluprací: Editace v reálném čase, plátna pro více uživatelů a integrace, které podporují mezifunkční plánování.
- Dokumenty a správa osobních znalostí, které se dají škálovat: Jděte nad rámec základních poznámek se strukturovanou dokumentací propojenou s vašimi širšími pracovními postupy.
- Integrovaná správa úkolů a projektů: Plánujte, přidělujte a sledujte práci bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
🧠 Zajímavost: Leonardo da Vinci používal diagramy založené na náčrtcích k uspořádání svých myšlenek, a to již několik století předtím, než se pro „mind mapping“ vůbec našel název.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro tvorbu myšlenkových map
10 nejlepších alternativ k Scrintal
Ať už potřebujete vizuální přehlednost, rychlejší plánování nebo hladký průběh, tyto alternativy k Scrintalu nabízejí více než jen zaznamenávání nápadů – pomáhají vám organizovat, budovat a posouvat vaši práci vpřed bez potíží.
1. ClickUp (nejlepší pro organizaci úkolů, poznámek a projektů s vizuální spoluprací)
ClickUp je určen pro lidi, kteří uvažují vizuálně, ale potřebují dosahovat výsledků. Ať už jde o mapování nápadů, plánování výzkumu nebo koordinaci týmu, ClickUp spojuje poznámky, myšlenkové mapy, tabule a úkoly na jednom místě, takže můžete přestat spojovat různé nástroje a začít pracovat plynule.
ClickUp se od tradičních nástrojů pro mapování myšlenek odlišuje svou schopností propojit každý krok vašeho myšlenkového procesu se skutečnou prací.
Můžete začít tím, že vizuálně načrtnete své myšlenky, rozvedete je v dokumentu, přiřadíte další kroky jako úkoly a vše spravujete pomocí časových os a tabulek – to vše v rámci jednoho jednotného pracovního prostoru.
Plánujte vizuálně s ClickUp Mind Maps
Myšlenkové mapy ClickUp jsou více než jen prázdné plátno pro brainstorming – jsou úzce propojeny s vaším pracovním postupem.
Můžete začít s jednoduchým nápadem, vytvořit související větve a poté jediným kliknutím převést jakýkoli uzel na úkol. To znamená, že nejen mapujete myšlenky, ale s každým krokem budujete dynamiku. Zde je stručný návod, jak jej používat:
Na rozdíl od samostatných nástrojů, které izolují vaše myšlenkové mapy, ClickUp vše propojuje. Můžete vytvářet dva typy map:
- Mapy založené na úkolech: Využijte svůj stávající pracovní prostor a vizualizujte strukturu projektů.
- Prázdné mapy: Používejte je pro volné generování nápadů, plánování výzkumu nebo propojování konceptů.
Každý prvek může obsahovat značky, vztahy nebo přílohy, což vám dává úplnou kontrolu bez omezení flexibility.
📖 Přečtěte si také: Koncepční mapa vs. myšlenková mapa: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Buďte chytřejší a rychlejší s ClickUp Brain.
ClickUp Brain přináší umělou inteligenci přímo do vašeho pracovního postupu při pořizování poznámek, plánování a vytváření myšlenkových map, aniž by působil jako samostatný nástroj. Umí shrnout vaše dokumenty, generovat nápady na základě vaší práce a dokonce automaticky navrhovat další kroky na základě poznámek z jednání nebo myšlenkových map.
Pro vizuální myslitele to znamená, že nemusíte přepínat mezi nástroji ani se spoléhat na obecné pokyny. Ať už pracujete s neuspořádanou tabulí nebo vytváříte osnovu výzkumného dokumentu, ClickUp Brain rozumí kontextu a pomáhá vám postupovat rychleji, zejména když se zaseknete nebo máte málo času.
A co je možná nejlepší, uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat, zda budou pracovat s více externími modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp! 🚀 Zapomeňte na používání více nástrojů AI a vytváření kontextu napříč všemi z nich. Nyní se můžete zbavit rozptýlené AI a dělat to s ClickUp!
Pište, vylepšujte a aktivujte své nápady v ClickUp Docs.
ClickUp Docs působí jako nástroj pro pořizování poznámek, ale funguje jako dynamický textový editor a pracovní prostor. Můžete vytvářet, formátovat a společně upravovat dokumenty v reálném čase, propojovat je s úkoly, vkládat kontrolní seznamy a přiřazovat akční položky přímo v dokumentu.
Pro vizuální a výzkumně náročné pracovní postupy to znamená obrovský rozdíl. Můžete načrtnout nový nápad, vložit screenshoty z tabule, označit člena týmu pro zadání a převést jakýkoli odstavec na úkol – to vše bez opuštění stránky.
Dokumenty také podporují příkazy se lomítkem, zpětné odkazy a vnořené složky, což usnadňuje organizaci znalostí napříč projekty.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si v ClickUp Doc seznam podnětů, které můžete znovu použít v různých projektech.
Zde je několik příkladů:
- Na základě tohoto výzkumného dokumentu vytvořte tři hlavní nápady.
- Shrňte tuto myšlenkovou mapu do tří klíčových priorit pro příští týden.
- Proměňte tento brainstorming na tabuli v projektový brief s odrážkami.
Proměňte myšlenky v činy pomocí úkolů, časových os a tabulek.
ClickUp Whiteboards vám nepomáhá jen vizualizovat nápady, ale také je realizovat. Každá tabule, dokument a myšlenková mapa je propojena s kompletním systémem správy úkolů, takže nic nezůstane uvízlé ve fázi plánování.
Můžete přetáhnout poznámku z tabule do seznamu úkolů, přiřadit termíny, přidat závislosti a vše sledovat v kalendáři nebo časové ose ve stylu Ganttova diagramu. Tím se vytvoří plynulý přechod od konceptu k dokončení pro týmy pracující na složitých projektech nebo samostatné uživatele, kteří využívají kreativitu.
🧠 Zajímavost: Původní koncept Ganttova diagramu sahá až do počátku 20. století a byl používán k řízení stavby lodí během první světové války – což dokazuje, že vizuální plánování bylo vždy nezbytné pro komplexní realizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkolové nebo prázdné myšlenkové mapy pro vizualizaci nápadů a pracovních postupů.
- Propojte brainstormingové sezení na tabulkách Whiteboards přímo se sprintovými tabulemi nebo dokumenty.
- Přiřazujte komentáře v Docs, abyste mohli zpětnou vazbu proměnit v praktická opatření.
- Zobrazte si celou strukturu plánování na časové ose pomocí funkce drag-and-drop.
- Vytvářejte šablony dokumentů pro opakující se výzkum nebo formáty obsahu.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí spouštěčů spojených se zaznamenáváním nápadů.
- Filtrujte poznámky a úkoly podle značek, jako jsou „inspirace“, „priorita“ nebo „vyžaduje výzkum“.
- Přepínejte mezi osobním a týmovým zobrazením a spravujte tak samostatnou i společnou práci.
- Prohledávejte všechny dokumenty, úkoly, myšlenkové mapy a komentáře z jednoho místa.
Omezení ClickUp
- Pro uživatele, kteří hledají minimalistické rozhraní, to může být složité.
- Může vyžadovat čas na přizpůsobení konkrétním kreativním pracovním postupům.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Jak to vyjádřil uživatel G2:
ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, včetně správy úkolů, sledování času, Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, myšlenkových map, wiki a dalších. Díky tomu je to komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti projektového řízení.
ClickUp nabízí širokou škálu funkcí, včetně správy úkolů, sledování času, Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, myšlenkových map, wiki a dalších. Díky tomu je to komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady děje poté?
K tomu potřebujete tabuli s podporou umělé inteligence, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
2. Heptabase (nejlepší pro propojené myšlení s prostorovými tabulemi)
Heptabase je určen pro myslitele, kteří potřebují více než jen digitální poznámky – vizuální prostředí pro znalosti. Jeho prostorové rozhraní bílé tabule vám umožňuje seskupovat karty, kreslit vztahy a přibližovat skupiny nápadů, jako byste to dělali na fyzické stěně s lepícími poznámkami.
Díky tomu je ideální pro výzkumníky, pedagogy a vizuální typy studentů, kteří praktikují techniky jako Zettelkasten nebo mind mapping. Nejste omezeni složkami nebo časovými osami – máte k dispozici pouze plátno, na kterém můžete prozkoumávat, jak se vaše myšlenky vyvíjejí.
Nejlepší funkce Heptabase
- Vytvářejte propojitelné karty, které lze vizuálně seskupovat na nekonečných tabulkách.
- Označujte a seskupujte podobné myšlenky bez rigidních struktur složek.
- Zvýrazňujte pasáže a objevujte nové poznatky napříč několika výzkumnými kartami.
- Exportujte nebo strukturovejte své tabule pomocí šablon tabule pro opakovatelné pracovní postupy.
Omezení Heptabase
- Omezené možnosti správy úkolů nebo realizace projektů
- Uživatelské rozhraní může připadat netradiční uživatelům zvyklým na lineární nástroje pro pořizování poznámek.
Ceny Heptabase
- Bezplatná zkušební verze
- Měsíční tarif: 11,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Heptabase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Heptabase
Líbí se mi množství informací, které jejich plátno pojme.
Líbí se mi množství informací, které jejich plátno pojme.
Věděli jste, že... V roce 1974 představil Tony Buzan, britský pedagog a televizní osobnost, v pořadu BBC „Use Your Head“ koncept myšlenkových map. Představil barevný diagram ve tvaru stromu, ve kterém slova vycházela z ústřední myšlenky, a vytvořil termín „myšlenková mapa“. To znamenalo začátek širokého používání a chápání myšlenkových map jako nástroje vizuálního myšlení a organizace.
3. Obsidian (nejlepší pro lokální pořizování poznámek v Markdownu a zpětné propojování)
Obsidian je určen pro uživatele, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svými poznámkami – bez cloudu, nucené synchronizace nebo uzamčení. Vše, co vytvoříte, zůstává na vašem zařízení v textových souborech Markdown, což vám poskytuje soukromí a flexibilitu bez ztráty struktury.
Jeho hlavní předností je propojené myšlení. Pomocí zpětných odkazů a grafických zobrazení můžete vidět, jak se vaše nápady propojují napříč poznámkami. Díky tomu je ideální volbou pro spisovatele, výzkumníky a myslitele, kteří se těší na mind mapping a pořizování poznámek, které se v průběhu času vyvíjí spolu s jejich prací.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Navrhněte dokument primárně pro offline použití, aniž byste se spoléhali na cloudové úložiště.
- Sledujte svou myšlenkovou síť pomocí výkonných zpětných odkazů a vizuálního grafu.
- Rozšiřte funkčnost pomocí pluginů pro správu úkolů, motivy a automatizaci.
- Zaznamenávejte si důsledně každodenní poznámky a opakovaně použitelné šablony.
Omezení Obsidianu
- Žádné vestavěné funkce pro spolupráci nebo sdílení v týmu
- Strmější křivka učení pro ty, kteří nejsou obeznámeni s markdownem nebo síťovým myšlením.
Ceny Obsidian
- Bez omezení zdarma
- Synchronizace (doplněk): 5 $/uživatel, měsíc
- Publikování (doplněk): 10 $/web, měsíc
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu
Líbí se mi, jak mám pocit kontroly nad organizací svých poznámek, a tím pádem i nad svým druhým mozkem.
Líbí se mi, jak mám pocit kontroly nad organizací svých poznámek, a tím pádem i nad svým druhým mozkem.
4. Notion (nejlepší pro kombinování dokumentů, wiki a plánování projektů)
Notion vám umožňuje strukturovat informace přesně podle vašich představ – od jednoduchých poznámek až po komplexní znalostní báze. Jeho modulární blokový systém vám umožňuje kombinovat text, databáze, vložené prvky a kontrolní seznamy a vytvářet tak vysoce přizpůsobené pracovní prostory, které se přizpůsobí vašim potřebám.
Je obzvláště oblíbený u samostatných podnikatelů a týmů, které chtějí přeměnit nestrukturované poznámky na spolupracující, organizované pracovní postupy. Ať už budujete týmovou wiki nebo spravujete projekty napříč obsahovými kanály, Notion se rychle přizpůsobí a dobře se kombinuje s nástroji, které nabízejí hotové šablony pracovních postupů pro zrychlení práce.
Nejlepší funkce Notion
- Pomocí databází můžete třídit, filtrovat a propojovat související poznámky a projekty.
- Vytvářejte dynamické stránky s vloženými prvky, přepínači, kalendáři a Kanban tabulemi.
- Sdílejte stránky s kolegy nebo klienty a spolupracujte v reálném čase.
- Přizpůsobte šablony pro opakující se pracovní postupy, jako je plánování obsahu nebo výzkum.
Omezení Notion
- Offline přístup je omezený a může být nespolehlivý.
- Žádné vestavěné funkce pro vizuální mapování myšlenek nebo práci s bílou tabulí.
Ceny Notion
- Bezplatný tarif
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion
Uživatel G2 říká:
Na Notion se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a schopnost přizpůsobit se téměř jakémukoli pracovnímu postupu. Ať už spravuji projekty, vytvářím dokumentaci, buduji dashboardy nebo jen dělám poznámky, Notion mi umožňuje navrhovat vlastní stránky a databáze bez nutnosti programování.
Na Notion se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a schopnost přizpůsobit se téměř jakémukoli pracovnímu postupu. Ať už spravuji projekty, vytvářím dokumentaci, buduji dashboardy nebo jen dělám poznámky, Notion mi umožňuje navrhovat vlastní stránky a databáze bez nutnosti programování.
5. Milanote (nejlepší pro vizuální myslitele a plánování ve stylu moodboardů)
Milanote je jako digitální nástěnka pro kreativní lidi. Jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje uspořádat poznámky, obrázky, odkazy a seznamy úkolů podle libosti – bez pevných mřížek nebo textových bloků. Tento nástroj je ideální, pokud vám nejlépe vyhovuje mít přehled o celém projektu najednou.
Je obzvláště oblíbený u designérů, marketérů a spisovatelů, kteří chtějí volně brainstormovat, vytvářet storyboardy nápadů nebo vizuálně vytvářet plány obsahu.
A pokud dáváte přednost trochu strukturovanějšímu začátku, flexibilní šablony pro brainstorming spolu s Milanote vám pomohou nasměrovat vaši kreativitu, aniž by vás omezovaly.
Nejlepší funkce Milanote
- Plánujte moodboardy, kampaně nebo kreativní briefy pomocí tabulek s volným formátem.
- Přidávejte a uspořádávejte vizuální prvky, seznamy úkolů a textové poznámky na jednom místě.
- Sdílejte tabule pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci s kolegy nebo klienty.
- Organizujte vrstvené nápady pomocí sloupců a barevně označených karet.
Omezení Milanote
- Žádný kalendář, sledování úkolů ani tradiční zobrazení projektů
- Offline přístup je omezen pouze na uživatele tarifu Pro.
Ceny Milanote
- Bezplatný tarif
- Plán s platbou za osobu: 12,50 $/měsíc za uživatele
- Upgradujte svůj týmový plán: 49 $/měsíc pro až 10 osob
Hodnocení a recenze Milanote
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Milanote
Milanote používám již několik měsíců a je to revoluční nástroj, pokud jde o pořizování poznámek a spolupráci s týmem. Stal se nezbytnou součástí mých každodenních úkolů, plánování a mapování procesů, aby bylo zajištěno, že dané úkoly dokážu řádně dokončit.
Milanote používám již několik měsíců a je to revoluční nástroj, pokud jde o pořizování poznámek a spolupráci s týmem. Stal se nezbytnou součástí mých každodenních úkolů, plánování a mapování procesů, aby bylo zajištěno, že dané úkoly dokážu řádně dokončit.
📖 Přečtěte si také: Příklady diagramů pro jakýkoli typ projektu
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z psaní poznámek během schůzek? Nechte to za vás udělat ClickUp AI Notetaker! Připojí se k vašim hovorům, zaznamená klíčové body a promění konverzace v přehledné a praktické shrnutí, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
6. Xmind (nejlepší pro strukturované myšlenkové mapy s šablonami)
Xmind je jedním z nejznámějších nástrojů v oblasti mindmappingu, známý pro svou přehlednou vizuální stránku a strukturovanou logiku. Je ideální pro profesionály a studenty, kteří potřebují vytvářet formální diagramy připravené k prezentaci, spíše než volné tabule.
Tento nástroj nabízí řadu rozložení map – od rybí kosti po matici – a podporuje pokročilé formátování, jako jsou ohraničující rámečky a spojovací čáry. Je ideální pro všechny, kteří upřednostňují propracované hierarchické mapování před kreativním rozptýlením.
Nejlepší funkce Xmind
- Rozjeďte strukturované brainstormingy s desítkami hotových šablon myšlenkových map.
- Vyberte si z rozložení stromu, rybí kosti a matice, které odpovídají vašemu stylu myšlení.
- Lépe se soustřeďte díky režimu ZEN, který umožňuje čisté editování bez rušivých vlivů.
- Získejte přístup ke svým myšlenkovým mapám kdekoli díky podpoře různých platforem na mobilních zařízeních a tabletech.
Omezení Xmind
- Není ideální pro správu úkolů nebo podrobnější plánování projektů.
- Omezené funkce pro spolupráci v rámci týmových pracovních postupů
Ceny Xmind
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 10 $/měsíc
- Prémiový tarif: 15 $/měsíc
- Obchodní plán: 18 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Xmind
Když jsem poprvé vyzkoušel XMind, připadalo mi to velmi intuitivní. Je to velmi jednoduché a při zobrazování hlavních témat a vedlejších větví nedochází ke ztrátě přehlednosti.
Když jsem poprvé vyzkoušel XMind, připadalo mi to velmi intuitivní. Je to velmi jednoduché a při zobrazování hlavních témat a vedlejších větví nedochází ke ztrátě přehlednosti.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Xmind pro mind mapping
7. Freeplane (nejlepší pro pokročilé, přizpůsobitelné pracovní postupy pro tvorbu myšlenkových map)
Freeplane je určen pro uživatele, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svými myšlenkovými mapami – od struktury až po skriptování. Je to open-source, zdarma k použití a ideální pro technicky smýšlející uživatele, kteří nehledají propracované uživatelské rozhraní, ale chtějí čistý výkon a flexibilitu.
Můžete vytvářet podmíněné větve, automatizovat chování mapy a používat skripty k rozšíření funkcí. Není to nejatraktivnější možnost, ale pokud mapujete systémy, logické stromy nebo příklady myšlenkových map, které vyžadují značnou složitost, Freeplane je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Freeplane
- Přidejte skripty a podmínky k uzlům pro interaktivní mapy.
- Pomocí klávesových zkratek můžete efektivně vytvářet velké mapy.
- Přizpůsobte vizuální prvky pomocí ikon, barev a spojovacích prvků.
- Exportujte mapy v různých formátech, včetně HTML a XML.
Omezení Freeplane
- Zastaralé rozhraní a náročná křivka učení pro technicky neznalé uživatele
- Žádná vestavěná spolupráce v reálném čase ani synchronizace v cloudu
Ceny Freeplane
- 100% zdarma a open-source
Hodnocení a recenze Freeplane
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Bylo prokázáno, že mind mapping zlepšuje paměť! Podle studie analyzující dopad používání mind map na studenty medicíny z Queen Mary University of London Medical School pomohlo používání mind map zlepšit paměť o 10–15 %.
8. GitMind (nejlepší pro rychlé online brainstormingy a vývojové diagramy)
GitMind je lehký nástroj založený na prohlížeči pro rychlé vytváření myšlenkových map a diagramů. Je ideální pro vzdálené týmy, které potřebují sdílený prostor pro skicování nápadů, vytváření vývojových diagramů nebo nastižení rychlých projektových struktur.
Díky spolupráci v reálném čase, funkcím umělé inteligence, automatickému ukládání do cloudu a exportu jedním kliknutím je GitMind vhodný pro týmy pracující v různých časových pásmech – nebo pro kohokoli, kdo chce vyzkoušet nové techniky brainstormingu v prostředí s minimálními překážkami.
Nejlepší funkce GitMind
- Využijte desítky bezplatných šablon pro myšlenkové mapy, vývojové diagramy a organizační schémata.
- Snadná spolupráce díky úpravám a komentářům v reálném čase
- Exportujte diagramy jako PDF, PNG nebo TXT jedním kliknutím.
- Pracujte plynule díky automatickému ukládání do cloudu a synchronizaci mezi zařízeními.
Omezení GitMind
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s profesionálními nástroji
- Offline přístup není v bezplatné verzi k dispozici.
Ceny GitMind
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 19 $/měsíc
- Ultra plán: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze GitMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Logseq (nejlepší pro strukturované vedení deníku a PKM založené na úkolech)
Logseq kombinuje vytváření osnov, zpětné odkazy a denní poznámky do lokálního znalostního systému. Je určen pro uživatele, kteří uvažují spíše v bodech než v dlouhých poznámkách, a je obzvláště účinný pro vedení deníku, sledování projektů a vytváření propojených myšlenkových záznamů.
Jeho grafické zobrazení vám umožňuje oddálit pohled a sledovat, jak se vaše myšlenky vyvíjejí, zatímco integrovaná správa úkolů pomáhá překlenout propast mezi nápady a jejich realizací. Pokud vás zajímá síťové myšlení, vytváření osnov a vizuální řízení projektů prostřednictvím struktury, nikoli designu, Logseq je pro vás tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Logseq
- Vytvářejte dlouhodobý kontext pomocí denních poznámek a záznamů ve stylu deníku.
- Ukládejte soubory založené na markdownu lokálně a získejte tak plnou kontrolu nad svými daty.
- Propojte související obsah pomocí zpětných odkazů a grafického zobrazení.
- Spravujte osobní pracovní postupy pomocí dotazů a filtrů úkolů.
Omezení Logseq
- Žádná nativní spolupráce ani editace v reálném čase
- Vizuální rozhraní může uživatelům zvyklým na tradiční nástroje připadat strohé.
Ceny Logseq
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Noteey (nejlepší pro vizuální poznámky bez rušivých vlivů a minimalistické poznámky)
Noteey je určen pro minimalisty, kteří přesto chtějí trochu struktury. Jeho přehledné rozhraní vám umožňuje pořizovat vizuální poznámky bez rušivých vlivů – ideální pro rychlé zaznamenávání nápadů, jednoduché mapování nebo organizování lehké rešerše.
Nesnaží se být plnohodnotným správcem úkolů nebo znalostní bází. Místo toho se zaměřuje na to, aby vám pomohl myslet jasně, vizuálně a bez zmatků. Pokud začínáte od nuly, kombinace Noteey s externími šablonami myšlenkových map vám může pomoci strukturovat vaše počáteční nápady.
Nejlepší funkce Noteey
- Organizujte vizuální poznámky pomocí plátna s funkcí drag-and-drop.
- Kategorizujte nápady nebo reference pomocí barevně označených karet.
- Snadná synchronizace mezi zařízeními díky automatickému ukládání do cloudu.
- Pište a mapujte s plným soustředěním pomocí minimalistického uživatelského rozhraní bez rušivých prvků.
Omezení Noteey
- Žádné integrace ani nástroje pro správu úkolů
- Chybí spolupráce v reálném čase nebo offline přístup.
Ceny Noteey
- Bezplatný tarif
- Plán Desktop Pro: 99 $ (jednorázový nákup)
- Plán Desktop Pro Plus: 159 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze Noteey
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přestaňte přepisovat své plány; vymyslete jednou a jednejte rychle s ClickUp.
Většina aplikací pro vizuální pořizování poznámek končí u brainstormingu. A právě tam začíná skutečná frustrace – přepisování stejného plánu do dokumentů, úkolů, časových os a dalších aplikací.
ClickUp to mění.
Můžete vytvářet tabule, mapovat své myšlenky a okamžitě je proměnit v sledovatelné úkoly. Spojuje myšlenkové mapy, tabule, dokumenty a úkoly, takže vaše nápady nejsou jen hezké na pohled, ale také posouvají věci kupředu.
Ať už řídíte výzkum, vytváříte plán uvedení produktu na trh nebo připravujete scénář videa, ClickUp udržuje vše propojené a použitelné na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp, abyste přestali duplikovat své myšlenky – a začněte na nich stavět.