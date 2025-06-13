Nejlepší alternativy k 1min.AI pro rok 2025

1min. AI usnadnilo převádění textu na videa pomocí AI. Ale pokud jste tady, pravděpodobně hledáte něco lepšího – možná nástroj s více možnostmi přizpůsobení, lepšími hlasovými komentáři nebo rychlejším renderováním. Dobrá zpráva? Existuje spousta výkonných alternativ k 1min. AI, které právě to umí – a ještě mnohem víc.
V tomto seznamu rozdělíme nejlepší nástroje pro různé potřeby, ať už vytváříte vysvětlující videa, ukázky produktů nebo obsah pro sociální média.
👀 Věděli jste, že... Pomocí AI modelů, jako jsou Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney a DALL·E 2, bylo vytvořeno více než 15 miliard obrázků. Tento počet převyšuje celkový počet obrázků v knihovně Shutterstock a představuje asi jednu třetinu všech obrázků, které kdy byly nahrány na Instagram.
Nejlepší alternativy k 1Min AI v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|AI asistent pro psaní, úkoly, dokumenty, tabule, řízení projektů, spolupráce v reálném čase
|Týmy, které hledají komplexní platformu pro produktivitu a tvorbu obsahu
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc; doplněk ClickUp AI za 7 $/uživatel/měsíc
|ChatGPT
|Chat v přirozeném jazyce, generování textu, shrnování, brainstorming, pomoc s kódováním a analýza dat (ve verzi Pro).
|Spisovatelé, studenti, marketéři, programátoři a firmy, které potřebují všestranné řešení pro psaní/chatování s využitím umělé inteligence.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Gemini
|Model AI od Google s přístupem k Dokumentům, Tabulkám, Gmailu, integrovanému vyhledávání, generování textu/obrázků a pomoci s kódováním.
|Uživatelé Google Workspace, výzkumníci a profesionálové, kteří potřebují pomoc AI v produktech Google.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 19,99 $ měsíčně.
|DALL- E
|Generátor obrázků AI pro vytváření vizuálů, retušování a rozšiřování obrázků pomocí textových podnětů. Integrovaný do ChatGPT Pro.
|Designéři, tvůrci obsahu, marketéři a správci sociálních médií, kteří potřebují rychlý vizuální obsah.
|Ceny na míru
|Deep AI
|Bezplatné nástroje AI pro generování textu, tvorbu obrázků, odpovídání na otázky a syntézu hlasu.
|Uživatelé s omezeným rozpočtem, studenti a hobbyisté, kteří hledají základní funkce AI.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 4,99 $/měsíc.
|Leonardo AI
|Vysoká kvalita generování obrázků, návrh postav, knihovna stylů, transformace obrázků, generování 3D textur
|Vývojáři her, umělci, ilustrátoři a produktoví designéři, kteří hledají kreativní vizuální prvky založené na umělé inteligenci.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc.
|Pictory
|Převádí text nebo skripty na videa, AI shrnutí videa, text na video, automatické titulky a generování voiceoveru.
|Marketéři, YouTubery, tvůrci kurzů a firmy, které vytvářejí videoobsah z článků nebo scénářů
|14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|Runway ML
|Převod textu na video (Gen-2), převod videa na video, AI zelené pozadí, retušování, generování obrázků a nástroje pro spolupráci.
|Filmaři, tvůrci obsahu, editoři VFX a marketingové týmy, kteří potřebují tvorbu videí pomocí umělé inteligence.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Lovable
|Tvorba aplikací založených na chatu, autonomní agent pro kódování AI, editor uživatelského rozhraní, nasazení jedním kliknutím a multimodální integrace AI.
|Netechnicky zaměření zakladatelé, produktoví designéři a týmy vytvářející full-stack aplikace s AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|Descript
|Textová úprava videa/audio, Overdub (klonování hlasu), Studio Sound, automatický přepis, odstranění výplňových slov
|Podcastery, editory videa, marketéry a týmy spolupracující na mediálním obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|Grammarly
|Kontrola gramatiky a pravopisu, návrhy na zlepšení srozumitelnosti a tónu, kontrola plagiátů, generativní AI (GrammarlyGO), podpora napříč platformami
|Studenti, profesionálové, spisovatelé a týmy zajišťující propracovanou a jasnou komunikaci.
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 30 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k 1Min. AI, které můžete použít
Podívejme se blíže na funkce a možnosti jednotlivých nástrojů.
1. ClickUp (nejlepší pro centralizované řízení projektů a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je určena pro týmy a jednotlivce, kteří chtějí spravovat úkoly, generovat obsah a spolupracovat, a to vše pomocí AI z jedné platformy. S ClickUp Brain se vyvinula v centrum produktivity, které využívá různé modely AI, aby pomohlo marketérům, tvůrcům obsahu, vývojářům a firmám zefektivnit jejich každodenní práci.
ClickUp Brain vám pomůže s přípravou obsahu pro blogy, příspěvky na sociálních sítích, marketingové e-maily a další. S jeho pomocí můžete zjednodušit dlouhé texty, vylepšit plynulost vět, generovat osnovy a dokonce i znovu využít stávající obsah.
Získáte také přístup k funkcím, jako je Whiteboard Image Generator, který transformuje vaše psané nápady do vizuálů generovaných umělou inteligencí na virtuální tabuli.
Stačí zadat své myšlenky a plán a nástroj automaticky vygeneruje strukturovaný vizuál. Pomáhá převádět abstraktní nápady do diagramů, které můžete přetahovat, umisťovat a upravovat v reálném čase.
A díky ClickUp Clips, vestavěnému nástroji pro nahrávání videa, můžete zaznamenávat obrazovku nebo webovou kameru a okamžitě je sdílet se svým týmem pro spojení v reálném čase.
Funkce AI poháněné Clips automaticky přepisují to, co řeknete. Můžete převést své video na prohledávatelné poznámky, popisy úkolů nebo dokonce dokumentaci. Je to ideální pro asynchronní aktualizace, návody, rychlé průvodce nebo zpětnou vazbu.
V oblasti spolupráce přináší kouzlo ClickUp Docs. Můžete vytvářet krásné, strukturované dokumenty, které jsou přímo ve vašem pracovním prostoru, ideální pro briefy, SOP, plány kampaní nebo interní wiki.
Více členů týmu může v reálném čase upravovat dokument, vkládat komentáře, přidávat úkoly a dokonce vkládat shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence. Dokumenty lze plně sdílet, spravovat jejich verze a jedním kliknutím je převést na úkoly, které lze provést.
ClickUp také obsahuje ClickUp AI Notetaker, který se připojí k vašim schůzkám v Zoom, Teams nebo v aplikaci a automaticky pořizuje poznámky. Přepisuje vše, shrnuje klíčové úkoly a připojuje je přímo k vašim úkolům nebo dokumentům.
Přidejte k tomu funkce ClickUp Automation a můžete automatizovat opakující se pracovní postupy, jako je aktualizace stavu úkolů, přiřazování osob, odesílání připomínek nebo dokonce generování souhrnů obsahu, abyste se mohli soustředit na práci s vysokým dopadem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuálně organizujte nápady pro lepší plánování: Zmapujte myšlenky, projekty a pracovní postupy pomocí ClickUp Mind Maps, abyste propojili koncepty a proměnili brainstorming v realizovatelné plány.
- Udržujte konverzace spojené s vaší prací: Spolupracujte se svým týmem pomocí ClickUp Chat, vestavěného nástroje pro zasílání zpráv, který udržuje diskuse, aktualizace a zpětnou vazbu na jednom místě.
- Přizpůsobte si a spravujte úkoly podle svých představ: Mějte přehled o výsledcích práce díky ClickUp Tasks, které nabízejí flexibilní zobrazení (seznam, tabule, kalendář), priority, závislosti a termíny dodání přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlost funkcí může pro nové uživatele znamenat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto řekl recenzent G2 o ClickUp:
ClickUp používám od jeho počátků a je úžasné sledovat, jak se vyvinul v komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. Neustálé zavádění nových funkcí a aktualizací dokazuje odhodlání týmu zlepšovat uživatelský zážitek. Jednou z nejvýraznějších novinek je AI nástroj ClickUp Brain. Změnil způsob, jakým spravuji úkoly a projekty, protože automatizuje rutinní procesy a poskytuje inteligentní návrhy, což šetří čas a úsilí.
⚡ Archiv šablon: Chcete přestat hledat zápisy z jednání nebo vám unikají klíčové body? Tyto šablony zápisů z jednání usnadňují zaznamenávání rozhodnutí, akčních bodů a aktualizací, takže váš tým vždy odchází s jasnou představou.
2. ChatGPT (nejlepší pro konverzační AI a generování obsahu na vyžádání)
ChatGPT je populární a bezplatný AI asistent, který je dnes k dispozici a kterému důvěřují jednotlivci i týmy ve všech oblastech, od psaní blogových příspěvků a e-mailů až po ladění kódu nebo odpovídání na složité otázky. Je založen na modelu GPT-4 od OpenAI (v plánu Plus) a vyniká v porozumění kontextu, přizpůsobení se různým tónům a přirozeném reagování na následné dotazy.
Podporuje také vstupy obrázků, hlasové konverzace na mobilních zařízeních a integraci s externími nástroji, jako jsou prohlížeče a databáze. Můžete jej použít k brainstormingu nápadů, generování kreativního obsahu, řešení technických problémů nebo dokonce k automatizaci jednoduchých pracovních postupů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte a sdílejte vlastní GPT prostřednictvím GPT Store, přizpůsobené konkrétním úkolům nebo odvětvím.
- Propojte se s nástroji třetích stran pomocí pluginů, abyste mohli načítat živá data, přistupovat k aplikacím nebo automaticky provádět akce.
- Pečlivě dodržujte pokyny pro uživatele a postupně se zdokonalujte pomocí jemného doladění a kontextové paměti.
Omezení ChatGPT
- Může generovat sebevědomě znějící, ale nesprávné odpovědi („halucinace“) na specializovaná nebo složitá témata, takže uživatelé musí kritické výstupy ověřovat.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 25 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně) nebo 30 USD za uživatele/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Toto řekl recenzent G2 o ChatGPT:
Nejatraktivnější je schopnost ChatGPT jasně a kreativně odpovídat na širokou škálu dotazů. Je užitečný pro cokoli od neformálního chatování po učení a brainstorming, protože se přizpůsobuje celé řadě témat a tónů. Jeho rychlost a schopnost prezentovat složité koncepty v jednoduchém jazyce z něj také dělají fantastického parťáka pro zkoumání nových informací nebo efektivní řešení problémů.
📚 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
3. Gemini (nejlepší pro multimodální AI s hlubokou integrací do ekosystému Google)
Gemini, vyvinutý společností Google DeepMind, je model umělé inteligence nové generace, který byl vytvořen pro porozumění a generování textu, obrázků, videa a zvuku, a to vše současně. Gemini byl vycvičen na širokou škálu témat a prokázal nadlidský výkon v akademických a profesionálních testech. Dokáže řešit pokročilé matematické a fyzikální problémy, interpretovat složité právní nebo lékařské texty a poskytovat hloubkové úvahy, které nemají konkurenci.
Gemini se hladce začleňuje do ekosystému Google. Můžete jej používat v Gmailu, Docs a Chrome nebo k němu přistupovat přes Vertex AI od Google Cloud pro pokročilejší aplikace. Jeho vestavěný asistent vám pomůže spravovat události v kalendáři, psát profesionální e-maily a dokonce vytvářet personalizované odpovědi v Google Chatu.
Nejlepší funkce Gemini
- Podporuje vizuální navádění v reálném čase pomocí fotoaparátu vašeho telefonu s Gemini Live.
- Nabízí režim Deep Research pro analýzu dlouhých dokumentů a extrakci smysluplných poznatků.
- Zahrnuje Imagen 4 a Veo 3 pro generování vysoce kvalitních obrázků a krátkých videí se zvukem.
Omezení Gemini
- Generování obrázků Gemini AI bylo kritizováno za vytváření zaujatých a historicky nepřesných zobrazení, která neodpovídají skutečnosti.
Ceny Gemini
- Navždy zdarma
- Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 $/měsíc (první měsíc zdarma)
- Gemini Advanced pro studenty: Zdarma až do konce roku 2026 (zahrnuje Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk a 2 TB úložiště)
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gemini?
Toto řekl recenzent G2 o Gemini:
Je velmi uživatelsky přívětivý. Když vytvářím e-mail pro své klienty, je velmi užitečný pro zachování profesionality v mých zprávách. Jako bezpečnostní profesionál, když mám pochybnosti o nalezení zranitelností – ať už se jedná o zamýšlené chování nebo ne – Gemini je velmi užitečný při poskytování správného vysvětlení, zda se jedná o problém nebo ne. V dnešním světě je rychlý a spolehlivý.
⚡ Archiv šablon: Udržujte pořádek a pokračujte v práci díky těmto šablonám seznamů úkolů. Pomohou vám rozdělit projekty, stanovit priority a sledovat pokrok.
4. DALL-E (nejlepší pro kreativní generování obrázků a prototypování designu)
DALL·E od OpenAI je pokročilý nástroj pro generování obrázků, který převádí příkazy v přirozeném jazyce na úžasné vizuály ve vysokém rozlišení. Vytváří velmi detailní výstupy s ostřejšími rysy obličeje, vylepšeným vykreslením textu a širokou škálou stylů. Díky hladké integraci s ChatGPT můžete popsat představu o obrázku, nechat ChatGPT vytvořit perfektní příkaz a okamžitě vygenerovat vizuál.
Podporuje také retušování, což vám umožňuje upravovat konkrétní části obrázku tím, že popíšete, co chcete nahradit. Můžete generovat variace existujících obrázků a zachovat přitom jejich základní prvky. Obrázky můžete také upravovat pomocí editoru DALL·E, který umožňuje jemné úpravy, jako je mazání a nahrazování konkrétních oblastí přímo v rozhraní. Díky neustálému vylepšování modelu vykazuje DALL·E výrazně lepší soudržnost a detaily, i když používá stejné výzvy jako dřívější verze.
Nejlepší funkce DALL-E
- Obrázky vytvořené DALL·E můžete volně používat, můžete je tisknout, prodávat nebo s nimi obchodovat bez dalších povolení.
- Flexibilita stylu a žánru, od realistických fotografií po olejomalby, karikatury a 3D rendery, vše na základě vašeho zadání.
- Bezpečnostní filtry pro blokování škodlivého, nevhodného nebo neautorizovaného obsahu, včetně veřejných osobností podle jména.
Omezení DALL-E
- Generování obrázků je omezeno na pevný poměr stran 1:1 a uživatelé často čelí problémům s nežádoucím textem, který se objevuje v obrázcích.
Ceny DALL-E
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DALL-E
- G2: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DALL-E?
Toto řekl recenzent G2 o DALL-E:
Nejlepší na DALL-E-2 je jeho schopnost zpracovávat přirozený jazyk a generovat obrázky. Tento nástroj je schopen převést lidský jazyk a procesy na příkazy pro generování obrázků. Líbí se mi také jeho uživatelské rozhraní, editor obrázků a samozřejmě výstup.
📚 Přečtěte si také: Alternativy k Dall-E pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence (bezplatné i placené)
5. Deep AI (nejlepší bezplatná multifunkční sada nástrojů AI pro práci s textem, obrázky a dalšími formáty)
Deep AI je bezplatná webová platforma, která nabízí širokou škálu nástrojů AI, od generování obrázků a videí po tvorbu textu, syntézu hlasu a dokonce i 3D modelování. Vše je přístupné z jediného ovládacího panelu a funguje s minimálním vstupem.
Zahrnuje také robustní sadu AI Photo Editor Suite, která nabízí nástroje jako odstranění pozadí, kolorování černobílých fotografií, upscaling se super rozlišením a rozšíření obrazu pro malování mimo hranice obrázku. Tvůrci obsahu mohou prozkoumat nástroje pro psaní, jako jsou Essay Writer a Humanizer, které pomáhají generovat nebo přepisovat obsah tak, aby zněl přirozeněji.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací AI do vašeho pracovního postupu. Od shrnování vláken a navrhování obsahu až po rozčlenění složitých projektů a generování dílčích úkolů – naše AI zvládne vše. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Nejlepší funkce Deep AI
- Můžete komunikovat s vestavěnými chatboty a postavami AI, které se skvěle hodí pro lehké hraní rolí, doučování nebo neformální otázky a odpovědi, aniž byste potřebovali účet OpenAI.
- Díky hlasovému chatu a funkci Text-to-Speech můžete generovat zvukové odpovědi a namluvené komentáře pomocí hlasů generovaných umělou inteligencí.
- 3D Model Generator a AI Radio nabízejí kreativní nástroje pro generování základních 3D prvků a interaktivní textové vyprávění příběhů.
Omezení hluboké AI
- DeepAI nabízí přednastavené konfigurace s minimální flexibilitou, což omezuje uživatele v přizpůsobení výstupů konkrétním potřebám nebo preferencím.
Ceny Deep AI
- Navždy zdarma
- Pro: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Deep AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Deep AI?
Toto řekl recenzent Reddit o Deep AI:
Generátor obrázků produkuje vysoce kvalitní fotografie v rozlišení 4K. Nabízí více než 150 stylových možností a pozadí. Vytvořil jsem profesionální portréty a umělecká díla s dobrými výsledky.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro převod řeči na text
6. Leonardo AI (nejlepší pro umění generované umělou inteligencí, herní prvky a návrh konceptů)
Leonardo AI je platforma zaměřená na kreativitu, která byla vytvořena za účelem generování vysoce kvalitních vizuálů pro vývoj her, koncepční umění, prvky uživatelského rozhraní a produktový design. Nabízí řadu specializovaných modelů, jako jsou Leonardo Creative a Anime XL, které uživatelům umožňují kombinovat styly fantasy, sci-fi a anime.
Proprietární model Phoenix vyniká přesností promptů a vykreslováním textu v obrázcích, což je ideální pro značení, makety a prvky uživatelského rozhraní. S Flow State mohou tvůrci streamovat nepřetržité variace z jediného promptu, což urychluje tvorbu nápadů a kreativní iterace. Obsahuje také generátor průhledných PNG souborů pro exportovatelná aktiva, jako jsou postavy a objekty, a podporuje základní video animaci prostřednictvím svého AI Video Generatoru, který umožňuje morfování obrázků a koncepční animaci bez složitého softwaru.
Nejlepší funkce Leonardo AI
- Leonardo představilo „Elements“ – opakovaně použitelné vizuální komponenty (jako postavy, objekty, styly), které lze udržovat napříč generacemi pro konzistentní design aktiv.
- Uživatelé mohou nahrávat referenční obrázky a pomocí ControlNet řídit generování obrázků s vylepšenými rozvrženími, pózami nebo náčrtky.
- Omni Editing umožňuje detailní retušování a malování výběrem libovolné oblasti a popisem vizuálních změn pomocí přirozených jazykových pokynů.
Omezení Leonardo AI
- Někteří uživatelé zaznamenali občasné výstřednosti, dokonce i s Phoenixem mohou složité scény s více postavami stále vykazovat drobné chyby nebo vyžadovat umělecké úpravy.
Ceny Leonardo AI
- Navždy zdarma
- Apprentice: 10 $/měsíc
- Artisan: 24 $/měsíc
- Maestro: 48 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Leonardo AI?
Toto řekl recenzent G2 o Leonardo AI:
Leonardo. Ai rychle generuje vysoce kvalitní digitální aktiva, obrázky a 3D modely, které mohou urychlit váš pracovní postup. Možnosti přizpůsobení jsou flexibilní, takže můžete výstup generovaný umělou inteligencí doladit podle svých představ. Ideální pro vývojáře her, umělce a designéry, kteří chtějí vytvářet jedinečný obsah bez ztráty kvality. A snadné použití pro ty, kteří s nástroji umělé inteligence teprve začínají.
🧠 Zajímavost: V roce 2022 získal obrázek generovaný umělou inteligencí pomocí Midjourney první místo v soutěži digitálního umění na Colorado State Fair, což vyvolalo debaty o roli umělé inteligence v kreativních oborech.
7. Pictory (nejlepší pro přeměnu scénářů a dlouhých videí na krátká videa, která lze sdílet)
Pictory je nástroj pro repurposing obsahu vytvořený pro tvůrce a marketéry, kteří chtějí převést dlouhý obsah na krátká značková videa bez nutnosti složitého editování. Nástroje zvládají vše od extrakce obsahu po vizuální přizpůsobení, což z něj činí jednu z nejvíce uživatelsky přívětivých platforem pro repurposing obsahu ve velkém měřítku.
Díky funkci Script-to-Video můžete vložit scénář nebo článek a okamžitě vygenerovat kompletní video se záběry ze stockové knihovny, hudbou a AI komentářem. Můžete také převést blogové příspěvky na krátká videa tím, že z nich extrahujete klíčové body a spojíte je s vizuálními prvky z rozsáhlé mediální knihovny Pictory, která obsahuje více než 3 miliony stockových videoklipů a 15 000 hudebních skladeb. Vše se zpracovává v cloudu, takže není třeba stahovat žádný software.
Nejlepší funkce Pictory
- Upravujte videa úpravou textu, jako jsou vynechané věty a výplňová slova jako „um“ a „uh“, jedním kliknutím.
- AI transkripce přidává titulky okamžitě, zejména u obsahu sociálních médií, kde je zvuk často vypnutý.
- Přizpůsobte videa svým logem, barvami, písmy a rozvržením, abyste dosáhli jednotného a propracovaného vzhledu.
Omezení Pictory
- Pictory nevytváří AI moderátory ani avatary se synchronizovanými rty, kteří čtou váš scénář.
Ceny Pictory
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 25 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Tým: 119 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pictory
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pictory?
Toto řekl recenzent G2 o Pictory:
K vytváření krátkých videí používám Pictory a je to úžasná zkušenost. Je to opravdu skvělé, protože mi to ušetří ruční vytváření videí. Nyní mohu pomocí hlasu, obrázků a videí vytvářet krátká videa. To mi výrazně pomohlo při vytváření krátkých návodů pro mou práci. Šetří mi to spoustu času a zvyšuje produktivitu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence
8. Runway ML (nejlepší pro úpravy videa a generativní tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
Runway ML je platforma pro generování videí pomocí umělé inteligence, která je určena pro tvůrce, kteří chtějí produkovat filmový obsah bez tradičního natáčení. Stačí zadat textový podnět a model Gen-2 vygeneruje realistické krátké videoklipy, které jsou ideální pro storyboardy, hudební vizuály nebo abstraktní sekvence. Tvůrci, kteří pracují s reálnými záběry, mohou pomocí Gen-1 stylizovat videa snímek po snímku pomocí podnětu nebo referenčního obrázku.
Nabízí také výkonný nástroj AI Green Screen, který automaticky odstraňuje pozadí z videa bez fyzické zelené obrazovky. Můžete také použít jeho nástroj pro retušování videa k vymazání nežádoucích objektů, jako jsou mikrofony nebo loga, a nechat AI přirozeně vyplnit prostor. Na straně obrazu pomáhají vestavěné modely Stable Diffusion od Runway generovat nové vizuály z textu, vylepšovat rozmazané fotografie nebo dokonce „mazat a nahrazovat“ prvky, jako je výměna osob nebo pozadí.
Nejlepší funkce Runway ML
- Nové modely jako Gen-3 a Gen-4 (ve vývoji) nabízejí nástroje jako interpolace snímků a barevné korekce pomocí umělé inteligence.
- Cloudový editační panel s možností sdílení projektů, komentářů a správy verzí.
- Podporuje export do formátů MP4, GIF a PNG a integruje se s Adobe Premiere Pro prostřednictvím pluginu.
Omezení Runway ML
Uživatelé hlásili problémy s editací videa, jako například nekonzistentní směr pohybu ve vygenerovaných videích (např. objekty kráčející pozadu místo dopředu).
Ceny Runway ML
- Navždy zdarma
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway ML
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Runway ML?
Toto řekl recenzent G2 o Runway ML:
RunwayML je jeden z nejlepších nástrojů AI na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa. Často jej používám k vytváření filmových záběrů, které později mohu začlenit do své časové osy a vytvořit tak celovečerní, velmi poutavá videa, která moji diváci milují.
👀 Věděli jste, že... Když AI generuje popisek k fotografii, ve skutečnosti spolupracují dva modely – jeden vidí obrázek, druhý píše slova. Vidění + jazyk = magie!
9. Lovable (nejlepší pro vývoj aplikací založených na umělé inteligenci bez nutnosti programování)
Lovable umožňuje uživatelům vytvářet full-stack aplikace a webové stránky prostřednictvím konverzačního rozhraní AI. Stačí jednoduše popsat požadovanou funkcionalitu, například „Vytvořte aplikaci se seznamem úkolů s přihlášením uživatele“, a agent AI automaticky vygeneruje potřebný kód, navrhne uživatelské rozhraní a nakonfiguruje databázi.
Lovable koordinuje několik modelů umělé inteligence, které se starají o různé aspekty tvorby aplikací, včetně backendové logiky, designu uživatelského rozhraní a generování obsahu. Jeho autonomní agent umělé inteligence dokáže plánovat, uvažovat a iterativně odstraňovat chyby. Lovable také nabízí vizuální editor pro přizpůsobení uživatelského rozhraní, podporuje integraci se službami jako Replicate a OpenAI pro pokročilé funkce a usnadňuje spolupráci členů týmu v reálném čase.
Nejlepší funkce, které si zamilujete
- Integrovaná správa rolí vám umožňuje definovat role a oprávnění uživatelů pro bezpečné aplikace s více uživateli.
- Knihovna promptů s možnostmi vrácení zpět a rozvětvení usnadňuje správu složité logiky aplikací založených na umělé inteligenci.
- Nasazení jedním kliknutím s vlastní doménou, SSL, nastavením databáze a integrovanou funkcí vrácení zpět pro bezpečné publikování.
Milé omezení
- Uživatelé budou muset ručně upravit kód generovaný umělou inteligencí, aby splňoval konkrétní požadavky.
Příjemné ceny
- Zdarma
- Pro: 25 $/měsíc
- Týmy: 30 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Milá hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lovable?
Toto řekl recenzent G2 o Lovable:
Líbí se mi, jak Lovable. dev umožňuje lidem, kteří neumí programovat, jako jsem já, vytvářet skutečné, funkční aplikace, aniž by museli napsat jediný řádek kódu. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a díky integrovaným funkcím AI, Supabase a možnostem vlastních domén je snadné vytvořit něco výkonného – jako je můj nápad na chatbot SaaS – během pouhých několika dní.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace a nástroje pro pořizování poznámek pomocí AI
10. Descript (nejlepší pro podcasty a úpravy videa pomocí umělé inteligence prostřednictvím textu)
Descript je platforma využívající umělou inteligenci, kterou tvůrci obsahu používají k produkci video a audio obsahu. Namísto tradiční editace časové osy nabízí přístup založený na skriptech – psaní, přeskupování a vylepšování, jako byste editovali dokument. Ať už řídíte svého AI spolueditora nebo pracujete ručně, Descript kombinuje intuitivní ovládání s výkonnými funkcemi.
Nejlepší funkce Descript
- Vizuální editor s časovou osou a plátnem pro přidávání titulků, nadpisů, pruhů postupu a prvků na obrazovce
- Jeho cloudová povaha usnadňuje spolupráci v reálném čase a umožňuje více uživatelům pracovat na stejném projektu současně.
- Přepis ve studiové kvalitě s vysokou přesností a automatickou detekcí mluvčího
Omezení Descript
- Uživatelé zaznamenali, že při práci s velmi dlouhými nahrávkami nebo mnoha stopami může být Descript pomalý.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyista: 24 $/osoba/měsíc
- Tvůrce: 35 $/osoba/měsíc
- Podnikání: 65 $/osoba/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Toto řekl recenzent G2 o Descript:
Descript usnadňuje tvůrcům obsahu organizovat a vytvářet média, aniž by museli vynakládat nadměrné úsilí na učení se a získávání nových dovedností. Zjednodušením procesu tvorby a úpravy obsahu umožňuje mnoha tvůrcům a podnikatelům začít s ním pracovat a pravidelně ho používat. Oceňuji, jak mi umožňuje sjednotit moje klipy a nahrávky, upravovat je podobně jako dokument a snadno přidávat efekty.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné nástroje pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
11. Grammarly (nejlepší pro psaní s podporou AI a zdokonalování gramatiky)
Grammarly je AI asistent pro psaní, který pomáhá uživatelům vytvářet jasný obsah bez chyb na různých platformách. Mezi jeho základní funkce patří kontrola gramatiky, pravopisu a interpunkce v reálném čase. Kromě základních oprav nabízí také návrhy týkající se stylu a srozumitelnosti, které zvyšují celkovou kvalitu vašeho textu.
Pro uživatele, kteří hledají pokročilé funkce, obsahuje Grammarly Premium nástroj pro kontrolu plagiátů, který prohledává váš text v miliardách webových stránek a akademických prací a zajišťuje tak originalitu. Nedávno představený GrammarlyGO využívá generativní AI k pomoci při tvorbě obsahu a nabízí návrhy přeformulování a pomoc při psaní na základě pokynů uživatele.
Nejlepší funkce Grammarly
- Funkce detekce tónu poskytuje informace o tom, jak může být vaše zpráva vnímána, což umožňuje úpravy tak, aby odpovídaly zamýšlenému publiku.
- Uživatelé mohou přidávat specializované termíny nebo názvy, aby se zabránilo jejich označení jako chyby.
- Grammarly funguje na různých platformách, včetně webových prohlížečů, Microsoft Office a mobilních zařízení, a poskytuje konzistentní pomoc při psaní.
Omezení Grammarly
- Návrhy Grammarly jsou sice často užitečné, ale nejsou neomylné; občas může navrhnout změnu, která mění význam nebo je stylisticky sporná.
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Pro: 30 $/člen/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Toto řekl recenzent G2 o Grammarly:
Grammarly mi rozhodně pomáhá omezit běžné chyby, které mohou vzniknout při příliš rychlém psaní nebo snaze pracovat příliš rychle. Líbí se mi, že se funkce AI rychle přizpůsobí mému stylu psaní a dokáže mi poskytnout užitečné návrhy ke zlepšení kvality toho, na čem právě pracuji.
⚡ Archiv šablon: Chcete psát rychleji, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly? Tyto šablony pro psaní obsahu vám pomohou vytvořit osnovu článků, napsat poutavé texty a zachovat konzistentnost, ať už píšete blogy, e-maily nebo landing pages.
Proč zvolit alternativy k 1min. AI?
1min. AI je komplexní aplikace umělé inteligence, která kombinuje několik modelů umělé inteligence pro úkoly, jako je psaní obsahu, úprava obrázků, tvorba videí a zpracování dat.
Ale i když uživatelé milují pohodlí, stále existuje několik problémů, které by vás mohly přimět k hledání alternativ k 1min. AI 👇
- Kreditový systém působí klamavě: Úkoly, jako je generování vysoce kvalitních videí nebo používání určitých modelů GPT, rychle spotřebovávají velké množství kreditů, což činí slib „doživotní platnosti“ zavádějícím.
- Omezené možnosti přizpůsobení výstupu: Uživatelé poznamenali, že ačkoli 1min. AI poskytuje slušné výstupy, nedostatek možností jemného doladění ztěžuje přizpůsobení obsahu konkrétnímu tónu nebo technickým požadavkům.
- Nástroje související se soubory a videi jsou neohrabané: Nástroj pro integraci souborů postrádá základní uživatelské rozhraní, jako je drag-and-drop. Soubory musíte nahrávat ručně, odkazovat na ně pomocí výzev a pokud dojde k selhání systému (což se podle uživatelů stává), může dojít ke ztrátě vaší práce.
- Uživatelské rozhraní je příliš zjednodušené: Někteří uživatelé považují rozvržení platformy za příliš „hravé“ nebo „dětské“, které je sice vhodné pro začátečníky, ale postrádá propracovanost a serióznost, kterou by se od nástroje pro podnikání očekávalo.
- Příležitostné nesrovnalosti ve výsledcích: Některé odpovědi vyžadují ruční úpravy nebo opakované spuštění, aby splnily očekávání, zejména v technických nebo kreativních případech použití.
- Není vhodný pro vývojáře: Ačkoli se jedná o všestrannou aplikaci AI, postrádá funkce, které podporují kódování, automatizaci nebo technologicky náročné pracovní postupy.
- Problémy s výkonem u velkých souborů: Přepisování zvukových souborů nebo práce s dlouhými zvukovými soubory může vést ke zpomalení zpracování a občasným zpožděním systému, což ovlivňuje produktivitu uživatelů pracujících s rozsáhlými nahrávkami.
- Problémy s překladem v jiných jazycích než angličtině: Nástroj pro překlad jazyků není konzistentní ve všech jazycích. Portugalské a jiné neanglické rozhraní stále obsahují matoucí termíny a částečné překlady.
💡 Zajímavost: Průměrný divák se rozhodne, zda bude video sledovat dál, během prvních 3 sekund. Správný nástroj pro AI video vám pomůže tyto sekundy využít.
