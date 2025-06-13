11 nejlepších softwarů pro animaci na bílé tabuli pro kreativní vyprávění příběhů

Představte si následující situaci: vy a váš kolega prezentujete své nápady. Zatímco vaše publikum vaši prezentaci ignoruje, plně se soustředí na animační video vašeho kolegy.
Padají otázky, sdílejí se nápady a publikum pozorně poslouchá. Proč? Protože animace na bílé tabuli usnadňují sledování složitých myšlenek a jsou mnohem poutavější.
Studie ukazují, že animovaná videa na bílé tabuli mohou zvýšit zapamatovatelnost znalostí o 15 %, což z nich dělá účinný způsob vysvětlování pojmů.
A to nejlepší? K vytváření videí nepotřebujete žádné technické znalosti – správný software pro tvorbu animací na bílé tabuli za vás udělá všechnu těžkou práci.
Abychom vám pomohli najít ten správný software pro tvorbu videí na bílé tabuli, shromáždili jsme 11 nejlepších možností, včetně klíčových funkcí, cen a uživatelských recenzí, abyste mohli snadno začít vytvářet profesionální videa. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro animaci na bílé tabuli?
Ať už od softwaru pro animaci na bílé tabuli očekáváte cokoli, existuje několik klíčových funkcí, které byste neměli přehlédnout. Při výběru se zaměřte na následující:
- Mediální knihovna: Využijte vestavěnou sbírku obrázků, ikon a pozadí, abyste ušetřili čas a námahu a nemuseli vše vytvářet od nuly.
- Podpora voiceoveru: Nahrávejte nebo generujte AI voiceovery, aby byly animace poutavější a jasně vysvětlovaly myšlenky. Ještě lepší je, pokud vám software pro animaci na bílé tabuli umožňuje nahrávat nebo generovat AI voiceovery.
- Funkce importu/exportu: Vložte své vlastní obrázky a exportujte videa v různých formátech, abyste získali větší tvůrčí svobodu a snazší sdílení.
- Přizpůsobení kreslicí dráhy: Ovládejte pohyb ruky nebo pera, aby animace byly plynulé a přirozené, nikoli strnulé nebo obecné.
- Ovládání časové osy animace: Upravte načasování, tempo a přechody pro lepší plynulost animace.
- Možnosti animace textu: Přizpůsobte pohybující se text tak, aby zdůraznil klíčové body a upoutal pozornost.
- Předem připravené šablony: Použijte hotové šablony, abyste urychlili tvorbu videa a zajistili profesionální vzhled svých animací.
Software pro animaci na bílé tabuli v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších programů pro animaci na bílé tabuli:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Tabule s podporou umělé inteligence, funkce drag-and-drop, více než 1 000 šablon, spolupráce v reálném čase, generátor obrázků s umělou inteligencí, správa úkolů, více než 1 000 integrací
|Vizuální spolupráce, brainstorming, řízení projektů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc;
|Doodly
|Ručně kreslený styl, technologie Smart Draw, drag-and-drop, více než 1 000 obrázků, nahrávání komentářů, audio bez licenčních poplatků
|Začátečníci, jednoduchá doodle videa
|Standard: 49 $/měsíc; Enterprise: 79 $/měsíc
|Powtoon
|Hotové šablony, přizpůsobitelné postavy, knihovna médií, nahrávání obrazovky/webové kamery, animace jedním kliknutím
|Školicí kurzy, výukové programy, marketing
|Bezplatný tarif; Lite: 50 $/uživatel/měsíc; Pro: 190 $/uživatel/měsíc; Agentura: na míru
|Videoscribe
|Více než 5 milionů obrázků, SVG Morph, 13 stylů rukopisu, voiceover/audio, zaostření kamery, skladby bez licenčních poplatků
|Vzdělávací videa, učitelé
|Plus: 15 $/měsíc; LitePro: 22,43 $/měsíc; Core: 33,04 $/měsíc; Max: 41,03 $/měsíc
|Vyond
|Tvůrce postav, více než 200 šablon, synchronizace rtů, exportní formáty, import hlasového doprovodu
|Vyprávění příběhů založené na postavách
|Starter: 99 $/uživatel/měsíc; Premium: 89 $/uživatel/měsíc; Professional: 199 $/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru
|Renderforest
|Více než 1 200 šablon, návrhy scén pomocí umělé inteligence, 3D animace, více než 50 přechodů, knihovna obsahu
|Rychlé animace založené na šablonách
|Bezplatný tarif; Lite: 14 $/měsíc; Pro: 39 $/měsíc; Business: 49 $/měsíc
|Animaker
|Infografická animace, integrace tabulek, více než 50 hlasových komentářů, více než 100 milionů stockových materiálů, převod textu na řeč
|Videa ve stylu infografiky na bílé tabuli
|Základní: 27 $/měsíc; Starter: 45 $/měsíc; Pro: 79 $/měsíc; Enterprise: na míru
|Adobe Animate
|Vlastní pohyby rukou, kreslení snímek po snímku, kreslení citlivé na tlak, integrace Creative Cloud, export do více formátů
|Pokročilé přizpůsobené animace na bílé tabuli
|Animate: 34,49 $/měsíc; Všechny aplikace: 89,99 $/měsíc; Student: 19,99 $/měsíc (1. rok)
|Explaindio
|Kombinujte bílou tabuli, 2D/3D, pohyblivé grafiky, více než 180 textů, více než 200 scén, offline použití
|Kombinace více animačních stylů
|Měsíční předplatné: 37 $; roční předplatné: 67 $; jednorázový nákup: 497 $.
|TruScribe
|Vědecky podložená technologie Scribology, profesionální umělci, postprodukce, vlastní dabing, témata z oboru
|Vědecky podložená vizuální interakce, projekty na míru
|Ceny na míru
|Filmora
|Vizuální efekty, sledování pohybu, přechody, zvukové nástroje, klíčové snímky, šablony
|Vizuální efekty, snadná úprava videa
|Základní: 9,99 $/měsíc; Pokročilý: 34,99 $/rok; Trvalý: 49,99 $; Tým: 155,88 $/rok; Student: 29,99 $/měsíc
🧠 Zajímavost: Věděli jste, že společnost UPS kdysi utratila 35 milionů dolarů za pouhých devět animovaných videí na bílé tabuli? V roce 2007 jejich kampaň „Whiteboard“ představovala muže, který kreslil na skutečné bílé tabuli a proměňoval jednoduché nápady v působivé 30sekundové vysvětlující reklamy. Tak moc věřili v sílu jasného vizuálního vyprávění příběhů!
11 nejlepších softwarů pro animaci na bílé tabuli
Bez dalších okolků, zde je 11 nejlepších softwarů pro animaci na bílé tabuli:
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming založený na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Nejenže vám pomůže udržet vaše projekty v pořádku, ale také podpoří váš tým při brainstormingu, plánování a tvorbě animovaných videí na bílé tabuli.
ClickUp Whiteboards, který se umístil na prvním místě našeho žebříčku, není jen jednoduchým nástrojem pro kreslení – je to výkonný digitální prostor, kde může váš tým vizuálně mapovat koncepty. Provádějte změny v reálném čase a realizujte své nejlepší nápady společně na jednom místě!
S Whiteboards se vizuální projektové řízení stává týmovým sportem. Každý se může zapojit a společně nakreslit scény, aby se ujistil, že vizuální stránka odpovídá scénáři.
Potřebujete pomoc s vizualizací nápadů? Vyzkoušejte generátor obrázků AI od ClickUp v tabulkách. Stačí popsat své nápady a AI za vás vygeneruje obrázky!
Ale počkejte, kde seženete scénář? Z ClickUp Docs.
Získejte přístup ke svým důležitým dokumentům přímo v whiteboardu, aby váš tým mohl pracovat na obsahu a zároveň sledovat digitální storyboardy. Každý se může zapojit do psaní a vylepšování scénáře, aby příběh plynule navazoval a ladil s vašimi kresbami.
Trpíte tvůrčí krizí? Vyzkoušejte ClickUp Brain – dokonalého asistenta s umělou inteligencí, který vám navrhne nové koncepty, témata a vizuální styly a dokonce doladí scénáře a dialogy, aby byly srozumitelnější.
Až budete konečně připraveni, použijte ClickUp Tasks, perfektní sadu nástrojů pro správu. Položky z tabule můžete převést přímo na úkoly, takže je jasné, kdo co dělá a kdy to musí být hotové. To vám pomůže sledovat celý proces animace a zajistí, že budete dodržovat termíny a pokrok.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí funkce drag-and-drop můžete libovolně přetahovat prvky, abyste zmapovali koncepty, uspořádali nápady a vytvořili strukturované vizuály.
- Přizpůsobte si designy pomocí textu, kreseb, lepících poznámek, obrázků, emodži a tvarů. Můžete také vytvářet znalostní báze, firemní wiki a další vrstvené designy.
- Vyberte si z více než 1 000 předem připravených šablon pro bílé tabule a rychle připravte brainstormingové sezení, pracovní postupy nebo projektové plány pro různé týmy.
- Sledujte animační projekty podle harmonogramu pomocí více než 15 přizpůsobených zobrazení, jako jsou Kanban tabule ClickUp a zobrazení kalendáře.
- Využijte ClickUp Clips k vytváření podrobných videonávodů a zpětné vazby pro úpravy pracovních postupů.
- Integrujte nástroje pro úpravu videí na bílé tabuli, knihovny stockových videí a další pomocí jedné z více než 1 000 nativních integrací ClickUp.
- Nahrávejte a nacvičujte své prezentace pomocí ClickUp Clips.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení díky široké škále funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp centralizoval naše každodenní operace, standardní operační postupy a podpořil spolupráci napříč oddělením. Velmi se nám líbila funkce závislosti, protože naše oddělení pracovalo také mezifunkčně. To nám pomohlo zjistit, na jaké další kroky čekáme. A nakonec funkce bílé tabule? Jsme jí posedlí. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozpracování určitých iniciativ.
➡️ Přečtěte si také: Průvodce pro začátečníky po tabulkách ClickUp s příklady použití
2. Doodly (nejlepší pro začátečníky)
Doodly je určen pro všechny začátečníky, kteří chtějí vytvářet ručně kreslené animace nebo doodle videa bez jakékoli složitosti.
Jeho snadno použitelné rozhraní s jednoduchým ovládáním typu drag-and-drop zahrnuje technologii Smart Draw, která analyzuje jakýkoli nahraný obrázek a vytvoří realistickou kresebnou cestu. Zatímco jiné animační nástroje vyžadují ruční úpravy klíčových snímků, aby dosáhly tohoto efektu, Doodly to dělá automaticky.
Místo použití základních kreslicích efektů působí animace přirozeněji a méně roboticky.
Nejlepší funkce Doodly
- Vytvářejte animace na bílé tabuli, zelené tabuli, skleněné tabuli nebo černé tabuli.
- Vyberte si z různých stylů kresby rukou a kreslených postaviček.
- Získejte přístup k více než 1 000 ručně kreslených obrázků od profesionálních umělců.
- Používejte bezplatné zvukové stopy jako podkresovou hudbu.
- Nahrávejte přímo vlastní komentáře a automaticky je synchronizujte.
Omezení programu Doodly
- Rozhraní může být někdy neohrabané.
- Omezené možnosti přizpůsobení v základním balíčku
Ceny Doodly
- Standard: 49 $/měsíc
- Enterprise: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Doodly
- G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodly?
Recenze G2 říká:
Doodly je opravdu snadný na používání. Designové rozhraní je velmi intuitivní. Možnosti vyprávění příběhů jsou díky doplňkovým funkcím neomezené. Moc se mi líbí, jak snadné je přidávat text a další multimediální prvky.
3. Powtoon (nejlepší pro školicí kurzy a výukové programy)
Pokud chcete vylepšit nudné prezentace v PowerPointu, aniž byste museli trávit hodiny učením se nového nástroje, vyzkoušejte Powtoon.
Tento snadno použitelný software pro tvorbu animací na bílé tabuli, který se často používá jako bezplatný nástroj pro tvorbu videí, obsahuje rozsáhlou knihovnu hotových šablon pro různé týmy, ať už pracujete v marketingu, personalistice, prodeji nebo školení.
Získáte také přizpůsobitelné postavy z různých odvětví a další vizuální prvky vhodné pro pracoviště, díky kterým snadno vytvoříte relevantní školicí videa.
Navíc se nemusíte omezovat pouze na animace na bílé tabuli. Powtoon vám umožňuje kombinovat videa ve stylu kreslených filmů, živé klipy s překryvy a další prvky, takže váš videoobsah zůstane poutavý a diváci se od něj nebudou moci odtrhnout.
Nejlepší funkce Powtoon
- Vytvářejte profesionální animace pomocí hotových šablon videí na bílé tabuli a online editoru.
- Používejte postavy, rekvizity a pozadí nebo si vyberte z mediální knihovny Powtoon, která obsahuje ilustrace, obrázky, animace a ikony.
- Přidejte animace, zvukové efekty, hudbu a přizpůsobitelné styly textu jediným kliknutím.
- Navrhněte vlastní postavy, které budou ladit s vaší značkou.
- Nahrávejte obrazovku a webovou kameru pro výukové programy nebo prezentace.
Omezení Powtoon
- Omezené možnosti přizpůsobení animovaných postav
- Pro nové uživatele může být ovládání softwaru pro výuková videa složité.
Ceny Powtoon
- Zdarma
- Lite: 50 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 190 $/uživatel za měsíc
- Agentura: Custom
Hodnocení a recenze Powtoon
- G2: 4,4/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Powtoon?
Recenze Capterra říká:
Líbilo se mi, jak jednoduché bylo používání tohoto produktu. Během dvou týdnů jsem vytvořil 10–12 videí, která byla všechna ~60sekundová animovaná videa pro použití ve video reklamě. Bylo velmi snadné se to naučit, platforma automaticky ukládá váš pokrok, takže se nemusíte bát ztráty informací, a ukládá vaše video v jakémkoli formátu, který potřebujete.
💡 Profesionální tip: Lidé mají nízkou selektivní pozornost! Proto se snažte diváky rychle zaujmout poutavými animacemi na bílé tabuli. Ale pozor, nepřehánějte to – dlouhá videa rychle ztrácejí na zajímavosti. Ať jsou krátká, svižná a poutavá!
4. Videoscribe (nejlepší pro vzdělávací videa)
Videoscribe je oblíbenou volbou mnoha amerických pedagogů, kteří díky ručně kresleným animacím a interaktivním lekcím činí výuku poutavější.
Tento nástroj pro tvorbu videí na bílé tabuli nabízí rozhraní typu drag-and-drop a rozsáhlou knihovnu médií pro snadnou tvorbu videí. Obsahuje také nástroj SVG Morph, který oživuje výuku plynulým přechodem z jednoho obrázku do druhého.
Místo samostatných statických obrázků tak mohou učitelé ukázat, jak se koncepty vyvíjejí v jediném plynulém pohybu, například jak se dělí buňka nebo jak probíhá chemická reakce. Díky tomu jsou složitá témata pro studenty srozumitelnější a lépe zapamatovatelná.
Nejlepší funkce Videoscribe
- Získejte přístup k celé knihovně s více než pěti miliony obrázků z různých kategorií.
- Vytvářejte profesionální videa pomocí 13 různých stylů rukopisu a 16 možností pera.
- Nastavte polohy kamer tak, aby upoutaly pozornost diváků.
- Nahrávejte komentáře a zvukové efekty přímo nebo nahrajte a upravujte zvukové soubory.
- Vyberte si z kolekce více než 300 bezplatných zvukových stop.
- Používejte preferované velikosti videí pro různé webové stránky a sociální média.
Omezení programu Videoscribe
- Systém může být poměrně pomalý a náchylný k chybám.
- Některé funkce, jako například nástroj pro kreslení a vyhledávání, jsou základní.
Ceny Videoscribe
- Lite: 22,42 $/měsíc za licenci
- Základní verze: 33,04 $ za měsíc za licenci
- Max: 41,03 $ za měsíc za licenci
Hodnocení a recenze Videoscribe
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Videoscribe?
Recenze Capterra říká:
Na VideoScribe mě nejvíce zaujala jeho schopnost proměnit moje výukové materiály v poutavé animace ve stylu bílé tabule. Tento formát velmi dobře rezonuje u dospělých studentů, kterým usnadňuje pochopení a zapamatování informací.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete vysvětlit nějaký pojem, jednoduše požádejte generátor obrázků AI, aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
5. Vyond (nejlepší pro vyprávění příběhů založené na postavách)
Vyond je dobrou volbou pro animace na bílé tabuli, které se zaměřují na vyprávění příběhů.
Pomocí nástroje Character Builder této platformy můžete navrhovat jedinečné avatary s personalizovanými rysy, oblečením a osobnostmi, které mohou provádět stovky předem animovaných akcí, a to vše při zachování stylu animace na bílé tabuli, když je to potřeba.
Postavy mohou vyjadřovat emoce a řeč těla, které odpovídají jejich dialogům a scéně, měnit výrazy, interagovat s rekvizitami a přirozeně komunikovat. Tím vznikají realističtější a srozumitelnější příběhy, které posilují emocionální spojení s publikem.
Nejlepší funkce Vyond
- Vyberte si z více než 200 hotových šablon pro bílé tabule s integrovanými efekty.
- Vyberte si z více než 130 předdefinovaných postav nebo si vytvořte vlastní jedinečnou postavu.
- Vytvářejte animace na bílé tabuli pomocí vestavěných postav, objektů a scén a automatické synchronizace rtů pro realistický pohyb.
- Exportujte do různých formátů pro snadné sdílení a použití v jiných projektech.
- Nahrajte si vlastní komentář nebo importujte zvukové soubory z jiného zdroje.
Omezení Vyond
- Některé pokročilé funkce mohou být pro nové uživatele složité.
- Omezené možnosti médií a formátování
- Vysoká kvalita videí může zpomalit systém.
Ceny Vyond
- Starterl: 99 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 199 $
- Enterprise: Ceny na míru
- Agentura: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vyond
- G2: 4,8/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vyondu?
Recenze G2 říká:
Jako vývojář mohu říci, že mi tento nástroj pomáhá vytvářet nejživější a nejzajímavější videa pro školicí materiály. Vždy dostávám vynikající zpětnou vazbu a rozhodně mi to pomáhá vypadat jako profesionál, i když jsem v tvorbě videí nováček. Obsahuje spoustu šablon, funkce umělé inteligence a neuvěřitelnou rozmanitost postav, hlasů, rekvizit, zvuků a efektů, které udrží pozornost vašeho publika!
6. Renderforest (nejlepší pro rychlé animace založené na šablonách)
S více než 1 200 hotovými šablonami v 10+ kategoriích vám Renderforest zaručuje, že nemusíte začínat od nuly. Stačí vyměnit zástupný text a obrázky a během chvilky budete mít hotové video.
Tyto plně přizpůsobitelné šablony vám umožňují snadno upravit délku scén pomocí jednoduchého posuvníku nebo vstupního pole. Navíc nástroje Renderforestu založené na umělé inteligenci mohou navrhovat scény na základě vašeho scénáře, což zrychluje a usnadňuje proces tvorby videa, zejména když máte krátké termíny.
Nejlepší funkce Renderforest
- Vytvářejte vysoce kvalitní 3D videa pomocí snadno použitelných nástrojů pro 3D animaci.
- Vyberte si z více než 300 video šablon a vytvořte si vlastní animace na bílé tabuli během několika minut.
- Použijte více než 50 jedinečných přechodových efektů pro plynulejší animace.
- Využijte více než 500 realistických animací na bílé tabuli pro živé pohyby.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně obsahu s obrázky a hudbou bez autorských práv.
Omezení Renderforestu
- Omezené možnosti přizpůsobení a úprav šablon
- Někteří uživatelé považují cenu za poměrně vysokou.
Ceny Renderforest
- Zdarma
- Lite: 14 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Renderforest
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Renderforestu?
Recenze G2 říká:
Na Renderforest se mi nejvíc líbí, jak snadno lze vytvářet obsah v profesionální kvalitě, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti. Rozmanitost šablon je fantastická, díky čemuž je snadné vytvořit cokoli od vysvětlujících videí po loga a makety.
7. Animaker (nejlepší pro animace na bílé tabuli ve stylu infografiky)
Pokud pracujete s velkým množstvím dat a infografik, Animaker je dokáže skvěle prezentovat ve stylu ručně kreslené tabule. Stačí jej propojit s vašimi tabulkami a soubory CSV a vytvořit animované infografiky, které se automaticky aktualizují podle změn vašich dat.
Platforma běží na výkonném enginu HTML5 a nabízí různé pozadí, jako je tabule, skleněná tabule a poznámkový blok. Funkce převodu textu na řeč vám také umožňuje nahrávat nebo vytvářet vlastní komentáře.
Nejlepší funkce Animakeru
- Vytvářejte animace pomocí více než 50 lidských hlasů v více než 25 jazycích.
- Vyberte si postavy, rekvizity a styly kreslení s Whiteboard 2. 0
- Vyberte si z více než 50 přechodů pro plynulé animace.
- Získejte přístup k více než 100 milionům videí a fotografií
- Přidejte do svých videí hudbu a speciální efekty.
Omezení Animakeru
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Při práci s videi v rozlišení 4K HD může dojít ke zpomalení rozhraní.
Ceny Animakeru
- Základní: 27 $/měsíc
- Starter: 45 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Animakeru
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Animakeru?
Recenze Capterra říká:
Bylo to velmi dobré, nejsem designér, ale dokážu sám vytvořit docela dobré video, ušetřit náklady a snadno se to používá.
➡️ Přečtěte si také: Jak nahrát video, na kterém prezentujete PowerPoint?
8. Adobe Animate (nejlepší pro pokročilé vlastní animace na bílé tabuli)
Pro pokročilé animace na bílé tabuli potřebujete úplnou kontrolu nad pohybem a kreslením – a přesně to vám nabízí Adobe Animate.
Na rozdíl od nástrojů založených na šablonách vám Adobe Animate umožňuje vytvářet vlastní pohyby rukou, detailní animace a plynulé kreslicí cesty s přesností snímku po snímku. Co však tento software opravdu odlišuje, je to, jak napodobuje tlak při kreslení v reálném životě.
Čáry mohou přirozeně měnit tloušťku v závislosti na rychlosti a úhlu, díky čemuž animace vypadají realističtěji. Díky podpoře grafických tabletů můžete vytvářet vlastní videa na bílé tabuli, která působí přirozeněji a méně mechanicky než možnosti založené na šablonách.
Nejlepší funkce Adobe Animate
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny vlastních štětců, efektů a přechodů.
- Využijte knihovnu Adobe Creative Cloud pro stockové obrázky a videa.
- Snadno synchronizujte pohyby rtů postav pomocí integrovaných nástrojů.
- Exportujte videa z bílé tabule v různých formátech, včetně HTML5, Flash a WebGL.
- Integrujte více než 20 produktů Adobe pro plynulejší pracovní postup.
- Snadno sdílejte videa na sociálních médiích, jako je YouTube a Twitter.
Omezení programu Adobe Animate
- Začátečníci čelí strmé křivce učení
- Cenový model tohoto nástroje založený na předplatném může být pro některé uživatele nevýhodný.
Ceny Adobe Animate
- Adobe Animate (pouze): 34,49 $/měsíc
- Creative Cloud All Apps (včetně Animate): 89,99 $/měsíc Pro studenty a učitele: 19,99 $/měsíc za první rok, 34,99 $/měsíc po obnovení (účtováno ročně) Pro firmy: 89,99 $/měsíc za licenci
- Pro studenty a učitele: 19,99 $/měsíc po dobu prvního roku, 34,99 $/měsíc po obnovení (účtováno ročně)
- Pro firmy: 89,99 $/měsíc za licenci
- Pro studenty a učitele: 19,99 $/měsíc po dobu prvního roku, 34,99 $/měsíc po obnovení (účtováno ročně)
- Pro firmy: 89,99 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze Adobe Animate
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Animate?
Recenze G2 říká:
Jeho rozhraní je podobné jako u jiných produktů Adobe, takže protože jsem s ostatními obeznámen, bylo pro mě snazší se ho naučit. Nástroj pro práci s kostmi a vektorové štětce jsou skvělé.
👀 Věděli jste, že... Adobe Animate se dříve jmenoval Adobe Flash. Ano, ten samý Flash, který poháněl všechny ty návykové počítačové hry, které jsme hráli jako děti! Ukazuje se, že nástroj, který stál za těmito zábavnými hrami, je stejný jako ten, který se dnes používá k vytváření animací na bílé tabuli.
9. Explaindio (nejlepší pro kombinování více animačních stylů)
Chcete v jednom videu kombinovat různé animační styly? Vyzkoušejte Explaindio. Umožní vám kombinovat kresby na bílé tabuli s pohyblivou grafikou, 2D a 3D animacemi a dokonce i živým videem, a to bez dalšího softwaru nebo pokročilých technických znalostí.
To znamená, že můžete ručně nakreslenou postavu nechat vystoupit z bílé tabule, proměnit ji v 3D postavu, procházet scénou a pak se vrátit k nakreslené postavě – a to vše v jednom plynulém pohybu.
Díky animaci na bílé tabuli můžete snadno vysvětlit složité pojmy a poté přejít k dynamičtějším vizuálním prvkům pro demonstrace nebo pro dosažení výraznějšího emocionálního dopadu.
Navíc to vše můžete dělat offline, protože platforma nevyžaduje přístup k cloudu.
Nejlepší funkce Explaindio
- Získejte přístup k více než 180 předem připraveným textům s více než 300 fonty.
- Importujte své vlastní obrázky nebo procházejte vestavěnou knihovnu Pixabay.
- Animujte importované bitmapové obrázky automaticky pomocí vestavěných kreslicích cest.
- Využijte jednu z 200 hotových animovaných scén a ušetřete čas.
- Vytvářejte různé styly vysvětlujících videí, včetně kreslených a 3D.
Omezení Explaindio
- Žádná bezplatná zkušební verze
- Rozhraní může působit nepřehledně a jeho ovládání může být složité.
Ceny Explaindio
- Explaindio Video Creator Monthly: 37 $/měsíc
- Explaindio Video Creator Annual: 67 $/rok
- Explaindio Video Creator One-Time: 497 $
Hodnocení a recenze Explaindio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Nepadněte do pasti hybridních videí! Animace na bílé tabuli nejsou jen 2D videa s odlišným stylem – potřebují silné vyprávění, aby upoutaly diváky. Dokonce i Coca-Cola to věděla a použila scénář bohatý na obsah, aby její video na bílé tabuli bylo poutavé. Věnujte tedy čas vytvoření solidního scénáře – stojí to za to!
10. TruScribe (nejlepší pro vizuální zapojení podložené vědeckými poznatky)
TruScribe se zaměřuje na udržení pozornosti diváků pomocí vědy.
Na rozdíl od jiných nástrojů na našem seznamu vyžaduje tento nástroj Scribology, jedinečnou metodu pro tvorbu videí. Využívá neurovědu, behaviorální psychologii a vizuální vyprávění příběhů, aby byl obsah zapamatovatelnější.
TruScribe vám také umožňuje zapojit profesionální umělce, kteří vytvoří ručně kreslené animace, které působí osobněji a jsou poutavější. Od psaní scénářů a storyboardů po ilustrace a dabing – vyberte si služby, které vyhovují vašim potřebám a zajistí, že vaše animace budou působit správně.
Nejlepší funkce TruScribe
- Upravujte videa i po jejich dokončení.
- Přidejte do svých videí jasný, přizpůsobený hlasový doprovod.
- Vyberte si z pěti kontrastních barevných schémat.
- Využijte speciální motivy určené pro různá odvětví.
Omezení TruScribe
- Při importu z aplikací třetích stran mohou být obrázky pixelované.
- Někteří uživatelé považovali mediální knihovnu za příliš obecná.
Ceny TruScribe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TruScribe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
Přečtěte si také: Příklady diagramů pro jakýkoli typ projektu
11. Filmora (nejlepší pro vizuální efekty)
Filmora vám usnadní vylepšit vaše animace na bílé tabuli pomocí zábavných vizuálních efektů. Jeho rozsáhlá sbírka přechodů, filtrů a zvukových nástrojů dodává styl, přičemž zachovává přirozený a poutavý ručně kreslený styl.
Tento nástroj pro tvorbu animací na bílé tabuli má také funkci Motion Tracking, která vám pomůže sledovat nakreslené prvky a přidávat efekty, které se s nimi pohybují. Můžete například přidat textové bubliny, které sledují animace postav, nebo zvýraznit klíčové body, jakmile se objeví.
Nejlepší funkce programu Filmora
- Vytvářejte animace s automatickou stabilizací, vestavěným záznamníkem obrazovky a přednastavenými přechody.
- Vylepšete zvuk, přidejte text a titulky a použijte efekty světla, odlesků, zkreslení a deformace.
- Využijte kompresi zvuku, sledování pohybu, posun a přiblížení a maskování.
- Snadno přidejte bílou nebo černou tabuli pro animace.
- Využijte klíčové snímky a vestavěné šablony pro rychlé vytváření videí.
Omezení programu Filmora
- Chybí pokročilé možnosti úpravy videa
- Některé efekty jsou dostupné pouze po zaplacení.
Ceny Filmora
- Pro jednotlivce: Základní: 9,99 $/měsíc Pokročilý: 34,99 $/rok Trvalý: 49,99 $ (jednorázově)
- Základní: 9,99 $/měsíc
- Pokročilá verze: 34,99 $/rok
- Trvalá licence: 49,99 $ (jednorázově)
- Tým a podnikání: Ceny na míru
- Základní verze: 9,99 $/měsíc
- Pokročilá verze: 34,99 $/rok
- Trvalá licence: 49,99 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze Filmora
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají o Filmora skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Po delším používání WonderShare Filmora mohu říci, že je to dobrá volba pro začátečníky a příležitostné editory videa s podporou více platforem. Nejvíce se mi líbí jeho snadné použití. Rozhraní je přehledné a intuitivní, s funkcí drag and drop, díky které je editace hračkou i pro začínající uživatele. Obsahuje také bohatou knihovnu efektů, přechodů a textových možností, které vám dávají velkou tvůrčí svobodu. Cena je v porovnání s jinými dostupnými možnostmi přijatelná.
Zaujměte své diváky animacemi na bílé tabuli pomocí ClickUp!
Svět podnikání miluje animační videa na bílé tabuli. Koneckonců, díky nim jsou školení poutavější, zjednodušují složité myšlenky a dodávají prezentacím kreativní nádech. Abyste však dosáhli nejlepších výsledků, potřebujete ten správný nástroj. A ten závisí na tom, co odpovídá vašim aktuálním potřebám.
Pokud teprve začínáte a chcete něco jednoduchého, Doodly je dobrým místem, kde začít. Potřebujete více efektů bez přílišné složitosti? Vyzkoušejte Filmora. A pokud hledáte něco pokročilého, Adobe Animate je pro vás to pravé.
Proč ale používat několik nástrojů, když vše můžete zvládnout v ClickUp? Díky editorům s funkcí drag-and-drop, hotovým šablonám a více než 1 000 nativním integracím můžete vytvářet videa na bílé tabuli přímo ve svém softwaru pro správu projektů pouhými několika kliknutími. Žádné přepínání mezi aplikacemi – pouze plynulá spolupráce a přehledná správa úkolů.
Nevěřte nám jen na slovo. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a poznejte rozdíl!