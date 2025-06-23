8 nejlepších alternativ Devin AI pro kódování založené na umělé inteligenci v roce 2025

🤖 Devin AI si stanovil ambiciózní cíl – stát se prvním plně autonomním softwarovým inženýrem na světě.
Je to odvážná vize – a ačkoli je slibná, mnoho vývojářů zjistilo, že ještě není zcela připravena pro složité reálné pracovní postupy.
Od omezené práce s kontextem po mezery v integraci a škálovatelnosti – Devin někdy přidává více kroků, než kolik jich odstraňuje. A když se pokusíte najít alternativy, většina seznamů působí zastarale, irelevantně a zaměřuje se spíše na humbuk než na praktickou užitečnost.
Proto jsme sestavili tohoto průvodce – abychom zdůraznili skutečné alternativy k Devin AI, které skutečně podporují vývoj softwaru založený na umělé inteligenci a moderní vývojářské týmy, ať už potřebujete rychlejší generování kódu, lepší provádění úkolů nebo těsnější integraci s vaším stackem.
Proč zvolit alternativy k Devin AI?
Devin je autonomní vývojář softwaru AI vytvořený společností Cognition AI, startupem se sídlem v San Franciscu, který v roce 2023 založili šampioni v programování Scott Wu, Steven Hao a Walden Yan. Na rozdíl od tradičních asistentů pro kódování AI je Devin navržen tak, aby samostatně plánoval, psal, ladil a nasazoval kód, a efektivně tak fungoval jako plnohodnotný softwarový inženýr.
Pokud jste strávili nějaký čas s Devin AI, některé z nich vám možná budou připadat příliš známé 👇
- Není vhodný pro složité nebo vizuální úkoly: Zvládá základní kódování, ale má potíže s převodem návrhů Figma, správou aplikací s více moduly a vrstvenou logikou, což často vyžaduje ruční opravy.
- Špatné porozumění kontextu: Nechápe komplexní obraz nuancí potřeb klienta nebo záměru návrhu, což vede k neúplným nebo irelevantním výstupům.
- Chybí kreativita při řešení složitých problémů: Dobře zvládá opakující se kódovací úkoly, ale nedokáže navrhnout inovativní nápady v oblasti uživatelského rozhraní nebo kreativní řešení.
- Není určeno pro týmovou spolupráci: Ignoruje recenze PR, zpětnou vazbu a komentáře týmu, což ho činí neefektivním pro prostředí společného kódování.
- Selhává při kompletním vývoji aplikací: Generuje API, ale selhává při integraci frontendu nebo nasazení Heroku, což často vyžaduje náročnou údržbu.
- Otázky soukromí a bezpečnosti: Vyžaduje přístup k úplným repozitářům a datovým sadám, což vyvolává obavy u týmů spravujících citlivá uživatelská data kvůli omezeným možnostem kontroly soukromí a chování AI typu „black box“.
- Pokles výkonu při intenzivním používání: Po překročení 10–150 výpočetních jednotek (ACU) dochází k výraznému zpomalení, které ovlivňuje celkovou odezvu.
- Slabá stránka v pracovních postupech strojového učení: Má potíže s ML frameworky, jako je TensorFlow, a často nedokáže správně nasadit modely.
👀 Věděli jste? Nástroje pro ladění na podnikové úrovni využívají statistickou lokalizaci chyb k rychlejšímu odhalování chyb analýzou řádků kódu, které nejvíce souvisejí s poruchami. Devin tuto funkci dosud neimplementoval, takže ladění často trvá déle.
Nejlepší alternativy Devin AI v kostce
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Chcete rychlý přehled? Porovnejte tyto zajímavé alternativy Devin AI a najděte tu, která vám nejlépe vyhovuje.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Dokumentace a specifikace založené na AI – Agenti Autopilot pro automatizaci úkolů – Integrace DevOps s nástroji Git
|Produktové týmy a vývojoví manažeři, kteří potřebují centralizované sledování projektů a dokumentaci podporovanou umělou inteligencí.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Opravy kódu Replit
|– Oprava chyb v reálném čase – Návrhy optimalizace kódu – Hladká integrace IDE a GitHub
|Samostatní vývojáři a studenti, kteří hledají rychlé ladění v kolaborativním cloudovém IDE
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $/měsíc.
|Devika AI
|– Autonomní generování kódu – Webový výzkum pro řešení problémů – Podpora vývoje v několika jazycích
|Open-source vývojáři a inženýři, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad agentickým softwarovým inženýrstvím AI.
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|SWE Agent
|– Převádí problémy GitHubu na opravy kódu – Zpětná vazba mezi agentem a počítačem – Vytváří ověřené žádosti o stažení
|Backendoví vývojáři, kteří řeší problémy GitHubu a automatizované generování PR
|Bezplatné vlastní hostování; žádné pevné ceny (platí náklady na API a infrastrukturu)
|Cody
|– Otázky a odpovědi v přirozeném jazyce v rámci celého kódového základu – Automatické doplňování a refaktoring založené na AI – Podpora více LLM
|Velké týmy inženýrů, které potřebují hluboké znalosti kódové základny a asistenta kódování AI na podnikové úrovni.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|MetaGPT
|– Spolupráce s úkoly založenými na rolích – Generování strukturovaných softwarových artefaktů – Open-source multiagentní framework
|Produktoví manažeři a techničtí architekti, kteří hledají specifikace softwaru a návrhy systémů generované umělou inteligencí.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Amazon CodeWhisperer
|– Návrhy kódu s ohledem na kontext – Inteligentní zpracování AWS API – Integrované skenování zabezpečení a shody
|Vývojáři AWS a podnikové týmy, které hledají bezpečné kódování s podporou AI v IDE
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|Kurzor
|– Víceřádkové automatické doplňování – Kontextově citlivý AI chat v editoru – Režim agenta a poznámkové bloky pro strukturované generování kódu
|Vývojáři, kteří chtějí interaktivního AI programátora v editoru ve stylu VS Code.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
Nejlepší alternativy Devin AI, které můžete použít
Porovnejme tyto nástroje z hlediska schopností, funkcí, cen a dalších parametrů.
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a kódu pomocí AI na jednom místě)
Naplánujte si celý vývojový cyklus pomocí ClickUp Brain.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena pro softwarové týmy, aby mohly spravovat vše na jednom místě. ClickUp Brain, AI asistent navržený pro podporu celého životního cyklu vývoje softwaru, je jádrem této sady nástrojů zaměřené na vývojáře.
Od dokumentace API a shrnutí dlouhých technických dokumentů až po generování úryvků kódu a psaní přehledných zpráv o revizích – ClickUp Brain zefektivňuje klíčové části správy softwarových projektů, abyste mohli pracovat rychleji. Také přeměňuje specifikace funkcí na akční seznamy úkolů, vylepšuje neuspořádanou dokumentaci a pomáhá brainstormovat nápady pomocí relevantních kontextových podnětů.
Automatizujte rutinní inženýrské pracovní postupy pomocí přizpůsobených agentů AI.
Vytvořte si své AI agenty pro automatizaci třídění chyb, přidělování úkolů a směrování problémů. Agent lze například nastavit tak, aby automaticky přiděloval revize kódu na základě pracovní zátěže nebo eskaloval blokující problémy vedoucím pracovníkům, stejně jako autonomní workflow Devin AI.
Nahraďte nesourodé vývojářské nástroje jednou centralizovanou platformou.
Co však ClickUp skutečně odlišuje, je jeho schopnost nahradit více vývojářských nástrojů jednou platformou. Namísto přepínání mezi Jira, Trello, Notion, Confluence a GitHubem nabízí ClickUp pro softwarové týmy vše na jednom místě: dokumenty, úkoly, sprinty, sledování chyb, plány a plánování vydání.
Ve stejném zobrazení můžete vytvářet podrobnou dokumentaci, spravovat backlog produktu, přiřazovat úkoly a sledovat pokrok.
📮ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů použití AI, o který mají největší zájem. Například pracovníci bez technického vzdělání se mohou chtít naučit vytvářet úryvky kódu pro webové stránky pomocí nástroje AI.
V takových případech platí, že čím více kontextu má AI o vaší práci, tím lepší budou její odpovědi. Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká AI ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
Spravujte sprinty a časové osy pomocí Agile Views.
Vedoucí inženýři mohou sledovat časové osy pomocí Ganttových diagramů ClickUp, spravovat pracovní postupy pomocí agilních tabulek ClickUp a dokonce sledovat kapacitu týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže ClickUp.
Vizualizujte překážky a pokrok pomocí přizpůsobených dashboardů.
Sledujte průběh sprintů, stav nasazení a pracovní vytížení týmu v reálném čase. Vytvářejte vlastní dashboardy pro vizualizaci překážek, rychlosti a dodávkových pipeline – poskytněte svým AI-poháněným workflow data, která potřebují k optimalizaci dodávek.
Synchronizujte aktualizace kódu automaticky s GitHubem a GitLabem.
Propojte své účty GitHub nebo GitLab s ClickUp a získejte přehled o commitech v reálném čase, sledování pull requestů a automatické aktualizace úkolů. Díky integraci GitHubu s ClickUp můžete změny kódu přímo propojit s úkoly, aktualizovat stavy při sloučení PR a spouštět automatizace na základě aktivity commitů, čímž zajistíte soulad a efektivitu vývojového workflow.
ClickUp také podporuje více než 1 000 integrací, díky nimž zůstanou vaše pracovní postupy propojené. Od Slacku a Zoomu po Figma a Bitbucket – ekosystém integrací zajišťuje, že vývojáři nemusí měnit svůj způsob práce; stačí vše přenést do ClickUp.
Pokud chcete začít hned, šablona ClickUp Software Development Template obsahuje předem připravené složky pro plánování roadmapy, správu sprintů, sledování chyb a kontrolní seznamy QA. Tímto způsobem získají týmy pracovní prostor typu plug-and-play, díky kterému mohou software dodávat rychleji.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs: Vytvářejte bohatou dokumentaci s historií verzí, komentáři a plynulým propojením s úkoly a dashboardy.
- ClickUp Custom Autopilot Agents: Vytvořte si vlastní AI agenty, kteří automatizují pracovní postupy, jako je třídění úkolů, bodování chyb nebo směrování problémů podle priority.
- ClickUp Automations: Použijte více než 100 předem připravených spouštěčů k automatické aktualizaci stavu úkolů, přiřazování uživatelů a odesílání upozornění v rámci pracovních postupů.
- ClickUp Whiteboards: Vizuálně plánujte softwarovou architekturu, uživatelské toky a sprinty se svým týmem v reálném čase.
- ClickUp Time Tracking: Zaznamenávejte čas strávený kódováním, revizí a kontrolou kvality přímo v úkolech pro lepší plánování zdrojů.
- ClickUp Goals & OKRs: Stanovte a sledujte technické cíle, sprintové cíle a milníky vydání.
- ClickUp Forms: Shromažďujte hlášení o chybách a požadavky na funkce jako úkoly od všech zainteresovaných stran.
- Mobilní aplikace ClickUp: Spravujte revize kódu a incidenty i na cestách.
- Oprávnění a zabezpečení ClickUp: Chraňte projekty a dokumenty pomocí podrobných ovládacích prvků přístupu a podnikového zabezpečení.
- ClickUp AI Meeting Notetake r : Automaticky zaznamenává poznámky z jednání a úkoly ze standupů nebo revizí.
- Šablony ClickUp: Začněte rychle s hotovými šablonami pro vývoj, sprinty a kontrolu kvality.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí ClickUp může při počátečním nastavení menší týmy přetížit.
- Pokročilé přizpůsobení často vyžaduje odborné znalosti na úrovni správce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jak řekl jeden recenzent G2:
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Náš systém sledování chyb nebyl přehledný, ale po vytvoření nového systému v ClickUp jsme měli hladký start a pokračovali jsme ve skvělém pracovním postupu od třídění až po řešení. Snadno jsme implementovali automatizace, které ušetřily našemu týmu časově náročnou manuální práci, což nám také opravdu pomohlo.
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Náš systém sledování chyb nebyl přehledný, ale po vytvoření nového systému v ClickUp jsme měli hladký start a pokračovali jsme ve skvělém pracovním postupu od třídění až po řešení. Snadno jsme implementovali automatizace, které ušetřily našemu týmu časově náročnou manuální práci, což nám také opravdu pomohlo.
2. Replit Code Repair (nejlepší pro ladění a opravy kódu v reálném čase v cloudovém IDE)
Code Repair, integrovaný do online editorů kódu Replit IDE, je asistent pro kódování založený na umělé inteligenci, který sleduje váš kód, hledá chyby a navrhuje opravy za běhu. Specializuje se na udržování vašeho stávajícího kódu čistého a bezchybného pomocí modelů vyladěných na základě obrovského množství ladicích dat, která slouží k generování řešení.
Vývojáři jej mohou používat společně s Ghostwriterem (AI asistentem pro kódování od Replit) pro automatické doplňování v reálném čase, překlad kódu, ladění ve více hráčích ve sdílených projektech a překlad kódu do více než 50 jazyků. Je to užitečný pomocník pro každodenní opravy v rychlých nebo kolaborativních kódovacích relacích.
Nejlepší funkce Replit Code Repair
- Kromě pomoci s opravou chyb navrhuje logická vylepšení a přehlednější způsoby psaní dokumentace ke kódu.
- Rozšiřuje protokol Language Server Protocol o automatické opravy 60 % běžných chyb v kódu, jako jsou chybějící importy nebo nesoulady typů.
- Nabízí vysvětlení aplikovaných oprav v reálném čase, aby mladší vývojáři pochopili, co se mění a proč.
Omezení opravy kódu Replit
- Uživatelé hlásili náhlé pády s různými chybovými kódy, což ztěžuje diagnostiku problémů.
Ceny za opravu kódu Replit
- Zdarma
- Replit Core: 25 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Replit Code Repair
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Replit Code Repair?
Jak řekl jeden recenzent G2:
Replit AI Agent mi zcela změnil život. Nemám žádné zkušenosti s programováním, ale vždy mě lákalo založit si vlastní firmu v oblasti SAAS. Díky Replit Agent nyní téměř každý den vymýšlím nové podnikatelské nápady a mohu je ověřovat u skutečných uživatelů, protože Replit mi umožňuje je nasadit do produkce.
Replit AI Agent mi zcela změnil život. Nemám žádné zkušenosti s programováním, ale vždy mě lákalo založit si vlastní firmu v oblasti SAAS. Díky Replit Agent nyní téměř každý den vymýšlím nové podnikatelské nápady a mohu je ověřovat u skutečných uživatelů, protože Replit mi umožňuje je nasadit do produkce.
🧠 Zajímavost: V experimentu Stanfordské univerzity z roku 2023 simulovalo 25 agentů AI celé město lidí. Plánovali narozeninové oslavy, navazovali vztahy a vytvářeli rutiny bez dozoru. Tento experiment ukázal, jak sofistikované se některé typy agentů AI staly, zejména ty, které jsou schopné stanovovat cíle, vnímat prostředí a mít dlouhodobou paměť.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete standardizovat své vývojářské dokumenty nebo urychlit zaškolování nových zaměstnanců? Tyto šablony dokumentace kódu vám pomohou vytvořit strukturované soubory README, reference API a interní příručky, aby byl váš tým od začátku sladěný.
3. Devika AI (nejlepší pro open-source, self-hosted AI kódování s možnostmi webového výzkumu)
Devika AI je samostatně hostovaný open-source projekt, navržený jako AI kódovací agent, který funguje jako autonomní softwarový inženýr. Rozděluje uživatelské příkazy na proveditelné kroky, vyhledává relevantní dokumentaci online a v reakci na to píše strukturovaný kód ve více souborech.
Agent také mapuje závislosti mezi komponentami, podporuje generování kódu v několika jazycích a umožňuje provádění kódu ve více souborech v rámci celého projektu.
Obsahuje nástroje pro pokročilé uvažování, sledování pokroku a vestavěný modul pro interakci s prohlížečem, který podporuje vyhledávání dokumentace a výzkum kódu. Vývojáři mohou sledovat své probíhající akce prostřednictvím vizuálního rozhraní a zobrazit, které části projektu jsou dokončené nebo ve fázi zpracování. Devika se integruje s běžnými nástroji, jako jsou GitHub, API koncové body a IDE, a je vhodná pro samostatné kódovací úkoly nebo automatizaci větších funkčních sestavení.
Nejlepší funkce Devika AI
- Identifikuje klíčové termíny z výzev, které slouží jako vodítko pro plánování a vyhledávání podle relevantního kontextu kódu.
- Udržuje strukturu projektu a sleduje, jak každý soubor zapadá do širšího systému modulu pro psaní kódu.
- Vývojáři mohou popsat úkoly konverzační formou a získat kód nebo vysvětlení prostřednictvím chatovacího rozhraní založeného na technologii NLP.
Omezení Devika AI
- Existují zprávy o tom, že proces iterace je problematický.
Ceny Devika AI
- Pro: 19 $/měsíc
- Pro+: 49 $/měsíc
- Týmy: 99 $/měsíc
- Enterprise Custom: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Devika AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Devika AI?
Jak řekl jeden recenzent na Redditu:
Nastavení Deviky může vyžadovat několik pokusů, ale jakmile je spuštěna – zejména s DeepSeekCoder 33B – skutečně splní svůj účel, a to i v případě automatizace regulárních výrazů a faktur.
Nastavení Deviky může vyžadovat několik pokusů, ale jakmile je spuštěna – zejména s DeepSeekCoder 33B – skutečně splní svůj účel, a to i v případě automatizace regulárních výrazů a faktur.
4. SWE Agent (nejlepší pro opravu chyb pomocí AI a řešení problémů GitHub (open-source)
SWE Agent je plně autonomní open-source AI agent. Jako vstup bere GitHub issue, analyzuje projekt a provádí smyčku čtení, editace, testování a commitování kódu s cílem vyřešit problém od začátku do konce. Používá nástroje jako kompilátory, lintery a testovací nástroje a dokáže parsovat abstraktní syntaktický strom (AST), aby pochopil strukturu kódu před aplikováním změn.
Systém je poháněn velkými jazykovými modely, jako jsou GPT-4 nebo Claude, v kombinaci s rozhraním Agent-Computer Interface (ACI), které mu umožňuje navigovat, upravovat a spouštět kód. SWE Agent také podporuje ladění, generování testů a otevírání pull requestů na reálných repozitářích – poháněných velkými jazykovými modely schopnými porozumět kontextu projektu v měřítku. To z něj dělá praktického pomocníka pro dlouhodobé fronty chyb.
Nejlepší funkce SWE Agent
- Snadno přizpůsobitelné pomocí souborů YAML a modulární design pro experimentování nebo přizpůsobené pracovní postupy.
- Vyzkouší několik kol oprav na základě skutečných výsledků testů, místo aby se zastavilo u jednoho řešení.
- Obsahuje moduly jako EnIGMA pro řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti ve stylu CTF a ladění zranitelností.
Omezení SWE Agent
- Vývoj a nastavení jsou časově náročné a složité.
Ceny SWE Agent
- Bezplatné a open-source (náklady na výpočetní výkon a modelové API se liší)
Hodnocení a recenze SWE Agent
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SWE Agent?
Jak řekl jeden recenzent na Redditu:
Skvělá práce! Právě jsem aktualizoval kód lokálně na svém MacBooku, aby bylo možné použít jakýkoli LLM podporovaný Groq Cloud. Poté jsem provedl test pomocí Mixtral 8x7B a odezva je nejen super rychlá (což se od Groq dá očekávat), ale také odpovídá mému předchozímu experimentu s GPT-4.
Skvělá práce! Právě jsem aktualizoval kód lokálně na svém MacBooku, aby bylo možné použít jakýkoli LLM podporovaný Groq Cloud. Poté jsem provedl test pomocí Mixtral 8x7B a odezva je nejen super rychlá (což se od Groq dá očekávat), ale také odpovídá mému předchozímu experimentu s GPT-4.
5. Cody (nejlepší pro porozumění a generování kódu pomocí AI v rozsáhlých kódových základnách)
Cody je AI asistent pro kódování vyvinutý společností Sourcegraph, který pomáhá vývojářům porozumět, orientovat se a generovat kód v rozsáhlých a složitých repozitářích. Na rozdíl od generických nástrojů pro kódování Cody využívá indexovací engine Sourcegraph. To mu umožňuje prohledávat celou vaši kódovou základnu, a to i napříč více repozitáři, takže vývojáři mohou získat užitečné návrhy, aniž by museli přerušit svou práci.
Asistent běží ve vašem IDE (například VS Code nebo JetBrains) a integruje se s vyhledáváním kódu, dokumentací a externími nástroji, jako jsou Notion nebo issue trackery. Vyniká v reálném čase Q&A, návrhy napříč repozitáři a vysvětlování velkých bloků kódu.
Nejlepší funkce Cody
- Týmy mohou vytvářet opakovaně použitelné výzvy pro konzistentní generování kódu napříč přispěvateli a disponují spolehlivou editací více souborů pro pokročilé lidské pokyny.
- Podporuje GPT-4, Claude a malé modely Sourcegraph pro různé případy použití.
- K dispozici s ovládacími prvky pro ochranu soukromí a samostatně hostovanými nasazeními pro zabezpečení na podnikové úrovni.
Omezení Cody
- Tento nástroj nepodporuje multimodální vstupy, jako jsou obrázky nebo diagramy, což může být nevýhodou při práci se složitými datovými strukturami nebo algoritmy.
Ceny Cody
- Zdarma
- Enterprise Starter: 19 $/uživatel/měsíc pro až 50 vývojářů
- Enterprise: 59 $/uživatel/měsíc pro až 25+ vývojářů
Hodnocení a recenze Cody
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cody skuteční uživatelé?
Jak řekl jeden recenzent G2:
Za posledních několik měsíců jsem si naprosto zamiloval používání Cody ve VSCode. Pro náš tým to byla revoluční změna. Způsob, jakým shrnuje bloky kódu a vyplňuje mezery v logových výpisech, chybových hlášeních a komentářích kódu, je neuvěřitelně chytrý.
Za posledních několik měsíců jsem si naprosto zamiloval používání Cody ve VSCode. Pro náš tým to byla revoluční změna. Způsob, jakým shrnuje bloky kódu a vyplňuje mezery v logových výpisech, chybových hlášeních a komentářích kódu, je neuvěřitelně chytrý.
6. MetaGPT (nejlepší pro návrh a plánování softwaru pro spolupráci více agentů)
MetaGPT je multiagentní AI framework, který simuluje kompletní tým softwarových vývojářů. Přiřazuje AI role jako produktový manažer, architekt a QA, aby generoval strukturované softwarové výstupy. Můžete popsat produktovou myšlenku v běžné angličtině a MetaGPT vygeneruje kód na základě předdefinovaných SOP – vytvoří dokumentaci požadavků, návrhy systému, kódové moduly a testovací plány.
Celý proces se řídí předem definovanými standardními operačními postupy (SOP), které zajišťují, že každý agent přispívá kontrolovaným a předvídatelným způsobem. MetaGPT vytváří kompletní kostry projektů s jasnou strukturou, díky čemuž je vhodný pro dokumentaci založenou na AI, která zvyšuje produktivitu vývojářů.
Nejlepší funkce MetaGPT
- AI agenti komunikují prostřednictvím formátovaných artefaktů, jako jsou PRD a systémové diagramy.
- Agenti sdílejí aktualizace prostřednictvím systému sdílené paměti, aby se vyhnuli konfliktům a zajistili soulad.
- Přidávejte role, nástroje nebo upravujte chování agentů s plným přístupem k logice koordinace více agentů pro open-source projekty řízené komunitou.
Omezení MetaGPT
- Výstup může před nasazením vyžadovat důkladnou kontrolu člověkem, zejména u systémů pro produkční použití.
Ceny MetaGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MetaGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MetaGPT?
Jak řekl jeden recenzent Product Hunt:
MetaGPT X (MGX) je pro vývojáře velmi cenným nástrojem. Funguje jako celý tým agentů AI, kteří spolupracují na vývoji softwaru, čímž zefektivňují vývojový proces. Způsob, jakým rozděluje úkoly, jako je kódování, plánování a analýza dat, na samostatné agenty, kteří spolupracují, je velmi chytrý.
MetaGPT X (MGX) je pro vývojáře velmi cenným nástrojem. Funguje jako celý tým agentů AI, kteří spolupracují na vývoji softwaru, čímž zefektivňují vývojový proces. Způsob, jakým rozděluje úkoly, jako je kódování, plánování a analýza dat, na samostatné agenty, kteří spolupracují, je velmi chytrý.
7. Amazon CodeWhisperer (nejlepší pro návrhy kódu AI s integrací AWS a bezpečnostními kontrolami)
Amazon CodeWhisperer je AI asistent pro kódování, který pomáhá vývojářům rychleji psát, kontrolovat a zabezpečit kód. Poskytuje návrhy kódu v reálném čase při psaní, které vycházejí z kontextu aktuálního souboru a předchozího kódu. Je navržen tak, aby se hladce integroval do IDE jako VS Code, JetBrains a AWS Cloud9, a funguje ve více než 15 jazycích, včetně Pythonu, Javy, JavaScriptu a TypeScriptu.
CodeWhisperer detekuje nebezpečné vzorce, označuje pevně zakódované přihlašovací údaje a navrhuje bezpečnější implementace. Je obzvláště užitečný při práci s AWS SDK, automaticky doplňuje úryvky kódu specifické pro daný zdroj na základě osvědčených postupů pro služby jako S3, Lambda a DynamoDB.
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Učí se z vašeho kódového základu, aby poskytoval stylově konzistentní návrhy pro vývoj softwaru.
- Skenování kódu s opravami pomocí AI detekuje a navrhuje opravy bezpečnostních zranitelností, jako jsou odhalené klíče nebo nebezpečné dotazy.
- Funguje v různých IDE s integrovanou podporou pro CLI pověření a AWS kontext.
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Méně užitečné mimo komplexní projekty zaměřené na AWS nebo v případě, že je vyžadováno hluboké přizpůsobení chování modelu.
Ceny Amazon CodeWhisperer
- Zdarma
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon CodeWhisperer?
Jak řekl jeden recenzent G2:
Nejlepší vlastností Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný a při pravidelném používání výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Jeho pomoc při kódování také hrála klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.
Nejlepší vlastností Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný a při pravidelném používání výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Jeho pomoc při kódování také hrála klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.
8. Cursor (nejlepší pro párové programování AI ve vašem IDE s komplexním asistentem pro kódování)
Cursor AI je asistent pro kódování založený na umělé inteligenci, který je přímo zabudován do odvozené verze VS Code. Je navržen tak, aby fungoval jako programátor, který rozumí vaší kódové základně, pomáhá vám ladit a umožňuje vám upravovat soubory pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Můžete zvýrazňovat řádky, klást otázky v chatu a získávat kontextové doplnění nebo úpravy kódu, aniž byste museli přepínat mezi několika záložkami nebo různými nástroji pro vývoj softwaru.
Jeho hluboká kontextová správa indexuje celé vaše repozitáře, rozumí závislostem a pomáhá s rozsáhlými úpravami napříč více soubory. Vývojáři mohou požádat Cursor, aby vysvětlil, co funkce dělá, refaktoroval kód nebo dokonce prozkoumal historii Git pomocí konverzačního uživatelského rozhraní.
Nejlepší funkce Cursor AI
- Umožňuje vám zvýraznit jakýkoli kód a požádat o změny nebo vysvětlení pomocí přirozeného jazyka přímo v editoru.
- Cursor můžete používat společně s GitHub Copilot, abyste mohli využívat výhody obou AI nástrojů.
- Můžete sdílet AI výzvy, nastavení kódování a nastavení se svým týmem, abyste zajistili konzistenci a rychlejší zapracování nových zaměstnanců.
Omezení Cursor AI
- Výkon AI se může lišit; někdy poskytuje přesné výsledky, jindy se však bez zjevného důvodu odchýlí od správného směru.
Ceny Cursor AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze kurzoru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cursor AI?
Jak řekl jeden recenzent G2:
Dokáže vytvořit základní frontend z jediného příkazu, s možnostmi „Souhlasím“ a „Pokračovat“, které vypadají čistě a profesionálně. Také se hladce propojuje se Supabase pro full-stack aplikace, což zjednodušuje proces a šetří spoustu času.
Dokáže vytvořit základní frontend z jediného příkazu, s možnostmi „Souhlasím“ a „Pokračovat“, které vypadají čistě a profesionálně. Také se hladce propojuje se Supabase pro full-stack aplikace, což zjednodušuje proces a šetří spoustu času.
📈 Rychlá statistika: 62 % vývojářů aktivně využívá nástroje umělé inteligence ve svých vývojových pracovních postupech, což je nárůst oproti 44 % v předchozím roce.
Hledáte alternativu k Devin AI? ClickUp může být právě tím, co potřebujete.
Devin AI možná odstartoval tuto vlnu, ale tyto nástroje ji využívají mnohem vyváženěji. Ať už ladíte, vytváříte full-stack aplikace nebo jen chcete AI, která rozumí vašemu kódu, existuje chytřejší a lepší alternativa.
Pokud potřebujete kompletní pracovní prostor, který spojuje dokumentaci, sprinty a automatizaci založenou na umělé inteligenci, ClickUp je navržen pro produktivitu vývojářů ve velkém měřítku. Díky funkcím, jako je AI rozpoznávající kód, přizpůsobitelní agenti a integrace GitHub/GitLab, je to více než jen asistent; je to kompletní pracovní prostor navržený pro zvýšení produktivity vývojářů.
Vyzkoušejte to a začněte pracovat s větším soustředěním a méně překážkami.