Top 10 softwarů pro rezervaci místností pro kanceláře v roce 2025

Stalo se vám někdy, že jste s notebookem v ruce obcházeli kancelář a hledali volnou zasedací místnost? Věděli jste, že 40 % zaměstnanců, stejně jako vy, ztrácí až 30 minut denně pouhým hledáním vhodné zasedací místnosti?
To není jen frustrující, ale také snižuje produktivitu. Ať už se jedná o důležitou schůzku s klientem nebo rychlou synchronizaci týmu, poslední věc, na kterou chcete trávit čas, je boj o konferenční místnosti a pátrání v kalendáři.
Právě k tomu slouží software pro rezervaci místností. Správný rezervační systém eliminuje konflikty v plánování, zabraňuje neúčasti a zajišťuje hladký průběh schůzek díky dostupnosti v reálném čase a chytrým připomenutím.
Sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů pro rezervaci místností ( ClickUp je na prvním místě!), které vám pomohou zefektivnit využití prostoru, ušetřit čas a získat zpět kontrolu nad svým kalendářem.
Co byste měli hledat v softwaru pro rezervaci místností?
Správný software pro rezervaci místností by měl umět víc než jen rezervovat místo. Měl by umět myslet dopředu, nebránit vám v práci a zajistit, aby každá schůzka začala včas (a aby v místnosti byli ti správní lidé).
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru systému pro plánování konferenčních místností, aby vaše schůzky byly produktivní:
- Dostupnost místností v reálném čase: Nástroje, které vašemu týmu poskytují okamžitý přehled o tom, které místnosti jsou volné, obsazené nebo již rezervované. Už žádné nepříjemné přerušování typu „je tu někdo?“, dohady a konflikty schůzek.
- Integrace kalendáře a e-mailu: Software, který se hladce synchronizuje se stávajícími obchodními nástroji a Google Workspace, Kalendářem, Microsoft Outlookem a e-mailovými připomenutími. Váš tým už nebude muset zmeškat žádnou rezervaci ani používat pět aplikací, aby rezervoval jednu místnost.
- Interaktivní půdorysy: Funkce, které zobrazují interaktivní zobrazení místností a vizualizace uspořádání kanceláří, kde můžete kliknout na zasedací místnosti a snadno je rezervovat. Takový software pro rezervaci zasedacích místností je nezbytný zejména v případě větších kanceláří a hybridních uspořádání.
- Chytrá pravidla rezervace: Nástroje, které nastavují omezení, jako je maximální obsazenost, limity délky rezervace a přednostní přístup pro konkrétní týmy. Díky tomu zůstává vše spravedlivé a organizované i během špičky a nedochází k problémům s plánováním v práci.
- Bezdotykové přihlášení a odhlášení: Software, který nabízí QR kódy nebo senzory k potvrzení, kdo prostor využívá, čímž se snižuje počet fiktivních rezervací. To také pomáhá sledovat využití prostoru pro lepší plánování.
- Funkce pro správu návštěvníků: Funkce pro rezervaci zasedacích místností pro návštěvy klientů nebo dodavatelů a propojení s přihlášením hostů.
- Analýza využití a přehledy: Software, který sleduje, které místnosti jsou nejvíce využívány, jak často dochází ke zrušení rezervací a kde dochází ke ztrátě efektivity využití prostoru.
Přehled nejlepších softwarů pro rezervaci místností
Zde je přehled nejzajímavějších softwarů pro rezervaci místností, ze kterých si můžete vybrat:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Hladká rezervace místností a koordinace týmů; Start-upy, malé a střední podniky a velké společnosti
|Kalendář s umělou inteligencí, správa úkolů, šablony schůzek, integrace s Google Calendar, Outlookem a Calendly, AI Notetaker a šablony pro správu kancelářských prostor.
|Navždy zdarma, přizpůsobení pro podniky
|Skedda
|Automatizace kontroly přístupu do konkrétních zasedacích místností; malé a střední podniky a velké společnosti
|Vlastní pravidla rezervace, oznámení o přihlášení návštěvníků, připomenutí přes Slack/e-mail, interaktivní mapy a online platby.
|Cena od 99 $/měsíc
|Kadence
|Hybridní týmy; startupy, malé a střední podniky a velké společnosti
|Dostupnost místností v reálném čase, prediktivní inteligence, upozornění ve Slacku/MS Teams, integrace s Outlookem/Google Kalendářem a živá analýza využití místností.
|Cena začíná na 4 $/měsíc za aktivního uživatele.
|OfficeRnD
|Přizpůsobení zasedacích místností; malé a střední podniky a velké společnosti
|Opakované rezervace schůzek, centralizované stavy místností, analýzy využití místností a možnosti rezervace pro administrátory.
|Ceny začínají na 99–185 USD/měsíc.
|inspace
|Analýza využití místností a pracovišť; malé a střední podniky a velké společnosti
|Přihlášení pomocí NFC, interaktivní mapy, pravidla rezervace, digitální značení a využitelné metriky
|Cena začíná na 3,99 $ za uživatele a měsíc.
|Roomzilla
|Rezervace místností jedním kliknutím; malé a střední podniky
|Rezervace pomocí QR kódů, automatické zrušení, pravidla schvalování, interaktivní mapy a aktualizace v reálném čase.
|Zdarma, od 12 $ za zdroj
|Robin
|Podniky s velkými kancelářskými prostory a vzdálenými týmy; Podniky
|Sdílené pracovní stoly, prioritní rezervace, interaktivní mapy kanceláří, check-iny pomocí umělé inteligence a ochrana před opuštěnými schůzkami.
|Ceny na míru
|Teem od iOFFICE
|Vládní agentury; Vláda, podniky
|Autorizace FedRAMP, interaktivní mapy kanceláří, optimalizace pracovního prostoru pomocí umělé inteligence a integrace správy návštěvníků.
|Ceny na míru
|RoomRaccoon
|Hotely a resorty; malé a střední podniky a velké společnosti (pohostinství)
|Automatické aktualizace dostupnosti místností, bezpečné fakturace, přizpůsobitelný rezervační systém a reporty v reálném čase.
|Cena od 236 $/měsíc
|Envoy
|Optimalizace využití konferenčních místností a správy kancelářských prostor; malé a střední podniky a velké společnosti
|Dostupnost označená barevnými kódy, digitální zobrazení rozvrhu, integrace se Slackem/Teams a automatická připomenutí konce schůzky.
|Zdarma, od 131 $/měsíc za lokalitu
Nejlepší software pro rezervaci místností
Zde jsou některé z nejpoužívanějších softwarů pro plánování místností, které mohou vylepšit váš rezervační systém.
1. ClickUp (nejlepší pro hladkou rezervaci místností a koordinaci týmu)
Představte si následující situaci: za pět minut máte důležitý hovor s klientem, ale zasedací místnost, kterou jste si mysleli, že jste rezervovali, je již obsazena – opět. Zkontrolovali jste kalendář, ale není to jasné. Váš tým používá různé nástroje, nikdo neví, kdo co rezervoval, a vy teď hledáte náhradní prostor.
Vyzkoušejte ClickUp , vaši všestrannou aplikaci pro práci. Jedná se o pracovní centrum s umělou inteligencí a chytrý rezervační systém, který spojuje plánování, spolupráci, sledování a další funkce pod jednou střechou.
Kalendář ClickUp
AI kalendář ClickUp funguje jako vaše velitelské centrum pro rezervaci konferenčních místností. Namísto nepříjemných situací na chodbě nebo dramatických dvojitých rezervací získáte přehledný náhled v reálném čase, které místnosti jsou k dispozici, kdy a na jak dlouho.
Potřebujete si rezervovat čas na brainstorming nebo týdenní poradu? Stačí si vybrat termín.
Ale nejde jen o rezervace. Tento kalendář je vybaven umělou inteligencí. Může optimalizovat celý průběh vašich schůzek. Kalendář automaticky naplánuje schůzky na základě dostupnosti a rozešle připomenutí, aby nikdo nezmeškal schůzku – ani se nedostavil nepozván.
ClickUp Brain
Umělá inteligence ClickUp zkontroluje úkoly, blížící se termíny a dostupnost vašeho týmu a doporučí vám vhodné termíny schůzek.
ClickUp Brain dokonce automaticky blokuje čas na soustředění a v případě konfliktů přeplánuje schůzky, čímž vám pomáhá vyhnout se překrývání a změnám na poslední chvíli.
ClickUp Tasks
Dále si povíme o ClickUp Tasks – operační páteři koordinace vašich zasedacích místností.
Každou naplánovanou schůzku můžete proměnit v úkol. Stačí označit místnost, přiřadit ji svému týmu, nastavit dobu trvání a hotovo.
Vytvoříte tak společný zdroj informací – všichni budou vědět, kdo, jak dlouho a proč využívá daný prostor. Už nebudete muset hádat, pro koho je rezervována „zasedací místnost B“. Ještě lepší je, že můžete přidávat podúkoly a kontrolní seznamy, aby vaše schůzky probíhaly podle plánu a byly produktivní.
Integrace ClickUp
A protože ClickUp se snadno synchronizuje s Google Kalendářem, Outlookem, Microsoft Teams a dalšími špičkovými nástroji pro plánování, celý váš rezervační ekosystém zůstane sladěný.
Díky integraci ClickUp Outlook můžete e-maily převést na úkoly . Alternativně můžete vytvářet nové úkoly z e-mailů, aniž byste museli opustit Outlook.
Díky integraci ClickUp s Google Kalendářem je také aktualizace úkolů v kalendáři hračkou. A pokud potřebujete změnit nebo přidat událost ve svém Google Kalendáři, automaticky se to projeví i v ClickUp.
Podobně integrace ClickUp Calendly vám umožňuje naplánovat schůzku v Calendly a zobrazit ji v ClickUp.
Kromě správy, plánování a koordinace vyniká ClickUp také v oblasti zvyšování produktivity. Nejenže eliminuje chaos spojený s rezervací zasedacích místností, ale také zajišťuje, že samotné schůzky proběhnou zcela bez problémů.
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker je týmový člen, o kterém jste ani nevěděli, že ho potřebujete. Účastní se vašich schůzek, poslouchá, zapisuje klíčové body ze zápisu ze schůzky a – co je nejdůležitější – automaticky generuje akční položky, které se po skončení hovoru promění v úkoly ClickUp.
To znamená, že každá rezervace místnosti vede k zdokumentovaným výsledkům a následným krokům, nikoli pouze k vágním poznámkám a zapomenutým závěrům.
Šablona formuláře pro rezervaci schůzek ClickUp
Potřebujete snadný způsob, jak může váš tým žádat o rezervaci místností nebo plánovat schůzky? Vyzkoušejte šablonu formuláře pro rezervaci schůzek ClickUp.
Umožňuje týmům rezervovat zasedací místnosti bez jakýchkoli potíží a zajišťuje, že každá žádost o schůzku je jasná a konzistentní, čímž se zabrání překrývání schůzek v rozvrhu. Kromě toho můžete zaznamenat všechny důležité podrobnosti, jako je datum, čas, místo, účastníci, program schůzky a potřebné zdroje.
Pro ty, kteří spravují větší prostory – například kampus, coworkingové prostory nebo sídlo společnosti – je tu šablona ClickUp Office Space Management Template, která posune vaši práci na vyšší úroveň.
Umožní vám přidělovat stoly a konferenční prostory, sledovat využití místností, spravovat požadavky na údržbu a dokonce optimalizovat uspořádání pro maximální produktivitu. Můžete vizualizovat svůj prostor, efektivně plánovat a řídit svou kancelář jako dobře promazaný stroj.
Ve světě překrývajících se kalendářů a přeplněných rozvrhů je ClickUp vaším komplexním správcem schůzek. Pomáhá vám organizovat efektivní schůzky a udržovat synchronizaci všech prostor, úkolů a členů týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Umožněte členům rezervovat místnosti prostřednictvím formulářů ClickUp, spravovat více prostorů a zefektivnit fakturaci nebo přístup.
- Proměňte rezervaci zasedacích místností v automatizovaný pracovní postup s více než 50 spouštěči.
- Koordinujte rezervace učeben a konferenčních místností, synchronizujte je s akademickými kalendáři a automatizujte oznámení pro zaměstnance a studenty.
- Integrujte rezervaci místností s řízením projektů a zajistěte, aby schůzky, úkoly a následné kroky byly sledovány na jednom místě.
- Přeložte poznámky ze schůzek do více než 10 jazyků
- Ukládejte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker a nahrávky schůzek pomocí ClickUp Clips, abyste je měli rychle po ruce a předešli zbytečným schůzkám.
- Využijte šablony programu PowerPoint pro organizaci a strukturování diskusí, abyste zkrátili délku schůzek.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům mohou rozsáhlé funkce zpočátku připadat trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel ClickUp říká:
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby od svého týmu po každé schůzce. Pomůže vám to snížit počet zbytečných schůzek a udržet zasedací místnosti volné pro urgentní konference.
2. Skedda (nejlepší pro automatizaci kontroly přístupu do konkrétních zasedacích místností)
Od roku 2023 do roku 2024 se celková obsazenost kanceláří zdvojnásobila, a to z 30 % na 60 %. To znamená více lidí, více schůzek a ano... více šancí na konflikty ohledně prostoru.
Elegantní a centralizovaná platforma Skedda vám umožní spravovat přidělování pracovních stolů, plánování zasedacích místností a organizaci sdílených prostor. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop, online platbám a přihlášení přes sociální sítě mohou správci kanceláří a provozovatelé coworkingových prostor snadno a s minimálním úsilím zpracovávat rezervace.
Můžete také nastavit kontrolu přístupu k určitým místnostem, aby byl prostor pro vaše důležité schůzky vždy k dispozici.
Nejlepší funkce Skedda
- Přizpůsobte si podmínky rezervace, vlastní pole a pravidla pro specializované vybavení a různé konferenční prostory.
- Návštěvníci se mohou přihlásit na určeném tabletu a obdrží okamžité oznámení o svém příjezdu.
- Posílejte připomenutí check-inu přes Slack a e-mail a automaticky uvolňujte nevyužité prostory, abyste se vyhnuli fiktivním rezervacím.
- Umožněte vzdáleným týmům snadno najít svou kancelářskou čtvrť pomocí podrobných interaktivních map a vizualizací půdorysů.
Omezení Skedda
- Někdy uvádí schůzky ve špatných časových pásmech.
- Chybí funkce přizpůsobení
Ceny Skedda
- Starter: 99 $/měsíc
- Plus: 149 $/měsíc
- Premier: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skedda
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 220 recenzí)
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu o efektivitě schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
V dalším průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, pokud by to bylo možné.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na důležitější práci. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů za pomoci ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace, i když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek v ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
3. Kadence (nejlepší pro hybridní týmy)
64 % zaměstnanců uvádí, že jejich společnost v současné době funguje na hybridním modelu. Pokud jste jedním z nich, Kadence je pro vás ideálním softwarem pro plánování zasedacích místností.
Tento systém rezervace zasedacích místností nabízí moderní systém rezervace místností přizpůsobený hybridním týmům, který poskytuje přehled o dostupných zasedacích místnostech na více místech v reálném čase.
Můžete filtrovat místnosti podle umístění, kapacity nebo vybavení a rezervovat je přímo ze svého mobilního zařízení nebo počítače. Zobrazení místností v systému a funkce rychlé rezervace zajišťují, že plánování konferenčních místností je transparentní a bezproblémové.
Nejlepší funkce Kadence
- Získejte přístup k prediktivní inteligenci o obsazenosti pracoviště
- Díky upozorněním ve Slacku a MS Teams budete mít vždy aktuální informace o tom, kdy váš tým přijde do kanceláře a kdy na poslední chvíli zrušil schůzku.
- Přizpůsobte si vybavení zasedací místnosti podle svých potřeb.
- Rezervujte si zasedací místnosti přímo z kalendáře Outlook a Google.
- Pomozte vedoucím kanceláří minimalizovat konflikty při rezervacích pomocí připomínek k check-inu, automatického uvolňování nevyužitých místností a analýzy využití místností v reálném čase.
Omezení Kadence
- Při pokusu o změnu rezervace místnosti často dochází k poruchám.
- Sekce s přehledy není příliš podrobná.
Ceny Kadence
- Standard: 4 $/měsíc za aktivního uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kadence
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kadence?
Pokud je systém správně nastaven, je jeho používání velmi snadné. Stačí několik kliknutí, abyste zjistili, která místa nebo místnosti jsou volná, a potvrdit rezervaci. Musíte se přihlašovat pokaždé, když provádíte rezervaci. Je to docela nepříjemné a pokud to neuděláte včas, vaše rezervace bude zrušena.
Pokud je systém správně nastaven, je jeho používání velmi snadné. Stačí několik kliknutí, abyste zjistili, která místa nebo místnosti jsou volná, a potvrdit rezervaci. Musíte se přihlašovat pokaždé, když provádíte rezervaci. Je to docela nepříjemné a pokud to neuděláte včas, vaše rezervace bude zrušena.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro hotely, které přinášejí nový rozměr zážitku hostů
4. OfficeRnD (nejlepší pro přizpůsobení zasedacích místností)
Každý tým potřebuje při pořádání online schůzek různé vybavení, ať už se jedná o tabule pro brainstorming, vybavení pro videokonference s klienty nebo další židle pro hybridní porady.
S OfficeRnD můžete přizpůsobit zasedací místnosti potřebám svého týmu, od přidání vybavení až po nastavení chytrých pravidel rezervace, díky nimž bude plánování jednoduché a bez stresu. A když je hodně práce, mohou se do rezervace místností zapojit vedoucí kanceláře nebo administrátoři a zajistit, aby každý dostal tu správnou místnost ve správný čas.
Tato platforma je vhodná zejména pro coworkingové prostory a firemní prostředí, které vyžadují flexibilní a škálovatelná řešení.
Nejlepší funkce OfficeRnD
- Snadno rezervujte místnosti pro opakující se schůzky
- Přidejte důležité podrobnosti o schůzce a zdroje přímo do každé rezervace.
- Zvýrazněte dostupnost prostor pomocí centralizovaného přehledu stavu místností.
- Sledujte rezervace a přihlášení, míru využití místností, průměrnou délku rezervace a procento neúčasti.
Omezení OfficeRnD
- Pro začínající startupy s omezeným rozpočtem to může být poměrně nákladné.
- Uživatelé uvádějí, že ovládání softwaru je poměrně složité.
Ceny OfficeRnD
- Pro coworkingové a flexibilní prostory: Start: Od 185 $/měsíc Grow: Od 289 $/měsíc Scale: Ceny na míru
- Začátek: Od 185 $/měsíc
- Grow: Od 289 $/měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
- Pro moderní pracoviště: Start: Od 99 $/měsíc Professional: Od 399 $/měsíc Enterprise: Ceny na míru
- Začátek: Od 99 $/měsíc
- Profesionální: Od 399 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Začátek: Od 185 $/měsíc
- Grow: Od 289 $/měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
- Začátek: Od 99 $/měsíc
- Profesionální: Od 399 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OfficeRnD
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OfficeRnD?
Líbí se mi, jak je platforma plynulá. Je velmi uživatelsky přívětivá a snadno se v ní orientuje. Pro potřeby naší organizace a požadavky při rezervaci místnosti v naší kanceláři je funkce schůzek nezbytná. Bylo by výhodné mít možnost povolit požadavek na tento formulář, aby se náš tým mohl připravit na příjezd našich zaměstnanců do kanceláře.
Líbí se mi, jak je platforma plynulá. Je velmi uživatelsky přívětivá a snadno se v ní orientuje. Pro potřeby naší organizace a požadavky při rezervaci místnosti v naší kanceláři je funkce schůzek nezbytná. Bylo by výhodné mít možnost povolit požadavek na tento formulář, aby se náš tým mohl připravit na příjezd našich zaměstnanců do kanceláře.
🧠 Zajímavost: Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, přísahá na produktivitu zvyšující sílu ledové zasedací místnosti, kde udržuje teplotu na 15 °C. Vypadá to, že jediné, co se v té místnosti zahřívá, jsou diskuse!
5. inspace (nejlepší pro analýzu využití místností a pracovišť)
K optimalizaci pracovního prostoru potřebujete údaje v reálném čase o tom, jak jsou využívány vaše zasedací místnosti a stoly. Systém přihlašování s podporou NFC na této platformě zajišťuje, že prostor je rezervován pouze pro rezervace, které se skutečně uskuteční, a nevyužité místnosti se automaticky uvolní pro ostatní.
Kromě správy rezervací místností vám ukáže, jak přesně je prostor využíván a co je třeba změnit, aby vyhovoval potřebám vašeho týmu.
Můžete si okamžitě prohlédnout dostupné konferenční místnosti, zkontrolovat rozvrhy a rezervovat prostory z jakéhokoli zařízení, včetně interaktivních panelů v místnostech. Navíc nabízí přizpůsobitelné zasílání zpráv, aktualizace v reálném čase a snadnou koordinaci pro hladký a příjemný průběh schůzek s klienty a týmy.
Nejlepší funkce inspace
- Nastavte pravidla rezervace, spravujte role uživatelů a zajistěte, aby konkrétní prostory mohly rezervovat pouze oprávněné osoby.
- Nabídněte návštěvníkům digitální značení pro rezervaci zasedacích místností
- Získejte přístup k interaktivním mapám vašeho půdorysu na intuitivním rozhraní platformy a umožněte zaměstnancům rezervovat stoly, zasedací místnosti, parkovací místa a další.
- Využijte výhody podrobné kontroly přístupu a praktických metrik.
omezení prostoru
- Uživatelská zkušenost není příliš plynulá.
- Někdy budete muset stránku několikrát obnovit, abyste si mohli rezervovat místnosti.
Ceny inspace
- Starter: 3,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 7,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze inspace
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? 49 % všech pracovních prostor je extrémně málo využíváno, v průměru méně než jednu hodinu denně.
6. Roomzilla (nejlepší pro rezervace místností jedním kliknutím)
Nikdo nechce procházet několika schvalovacími kroky jen proto, aby si rezervoval zasedací místnost. Ještě frustrující je to v případě urgentní konference.
Roomzilla vám umožňuje rezervovat místnosti pouhým naskenováním QR kódu. Funkce automatického zrušení a schvalovací fronty pomáhají snížit počet neúčasti a zefektivnit proces rezervace. Platforma je vysoce přizpůsobivá, podporuje hot-desking, desk hoteling a tradiční rezervace konferenčních místností, což z ní činí univerzální řešení pro moderní a flexibilní pracoviště.
Nejlepší funkce Roomzilla
- Využijte digitální check-iny a automatická zrušení rezervací k optimalizaci pracovních prostor.
- Rezervujte si místnosti a coworkingové prostory rychle pomocí QR kódů.
- Nastavte pravidla schvalování pro konkrétní místnosti nebo zdroje a zajistěte, aby správní kontrolu procházely pouze prostory s vysokou prioritou.
- Maximalizujte efektivitu pomocí interaktivních map a aktualizací rezervací v reálném čase.
Omezení Roomzilla
- Funkce reportování není dostatečně podrobná.
- Nemá mobilní aplikaci
Ceny Roomzilla
- Zdarma
- Standard: 12 $/zdroj
- Podnikání: 20 $ za místnost a 12 $ za stůl na vybavení
Hodnocení a recenze Roomzilla
- G2: 4,3/5 hvězdiček (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Robin (nejlepší pro podniky s velkými kancelářskými prostory a vzdálenými týmy)
Pro velké podniky může být správa konferenčních místností v rozsáhlých kancelářských prostorech a na více místech logistickou noční můrou, zejména pokud máte hybridní model práce. Robin je software pro rezervaci zasedacích místností, který je navržen tak, aby vyhovoval potřebám těchto podniků.
Díky hot deskingu, prioritní rezervaci a centralizovanému přehledu místností můžete rychle najít ideální prostor a vyřešit konflikty v plánování pro vaše týmy pracující na dálku i v kanceláři. Můžete dokonce rezervovat parkovací místa a optimalizovat zobrazení místností a rozvržení kanceláře pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce Robin
- Rezervujte místnosti prostřednictvím Microsoft Outlook a MS Teams.
- Získejte přístup k automatickým návrhům místností a interaktivním mapám kanceláří.
- Zajistěte optimální využití zasedacích místností pomocí umělé inteligence pro automatické přihlašování, ochranu před opuštěnými schůzkami a inteligentní návrhy prostorů.
- Nabídněte zaměstnancům a návštěvníkům interaktivní kiosky s mapami, které jim pomohou orientovat se ve vašich kancelářských prostorách.
Omezení Robin
- Úprava půdorysu je poněkud složitá a často vyžaduje podporu poskytovatele služeb.
- Rezervační systém přes Outlook nefunguje správně.
Ceny Robin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Robin
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (více než 70 recenzí)
Co o Robin říkají skuteční uživatelé?
Líbí se mi, jak snadné je spravovat místnosti a informace o tom, co každá místnost obsahuje. Líbí se mi uživatelské rozhraní aplikace, díky kterému je pro naše zaměstnance velmi snadné ji používat.
Líbí se mi, jak snadné je spravovat místnosti a informace o tom, co každá místnost obsahuje. Líbí se mi uživatelské rozhraní aplikace, díky kterému je pro naše zaměstnance velmi snadné ji používat.
8. Teem od iOFFICE (nejlepší pro vládní agentury)
Teem od iOffice je systém pro rezervaci zasedacích místností schválený FedRAMP, který je ideální pro vládní agentury a společnosti pracující s vysoce citlivými údaji.
Kombinuje rezervace stolů a místností s analýzou pracoviště a orientací v prostoru. Nabízí také Eptura AI, která vám pomůže optimalizovat pracovní prostor a zlepšit provozní efektivitu.
Kromě rezervace zasedacích místností jej můžete použít k plánování údržby kancelářských prostor, zadávání požadavků na služby a sledování harmonogramů schůzek a rozpočtů na vybavení.
Tento software pro rezervaci zasedacích místností je užitečný pro podniky a vzdělávací instituce, které hledají jednotnou platformu pro správu všech aspektů rezervací pracovišť a toku návštěvníků.
Nejlepší funkce Teem od iOFFICE
- Získejte přístup k interaktivním mapám kanceláří, abyste mohli rezervovat a vyhledávat zasedací místnosti.
- Využijte umělou inteligenci k rezervaci pracovních prostor podle vašich preferencí a nechte zaměstnance vybrat si stoly v blízkosti svých kolegů.
- Prohlížejte si údaje o využití pracovního prostoru, rezervacích a pronájmech v analytickém panelu.
- Integrujte jej s řešením pro správu návštěvníků a digitálními informačními tabulemi a vylepšete tak plánování konferenčních místností.
Omezení aplikace Teem od iOFFICE
- Uživatelé hlásí špatný zákaznický servis
- Tento nástroj má strmou křivku učení.
Ceny Teem od iOFFICE
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teem od iOFFICE
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 40 recenzí)
🧠 Zajímavost: Slavné „pravidlo dvou pizz“ společnosti Amazon říká, že žádná schůzka by neměla být tak velká, aby dvě pizzy nestačily nakrmit celou skupinu. Docela šikovný nápad, jak zabránit příliš dlouhým a frustrujícím schůzkám, že?
9. RoomRaccoon (nejlepší pro hotely a resorty)
Překrývající se rezervace, ruční aktualizace a neustálé žádosti o rezervace mohou přetížit i ten nejorganizovanější hotelový personál. RoomRaccoon je komplexní software pro správu hotelů, který vyniká automatizací administrativy recepce a back-office operací v prostředí pohostinství.
Jeho systém správy nemovitostí (PMS) zahrnuje robustní rezervační engine, správce kanálů a reportování v reálném čase, což hotelům a penzionům umožňuje zefektivnit rezervace pokojů a maximalizovat výnosy.
Jedná se o chytré řešení, které pomáhá hotelierům šetřit čas, omezit chyby a zajistit hladký průběh od přihlášení až po odhlášení.
Nejlepší funkce RoomRaccoon
- Automaticky aktualizujte dostupnost místností na všech rezervačních platformách.
- Přijímejte platby přímo přes platformu pomocí bezpečného automatizovaného fakturačního systému.
- Odesílejte automatické e-maily a zprávy s potvrzeními, upomínkami a nabídkami dalších produktů.
- Spravujte pokoje pro hosty, zasedací místnosti a prostory pro akce pomocí přizpůsobitelného rezervačního systému a více než 300 integrací.
- Sledujte obsazenost, tržby a trendy v rezervacích pomocí integrovaných analytických nástrojů pro správu prostor na základě dat.
Omezení RoomRaccoon
- Je dražší než alternativy.
- Chybí integrace se službami třetích stran.
Ceny RoomRaccoon
- Vstup: 236 $/měsíc
- Starter: 300 $/měsíc
- Premium: 441 $/měsíc
- Enterprise: 620 $/měsíc
Hodnocení a recenze RoomRaccoon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 hvězdiček (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RoomRaccoon?
Systém je snadno použitelný a perfektně funguje pro náš butikový hotel. Výhodou je, že nemusíte nastavovat všechny mapy a ceny pro OTA, což může být komplikované. Dobré je, že mají články a zákaznický servis, které vám pomohou.
Systém je snadno použitelný a perfektně funguje pro náš butikový hotel. Výhodou je, že nemusíte nastavovat všechny mapy a ceny pro OTA, což může být komplikované. Dobré je, že mají články a zákaznický servis, které vám pomohou.
10. Envoy (nejlepší pro optimalizaci využití konferenčních místností a správu kancelářských prostor)
Envoy je software pro plánování konferenčních místností, který umožňuje intuitivní a efektivní rezervaci místností a správu prostor. Díky barevně odlišeným indikátorům dostupnosti a digitálním displejům s rozvrhem umístěným před každou zasedací místností můžete snadno najít a rezervovat prostor, který odpovídá vašim potřebám.
Systém rezervace zasedacích místností dokonce zasílá v reálném čase upozornění na rezervaci menších prostor a uvolnění místností prostřednictvím aplikace Slack.
Díky ovládacím prvkům pro ochranu soukromí a automatickým připomenutím konce schůzky je tento systém rezervace zasedacích místností skvělou volbou pro organizace, které se zaměřují na minimalizaci nevyužitého prostoru.
Nejlepší funkce Envoy
- Potvrďte rezervaci místnosti klepnutím na check-in v místnosti nebo přímo ve Slacku nebo Teams.
- Identifikujte nejoblíbenější místnosti a vybavení, abyste optimalizovali kancelářské prostory.
- Automatické uvolňování místností, abyste získali prostor pro urgentní schůzky
- Najděte a rezervujte nejbližší volnou místnost pomocí mobilní aplikace Envoy s funkcí založenou na poloze.
Omezení Envoy
- Uživatelé hlásí, že nástroj má problémy s rychlostí načítání.
- Pokud máte velký tým, cena se může vyšplhat.
Ceny Envoy
- Návštěvníci: Základní: Navždy zdarma Standardní: 131 $/měsíc za lokalitu Prémiové: 395 $/měsíc za lokalitu Podnikové: Ceny na míru
- Základní: Navždy zdarma
- Standard: 131 $/měsíc za jednu lokalitu
- Premium: 395 $/měsíc za jednu lokalitu
- Enterprise: Ceny na míru
- Virtuální recepce: 199 $/měsíc za jednu lokalitu
- Pracoviště: Standard: 3 $/měsíc za aktivního uživatele Premium: 5 $/měsíc za aktivního uživatele Premium Plus: 7 $/měsíc za aktivního uživatele
- Standard: 3 $/měsíc za každého aktivního uživatele
- Premium: 5 $/měsíc za aktivního uživatele
- Premium Plus: 7 $/měsíc za aktivního uživatele
- Connect: Ceny na míru
- Základní: Navždy zdarma
- Standard: 131 $/měsíc za jednu lokalitu
- Premium: 395 $/měsíc za jednu lokalitu
- Enterprise: Ceny na míru
- Standard: 3 $/měsíc za každého aktivního uživatele
- Premium: 5 $/měsíc za aktivního uživatele
- Premium Plus: 7 $/měsíc za aktivního uživatele
Hodnocení a recenze Envoy
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 420 recenzí)
Co říkají o Envoyu skuteční uživatelé?
Snadné použití a flexibilita. Je velmi snadné přidat nová datová pole, která potřebujeme zaznamenat, a školicí materiály jsou velmi dobře zpracované. Software je sám o sobě intuitivní, ale materiály jsou snadno srozumitelné.
Snadné použití a flexibilita. Je velmi snadné přidat nová datová pole, která potřebujeme zaznamenat, a školicí materiály jsou velmi dobře zpracované. Software je sám o sobě intuitivní, ale materiály jsou snadno srozumitelné.
📖 Přečtěte si také: Discovery Meeting: Co to je a jak ho provést
Proměňte každou schůzku v hladký a bezproblémový zážitek s ClickUp
Spolehlivý software pro rezervaci zasedacích místností je stejně důležitý, protože pomáhá vašemu týmu trávit méně času koordinací a více času spoluprací.
Zatímco výše uvedené nástroje nabízejí výkonné funkce pro plánování, nejlepší platformy pro plánování místností jdou nad rámec pouhé rezervace. Pomáhají vám optimalizovat využití prostoru, udržovat všechny v synchronizaci a zefektivnit schůzky pomocí řešení založených na umělé inteligenci.
Ať už spravujete zasedací místnosti, sdílené pracovní stoly nebo společné prostory, ClickUp je řešením, které vyhovuje všem vašim potřebám. Od kalendáře založeného na umělé inteligenci, který zajišťuje inteligentní, integrované a výsledkově orientované schůzky, až po snadnou integraci s nástroji pro plánování – získáte vše, co potřebujete, aby vaše týmy mohly pořádat včasné a efektivní schůzky.
Ať už jste vedoucí kanceláře, který se snaží zastavit každodenní chaos, správce univerzity koordinující přednáškové sály nebo firemní tým, který se snaží organizovat schůzky, které skutečně fungují, ClickUp zajistí, že proces rezervace místností bude stejně hladký jako samotná schůzka.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přesvědčte se sami!