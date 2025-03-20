10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro hotely, které mění zážitky hostů

Odvětví pohostinství se vždy přizpůsobovalo měnícím se potřebám zákazníků, ale s rychlým pokrokem v oblasti technologií, zejména umělé inteligence (AI) pro hotely, se způsob, jakým tyto potřeby uspokojujeme, drasticky změnil.
Hotelová AI se z módního pojmu stala klíčovou součástí provozu. Podle nedávné zprávy si více než polovina (58 %) hotelových hostů myslí, že AI by mohla skutečně zlepšit jejich pobyt.
Jakmile se naučíte AI nástroje promyšleně používat, můžete hostům nabídnout výjimečné zážitky, aniž byste ztratili osobní přístup.
Na základě výzkumu a testování provedeného týmem ClickUp jsem v tomto článku sestavil seznam 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro pohostinství.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro pohostinství?
Nástroj umělé inteligence by měl být dostatečně sofistikovaný, aby zvládal komplexní data a automatizaci úkolů, a zároveň dostatečně uživatelsky přívětivý, aby jej váš tým mohl snadno používat.
Toto byste měli hledat v hotelové AI:
- Personalizace pro hosty: Nástroje umělé inteligence, které analyzují preference a chování hostů a poskytují personalizovaná doporučení, jako jsou návrhy pokojů, stravování a aktivit na míru, zlepšují celkový zážitek hostů.
- Automatizace rutinních úkolů: Správný nástroj umělé inteligence by měl automatizovat opakující se úkoly, včetně přihlášení hostů, přidělování pokojů a dotazů hostů, aby se personál mohl soustředit na složitější úkoly zaměřené na zákazníka.
- Integrace se stávajícími systémy: Nástroj umělé inteligence by měl být hladce integrován do systémů správy nemovitostí (PMS), rezervačních platforem a dalšího hotelového softwaru.
- Analýza dat a poznatky: Nástroj pro analýzu dat a reporting v reálném čase by měl usnadnit informované rozhodování tím, že nabízí funkce jako předpovídání poptávky, řízení výnosů a sledování obsazenosti.
- Škálovatelnost: Nástroj umělé inteligence by měl být škálovatelný podle růstu vašeho hotelu a přizpůsobovat se podnikům všech velikostí – od butikových hotelů po velké resorty – a zároveň vyhovovat rostoucí poptávce.
- Nákladová efektivita: AI by měla zlepšit provoz a zároveň poskytovat hodnotu za peníze. Zvažte dlouhodobé výhody, jako je zvýšená efektivita a spokojenost hostů, spíše než jen počáteční náklady.
🧠 Zajímavost: V nedávném průzkumu téměř 60 % severoamerických turistů ve věku do 45 let uvedlo, že využívá AI jako inspiraci a pomoc při plánování cest.
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte, jak nástroje založené na umělé inteligenci mění odvětví pohostinství tím, že zlepšují zážitky hostů a zefektivňují provoz hotelů.
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu hotelu s úkoly založenými na umělé inteligenci
- Zingle: Nejlepší pro komunikaci založenou na umělé inteligenci
- Revinate: Nejlepší pro správu údajů o hostech
- ALICE: Nejlepší pro řízení provozu pomocí umělé inteligence
- Guestline: Nejlepší pro správu nemovitostí
- Kipsu: Nejlepší pro sjednocenou komunikaci
- AskSuite: Nejlepší pro podporu hostů založenou na umělé inteligenci
- StayNTouch: Nejlepší pro správu hotelů zaměřenou na mobilní zařízení
- IDeaS Revenue Solutions: Nejlepší pro správu výnosů
- RoomRaccoon: Nejlepší pro správu recepce
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro hotely
Pojďme se podívat na to nejzajímavější – pochopit, čím se tyto nástroje odlišují a jak mohou zlepšit provoz hotelu.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu hotelu s úkoly založenými na umělé inteligenci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje správu hotelu a zákaznický servis . Díky funkcím automatizace úkolů založeným na umělé inteligenci je ideálním řešením pro správu složitých hotelových rozvrhů, koordinace personálu a každodenních operací.
Přidáním funkcí umělé inteligence ClickUp Brain do svého pracovního postupu můžete automatizovat opakující se úkoly, jako jsou plány úklidu pokojů, požadavky na údržbu a následné služby pro hosty, čímž ušetříte čas a snížíte počet chyb.
S ClickUp Brain navíc můžete vytvořit centralizovanou znalostní databázi a zefektivnit tvorbu obsahu, čímž zajistíte, že členové týmu budou mít snadný přístup k důležitým informacím. Ať už se jedná o uvítací e-mail, nabídku pokojové služby nebo často kladené otázky – ClickUp Brain dokáže vše vytvořit, přizpůsobit a uspořádat, díky čemuž bude zákaznický servis hračkou!
Od seznamů pro strukturovanou organizaci úkolů po tabule pro vizuální workflow – ClickUp umožňuje flexibilní zobrazení, které vyhovuje různým pracovním stylům. Týmy mohou přiřazovat úkoly, stanovovat priority, sledovat pokrok a snadno spolupracovat – vše na jedné platformě.
Centralizace komunikace a přidělování úkolů členům týmu s jasnými prioritami a termíny zajišťuje hladkou spolupráci mezi odděleními.
Ganttův diagram a Kanbanova tabule ClickUp vizuálně znázorňují úkoly a časové osy napříč různými odděleními, což týmům umožňuje zůstat v souladu a informováni o stavu projektů.
Kromě robustních funkcí pro správu úkolů nabízejí panely ClickUp podrobné reporty, které umožňují vedení hotelu činit rozhodnutí na základě dat.
ClickUp se navíc hladce integruje s dalšími nástroji pro správu hotelů, čímž zajišťuje plynulý tok dat, který zlepšuje celkový zážitek hostů. To hotelům umožňuje propojit různé aplikace, minimalizovat ruční zadávání dat a maximalizovat provozní soudržnost.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí pro vykonání své práce komunikovat v průměru se 6 lidmi. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby získal potřebné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed. Je to opravdu náročné – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná přehlednost snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcemi Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Celkově lze říci, že komplexní funkce ClickUp zvyšují provozní efektivitu v rámci hotelového managementu a zlepšují zážitek hostů tím, že zajišťují, aby personál mohl rychle a efektivně reagovat na jejich potřeby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte ClickUp s dalšími hotelovými nástroji a sjednoťte komunikaci mezi hosty a týmem.
- Vytvořte znalostní databázi pomocí ClickUp Brain, kde budou mít zaměstnanci okamžitý přístup k SOP, pokynům a podrobnostem o nemovitosti.
- Použijte vlastní vzorce v polích úkolů k výpočtu rozpočtů, nákladů nebo jiných specifických metrik přímo ve vašem pracovním postupu pro přesné finanční sledování.
- Pomocí ClickUp Docs vytvořte marketingové materiály, aby byly často vyhledávané informace, jako jsou často kladené otázky, možnosti stravování nebo místní průvodci, snadno dostupné pro personál nebo dokonce pro samoobslužné použití hosty.
- Posilte bezpečnost a dodržování předpisů tím, že v ClickUp povolíte oprávnění a přístup na základě rolí.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být z této sady funkcí ohromeni, ale mohou využít průvodce pro rychlejší osvojení.
- Mobilní verze postrádá některé funkce a plynulost desktopové aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Vědomí, že nápady a úkoly jsou zdokumentovány a naplánovány, přináší velkou duševní pohodu. Umožňuje vám to soustředit se na úkoly, které máte před sebou. To je rozdíl, který přinesl ClickUp. Umožnil větší transparentnost mezi odděleními a vytvořil jednotný způsob fungování.
Vědomí, že nápady a úkoly jsou zdokumentovány a naplánovány, přináší velkou duševní pohodu. Umožňuje vám to soustředit se na aktuální úkoly. To je rozdíl, který přinesl ClickUp. Umožnil větší transparentnost mezi odděleními a vytvořil jednotný způsob fungování.
2. Zingle (nejlepší pro komunikaci založenou na umělé inteligenci)
Funkce Zingle založené na umělé inteligenci činí komunikaci s hosty neuvěřitelně efektivní a nabízejí personalizované interakce napříč různými kanály. Ohromila mě jeho analýza sentimentu, která identifikuje, kdy hosté mohou potřebovat zvláštní pozornost. To hotelům umožňuje rychle řešit potenciální problémy a zajistit tak proaktivnější zážitek pro hosty.
Nejlepší funkce Zingle
- Zjednodušte provoz díky automatické kategorizaci zpráv, která pomáhá zaměstnancům soustředit se na úkoly s vysokou prioritou.
- Sledujte úroveň spokojenosti hostů pomocí údajů o konverzacích v reálném čase.
- Nastavte předdefinované automatické odpovědi pro konkrétní klíčová slova nebo požadavky.
Omezení Zingle
- Zjistil jsem, že Zingle nedokáže efektivně odesílat hromadné zprávy, což může být omezující pro hotely, které potřebují oslovit mnoho hostů najednou.
- Někteří uživatelé považují funkce automatizovaného zasílání zpráv za omezující, protože možnosti přizpůsobení plánování nebo úpravy automatizovaných pracovních postupů jsou omezené.
Ceny Zingle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zingle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Přečtěte si také: Jak zlepšit orientaci na zákazníka
3. Revinate (nejlepší pro správu údajů o hostech)
Revinate vyniká v využívání technologií umělé inteligence ke zlepšení interakce s hosty a personalizaci marketingu. Využívá algoritmy umělé inteligence k analýze údajů o hostech a vytváření dynamických, personalizovaných e-mailových kampaní.
Nejlepší funkce Revinate
- Získejte jasný přehled o stavu své databáze z ovládacího panelu Revinate Guests.
- Integrujte poznatky pomocí sady produktů Revinate (Marketing, Reservation Sales, Ivy a Guest Feedback) do jednotného přehledu.
- Vytvořte filtry pro průběžné časové období a sledujte trendy v příjezdech a odjezdech hostů.
- Provádějte analýzu chování zákazníků na základě statistik zapojení do kampaní, hodnocení sentimentu, historie upsellů, NPS a dalších parametrů.
Omezení Revinate
- Rozhraní platformy je poněkud složité a vyžaduje určitou dobu na osvojení, zejména pro týmy, které nejsou obeznámeny s nástroji CRM.
- Někteří uživatelé upozornili na problémy s nestabilní doručitelností e-mailů, což může mít vliv na míru zapojení hostů.
Ceny Revinate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Revinate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Nejlepší asistenti pro plánování dovolené s využitím umělé inteligence
4. ALICE (nejlepší pro řízení provozu pomocí umělé inteligence)
ALICE od Actabl je jako mít osobního asistenta pro provoz vašeho hotelu. Centralizuje požadavky hostů, přidělování úkolů a úklid. Zejména se mi líbí, jak se hladce integruje do stávajících systémů, což usnadňuje sledování a správu pracovních postupů, aniž by bylo nutné vymýšlet něco nového.
Nejlepší funkce ALICE
- Mějte přehled o nočních obratu díky sledování pokroku prostřednictvím zobrazení PM tabule, které poskytuje jasný přehled o připravenosti pokojů.
- Vytvářejte speciální lístky v rámci každé konverzace s hostem a snadno spravujte požadavky.
- Vytvořte si kurátorskou databázi důvěryhodných místních dodavatelů, restaurací a atrakcí s podporou Google Places.
- Integrujte OpenTable do Actabl a snadno vytvářejte, potvrzujte a upravujte rezervace stravování pro hosty.
Omezení ALICE
- ALICE má tendenci generovat mnoho oznámení, což je přehnané a může rušit.
Ceny ALICE
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ALICE
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ALICE
Naše komunikace se výrazně zlepšila, pokud jde o včasnost a schopnost vytvářet, spravovat a řešit požadavky prostřednictvím různých komunikačních kanálů.
Naše komunikace se výrazně zlepšila, pokud jde o včasnost a schopnost vytvářet, spravovat a řešit požadavky prostřednictvím různých komunikačních kanálů.
👀 Věděli jste? Nedávný průzkum ukazuje, že nadšení spotřebitelů pro umělou inteligenci (AI) předstihuje její přijetí v podnikatelské sféře.
5. Guestline (nejlepší pro správu nemovitostí)
V pohostinství znamená udržení konkurenceschopnosti neustálé přizpůsobování cen poptávce. Guestline tento proces zjednodušuje. Jedná se o systém správy nemovitostí založený na umělé inteligenci, který automatizuje cenové strategie a optimalizuje dostupnost pokojů na různých rezervačních platformách. Jeho funkce přizpůsobování cen v reálném čase umožňují dynamické stanovení cen na základě poptávky.
Nejlepší funkce Guestline
- Sledujte ceny konkurence a dynamicky upravujte ceny svého hotelu, abyste zůstali konkurenceschopní.
- Vyhodnoťte poptávku po pokojích v reálném čase a doporučte úpravy cen
- Automatizujte vyúčtování plateb pomocí denních zpráv a konsolidovaných výpisů pomocí GuestPay.
- Pomocí Rezlynx PMS můžete spravovat přidělování pokojů, zaznamenávat problémy s údržbou a sledovat inventář pokojů, vše na jednom místě.
Omezení Guestline
- Guestline má omezené možnosti přizpůsobení, což je výzvou pro hotely se specifickými požadavky na branding nebo provoz.
- K udržení výkonu jsou nezbytné pravidelné aktualizace.
Ceny Guestline
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Guestline
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Jak zavést efektivní systém řízení zpětné vazby
6. Kipsu (nejlepší pro sjednocenou komunikaci)
Real-time messaging od Kipsu pomáhá zlepšit komunikaci s hosty a umožňuje týmům vytvářet osobnější a pohotovější servisní momenty. Ať už prostřednictvím instant messagingu s hosty nebo díky podrobným analýzám, které vedou ke zlepšení služeb, Kipsu nabízí řešení pro zlepšení etikety zákaznického servisu.
Nejlepší funkce Kipsu
- Sjednoťte komunikaci tím, že spojíte zprávy z SMS, e-mailů a sociálních médií.
- Poskytujte hostům personalizované služby s kompletní sadou funkcí navržených pro luxusní nemovitosti.
- Zapojte hosty v každé fázi, od příjezdu až po odjezd.
- Reagujte proaktivně díky upozorněním v případě vzniku problémů, které vašemu týmu poskytnou náskok při přeměně potenciálního problému na pozitivní zážitek.
Omezení Kipsu
- Uživatelé se občas setkávají s chybami připojení, jako jsou varování „není bezpečné“, které mohou být frustrující a narušovat komunikaci.
- Komplexní integrační nastavení s sebou přináší řadu výzev, zejména při synchronizaci se systémy třetích stran nebo starším softwarem.
Ceny Kipsu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kipsu
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Kipsu říkají skuteční uživatelé
Pro hoteliéry je to fantastické řešení, které jim umožňuje přímou komunikaci se zákazníky, je velmi jednoduché na používání a má dobrou cenu. Komunikace může probíhat různými způsoby.
Pro hoteliéry je to fantastické řešení, které jim umožňuje přímou komunikaci se zákazníky, je velmi jednoduché na používání a má dobrou cenu. Komunikace může probíhat různými způsoby.
7. AskSuite (nejlepší pro podporu hostů založenou na umělé inteligenci)
AskSuite není jen chatbot s umělou inteligencí. Je to intuitivní platforma, která zjednodušuje provoz hotelu, zlepšuje interakci s hosty a zvyšuje efektivitu rezervací, a to vše při hladké integraci s vaší stávající technologií.
Nejlepší funkce AskSuite
- Automaticky zaznamenávejte a sledujte potenciální zákazníky, přidávejte dotazy hostů do svého CRM a včas reagujte, abyste maximalizovali možnosti rezervací.
- Generujte pro hosty nabídky v reálném čase pomocí technologie založené na umělé inteligenci, která se přizpůsobuje dostupnosti pokojů a cenám.
- Zrychlete reakční časy automatizací interakcí s hosty na různých platformách (webový chat, WhatsApp, Instagram atd.).
Omezení AskSuite
- Ačkoli Asksuite nabízí silnou integraci a automatizaci, může postrádat flexibilitu potřebnou pro specifické požadavky hotelového podnikání.
- Nastavení Asksuite může vyžadovat značné počáteční úsilí.
Ceny AskSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AkSuite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
👀 Věděli jste, že... Hotel Cosmopolitan v Las Vegas využívá chatbot s umělou inteligencí jménem Rose, který hostům umožňuje posílat textové zprávy s žádostí o pomoc s úkoly, jako je rezervace restaurace nebo získání rychlých tipů na výlety po městě.
8. StayNTouch (nejlepší pro správu hotelů zaměřenou na mobilní zařízení)
StayNTouch umožňuje hostům provést check-in pomocí telefonu nebo kiosku, takže nemusí čekat ve frontě a mohou se rychle dostat do svých pokojů, což jim zpříjemní pobyt. Intuitivní cloudový systém správy nemovitostí výrazně zjednodušuje provoz hotelu.
Nejlepší funkce StayNTouch
- Integrujte více než 1200 řešení třetích stran a získejte přizpůsobitelné řešení pro správu hotelu.
- Propojte se hladce s hlavními rezervačními platformami a online cestovními agenturami, jako jsou Agoda, Booking.com, Hotwire atd., což vám umožní snížit počet přeplněných rezervací a zvýšit obsazenost.
- Zkraťte čekací dobu v lobby nabídkou mobilního samoobslužného check-inu, díky kterému se hosté mohou rovnou ubytovat ve svých pokojích.
Omezení StayNTouch
- Finanční zprávy StayNTouch mohou být poněkud rigidní a postrádají přizpůsobení, které některé hotely potřebují.
- Mobilní aplikace je užitečná pro základní úkoly, ale neposkytuje ucelený přehled. Například z mobilního rozhraní nemůžete přistupovat k podrobným dotazům hostů ani spouštět konkrétní zprávy.
Ceny StayNTouch
- StaynTouch PMS: 12 $/měsíc za pokoj
- StaynTouch 2. 0: 17 $/měsíc za pokoj
Hodnocení a recenze StayNTouch
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o StayNTouch
StaynTouch jsme začali používat, když jsme otevřeli náš butikový hotel, a od té doby jsme jej zavedli i v našich dalších dvou zařízeních. Počáteční nastavení bylo zjednodušeno díky odbornému školení personálu, který je nám i nadále k dispozici. Díky určenému kontaktnímu pracovníkovi je snadné splnit všechny naše potřeby. Oceňujeme také možnost přizpůsobit domovskou stránku potřebám uživatelů, stejně jako rozsáhlé možnosti reportingu a integrace.
StaynTouch jsme začali používat při otevření našeho butikového hotelu a od té doby jsme jej zavedli i v našich dalších dvou zařízeních. Počáteční nastavení bylo zjednodušeno díky odbornému školení personálu, který je nám i nadále k dispozici. Díky určenému kontaktnímu pracovníkovi je snadné splnit všechny naše potřeby. Oceňujeme také možnost přizpůsobit domovskou stránku potřebám uživatelů, stejně jako rozsáhlé možnosti reportování a integrace.
Přečtěte si také: Jak zavést hypercare v zákaznickém servisu
9. IDeaS Revenue Solutions (nejlepší pro správu výnosů)
Od nastavení optimálních cen pokojů po poskytování přesných prognóz poptávky – IDeaS Revenue Solutions zjednodušuje správu výnosů. Jeho poznatky založené na umělé inteligenci a přesná doporučení na základě dat umožňují hotelům přilákat ideální hosty za nejlepší ceny.
Můžete provádět simulace scénářů testováním změn cen a potenciálních strategií pomocí analýzy „co by, kdyby“ a před implementací pochopit potenciální dopady.
Nejlepší funkce IDeaS Revenue
- Využijte pokročilé modelování cen, abyste se přizpůsobili trendům poptávky a termínům rezervací.
- Zvyšte přesnost předpovědí pomocí algoritmů strojového učení, které zachycují sezónní trendy, rozdíly v jednotlivých dnech v týdnu a dopady místních událostí.
- Spravujte více nemovitostí hladce pomocí centralizovaných dashboardů, které poskytují přehledy v reálném čase o celém vašem portfoliu.
Omezení řešení IDeaS Revenue Solutions
- Nastavení může být časově náročné a složité, zejména na začátku, a vyžaduje mnoho jemného doladění, aby fungovalo optimálně.
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou poněkud omezené, což může být frustrující, pokud hledáte konkrétní, podrobné informace nebo jedinečné pohledy na data.
Ceny řešení IdeaS Revenue Solutions
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IdeaS Revenue Solutions
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. RoomRaccoon (nejlepší pro správu recepce)
RoomRaccoon může být komplexní platformou, kterou potřebujete ke zjednodušení provozu vašeho hotelu. Díky tomu, že vše je na jednom místě, snadno zefektivňuje komunikaci s hosty, přidělování úkolů zaměstnancům a cenové strategie, čímž usnadňuje správu více než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Room Raccoon
- Získejte přístup k analýzám v reálném čase a přijímejte chytřejší rozhodnutí v oblasti řízení obchodních procesů, pokud jde o obsazenost, správu hotelových příjmů a trendy v rezervacích.
- Zvyšte počet přímých rezervací pomocí přizpůsobitelného rezervačního systému, který snižuje závislost na externích online cestovních agenturách.
- Využijte systém správy nemovitostí k automatizaci procesů recepce a monitorování provozu kanceláře.
- Integrujte účetní software, jako je QuickBooks a Xero, a generujte automatizované finanční zprávy.
Omezení Room Raccoon
- Nástroj někdy zaznamenává zpoždění při ukládání a aktualizaci dat, zejména během špičky.
- Integrace se službami třetích stran je omezená.
Ceny Room Raccoon
- Vstup: 226 $/měsíc za pokoj
- Začátečník: 287 $/měsíc za pokoj
- Premium: 424 $/měsíc za pokoj
- Podnik: 593 $/měsíc za pokoj
Hodnocení a recenze Room Raccoon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (55+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Room Raccoon
Produkt je snadno a jednoduše použitelný, velmi spolehlivý, nezaznamenali jsme žádné technické problémy, rezervační systém a propojení s OTA fungují perfektně.
Produkt je snadno a jednoduše použitelný, velmi spolehlivý, nezaznamenali jsme žádné technické problémy, rezervační systém a propojení s OTA fungují perfektně.
Nová definice pohostinství v éře umělé inteligence s ClickUp
Implementace technologií umělé inteligence již není pro nikoho v pohostinství volitelnou záležitostí, ale je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti. Nástroje umělé inteligence pro hotely neslouží pouze ke zvýšení efektivity, ale také k vytváření personalizovaných zážitků, které hosté skutečně ocení.
Nástroje jako ClickUp vynikají tím, že nabízejí komplexní řešení pro správu. Kombinují funkce založené na umělé inteligenci s uživatelsky přívětivým rozhraním, které umožňuje snadno spravovat vše na jednom místě, od každodenních úkolů až po požadavky hostů.
Jste připraveni posunout svou hru v pohostinství na vyšší úroveň?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!