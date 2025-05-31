10 nejlepších alternativ aplikace Twos pro poznámky a produktivitu

Někdy stačí jednoduchý seznam, abyste měli pocit, že máte vše pod kontrolou. 🧸Zaznamenáte si své myšlenky, připomínky, ten jeden úkol, který stále odkládáte – a najednou se vám uleví. To je síla nástrojů, jako je aplikace Twos. Jedná se o přehledný, minimalistický prostor, kde můžete spravovat své poznámky, sledovat osobní úkoly a vytvořit si rytmus svého dne.
Možná ale začínáte toužit po něčem víc než jen základním plánování úkolů. Po větší struktuře při zaznamenávání poznámek, správě projektů a každodenním reflexi? Po více způsobech, jak se vracet k nápadům? Po něčem víc než jen stejném seznamu úkolů den za dnem?
Ať už si budujete druhý mozek, vylepšujete svou aplikaci pro seznam úkolů nebo hledáte nový nástroj pro správu projektů, abyste mohli záměrně řešit nové úkoly, jste na správném místě. Zde je přehled 10 nejlepších alternativ aplikace Twos, které jsou dnes k dispozici.
Pokud tedy hledáte něco víc a zajímá vás, „jaká je alternativa k aplikaci Twos?“, čtěte dál.
Co byste měli hledat v alternativě k aplikaci Twos?
🎉 Zajímavost: Twos dostala svůj název podle dvou zakladatelů a myšlenky, že vše začíná „jen dvěma věcmi, které si musíte pamatovat“.
Twos je jednoduchá aplikace, ale váš pracovní postup pravděpodobně není.
Když hledáte náhradu, chcete něco, co se bude vyvíjet spolu s vašimi potřebami. V určitém okamžiku možná zjistíte, že potřebujete robustnější správu úkolů, společné poznámky, převod hlasu na text, synchronizaci kalendáře nebo prostě lepší připomenutí, která vás skutečně včas upozorní.
Nejlepší alternativy aplikace Twos by měly být nástroje, které mohou sloužit jako váš osobní systém pro správu úkolů a podporovat jak každodenní úkoly, tak dlouhodobé cíle.
- Flexibilní pro osobní i profesionální použití
- Dostatečně lehká pro každodenní záznamy, ale zároveň dostatečně výkonná pro projekty.
- Snadné použití – protože nikdo nemá čas učit se nový systém od základů
- Přizpůsobitelné, takže funguje tak, jak funguje váš mozek.
Podívejme se na nejlepší možnosti a na to, proč by se mohly stát vaším novým oblíbeným nástrojem.
🧐 Věděli jste, že... Podle toho, jak si děláte poznámky, můžete poznat, jaký typ myslitele jste. Seznam s odrážkami? Milujete strukturu. Brain dump? Jste typ člověka, který upřednostňuje nápady.
Alternativy k aplikaci Twos v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Nejlepší pro přeměnu poznámek v akce a správu celého dne Velikost týmu: Ideální pro ty, kteří potřebují správu úkolů a pomoc umělé inteligence
|Správa úkolů založená na umělé inteligenci, integrace poznámek, sledování projektů, synchronizace kalendáře
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Logseq
|Nejlepší pro psaní deníku s důrazem na soukromí a propojené myšlení Velikost týmu: Ideální pro ty, kteří preferují minimalistické psaní poznámek
|Zápisky založené na osnově, obousměrné propojení, ochrana soukromí na místní úrovni, grafické zobrazení
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc za synchronizaci
|Anytype
|Nejlepší pro vytvoření soukromého druhého mozku napříč zařízeními Velikost týmu: Ideální pro ty, kteří potřebují organizovat poznámky především offline
|Komplexní šifrování, offline režim, obousměrné odkazy, multiplatformní
|Zdarma; placené tarify začínají na 99 $/rok
|Superlist
|Nejlepší pro stylové seznamy úkolů s funkcemi pro spolupráci Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují přehledný a spolupracující správce úkolů
|Minimalistický design, podúkoly, připomenutí úkolů, spolupráce v reálném čase, multiplatformní
|Zdarma; verze Pro od 19 $/měsíc na osobu
|Bear
|Nejlepší pro čisté psaní a pořizování poznámek bez rušivých vlivů Velikost týmu: Ideální pro ty, kteří preferují jednoduché pořizování poznámek pro osobní použití
|Podpora Markdown, hashtagy pro organizaci, šifrované poznámky, aplikace pouze pro Apple
|Bezplatná 14denní zkušební verze; Pro 2,99 $/měsíc
|RemNote
|Nejlepší pro studenty a celoživotní studenty, kteří potřebují opakování s časovými odstupy Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce zaměřené na učení a pořizování poznámek
|Rozložená opakování, kartičky, podpora značek, propojené poznámky, psaní ve stylu osnovy
|Zdarma; verze Pro od 8 $/měsíc
|24me Smart Personal Assistant
|Nejlepší pro správu úkolů, kalendáře a připomínek na jednom místě Velikost týmu: Ideální pro zaneprázdněné osoby, které hledají jednotný systém
|Sjednocený kalendář, správa úkolů, hlasové příkazy, chytrá upozornění, synchronizace napříč platformami
|Zdarma; Premium 5,99 $/měsíc
|Supernotes
|Nejlepší pro rychlé pořizování poznámek na kartách a spolupráci Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují rychle pořizovat poznámky a spolupracovat
|Poznámkové karty založené na Markdownu, spolupráce v reálném čase, grafické zobrazení, zpětné odkazy
|Zdarma; Neomezeně 11 $/měsíc
|MyMind
|Nejlepší pro vizuální myslitele, kteří chtějí snadno ukládat a organizovat nápady Velikost týmu: Ideální pro kreativní pracovníky nebo osobní použití
|Automatická kategorizace pomocí AI, ukládání textu, odkazů, obrázků a nápadů, fulltextové vyhledávání, vizuální rozvržení
|Zdarma; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
|Notability
|Nejlepší pro ručně psané poznámky, zvukové nahrávky a poznámky ke studiu/práci Velikost týmu: Ideální pro studenty, učitele nebo profesionály
|Ručně psané + psané poznámky, zvukové nahrávky, zobrazení více poznámek, aplikace pouze pro Apple
|Zdarma s omezenými funkcemi; plný přístup za 19,99 $/rok.
10 nejlepších alternativ aplikace Twos pro vás
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu poznámek v akce a správu celého dne)
Twos je skvělý pro zaznamenávání myšlenek a nastavování rychlých připomínek, ale když se váš život stane plnější, váš systém musí pracovat intenzivněji. Je čas prozkoumat nejlepší nástroje pro produktivitu, které zefektivní vaše úkoly.
Právě v tom vyniká ClickUp.
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám ukáže rozsáhlé možnosti aplikace ClickUp, pokud hledáte alternativu k aplikaci Twos.
|Funkce
|ClickUp
|Twos
|Správa úkolů
|✅ Pokročilé
|🟡 Základní
|AI Assistant
|✅ Ano
|❌ Ne
|Dokumenty a deníky
|✅ Integrovaný
|🟡 Pouze poznámky
|Tabule
|✅ Ano
|❌ Ne
|Automatizace
|✅ Ano
|❌ Ne
|Zobrazení kalendáře
|✅ Ano
|🟡 Základní
|Připomenutí
|✅ Pokročilé
|✅ Základní
|Šablony
|✅ Rozsáhlé
|🟡 Few
|Integrace
|✅ Mnoho
|❌ Ne
|Mobilní aplikace
|✅ Robustní
|✅ Ano
|Spolupráce
|✅ V reálném čase
|❌ Ne
|Vlastní pole
|✅ Ano
|❌ Ne
|Dashboardy/reporting
|✅ Ano
|❌ Ne
|Sledování cílů
|✅ Ano
|❌ Ne
Jako skutečná všestranná aplikace pro správu úkolů a nástroj pro správu plánů vám ClickUp pomůže přejít od otázky „Co musím udělat?“ k „Pojďme to udělat“. Poskytuje vám flexibilitu okamžitě vytvářet úkoly z jakékoli poznámky a přidávat úkoly přímo do vašeho týdenního plánu, aniž byste se museli rozptylovat.
Je ideální pro lidi, kteří milují lehký pocit aplikace Twos, ale chtějí nástroj, který dokončí nápady, seznamy, cíle a opakující se rutiny.
Řekněme, že napíšete: „Opravit kapající kohoutek, poslat dárek k výročí, naplánovat obsah na příští týden. “
V aplikaci Twos tím to končí. V aplikaci ClickUp? To je teprve začátek. 🎯
🧐 Věděli jste? Když je váš systém správy úkolů konzistentní napříč platformami, snižuje se vaše kognitivní zátěž. Méně času stráveného přepínáním = více času na přemýšlení.
Zaznamenávejte, organizujte a brainstormujte
📝 Zapište si to a poté propojte s akcí pomocí ClickUp Docs
Twos je skvělý pro ukládání myšlenek, ale ClickUp Docs jde ještě dál. Jsou spolupracující, přizpůsobitelné a integrované do vašeho pracovního postupu. Místo žonglování s aplikacemi spravujte poznámky a úkoly v jednom sdíleném pracovním prostoru – pro individuální nebo týmové použití.
Příklad použití: Vede si deník v ClickUp Docs.
Zapište si myšlenky jako:
„Musím zavolat tátovi.“
„Musím zavolat tátovi.“
Zvýrazněte a klikněte pravým tlačítkem myši, abyste jej přeměnili na úkol nebo připomenutí – ideální pro každodenní kontroly nebo sebereflexi.
Můžete také:
- Vytvářejte týdenní plánovače
- Sledujte vděčnost
- Ukládejte nápady na články nebo cíle
- Vložte média a tabulky
- Odkaz na úkoly nebo seznamy
✨ Ať už si píšete deník nebo sledujete své nálady, ClickUp kombinuje psaní a organizování v jedné flexibilní platformě.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte svůj deník ClickUp Daily Journal v terapeutického společníka. Označte myšlenky jako „úzkost“, „úspěchy“ nebo „spouštěče“, abyste se k nim mohli vrátit během terapeutických sezení nebo při rutinách, které snižují pocit přetížení.
🧩 Vizuální brainstorming s ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards vám umožní mapovat nápady, ukládat myšlenky a vizuálně propojovat myšlenky – ideální pro přeměnu brainstormingu nebo schůzky na proveditelné úkoly.
Případ použití: Začněte s myšlenkovou mapou pro nový projekt, poté převedete poznámky nebo větve přímo na úkoly nebo dokumenty a udržíte tak svůj kreativní tok a realizaci na jednom místě.
Vylepšete své deníky a poznámky pomocí umělé inteligence a vizuálních prvků 🎨
ClickUp jde nad rámec textu. Použijte AI Notetaker k automatickému zaznamenávání a shrnování schůzek nebo terapeutických sezení a přeměňte klíčové body na úkoly, které lze realizovat.
Chcete, aby váš deník vděčnosti nebo sledování nálady byl výraznější? Vytvářejte vlastní obrázky přímo ve svém dokumentu pomocí ClickUp Brain – stačí napsat, co chcete vidět.
A pokud potřebujete vysvětlit nějaký proces nebo sdílet rychlou aktualizaci, nahrajte klip a vložte jej přímo do svého deníku nebo úkolu.
S ClickUp jsou vaše poznámky, vizuální prvky a akce vždy propojené, což z vašeho systému produktivity dělá vše v jednom.
✨ Proměňte náhodné myšlenky ve skutečné výsledky – s ClickUp Brain
Už nemusíte každý nápad organizovat sami. ClickUp Brain, vestavěný asistent s umělou inteligencí, dokáže rozčlenit nestrukturované poznámky, seřadit je podle naléhavosti a proměnit je v přehledný seznam úkolů, které lze snadno realizovat.
Případ použití: Zapíšete si „Naplánovat dovolenou“. ClickUp Brain navrhne:
- Prozkoumejte 3 lokality
- Dokončete termíny cest
- Sdílejte itinerář s rodinou
- Nastavte rozpočet a termín rezervace
Tyto kroky můžete upravovat, plánovat nebo dokonce automatizovat – a to vše bez opuštění svého pracovního prostoru. Díky funkcím, jako je plánování pomocí umělé inteligence a inteligentní návrhy priority úkolů, ClickUp Brain zajistí, že vaše plány budou skutečně v souladu s vaším časem a kapacitou.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provádět nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však pomohl uživatelům konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na AI, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
📖 Další informace: Zjistěte, jak využít umělou inteligenci pro chytřejší plánování a zvýšení produktivity.
✅ Osobní seznamy úkolů, které se přizpůsobí vašemu dni
ClickUp Tasks vám pomůže spravovat vše – od ranní rutiny až po důležité termíny. Ve spojení s ClickUp Brain funguje jako hlasový asistent pro chytré řízení úkolů. Pokud potřebujete aplikaci pro seznam úkolů, která jde nad rámec zaškrtávacích políček a podporuje strukturované pracovní postupy, ClickUp je tou správnou volbou.
Případ použití: Váš seznam na nedělní večer
- 🟢 Nákup potravin
- 🔴 Návrh pro klienta má být hotový v úterý.
- 🟡 Zavolejte veterináře
Nastavte barevně označené priority, odhadované časy a opakující se nastavení (týdně pro nákupy, měsíčně pro veterináře). Úkoly můžete plánovat podle naléhavosti nebo je pro přehlednost rozdělit na dílčí úkoly.
Každý úkol podporuje výkonné funkce:
- Podúkoly
- Vlastní stavy (například „Probíhá“ nebo „Čekám na odpověď“)
- Připomenutí a automatizace
- Sledování času, pokud je to váš styl
🧐 Věděli jste? Vytvoření sloupce nebo značky „Hotovo“ ve vašem nástroji pro pořizování poznámek může přeučit váš mozek, aby viděl pokrok, a ne jen tlak.
⚡ Automatizujte své rutiny
ClickUp Automations vám umožňuje nastavit pravidla pro automatické přesouvání úkolů, přiřazování uživatelů nebo aktualizaci stavů.
Případ použití: Když dokončíte poznámku a označíte ji jako „Připraveno“, ClickUp ji může automaticky přiřadit správné osobě nebo přesunout do vašeho týdenního plánu – bez nutnosti ručních kroků.
Plánujte, stanovujte priority a vizualizujte
🗓️ Naplánujte si týden vizuálně pomocí kalendáře ClickUp.
S ClickUp Calendar můžete naplánovat svůj den nebo týden přetažením úkolů do časových bloků. Plány můžete také upravovat podle aktuální situace.
Případ použití: Snažíte se skloubit práci, cvičení a osobní povinnosti. Přetáhněte „následné e-maily“ na pondělí 10:00, „posilovnu“ na středu 18:00 a „přípravu na narozeniny maminky“ na sobotu. Hotovo.
Navíc můžete:
- Synchronizace s Kalendářem Google
- Označte si typy úkolů barevnými kódy
- Kdykoli můžete přepnout na zobrazení tabule, seznamu nebo časové osy.
🎉 Zajímavost: Pinterest začínal jako digitální nástěnka pro sbírání nápadů, ale mnoho uživatelů jej používá jako vizuální deník. Vaše aplikace pro produktivitu může dělat totéž – s kalendářovým zobrazením.
📊 Sledujte pokrok pomocí dashboardů
Dashboardy ClickUp vám umožní přehledně sledovat vaše pracovní vytížení, termíny a stav projektů.
Případ použití: Vytvořte si dashboard pro sledování svých denních úkolů, záznamů v deníku a milníků projektu, abyste vždy věděli, co máte na práci a co vás čeká dál.
🎯 Zůstaňte soustředění díky sledování cílů
ClickUp Goals vám pomůže nastavit, sledovat a vizualizovat pokrok v osobních nebo pracovních cílech.
Případ použití: Stanovte si cíl „Napsat tento týden pět záznamů do deníku“ nebo „Dokončit tři hlavní úkoly“ a sledujte, jak se váš pokrok automaticky aktualizuje, jakmile odškrtáváte položky.
🔔 Chytré připomenutí, díky kterým na nic nezapomenete
ClickUp Reminders nejsou jen pasivní upozornění, ale jsou integrovány do vašich úkolů a dokumentů.
Příklad použití: Při prohlížení svého deníku napíšete „v pátek se spojit s týmem“. Jedním kliknutím tuto větu převedete na připomenutí s termínem v pátek v 10 hodin.
Můžete:
- Přidejte opakující se připomenutí (např. „Zalévat květiny každou neděli“).
- Přiřazujte připomenutí sobě nebo ostatním
- Připojte dokumenty, poznámky nebo soubory
- Proměňte komentáře k úkolům v následné kroky
🔔 Připomenutí: Zapomenutý úkol je zpětná vazba, ne selhání. Upravte, neposuzujte.
📱 Spravujte svůj den odkudkoli pomocí mobilní aplikace
Mobilní aplikace ClickUp vám umožňuje pořizovat poznámky, vytvářet úkoly a kontrolovat připomenutí na cestách – takže váš produktivní systém je vždy s vámi, nejen na vašem stole.
Šablony, které nastartují vaši rutinu
Nevíte, kde začít? ClickUp nabízí šablony pro denní seznamy úkolů, vedení deníku, časové blokování a další. Můžete získat přístup k bezplatným šablonám, které vám pomohou s plánováním.
📝 Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Hledáte jednoduchý způsob, jak proměnit své myšlenky v jasný a realizovatelný plán, aniž byste museli budovat systém od základů? Šablona denního seznamu úkolů ClickUp vám přesně to umožní. Je ideální pro všechny, kteří potřebují konzistentní strukturu pro zaznamenávání, prioritizaci a odškrtávání denních úkolů – ať už řídíte celý pracovní den nebo jen udržujete pořádek ve svém životě.
Co vám tato šablona pomůže udělat:
- ✅ Začněte každý den s přehledným rozvržením, které je připraveno k okamžitému použití.
- ✍️ Zaznamenávejte úkoly hned, jak se objeví, a roztřiďte je podle priority.
- ⏰ Nastavte termíny, připomenutí a opakující se rutiny
- 🧠 Přidejte poznámky, kontrolní seznamy nebo dílčí úkoly pro další kontext
- 📅 Zobrazte si své pracovní zatížení v seznamu, na tabuli nebo v kalendáři.
- 🔁 Používejte ji každý den bez nutnosti přeformátování – stačí ji zduplikovat a můžete začít.
💡 Tip pro profesionály: V aplikaci ClickUp propojte své dokumenty a úkoly pomocí vztahů. Tímto způsobem zůstanou vaše poznámky a akce propojené i po několika týdnech.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Snadno organizujte nápady, shrňujte poznámky a automaticky vytvářejte akční plány pomocí ClickUp Brain , který vám pomůže zefektivnit pracovní postup od začátku do konce.
- Vytvářejte, ukládejte a propojujte poznámky nebo deníky s úkoly v reálném čase pomocí ClickUp Docs , aby vše zůstalo propojené a snadno spravovatelné.
- Vytvářejte flexibilní seznamy úkolů s podúkoly, připomenutími a přizpůsobenými pracovními postupy pomocí ClickUp Tasks , díky čemuž vám nic neunikne.
- Vizualizujte si svůj týden a snadno upravujte plány pomocí ClickUp Calenda r díky jednoduchému plánování pomocí drag-and-drop.
- Proměňte letmé myšlenky v praktická upozornění pomocí ClickUp Reminders , abyste měli důležité úkoly vždy pod kontrolou.
- Začněte rychle s plug-and-play nastavením pro poznámky, plánování a další funkce pomocí šablon ClickUp , které vám umožní soustředit se na to nejdůležitější.
- Přepínejte mezi zobrazením Seznam, Tabule, Kalendář, Gantt nebo Časová osa podle svého stylu plánování. Přidejte vlastní pole pro sledování čehokoli – nálady, priority, rozpočtu nebo dokonce značek deníku.
- Speciální mobilní aplikace, která vám pomůže získat přístup ke všem úkolům a používat ji jako aplikaci pro pořizování poznámek na cestách.
Omezení ClickUp:
- Zpočátku to může být kvůli velkému množství funkcí trochu matoucí, ale začít jednoduše je nejlepší.
- Funguje nejlépe na stolním počítači, ale mobilní verze se rychle zlepšuje.
- Nastavení zabere trochu času, ale přinese dlouhodobé výhody.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Dříve jsem se řídil svými psanými poznámkami, ale po dvou dnech testování aplikace ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Dříve jsem se řídil svými psanými poznámkami, ale po dvou dnech testování aplikace ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
🌼 Povzbuzení: Nejste „špatní v produktivitě“ – jen jste ještě nenašli ten správný systém.
2. Logseq (nejlepší pro psaní deníku s důrazem na soukromí a propojené myšlení)
Logseq je jako druhý mozek minimalisty. Pokud vám Twos dal ochutnat každodenní zaznamenávání a psaní poznámek, Logseq to posouvá na další úroveň díky propojeným myšlenkovým stopám a kompletní offline kontrole. Vytvořeno na základě rozhraní ve stylu osnovy, každá myšlenka, kterou napíšete v Logseq, se může vnořit pod jinou, takže se vaše nápady přirozeně organizují prostřednictvím propojených myšlenek.
Je to skvělé zejména pokud si denně píšete deník, děláte si osobní studijní poznámky nebo rádi přemýšlíte a sledujete, jak se vaše myšlenky v průběhu času propojují. Na rozdíl od Twos není Logseq určen ke správě úkolů, ale k tomu, aby vám pomohl vybudovat dlouhodobý systém znalostí. Je lokální a open-source, což znamená, že vaše data zůstávají u vás a synchronizace je volitelná a není nutná.
Klíčové funkce Logseq
- Deník založený na osnově se skládacími odrážkami
- Denní stránky jsou navrženy tak, aby podporovaly pravidelné psaní.
- Grafické zobrazení pro vizualizaci vztahů mezi poznámkami
- Lokální open-source model pro zvýšenou ochranu soukromí
- Obousměrné propojení pro spojení a opětovné prohlížení souvisejících myšlenek
💡 Tip pro profesionály: Použijte zpětné odkazy v Logseq k propojení svých denních poznámek s tématy jako „cíle“, „postřehy“ nebo „učení“. Postupem času se objeví vzorce – jako by váš mozek zanechával stopy.
Omezení Logseq
- Chybí vestavěná podpora pro seznamy úkolů nebo plánování.
- Vyžaduje ruční nastavení nebo pluginy pro synchronizaci mezi zařízeními.
- Pro uživatele zvyklé na lineární aplikace pro pořizování poznámek může být tato aplikace nezvyklá.
Ceny Logseq:
Logseq Sync je momentálně ve veřejné beta verzi a je přístupný aktivním přispěvatelům Open Collective. Chcete-li získat přístup, můžete si vybrat z následujících měsíčních úrovní příspěvků:
- Podporovatel: 5 $/měsíc
- Sponzor: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Logseq:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔔 Připomenutí: Systémy nemusí být hezké. Musí vám prostě dávat smysl.
3. Anytype (nejlepší pro vytvoření soukromého druhého mozku napříč zařízeními)
Pokud jste někdy toužili po aplikaci pro pořizování poznámek, která funguje jako Notion, ale zároveň zachovává úplné soukromí vašich dat, Anytype je přesně to, co hledáte. Je navržena tak, aby byla vaším všestranným digitálním mozkem, který vám umožní vytvářet stránky pro cokoli: poznámky, úkoly, lidi, projekty a nápady. Vše je uloženo lokálně na vašem zařízení, s end-to-end šifrováním a volitelnou synchronizací napříč platformami.
Zatímco Twos je ideální pro rychlé zaznamenávání myšlenek, Anytype vám pomůže vytvořit plně přizpůsobený systém pro organizaci všech oblastí vašeho života. Představte si jej jako základ pro váš vlastní osobní operační systém – s lepší strukturou a menšími obavami o předávání dat do cloudu.
Klíčové funkce Anytype
- Funkce offline s automatickou šifrovanou synchronizací
- Objektový systém pro vytváření vlastních typů, jako jsou deníky, úkoly a knihy.
- Obousměrné odkazy a grafické zobrazení pro podrobné mapování znalostí
- Rozhraní bez rušivých prvků navržené pro soustředěné psaní
- Podpora napříč platformami macOS, Windows, Linux, Android a iOS.
Omezení aplikace Anytype
- Stále v beta verzi, některé funkce jsou omezené nebo se aktivně vyvíjejí.
- Chybí vestavěné připomenutí nebo funkce kalendáře (prozatím)
- Představuje učební křivku pro uživatele, kteří jsou nováčky v objektově orientovaných pracovních postupech.
Ceny Anytype:
- Explorer: zdarma
- Výrobce: 99 $/rok
- Spoluautor: 299 $ na 3 roky
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anytype:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎉 Zajímavost: Mnoho samostatných zakladatelů používá osobní správce úkolů ke sledování emocí spolu s úkoly, protože nálada ovlivňuje dynamiku.
4. Superlist (nejlepší pro stylové seznamy úkolů s funkcemi pro spolupráci)
Pokud se vám Twos líbil pro svou jednoduchost, ale postrádal jste spolupráci nebo vylepšení, Superlist je krásným vylepšením. Superlist, vytvořený týmem stojícím za Wunderlistem, přináší moderní pocit do správy úkolů – s čistým designem, sdílenými seznamy a funkcemi, díky kterým se i všední plánování stává příjemným.
Můžete vytvářet osobní nebo sdílené seznamy úkolů, přidávat úkoly, vkládat komentáře, nastavovat připomenutí a organizovat úkoly napříč projekty. Ačkoli není tak komplexní jako kompletní řešení pro správu projektů (a o to právě jde), poskytuje vám dostatečnou strukturu, abyste se mohli soustředit, aniž byste se museli zabývat zbytečnostmi.
Klíčové funkce Superlist
- Minimalistický, intuitivní design s výkonnými funkcemi pro vytváření seznamů úkolů.
- Sdílení seznamů s rodinou, přáteli nebo týmy pro snadnou spolupráci
- Podpora podúkolů, poznámek, připomínek a příloh
- Nativní aplikace jsou k dispozici pro macOS, Windows, iOS a Android.
- Synchronizace v reálném čase pro plynulé společné plánování
Omezení aplikace Superlist
- Stále v rané fázi přístupu, některé funkce jsou omezené nebo se aktivně vyvíjejí.
- Chybí sledování času, automatizace a pokročilé funkce pracovního postupu.
- Nabízí méně flexibility než nástroje jako ClickUp nebo Notion pro komplexní plánování.
Ceny Superlist:
- Zdarma
- Pro: 19 $/osoba/měsíc
- Super: 39 $/osoba/měsíc
Hodnocení a recenze Superlist:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎉 Zajímavost: Metoda „Zettelkasten“ – propojování všech poznámek s dalšími nápady – je stará více než 100 let a pomohla jednomu vědci vydat přes 70 knih.
5. Bear (nejlepší pro čisté psaní a pořizování poznámek bez rušivých vlivů)
Pokud jste na Twos nejvíce oceňovali jednoduchost zapisování poznámek bez zbytečných komplikací, Bear by pro vás mohl být ideální volbou. Tato aplikace, dostupná pouze pro Apple, je oblíbená mezi spisovateli, deníkáři a lidmi, kteří si dělají poznámky a vyžadují elegantní rozhraní a správnou strukturu.
Bear kombinuje formátování markdown, hashtagy pro organizaci a krásný zážitek z psaní – ideální pro zaznamenávání kreativních poznámek bez rušení. Ačkoli není určen pro správu úkolů nebo spolupráci, je fantastický pro osobní poznámky, kreativní brainstorming nebo vedení jednoduchého deníku.
Hlavní funkce Bear
- Minimalistické, elegantní rozhraní optimalizované pro soustředěné psaní
- Organizace pomocí hashtagů, vnořených značek a výkonných filtrů
- Podpora Markdown s intuitivními zkratkami pro formátování
- Šifrování jednotlivých poznámek pro větší soukromí
- Hladká synchronizace mezi Macem, iPadem a iPhonem
Omezení aplikace Bear
- Omezeno na zařízení Apple bez podpory více platforem.
- Chybí vestavěná funkce správy úkolů a kalendáře
- Chybí funkce pro spolupráci a připomínky pro sdílené pracovní postupy.
Ceny Bear:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear:
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
🌼 Povzbuzení: Pokud se vaše myšlenky zdají chaotické, není to chyba – je to signál. Zapsat si je, i když neohrabaně, je způsob, jak se setkat se sebou samým s péčí a jasností.
Proto mnoho terapeutů nyní doporučuje klientům používat „denní stránky“ jako přípravu na terapii.
6. RemNote (nejlepší pro studenty a celoživotní studenty, kteří potřebují opakování s časovými odstupy)
RemNote je více než jen nástroj pro pořizování poznámek – je to společník pro přemýšlení, vytvořený pro hluboké učení. Pokud chcete své poznámky proměnit v kartičky, vracet se k klíčovým myšlenkám v průběhu času nebo budovat dlouhodobý systém znalostí, RemNote je pro vás to pravé.
Na rozdíl od aplikace Twos, která se více zaměřuje na seznamy, RemNote využívá opakování s časovými odstupy a propojené myšlení, aby vám pomohla zapamatovat si to, co píšete, a ne jen to ukládat. Je to obzvláště užitečné pro studenty, výzkumníky nebo kohokoli, kdo pracuje s hustým materiálem a chce si ho zapamatovat.
Klíčové funkce RemNote
- Do poznámek je integrována metoda rozloženého opakování pro efektivní zapamatování.
- Flashcards generované přímo z textových zvýraznění nebo podnětů
- Propojené poznámky a denní stránky pro podporu strukturovaného přehledu
- Podpora Markdown s psaním ve stylu outlineru pro přehlednost a organizaci
- Synchronizovaný přístup přes webové a mobilní platformy
Omezení aplikace RemNote
- Rozhraní působí složitě pro příležitostné nebo začínající uživatele.
- Není určeno pro obecné řízení úkolů nebo plánování pracovních postupů.
- Bezplatný tarif zahrnuje omezení úložného prostoru a synchronizačních funkcí.
Ceny RemNote:
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Pro s AI: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze RemNote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🌼 Povzbuzení: Není nic takového jako příliš chaotické nebo příliš minimalistické. Váš mozek, váš tok, vaše pravidla.
7. 24me Smart Personal Assistant (nejlepší pro správu úkolů, kalendáře a připomínek na jednom místě)
Pokud hledáte alternativu k aplikaci Twos, která se více zaměřuje na produktivitu s menším úsilím, 24me je jako mít malého asistenta v kapse. Spojuje vaše úkoly, události v kalendáři, poznámky a připomenutí do jednoho přehledného panelu, takže již nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi, abyste byli vždy v obraze.
Je určen pro zaneprázdněné profesionály, rodiče nebo kohokoli, kdo potřebuje mít vše na jednom místě, aniž by musel budovat složité systémy. A ano – dokonce vám připomene, abyste zaplatili účty.
Klíčové funkce inteligentního osobního asistenta 24me
- Sjednocený přehled kalendáře, úkolů, poznámek a připomínek
- Chytrá upozornění s informacemi v reálném čase, jako například „Čas vyrazit“ na základě dopravní situace.
- Podpora hlasových příkazů pro vytváření úkolů bez použití rukou
- Hladká synchronizace s Outlookem, Google Kalendářem, Apple Kalendářem a dalšími aplikacemi.
- K dispozici na různých platformách: iOS, Android a web.
Omezení aplikace 24me Smart Personal Assistant
- Chybí zobrazení projektů a organizace úkolů ve stylu Kanban.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení a žádné hluboké propojení mezi poznámkami a úkoly.
- Zahrnuje reklamy a omezuje integraci v bezplatném tarifu.
Ceny aplikace 24me Smart Personal Assistant:
- Zdarma
- Premium: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace 24me Smart Personal Assistant
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎉 Zajímavost: Digitální deníky zažívají boom v lednu, dubnu a září – nový rok, nová sezóna, nový školní rok. Pokud právě teď začínáte znovu, nejste sami.
8. Supernotes (nejlepší pro rychlé pořizování poznámek na kartách a spolupráci)
Supernotes přináší nový přístup k pořizování poznámek tím, že vše organizuje do přehledných karet. Pokud vám Twos pomáhal rychle zaznamenávat myšlenky, Supernotes usnadňuje skenování, organizování a sdílení – zejména pokud se zaměřujete na lehkou týmovou spolupráci.
Každou kartu lze označit, propojit nebo seskupit do poznámkových bloků, což je ideální pro brainstorming, poznámky z jednání nebo správu osobních znalostí. Můžete dokonce spolupracovat s ostatními v reálném čase, aniž byste se museli starat o chaotické formátování.
Klíčové funkce Supernotes
- Rychlé poznámkové karty založené na značkách, které se snadno prohledávají a organizují.
- Spolupráce v reálném čase prostřednictvím komentářů a sdílených poznámkových bloků
- Grafické zobrazení a zpětné odkazy pro vizualizaci a propojení souvisejících myšlenek.
- Všestranná webová aplikace přístupná přes prohlížeč nebo desktop na různých zařízeních
- Přehledné a zaměřené rozhraní navržené pro rychlost a srozumitelnost
Omezení aplikace Supernotes
- Postrádá tradiční správu úkolů a zobrazení kalendáře.
- Nabízí omezenou podporu pro offline přístup.
- Pro uživatele, kteří preferují dlouhé texty, působí roztříštěně.
Ceny Supernotes:
- Zdarma
- Neomezený: 11 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Supernotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎉 Zajímavost: Aplikace Supernotes byla původně vytvořena, aby pomohla dvěma přátelům lépe si dělat poznámky z přednášek – dnes ji používají týmy i kreativní pracovníci.
9. MyMind (nejlepší pro vizuální myslitele, kteří chtějí snadno ukládat a organizovat nápady)
MyMind není tolik seznamem úkolů, jako spíše digitálním útočištěm pro váš mozek. Pokud máte rádi jednoduchost zapisování poznámek v aplikaci Twos, ale přáli byste si ukládat články, citáty, obrázky a webové stránky na jednom místě – bez složek a značek – pak je tato aplikace přesně pro vás.
Aplikace MyMind, navržená pro vizuální myslitele a kreativní lidi, automaticky organizuje vše, co uložíte, pomocí umělé inteligence. Stačí „uložit a zapomenout“ – a pak to znovu najít, když to potřebujete, v krásném zobrazení a snadno vyhledatelné.
Hlavní funkce MyMind
- Ukládejte text, odkazy, obrázky, zvýraznění a nápady z jakéhokoli zdroje.
- Automaticky kategorizujte obsah pomocí umělé inteligence – bez nutnosti ručního přidávání značek.
- Procházejte obsah v krásném vizuálním rozložení ve stylu Pinterestu.
- Pomocí fulltextového vyhledávání a inteligentních filtrů najdete vše rychle.
- Zachyťte obsah pomocí rozšíření pro Chrome, mobilních aplikací nebo e-mailu.
Omezení aplikace MyMind
- Není určeno pro správu úkolů nebo denní plánování.
- Chybí připomenutí, zobrazení kalendáře a strukturované pracovní postupy.
- Nabízí omezenou spolupráci, určenou především pro osobní použití.
Ceny MyMind:
- Zdarma
- Student of Life: 7,99 $/měsíc
- Mastermind: 12,99 $/měsíc
- Newton: 299 $/rok
Hodnocení a recenze MyMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧐 Věděli jste? Nástroje pro vizuální rozvržení aktivují systém prostorové paměti mozku, což usnadňuje vybavování si myšlenek – zejména u vizuálních typů učících se.
10. Notability (nejlepší pro ručně psané poznámky, zvukové nahrávky a poznámky ke studiu/práci)
Pokud vám lépe přemýšlí s perem v ruce nebo rádi nahráváte hlasové poznámky, zatímco si něco zapisujete, aplikace Notability vám nabízí flexibilitu, kterou Twos neposkytuje. Notability nabízí plynulý a přirozený zážitek z psaní poznámek, zejména pro uživatele Apple na iPadech nebo Macích, kde se ruční psaní a zvukové poznámky jeví jako zcela přirozené.
Je oblíbená mezi studenty, učiteli a profesionály, kteří chtějí kombinovat ruční psaní, psaní na klávesnici, skici a hlasové poznámky na jednom místě.
Ať už si děláte poznámky ve třídě, zapisujete nápady na schůzce nebo si poznamenáváte osobní myšlenky, Notability vše synchronizuje, umožňuje vyhledávání a snadné pozdější prohlížení.
Klíčové funkce aplikace Notability
- Ručně psané a psané poznámky s plnou podporou Apple Pencil
- Audio nahrávky hladce synchronizované s psaným obsahem
- Integrované šablony pro plánovače, deníky a zápisníky
- Zobrazení více poznámek pro souběžné psaní a odkazování
- Synchronizace mezi zařízeními iPad, iPhone a Mac
Omezení aplikace Notability
- K dispozici pouze na zařízeních Apple, bez podpory pro Windows nebo Android.
- Chybí tradiční funkce správy úkolů a připomenutí
- Omezená spolupráce, omezená na sdílené soubory PDF nebo prezentace
Ceny aplikace Notability:
- Zdarma
- Plný přístup: 19,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Notability:
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
🎉 Zajímavost: Uživatelé aplikace Notability v jednom týdnu odeslali ručně psané svatební sliby, matematické rovnice a čmáranice batolat.
✨ Zvláštní zmínky
I když se tyto nástroje nedostaly do hlavního seznamu, stále jsou fantastickými alternativami k Twos – zejména pokud hledáte něco s trochu větší možností přizpůsobení, strukturou nebo vizuálními možnostmi plánování.
Notion: Nejlepší pro přizpůsobitelné digitální plánování s vizuálním pracovním prostoremPokud rádi budujete systémy od základů, Notion vám umožní vytvořit vše od seznamů úkolů přes deníky až po celé druhé mozky – včetně databází, kalendářů a krásných rozvržení.
Tiimo: Nejlepší pro vizuální správu času s jemnými připomenutímiAplikace Tiimo, navržená s ohledem na uživatele s neurodiverzitou, nabízí vizuální a uklidňující způsob plánování dne a podporu při psaní poznámek pro osoby s ADHD, aniž by je zahlcovala. Je ideální pro lidi, kteří chtějí strukturované rutiny a jemné připomenutí namísto rigidních plánů.
Akiflow: Nejlepší pro konsolidaci úkolů do soustředěného denního programuPokud máte seznam úkolů na více místech (e-mail, Slack, kalendář), Akiflow vše spojí do jednoho denního přehledu, abyste mohli rozvrhnout čas, stanovit priority a projít si den s menším rušením.
🌼 Pokud máte pocit, že máte zamlžený mozek, nejde o selhání, ale o signál. Odpočinek není přestávka v pokroku, ale jeho součást.
Najděte si svou novou oblíbenou aplikaci pro zvýšení produktivity
Twos byla skvělá pro začátek, ale někdy váš mozek (a váš den) potřebuje větší podporu. Ať už hledáte lepší organizaci poznámek, lepší připomenutí, vizuální plánování nebo nástroje pro spolupráci, v tomto seznamu najdete alternativu, která bude vyhovovat vašemu stylu.
Od minimalistických osnov až po vizuální paměťové tabule a všestranná centra produktivity – nyní máte na výběr možnosti, které se hodí pro váš další krok.
✨ Hledáte něco, co umí všechno – poznámky, úkoly, připomenutí, kalendáře a podporu AI? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a vytvořte si systém, který vám pomůže zachytit vaše nápady a jednat podle nich – bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi každých pět minut.