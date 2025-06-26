14 bezplatných šablon pro doporučení klientů, které pomohou rozvíjet vaše podnikání

Pokud existuje jedna strategie růstu, která nikdy nevyjde z módy, je to marketing založený na doporučeních. A upřímně řečeno, dává to perfektní smysl.
Podle jedné zprávy celých 86 % uživatelů věří doporučením a recenzím více než reklamám. Zamyslete se nad tím: když si klient udělá čas, aby doporučil vaši firmu, nejde jen o služby, které jste mu poskytli.
Znamená to, že se cítili viděni, podporováni a měli dostatečnou důvěru ve vaši práci, aby za ni mohli ručit svým jménem. To znamená, že nejste jen dobří v tom, co děláte – jste spolehliví, důvěryhodní a stojí za to o vás mluvit.
To je kouzlo dobře napsaného doporučení zákazníků. Dodává vaší firmě důvěryhodnost, kterou reklamy nemohou koupit, a pomáhá vám růst starým dobrým způsobem – prostřednictvím doporučení.
Abychom vám pomohli vytěžit z toho maximum, shromáždili jsme 14 nejlepších bezplatných šablon pro doporučení klientů, které budete chtít mít ve své sadě nástrojů. Od formulářů pro doporučení po následné kontakty a děkovné dopisy – každá šablona obsahuje klíčové podrobnosti a rychlé tipy, abyste mohli začít budovat lepší vztahy založené na doporučeních bez zbytečného dohadování.
Co jsou šablony doporučení klientů?
Šablony doporučení klientů jsou předem připravené zprávy nebo formuláře, které vám pomohou požádat spokojené zákazníky a klienty, aby doporučili vaši firmu ostatním. Navíc vám umožňují sledovat tato doporučení v průběhu celého procesu.
Tyto šablony vám poskytují jasný formát, který obvykle obsahuje:
- Připravené e-maily/zprávy, které můžete odeslat, abyste požádali klienty o doporučení někoho dalšího.
- Děkovný dopis pro případ, že tak učiní
- Informace o odměnách nebo programech doporučení, které nabízíte
- Jednoduché formuláře pro shromažďování podrobností o doporučeních
- Následné zprávy pro udržení konverzace
Tyto šablony vám ušetří čas a pomohou vám zachovat konzistentnost, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly. Stačí je pouze upravit tak, aby odpovídaly způsobu, jakým obvykle komunikujete s různými zákazníky, a sdílet jedinečný odkaz na doporučení, aby mohli začít.
Co dělá šablonu pro doporučení klientů dobrou?
Rychlé vyhledávání na Googlu vám nabídne tisíce šablon pro doporučení klientů. Ale jak poznáte, která z nich skutečně stojí za váš čas a úsilí?
Zde je několik klíčových funkcí, které by měla mít kvalitní šablona:
- Jednoduchý a srozumitelný jazyk: Dobrá šablona pro doporučení klientů je jednoduchá a stručná. Neobsahuje žádný žargon, pouze srozumitelnou zprávu, aby váš klient přesně věděl, o co ho žádáte.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte funkce, které vám umožní přidat jména klientů, zmínit něco, co se jim na spolupráci s vámi líbilo, a aby žádost o doporučení působila spíše jako skutečný rozhovor než jako obecná zpráva.
- Hodnotová nabídka: Místo toho, abyste jen žádali o laskavost, vyberte si šablonu, která jasně vysvětluje hodnotu, kterou vaše služba nabízí. To dá klientům skutečný důvod, proč ji sdílet s lidmi, které znají.
- Profesionální design: Najděte šablonu programu doporučení, která používá čisté formátování a vzhled vaší značky, aby si zachovala elegantní vzhled. Pokud ji váš klient sdílí, stále to dobře odráží vaši firmu.
- Vyjádření vděčnosti: Zkontrolujte, zda šablona obsahuje upřímné „děkuji“, ať už se vztahuje k někomu konkrétnímu, nebo ne. Projev vděčnosti má velký význam pro udržení silného vztahu.
14 bezplatných šablon pro doporučení klientů
Nyní, když víte, co hledáte, zde je 14 bezplatných šablon pro doporučení klientů, které vám pomohou zahájit váš program doporučení.
1. Šablona formuláře ClickUp
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak shromažďovat a spravovat doporučení klientů, jsou formuláře. Šablona formuláře ClickUp vám v tom pomůže, a to bez zbytečné složitosti.
Poskytuje vám jasnou, přizpůsobitelnou strukturu s poli, stavy a zobrazeními. Ty nejen organizují základní podrobnosti, jako kdo doporučení poskytuje, koho doporučuje a o jaké služby má zájem, ale také šetří čas a pomáhají udržovat konzistentnost vašeho programu doporučení.
Tato šablona však není jen místem pro shromažďování informací – je navržena tak, aby vám pomohla na základě těchto informací jednat. Díky nástroji pro správu úkolů ClickUp je každý odeslaný dotaz sledován, organizován a kontrolován, čímž se celý váš program doporučení přímo propojí s vaším pracovním postupem. Díky tomu je tato šablona vynikající volbou pro ad hoc záležitosti, jako je přijímání klientů, interní požadavky nebo registrace na akce.
💜 Klíčové funkce:
- Integrované zobrazení, jako je registrační formulář, fáze a průvodce pro začátek, slouží ke shromažďování strukturovaných vstupů.
- Vlastní stavy, jako je Dokončeno, Zamítnuto, V posuzování a Nová registrace, pro sledování průběhu každého doporučení.
- Vlastní pole pro zaznamenávání a organizování informací, jako je účel, kontaktní údaje doporučujících osob, nahrávání identifikačních dokladů atd.
- Souhrnný přehled pro rychlý přehled o výkonu formuláře a odeslaných údajích.
- Nativní integrace s ClickUp Automations pro zasílání e-mailových připomínek, přidávání komentářů, přiřazování úkolů a další funkce.
🔑 Ideální pro: Freelancery, malé podniky nebo agentury, které chtějí zavést jednoduchý, ale účinný program doporučení a sbírat zpětnou vazbu od klientů.
Největší změnou pro mě v ClickUp byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistentnost ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
2. Šablona e-mailu pro následnou komunikaci ClickUp
Pokud provozujete program doporučení klientů, může mít správné načasování následné komunikace zásadní význam. A právě k tomu slouží šablona následného e-mailu ClickUp.
Ať už děkujete zákazníkovi za doporučení, ověřujete potenciálního zákazníka, kterého vám doporučil, nebo oslovujete někoho, kdo projevil zájem, tato šablona vám pomůže mít přehled o všech konverzacích týkajících se doporučení. Organizuje celý proces pomocí automatických zpráv a včasných připomínek.
Stejně jako všechny šablony ClickUp obsahuje i tato šablona vlastní stavy, které umožňují sledovat stav každého e-mailu – odeslán, čeká na odpověď nebo hotovo. Navíc můžete přidat vlastní pole, jako je zdroj doporučení nebo požadovaná služba, aby vše odpovídalo vašemu programu doporučení.
💜 Klíčové vlastnosti:
- Předdefinované dílčí úkoly pro různé scénáře následných kroků (např. po schůzce, aktualizace nabídky)
- Integrovaný kontrolní seznam pro zajištění kvality, který zaručuje stručné e-maily v souladu s image značky.
- Projektové řízení založené na úkolech pro přiřazování a sledování následných aktivit
- Automatické termíny splatnosti a upomínky zajistí včasné a důsledné sledování.
🔑 Ideální pro: Prodejní nebo marketingové týmy, které se při svém růstu spoléhají především na doporučení.
3. Šablona ClickUp CRM
Udržování vztahů s klienty může být rychle chaotické. Jak tedy věci zjednodušit? Šablona ClickUp CRM je rámec, který udržuje všechny vaše potenciální zákazníky, kontakty a příležitosti k doporučení přehledně uspořádané v jedné centrální databázi.
Jak název napovídá, tato plně přizpůsobitelná šablona je ve výchozím nastavení propojena s ClickUp CRM. Obsahuje vlastní stavy, jako je Potřeba schválení, Kvalifikováno nebo Otevřeno, které vám umožňují sledovat doporučení.
Obsahuje také vlastní pole pro přidání podrobností, jako jsou jména kontaktů a e-maily, spolu s integrovanými pipeline a zobrazeními pro rychlý přehled o tom, co se děje u všech vašich doporučených potenciálních zákazníků.
Některé opakující se úkoly v procesu doporučování můžete dokonce automatizovat. Tím ušetříte čas, který můžete věnovat budování silných vztahů se zákazníky a rozšiřování svých sítí kontaktů.
💜 Klíčové vlastnosti:
- Přizpůsobitelný CRM pipeline pro sledování potenciálních zákazníků, fází obchodu, kontaktních informací a poznámek.
- Zobrazení tabule a seznamu pro vizuální nebo podrobné sledování prodejů
- Značky a priority pro segmentaci vysoce hodnotných zákazníků a urgentních obchodů.
- Integrované úkoly a připomenutí pro včasné sledování
🔑 Ideální pro: Freelancery, malé podniky nebo prodejní týmy, které potřebují jasný systém pro správu vztahů se zákazníky.
4. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Zpětná vazba hraje v programu doporučení zákazníků mnohem větší roli, než si možná myslíte. Potřebujete přímo od svých zákazníků slyšet, co funguje a co by se dalo zlepšit. Když totiž vaši zákazníci cítí, že je posloucháte, jsou ochotnější doporučit vás dalším, protože věří, že vám záleží na jejich zkušenostech.
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob, jak shromažďovat užitečné podněty pomocí vlastních polí, jako je celkové hodnocení, poskytovatel služeb a návrhy na zlepšení. Obsahuje také vestavěné zobrazení, jako je tabule zpětné vazby a souhrnné seznamy, které vám pomohou rychle odhalit vzorce a přijmout opatření.
💜 Klíčové funkce:
- Funkce pro vytváření úkolů s vlastními stavy, jako je „Dokončeno“ a „K provedení“, pro sledování zpětné vazby od klientů.
- Vlastní pole s více než 7 atributy, jako je poskytovatel služeb, datum nákupu a úroveň zákazníka, pro vizualizaci pokroku.
- Více než 6 zobrazení, včetně zobrazení tabulky zpětné vazby, zobrazení tabulky hodnocení poskytovatelů a zobrazení celkové doporučovací tabule pro lepší organizaci.
- Sledování času a značky pro kategorizaci a monitorování zpětné vazby
- Upozornění na závislosti, která vám pomohou udržet pracovní postupy na správné cestě
🔑 Ideální pro: Produktové, prodejní a marketingové týmy, které chtějí posílit program podpory a doporučení zákazníků prostřednictvím efektivního sběru a analýzy zpětné vazby.
💡 Tip pro profesionály: Nesbírejte jen zpětnou vazbu – uzavřete smyčku! Dejte zákazníkům vědět, že jejich příspěvek měl význam, sdílením novinek nebo osobním poděkováním. Buduje to důvěru, povzbuzuje k další zpětné vazbě a mění uživatele v loajální zastánce. Použijte ClickUp Brain k získání nápadů, jak motivovat zákazníky ke sdílení zpětné vazby.
5. Šablona průzkumu spokojenosti s produktem ClickUp
Pokud chcete získat více doporučení od klientů, začněte tím, že budete naslouchat svým stávajícím klientům – co se jim líbí, co se jim nelíbí a co by si přáli zlepšit.
Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp vám pomůže shromáždit upřímnou zpětnou vazbu od vašich zákazníků ohledně vašeho produktu. Na základě získaných údajů můžete určit, co je třeba zlepšit.
Obsahuje vlastní pole, jako je celková spokojenost s produktem, doba používání produktu a zkušenosti s používáním. Nastavení vám umožňuje přizpůsobit průzkum vašim konkrétním potřebám a různým pohledům, jako je celková spokojenost a hodnocení produktu, pro efektivní analýzu zpětné vazby.
Získáte také přístup k funkcím, jako je sledování času a integrace e-mailů, které vám usnadní hladké řízení celého procesu zpětné vazby.
💜 Klíčové vlastnosti:
- Přizpůsobitelná pole průzkumu, která zachycují podrobnou zpětnou vazbu k produktu, včetně hodnocení a textových odpovědí.
- Funkce správy úkolů automaticky převádějí vyplněné dotazníky na úkoly, které lze snadno sledovat.
- Vlastní stavy pro přizpůsobení pracovního postupu a správu průběhu zpětné vazby
- Možnosti přiřazování úkolů a sdílení zpětné vazby pro podporu spolupráce v týmu.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery, týmy zákaznické podpory nebo marketingové profesionály, kteří chtějí shromažďovat, organizovat a reagovat na zpětnou vazbu od uživatelů.
6. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Silná doporučení vycházejí z konzistentních a promyšlených interakcí se zákazníky. Šablona kontaktního formuláře ClickUp poskytuje vašim zákazníkům jednoduchý a spolehlivý způsob, jak vás kontaktovat – ať už mají zpětnou vazbu, dotazy nebo problémy.
Je plně přizpůsobitelný, obsahuje barevně odlišené stavy, jako je Nová žádost a Ve zpracování, a poskytuje vám přístup k integrovaným zobrazením, jako je souhrn kontaktů a procesní tabule. To vám pomůže zůstat organizovaní, rychle reagovat a udržovat konverzaci v chodu.
💜 Klíčové vlastnosti:
- Automatická konverze úkolů z odeslaných kontaktních formulářů zákazníků
- Vlastní pole pro zaznamenání základních informací o zákaznících
- Vlastní stavy, jako například Dokončeno a Blokováno, pro sledování a organizaci dotazů.
- Čtyři různé zobrazení (včetně průvodce pro začátečníky) pro flexibilní správu úkolů.
- Integrované nástroje pro spolupráci týmu, jako jsou ClickUp Docs, Chat a Whiteboards.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, malé a střední podniky, e-commerce společnosti, marketingové týmy a produktové týmy, které chtějí zůstat v kontaktu se svými zákazníky.
7. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Samozřejmě, spokojení zákazníci vám přinesou více doporučení. Ale jak zjistíte, zda jsou skutečně spokojeni? Tím, že jim položíte správné otázky! Použijte šablonu průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp a přizpůsobte pole jako užitečnost, srozumitelnost a řešení problémů tak, aby přesně odpovídala tomu, co chcete zjistit.
Poté použijte zobrazení jako Respondenti, Dotazník a Hodnocení znalostí, abyste mohli rychle zkontrolovat zpětnou vazbu a odhalit trendy. Navíc můžete pracovat s vlastními stavy, jako je Otevřeno a Dokončeno, abyste viděli, v jaké fázi se každý dotazník nachází.
A protože zpětnou vazbu lze okamžitě proměnit v úkoly, žádná otázka nezůstane bez odpovědi. To pomáhá týmům prioritizovat akce podle naléhavosti, přiřazovat úkoly příslušným členům a sledovat pokrok bez zpoždění.
💜 Hlavní funkce:
- Více než devět vlastních polí pro shromažďování přesně těch zpětných vazeb, které potřebujete.
- Automatické vytváření úkolů s vlastními stavy pro sledování pokroku
- Čtyři typy zobrazení pro organizaci a analýzu odpovědí
- Integrované nástroje pro správu projektů, jako je podpora AI a reakce na komentáře.
- Sběr dat v reálném čase a automatizace pracovních postupů pro efektivní správu zpětné vazby
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, produktové manažery a marketingové profesionály, kteří potřebují efektivní způsob, jak proměnit zpětnou vazbu od zákazníků v praktické poznatky a rychle zlepšit spokojenost zákazníků.
📖 Přečtěte si také: Budování loajality: Strategie udržení zákazníků pro dlouhodobý obchodní úspěch
8. Šablona ClickUp pro úspěch klientů
Jste unaveni z promarněných příležitostí a neorganizovaného sledování doporučení? Šablona ClickUp Client Success Template vám pomůže sledovat každé doporučení, od počátečního představení až po pokračující vztah.
S touto šablonou můžete snadno sledovat důležité milníky doporučení, přiřazovat úkoly a automatizovat následné kroky pomocí stavů, jako jsou Onboarding, Renewed a Churned.
Ať už jde o sledování potenciálních zákazníků nebo péči o doporučení, ClickUp vám pomůže mít vše pod kontrolou. Funkce jako kontrolní seznamy, automatizace a integrace umožňují vašemu týmu soustředit se na rozšiřování sítě doporučení.
💜 Hlavní funkce:
- Vlastní stavy pro sledování pokroku, od zapojení klienta až po fáze obnovení.
- Automatizované pracovní postupy pro nastavení následných kroků, připomenutí a přiřazení úkolů.
- Vlastní pole a zobrazení pro kategorizaci a vizualizaci údajů o klientech
- Sledování času a správa závislostí, abyste měli přehled o úkolech
- Integrované formuláře pro zpětnou vazbu, které slouží ke sběru názorů klientů a zlepšování vašich služeb.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, account manažery a servisní týmy, které chtějí získávat doporučení od zákazníků, snižovat fluktuaci a zvyšovat spokojenost zákazníků.
🧠 Zajímavost: Říká se, že v roce 55 př. n. l. Julius Caesar nabídl svým vojákům 300 sesterciů (přibližně třetinu jejich ročního platu), aby naverbovali své přátele do římské armády. Tento raný nábor založený na pobídkách připomíná moderní programy doporučení.
9. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success
Pokud existuje jedna šablona, bez které se váš program doporučení neobejde, je to šablona ClickUp Client Success Collaboration Template. Je vytvořena tak, aby celý proces byl plynulý, organizovaný a účinný.
Od prvního kontaktu až po konečné doporučení vás informuje o následných krocích, schůzkách a dalších krocích – vše je rozloženo do jednoduchého čtyřfázového procesu: nový zákazník, plánování, schůzka a doporučení. Můžete přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok, aby váš tým vždy věděl, co má dělat dál.
Do karet úkolů můžete nahrát doporučovací formuláře, poznámky ze schůzek nebo dokonce doporučující dopisy. Součástí jsou také doplňky, jako je integrované plánování, značky pro označení doporučení s vysokou prioritou a dokonce i asistent AI, který pomáhá s psaním nebo aktualizacemi.
💜 Hlavní funkce:
- Přehledný čtyřfázový proces pro sledování pokroku
- Úkolové karty s přiřazenými osobami, termíny a nahranými soubory
- Integrovaná sekce pro plánování schůzek
- AI asistent pro rychlou dokumentaci a nastavení úkolů
- Organizovaný systém složek pro měsíční nebo projektové třídění
🔑 Ideální pro: Týmy pro úspěch zákazníků, koordinátory onboardingu, projektové manažery a agentury spravující více pracovních postupů zákazníků.
10. Šablona pro doporučení klientů od HubSpot
Sada šablon pro doporučení zákazníků HubSpot obsahuje více než 45 připravených šablon pro e-maily a příspěvky na sociálních sítích, které jsou rozděleny podle účelu: žádost o reference, sdílení zpráv, následné kroky a vyjádření vděčnosti.
Co je na tom ještě lepší? Nejste omezeni pouze na jeden kanál. Sada obsahuje šablony pro firemní stránky i osobní profily na sociálních sítích, takže celý váš tým může pomoci šířit informace.
Ať už nabízíte odměnu nebo jen žádáte o krátké představení, tato sada vám umožní zachovat konzistentnost, profesionalitu a snadnou správu.
💜 Hlavní funkce:
- Více než 45 šablon e-mailů a sociálních médií pro doporučení
- Zprávy pro dotazování, sledování a poděkování doporučujícím osobám
- Sociální texty pro firemní stránky i sdílení zaměstnanců
🔑 Ideální pro: Malé týmy, firmy poskytující služby nebo kohokoli, kdo chce bez stresu vytvořit program doporučení zákazníků.
💡 Tip pro profesionály: Nejlepší formuláře pro doporučení jsou ty, které nevyžadují žádné úsilí – jako když pošlete krátkou zprávu příteli. Vaše formuláře by měly být krátké, výstižné a přizpůsobené pro mobilní zařízení. Čím jednodušší doporučení bude, tím větší je pravděpodobnost, že to vaši zákazníci skutečně udělají (a to opakovaně!).
Nemohu o něm říct dost dobrého. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
11. Šablona doporučujícího dopisu od Template. Net
Bezplatná, přehledná a propracovaná šablona doporučení klienta od Template. Net je ideální pro doporučení klienta jiné firmě nebo kontaktu. Pomůže vám zdůraznit silné stránky vašeho klienta a navrhnout, jak by mohl těžit z nového partnerství, díky čemuž budou vaše doporučení nejen účinná, ale i důvěryhodná.
Tato editovatelná šablona s čistými liniemi a moderním brandingem obsahuje sekce pro kontaktní údaje klienta, stručný přehled jeho práce a prostor pro vaše osobní doporučení. Máte dokonce prostor pro přidání vlastního loga a informací o firmě, takže vaše osobní značka bude vždy v popředí.
💜 Mezi hlavní funkce patří:
- Upravitelný vzor doporučujícího dopisu
- Sekce pro údaje o zákazníkovi/společnosti, kontaktní informace a doporučující zprávu.
- Pole pro jméno odesílatele, společnost a e-mail
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří často doporučují zákazníky jiným službám, jako jsou nezávislí konzultanti, agentury nebo malé podniky nabízející doporučení partnerským dodavatelům.
12. Šablona zásad programu doporučení zákazníků pro prodej od Template. Net
Pokud chcete odměnit věrné zákazníky nebo motivovat partnery k získávání nových potenciálních zákazníků, podívejte se na šablonu zásad programu doporučení zákazníků od Template. Net. Pomůže vám jasně sdělit cíle vašeho programu, kdo se ho může zúčastnit a jaké odměny jsou k dispozici.
Nabízí uživatelsky přívětivé a snadno upravitelné rozvržení, které umožňuje rychlou a snadnou personalizaci. Můžete nastavit podmínky doporučení a upravit, kdo se může připojit, jaké odměny nabízíte a jak se doporučení sledují.
Zahrnuje také všechny důležité informace, jako je ochrana osobních údajů, podmínky a co se stane, pokud budete chtít program změnit, takže se nemusíte bát, že vám něco unikne.
💜 Klíčové funkce:
- Předem připravené části zásad, včetně přehledu programu, způsobilosti, pobídek a podmínek.
- Plně editovatelné, aby odpovídaly stylu vaší značky a struktuře odměn.
- Prostor pro vložení firemního loga, kontaktních údajů a podpisu
🔑 Ideální pro: Malé a střední podniky, které spouštějí nové prodejní programy nebo vylepšují své stávající marketingové aktivity v oblasti doporučení.
13. Šablona právního formuláře pro doporučení klientů od Template. Net
Advokátní kanceláře, toto je pro vás. Šablona formuláře pro doporučení právních klientů od Template.net vám pomůže shromáždit všechny důležité údaje o osobě, která doporučení poskytuje, i o klientovi, kterého doporučuje.
Šablony se velmi snadno přizpůsobují a obsahují sekce pro zadání kontaktních údajů doporučujícího, podrobností o doporučeném klientovi, typu právní pomoci, kterou potřebuje, a případných termínech nebo dalších poznámkách. Ať už doporučení sdílíte nebo přijímáte, tento vyplnitelný a přehledný formát vám pomůže rychle jednat a poskytnout klientům lepší zkušenost.
💜 Klíčové funkce:
- Předformátované sekce pro informace o doporučujícím a zákazníkovi
- Prostor pro specifikaci typů právních záležitostí a popis problémů
- Sekce pro termíny, preferovaný způsob kontaktu a komentáře
🔑 Ideální pro: Advokátní kanceláře, nezávislé právníky, partnery pro doporučení, právní asistenty a odborníky, kteří doporučují klienty v různých právních oblastech.
14. Šablona „Děkujeme za doporučení zákazníka“ od Template. Net
Rychlé a osobní poděkování nejenže ukazuje, že vám na zákaznících záleží, ale také pomáhá budovat loajalitu a zajišťuje další úspěšná doporučení. Šablona „Děkujeme za doporučení zákazníka“ od Template.net je promyšleným způsobem, jak zákazníkům ukázat, jak moc si ceníte jejich důvěry ve vaši společnost.
Šablony jsou navrženy tak, aby byly jednoduché, upřímné a připravené k použití – stačí přidat jméno klienta, osobu, kterou doporučil, a údaje o vaší firmě, a během několika minut budete mít osobní, upřímný a profesionální děkovný dopis.
💜 Klíčové funkce:
- Předem připravená děkovná zpráva potvrzující doporučení
- Přizpůsobitelné zástupné symboly pro jména, data, společnosti a služby
- Profesionální tón, který vyjadřuje vděčnost a posiluje vztahy s klienty.
🔑 Ideální pro: Majitele firem, poskytovatele služeb, prodejní týmy, zástupce zákaznického servisu a kohokoli, kdo chce budovat loajalitu prostřednictvím personalizovaných děkovných zpráv.
Udělejte z doporučení klientů účinnou strategii růstu pomocí ClickUp!
Věrní zákazníci a klienti mohou pro vaše podnikání udělat zázraky. Když jeden z nich doporučí váš produkt nebo službu, znamená to, že vaší práci důvěřuje natolik, že se za ni zaručí. Taková důvěra je velmi silná.
Šablony doporučení klientů, které jsme v tomto seznamu sdíleli, vám pomohou tuto důvěru budovat. Ať už posíláte poděkování, žádáte o doporučení nebo nastavujete jednoduchý proces pro jejich správu, tyto šablony vám pomohou.
Každá z nich slouží k jinému účelu – možná potřebujete přehledný formulář pro sběr zpětné vazby nebo šablonu pro rychlý e-mail s doporučením, abyste mohli navázat na potenciálního zákazníka. Ať už jste v jakékoli fázi, tyto nástroje vám usnadní práci, aniž byste museli příliš přemýšlet.
A pokud hledáte ještě více způsobů, jak zůstat organizovaní, podívejte se na kompletní knihovnu ClickUp s více než 1 000 šablonami. Najdete zde vše od nástrojů pro sledování projektů až po pracovní postupy pro klienty – vše je plně přizpůsobitelné a navržené tak, aby fungovalo s vaším týmem v reálném čase.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte bezplatný účet, který můžete proměnit ve svůj osobní software pro sledování doporučení!