10 nejlepších softwarových partnerských programů v roce 2025

Affiliate programy pro software vytvářejí cenná partnerství mezi marketéry, tvůrci a spotřebiteli. Jako tvůrce se můžete zaregistrovat do nejlepších affiliate programů v softwarovém průmyslu, propagovat produkty a špičková softwarová řešení prostřednictvím placených reklam a vydělávat vysoké provize.
Ano, je to tak jednoduché!
Pokud hledáte způsoby, jak zvýšit své pasivní příjmy a přivést více návštěvníků do svých online obchodů, mohou vám pomoci affiliate marketingové programy pro software.
Tento článek uvádí 10 nejlepších affiliate marketingových programů v oblasti softwaru, které vám pomohou začít. Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat v partnerských programech pro software?
Než se zaregistrujete do softwarového partnerského programu, zkontrolujte několik faktorů, jako je velikost partnerských sítí, sazby provizí, recenze společností a struktura a lhůty výplaty provizí. Tím zajistíte, že za své úsilí získáte adekvátní odměnu.
Zde je několik dalších důležitých prvků, které byste měli hledat v nejlepších partnerských softwarových programech, abyste zvýšili své partnerské prodeje.
- Tabulka reportů v reálném čase: Pokročilá analytika v reálném čase je důležitá v affiliate kampaních pro sledování KPI, jako jsou affiliate spojení, prodeje a provize.
- Životnost cookie: Označuje platnost vašeho partnerského odkazu poté, co na něj potenciální zákazník klikne. Delší životnost cookie znamená více příležitostí pro konverze a vyšší výplaty.
- Integrace: Nejlepší softwarové partnerské programy musí být hladce integrovány s pokročilými analytickými nástroji a platebními bránami, aby optimalizovaly vaše marketingové úsilí a podpořily prodej.
- Přístup k marketingovým nástrojům: Prostředky jako bannery, texty a šablony pro sociální média pomáhají affiliate partnerům maximalizovat jejich propagační úsilí. Výběr referral programu, který nabízí marketingové nástroje pro sociální média, tak může maximalizovat vaše propagační úsilí a odměny.
- Podmínky: Než si vyberete jakýkoli partnerský program, je nutné si prostudovat jeho různé podmínky, platební podmínky a další požadavky.
10 nejlepších softwarových partnerských programů, které můžete využít
Softwarové partnerské programy umožňují firmám vytvářet relevantní obsah pro uživatele ve velkém měřítku. Již jsme se zabývali tím, co hledat v dobrém partnerském programu. Nyní se podívejme na 10 nejlepších partnerských programů v roce 2024.
1. ClickUp
Než vám představíme softwarovou affiliate marketingovou platformu ClickUp, představíme vám ClickUp, abyste věděli, proč se k ní lidé přihlašují. ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která zjednodušuje pracovní postupy a zvyšuje celkovou produktivitu týmu.
Znalostní pracovníci, jako jsou projektoví manažeři a vedoucí týmů, používají ClickUp k plánování, delegování, monitorování a organizovanému řízení svých projektů pomocí funkcí, jako je ClickUp Goals.
Je to ideální řešení pro týmy, které chtějí zůstat organizované a rychleji dosahovat svých cílů. Umožňuje sledovat sprintové cíle, spravovat OKR zaměstnanců a týdenní scorecards pro úspěch projektu.
Panel ClickUp poskytuje komplexní přehled všech projektů, což týmům umožňuje sledovat průběh projektů, identifikovat překážky a činit informovaná rozhodnutí vedoucí ke zvýšení efektivity.
Náš ClickUp Project Management automatizuje plánování, realizaci a vykazování projektů. Automaticky také vytváří úkoly a podúkoly a shrnuje diskusní vlákna, což z něj činí vynikající platformu pro mezifunkční týmovou spolupráci. Počkejte, ještě jsme neskončili!
ClickUp View slouží jak projektovým manažerům, tak členům týmu. Zatímco první z nich mohou sledovat průběh projektu, členové týmu si mohou přizpůsobit zobrazení své práce pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, aby mohli stanovit priority úkolů a udržet si přehled.
Pokud již vedete velký affiliate marketingový program, ClickUp vám může pomoci i s jeho zefektivněním! Funguje jako platforma pro správu affiliate programů. Použijte šablonu ClickUp pro správu marketingových kampaní k analýze a sledování výkonu vašich affiliate marketingových kampaní a odhalte strategie pro zvýšení příjmů.
Affiliate marketingový program ClickUp
Pojďme si povědět o partnerském programu ClickUp. Jako partnerský partner ClickUp můžete získat provizi za každý nový pracovní prostor, který doporučíte, včetně těch bezplatných! Funguje to ve třech jednoduchých krocích:
- Zaregistrujte se do programu a získejte partnerský odkaz.
- Propagujte ClickUp a získejte nové uživatele, kteří se zaregistrují pomocí partnerského odkazu.
- Získejte provizi za každého uživatele, který aktivuje svůj účet pomocí vašeho partnerského odkazu.
Proces výplaty je jednoduchý a rychlý – peníze obdržíte 15 dní po uzamčení účtu.
Poznámka: Doporučení zákazníků se nepočítá, pokud je potenciální zákazník již zákazníkem ClickUp.
Nejlepší funkce
Z různých funkcí ClickUp si prohlédněte některé z těch, které z něj dělají motor produktivity v digitálním světě:
- Komplexní reportování: Vizualizujte průběh projektu, sledujte výkonnost týmu a přijímejte chytrá rozhodnutí díky přizpůsobitelným dashboardům.
- Sledování cílů: Zefektivněte stanovování a sledování cílů pro týmy, aby mohly sledovat termíny a dokonce podle toho upravovat cíle.
- Efektivní spolupráce: Použijte ClickUp Whiteboard k vizualizaci nápadů a pracovních postupů a spolupracujte se svým týmem v reálném čase.
- Automatizujte úkoly: Zvyšte produktivitu pomocí ClickUp Brain, který automatizuje různé úkoly, jako je psaní odpovědí na zprávy, vytváření šablon, přepisování videí a shrnování úkolů a vláken.
Omezení
- ClickUp nabízí širokou škálu šablon a řešení, která mohou být pro nové uživatele až příliš složitá.
- ClickUp sice nabízí nepřetržitou podporu prostřednictvím e-mailu a textových zpráv, ale neposkytuje okamžitou telefonickou podporu.
Ceny
ClickUp má pro své uživatele čtyři různé cenové kategorie:
- Zdarma: navždy
- Neomezený: 7 $ měsíčně
- Podnikání: 12 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte prodejní tým a vyžádejte si demo verzi.
- ClickUp Brain: Přidejte 5 $ za uživatele/měsíc k jakémukoli placenému tarifu pro ClickUp AI.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. Partnerský program Semrush
Z mnoha dalších výhod affiliate programu Semrush jsou zde dvě, které jsou na prvním místě:
- Affiliate partneři v oblasti softwaru vydělávají 200 $ za každý prodej.
- Navíc získáte 10 $ za každou bezplatnou zkušební verzi od vašich doporučených uživatelů.
To představuje lákavou příležitost pro affiliate marketéry, vydavatele obsahu, digitální marketéry a malé marketingové agentury, jak vydělávat a sledovat své provize výměnou za doporučování Semrush zákazníkům prostřednictvím různých marketingových strategií.
Affiliate program Semrush funguje na modelu atribuce posledního kliknutí, kde můžete získat výhody i 120 dní poté, co potenciální zákazník klikne na váš referral odkaz. Získáte personalizovaný affiliate dashboard pro správu affiliate plateb a přístup k dalším marketingovým nástrojům, jako jsou bannery a landing pages, které usnadňují referral proces.
3. Partnerský program Norton
Norton je již dlouho důvěryhodnou značkou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nedávno získal společnost Lifelock a spustil partnerský program Norton Lifelock, který slibuje nejvyšší provize.
Pokud tedy hledáte velkorysé výplaty bez horních limitů provize, Lifelock od Norton může být tím správným partnerským softwarem.
S partnerským programem Norton získáte přístup k podpoře správy účtu od specializovaných odborníků a dalším propagačním a marketingovým nástrojům pro zákazníky, které vám pomohou zvýšit vaše zisky.
Do tohoto affiliate programu se můžete zapojit a začít vydělávat peníze ve třech jednoduchých krocích:
- Zaregistrujte se vyplněním jednoduchého registračního formuláře.
- Propagujte Lifelock, lídra v oblasti ochrany před krádeží identity.
- Začněte vydělávat neomezené odměny za doporučení
4. Affiliate program Monday
Monday má jeden z nejlepších softwarových partnerských programů, který vám umožní vydělat až 100 % provizi z prodeje v prvním roce vašich doporučených zákazníků. Navíc můžete maximalizovat své výdělky díky okamžité zákaznické podpoře a přehledným statistikám výkonu.
Affiliate program Monday také nabízí několik marketingových zdrojů, jako jsou šablony příspěvků na sociální média, bannery a odkazy, které vám pomohou optimalizovat vaše zisky. Nabízí měsíční výplaty přes Stripe nebo PayPal.
5. Partnerský program Planable
Program affiliate marketingu Planable je nejvhodnější pro profesionály v oblasti sociálních médií a marketingové agentury. Nabízí progresivní provize podle následujících plánů:
- 15 % na základní plán
- 20 % z profesionálního plánu a
- 25 % z podnikového plánu
Program má rozsáhlý proces registrace, včetně vyplnění podrobného registračního formuláře. Jakmile se zaregistrujete, můžete sledovat své výdělky pomocí osobního dashboardu a dostávat měsíční platby plus další výhody na svůj účet přes PayPal.
6. Stellar affiliate program
Vydělejte přes 150 000 $ ročně na provizích díky partnerskému programu Stel lar. Ten má pro své partnery dynamickou strukturu výplat:
- 30 % pro provizi na vstupní úrovni
- 40 % pro výkonné affiliate partnery (tržby přes 8 000 USD za měsíc)
- 50 % pro výkonné affiliate partnery (tržby přes 12 000 USD měsíčně)
Navíc je k dispozici 10% provize na kupónových webech.
Kromě vysokých výplat nabízí partnerský program specializovanou podporu pro partnery a několik propagačních materiálů, jako jsou obsah produktů, produktové feedy a textové odkazy, abyste nepřišli o žádné prodeje.
7. Partnerský program Adobe
Adobe nabízí širokou škálu kreativních aplikací, které můžete doporučit ostatním a získat tak šanci vydělat atraktivní peníze jako affiliate partner Adobe. Affiliate program Adobe slibuje různé provize za svou knihovnu kreativních nástrojů, včetně Creative Cloud, Document Cloud a Adobe Stock.
Provize pro Creative & Document Cloud jsou následující:
- Měsíční předplatné: 85 % z prvního měsíce
- Roční předplatné (měsíční platba): 85 % z prvního měsíce
- Roční předplatné (jednorázová platba): 8,33 % z prvního roku
Výplata za Adobe Stock je 72 $ za měsíční a roční předplatné. Document Cloud a Stock jsou však k dispozici pouze v omezeném počtu zemí. Před připojením se k programu si proto pečlivě přečtěte příslušné zásady.
Kromě možností zpeněžení pro své partnery odměňuje partnerský program Adobe také své zákazníky, například:
- Creative Cloud pro jednotlivce a skupiny
- Bezproblémová platba při nákupu přes váš partnerský odkaz
- Výrazné slevy pro studenty
8. Partnerský program Crexi
Crexi je softwarová společnost, která se zaměřuje na realitní informace. Platforma nabízí velkorysý affiliate marketingový program. Provize za affiliate marketing jsou až 50 $ za lead za doporučení softwaru Crexi vašemu publiku.
Má však krátkou dobu platnosti cookies, která činí 7 dní, což vám dává omezený čas na to, abyste své potenciální zákazníky přeměnili na skutečné zákazníky.
Získejte přístup k jeho uživatelsky přívětivému rozhraní a robustnímu systému sledování, pokud hledáte spolehlivý zdroj pasivního příjmu.
9. Partnerský program Wix
Wix je přední software pro tvorbu webových stránek, který generuje obrovský objem návštěvnosti na svých webových stránkách. Pokud jste tedy tvůrcem obsahu nebo digitálním marketérem s velkoobjemovým webem na platformě Wix, můžete Wix propagovat na svém webu a vydělávat provize.
Affiliate program Wix nabízí několik výhod, jako jsou neomezené doporučení, kreativní zdroje a intuitivní ovládací panel. Do affiliate programu Wix se můžete zapojit vyplněním základních údajů a začít vydělávat potenciální odměny propagováním prémiových plánů Wix na svém webu.
10. Partnerský program Hubspot
Jste tvůrcem obsahu nebo digitálním pedagogem, který rád vytváří smysluplný obsah, zejména pro obchodní profesionály? Pokud ano, pak je pro vás partnerský program Hubspot ideální.
Má stupňovitou strukturu výplat, což znamená, že čím více konverzí provedete, tím více můžete vydělat. Můžete začít s 30% opakující se provizí po dobu až 1 roku a poté získat další bonus za více konverzí za měsíc.
Kromě toho si můžete vybrat z jejich rozsáhlé knihovny kreativních nástrojů, které vám pomohou při propagaci Hubspotu u vašich potenciálních zákazníků. Chcete-li začít jako affiliate partner Hubspotu, musíte se do programu přihlásit a počkat jeden nebo dva dny na posouzení přihlášky. Po schválení můžete začít vydělávat peníze tím, že vložíte affiliate odkazy do relevantního obsahu.
Affiliate marketing zjednodušeně
Affiliate marketing, pokud je prováděn správně, může být účinnou marketingovou strategií a zároveň poskytovat svým partnerům podíl na zisku. S rozvojem softwarových produktů se to v dohledné době nezmění.
Nezapomeňte se zaregistrovat do více programů. Affiliate partnery však spravujte a provize sledujte pomocí specializovaného softwaru pro sledování affiliate partnerů nebo nástroje pro správu projektů.
Ať už jste zkušený affiliate marketer nebo teprve začínáte, ClickUp vám pomůže zorientovat se a sledovat vaše affiliate kampaně. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp !