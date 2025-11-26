Notion Mail vs. Superhuman: Která volba je chytřejší?

Je 23:47. Před dvěma hodinami jste si slíbili, že se odhlásíte, ale místo toho odpovídáte na e-maily, které jste si před několika dny označili a na které jste zapomněli. Ptáte se sami sebe, zda je problémem čas nebo nástroj.
Hodně se mluví o nástroji Notion Mail a vy jste zvědaví.
Superhuman je také v centru pozornosti díky všem těm klávesovým zkratkám.
Skutečnou otázkou je, který nástroj vám pomůže rychleji se vypořádat s vaší doručenou poštou. Právě zde přichází na řadu srovnání Notion Mail a Superhuman.
Notion Mail vs. Superhuman v kostce
Zde je stručné shrnutí:
|Kritéria
|Notion Mail
|Superhuman
|ClickUp (bonus)
|Přístup
|Wrapper pro Gmail s integrací Notion; nejvhodnější pro intenzivní uživatele Notion
|Samostatný e-mailový klient zaměřený na produktivitu pro profesionály
|All-in-one platforma pro produktivitu s integrovanou správou e-mailových projektů, úkolů, dokumentů a projektů.
|Podporované účty
|Pouze Gmail, propojený s účty Notion
|Více účtů Gmail a Outlook
|Gmail, Outlook a další integrace e-mailů (liší se podle nastavení pracovního prostoru)
|Dostupnost platformy
|Webová aplikace, offline režim není k dispozici
|K dispozici je aplikace pro Mac, Windows, web, iOS, Android a plně offline režim.
|Web, Windows, Mac, iOS, Android; offline režim pro úkoly a dokumenty
|Funkce AI
|Notion AI pro odkazování na stránky Notion a základní pomoc při psaní
|Pokročilá umělá inteligence, návrhy odpovědí ve vašem stylu, automatické sledování a shrnutí
|ClickUp AI pro psaní e-mailů, automatizaci úkolů, shrnutí a chytré návrhy v rámci řízení práce
|Organizace doručené pošty
|Zobrazení (automatická a ruční kategorizace pomocí AI a filtrů)
|Rozdělené doručené pošty, chytré štítky a pokročilá automatická kategorizace
|Sjednocená doručená pošta pro e-maily a úkoly, přizpůsobitelné zobrazení, automatizace a filtrování
|Spolupráce
|Odkazujte na stránky Notion v e-mailech
|Sdílejte živý náhled e-mailů, komentujte/označujte kolegy, automatizujte přeposílání e-mailů, sdílejte koncepty
|Přiřazujte e-maily jako úkoly, přidávejte komentáře, zmiňujte kolegy, propojujte e-maily s projekty a spolupracujte v reálném čase.
|Integrace
|Hluboká integrace s pracovním prostorem Notion
|Integruje se s Gmailem a Outlookem, mimo jiné nástroje
|Hluboká integrace s úkoly, dokumenty, chatem, kalendářem a více než 1000 nástroji prostřednictvím integrací ClickUp.
Co je Notion Mail?
Notion Mail je e-mailový klient využívající umělou inteligenci, který uživatelům umožňuje organizovat jejich doručenou poštu, připravovat odpovědi a plánovat schůzky přímo v aplikaci Notion. Je navržen jako samostatná aplikace, přístupná přes web, a funguje s účty Gmail a Google Workspace.
Tato aplikace má minimalistické, přizpůsobitelné rozhraní, které je v souladu s designovou filozofií Notion.
🧠 Zajímavost: Ray Tomlinson poslal první e-mail v roce 1971. Poslal jej sám sobě jako test... a okamžitě zapomněl, co v něm bylo napsáno.
Funkce Notion Mail
Podívejme se na některé funkce, díky kterým je Notion Mail výjimečný.
Funkce č. 1: Automatické štítky a organizace doručené pošty založené na umělé inteligenci Notion
Třídíte neuspořádanou doručenou poštu? Notion Mail má umělou inteligenci, která za vás udělá těžkou práci. Prohlédne si obsah, odesílatele a kontext každé zprávy a poté automaticky navrhne a použije štítky. To znamená, že již nemusíte e-maily jednotlivě přetahovat do složek.
Můžete si také vytvořit vlastní štítky a umělá inteligence se postupem času naučí, jak máte rádi věci tříděné. Je to jako naučit vaši doručenou poštu, jak pracovat podle vašich představ.
Funkce č. 2: Vlastní zobrazení doručené pošty, filtry a psaní založené na blocích
Místo toho, abyste se museli potýkat s nekonečným procházením e-mailů, vám Notion Mail umožňuje vytvořit vlastní zobrazení sdílené doručené pošty. Chcete vidět pouze zprávy od svého týmu? Nebo jen nepřečtené e-maily od klientů? Můžete filtrovat podle odesílatele, štítku, stavu a dalších kritérií.
Navíc, pokud jste zvyklí psát v Notion, bude vám editor e-mailů připadat velmi pohodlný.
Pomocí bloků můžete přidávat nadpisy, kontrolní seznamy, poznámky, odrážky a dokonce i bloky kódu. Je zde také zabudován známý příkaz lomítko (/), takže formátování je rychlé a flexibilní. Je to osvěžující změna oproti nudným e-mailům v prostém textu.
📮ClickUp Insight: Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro týmovou komunikaci.
To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování.
Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci, využijte všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v úkoly, které lze okamžitě realizovat!
Funkce č. 3: Šablony a integrované plánování
Notion Mail dělá opakující se e-maily méně nudnými. Často používaný text můžete uložit jako úryvky a vložit je do zpráv jedním kliknutím. Ať už zpracováváte žádosti o podporu nebo sledujete potenciální zákazníky, tato funkce vám ušetří spoustu času a zajistí konzistentnost vašich odpovědí.
Integrace Notion Calendar vám navíc umožňuje vkládat odkazy na rezervace přímo do e-mailů. Zkontroluje vaši dostupnost a pomůže příjemcům vybrat si čas, aniž byste potřebovali plánovač třetí strany.
Ceny Notion Mail
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
🔍 Věděli jste, že... Symbol „@“ nebyl původně vynalezen pro e-maily. Používal se v účetnictví a obchodních fakturách a znamenal „za cenu“. Tomlinson ho vybral, protože se nepoužíval v názvech, a byl tak ideálním oddělovačem.
Co je Superhuman?
Superhuman je prémiový e-mailový klient, který zvyšuje produktivitu a zefektivňuje práci s e-maily díky rychlému, intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím. Nabízí pokročilé klávesové zkratky, potvrzení o přečtení, připomenutí následných kroků a informace založené na umělé inteligenci.
Tato aplikace je obzvláště oblíbená mezi profesionály a manažery, kteří denně zpracovávají velké množství e-mailů, protože nabízí nástroje, které upřednostňují rychlost, soustředění a produktivitu.
🧠 Zajímavost: Romantická komedie z roku 1998 You've Got Mail (Máš poštu) s Tomem Hanksem a Meg Ryan v hlavních rolích byla inspirována rozvojem e-mailové kultury a ikonickým upozorněním You've Got Mail od společnosti AOL.
Funkce aplikace Superhuman
Toto získáte, když vstoupíte do vysoce výkonné zóny tohoto softwaru pro správu e-mailů. 📈
Funkce č. 1: Organizace doručené pošty a psaní pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence aplikace Superhuman automaticky třídí e-maily do chytrých kategorií, jako jsou marketing, prezentace a sociální aktualizace. Můžete ji také naučit vytvářet vlastní automatické štítky pomocí jednoduchých pokynů, jako jsou „žádosti o zaměstnání“ nebo „žádosti o kontrolu práce“.
Máte několik bodů? AI e-mailový editor Superhuman je dokáže proměnit v propracované e-maily v souladu s vaší značkou a vaším stylem komunikace. Učí se z vašich předchozích zpráv a navrhuje odpovědi, které zní jako od vás.
Superhuman navíc dokonce předem připraví odpovědi na všechny e-maily ve vaší doručené poště: stačí je zkontrolovat, v případě potřeby upravit a odeslat. Můžete také nastavit zkrácení, prodloužení, zjednodušení nebo přepsání libovolného textu, což vám poskytne úplnou kontrolu bez nutnosti ruční práce.
Funkce č. 2: Automatické připomenutí a chytré vyhledávání
Zapomněli jste označit e-maily nebo nastavit připomenutí? Superhuman vám pomůže. Automaticky vás vyzve k následnému kroku, pokud někdo neodpověděl, a dokonce za vás může napsat následnou zprávu.
Také si nemusíte pamatovat přesné předměty e-mailů nebo odesílatele. Stačí napsat něco jako „Kde jsou informace o Q2 offsite?“ nebo „Najít odpovědi chválící naši prezentaci“ a AI vyhledávání Superhuman to najde během několika sekund.
🔍 Věděli jste, že... První spamový e-mail poslal v roce 1978 Gary Thuerk, marketingový manažer společnosti Digital Equipment Corporation. Byl zaslán přibližně 400 lidem a přinesl tržby ve výši 13 milionů dolarů, ale také znamenal začátek velmi nenáviděného fenoménu e-mailů.
Funkce č. 3: Úryvky
Pokud často odesíláte podobné zprávy, Snippets vám usnadní život. Stačí uložit odpověď (nebo dokonce celý e-mail s přílohami a kopiemi) a poté ji vložit jedním kliknutím.
Týmy mohou také sdílet úryvky pro zajištění konzistence.
Bonus? Můžete automatizovat celé pracovní postupy, jako je přeposílání žádostí, odpovídání a archivace, aniž byste hnuli prstem.
Ceny Superhuman
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Starter: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Skutečná práce je často od e-mailů odpojená, a to je pro mnohé z nás smutná realita. Kontextová umělá inteligence může změnit způsob, jakým e-maily souvisí se skutečnou prací, tím, že inteligentně překlenuje propast mezi komunikací a jednáním.
Místo toho, aby důležité informace zůstávaly skryté v doručené poště, kontextová umělá inteligence dokáže analyzovat obsah e-mailů, porozumět jejich záměru a automaticky zobrazit relevantní úkoly, dokumenty nebo aktualizace projektů ve vaší pracovní platformě.
Pokud například e-mail obsahuje požadavek nebo termín, umělá inteligence může navrhnout vytvoření úkolu, propojení s příslušným projektem nebo dokonce přiřazení příslušnému členovi týmu – to vše bez nutnosti ručního kopírování nebo přepínání mezi nástroji. Tato hladká integrace zajišťuje, že nic neunikne, což zvyšuje efektivitu vašeho pracovního postupu a udržuje váš tým v souladu. Podívejte se, jak to funguje:
📖 Přečtěte si také: Jak používat Google Chat pro efektivní týmovou komunikaci
Notion Mail vs. Superhuman: Porovnání funkcí
Pokud jde o e-mailové klienty vytvořené pro rychlost a soustředění, Notion Mail a Superhuman mají velmi odlišné přístupy, které vám pomohou dosáhnout nulové doručené pošty. Jeden se zaměřuje na přizpůsobení a třídění pomocí umělé inteligence, druhý na čistou rychlost a přesnost.
Podívejme se na tyto nástroje pro zvýšení produktivity e-mailové komunikace pod povrch a zjistěme, který z nich lépe vyhovuje vašim potřebám. ⚒️
Funkce č. 1: Funkce umělé inteligence
Porovnejme, jak Notion a Superhuman využívají umělou inteligenci k zpracování vašich e-mailů.
Notion Mail
Notion Mail je integrován s Notion AI a nabízí základní pomoc, jako je úprava a vylepšení textu e-mailu. Při psaní můžete odkazovat na stránky Notion, což je užitečné, pokud již jste seznámili s ekosystémem Notion.
Notion Mail však postrádá pokročilé funkce umělé inteligence, jako jsou automatické souhrny, výkonné vyhledávání založené na umělé inteligenci a psaní e-mailů vaším vlastním hlasem.
Superhuman
Superhuman vám naopak umožňuje rozsáhle využívat umělou inteligenci v e-mailech. Dokáže navrhovat odpovědi ve vašem stylu tím, že se učí, jak obvykle píšete. Je natolik chytrý, že dokáže rozpoznat, kdy je potřeba následná reakce, a může ji za vás vygenerovat.
Navíc má vyhledávání založené na umělé inteligenci, které vám umožní zadávat otázky v běžné angličtině a získat podstatu bez nutnosti hloubkového hledání. Potřebujete rychlý přehled e-mailu? Superhuman vloží nad každou zprávu jednořádkové shrnutí vytvořené umělou inteligencí.
🏆 Vítěz: Superhuman díky kontextové umělé inteligenci integrované do vaší doručené pošty.
Funkce č. 2: Jednotné pracovní prostředí
Podívejme se, jak Notion a Superhuman udržují vaše e-maily a úkoly pohromadě (nebo ne).
Notion Mail
Pokud již používáte Notion, bude to pro vás snadné.
Jelikož je nativně integrována do pracovního prostoru Notion, můžete přímo ve svých e-mailech odkazovat na stránky nebo je propojovat, nebo dokonce vytvářet návrhy odpovědí z dokumentu. Díky tomu bude váš pracovní postup méně roztříštěný.
Superhuman
Ačkoli Superhuman podporuje integraci s oblíbenými nástroji, jeho e-mailové prostředí zůstává oddělené od ostatních pracovních hubů.
Můžete se propojit s nástroji jako Asana nebo Slack, ale tato propojení jsou spíše transakční než transformační. Stále musíte přeskakovat mezi aplikacemi, což vytváří tření a narušuje váš pracovní tok.
🏆 Vítěz: Remíza! Notion Mail vítězí v oblasti úzkých pracovních postupů Notion; Superhuman vítězí v oblasti kolaborativních pracovních postupů e-mailů. Vyberte si svou prioritu.
Funkce č. 3: Třídění a filtrování e-mailů
Podívejme se, jak vám Notion a Superhuman pomáhají třídit a prioritizovat e-maily.
Notion Mail
Notion Mail je skvělým pomocníkem pro organizaci a třídění e-mailů. Funkce „Zobrazení“ vám umožňuje rozdělit doručenou poštu do vlastních segmentů, jako jsou prioritní vlákna, zprávy související s projekty, zpravodaje nebo cokoli jiného, co vás zajímá.
V závislosti na tom, jak aktivní chcete být, lze tyto zobrazení nastavit pomocí návrhů AI nebo ručně.
Superhuman
Superhuman používá podobný přístup se svou funkcí „Split Inbox“, která kategorizuje vaše e-maily do sekcí, jako jsou VIP, týmové zprávy nebo nástroje, a to buď automaticky, nebo na základě pravidel, která si sami definujete.
Platforma také podporuje automatické přeposílání zpráv, automatické odpovídání nebo označování úkolů jako splněných, aniž byste je museli otevírat.
🏆 Vítěz: Remíza! Oba nástroje nabízejí spolehlivé způsoby, jak se vypořádat s chaosem v doručené poště.
Notion Mail vs. Superhuman na Redditu
Na Redditu jsme porovnali Notion Mail a Superhuman a zde jsou naše závěry.
Jeden uživatel Redditu porovnává tyto dvě aplikace:
Jsem uživatelem Superhuman od října 2020. Některé z mých postřehů
Někteří uživatelé oceňují rozhraní aplikace Superhuman:
Pro mě to byl také vizuální design. Zkratky jsou skvělé, ale lze je replikovat i na jiných klientech. Rozhraní Superhuman je však 👌
Pro mě to byl také vizuální design. Zkratky jsou skvělé, ale lze je replikovat i na jiných klientech. Rozhraní Superhuman je však 👌
Ostatní uživatelé oceňují Notion Mail:
Těšil jsem se na to a před dvěma dny jsem to dostal. Mám tisíce e-mailů uspořádaných do několika desítek štítků klientů a projektů a těšil jsem se na nové organizační nástroje.
🔍 Věděli jste, že... 88 % uživatelů e-mailu kontroluje svou schránku několikrát denně. Konkrétně 39 % ji kontroluje 3–5krát, 27 % 10–20krát a 22 % více než 20krát. Naopak 8,5 % kontroluje e-mail jednou denně a 3,5 % jej nekontroluje každý den.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Notion Mail a Superhuman
Když se nemůžete rozhodnout mezi možností A a B (v tomto případě Notion a Superhuman!), proč nezkusit možnost C?
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Porovnejme ClickUp s Notion Mail a Superhuman. ⚓
ClickUp má náskok #1: Správa projektů prostřednictvím e-mailu
Trpíte neustálým přepínáním mezi záložkami, ztrátou vláken a ručním kopírováním úkolů z doručené pošty do seznamu úkolů?
Vstupte do ClickUp Email Project Management.
Místo toho, aby e-mail považoval za samostatnou aplikaci, tento nástroj jej přináší do centra vašeho pracovního postupu. Můžete odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci úkolů, propojovat e-mailové vlákna s příslušnou prací a dokonce přiřazovat následné úkoly, aniž byste opustili svůj pracovní prostor.
Zatímco Superhuman se zaměřuje na rychlost a Notion Mail se snaží organizovat vaše e-maily a doručenou poštu do databáze, ClickUp jde ještě dál. Přeměňuje e-maily z vaší sjednocené doručené pošty na akční úkoly ClickUp.
Například pokud řídíte uvedení produktu na trh a obdržíte od zákazníka podrobný e-mail s připomínkami k beta verzi. E-mail můžete jednoduše přeposlat do svého pracovního prostoru, kde se automaticky stane úkolem.
Předmět se stane názvem úkolu, tělo e-mailu je popisem a všechny přílohy jsou zahrnuty do správy e-mailových úkolů. Poté můžete úkol přiřadit vývojáři, nastavit termín splnění a dokonce spustit automatizaci, která upozorní produktový tým. All-in-one platforma umožňuje všem účastníkům projektu prohlížet stejné e-mailové vlákna, přidávat komentáře, označovat se navzájem a sledovat rozhodnutí.
Zde je názor Philipa Storryho, senior systémového administrátora ve společnosti SYZYGY:
ClickUp nahradil chaotickou kombinaci ticketů helpdesku a e-mailových řetězců jediným úkolem a podúkoly pro každou položku/událost v procesu, čímž zajišťuje, že nic nebude opomenuto a vše proběhne ve správný čas. Žádné předchozí řešení nedokázalo koordinovat čtyři oddělení tak snadno jako ClickUp.
ClickUp nahradil chaotickou kombinaci ticketů helpdesku a e-mailových řetězců jediným úkolem a podúkoly pro každou položku/událost v procesu, čímž zajišťuje, že nic nebude opomenuto a vše proběhne ve správný čas. Žádné předchozí řešení nedokázalo koordinovat čtyři oddělení tak snadno jako ClickUp.
Můžete ji nastavit tak, aby každé odeslání formuláře podpory automaticky odeslalo e-mail zákazníkovi a vytvořilo úkol pro váš tým podpory, včetně priority, přiřazeného pracovníka a termínu.
Ještě výkonnější je to, když přidáte integraci ClickUp a Outlook. Dostali jste e-mail, který vyžaduje další kroky? Stačí jej přímo z Outlooku převést na úkol.
A pokud jste uživatelem Gmailu, zážitek je stejně plynulý. Integrace ClickUp a Gmailu převede jakýkoli e-mail na úkol pomocí několika kliknutí, a to buď prostřednictvím doplňku Gmailu, nebo rozšíření Chrome.
🧠 Zajímavost: Je působivé, že 71 % B2B marketérů zahrnuje e-mailové zpravodaje do své strategie obsahového marketingu, což dokazuje jejich hodnotu při budování obchodních vztahů.
ClickUp má navrch #2: Funkce založené na umělé inteligenci
Problém je následující: týmy tráví týdně hodiny hledáním informací, shrnováním dokumentů a přípravou aktualizací. Průměrný profesionál ve skutečnosti ztrácí více než 30 minut denně jen hledáním informací souvisejících s prací. To je více než 120 hodin ročně strávených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztroušených souborů. (Zdroj: ClickUp Insight)
ClickUp Brain, asistent platformy využívající umělou inteligenci, je hluboce integrován do platformy pro správu e-mailových projektů a rozumí kontextu vaší práce.
Řekněme, že řídíte komplexní uvedení produktu na trh a potřebujete rychlý přehled o aktuálním stavu. Nemusíte prohledávat šest seznamů úkolů, čtyři poznámky z jednání a dokument z minulého měsíce.
Stačí se zeptat ClickUp Brain v přirozeném jazyce. Okamžitě vyhledá relevantní úkoly, termíny a překážky.
📌 Příklad dotazu: Jaký je aktuální stav uvedení produktu na trh ve třetím čtvrtletí? Uveďte hlavní úkoly, případné překážky a osoby odpovědné za jednotlivé úkoly.
Potřebujete napsat rychlou aktualizaci pro zainteresované strany? AI Agent pro psaní e-mailů vypracuje zprávu o stavu projektu na základě aktuálních projektových dat. Vytváříte kalendář obsahu? Může generovat osnovy a poté vám ClickUp Brain pomůže s dalším vylepšením návrhů.
Nyní se pojďme věnovat schůzkám.
Pokud je váš tým zahlcený hovory, ClickUp AI Notetaker tento problém vyřeší pomocí automatizace. V reálném čase přepisuje schůzky, shrnuje klíčové body a, co je nejdůležitější, automaticky vytváří úkoly z akčních položek.
Už se nemusíte snažit zapamatovat si, co bylo rozhodnuto a kdo co dělá. Po skončení hovoru je práce zdokumentována a přiřazena ve vašem pracovním prostoru.
Například tým zákaznické podpory může uspořádat schůzku s významným klientem za účelem získání zpětné vazby. AI Notetaker přepíše celý hovor, označí požadavky na vylepšení jako úkoly a zveřejní shrnutí TL;DR ve vašem interním chatovém kanálu. I kolegové, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, jsou tak okamžitě informováni a připraveni jednat.
ClickUp má navrch #3: Nástroje pro spolupráci
Jakmile jsou vaše úkoly zaznamenány a priority jasné, dalším úkolem je zajistit, aby všichni spolupracující byli na stejné vlně.
ClickUp Chat je místo, kde se vaše strategie promění v realizaci s vaším týmem, nikoli bez něj.
Řekněme, že jste v chatovém vlákně a diskutujete o urgentní žádosti klienta. Někdo zmíní řešení, jiný navrhne úpravu kopie a vy si uvědomíte, že se z toho stává akční plán. Tyto zprávy můžete přímo v chatu převést na úkoly.
Přiřaďte je, stanovte termíny a hotovo! Konverzace se promění v akci, aniž by došlo k narušení pracovního toku. ClickUp Brain navíc shrnuje celý vlákno a zdůrazňuje další kroky, čímž zajišťuje, že jsou všichni na stejné vlně.
Můžete dokonce spustit rychlý video nebo audio hovor pomocí ClickUp SyncUps, který má vestavěné funkce pro pořizování poznámek. Ve spojení s ClickUp Docs získáte kompletní nástroj pro spolupráci.
Potřebujete vypracovat plán uvedení produktu na trh? Otevřete dokument ClickUp Doc, vložte do něj seznam úkolů, přidejte časovou osu projektu, označte své kolegy pro kontrolu a dokonce přiřaďte úkoly přímo z dokumentu. Váš vedoucí vývojář může aktualizovat časovou osu, váš designér může vkládat komentáře a váš marketingový pracovník může propojit výkonnostní zprávy, a to vše v reálném čase.
Dokumenty jsou přístupné odkudkoli v ClickUp a nacházejí se hned vedle vašich úkolů a časových os. Můžete také použít hotové šablony pro návrhy, poznámky ze schůzek nebo specifikace produktů a přizpůsobit je podle potřeby.
📣 Výhoda ClickUp: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který usnadňuje a zefektivňuje správu e-mailů. Díky hluboké integraci s vaší doručenou poštou, úkoly a kalendářem Brain MAX sjednocuje veškerou vaši e-mailovou komunikaci do jednoho pracovního prostoru.
Pomocí funkce talk-to-text můžete rychle psát, odpovídat na e-maily nebo je organizovat bez použití rukou, zatímco několik předních modelů umělé inteligence vám pomůže vytvářet propracované odpovědi, shrnovat dlouhé vlákna a navrhovat následné kroky. Brain MAX také dokáže automatizovat rutinní e-mailové úkoly, nastavovat připomenutí důležitých zpráv a propojovat e-maily s relevantními projekty nebo kontakty, čímž udržuje vaši doručenou poštu organizovanou a váš pracovní postup plynulý.
📖 Přečtěte si také: Etiketa týmového chatu v práci pro optimální spolupráci
Mail našel svého soupeře v ClickUp
Pokud uvažujete pouze o e-mailech, uniká vám polovina příběhu.
Notion Mail je samozřejmě skvělý pro fanoušky Notionu a Superhuman je navržen pro rychlost a promyšlené odpovědi. Skutečná produktivita však nastává, když vaše e-maily, úkoly, dokumenty a projekty dobře spolupracují.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, shromažďuje e-maily, úkoly a týmovou práci na jednom místě. Díky tomu vaše práce probíhá hladce a zůstává organizovaná.
