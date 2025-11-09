10 nejlepších alternativ Superwhisper s funkcemi pro schůzky využívajícími umělou inteligenci

Po sobě jdoucí schůzky jsou dost náročné i bez dalšího stresu spojeného s pořizováním poznámek, následnými úkoly a snahou vzpomenout si, kdo se k čemu zavázal.
Asistenti schůzek s umělou inteligencí se stali nepostradatelnými pro týmy, které se chtějí během diskusí soustředit a spoléhat se na přesné shrnutí po jejich skončení.
Superwhisper je užitečný nástroj, ale není jediný.
V tomto blogovém příspěvku vám představíme 10 alternativ k Superwhisper, které jdou nad rámec přepisu řeči na text a pomohou vám reagovat na to, co bylo řečeno, a ne jen to zaznamenat. 🧑💻
Alternativy k Superwhisper v kostce
Hledáte rychlý přehled nejlepších nástrojů? Zde je přehled nejlepších alternativ k Superwhisper a toho, co každá z nich nabízí. 📊
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|AI Notetaker s označováním řečníků, vytvářením úkolů v reálném čase, prohledávatelnými dokumenty a ClickUp Brain pro získávání informací z jednání.
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Otter. ai
|Vlastní slovník, automatické shrnutí, sdílené pracovní prostory, globální vyhledávání
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Sembly AI
|Extrakce úkolů, značky témat, shrnutí pomocí umělé inteligence, prohledávatelná historie schůzek
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc na uživatele.
|Fireflies. ai
|Hlavní body týmového kanálu, vlastní sledovací nástroje, sémantické vyhledávání, videoukázky
|Malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc na uživatele.
|Grain AI
|Videoklipy, sbírky podle témat, společné knihovny, značkové highlighty
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 USD/měsíc na uživatele.
|Avoma
|Sledování sentimentu, prodejní koučink, synchronizace CRM, scénáře konverzací
|Střední podniky, velké společnosti
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc za uživatele.
|Fathom
|E-mailové rekapitulace, shrnutí s využitím umělé inteligence, vyhledávání v přirozeném jazyce, bezpečné nahrávky
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 USD/měsíc na uživatele.
|MeetGeek
|Inteligentní distribuce poznámek, rozdělení do kapitol pomocí umělé inteligence, metriky doby hovoru, značky schůzek
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 USD/měsíc na uživatele.
|tl;dv
|Nahrávání v prohlížeči, sdílení segmentů, týmové videotéky, přidávání značek
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc na uživatele.
|Tactiq
|Přepis schůzek v reálném čase, export do Google Docs, sdílené poznámky, zvýraznění
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k Superwhisper?
Funkce převodu hlasu na text v Superwhisper je užitečná pro uživatele Mac, ale její omezení vás mohou přimět k hledání alternativ. Problémy jako cena, přizpůsobení nebo podpora platformy často činí přechod na jinou aplikaci výhodným.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit použití jiných nástrojů pro správu schůzek. ⚒️
- Chybí podpora Windows: Omezuje uživatele na macOS a iOS, takže uživatelé Windows nemají k dispozici žádné řešení.
- Omezení bezplatných modelů: Lepší lokální modely AI jsou dostupné pouze v placených tarifech, což snižuje jejich dostupnost.
- Složité vlastní výzvy: Vyžaduje technické znalosti pro přizpůsobené výstupy diktátu.
- Chybí spolupráce v reálném čase: Nepodporuje týmový přepis ani sdílené pracovní postupy.
- Problémy s přízvuky: Nesprávně interpretuje nestandardní angličtinu, což snižuje přesnost pro různé uživatele.
- Žádný přepis videa: Na rozdíl od některých konkurentů neobsahuje podporu pro přepis video souborů.
- Zpomaluje starší zařízení: Snižuje výkon na počítačích Mac s nižším výpočetním výkonem.
🧠 Zajímavost: Staří Řekové se scházeli v Agorě, aby diskutovali o občanských otázkách, a Římané pořádali ve Fóru vše od politických po náboženské schůzky. Technicky vzato je tedy synchronizace vašeho týmu součástí 2 000 let staré tradice.
Nejlepší alternativy k Superwhisper, které můžete použít
Pokud Superwhisper nesplňuje vaše potřeby (nebo jste jen zvědaví), zde je několik vynikajících alternativ, které stojí za vyzkoušení. Ať už pracujete s živými hovory nebo uloženými zvukovými a video soubory, tyto nástroje vám pomohou rychle získat potřebné informace.
Každá z nich nabízí jedinečný přístup k AI pro poznámky z jednání a podporu, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. 📋
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a schůzek v jednom pracovním prostoru)
Superwhisper zaznamenává, co bylo řečeno na schůzce, ale často tím končí. Stále musíte vymýšlet, jak přiřadit další kroky, organizovat následné činnosti a propojit tyto konverzace s probíhající prací. U rychle se pohybujících týmů může tato mezera zpomalit práci.
ClickUp nabízí propojenější, komplexní přístup. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě spojuje všechny vaše pracovní aplikace, data, schůzky a pracovní postupy, čímž ukončuje rozptýlenou práci a poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Nechte AI, aby za vás dělala poznámky.
Vezměte si například ClickUp AI Notetaker. Nahrává schůzky, přepisuje konverzace v reálném čase a pro přehlednost označuje každého mluvčího.
Zde je krátký úvod, který vám pomůže začít:
Předpokládejme, že váš produktový tým pořádá schůzku k plánování funkcí v Google Meet. Po skončení hovoru nástroj vygeneruje přepis a stručné shrnutí s vyznačením klíčových bodů, jako jsou funkce, kterým je třeba dát přednost, a osoby, které budou jednotlivé iniciativy vést.
Tato rozhodnutí se automaticky převedou na úkoly ClickUp, přiřadí se a jsou připravena ke sledování ve stejném pracovním prostoru.
Pracujte čtyřikrát rychleji díky hlasovému psaní.
Funkce Talk to Text integrovaná do Brain MAX je skutečnou revolucí pro všechny, kteří chtějí pracovat chytřeji a rychleji. Tento nástroj pro diktování s podporou umělé inteligence vám umožňuje diktovat bez použití rukou v jakékoli aplikaci – nemusíte přepínat okna ani přerušovat svou práci.
Zde je vše, co s nimi můžete dělat:
- Automatická úprava pomocí AI: Vy mluvíte, AI píše a upravuje. Vyberte si preferovanou úroveň vylepšení, od minimálních úprav až po profesionální doladění.
- Kontextové @zmínky a odkazy: Zmíňte kolegy, úkoly nebo dokumenty a AI automaticky propojí správné osoby se správnými odkazy.
- Osobní slovní zásoba: Nástroj se učí vaše nejčastěji používaná slova, pracovní žargon a přezdívky, aby vám poskytl skutečně personalizovaný zážitek.
- Globální hlas: Mluvte ve svém rodném jazyce a plynule pište v více než 50 dalších jazycích, což je ideální pro globální týmy.
Brain MAX také prohledává vaše poznámky a dokumenty z jednání napříč platformami, jako jsou Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace. Kromě vyhledávání konsoliduje funkce několika nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, do jedné inteligentní platformy připravené pro podnikové použití.
Pokud jste připraveni opustit rozlehlé AI, používat svůj hlas k práci, vytvářet dokumenty, přiřazovat úkoly členům týmu a další, vyzkoušejte Brain MAX.
Dokumenty, díky kterým bude vaše práce perfektně organizovaná
Veškerý obsah schůzek, shrnutí a přepisy jsou uloženy v soukromých dokumentech ClickUp Docs. Tyto dokumenty podporují bohaté formátování, společnou úpravu a přidávání značek, což usnadňuje organizaci a přístup k záznamům ze schůzek napříč týmy.
Tým pro úspěch klientů může například znovu přehrát úvodní hovory, přidat kontextové poznámky a vše uložit do složky daného klienta, aby měl dokonalý přehled.
Využijte sílu ClickUp Brain
Pokud hledáte konkrétní následné kroky z předchozí schůzky, může vám pomoci integrovaný asistent s umělou inteligencí ClickUp Brain.
Zadejte otázku, například „Co se projednávalo ohledně spuštění ve druhém čtvrtletí?“, a okamžitě se zobrazí relevantní body z minulých přepisů. To je obzvláště užitečné pro týmy, které řídí více projektů nebo mají velký objem schůzek.
Šablona zápisu z jednání ClickUp
Pro ještě větší zefektivnění pořizování poznámek nabízí ClickUp Meetings různé šablony poznámek ze schůzek.
Šablona ClickUp Meeting Minutes Template pomáhá standardizovat způsob, jakým váš tým zaznamenává a organizuje diskuse. Šablona obsahuje speciální sekce pro body programu, rozhodnutí a následné kroky, které týmům pomáhají dokumentovat schůzky jasně a konzistentně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přepisujte schůzky v několika jazycích: Nechte ClickUp automaticky rozpoznat jazyk hostitele a generovat přesné poznámky ve více než 15 jazycích.
- Přizpůsobte si svůj den: Pomocí kalendáře ClickUp můžete stanovit priority úkolů a vyhradit si čas na soustředěnou práci podle svého pracovního vytížení.
- Připojte se k hovorům jedním kliknutím: Spusťte schůzky Zoom, Meet nebo Teams přímo z ClickUp.
- Buďte na schůzky připraveni: dostávejte včasná připomenutí, abyste před hovorem nebyli nikdy zaskočeni nepřipraveni.
- Plánujte chytřeji: Prohlížejte si kalendáře týmu vedle sebe a najděte termíny schůzek, které vyhovují všem.
- Okamžité sdílení výsledků: Požádejte ClickUp Brain, aby zveřejnil shrnutí a úkoly přímo v kanálech ClickUp Chat, kde je můžete rychle sledovat a mít o nich přehled.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby si zvykli na rozhraní a řadu funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu opravdu vystihuje vše:
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. Není to dokonalé, ale je to užitečné, když mám hodně práce. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale nyní zachytí vše a automaticky přiřadí úkoly. Následné kroky se znatelně zlepšily. Jako u všeho, chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl, a stále jsou chvíle, kdy se mi to zdá trochu neohrabané. Ale když se ohlédnu za tím, jak jsme pracovali dříve, nechtěl bych se vracet zpět.
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. Není to dokonalé, ale je to užitečné, když mám hodně práce. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale nyní zachytí vše a automaticky přiřadí úkoly. Následné kroky se znatelně zlepšily. Jako u všeho, chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl, a stále jsou chvíle, kdy se mi to zdá trochu neohrabané. Ale když se ohlédnu za tím, jak jsme pracovali dříve, nechtěl bych se vracet zpět.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace věnuje schůzkám.
Co kdybyste mohli tento čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatizovaným vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
🎥 Podívejte se, jak porovnáváme Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp a další nástroje pro hlasové diktování:
2. Otter. ai (nejlepší pro rychlé poznámky během živých konverzací)
prostřednictvím Otter.ai
Otter. a i je oblíbený asistent pro pořizování poznámek. Jeho přepis v reálném čase je přesný a zobrazuje ID mluvčích a časová razítka, takže vždy budete vědět, kdo co řekl a kdy.
A co je ještě lepší? Otter se může automaticky připojit k vašim schůzkám v Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams (ano, i když tam nejste) a díky jeho mobilní aplikaci můžete zaznamenávat konverzace za běhu, a to i offline. Navíc vestavěný chat s umělou inteligencí tohoto nástroje může vytahovat následné úkoly nebo dokonce psát souhrnné e-maily.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Vytvořte si vlastní slovníčky s odbornými termíny, aby přepisy přesně zachycovaly technický žargon bez častých oprav.
- Generujte automatické souhrny, které identifikují klíčová rozhodnutí a další kroky bez nutnosti ruční kontroly.
- Spolupracujte prostřednictvím sdílených pracovních prostorů, kde týmy mohou zvýrazňovat text a přidávat kontextové poznámky.
- Najděte konkrétní informace z měsíčních schůzek pomocí komplexních vyhledávacích funkcí.
Omezení Otter. ai
- Přesnost klesá při schůzkách, kde mluví více řečníků současně.
- Chybí nativní integrace s nástroji pro správu projektů.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Zde je názor jednoho recenzenta na G2:
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
💡 Tip pro profesionály: Před schůzkou přiřaďte každému účastníkovi roli: vedoucí, schvalovatel, přispěvatel nebo informovaný. Umělá inteligence vám pomůže identifikovat přispěvatele z minulých schůzek nebo projektových dokumentů. Už si nebudete navzájem překážet.
3. Sembly AI (nejlepší pro extrahování akčních úkolů ze schůzek)
prostřednictvím Sembly AI
Sembly je nástroj pro přepisování založený na umělé inteligenci, který automaticky identifikuje úkoly, rozhodnutí a následné kroky. Takže zatímco vy ukončujete hovor, on shrne další kroky.
Odlišuje se hlubokou integrací s nástroji pro řízení projektů. To znamená, že poznatky z jednání se přímo promítají do vašich pracovních postupů. Přidejte analýzu sentimentu, podporu více jazyků a výkonné vyhledávací nástroje a tento nástroj se stane vaším strategickým pomocníkem.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Proměňte body diskuse na sledovatelné úkoly, které lze integrovat do systémů pro správu projektů.
- Procházejte záznamy schůzek pomocí značek témat, které automaticky identifikují změny tématu.
- Získejte shrnutí generovaná umělou inteligencí, která zdůrazňují důležité informace a požadovaná následná opatření.
- Vytvořte prohledávatelnou znalostní databázi organizovanou podle projektů, týmů nebo témat diskusí.
Omezení Sembly AI
- Požadavky na přístup k kalendáři vyvolávají potenciální obavy o ochranu soukromí
- Rozpoznávání řeči má potíže s výraznými přízvuky a specializovanou terminologií.
Ceny Sembly AI
- Zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory zápisů z jednání využívající umělou inteligenci
4. Fireflies. ai (nejlepší pro integraci přepisů s nástroji pro pracoviště)
prostřednictvím Fireflies.ai
Fireflies. ai se zaměřuje na to, aby vaše schůzky byly prohledávatelné a chytré. Jeho skutečná síla spočívá v analýze témat a sentimentu; můžete vyhledat „aktualizace rozpočtu“, „pozitivní zpětnou vazbu“ nebo „termíny“ v desítkách přepisů a nástroj vám zobrazí přesně ty správné momenty.
Organizuje také obsah vašich schůzek pomocí automatických značek a témat, což usnadňuje sledování konverzací v průběhu času. Sdílené pracovní prostory, poznámky týmu a vytváření seznamů úkolů pomáhají Fireflies proměnit vaše schůzky v živou znalostní bázi.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Posílejte nejdůležitější body ze schůzek přímo do týmových kanálů, aby se informace dostaly k členům vašeho týmu bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Vytvořte si vlastní sledovací nástroje pro konkrétní termíny nebo témata, které shromažďují související diskuse z více schůzek.
- Filtrujte archivy konverzací pomocí kategorizace založené na umělé inteligenci, která automaticky seskupuje podobný obsah.
- Získejte rychlý a přesný přepis zvuku ze schůzek v aplikacích Zoom, Teams a Meet pomocí rozšíření pro Chrome.
Omezení Fireflies. ai
- Detekce témat funguje v různých typech konverzací nejednotně.
- Omezené možnosti přizpůsobení terminologie, na rozdíl od alternativ Fireflies.ai.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (645+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Zaznamenávání poznámek má dlouhou tradici. Staří Egypťané zaznamenávali události hieroglyfy, zatímco římští písaři vynalezli ranou formu stenografie, aby mohli zaznamenávat veřejné projevy.
5. Grain AI (nejlepší pro vytváření sdílených videí s nejdůležitějšími momenty)
prostřednictvím Grain AI
Pracujete v rychlém tempu? Místo zasílání kompletní 60minutové nahrávky můžete pomocí Grain AI vystřihnout 90sekundové klíčové momenty a sdílet je se svým týmem. Ať už se jedná o moment, kdy klientovi „docvaklo“, nebo o rozhodnutí týkající se projektu, tento nástroj usnadňuje zachycení a sdílení pouze těch důležitých informací.
Získáte také živý přepis, prohledávatelné archivy a integraci se Slackem a Teams. Je to výhodné pro pracovníky v oblasti prodeje a zákaznické podpory, kteří chtějí udržet zainteresované strany v souladu, aniž by je zahlcovali kompletními záznamy.
Nejlepší funkce Grain AI
- Během aktivních schůzek vytvářejte okamžité videoklipy, které lze ihned sdílet s rozhodovacími činiteli.
- Sestavte sbírky videí podle témat, které shromažďují související diskuse z různých schůzek.
- Vytvářejte společné knihovny, do kterých členové týmu přidávají kontext prostřednictvím poznámek a kategorií.
- Distribuujte klientům profesionálně vypadající značkové přehledy prostřednictvím zabezpečených prohlížecích stránek.
Omezení Grain AI
- Plná funkčnost vyžaduje integraci Zoom.
- Zpracování videa vyžaduje značnou šířku pásma a úložné zdroje.
Ceny Grain AI
- Zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grain AI
- G2: 4,6/5 (295+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grain AI?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Grain dokáže přesně zaznamenávat poznámky a přepisy z jednání. Tým podpory je také velmi efektivní a systém pro zaškolení nových zaměstnanců. Je také velmi snadné jej integrovat a propojit s ostatními členy týmu... možná kdyby umožňovali minimálně 25 záznamů z jednání v rámci bezplatných licencí namísto současných 20.
Grain dokáže přesně zaznamenávat poznámky a přepisy z jednání. Tým podpory je také velmi efektivní a systém pro zaškolení nových zaměstnanců. Je také velmi snadné jej integrovat a propojit s ostatními členy týmu... možná kdyby umožňovali minimálně 25 záznamů z jednání v rámci bezplatných licencí namísto současných 20.
💡 Tip pro profesionály: Schůzka bez účelu je jen zbytečným zaplněním kalendáře. Rozhodněte se, zda se jedná o brainstorming, rozhodování nebo aktualizace, a poté nechte svého asistenta s umělou inteligencí automaticky vygenerovat program schůzky na základě e-mailů nebo chatů.
6. Avoma (nejlepší pro schůzky v oblasti prodeje a zákaznické spokojenosti)
Avoma převádí zvukové soubory z vašich schůzek na psaný text a poskytuje podrobné analýzy, takže je více než jen službou pro přepisování pomocí umělé inteligence. Podporuje více jazyků (více než 40), plánování schůzek s klienty a směrování potenciálních zákazníků.
Co však tento nástroj odlišuje, je jeho koučování a analýza výkonu.
Obchodní manažeři a vedoucí týmů mohou sledovat poměr hovorů, sledovat, jak zástupci reagují na námitky, a využívat získané poznatky k poskytování konkrétní zpětné vazby. Představte si to jako asistenta pro schůzky, který se zaměřuje na pomoc vašemu týmu v růstu, nejen na pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Avoma
- Sledujte emocionální signály a úroveň zapojení během schůzek pomocí analýzy sentimentu.
- Porovnejte výkonnost týmu s benchmarky úspěšných interakcí a identifikujte potřeby v oblasti školení.
- Získejte návrhy AI koučování na základě vzorců konverzace a osvědčených prodejních technik.
- Vytvářejte příručky z nejúspěšnějších schůzek, které vám pomohou replikovat úspěšné výsledky.
Omezení Avoma
- Funkce slouží především pro prodejní kontexty s omezeným použitím v jiných odděleních.
- Vyžaduje technické nastavení pro integraci CRM.
Ceny Avoma
- Startup: 29 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 335 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Robertovy pravidla pořádku, která se dodnes používají k vedení produktivních schůzek, byla napsána v 19. století, aby pomohla organizovat církevní schůzky. Předtím si všichni prostě... navzájem skákali do řeči.
7. Fathom (nejlepší pro bezplatné funkce asistenta schůzek s umělou inteligencí)
prostřednictvím Fathom
Fathom usnadňuje schůzky a překvapivě je zdarma. Připojí se k vašim hovorům v Zoom, Meet nebo Teams, zaznamená je a sepíše okamžitý souhrn, takže to nemusíte dělat vy. Nástroj pro schůzky s umělou inteligencí dokonce synchronizuje poznámky, textová pole a úkoly přímo do vašeho CRM, bez nutnosti dalších kliknutí.
Proč byste jej měli používat? Poskytuje vám okamžité videoklipy z konkrétních částí schůzky. Chcete sdílet pouze část, ve které váš klient řekl: „Pojďme dál?“ Vystřihněte ji a pošlete.
Prozkoumejte nejlepší funkce
- Ptejte se přirozeným jazykem na minulé schůzky a najděte konkrétní informace, aniž byste museli prohledávat přepisy.
- Označte důležité momenty během živých diskusí, které se automaticky shromažďují do souhrnů nejdůležitějších bodů.
- Hned po skončení schůzky dostanete e-mailem shrnutí bez dalších klikání.
Pochopte omezení
- Méně možností integrace ve srovnání s alternativami zaměřenými na podniky
- Kvalita shrnutí závisí do značné míry na struktuře a srozumitelnosti schůzky.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (4 945+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (735+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Uživatel Redditu sdílel tuto zpětnou vazbu:
Jako agentura jsme velkými fanoušky Fathom. Rozhraní je velmi jednoduché, takže můžeme rychle vygenerovat přehledy o návštěvnosti, konverzích nebo chování uživatelů, aniž bychom se museli prohrabovat zbytečnými informacemi. Navíc je snadné sdílet odkazy s freelancery, takže není potřeba vynakládat žádné další úsilí, aby se dostali do obrazu.
Jako agentura jsme velkými fanoušky Fathom. Rozhraní je velmi jednoduché, takže můžeme rychle vygenerovat přehledy o návštěvnosti, konverzích nebo chování uživatelů, aniž bychom se museli prohrabovat zbytečnými informacemi. Navíc je snadné sdílet odkazy s freelancery, takže není potřeba vynakládat žádné další úsilí, aby se dostali do obrazu.
8. MeetGeek (nejlepší pro automatickou dokumentaci schůzek)
prostřednictvím MeetGeek
MeetGeek zaznamenává a přepisuje schůzky, i ty, které jste zmeškali, a několik minut poté vám e-mailem zašle souhrnné zápisy.
MeetGeek nabízí více než jen zaznamenávání: podporuje soukromé poznámky, sledování řečníků, metriky výkonu a analýzu trendů schůzek. Díky integraci do více než 7 000 aplikací, včetně CRM a správců úkolů, je určen pro týmy, které chtějí, aby každá schůzka posunula práci vpřed, a ne se hromadila jako digitální nepořádek.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Sdílejte poznámky ze schůzek automaticky na základě přizpůsobitelných pravidel a skupin účastníků.
- Přejděte přímo k relevantním částem delších nahrávek pomocí značek kapitol generovaných umělou inteligencí.
- Sledujte metriky konverzace, včetně rozložení času mluvení mezi členy týmu.
- Označte důležité body diskuse, které se shromáždí do snadno přehledných zvýrazněných sekcí.
Omezení MeetGeek
- Formáty shrnutí schůzek nabízejí minimální možnosti přizpůsobení.
- Omezený výběr integrací třetích stran
Ceny MeetGeek
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (445+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
Přímo z recenze na Redditu o této alternativě Superwhisper:
Pokud hledáte nástroj, který shrne a vytvoří zápis z jednání zachycující nejdůležitější detaily z vašich jednání, vyzkoušejte MeetGeek. Umožňuje vám dokonce přizpůsobit šablony tak, aby generovaly zápisy z jednání zachycující konkrétní informace, které potřebujete. Poté je můžete jednoduše vyhledat pomocí klíčových slov nebo je automaticky synchronizovat s jinými nástroji, které používáte (např. Notion, Slack atd.).
Pokud hledáte nástroj, který shrne a vytvoří zápis z jednání zachycující nejdůležitější detaily z vašich jednání, vyzkoušejte MeetGeek. Umožňuje vám dokonce přizpůsobit šablony tak, aby generovaly zápisy z jednání zachycující konkrétní informace, které potřebujete. Poté je můžete jednoduše vyhledat pomocí klíčových slov nebo je automaticky synchronizovat s jinými nástroji, které používáte (např. Notion, Slack atd.).
🧠 Zajímavost: Termín „zápis z jednání“ pochází z latinského výrazu minuta scriptura, což znamená „malé poznámky“, což dává smysl, když uvážíme, jak rychle se na ně může zapomenout, pokud si je nezapíšete.
9. tl;dv (nejlepší pro demokratizaci nahrávání schůzek)
via tl;dv
tl;dv (Too Long; Didn’t View) je ideální pro týmy prodeje a zákaznické podpory, které potřebují přehled. Tento AI asistent automaticky přepisuje, překládá a shrnuje hovory, ale jeho skutečná síla spočívá v koučování. Označuje, jak dobře zástupci dodržovali scénář, zvládali námitky a jak si vedli během schůzek.
Aplikace také vybírá a sdílí „nejlepší momenty“, aby týmy mohly čerpat poučení z reálných konverzací. Díky těsné integraci s CRM a podpoře více než 30 jazyků transformuje tl;dv schůzky na zpětnou vazbu, která generuje příjmy.
tl;dv nejlepší funkce
- Spouštějte nahrávání okamžitě prostřednictvím rozšíření prohlížeče kompatibilních s více platformami pro schůzky.
- Sdílejte konkrétní části konverzace bez stahování nebo úpravy video souborů.
- Seskupujte související nahrávky automaticky v týmových prostorech podle projektů nebo oddělení.
- Informujte členy týmu o relevantních bodech diskuse pomocí funkce přímého zmínění.
Omezení tl;dv
- Delší doby zpracování pro delší nahrávky schůzek
- Funkce vyhledávání funguje lépe s aktuálním obsahem než s historickými archivy.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroj pro shrnování dokumentů a článků
10. Tactiq (nejlepší pro uživatele Google Meet, kteří dbají na rozpočet)
prostřednictvím Tactiq
Tactiq zaznamenává úkoly, jakmile o nich diskutujete. Funguje v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a umožňuje vám pořizovat poznámky s časovým razítkem, které odkazují přímo na příslušné části přepisu.
Můžete zvýraznit klíčové body, přiřadit úkoly a spolupracovat na poznámkách během schůzky, nikoli až po ní. Vše se synchronizuje s Google Docs nebo Slackem, což usnadňuje předávání úkolů. Tato alternativa k Superwhisper je ideální pro týmy, které chtějí odejít ze schůzky již organizované a možná dokonce s malým náskokem.
Nejlepší funkce Tactiq
- Prohlížejte si živý přepis přímo v rozhraní Google Meet a soustřeďte se přitom na účastníky.
- Kompletní zápis ze schůzky můžete okamžitě přenést do Google Docs, kde jej můžete ihned upravovat a distribuovat.
- Spolupracujte na přepisech prostřednictvím sdílených komentářů a značek reakcí od členů týmu.
- Sestavujte automaticky zvýrazněné části do stručných shrnutí schůzek.
Omezení Tactiq
- Funkce Google Meet omezuje užitečnost pro týmy používající více platforem.
- Omezené analytické schopnosti ve srovnání se specializovanými nástroji pro analýzu schůzek
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tactiq?
Jeden uživatel Redditu to shrnul takto:
V práci k tomuto účelu používám Tactiq a je to neuvěřitelně užitečné. Integruje se s platformami jako Google Meet a zaznamenává důležité detaily a úkoly, což opravdu šetří čas, zejména při po sobě jdoucích schůzkách. Určitě stojí za vyzkoušení!
V práci k tomuto účelu používám Tactiq a je to neuvěřitelně užitečné. Integruje se s platformami jako Google Meet a zaznamenává důležité detaily a úkoly, což opravdu šetří čas, zejména při po sobě jdoucích schůzkách. Určitě stojí za vyzkoušení!
💡 Tip pro profesionály: Udržujte své schůzky efektivní pomocí 4D: Rozhodněte, Diskutujte, Předveďte, Delegujte. Začněte tím, jaká rozhodnutí je třeba učinit, diskutujte o výzvách, předveďte pokrok (pokud existuje) a delegujte další kroky. AI může zaznamenávat a sledovat každé „D“ v průběhu schůzky.
Přejděte od přepisů k ClickUp
Zaznamenávání toho, co bylo řečeno na schůzce, je užitečné, ale zaznamenávání toho, co je třeba udělat dál, je to, co skutečně pohání pokrok. Ačkoli Superwhisper nabízí spolehlivou podporu převodu hlasu na text a generování titulků, postrádá širší funkcionalitu, kterou rostoucí týmy potřebují, aby zůstaly v souladu a mohly rychle jednat.
Pro týmy, které chtějí sjednotit schůzky, úkoly a spolupráci do jednoho organizovaného systému, je ClickUp kompletním řešením.
Díky pokročilým technologiím, jako jsou AI Notetaker, Docs a vytváření a překlad úkolů v reálném čase, ClickUp promění lidské konverzace a nápady během přednášek, podcastů a schůzek v konkrétní akce, aniž by něco uniklo.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅