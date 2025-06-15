Glean vs. Notion: Který nástroj AI je nejlepší pro správu znalostí?

Po dvou hodinách výzkumu máte v prohlížeči nepořádek v záložkách. Procházením nekonečných zpráv si udržujete náskok, ale ruční sledování poznatků je jako lovit vodu sítem.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro správu znalostí – řešení, která shromažďují, organizují a pomáhají vám skutečně využívat vaše informace.
Vaše hledání vás možná přivede k porovnání těchto dvou hlavních konkurentů: Glean vs. Notion. Na první pohled oba nabízejí indexování vyhledávání, AI poznatky a dokonce i loajální uživatele. Která možnost je tedy ta správná?
Tento článek vám vše vysvětlí. Zjistěte, kdo vyhrál souboj Glean vs. Notion, rozebrat jejich rozdíly, od jejich účelu a klíčových funkcí až po to, co nabízejí různým týmům. Nakonec vám představíme ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací, a jakmile uvidíte, co ClickUp nabízí, jsme si jisti, že vaše konečná volba bude docela jednoduchá.
Jdeme na to! 🚀
Glean vs. Notion: Stručný přehled
|Funkce
|Glean
|Notion
|⭐️ Bonus: ClickUp
|Vyhledávání a načítání
|Vyhledávání napříč nástroji založené na umělé inteligenci a podporující různé platformy
|Interní vyhledávací funkce se strukturovaným formátem wiki
|Sjednocené vyhledávání napříč úkoly, dokumenty, chaty a připojenými aplikacemi
|Objevování znalostí
|Doporučení podle kontextu a automatické zobrazování
|Ruční značkování, propojování a kategorizace
|Umělou inteligencí generované poznatky, shrnutí a automaticky zobrazovaný obsah z různých pracovních prostorů
|Organizace obsahu
|Indexujte existující dokumenty z více zdrojů
|Vytvářejte databáze, vnořené stránky a wiki
|Organizujte pomocí dokumentů, podstránek, bohatého formátování a vkládání úkolů, cílů a médií.
|Asistence AI
|Proaktivní poznatky založené na aktivitě uživatelů
|Psaní, shrnutí a formátování s podporou umělé inteligence
|ClickUp Brain nabízí AI StandUps, shrnutí, pomoc při psaní a návrhy automatizace s ohledem na kontext.
|Nástroje pro spolupráci
|Sdílení znalostí, integrace se Slackem
|Editace v reálném čase, sdílené pracovní prostory
|Společná editace v reálném čase, komentáře vložené do úkolů, AI Notetaker a jednotná schránka pro zpětnou vazbu
|Automatizace pracovních postupů
|Vyhledávání znalostí a oznámení založené na umělé inteligenci
|Vlastní pracovní postupy, vzorce a zobrazení databáze
|Podmíněná logika, automatické aktualizace úkolů a automatizace pracovních postupů generovaná umělou inteligencí
|Nejlepší pro
|Rychlý přístup k roztříštěným znalostem
|Hluboká strukturalizace obsahu a týmová spolupráce
|All-in-one znalosti + úkoly + řízení projektů s automatizací založenou na AI a okamžitým vyhledáváním informací
|Ceny*
|Ceny na míru
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/uživatel za měsíc
|Bezplatná zkušební verze a tarify, přizpůsobitelné tarify pro podniky
Co je Glean?
Hledáte řešení, které vám umožní konzistentně získávat to, co potřebujete, z vašeho centra zdrojů? Glean je oblíbenou volbou. Jeho nástroj pro správu znalostí založený na umělé inteligenci obsahuje algoritmy specializované na vyhledávání v podnicích.
Glean propojuje interní data, externí poznatky a znalosti z webu v reálném čase do jediného prostředí Work AI. Zohledňuje také přístup k souborům a odborné znalosti uživatelů, aby se zabránilo matoucím výsledkům vyhledávání nebo zastaralým informacím.
Stručně řečeno, nabízí správné odpovědi přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba.
👀 Věděli jste? 61 % času týmu je věnováno sdílení, vyhledávání a aktualizaci informací mezi jednotlivými nástroji.
Funkce Glean
Než to začne znít spíše jako vyhledávací lišta než nástroj AI, pojďme si ujasnit, co ho činí efektivním.
Zde jsou tři hlavní funkce aplikace Glean, které vám pomohou pracovat hladce:
Funkce č. 1: Univerzální znalosti
Chcete se zeptat nástroje na data vaší společnosti a širšího světa a získat jasnou odpověď bohatou na kontext? Právě k tomu je určen Glean's Universal Knowledge. Sjednocuje interní dokumenty, e-maily, chaty a podnikové aplikace s webovými informacemi v reálném čase.
Ať už ladíte kód nebo vytváříte zprávy založené na datech, tato funkce umožňuje AI asistentovi poskytovat výsledky odpovědí a usnadňovat rychlejší rozhodování.
Funkce č. 2: Vyhledávání Glean
Hledání správných informací by nemělo připomínat honbu za pokladem. Glean Search nabízí efektivní vyhledávání založené na umělé inteligenci, které rozumí kontextu a vyhledává nejrelevantnější výsledky.
Organizuje data z celé společnosti pomocí Knowledge Graph, který intuitivně propojuje a strukturová informace.
Tato hybridní vyhledávací možnost zahrnuje také inteligentní indexování, které třídí data podle popularity, informací o uživateli a podrobné kategorizace. Zkracuje dobu vyhledávání a zlepšuje vyhledávání informací, abyste se mohli soustředit na práci.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Funkce č. 3: Knihovna AI promptů
Díky knihovně Prompt Library s umělou inteligencí od Glean je zvládání složitých úkolů hračkou. Předem připravené pokyny pomáhají uživatelům rychle najít potřebné informace, ať už se jedná o e-maily související s náborem, shrnutí zpětné vazby nebo analýzu smluv.
Díky strukturovaným kategoriím v oblastech techniky, práva, bezpečnosti a prodeje mohou týmy vyhledávat důležité informace, aniž by musely prohledávat roztříštěné soubory. Pokud chcete získat nejlepší odpovědi od Glean AI, tato funkce je tím pravým řešením.
Ceny Glean
- Ceny na míru
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Glean pro správu znalostí
Co je Notion?
Na rozdíl od informací zaměřených na AI a pokročilých vyhledávacích funkcí se Notion snaží být vaším všestranným pracovním prostorem. Představte si ho jako digitální zápisník, projektový manažer a centrum znalostí společnosti v jednom.
Ať už organizujete osobní úkoly nebo řídíte tým, Notion nabízí dokumenty, databáze a přizpůsobitelné šablony, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
👀 Věděli jste? Znalostní pracovníci tráví 19 % své pracovní doby hledáním a shromažďováním informací.
Funkce Notion
Notion se profiluje jako nástroj pro organizaci a produktivitu pro širokou škálu použití. Zde jsou jedinečné funkce, které jej odlišují v oblasti správy znalostí organizace založené na umělé inteligenci:
Funkce č. 1: Wiki
Wikis od Notion shromažďují veškeré znalosti vašeho týmu do jednoho přehledného prostoru, ve kterém se snadno vyhledává. Pomocí výkonných filtrů najdete okamžitě vše, co potřebujete. Postranní panel roste spolu s vaším týmem a udržuje vše na dosah ruky.
Nabízí stránky s funkcí drag-and-drop, které lze přeskupovat za běhu, a používá „@zmínky“ k plynulému propojování obsahu. Wiki také nabízí funkci Synced Blocks, která odráží okamžité aktualizace na více stránkách. Celé rozhraní lze navíc snadno přizpůsobit pomocí emodži a obrázků na obálce.
Funkce č. 2: Integrovaná AI
Přáli jste si někdy, aby vaše poznámky myslely za vás? Umělá inteligence Notion přesně to dokáže. Propojuje váš pracovní prostor s vašimi oblíbenými aplikacemi, získává poznatky, sleduje projekty a generuje úkoly.
Notion AI také na základě vašich poznámek navrhuje programy schůzek a plány. Ať už hledáte klíčová rozhodnutí nebo vytváříte nový obsah, toto řešení umělé inteligence pro zvýšení produktivity zajistí, že všechny informace budou okamžitě dostupné.
Funkce č. 3: Projekty
Chcete, aby se správa úkolů přestala podobat žonglování? Notion Projects je funkce zaměřená na poskytování sdílených dokumentů, přehledných vizualizací a integrovaných kalendářů obsahu.
Díky zobrazení časové osy, tabulkám Kanban a seskupování úkolů podle stavu je také snadné sledovat váš pracovní postup. Všechny informace o projektu jsou tak uloženy v jediném pracovním prostoru a váš tým může automatizovat rutinní úkoly.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Glean vs. Notion: Porovnání funkcí
Pokud jde o produktivitu, Glean vyniká integrovaným vyhledáváním, zatímco Notion vylepšuje organizaci pracovního prostoru a dokumentaci.
Porovnejme je přímo, abychom zjistili, jak si stojí v žebříčku a kde se nejlépe hodí k použití.
Funkce č. 1: Organizace a přesnost vyhledávání
Glean se specializuje na vyhledávání v rámci celého podniku a čerpá data z mnoha dalších nástrojů, jako jsou Google Drive, Slack a Confluence. Jeho vyhledávání založené na umělé inteligenci poskytuje vysoce relevantní informace napříč několika platformami.
Notion nabízí spolehlivé interní vyhledávání a vyniká strukturovanou správou obsahu s propojenými databázemi, vnořenými stránkami a přizpůsobitelnými šablonami. Díky tomu je ideální pro organizaci znalostí.
🏆 Vítěz: Glean je jasným vítězem díky svému AI poháněnému vyhledávání napříč platformami, které usnadňuje vyhledávání znalostí. Notion je však lepší pro týmy, které chtějí strukturovat svůj obsah a spravovat podrobnou dokumentaci.
Funkce č. 2: Živá spolupráce a správa pracovních postupů
Po získání správných informací nabízí Glean funkce umělé inteligence pro spolupráci zaměřené na sdílení znalostí. Integruje se s nástroji jako Slack pro komunikaci, ale postrádá nativní úpravy v reálném čase.
Když se uživatelé zaměří na Notion, zjistí, že jeho živá spolupráce na dokumentech, sdílené pracovní prostory a flexibilní struktura stránek jsou ideální pro projekty, které vyžadují, aby doslova všechny týmy byly na stejné stránce.
🏆 Vítěz: Notion vede v několika prvcích spolupráce, včetně editace v reálném čase, přizpůsobitelných přístupových odkazů a vyhrazených sdílených kalendářů. Glean je komplexní řešení, pokud nechcete opustit své stávající nástroje pro zvýšení produktivity.
Funkce č. 3: Přehledy a automatizace
Algoritmy umělé inteligence Glean jsou speciálně vycvičeny k poskytování kontextových doporučení. Lze je automatizovat tak, aby na základě aktivity uživatele a integrované aplikace vyhledávaly znalosti a poskytovaly relevantní informace. Navíc se učí z vzorců používání, aby mohly poskytovat proaktivní informace.
Notion nabízí automatizaci prostřednictvím propojených databází, vzorců a generování obsahu pomocí umělé inteligence. Jeho řešení umělé inteligence také dokáže poskytovat přehledné souhrny a poznatky na základě kvality propojených zdrojů dat.
🏆 Vítěz: Glean vyniká v oblasti proaktivních poznatků a Notion nabízí komplexnější možnosti automatizace. Pokud jde o poznatky a automatizaci, tento těsný souboj končí remízou.
Glean vs. Notion na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, který nástroj uživatelé preferují v reálných situacích. Mnoho uživatelů oceňuje Notion pro jeho univerzálnost a bohatou sadu funkcí.
Jeden uživatel Redditu například vyzdvihuje jeho wiki a sledování úkolů:
Za poslední 1,5 roku studia na vysoké škole jsem na něm vytvořil docela rozsáhlou wiki. Velká výhoda: mohu jej použít také jako nástroj pro sledování cílů a úkolů.
Za poslední 1,5 roku studia na vysoké škole jsem na něm vytvořil docela rozsáhlou wiki. Velká výhoda: mohu jej použít také jako nástroj pro sledování cílů a úkolů.
Na subredditu r/LlamaIndex chválí další uživatel Glean za jeho jednoduchost a spolehlivost:
S Glean pracuji velmi často, je velmi snadné jej nastavit a nabízí bohatou sadu API, které vám umožní vytvořit vlastní nástroje, pokud si to budete přát.
S Glean pracuji velmi často, je velmi snadné jej nastavit a nabízí bohatou sadu API, které vám umožní vytvořit vlastní interní nástroje, pokud si to budete přát.
Prozkoumání diskuze o Glean vs. Notion na Redditu odhaluje řadu různých pohledů. Týmy, které upřednostňují pořizování poznámek a rychlé nástroje pro zvýšení produktivity, často inklinují k Notion.
Na druhou stranu, pokud spravujete velké objemy dokumentů a potřebujete rychle získat přehled, je oblíbenou volbou hybridní vyhledávání Glean.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Glean a Notion
Dostali jste čtvrtletní zprávu od svého řešení pro správu znalostí? Nyní vás čekají desítky úkolů a akčních položek.
Než vás přepadne stres, představte si, že můžete vše vytvářet, delegovat a sledovat na jednom místě – pouhými několika kliknutími. Nebo ještě lépe, cíle se automaticky aktualizují, dostanete mobilní oznámení a můžete se hned pustit do práce.
To není jen přání – je to ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Propojte své stávající aplikace, vylepšete správu dokumentů a aktualizujte své znalostní centrum – zde je návod, jak ClickUp předčí Glean a Notion.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný nástroj umělé inteligence této platformy, který změnil způsob, jakým získáváte a spravujete svou znalostní bázi. Toto řešení také pomáhá vytvářet znalostní centrum, generovat kalendáře revizí, přizpůsobené pracovní postupy a okamžité aktualizace projektů.
Týmy mohou také využít funkci AI StandUp, která poskytuje souhrn poznámek z jednání, aktualizací projektů a priorit za posledních sedm dní.
💡Tip pro profesionály: Použijte AI StandUp, abyste včas zasáhli v případě eskalace nebo dohnali resty po dovolené.
Potřebujete tyto poznatky dohledat? Odpovědi Brain jsou doplněny odkazy na zdroje, které jsou přístupné v okně chatu.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Connected Search
Chcete mít jistotu, že nikdy neztratíte přehled o žádných informacích, ať děláte cokoli? Connected Search od ClickUp je dokonalým řešením pro jednotné, okamžité a plynulé vyhledávání.
Tato funkce vám umožňuje přístup ke všem vašim úkolům, dokumentům a souborům – dokonce i z připojených aplikací – pomocí jediného dotazu. Obsahuje také zkratky pro spouštění aplikací, vyhledávání v historii schránky a snadné vytváření úryvků.
Navíc je velmi snadné jej najít v ovládacím centru, globální liště akcí a dokonce i v desktopové aplikaci.
ClickUp je skvělý nástroj, který používáme k udržení přehledu a sledování událostí. Tato platforma nám poskytla úložiště znalostí.
ClickUp je skvělý nástroj, který používáme k udržení přehledu a sledování událostí. Tato platforma nám poskytla úložiště znalostí.
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs a správa znalostí
ClickUp Docs je dokumentační nástroj, který vám pomůže zaznamenat cokoli. Od tvorby strategií po projektové plány – díky bohatým formátovacím možnostem můžete obsah okamžitě upravovat pomocí příkazů se lomítkem.
Týmy mohou také vkládat úkoly, obrázky a cíle přímo do dokumentů. Možnosti jako podstránky a editace v reálném čase pomáhají udržovat myšlenky strukturované.
Zajímá vás, jak je sdílet? Docs nabízí přizpůsobitelné možnosti veřejného i soukromého sdílení.
Je také dobře integrován s ClickUp Brain, pro případ, že potřebujete pomoc s formulací vět nebo úpravou e-mailů. Týmy mohou používat ClickUp Notepad pro rychlé seznamy úkolů a poznámky z jednání.
Chcete to automatizovat? AI Notetaker od ClickUp je vynikající volbou pro chytré shrnutí schůzek, prohledávatelné přepisy a akční položky, vše propojené s úkoly a dokumenty.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro pořizování poznámek
Chcete jediné řešení zaměřené na poskytování přesných informací? Správa znalostí ClickUp usnadňuje správu každodenních dokumentů více než kdykoli předtím.
Při každém požadavku prohledávají propojené algoritmy umělé inteligence systematicky všechny pracovní prostory a hledají nejrelevantnější informace.
ClickUp také obsahuje vestavěné importéry, které zajišťují plynulý přenos dokumentů a tabulek při zachování formátování. Umožňuje také snadnou spolupráci díky komentářům v dokumentech, videoklipům a sjednocené doručené poště pro správu zpětné vazby.
Šablona znalostní báze ClickUp
Šablona znalostní báze ClickUp je šablona vytvořená pro vylepšení správy zdrojů. Její předvyplněné podstránky lze snadno přizpůsobit a obsahují speciální sekce pro přehled, předpoklady a funkce.
Šablona pro správu znalostí také obsahuje prostor pro osvědčené postupy a sekci často kladených dotazů, které slouží jako vodítko pro nové uživatele. Týmy mohou také udržovat odpovědnost pomocí tabulek pro přílohy a revize.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro správu úkolů v ClickUp a Excelu
ClickUp má výhodu č. 4: Automatizace ClickUp
Chtěli jste někdy pohodlí a efektivitu, které vám poskytne podmíněná logika při řešení vašich úkolů? To je přesně to, co nabízí ClickUp Automations.
Tato funkce vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, nastavit podmíněné spouštěče a vytvářet pokročilé pracovní postupy bez ručního zásahu. Pokud si nejste jisti, jak ji nakonfigurovat, popište automatizaci a ClickUp AI pro vás vygeneruje ideální nastavení.
Stručně řečeno, ClickUp Automations vylepšuje celý pracovní postup vašeho týmu a zaměřuje se na zlepšení nejen administrativních operací.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, ale také jako znalostní databázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a v několika dalších případech, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce jsou k dispozici v rámci jednoho produktu, protože je lze velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, ale také jako znalostní bázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a v několika dalších případech, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce můžeme využívat v rámci jednoho produktu, protože se dají velmi snadno propojit.
ClickUp má výhodu č. 5: Úkoly ClickUp
Použijte ClickUp Tasks k přiřazování, sledování a delegování úkolů jedním rychlým kliknutím. Úkoly také umožňují uživatelům nastavit vestavěné závislosti pro lepší koordinaci týmu.
Každá aktivita může obsahovat jasné dílčí úkoly, relevantní přílohy souborů a komentáře. Úkoly lze snadno propojit s většími cíli, což zajišťuje soulad dlouhodobých cílů a zároveň garantuje, že denní aktivity budou probíhat podle plánu.
Dokonalá správa znalostí s ClickUp
Posílení vašeho podnikání pomocí správy znalostí vám pomůže rychle organizovat a analyzovat data. Notion vyniká bohatými možnostmi přizpůsobení a všestrannými funkcemi pracovního prostoru, zatímco Glean se zaměřuje na rychlé zaznamenávání a organizaci poznámek.
Ačkoli konečná volba závisí na vašich potřebách, každý tým si zaslouží řešení, které centralizuje práci, zefektivňuje komunikaci a zlepšuje pracovní postupy při vyhledávání.
ClickUp splňuje všechny tyto požadavky (a ještě více) díky správě úkolů, přehledům, integracím a automatizaci založeným na umělé inteligenci.
Ať se na to díváte jakkoli, ClickUp vyniká jako efektivnější partner pro váš pracovní postup.
Jste připraveni zdokonalit způsob, jakým spravujete své informace? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!