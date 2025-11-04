10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom, které zvýší produktivitu v roce 2026

Pořizování poznámek během schůzky na Zoomu vyžaduje pozornost a rychlost, a přiznejme si to, omezuje vaši schopnost účastnit se konverzace a zůstat soustředěni.
Pokud se vám stále daří dělat si poznámky, musíte shrnout důležité momenty a sdílet je s účastníky spolu s postřehy. Dělat to vše ručně může být náročné, a proto se firmy nyní přiklánějí k aplikacím pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom.
AI poznámkové bloky automatizují shrnování schůzek, pořizování zápisů, psaní poznámek a jejich sdílení. V tomto blogu se podíváme na 10 nejlepších AI poznámkových bloků pro Zoom, které skvěle splní vaše obchodní potřeby.
Nejlepší AI poznámkové aplikace pro Zoom v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Poznámky ze schůzek a správa úkolů s podporou umělé inteligence
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy, velké podniky
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Otter.ai
|AI přepisy z obchodních schůzek
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $.
|Fireflies.ai
|Analýza týmových konverzací
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD
|Sonix
|Rychlé překlady a titulky
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,50 $.
|Rev. ai
|Vysoce přesný přepis a přehledné informace
|Střední firmy, velké podniky
|Plaťte podle skutečného využití; Ceny na míru
|Trint
|Vytváření příběhů na základě přepisů
|Střední firmy, velké podniky
|Ceny placených tarifů začínají na 80 USD
|Descript
|Úpravy zvukových a video přepisů
|Jednotlivci, malé podniky, středně velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD
|Tetra
|Snadná integrace do webových aplikací
|Střední firmy, velké podniky
|Ceny placených tarifů začínají na 100 USD
|Deepgram
|Vývoj produktů s hlasovou umělou inteligencí
|Podniky
|Plaťte podle skutečného využití; placené tarify začínají na 4 000 $ ročně
|Speechmatics
|Využití funkcí konverzační umělé inteligence
|Podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 0,30 $/hod.
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom
Populární aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí mají různé funkce a jedinečné prodejní argumenty. Zde se budeme zabývat 10 nejlepšími aplikacemi pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom a poskytneme komplexní přehled jejich výhod a omezení.
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky ze schůzek a správu úkolů s využitím umělé inteligence)
ClickUp je přední platforma pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, určená pro malé a střední podniky. Díky své robustní sadě funkcí – včetně pokročilého AI Notetakeru pro Zoom – umožňuje ClickUp týmům zaznamenat každý detail během hovorů s klienty a v rámci týmu, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.
Díky automatizaci pořizování poznámek a zefektivnění spolupráce vám ClickUp pomůže zvýšit produktivitu, zajistit, že nic neunikne, a udržet celý tým v synchronizaci – to vše v jednom sjednoceném pracovním prostoru.
ClickUp AI Notetaker je nejlepší způsob, jak propojit konverzace z jednání s ostatními částmi vaší práce. A to prostřednictvím automatických poznámek a shrnutí, která se propojují s dokumenty a úkoly. Máte přístup k inteligentním shrnutím s klíčovými slovy a zvýrazněnými pasážemi a můžete vytvářet úkoly pro sebe nebo je přiřazovat svému týmu.
S aplikací AI Notetaker od ClickUp můžete vytvářet prohledávatelné přepisy s akčními položkami, které využívají sílu dalších funkcí pro práci s dokumenty v ClickUp, spojených s ClickUp Brain. Můžete také propojit svůj kalendář s aplikací AI Notetaker a nastavit úkoly a termíny na základě programu schůzky.
Aplikace AI Notetaker vám také umožňuje propojení s ClickUp Chat, takže můžete automaticky odesílat souhrny a úkoly do svých chatových kanálů. Umožňuje vám přístup k následujícím informacím z jednání a jejich zaznamenávání:
- Název a datum schůzky, které jsou součástí názvu dokumentu pro snadnou orientaci
- Seznam účastníků
- Kompletní videozáznam hovoru
- Úplný zvukový záznam hovoru
- Stručný přehled klíčových bodů diskuse
- Seznam klíčových bodů s důležitými postřehy a rozhodnutími ve formě odrážek
- Kontrolní seznam úkolů a dalších kroků
- Témata schůzky rozdělená do kategorií v rozbalovacím menu
- Rozšiřitelný přepis celé konverzace
Kromě poskytování všech těchto podrobností o vaší schůzce nabízí Notetaker i další funkce pro zvýšení produktivity, jako například:
- Ukládání přepisů, zvukových záznamů a shrnutí do soukromého dokumentu
- Označování dalších poznámek ze schůzek
- Proměňte konverzace v sledovatelné akce
- Možnost připojit se k hovorům odkudkoli v ClickUp
- Integrace se Zoomem, Teams a Google Meet
- Automatická detekce jazyka a přepis pro více než 15 jazyků
- Integrace s ClickUp Brain pro funkce pořizování poznámek s podporou umělé inteligence
Tato funkce vám umožní zvýšit produktivitu schůzek následujícími způsoby:
Funkce pořizování poznámek v ClickUp pomáhá firmám zvýšit produktivitu a vytvářet souhrny pomocí AI. Můžete také využít šablony schůzek v ClickUp k sdělení očekávání a stanovení úkolů pro vaši příští schůzku.
Zde je několik možností, které můžete vyzkoušet:
- Šablona programu schůzky od ClickUp: Využijte toto řešení k nastavení úkolů pro vaše schůzky tím, že nastíníte odpovědnosti a cíle pro každého člena týmu
- Šablona zápisu z jednání od ClickUp: Sledujte vše, co se během jednání řekne, abyste mohli přesně identifikovat všechny problémové body a učinit jasná rozhodnutí v nadcházejících jednáních
S ClickUp Meetings můžete spravovat celý průběh schůzky – pořizovat poznámky, vytvářet program, stanovovat úkoly a spolupracovat se svým týmem. Umožňuje vám nahrávat schůzky, abyste mohli:
- Využijte rozsáhlé možnosti úprav k zvýraznění klíčových bodů a kreativní prezentaci shrnutí schůzky
- Mějte připravené programy pro každé setkání na Zoomu díky automatizaci opakujících se úkolů
- Pomocí příkazů /Slash otevřete nabídku příkazů a nastavte úkoly během několika vteřin
Kromě toho můžete použít ClickUp Docs k zaznamenání důležitých poznatků z diskusí na Zoomu a jejich uložení pro pozdější použití. Tyto dokumenty lze poté propojit s pracovními postupy a přiřadit členům týmu k dalšímu zpracování.
Docs vám umožňuje shrnout dlouhé přepisy pomocí AI, přizpůsobit zobrazení a pole, integrovat s vašimi stávajícími nástroji, vytvářet úkoly k přidělení a mnoho dalšího.
🧠 Zajímavost: Nástroje pro přepis s umělou inteligencí se naučily rozlišovat mluvená slova, shrnovat schůzky a odstraňovat nadbytečná slova během několika sekund. Nyní už nemusíte trávit hodiny poslechem nahrávek ze schůzek a psaním poznámek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pořizujte si poznámky z jednání pomocí ClickUp AI Notetaker a propojte je s dokumenty a úkoly, abyste vytvořili souhrny generované umělou inteligencí a prohledávatelné přepisy, díky kterým ze svých jednání na Zoomu vytěžíte maximum.
- Využijte ClickUp Brain k propojení veškerých znalostí vaší společnosti s umělou inteligencí, abyste udrželi projektové pracovní postupy a zvýšili produktivitu
- Vytvářejte a sdílejte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp Docs, generujte souhrny a programy schůzek v centralizovaném formátu, sdílejte je s týmem a pracujte s konkrétními úkoly.
- Zaznamenávejte si klíčové body ze svých schůzek na Zoomu pomocí ClickUp Notepad a organizujte poznámky, úkoly a kontrolní seznamy na jednom místě
- Spravujte schůzky na jednom místě pomocí ClickUp Meetings – pořizujte poznámky, spravujte program schůzky a stanovujte úkoly pro celý tým
- Okamžitě shrňte dlouhé texty a přeměňte odstavce na konkrétní úkoly
- Snadno je integrujte přes Zapier s externími aplikacemi, jako jsou HubSpot, Zoom, Calendly a Slack.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp má ve srovnání s desktopovou verzí méně funkcí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká o ClickUp Michael Turner, zástupce ředitele Career Communities na Miami University :
Každé dva týdny mám schůzky se svou nadřízenou a jako program schůzky používáme ClickUp. Mám pocit, že mám vše pod kontrolou, protože všechny mé žádosti o akce a prezentace jsou uloženy právě zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
Každé dva týdny mám schůzky se svou nadřízenou a jako program schůzky používáme ClickUp. Mám pocit, že mám vše pod kontrolou, protože všechny mé žádosti o akce a prezentace jsou uloženy právě zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
💡 Tip pro profesionály: Nejenže schůzky zaznamenávejte – přeměňte je na úkoly. S nástroji jako ClickUp můžete okamžitě převést body k projednání na přiřaditelné úkoly s termíny splnění.
2. Otter.ai (nejlepší pro AI přepisy z obchodních schůzek)
Otter.ai je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který převádí videozáznamy schůzek nebo zvukové konverzace do textové podoby. Dokáže identifikovat mluvčí, označit texty jménem mluvčího a zachytit sdílené prezentace.
Platforma disponuje funkcí živého chatu, která vám umožňuje klást otázky během schůzky, přidávat komentáře k přepisu nebo zvýrazňovat klíčové body. Můžete také generovat živé souhrny v reálném čase z poznámek AI, pro případ, že vám během schůzky uniknou některé body.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Identifikujte klíčová slova a fráze a vyhledávejte je v přepisech poznámek
- Propojte je s kalendářem Google nebo Microsoft a získejte úplný přehled o svých schůzkách v aplikacích Zoom, Teams a Google Meet
- Rozšiřte balíček a zvyšte limit počtu minut pro přepis nebo nahrajte více souborů
Omezení aplikace Otter.ai
- Má omezení pro přepis zápisu, nahrané soubory a délku schůzky
- Bezplatný tarif nezahrnuje pokročilé funkce vyhledávání ani spolupráce
- V aplikaci si nemůžete pořizovat vlastní poznámky
Ceny Otter.ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc s 1 200 minutami přepisu
- Business: 40 $ měsíčně s 6 000 minutami přepisu
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Přepis v reálném čase je vysoce přesný a shrnutí generovaná umělou inteligencí šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
Přepis v reálném čase je vysoce přesný a shrnutí generovaná umělou inteligencí šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
3. Fireflies.ai (nejlepší pro analýzu týmových konverzací)
Fireflies.ai je skvělý nástroj pro přepis a nahrávání vašich hovorů v Zoom v reálném čase. Shrnuje klíčové body, zdůrazňuje rozhodnutí a vytváří úkoly na základě poznámek ze schůzky.
Můžete také přehrávat části schůzky, vyhledávat klíčová slova a měnit rychlost přehrávání záznamu schůzky. Nástroje pro spolupráci od Fireflies.ai také umožňují vašemu týmu připínat, komentovat a reagovat na konverzace nebo extrahovat zvukové úryvky ze záznamu.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Aplikace podporuje více než 40 jazyků a dialektů, což je ideální pro různorodé týmy
- Použijte AI nástroj pro pořizování poznámek k připojení se k schůzkám a automatickému zaznamenávání schůzek
- Integrujte Fireflies.ai s aplikacemi Teams, Skype, Zoom a Google Meet
- Sdílejte poznámky ze schůzek na Slacku, Notionu nebo jiných platformách
Omezení aplikace Fireflies.ai
- Kvalita zvuku ovlivňuje přesnost přepisu
- Bezplatný tarif nenabízí integraci s aplikacemi třetích stran
- Má omezení ohledně velikosti souboru, délky schůzky a rychlosti přepisu
Ceny služby Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies.ai?
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby se Fred (Fireflies) připojil pouze tehdy, když to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby se Fred (Fireflies) připojil pouze tehdy, když to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich všech nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
4. Sonix (nejlepší pro rychlé překlady a titulky)
Sonix poskytuje automatické přepisy a titulky v několika jazycích a během několika sekund generuje automatické souhrny. Dokáže také identifikovat více mluvčích a rozpoznat, co právě říkají.
Se Sonixem získáte automatizované překlady a převody zvukového a vizuálního obsahu do textové podoby. Jeho funkce pro spolupráci také umožňují nastavení oprávnění pro více uživatelů, takže členové mohou nahrávat, sdílet, upravovat soubory nebo omezovat přístup k nim.
Nejlepší funkce Sonixu
- Vyhledávejte, přehrávejte, upravujte, organizujte a sdílejte přepisy na jakémkoli zařízení pomocí interního inteligentního editoru
- Získejte shrnutí, názvy kapitol, detekci témat a tematickou analýzu vašich přepisů pomocí umělé inteligence
- Sdílejte a publikujte své poznámky ze schůzek a spolupracujte se svým týmem
- Propojte svůj pracovní postup s YouTube, Zapier, Teams, Zoom a dalšími službami
Omezení Sonixu
- Cenová struktura je vyšší než u ostatních, což může být pro malé týmy omezující
- Přepisy mohou obsahovat nepřesnosti, pokud hovoří více řečníků
Ceny Sonix
- Standard: Zdarma
- Premium: 16,50 $ za přístup pro jednoho uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
🔎 Věděli jste, že? Zoom začínal s pořádáním schůzek pro maximálně 15 účastníků a nyní se rozrostl tak, že pojme až 1000 účastníků najednou. Efektivní AI nástroj pro pořizování poznámek dokáže identifikovat většinu těchto mluvčích a přiřadit jim jejich projevy.
5. Rev. ai (nejlepší pro vysoce přesný přepis a analýzu)
Rev. ai je vysoce přesné API pro přepisy generované umělou inteligencí i lidmi. Můžete nahrávat a přepisovat poznámky ze svých schůzek na Zoomu, z video a hlasových aplikací a sdílet je s organizací.
Nabízí funkce převodu řeči na text, AI analýzy, přepisy v několika jazycích a nejvyšší úroveň přesnosti u přepisů vytvořených lidmi.
Nejlepší funkce Rev. ai
- Získejte funkce jako rozpoznávání jazyka, analýza sentimentu, extrakce témat, shrnutí, překlad a vynucené zarovnání
- Určete přesné časové značky pro lepší vyhledávání a analýzu
- Využijte nejnižší míru chybovosti a nejlépe čitelné přepisy
Omezení Rev. ai
- Má omezení ohledně velikosti souboru, délky trvání a počtu souběžných připojení
Ceny Rev. ai
- Plaťte podle skutečného využití
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rev. ai
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rev. ai?
Nahrávání a stahování souborů do Rev je velmi jednoduché. Online editace je snadno použitelná. Zákaznická podpora je vstřícná a ochotná. Díky hodnocení hotových souborů se zdá, že se Rev učí a s každým přepisem a titulky se zlepšuje.
Nahrávání a stahování souborů do Rev je velmi jednoduché. Online editace je snadno použitelná. Zákaznická podpora je vstřícná a ochotná. Díky hodnocení hotových souborů se zdá, že se Rev učí a s každým přepisem a titulky se zlepšuje.
6. Trint (nejlepší pro vytváření příběhů na základě přepisů)
Trint je automatizovaný přepisovací software, který vám pomůže vytvářet působivý obsah na základě vašich audio a video přepisů. Můžete převádět video, audio a řeč na text s vysokou přesností pro úpravy, shrnutí, překlady a spolupráci v rámci jediného pracovního postupu.
Funkce Trintu pro tvorbu příběhů vám umožňují extrahovat citáty z více přepisů a vytvářet články, podcasty, scénáře a zvukové ukázky pomocí redakčních nástrojů. Využijte metodu pořizování poznámek ve formě vět k vytvoření poutavých storyboardů a shrnutí z přepisů vašich schůzek.
Nejlepší funkce Trintu
- Zachyťte obsah v reálném čase a analyzujte jej pomocí funkcí umělé inteligence
- Vytvářejte z přepisů snadno sdíletelné obsahové prvky pro tvorbu příběhů
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím sdílených disků, funkcí pro vkládání komentářů a dalších nástrojů
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné je integrovat do vašich stávajících pracovních postupů.
Omezení aplikace Trint
- Nelze přepisovat soubory větší než 3 GB nebo delší než 3 hodiny
- Bezplatná verze neobsahuje pokročilé integrace
- Nepodporuje propojení s audio nebo video soubory
Ceny Trint
- Starter: 80 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Descript (nejlepší pro úpravy zvukových a video přepisů)
Descript využívá možnosti umělé inteligence k vytváření přepisů z videí, překladu obsahu, generování titulků k videím a úpravám médií. Můžete převádět zvuk na text, vytvářet přepisy pomocí umělé inteligence i lidmi, nahrávat schůzky, spolupracovat na zvukových záznamech a sdílet je na několika populárních kanálech.
Soubor nahrajte přímo do Descriptu a získejte přepisy, které lze snadno pochopit, shrnout a sdílet. Na této platformě můžete také upravovat videa a zvukové soubory, abyste si uchovali důležité části svých schůzek a zdůraznili klíčové body.
Nejlepší funkce aplikace Descript
- Upravujte texty a přepisy schůzek a podcastů
- Překládejte zvuk pomocí funkcí umělé inteligence
- Vytvářejte přesné přepisy od lidí i pomocí AI
- Přetáhněte soubory myší a převádějte zvuk na text
Omezení aplikace Descript
- K dispozici je omezená bezplatná verze
- Může to zpomalit váš systém
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 12 $ na osobu a měsíc, fakturováno ročně
- Creator: 24 $ na osobu a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Jeden uživatel G2 říká:
Použil jsem to pro mini podcast a zjistil jsem, že to funguje bez problémů ve srovnání s jinými platformami, jako je Podcastle.
Použil jsem to pro mini podcast a zjistil jsem, že to funguje bez problémů ve srovnání s jinými platformami, jako je Podcastle.
8. Tetra (nejlepší pro snadnou integraci do webových aplikací)
Tetra je efektivní nástroj pro zvýšení produktivity, který se dokáže přímo připojit k vašim hovorům v Zoomu a začít pořizovat poznámky pro vytvoření přepisu. Díky tomu se nemusíte starat o zapisování zápisu z jednání a můžete se plně soustředit na probíhající konverzaci.
Webová aplikace Tetra vám umožňuje kdykoli si prohlížet přepisy schůzek. Můžete využít vestavěné vyhledávací nástroje k vyhledávání klíčových slov a frází. Aplikace vám poskytuje synchronizované časové značky slov v audio souboru, což usnadňuje analýzu.
Nejlepší funkce Tetry
- Automaticky se připojujte k schůzkám a vytvářejte rychlé přepisy, abyste ušetřili čas
- Extrahujte své poznámky ze schůzek do nástrojů pro dokumentaci, jako jsou Slack, DropBox, e-mail a Google Docs
- Získejte bezpečný úložný systém, který vám umožní trvale mazat přepisy
- Spolupracujte s vyškolenými lidskými editory na opravách a vylepšeních automaticky generovaných přepisů
Omezení aplikace Tetra
- Vytvoření přepisu hovoru trvá hodiny
- Není kompatibilní s několika platformami pro schůzky
Ceny Tetra
- Navíc: 100 $/měsíc za 3 hodiny přepisu
- Pro: 300 $/měsíc za 10 hodin přepisu
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tetra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
🎯 Postřeh: Únava z jednání je reálná. Pokud se však nemusíte starat o psaní poznámek, můžete se lépe soustředit na konverzaci – a to vede k lepším rozhodnutím.
9. Deepgram (nejlepší pro vývoj produktů s hlasovou umělou inteligencí)
Deepgram je platforma hlasové umělé inteligence, která převádí řeč na text a text na řeč a nabízí hlasové agenty pro komunikaci mezi hlasy. Vývojáři mohou tuto platformu využít k vytváření produktů a funkcí hlasové umělé inteligence.
Funkce audio inteligence Deepgramu vám pomohou vytvářet přepisy řeči s optimální přesností, rychlostí a náklady.
Nejlepší funkce Deepgramu
- Snadno přepisujte schůzky a ukázkové zvukové nahrávky
- Využijte možnosti umělé inteligence pro analýzu v rámci celé firmy
- Získejte funkce konverzační inteligence, které identifikují mluvčí a přiřazují jim řeč
Omezení Deepgramu
- K provádění přizpůsobení jsou nutné znalosti API
- Přepisy řeči s přízvukem mohou obsahovat chyby
Ceny Deepgramu
- Platba podle skutečného využití: kredit ve výši 200 $
- Růst: 4 000 $ a více ročně
- Enterprise: 15 000 $ a více ročně
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: NA
Co říkají skuteční uživatelé o Deepgramu?
Líbí se mi, že Deepgram zaznamenává zvuk i video a přepisuje je s takovou přesností. Skvěle se osvědčil při přepisu schůzek s klienty i interních diskusí. Díky funkcím pro ukládání a sdílení přepisů na platformách, jako je Google Drive, se snadno integruje.
Líbí se mi, že Deepgram zaznamenává zvuk i video a přepisuje je s takovou přesností. Skvěle se osvědčil při přepisu schůzek s klienty i interních diskusí. Díky funkcím pro ukládání a sdílení přepisů na platformách, jako je Google Drive, se snadno integruje.
10. Speechmatics (nejlepší pro využití funkcí konverzační AI)
Speechmatics je konverzační API s umělou inteligencí, které umožňuje přirozené a pohotové hlasové interakce díky vlastní špičkové technologii ASR, a to bez ohledu na přízvuk, jazyk nebo prostředí.
Jeho ASR poskytuje vysoce přesné přepisy, které rozpoznávají mluvčí v reálném čase z živých schůzek nebo nahraných médií ve více než 50 jazycích.
Nejlepší funkce Speechmatics
- Získejte technologii AI pro přepis a překlad v reálném čase
- Získejte přístup k přesnému a komplexnímu API pro převod řeči na text
- Využijte rozpoznávání řeči v reálném čase ve více než 50 jazycích
Omezení aplikace Speechmatics
- Pro přepisy v reálném čase platí časové limity
- Přepisy mohou mít zpoždění v reálném čase
Ceny Speechmatics
- Zdarma: 8 hodin měsíčně
- Platba podle skutečného využití: Od 0,30 $ za hodinu
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Speechmatics
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Zvláštní zmínky
- Fathom : Fathom usnadňuje nahrávání, přepisování a shrnování vašich schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams
- Sembly AI : Ideální pro vytváření poznámek ze Zoomu, převádění schůzek na prohledávatelný text a zvýrazňování klíčových momentů diskuse
- Avoma : Komplexní platforma s umělou inteligencí pro automatické pořizování poznámek, prognózy, plánování a další funkce
🧠 Zajímavost: Průměrný zaměstnanec stráví 31 hodin měsíčně na neproduktivních schůzkách. Aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí mohou pomoci získat zpět tento ztracený čas tím, že automaticky shrnou průběh schůzek.
Co byste měli hledat v AI nástroji pro pořizování poznámek pro Zoom?
Při výběru správného AI zápisníku pro Zoom upřednostněte funkce, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Mezi ně mohou patřit:
- Přepis zvuku v reálném čase: Aplikace pro pořizování poznámek pomocí AI by měla zaznamenávat zvuk v reálném čase a generovat přesné přepisy
- Automatizované souhrny s využitím umělé inteligence: Správný nástroj pro pořizování poznámek dokáže pomocí umělé inteligence vytvářet kontrolní seznamy, vypisovat úkoly a přiřazovat je členům týmu
- Integrace s vašimi stávajícími systémy: Váš nástroj s umělou inteligencí se musí snadno integrovat s vaším stávajícím softwarem. To členům týmu usnadní hladké přizpůsobení se novému nástroji
- Nastavitelná konfigurace: Nastavení lze přizpůsobit vašim potřebám, včetně integrace s aplikacemi třetích stran, flexibilního časového limitu a možnosti sdílení
- Bezpečnostní a soukromí standardy: Přepisy schůzek pomocí AI musí dodržovat bezpečnostní a soukromí standardy, aby chránily uživatelská data a citlivé obchodní informace
- Uživatelská přívětivost: Nástroj musí být uživatelsky přívětivý a snadno srozumitelný. Pokud je k osvojení nástroje zapotřebí jen krátké zaškolení, zvyšuje to produktivitu týmu
- Nástroj pro pořizování poznámek musí přepisovat schůzky a identifikovat, kdo co řekl během hovorů se zákazníky. Měl by efektivně shrnout diskusi a generovat konkrétní úkoly, které lze přiřadit pro následné zpracování
📈 Zajímavý údaj: Podle průzkumu společnosti Microsoft má 52 % účastníků schůzek potíže s pořizováním poznámek. Nástroje s umělou inteligencí tuto mezeru překlenují díky přepisu a shrnutím v reálném čase.
Shrňte schůzky pomocí nejlepšího AI zápisníka pro Zoom – ClickUp!
Při výběru nejlepšího AI nástroje pro pořizování poznámek pro Zoom je třeba zvážit několik klíčových aspektů. Zvažte, jak dobře odpovídá vašemu rozpočtu a obchodním potřebám a jak snadno se dá integrovat do vašich stávajících pracovních postupů.
Pokud vaše společnost pořádá mnoho hovorů přes Zoom, potřebujete optimalizovat pořizování poznámek z jednání pomocí toho nejlepšího nástroje. Právě zde přichází na řadu ClickUp. Tato platforma pro řízení projektů nabízí řadu funkcí pro přepis a spolupráci, díky nimž bude shrnutí vašich jednání a následné kroky hračkou. Využijte funkce ClickUp Brain a revolučně změňte své pracovní postupy s lehkostí a efektivitou týmu.