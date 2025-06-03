10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Zoom, které zvýší produktivitu v roce 2025

Pořizování poznámek během schůzky v aplikaci Zoom vyžaduje pozornost a rychlost, a upřímně řečeno, brání vám to v účasti na konverzaci a soustředění se.
Pokud se vám stále daří dělat si poznámky, musíte shromáždit důležité momenty a sdílet je s účastníky spolu s postřehy. Dosáhnout toho všeho ručně může být náročné, a proto se společnosti nyní přiklánějí k AI aplikacím pro pořizování poznámek pro Zoom.
AI nástroje pro pořizování poznámek automatizují shrnování schůzek, zaznamenávání zápisů, pořizování poznámek ze schůzek a jejich sdílení. V tomto blogu se budeme zabývat 10 nejlepšími AI nástroji pro pořizování poznámek pro Zoom, které vynikají v uspokojování vašich obchodních potřeb.
Nejlepší AI aplikace pro pořizování poznámek pro Zoom v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Poznámky z jednání a správa úkolů založené na umělé inteligenci
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Otter. ai
|AI přepisy v obchodních schůzkách
|Malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $.
|Fireflies. ai
|Analýza týmových konverzací
|Malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD.
|Sonix
|Rychlé překlady a titulky
|Malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,50 $.
|Rev. ai
|Vysoce přesný přepis a přehledy
|Střední podniky, velké společnosti
|Platba podle skutečného využití; individuální ceny
|Trint
|Vytváření příběhů z přepisů
|Střední podniky, velké společnosti
|Placené tarify začínají na 80 USD.
|Descript
|Úprava audio a video přepisů
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD.
|Tetra
|Snadná integrace do webových aplikací
|Střední podniky, velké společnosti
|Placené tarify začínají na 100 $.
|Deepgram
|Vývoj hlasových produktů s umělou inteligencí
|Podniky
|Platíte podle skutečného využití; placené tarify začínají na 4000 USD/rok.
|Speechmatics
|Použití konverzačních funkcí umělé inteligence
|Podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 0,30 $/hod.
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Zoom
Populární aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí mají různé funkce a jedinečné prodejní argumenty. Zde se budeme zabývat 10 nejlepšími aplikacemi pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom a poskytneme ucelený přehled jejich výhod a omezení.
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky z jednání a správu úkolů založené na umělé inteligenci)
ClickUp je přední platforma pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která je určena pro malé a střední podniky. Díky robustní sadě funkcí, včetně pokročilého AI Notetaker pro Zoom, umožňuje ClickUp týmům zachytit každý detail během hovorů s klienty a týmy, takže se můžete plně soustředit na konverzaci.
Díky automatizaci pořizování poznámek a zefektivnění spolupráce vám ClickUp pomáhá zvýšit produktivitu, zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti, a udržet celý tým v souladu – to vše v jednom jednotném pracovním prostoru.
ClickUp AI Notetaker je nejlepší způsob, jak propojit konverzace z vašich schůzek s ostatními částmi vaší práce. Pomocí automatických poznámek a shrnutí, která se propojují s dokumenty a úkoly. Můžete přistupovat k inteligentním shrnutím s klíčovými slovy a zvýrazněnými částmi a vytvářet úkoly pro sebe nebo pro svůj tým.
S aplikací AI Notetaker od ClickUp můžete vytvářet prohledávatelné přepisy s akčními položkami, které využívají výkon dalších funkcí ClickUp pro práci s dokumenty v kombinaci s ClickUp Brain. Můžete také integrovat svůj kalendář s aplikací AI Notetaker a nastavit úkoly a termíny na základě programu vaší schůzky.
AI Notetaker vám také umožňuje propojit se s ClickUp Chat, abyste mohli automaticky odesílat souhrny a akce ve svých chatových kanálech. Umožňuje vám přístup k následujícím informacím ze schůzky a jejich zaznamenávání:
- Název a datum schůzky, které jsou součástí názvu dokumentu pro snadnou orientaci.
- Seznam účastníků
- Kompletní videozáznam hovoru
- Kompletní zvukový záznam hovoru
- Stručný přehled klíčových bodů diskuse
- Seznam klíčových bodů s důležitými postřehy a rozhodnutími v bodech
- Kontrolní seznam akčních položek a dalších kroků
- Témata schůzky rozdělená do kategorií jako rozbalovací nabídka
- Rozšiřitelný přepis celé konverzace
Kromě poskytování všech těchto podrobností o vaší schůzce má Notetaker i další funkce zvyšující produktivitu, jako například:
- Ukládání přepisu, zvukových záznamů a shrnutí do soukromého dokumentu
- Označování dalších poznámek ze schůzek
- Proměňte konverzace v sledovatelné akce
- Možnost připojit se k hovorům odkudkoli v ClickUp
- Integrace se Zoomem, Teams a Google Meet
- Automatická detekce jazyka a přepis pro více než 15 jazyků
- Integrace s ClickUp Brain pro funkce pořizování poznámek pomocí umělé inteligence
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o ClickUp Brain 👇
Tato funkce vám umožní zvýšit produktivitu schůzek následujícími způsoby:
- Vytvářejte zápisy ze schůzek pomocí strukturovaných poznámek, které zdůrazňují důležité body diskuse.
- Zhušťujte dlouhé schůzky do stručných shrnutí, která se snadno sdílejí a jsou srozumitelná.
- Propojte body programu schůzky s pracovními postupy a stanovte cíle a termíny, abyste je mohli efektivně dosáhnout.
Funkce pro pořizování poznámek ClickUp pomáhá firmám zvýšit produktivitu a vytvářet AI souhrny. Můžete také použít šablony schůzek ClickUp k sdělení očekávání a nastavení akčních bodů pro vaši příští schůzku.
Zde je několik možností, které můžete vyzkoušet:
- Šablona programu schůzky od ClickUp: Toto řešení použijte k nastavení akčních bodů pro vaše schůzky tím, že stanovíte odpovědnosti a cíle pro každého člena týmu.
- Šablona zápisu z jednání od ClickUp: Sledujte všechna slova pronesená během jednání, abyste mohli identifikovat všechny problematické body a učinit jasná rozhodnutí v nadcházejících jednáních.
S aplikací ClickUp Meetings můžete spravovat celý průběh schůzky pomocí poznámek, vytváření programu, nastavování úkolů a spolupráce s týmem. Umožňuje vám nahrávat schůzky, abyste mohli:
- Provádějte komplexní úpravy, abyste zdůraznili klíčové body a kreativně prezentovali shrnutí schůzky.
- Připravte si agendy pro každou schůzku v aplikaci Zoom automatizací opakujících se úkolů.
- Pomocí příkazů /Slash můžete během několika sekund otevřít nabídku příkazů a nastavit úkoly.
Kromě toho můžete pomocí ClickUp Docs zaznamenávat důležité body z diskusí v Zoomu a ukládat je pro pozdější použití. Tyto dokumenty lze poté propojit s pracovními postupy a přiřadit členům týmu k dalšímu zpracování.
Docs vám umožňuje shrnovat dlouhé přepisy pomocí AI, přizpůsobovat zobrazení a pole, integrovat se s vašimi stávajícími nástroji, vytvářet úkoly k přiřazení a mnoho dalšího.
🧠 Zajímavost: Nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence se naučily rozlišovat mluvená slova, shrnovat schůzky a odstraňovat nadbytečná slova během několika sekund. Nyní již nemusíte trávit hodiny poslechem nahrávek ze schůzek a psaním poznámek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pořizujte poznámky ze schůzek pomocí aplikace ClickUp AI Notetaker a propojte je s dokumenty a úkoly, abyste mohli vytvářet AI souhrny a prohledávatelné přepisy a tak co nejlépe využít své schůzky v aplikaci Zoom.
- Pomocí ClickUp Brain propojte všechny znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí, abyste udrželi pracovní postupy projektů a zvýšili produktivitu.
- Vytvářejte a sdílejte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp Docs, generujte souhrny a programy v centralizovaném formátu, sdílejte je s týmem a pracujte s akčními položkami.
- Zaznamenejte si klíčové body ze svých schůzek v Zoomu pomocí ClickUp Notepad a organizujte si poznámky, úkoly a kontrolní seznamy na jednom místě.
- Spravujte schůzky na jednom místě pomocí ClickUp Meetings, kde můžete pořizovat poznámky, spravovat program a nastavovat úkoly pro celý tým.
- Okamžitě shrňte dlouhé texty a přeměňte odstavce na praktické úkoly.
- Snadno integrujte přes Zapier s externími aplikacemi, jako jsou HubSpot, Zoom, Calendly a Slack.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp má ve srovnání s desktopovou verzí méně funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Michael Turner, zástupce ředitele Career Communities na Miami University , o ClickUp:
Mám dvakrát týdně schůzky se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o události a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
Mám dvakrát týdně schůzky se svou nadřízenou a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o události a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
💡 Tip pro profesionály: Neomezujte se pouze na zaznamenávání schůzek – proměňte je v úkoly. S nástroji jako ClickUp můžete okamžitě převést akční položky na přiřaditelné úkoly s termíny splnění.
2. Otter. ai (nejlepší pro AI přepisy v obchodních schůzkách)
Otter. ai je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který generuje přepisy videokonferencí nebo audio konverzací do textové podoby. Umí identifikovat mluvčí, označit texty jménem mluvčího a zachytit sdílené prezentace.
Platforma disponuje funkcí živého chatu, která vám umožňuje klást otázky během schůzky, přidávat komentáře k přepisu nebo zvýrazňovat klíčové body. Můžete také generovat živé souhrny v reálném čase z poznámek AI, pro případ, že vám během schůzky uniknou některé body.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Identifikujte klíčová slova a fráze a vyhledávejte je v přepisu poznámek.
- Integrujte je s kalendářem Google nebo Microsoft a získejte úplný přístup ke svým schůzkám v aplikacích Zoom, Teams a Google Meet.
- Rozšiřte balíček, abyste přidali více minut k limitu přepisů nebo nahráli více souborů.
Omezení Otter.ai
- Má omezení pro počet minut přepisu, nahrané soubory a délku schůzky.
- Bezplatný tarif nezahrnuje pokročilé funkce vyhledávání ani spolupráce.
- Neumožňuje vám pořizovat vlastní poznámky v aplikaci.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc s 1 200 minutami přepisu
- Business: 40 $ měsíčně s 6 000 minutami přepisu
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Prozkoumejte naše nejlepší alternativy k Otter AI, které vám pomohou rychle sdílet poznámky a shrnutí schůzek!
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí AI šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
Přepis v reálném čase je velmi přesný a shrnutí pomocí AI šetří čas. Prohledávatelné přepisy usnadňují kontrolu schůzek a zvyšují produktivitu.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro analýzu týmových konverzací)
Fireflies. ai je skvělý nástroj pro přepis a nahrávání vašich hovorů v aplikaci Zoom v reálném čase. Shrnuje klíčové body, zdůrazňuje rozhodnutí a vytváří akční položky z poznámek ze schůzek.
Můžete také přehrát části schůzky, vyhledávat klíčová slova a měnit rychlost přehrávání záznamu schůzky. Nástroje pro spolupráci Fireflies.ai také umožňují vašemu týmu připínat, komentovat a reagovat na konverzace nebo extrahovat zvukové úryvky ze záznamu.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Zvládají více než 40 jazyků a dialektů, což je vynikající pro rozmanité týmy.
- Použijte AI notetaker k připojení se k schůzkám a automatickému zaznamenávání schůzek.
- Integrujte Fireflies.ai s aplikacemi Teams, Skype, Zoom a Google Meet.
- Sdílejte poznámky ze schůzek na Slacku, Notionu nebo jiných platformách.
Omezení Fireflies.ai
- Kvalita zvuku ovlivňuje přesnost přepisu
- Bezplatný tarif nenabízí integraci třetích stran.
- Má omezení týkající se velikosti souborů, délky schůzek a rychlosti přepisu.
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete najít nejproduktivnější způsob, jak pořizovat poznámky z jednání? Zde je náš kompletní průvodce, který vám pomůže efektivně zvládat každodenní úkoly!
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby byl Fred (Fireflies) pozván pouze v případě, že to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich všech nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby byl Fred (Fireflies) pozván pouze v případě, že to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich všech nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
4. Sonix (nejlepší pro rychlé překlady a titulky)
Sonix poskytuje automatické přepisy a titulky v několika jazycích a během několika sekund generuje automatické shrnutí. Umí také identifikovat více mluvčích a rozpoznat, co a kdy říkají.
S aplikací Sonix získáte automatické překlady a převody zvukového a vizuálního obsahu do textové podoby. Její funkce pro spolupráci také umožňují oprávnění pro více uživatelů, takže členové mohou nahrávat, sdílet, upravovat nebo omezovat přístup k souborům.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem. Může například umělá inteligence provádět automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnutí chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co potřebujete pro práci!
Nejlepší funkce Sonix
- Vyhledávejte, přehrávejte, upravujte, organizujte a sdílejte přepisy na jakémkoli zařízení pomocí interního inteligentního editoru.
- Získejte souhrny, názvy kapitol, detekci témat a tematickou analýzu vašich přepisů pomocí umělé inteligence.
- Sdílejte a publikujte své poznámky z jednání a spolupracujte se svým týmem.
- Integrujte svůj pracovní postup s YouTube, Zapier, Teams, Zoom a dalšími aplikacemi.
Omezení Sonix
- Cenová struktura je vyšší než u ostatních, což může být pro malé týmy omezující.
- Přepisy mohou vykazovat nepřesnosti, pokud je více mluvčích.
Ceny Sonix
- Standard: zdarma
- Premium: 16,50 $ za přístup jednoho uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
🔎 Věděli jste, že... Zoom začínal s pořádáním schůzek pro maximálně 15 účastníků a nyní se rozrostl tak, že pojme až 1000 účastníků najednou. Efektivní AI nástroj pro pořizování poznámek dokáže identifikovat většinu těchto řečníků a přiřadit jim jejich projevy.
5. Rev. ai (nejlepší pro vysoce přesný přepis a analýzu)
Rev. ai je vysoce přesné API pro přepisy generované umělou inteligencí a lidmi. Můžete nahrávat a přepisovat poznámky ze svých schůzek v Zoomu, video a hlasových aplikací a sdílet je s organizací.
Nabízí funkce převodu řeči na text, AI analýzy, přepisy v několika jazycích a nejvyšší úroveň přesnosti přepisů vytvořených lidmi.
Nejlepší funkce Rev. ai
- Získejte funkce jako rozpoznávání jazyka, analýza sentimentu, extrakce témat, shrnutí, překlad a vynucené zarovnání.
- Identifikujte přesné časové značky pro lepší vyhledávání a analýzu.
- Využijte nejnižší míru chybovosti a nejčitelnější přepisy.
Omezení Rev. ai
- Má omezení velikosti souborů, délky trvání a souběžnosti.
Ceny Rev. ai
- Platba podle skutečného využití
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rev. ai
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rev. ai?
Nahrávání a stahování souborů do Rev je velmi jednoduché. Online editace je snadno použitelná. Zákaznická podpora je vstřícná a ochotná. Díky hodnocení hotových souborů se Rev zdá být schopný učit se a zlepšovat se s každým přepisováním a titulky.
Nahrávání a stahování souborů do Rev je velmi jednoduché. Online editace je snadno použitelná. Zákaznická podpora je vstřícná a ochotná. Díky hodnocení hotových souborů se Rev zdá být schopný učit se a zlepšovat se s každým přepisováním a titulky.
6. Trint (nejlepší pro vytváření příběhů z přepisů)
Trint je automatizovaný přepisovací software, který vám pomůže vytvářet působivý obsah pomocí přepisů zvukových a obrazových záznamů. Můžete převádět video, audio a řeč na text s vysokou přesností pro úpravy, shrnování, překlady a spolupráci v jediném pracovním postupu.
Funkce Trint pro vyprávění příběhů vám umožňují extrahovat citáty z více přepisů a vytvářet články, podcasty, skripty a zvukové ukázky pomocí redakčních nástrojů. Pomocí metody pořizování poznámek ve formě vět můžete z přepisů schůzek vytvářet poutavé storyboardy a shrnutí.
Nejlepší funkce Trint
- Zaznamenávejte obsah v reálném čase a analyzujte jej pomocí funkcí umělé inteligence.
- Vytvářejte snadno sdílené obsahy z přepisů pro budování příběhů.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím sdílených disků, funkcí komentářů a dalších nástrojů.
- Snadná integrace do vašich stávajících pracovních postupů díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
Omezení Trint
- Nelze přepsat soubory větší než 3 GB nebo delší než 3 hodiny.
- Bezplatná verze neobsahuje pokročilé integrace.
- Nepodporuje propojení s audionahrávkami nebo videi.
Ceny Trint
- Starter: 80 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Další informace: Nejlepší bezplatné šablony pro pořizování poznámek v Google Docs, Word a ClickUp
7. Descript (nejlepší pro úpravy audio a video přepisů)
Descript využívá možnosti umělé inteligence k vytváření přepisů videí, překladu obsahu, generování titulků k videím a úpravám médií. Můžete převádět zvuk na text, generovat přepisy pomocí umělé inteligence i lidmi, nahrávat schůzky, spolupracovat na zvukových souborech a sdílet je na několika populárních kanálech.
Soubor nahrajte přímo na Descript a získejte přepisy, které jsou snadno srozumitelné, shrnuté a sdílené. Na této platformě můžete také upravovat videa a zvukové soubory, abyste si uchovali důležité části svých schůzek a zdůraznili klíčové body.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte text a přepisy schůzek a podcastů
- Překládejte zvuk pomocí funkcí AI
- Vytvářejte přesné přepisy od lidí i AI
- Přetáhněte soubory a převedete audio na text
Omezení Descript
- K dispozici je omezená bezplatná verze.
- Může to zpomalit váš systém.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 12 $ za osobu a měsíc, fakturováno ročně
- Creator: 24 $ za osobu a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Uživatel G2 říká:
Použil jsem ji pro mini podcast a zjistil jsem, že je méně poruchová než jiné platformy, jako například Podcastle.
Použil jsem ji pro mini podcast a zjistil jsem, že je méně poruchová než jiné platformy, jako například Podcastle.
8. Tetra (nejlepší pro snadnou integraci do webových aplikací)
Tetra je efektivní nástroj pro zvýšení produktivity, který se může přímo připojit k vašim hovorům v aplikaci Zoom a začít pořizovat poznámky pro vytvoření přepisu. Díky tomu se nemusíte starat o zapisování zápisu z jednání a můžete se soustředit na probíhající konverzaci.
Webová aplikace Tetra vám umožňuje kdykoli si prohlížet přepisy vašich schůzek. Můžete použít vestavěné vyhledávací nástroje k vyhledávání klíčových slov a frází. Poskytuje vám synchronizované časové značky slov v audio souboru, aby byla analýza snazší.
Nejlepší funkce Tetra
- Automaticky se připojujte k schůzkám a vytvářejte rychlé přepisy, abyste ušetřili čas.
- Extrahujte své poznámky ze schůzek do dokumentačních nástrojů, jako jsou Slack, DropBox, e-mail a Google Docs.
- Získejte bezpečný úložný systém, který vám umožní trvale mazat přepisy.
- Spolupracujte s vyškolenými lidskými editory, kteří opraví a vylepší automaticky generované skripty.
Omezení Tetra
- Vytvoření přepisu hovoru trvá několik hodin.
- Není kompatibilní s několika platformami pro schůzky.
Ceny Tetra
- Plus: 100 $/měsíc za 3 hodiny přepisu
- Pro: 300 $/měsíc za 10 hodin přepisu
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tetra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
🎯 Postřeh: Únava z jednání je reálná. Ale když se nemusíte starat o psaní poznámek, můžete se více soustředit na konverzaci, což vede k lepším rozhodnutím.
9. Deepgram (nejlepší pro vývoj hlasových produktů s umělou inteligencí)
Deepgram je hlasová platforma AI, která převádí řeč na text a text na řeč, spolu s hlasovými agenty pro převod řeči na řeč. Vývojáři mohou tuto platformu využít k vytváření hlasových produktů a funkcí AI.
Funkce audio inteligence Deepgram vám pomohou vytvářet přepisy řeči s optimální přesností, rychlostí a náklady.
Nejlepší funkce Deepgram
- Snadno přepisujte schůzky a vzorové zvukové nahrávky
- Využijte možnosti AI pro analýzu v rámci celého podniku
- Získejte schopnosti konverzační inteligence, abyste mohli identifikovat mluvčí a přiřadit jim jejich projevy.
Omezení Deepgram
- K použití přizpůsobení jsou nutné znalosti API.
- Přepisy řeči s přízvukem mohou obsahovat chyby.
Ceny Deepgram
- Platba podle skutečného využití: kredit ve výši 200 $
- Růst: 4 000 $+ ročně
- Podnik: 15 000 $+ ročně
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: NA
Co říkají skuteční uživatelé o Deepgramu?
Líbí se mi, že Deepgram zaznamenává zvuk a video a přepisuje je s takovou přesností. Skvěle se osvědčil při přepisu schůzek s klienty a interních diskusí. Díky funkcím pro ukládání a sdílení přepisů s platformami, jako je Google Drive, se snadno integruje.
Líbí se mi, že Deepgram zaznamenává zvuk a video a přepisuje je s takovou přesností. Skvěle se osvědčil při přepisu schůzek s klienty a interních diskusí. Díky funkcím pro ukládání a sdílení přepisů s platformami, jako je Google Drive, se snadno integruje.
10. Speechmatics (nejlepší pro použití konverzačních funkcí AI)
Speechmatics je konverzační AI API, které umožňuje přirozené a responzivní hlasové interakce díky vlastní špičkové technologii ASR, bez ohledu na přízvuk, jazyk nebo prostředí.
Jeho ASR poskytuje vysoce přesné přepisy, které rozpoznávají mluvčí v reálném čase z živých schůzek nebo nahraných médií ve více než 50 jazycích.
Nejlepší funkce Speechmatics
- Získejte technologii AI pro přepis a překlad v reálném čase.
- Získejte přístup k přesnému a komplexnímu API pro převod řeči na text.
- Využijte ASR v reálném čase ve více než 50 jazycích.
Omezení Speechmatics
- Pro přepis v reálném čase platí časová omezení.
- Přepisy mohou mít zpoždění v reálném čase.
Ceny Speechmatics
- Zdarma: 8 hodin měsíčně
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 0,30 USD za hodinu.
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Speechmatics
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Zvláštní zmínky
- Fathom : Fathom usnadňuje nahrávání, přepisování a shrnování vašich schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams.
- Sembly AI : Ideální pro vytváření poznámek v Zoomu, převádění schůzek do prohledávatelného textu a zvýrazňování klíčových momentů diskuse.
- Avoma : All-in-one platforma AI pro automatické pořizování poznámek, prognózy, plánování a další funkce.
Co byste měli hledat v AI nástroji pro pořizování poznámek pro Zoom?
Při výběru správného nástroje pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Zoom upřednostněte funkce, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Mezi ně mohou patřit například:
- Přepis zvuku v reálném čase: AI nástroj pro pořizování poznámek by měl zachytit zvuk v reálném čase a generovat přesné přepisy.
- Automatizované souhrny AI: Správný program pro pořizování poznámek dokáže pomocí umělé inteligence vytvářet kontrolní seznamy, seznamy úkolů a přidělovat úkoly členům týmu.
- Integrace s vašimi stávajícími systémy: Váš nástroj AI musí být snadno integrovatelný s vaším stávajícím softwarem. To usnadní členům týmu plynulé přizpůsobení se novému nástroji.
- Přizpůsobitelná nastavení: Nastavení lze přizpůsobit podle vašich potřeb, s integrací třetích stran, flexibilním časovým limitem a možností sdílení.
- Bezpečnostní a soukromí standardy: AI přepisy schůzek musí dodržovat bezpečnostní a soukromí standardy, aby chránily uživatelská data a citlivé obchodní informace.
- Uživatelská přívětivost: Nástroj musí být uživatelsky přívětivý a snadno srozumitelný. Pokud je k osvojení nástroje potřeba pouze krátké školení, zvyšuje to produktivitu týmu.
- Nástroj pro pořizování poznámek musí přepisovat schůzky a identifikovat, kdo co řekl v konverzacích v aplikaci Zoom. Měl by efektivně shrnout diskusi a generovat proveditelné úkoly, které lze přiřadit pro další kroky.
📈 Zajímavá statistika: Podle průzkumu společnosti Microsoft má 52 % účastníků schůzek potíže s pořizováním poznámek. Nástroje s umělou inteligencí tuto mezeru vyplňují pomocí přepisů a shrnutí v reálném čase.
Shrňte schůzky pomocí nejlepšího AI nástroje pro pořizování poznámek pro Zoom – ClickUp!
Při výběru nejlepšího AI nástroje pro pořizování poznámek pro Zoom je třeba zvážit několik klíčových aspektů. Zvažte, jak dobře odpovídá vašemu rozpočtu a obchodním potřebám a jak snadno se dá integrovat do vašich současných pracovních postupů.
Pokud vaše společnost pořádá mnoho hovorů přes Zoom, potřebujete optimalizovat pořizování poznámek z jednání pomocí toho nejlepšího nástroje. Právě zde přichází na řadu ClickUp. Tato platforma pro správu projektů nabízí řadu funkcí pro přepis a spolupráci, díky nimž je shrnutí vašich jednání a následné kroky hračkou. Využijte funkce ClickUp Brain a revolučně změňte své pracovní postupy a efektivitu týmu. Zaregistrujte se ještě dnes!