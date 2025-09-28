Bezplatné profesionální šablony potvrzení o doručení pro přesné sledování objednávek

Když jsou objednávky v pohybu, přehlednost je nade vše.
Zákazníci chtějí informace v reálném čase, týmy potřebují přehlednost a jeden chybějící doklad o doručení může způsobit zbytečné zmatky nebo, v horším případě, ztrátu zásilky.
K tomu slouží šablona potvrzení o doručení. Pomůže vám potvrdit každou zásilku, předejít sporům a zajistit, aby všichni měli stejné informace – od skladu až po doručení.
Abychom vám pomohli udržet pořádek, sestavili jsme 15 bezplatných šablon potvrzení o doručení, které můžete přizpůsobit pro své podnikání. Ať už doručujete jídlo, hromadné zásoby nebo objednávky klientů, tyto šablony vám poskytnou dokumentaci, kterou potřebujete k spolehlivému sledování každého doručení.
Pojďme na to! 🚚
Co jsou šablony potvrzení o doručení?
Šablony potvrzení o doručení jsou předformátované dokumenty, které potvrzují, že zboží nebo služby byly doručeny určenému příjemci. Obvykle obsahují nezbytné údaje, jako jsou údaje o odesílateli a příjemci, datum doručení, popis položek, množství a část pro podpis jako důkaz o přijetí.
Tyto šablony pomáhají zajistit přesné a transparentní záznamy o doručení a běžně se používají v logistice, maloobchodu, rozvozu jídla a e-commerce.
Co dělá šablonu potvrzení o doručení dobrou?
Účinná šablona potvrzení o doručení standardizuje dokumentaci, což usnadňuje zaznamenávání dodávek, sledování výkonu a generování zpráv.
Zde je návod, jak vybrat tu správnou:
- Přehledné a podrobné: Obsahuje všechna nezbytná pole, jako jsou údaje o odesílateli/příjemci, datum doručení, popis položek a čísla objednávek.
- Snadné vyplnění: Jednoduché a intuitivní rozvržení pro rychlé ruční nebo digitální zadávání údajů.
- Připraveno k ověření: Obsahuje sekce pro podpisy k potvrzení přijetí a stanovení odpovědnosti, přičemž chrání obě strany v případě sporů.
- Přizpůsobitelné: Poskytují prostor pro poznámky, kontaktní údaje nebo stav platby, takže se přizpůsobí vašim konkrétním obchodním potřebám, aniž by byly přeplněné.
- Profesionální vzhled: Čistý a propracovaný design, který je nejen snadno čitelný, ale také posiluje identitu vaší značky.
Přehled šablon potvrzení o doručení
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona historie plateb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé podniky, logistické týmy, freelancerové
|Automatické výpočty, sledování plateb, nahrávání potvrzení, automatické vyplňování pomocí AI
|Tabulka ClickUp, formulář
|Šablona faktury ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejci, dodavatelé, podniky zabývající se prodejem produktů
|Vlastní branding, podmínky, upomínky, integrace e-mailů
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro sledování faktur ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Logistika, přeprava, týmy s více zúčastněnými stranami
|Zobrazení tabule, poznámky, stav platby, přiřazení vlastnictví
|ClickUp Tabule, Seznam
|Šablona faktury pro nezávislé dodavatele ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, dodavatelé
|Zobrazení kalendáře/Ganttova diagramu, propojení dodávky s fakturou, automatické sledování
|Seznam ClickUp, kalendář
|Šablona platebního formuláře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Organizátoři akcí, poskytovatelé služeb
|Automaticky synchronizované záznamy, nahrávání potvrzení, připomenutí, propojení úkolů
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona účetního deníku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé podniky, agentury
|Zobrazení knih/deníků, schválení, přílohy potvrzení
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona potvrzení o doručení od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Místní doručování, kurýrní služby
|Pole pro odesílatele/příjemce, podpis, upravitelné formáty
|PDF, Word, Google Docs
|Šablona potvrzení o doručení od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Logistika, kurýrní služby, opakované dodávky
|Sladění objednávek, podpisy, podpora více formátů
|Word, Docs, PDF
|Šablona potvrzení o doručení zásilky od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Maloobchodníci, dodavatelé, přepravní týmy
|Podrobné záznamy, čísla zásilek, podpisy
|Upravitelný dokument
|Šablona potvrzení o doručení jídla od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Rozvoz jídla, restaurace, catering
|Rozepsané objednávky, způsob platby, dodací lhůta
|Upravitelný dokument
|Šablona potvrzení doručení od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Logistika, poskytovatelé služeb
|Podpis kupujícího, poznámky k poškození/nesrovnalostem
|Upravitelný dokument
|Šablona potvrzení o doručení od Routific
|Stáhnout tuto šablonu
|Autoparky, kurýři, distributoři
|Formát tabulky, podpis řidiče/příjemce, referenční čísla objednávek
|PDF, tisknutelné
|Šablona potvrzení od Postermywall
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé podniky, freelancerové, kreativci
|Funkce drag-and-drop, sloupce pro platby, vizuální branding
|Upravitelné, tisknutelné
|Šablona potvrzení o doručení od společnosti Billed
|Stáhnout tuto šablonu
|Logistika, kurýrní služby, obchod s produkty
|Vlastní branding, pole pro odesílatele/příjemce, rychlé generování
|Web, PDF
|Vzorová šablona potvrzení o doručení od Scribd
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé podniky, dodavatelé
|Různé rozvržení, editovatelné, pole pro podpis
|PDF, Doc
15 šablon potvrzení o doručení
Dodací listy jsou pouze jednou součástí většího systému, který zahrnuje fakturaci, platby a vedení záznamů.
Zde je několik šablon, které vám pomohou sledovat celou cestu zákazníka👇
1. Šablona historie plateb ClickUp
S šablonou ClickUp Payment History Template můžete snadno organizovat, sledovat a spravovat platební transakce.
Potvrzujte dodávky a sledujte celou transakci na jednom místě. Tato šablona vám pomůže zaznamenávat množství produktů, náklady a platební údaje, aniž byste museli pracovat s více záznamy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automaticky vypočítávejte součty pomocí vestavěných vzorců pro rychlost a přesnost.
- Sledujte platební metody a data v tabulkovém zobrazení ClickUp .
- Shromažďujte potvrzení pomocí sdíleného formuláře ClickUp pro prodejce nebo dodavatele.
- Automaticky vyplňujte, kategorizujte a shrňujte podrobnosti pomocí ClickUp Brain .
- Centralizujte finanční i dodací záznamy pro plynulý audit trail.
💡 Ideální pro: Malé podniky, logistické týmy a freelancery, kteří potřebují spolehlivý způsob dokumentace a potvrzování dodávek a zásilek.
📌 Stručný přehled: Ačkoli přesné sledování objednávek je nezbytné pro informování zákazníků, je to pouze část rovnice. Za každou hladkou dodávkou stojí tým, který musí být informován o aktualizacích skladových zásob, stavu plateb, balení a předání na poslední míli.
Právě zde hraje klíčovou roli interní komunikace. Platformy jako ClickUp pomáhají firmám eliminovat překážky v interních aktualizacích. Funkce jako ClickUp Tasks pomohly týmům jako Cemex zkrátit čas potřebný ke komunikaci o dokončení úkolů z 24 hodin na pouhé sekundy.
🎥 Začínáte s ClickUp? Toto video vás provede vytvořením vašeho prvního úkolu – včetně podúkolů, popisů, přiřazení, termínů a dalších informací – abyste mohli začít správně organizovat svou práci.
2. Šablona faktury ClickUp
Vytvářejte, odesílejte a sledujte faktury na jednom místě pomocí šablony faktury ClickUp.
Dodací list potvrzuje, že objednávka dorazila, ale faktura obsahuje kompletní rozpis pro klienty. S touto šablonou můžete podrobně rozepsat náklady, uvést platební podmínky a přidat své logo pro profesionální vzhled.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobte si obchodní podmínky, abyste objasnili platební podmínky a termíny.
- Nastavte automatické upomínky pro opožděné faktury nebo opakující se klienty.
- Přidejte své logo a údaje o společnosti, abyste posílili identitu své značky.
- Odesílejte faktury přímo z ClickUp pomocí integrovaného e-mailového nástroje.
- Uchovávejte potvrzení objednávek a faktury na jednom místě.
💡 Ideální pro: Prodejce, dodavatele nebo kohokoli, kdo doručuje fyzické produkty a potřebuje zajistit, aby platba byla stejně jednoduchá jako samotná objednávka.
3. Šablona pro sledování faktur ClickUp
Udržujte všechny faktury přehledně uspořádané pomocí šablony pro sledování faktur C lickUp.
Tato šablona poskytuje přehlednost v případě, že se na jedné dodávce podílí více zúčastněných stran. Sledujte klienta, částku, způsob a stav platby a zároveň si pořizujte poznámky o výjimečných případech, jako jsou neplatné šeky nebo očekávaná zpoždění.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte faktury vizuálně v Board View pomocí drag-and-drop fází.
- Přidejte poznámky k neplatným šekům, částečným platbám nebo blížícím se termínům splatnosti pro snadnou správu objednávek.
- Sledujte celkové částky, platební metody a nevyrovnané zůstatky v jednom seznamu.
- Přiřaďte vlastnictví, aby žádná faktura neunikla vaší pozornosti.
- Předpovídejte příchozí cash flow na základě termínů faktur
Pokud se na jedné dodávce podílí více stran, jako jsou přepravci, dopravci, celní agenti a provozovatelé skladů, může být složité sledovat, kdo co a kdy fakturoval.
💡 Ideální pro: Firmy nebo týmy, které spravují složité fakturační procesy, do nichž je zapojeno více zúčastněných stran, jako jsou logistické společnosti, přepravní firmy nebo organizace s různými externími partnery.
4. Šablona faktury pro nezávislé dodavatele ClickUp
Snadno fakturujte klientům pomocí šablony faktury pro nezávislé dodavatele ClickUp.
Pro freelancery a dodavatele, kteří zastávají více rolí, tato šablona zjednodušuje fakturaci. Načte podrobnosti o dodávce, takže můžete klientům vystavit fakturu přímo, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte faktury přímo v ClickUp bez aplikací třetích stran.
- Zobrazte termíny v kalendářovém zobrazení nebo Ganttově zobrazení, abyste měli přehled o platbách.
- Propojte podrobnosti o dodávkách s fakturami a získejte kompletní historii transakcí.
- Automatizujte následné kroky a ušetřete čas při kontaktování klientů.
- Udržujte profesionalitu díky strukturovanému formátu faktur s vaším logem.
Jako nezávislý dodavatel zastáváte všechny role, jako je tvůrce, komunikátor a účetní.
💡 Ideální pro: Freelancery a nezávislé dodavatele, kteří hledají rychlý, profesionální a plně integrovaný způsob, jak požádat o platbu po dodání produktů.
5. Šablona platebního formuláře ClickUp
Inkasujte platby rychleji a udržujte pořádek díky šabloně platebního formuláře ClickUp.
Pro organizátory akcí a poskytovatele služeb může zmatek v platbách zkazit celý zážitek. Tato šablona vytváří jednoduché vyplnitelné formuláře, které automaticky zaznamenávají platební metody, typy vstupenek a údaje o účastnících do vašeho dashboardu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte všechny platby v jednom pracovním prostoru díky automaticky synchronizovaným záznamům.
- Přiřaďte členům týmu úkoly pro sledování nevyřízených plateb.
- Připojte potvrzení a potvrzení přímo ke každé objednávce.
- Automatizujte upomínky, aby účastníci nikdy nezmeškali termíny.
- Propojte platby s úkoly, jako je registrace na akci nebo přidělení míst.
💡 Ideální pro: Organizátory akcí a poskytovatele služeb, kteří potřebují hladký a sledovatelný způsob správy plateb a následných kroků z jednoho centralizovaného centra.
6. Šablona účetního deníku ClickUp
Sledujte snadno všechny debety a kredity pomocí šablony účetního deníku ClickUp.
Pokud vaše firma provádí časté transakce, tato šablona zajistí, že vám nic neunikne. Zaznamenejte každý záznam s podrobnostmi, jako je typ deníku, ovlivněné účty a podpůrné doklady, vše přehledně uspořádané v jednom seznamu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přepínejte mezi zobrazením knih pro celkový přehled o financích a zobrazením deníku pro podrobnosti.
- Označte členy týmu pro schválení a přidejte komentáře pro kontext.
- Pro přehlednost přiložte k každému záznamu faktury nebo potvrzení.
- Sledujte opakující se výdaje a příjmy, aniž byste ztratili přehled.
- Zajistěte, aby malé podniky splňovaly předpisy a byly připraveny na audit díky strukturovaným záznamům.
💡 Ideální pro: Malé podniky a agentury potřebují spolehlivý a organizovaný způsob, jak sledovat a kontrolovat denní nebo týdenní finanční transakce.
7. Šablona potvrzení o doručení od Template. Net
Šablona potvrzení o doručení od Template. Net nabízí řešení připravené k úpravám, které slouží k potvrzení zásilek a zajištění transparentnosti záznamů o objednávkách.
Obsahují pole pro odesílatele/příjemce, popis dodávky, datum a časové razítko a řádek pro podpis jako důkaz – vše lze snadno přizpůsobit v aplikaci Word, Google Docs nebo PDF.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jednoduchý, profesionální design pro rychlé úpravy
- Přizpůsobitelné formáty pro nástroje, které již používáte
- Zajišťuje přehlednost a odpovědnost díky povinným podpisům.
- Funguje jako digitální i tištěné potvrzení.
- Snadno přizpůsobitelné pro malé místní podniky i větší firmy.
💡 Ideální pro: Místní doručovací služby, jako jsou pekárny, květinářství nebo kurýrní služby, které potřebují rychlý způsob vystavování profesionálních potvrzení o doručení.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat? ClickUp spojuje vaše pracovní postupy (a chat) do jedné efektivní platformy. Spouštějte a spravujte své úkoly v chatu, dokumentech, na tabulkách a dalších místech, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
8. Šablona potvrzení o doručení od Template. Net
Tato šablona funguje jako strukturovaná kniha potvrzení pro firmy s častými dodávkami. Šablona potvrzení o doručení od Template. Net porovnává zásilky s objednávkami a snadno zaznamenává, co bylo doručeno.
Přednastavená pole zachycují podrobnosti o položkách, data doručení a podpisy příjemců, což zajišťuje hladký a spolehlivý průběh opakovaných transakcí.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rychlý přehled pro opakované dodávky
- Poznámky k souladu s objednávkami pro přesné sladění
- Pole pro podpis zajišťuje odpovědnost při předání zásilky.
- Podporuje více formátů (Word, Docs, PDF)
- Lehké, ale dostatečně podrobné pro běžnou dokumentaci.
💡 Ideální pro: logistické týmy, kurýrní služby nebo jakékoli podniky, které pravidelně doručují zásilky a potřebují spolehlivé a přesné záznamy o doručení.
9. Šablona potvrzení o doručení zásilky od Template. Net
Správa hromadných zásilek znamená sledování více krabic, SKU a zúčastněných stran. Šablona potvrzení o doručení zásilky od Template. Net zajišťuje přesnost díky polím pro čísla zásilek, podrobné seznamy, data doručení a podpisy příjemců.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sleduje velkoobjemové zásilky pomocí strukturovaných podrobných záznamů.
- Chrání před spory díky zaznamenání všech podrobností
- Jednoduché rozvržení vyvažuje důkladnost a rychlost.
- Funguje pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu.
- Poskytuje jednotnou dokumentaci pro velké týmy.
💡 Ideální pro: Maloobchodníky spravující složité skladové zásoby, dodavatele zajišťující přesné plnění objednávek a přepravní týmy, které potřebují konzistentní dokumentaci ke sledování velkoobjemových zásilek a předcházení případným problémům s doručením.
10. Šablona potvrzení o doručení jídla od Template. Net
Restaurace a prodejci potravin denně zpracovávají mnoho objednávek a chybějící údaje mohou rychle vést ke stížnostem. Šablona potvrzení o doručení potravin usnadňuje jasné zaznamenání všech údajů – číslo objednávky, položky, čas doručení, informace o zákazníkovi a způsob platby –, takže se v shonu nic neztratí.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Podrobné údaje o objednávce, aby nedocházelo k nejasnostem ohledně chybějících položek
- Integrovaná pole pro kontaktní údaje zákazníka a čas doručení
- Sledování platebních metod pro rychlé vyúčtování
- Zjednodušuje komunikaci mezi kuchyní, kurýry a zákazníky.
- Flexibilní pro restaurace, cateringové služby a prodejce jídla s sebou.
💡 Ideální pro: Služby dodávky jídla, které usilují o přesnost, restaurace, které zefektivňují své procesy odběru a dodávky, a cateringové společnosti, které potřebují precizní záznamy o každé kulinářské zásilce.
😜 Zajímavost: Největší pizza, která byla kdy doručena, vážila přes 22 kg! Představte si, jak byste se snažili sledovat takovou objednávku bez potvrzení o doručení. Potřebovali byste šablonu velikosti pizzy, aby se na ni vešly všechny podrobnosti! 🍕📋
11. Šablona potvrzení o doručení od Template. Net
V případě sporů je podepsané potvrzení o převzetí vaší nejlepší obranou. Tato šablona vytváří jasný záznam o tom, co bylo doručeno, s prostorem pro podpis kupujícího a sekcí pro poznámky, kde lze zdokumentovat poškození nebo nesrovnalosti v okamžiku převzetí.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přidá podpis kupujícího jako nezpochybnitelný důkaz doručení.
- Pole pro poznámky k okamžitému zaznamenání poškozených nebo chybějících položek
- Jednoduchý, strukturovaný design pro rychlé vyplnění
- Posiluje důvěru mezi dodavateli a zákazníky
- Snižuje počet sporů a reklamací po doručení zásilky.
💡 Ideální pro: Logistické týmy, poskytovatele služeb a firmy, které potřebují doklad o doručení pro interní použití nebo pro zákazníky.
12. Šablona potvrzení o doručení od Routific
Pro doručovací týmy, které jsou neustále v pohybu, poskytuje tato šablona profesionální dokumentaci pro každé dokončené doručení. Zachycuje údaje o společnosti, informace o doručovateli, údaje o příjemci a odkazy na objednávky pro hladké sledování.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přehledný formát tabulky pro všechny položky v dodávce
- Pole pro podpis řidiče i příjemce
- Snadné přiřazení dodávek k referenčním číslům objednávek
- Posiluje odpovědnost díky jasnému určení vlastníka zásilky
- Funguje stejně dobře pro vozové parky, kurýry i distributory.
💡 Ideální pro: Dodávkové flotily, kurýrní služby a distribuční týmy, které potřebují jednoduchý a profesionální způsob dokumentace dokončených dodávek.
13. Šablona potvrzení od Postermywall
Šablona potvrzení od PosterMyWall kombinuje profesionalitu s kreativní flexibilitou. Můžete ji přizpůsobit svým barvám, logům nebo dokonce vtipným prvkům, zatímco tři sloupce pro platby (hotovost, šek, mobil) eliminují zmatek při transakcích.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobení pomocí drag-and-drop pro rychlé úpravy
- Tři speciální pole pro různé typy plateb
- Vizuální možnosti designu, které ladí s vaší značkou
- Snadné použití pro freelancery, malé obchody nebo kreativce.
- Ke stažení v několika formátech pro digitální nebo tištěné použití.
💡 Ideální pro: Malé podniky, freelancery a kreativce, kteří chtějí krásně navržené potvrzení, které jsou stejně profesionální jako snadno použitelné.
14. Šablona potvrzení o doručení od společnosti Billed
Tato šablona, vytvořená platformou pro fakturaci a platby, vám pomůže vystavit potvrzení o doručení během několika minut. Přidejte své logo, vyplňte údaje o odesílateli a příjemci a získáte přehledný záznam, který slouží zároveň jako potvrzení o přijetí zboží.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Lze přizpůsobit vaším logem, kontaktními údaji a podrobnostmi o značce.
- Přehledné a profesionální rozvržení buduje důvěru klientů.
- Hodí se pro dokumentaci dodání i převzetí zboží.
- Rychlé generování pro náročné logistické pracovní postupy
- Hladce se propojuje s fakturačními procesy.
💡 Ideální pro: Logistické společnosti, kurýrní služby a podniky zabývající se prodejem produktů, které potřebují rychlý a přesný způsob, jak dokumentovat dodávky a informovat zákazníky.
15. Vzorová šablona potvrzení o doručení od Scribd
Vzory šablon potvrzení o doručení od Scribd jsou univerzálním výchozím bodem, který můžete přizpůsobit potřebám svého podnikání. Ať už spravujete skladové zásoby nebo sledujete dodávky, tyto šablony poskytují strukturovaný a profesionální základ, na kterém můžete stavět.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Na výběr je několik vzorových rozvržení, která lze přizpůsobit.
- Lze upravit tak, aby odpovídaly vašim kategoriím produktů a stylům objednávek.
- Přehledné sekce pro položky, množství a podpisy
- Dostatečně jednoduché pro malé firmy, flexibilní pro větší týmy
- Poskytuje spolehlivou papírovou stopu pro doručovací operace.
💡 Ideální pro: Malé podniky, dodavatelé a poskytovatelé služeb potřebují jednoduchý způsob, jak dokumentovat dodávky a vést profesionální papírovou evidenci.
Zjednodušte svůj proces doručování pomocí ClickUp
Profesionální šablona potvrzení o doručení neslouží jen k zaškrtnutí políčka – chrání vaši firmu, informuje zákazníky a zajišťuje, že každá zásilka dostane potvrzení, které si zaslouží.
Ať už jste samostatný freelancer, rostoucí logistický tým nebo firma, která spolupracuje s více dodavateli a klienty, použití správné šablony zjednoduší celý proces doručování. A když potřebujete víc než jen šablonu, například integrované automatizace, sledování úkolů nebo koordinaci plateb, ClickUp vám pomůže.
Od sledování faktur přes platební formuláře až po správu projektů pro freelancery – pracovní prostor ClickUp vám pomůže propojit všechny části vašeho objednávkového workflow, od odeslání po doručení.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a začněte si přizpůsobovat způsob sledování objednávek, aby bylo chytřejší a bez stresu. 🚛