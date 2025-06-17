8 nejlepších nástrojů AI pro sledování návyků v roce 2025

🗓️ Den 1: Začínáte s nejlepšími úmysly. Pít více vody, chodit do posilovny a meditovat před spaním.
Ale nějakým záhadným způsobem vaše nové návyky do třetího dne zmizí. Stává se to i těm nejlepším z nás.
Nebojte se, z tohoto cyklu prokrastinace a opuštěných seznamů úkolů existuje cesta ven.
Využijte aplikace pro sledování návyků: vaši tajnou zbraň proti zapomnětlivosti, nedostatku motivace a klasické výmluvě „Začnu v pondělí“. Promění sebezdokonalování v hru a udrží vás zodpovědnými způsobem, jakého vaše vůle sama o sobě není schopna.
Jste připraveni konečně se držet svých cílů? Zde jsou nejlepší nástroje pro sledování návyků, které vám pomohou zůstat na správné cestě a zároveň vás budou bavit!
Přehled nejlepších nástrojů AI pro sledování návyků
Zde je stručný přehled 8 nejlepších nástrojů AI pro sledování návyků:
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Správa cílů/úkolů pomocí umělé inteligence, opakující se úkoly, personalizované nástroje pro sledování návyků s pomocí asistenta umělé inteligence ClickUp.
|Všechny typy freelancerů, malé týmy a podniky, které chtějí využívat AI pro správu cílů a úkolů.
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|HabitNow
|Flexibilní plánování, přizpůsobitelné připomenutí a alarmy, denní poznámky
|Jednotlivci, kteří chtějí jednoduché a flexibilní sledování návyků
|K dispozici je bezplatný tarif. Placený tarif začíná na 9,99 $ (doživotní).
|Způsob života
|Sledování sérií, týdenní/měsíční zpětná vazba, vlastní štítky, grafy a tabulky trendů, poznámky k záznamům, režim pro barvoslepé
|Freelancerům, kteří mají rádi jednoduché rozhraní a přehledy o chování
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 4,99 $.
|Habitica
|Gamifikované sledování návyků (avatary, odměny, tresty), komunitní výzvy
|Jednotlivci a skupiny, kteří chtějí gamifikovat sledování návyků
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 9 $.
|Habitify
|Sledování nálady, vrstvení návyků, synchronizace s Apple Health/Google Fit, časovač soustředění,
|Podnikatelé, kteří chtějí koučování a sledování návyků založené na komunitě
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 2,49 $.
|Streaks
|Sledování založené na sériích (až 24 návyků, přizpůsobitelné motivy a ikony, synchronizace s Apple Health)
|Budování dynamiky prostřednictvím sérií
|Žádný bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 5,99 $ (doživotní).
|Coach. me
|Osobní koučování, komunitní diskuze a podpora, oslavy milníků
|Vysoce motivovaní lidé, kteří chtějí koučování a sledování návyků založené na komunitě
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 87 $.
|Reclaim. ai
|Plánování návyků pomocí umělé inteligence, integrace a synchronizace kalendáře, analýza využití času
|Podnikatelé, kteří chtějí plánování a produktivitu založenou na umělé inteligenci
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarify začínají na 8 $.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro sledování návyků?
Začít s novým návykem je snadné, ale vydržet u něj dlouhodobě je těžké. Aplikace pro sledování návyků vám pomůže zůstat zodpovědní tím, že vám poskytne snadný způsob, jak zaznamenávat a sledovat každodenní činnosti.
Od osobního růstu po rutiny péče o sebe a vše mezi tím – tyto nástroje vám pomohou zůstat konzistentní na vaší cestě k budování návyků díky připomínkám, postřehům a motivaci.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Informace založené na umělé inteligenci: Hledejte nástroje, které analyzují váš pokrok, identifikují vzorce a nabízejí informace založené na datech, které vám pomohou pochopit, co funguje a co je třeba zlepšit ✅
- Sledování cílů: Vyberte si aplikaci, která vám pomůže rozdělit velké cíle na zvládnutelné dílčí cíle, díky čemuž bude dlouhodobý úspěch s neustálým zlepšováním snáze dosažitelný ✅
- Funkce sledování sérií a motivace: Vyberte si aplikaci pro sledování návyků, která nabízí sledování sérií, herní prvky a motivační podněty, aby vás udržela zapojeného a motivovaného k určitému návyku ✅
- Přizpůsobení: Vyberte si nástroj pro sledování návyků, který umožňuje přizpůsobení kategorií návyků, flexibilní plánování a personalizované přehledy podle vašich potřeb ✅
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Investujte do intuitivní aplikace, která využívá přehledné panely, grafy, seznamy, časovače atd., aby bylo sledování návyků zábavné a snadné ✅
- Zabezpečení dat: Vyberte si nástroj pro budování návyků, který vaše data bezpečně ukládá a nabízí možnosti zálohování a šifrování ✅.
📚 Další informace: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (příklady použití a nástroje)
Nejlepší nástroje AI pro sledování návyků
1. ClickUp (nejlepší pro správu cílů a úkolů pomocí umělé inteligence)
„Pokud si vyberete správné malé chování a správně ho seřadíte, nebudete se muset motivovat, aby se rozvíjelo. Stane se to přirozeně, jako když zasadíte dobré semínko na správném místě. ” – BJ Fogg, americký sociální vědec
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu úkolů a cílů, chat, dokumenty a další funkce. Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže vytvořit malé návyky ve správném pořadí. Podívejme se na to.
💜 Cíle ClickUp
Pokud se vám dodržování návyků jeví jako těžký boj, ClickUp Goals vám umožní začít tím, že je rozdělí na jednoduché, dosažitelné úkoly zvané „cíle“.
Tyto cíle lze přizpůsobit různým typům návyků:
- Číselné cíle: Ideální pro kvantifikovatelné návyky, jako například „Přečíst čtyři knihy za měsíc. ”
- Finanční cíle: Ideální pro finanční cíle, jako je „Snížit měsíční výdaje na 100 dolarů. “
- Cíle typu pravda/nepravda: Užitečné pro úkoly typu ano/ne pro daný den, například „Každé ráno věnujte 5–10 minut kontrole úkolů a stanovení priorit. “
💜 ClickUp Brain
Nejste si jisti, jaké návyky si osvojit? ClickUp Brain vám pomůže vymyslet nápady na základě vašich cílů.
ClickUp Brain se stane vaším koučem produktivity a osobním asistentem poháněným umělou inteligencí, který vám pomůže zaznamenávat a organizovat informace pro neomezené množství návyků a vytvářet úkoly a připomenutí pro větší konzistenci.
Výkonné neuronové sítě mozku také generují AI souhrny vašeho pokroku a zprávy o sériích návyků, díky čemuž je ClickUp jednou z nejlepších aplikací pro sledování návyků.
A to není vše! S agentem ClickUp Custom Autopilot můžete přizpůsobit, automatizovat a zefektivnit proces sledování návyků. Umí:
Může:
- Automaticky vytvářejte opakující se úkoly pro denní, týdenní nebo vlastní návyky.
- Posílejte si připomenutí a oznámení, abyste se udrželi v kurzu.
- Sledujte svůj pokrok aktualizováním stavů nebo vlastních polí na základě své aktivity.
- Vytvářejte přehledy nebo souhrny svých návyků a míry jejich plnění.
- Navrhujte vylepšení nebo motivační tipy pomocí poznatků umělé inteligence.
Díky využití automatického agenta se můžete více soustředit na budování návyků a méně na ruční sledování, což vám usnadní a zefektivní cestu k budování návyků.
💜 Úkoly ClickUp
U každodenních návyků, jako je cvičení, čtení nebo praktikování mindfulness, vám funkce opakujících se úkolů ClickUp ušetří nutnost ručně vytvářet stejný úkol opakovaně, takže vám nic neunikne.
Tato funkce vám pomůže:
- Rozhodněte se, jak často se má úkol opakovat – denně, týdně nebo v konkrétní dny.
- Určete, kdy má opakování začít a případně kdy skončit.
- Vyberte si, zda se další událost vytvoří po dokončení aktuální události, nebo podle pevného harmonogramu.
💜 Šablona pro sledování osobních návyků
Jste připraveni začít s budováním návyků? Vyzkoušejte šablonu pro sledování osobních návyků od ClickUp.
S touto šablonou je snadné:
- Seznamte své návyky a denně je aktualizujte pomocí kontrolních bodů, abyste mohli sledovat pokrok, reflexe nebo úpravy pomocí ClickUp Docs, a sdílejte je s přáteli, koučem nebo týmem, aby vám poskytli podporu.
- Zaznamenejte klíčové body pokroku a úspěchy v ClickUp Milestones, abyste udrželi tempo osobního rozvoje.
- Automaticky aktualizujte svůj deník návyků pomocí pravidel „if-then“ a spouštěčů pomocí ClickUp Automations.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní značky: Přidejte vlastní pole, abyste mohli zaznamenávat další podrobnosti o své cestě za návyky, jako je například doba trvání nebo poznámky k jednotlivým návykům.
- Přehled pokroku: Vytvořte si panel ClickUp, abyste mohli vizualizovat a sledovat svůj pokrok v čase, což vám dodá motivaci a poskytne přehled o vaší důslednosti.
- Připomenutí a oznámení: Zapněte připomenutí ClickUp pro opakující se úkoly, abyste dostávali oznámení a nezapomněli na své návyky uprostřed nabitého programu ve své aplikaci pro plánování.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí.
📚 Číst více: Bezplatné šablony pro produktivitu v Excelu a ClickUp
2. HabitNow (nejlepší pro organizování návyků a úkolů na jednom místě)
HabitNow kombinuje sledování cílů a plánování, aby vám pomohl efektivně organizovat každodenní návyky a rutiny. Můžete definovat a přizpůsobit návyky s denními, týdenními nebo měsíčními cíli a organizovat je do různých kategorií a seznamů.
Flexibilní systém plánování, přizpůsobitelné připomenutí a alarmy a funkce časovače pomáhají zlepšit soustředění při plnění úkolů, zatímco podrobné grafy a statistiky umožňují rychlé a snadné sledování pokroku.
Nejlepší funkce HabitNow
- Značky konzistence: Vytvořte si sérii úspěchů pro motivaci a dokumentujte svou cestu pomocí denních poznámek pro neustálé zlepšování.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si své prostředí pomocí přednastavených intervalů časovače, motivů a ikon.
- Správa úkolů: Přidejte opakující se úkoly, připomenutí a kontrolní seznamy pro širší úkoly, jako je nakupování, domácí práce, práce atd.
Omezení HabitNow
- Neumožňuje převést číselné cíle na cíle typu ano/ne pro stejný zvyk.
- Neumožňuje uživatelům třídit návyky podle denní doby.
Ceny HabitNow
- Zdarma
- Doživotní: 9,99 $
Hodnocení a recenze HabitNow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📌 Vyzkoušejte toto: „Dvouminutové pravidlo“ je skvělý trik pro zvýšení produktivity, který usnadňuje budování a dodržování rutiny. Udělejte každý nový zvyk tak snadným, že jeho zahájení zabere méně než 2 minuty. Místo toho, abyste se zavázali k 20 minutám meditace denně, začněte s 2 minutami vědomé reflexe.
3. Way of Life (nejlepší pro sledování a budování návyků s jednoduchým rozhraním)
Way of Life vám pomůže vytvořit pozitivní ranní rutiny, zbavit se špatných návyků a porozumět vašim behaviorálním vzorcům v průběhu času. Díky jednoduchému, ale efektivnímu rozhraní se můžete vyzkoušet udržet nepřerušenou sérii a získat týdenní a měsíční zpětnou vazbu o svých návycích prostřednictvím vestavěné tabulky výsledků.
Aplikace pro sledování cílů také pomáhá sledovat myšlenky, úvahy nebo postřehy tím, že vám umožňuje připojit k každému záznamu o návyku rychlé poznámky. Režim pro barvoslepé zajišťuje přístupnější a uživatelsky přívětivější zážitek pro všechny.
Nejlepší funkce aplikace Way of Life
- Vlastní štítky: Efektivně seskupujte a spravujte všechny své návyky pomocí přizpůsobitelných štítků, které usnadňují sledování různých oblastí vašeho života.
- Informace o pokroku: Analyzujte své návyky v čase pomocí výsečových grafů, sloupcových grafů a trendových čar, abyste vizualizovali pokrok a identifikovali vzorce.
- Připomínky a plánování: Zůstaňte na správné cestě díky flexibilním připomínkám, které vám umožňují naplánovat upozornění s vlastními zprávami.
Omezení způsobu života
- Získání prémiového plánu je jediný způsob, jak můžete sledovat neomezený počet návyků a archivovat ty, které již nepotřebujete, ale chcete si je uložit.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů a času.
Ceny Way of Life
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $.
Hodnocení a recenze Way of Life
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Way of Life?
Recenze Apple Store říká:
Používám je velmi důsledně už několik let a mají obrovský pozitivní vliv na můj život. Díky opravdu rychlému a snadnému způsobu zaznamenávání svých vzorců a chování každý den si více uvědomuji sám sebe a jsem k sobě zodpovědnější.
Používám je velmi důsledně už několik let a mají obrovský pozitivní vliv na můj život. Díky opravdu rychlému a snadnému způsobu zaznamenávání svých vzorců a chování každý den si více uvědomuji sám sebe a jsem k sobě zodpovědnější.
4. Habitica (nejlepší pro gamifikaci sledování návyků)
Habitica kombinuje tradiční metodiky sledování návyků s interaktivními herními prvky, díky čemuž je sledování návyků zábavné, poutavé a vysoce motivující.
Umožňuje vám nastavit jak pozitivní návyky (např. „Jezte zdravě“), tak negativní návyky (např. „Vynechávejte cvičení“). Dodržování pozitivních návyků vás odmění výhodami ve hře, zatímco negativní návyky vedou k postihům.
„Denní úkoly“ jsou opakující se úkoly, které chcete dokončit každý den, několikrát týdně nebo měsíčně, a „úkoly k provedení“ jsou jednorázové úkoly s termínem splnění, za jejichž dokončení získáte odměnu.
Nejlepší funkce Habitica
- Gamifikace: Zapojte se do rolových her, avatarů, přizpůsobených odměn, sérií, stupnic obtížnosti atd., aby se sebezdokonalování stalo dobrodružstvím.
- Komunitní výzvy: Soutěžte s přáteli a neznámými lidmi o společné cíle a vyhrajte speciální odměny.
- Sdílená tabule úkolů: Zvyšte odpovědnost tím, že budete pracovat na úkolech se členy své skupiny na sdílené tabuli.
Omezení Habitica
- Sekce „Úkoly“ vám neumožňuje vytvořit seznam a poté do něj přidávat úkoly.
- Někteří uživatelé měli pocit, že četné vyskakovací okna a reklamy ve hře narušují uživatelský zážitek.
Ceny Habitica
- Zdarma
- Skupinový plán: 9 $/měsíc + 3 $ za každého dalšího člena/měsíc
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Habitice?
Habitica je vysoce přizpůsobitelná hra, díky které můžete své návyky a úkoly skutečně gamifikovat tak, aby vyhovovaly vaší vlastní úrovni kreativity, utilitarismu, minimalismu a zapojení do komunity.
Habitica je vysoce přizpůsobitelná hra, díky které můžete své návyky a úkoly skutečně gamifikovat tak, aby vyhovovaly vaší vlastní úrovni kreativity, utilitarismu, minimalismu a zapojení do komunity.
5. Habitify (nejlepší pro sledování návyků na minimalistickém rozhraní)
Habitify je digitální plánovač, který vám umožňuje nastavit návyky odpovídající vašim cílům, jako je každodenní meditace, pití většího množství vody nebo čtení každou noc, a uspořádat je do ranních, odpoledních a večerních rutin pro jasný a strukturovaný přístup ke sledování návyků.
Vlastní připomenutí vás udržují v zodpovědnosti a oznámení se přizpůsobují vašemu rozvrhu a preferencím, takže vás upozorní ve správný čas. Aplikace je také integrována s Apple Health a Google Fit, aby vám pomohla sledovat vaše fitness a wellness cíle na více zařízeních.
Nejlepší funkce aplikace Habitify
- Časovač soustředění: Věnujte plnou pozornost úkolům s vysokou prioritou díky vestavěným časovačům, které zefektivňují správu úkolů.
- Sledování nálady: Sledujte pocity a emoce, abyste odhalili spouštěče a vzorce, které ovlivňují váš pokrok, zvýšili sebeuvědomění a pomohli vám činit lepší rozhodnutí.
- Skládání návyků: Začleňte nové návyky do svého denního režimu tím, že je propojíte se stávajícími návyky a vytvoříte si vlastní připomenutí.
Omezení aplikace Habitify
- Aplikace pro sledování návyků neumožňuje sledování na základě procent, což je užitečné pro návyky, u nichž není pokrok binární nebo založený na počítání.
- Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace může být někdy pomalá.
Ceny Habitify
- Zdarma
- Premium: 2,49 $/měsíc
- Doživotní: 59,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Habitify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Habitify?
Recenze na Google Play říká:
Rozhraní je přehledné a intuitivní, takže je snadné přidávat a sledovat návyky bez námahy. Co odlišuje Habitify od jiných aplikací pro sledování návyků, jsou jeho podrobné analýzy, které poskytují cenná data o mém pokroku a návycích v průběhu času.
Rozhraní je přehledné a intuitivní, takže je snadné přidávat a sledovat návyky bez námahy. Habitify se od ostatních aplikací pro sledování návyků odlišuje svými podrobnými analýzami, které poskytují cenná data o mém pokroku a návycích v průběhu času.
Číst více: Šablony plánů péče o sebe zdarma
6. Streaks (nejlepší pro budování dynamiky pomocí nástroje pro sledování návyků založeného na sériích)
S aplikací Streaks můžete sledovat až 24 návyků a udržet si motivaci díky podrobným informacím, jako jsou statistiky návyků, délka sérií a míra dokončení. Pro přizpůsobení svého prostoru si můžete vybrat z 78 různých barevných motivů a více než 600 ikon úkolů.
Synchronizuje se se všemi vašimi zařízeními Apple a integruje se s aplikací Apple Health, aby automaticky sledovala vaše kroky, spánek a tréninky.
Nejlepší funkce Streaks
- Denní poznámky: Zaznamenávejte si své pokroky nebo přemýšlejte o výzvách, úspěších, osobním růstu a zlepšeních.
- Časované úkoly: Využijte vestavěné časovače pro sledování návyků, které vyžadují určitou dobu, jako je meditace, strečink nebo čtení.
- Sdílené úkoly: Sdílejte návyky s ostatními uživateli Streaks, abyste podpořili týmovou práci a motivaci, což je ideální pro vzájemnou odpovědnost.
Omezení Streaks
- K dispozici pouze na zařízeních Apple, na rozdíl od jiných aplikací pro sledování návyků, které jsou dostupné na více zařízeních.
- Abychom se v aplikaci zorientovali, je třeba si s ní trochu pohrát, a to i přes nápovědu.
Ceny Streaks
- Doživotní: 5,99 $
Hodnocení a recenze Streaks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Hledáte inspiraci? Zde je několik příkladů dobrých návyků, které vám pomohou vytvořit zdravé rutiny a připravit půdu pro dlouhodobé úspěchy.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu, ale 38 % z nich přiznává, že své pokroky nesledují důsledně. 🤦To je velký rozdíl mezi záměrem a činem! ClickUp vám může pomoci zlepšit vaši kondici díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujícím se úkolům. Představte si, jak snadno si vytvoříte tyto rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržení správného kurzu začíná tím, že ho skutečně vidíte.
7. Coach. me (nejlepší pro sledování návyků s integrovaným koučinkem a podporou komunity)
Díky kombinaci robustního nástroje pro sledování návyků s přístupem k podpůrné komunitě a profesionálnímu koučování nabízí Coach.me různé možnosti personalizované pomoci v oblasti produktivity, fitness, leadershipu a dalších.
Můžete sledovat své přátele, povzbuzovat je a sledovat jejich pokroky, nebo podporovat ostatní, kteří pracují na stejných návycích jako vy, prostřednictvím globálního kanálu aktivit. Každý návyk má sekci otázek a odpovědí, kde můžete klást otázky, odpovídat na ně a sdílet své zkušenosti.
Nejlepší funkce Coach.me
- Osobní koučink: Získejte rady a podporu na míru od profesionálních koučů, kteří vám pomohou překonat překážky a zůstat odhodlaní dosáhnout svých cílů.
- Pozitivní posilování: Získejte povzbuzení prostřednictvím funkcí, jako jsou oslavy milníků a pochvaly od komunity, které slouží k motivaci a posilování pozitivního chování založeného na návycích.
- Podpora komunity: Zapojte se do komunity podobně smýšlejících lidí, která vám poslouží jako podpůrná síť, kde můžete sdílet zkušenosti a navzájem se motivovat.
Omezení Coach.me
- Někteří uživatelé hlásili, že rozhraní může být někdy pomalé a obtížně ovladatelné.
Ceny Coach.me
- Zdarma
- Individuální koučování návyků: Od 25 $ za týden
Hodnocení a recenze Coach.me
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Coach. me?
Recenze Apple Store říká:
Tato aplikace se mi líbí – je jednoduchá a pomohla mi vytvořit a sledovat návyky. Je skvělé mít denní připomenutí úkolů, které mohu s dobrým pocitem odškrtávat, ať už jsou jakkoli malé.
Tato aplikace se mi líbí – je jednoduchá a pomohla mi vytvořit a sledovat návyky. Je skvělé mít denní připomenutí úkolů, které mohu s dobrým pocitem odškrtávat, ať už jsou jakkoli malé.
8. Reclaim. ai (nejlepší pro plánování návyků pomocí umělé inteligence)
Reclaim.ai je kalendářový nástroj založený na umělé inteligenci, který vám pomůže stanovit si cíle a sledovat návyky. Integruje vaše rutiny do vašeho stávajícího kalendáře. Jakmile určíte návyky, které chcete zavést, asistent umělé inteligence automaticky najde ve vašem kalendáři nejlepší časy pro naplánování profesních a osobních rozvojových návyků a zajistí, aby se hladce zapadly do vašich stávajících závazků.
Můžete také upravit nastavení, jako je frekvence, trvání a preferované časové okno pro konkrétní návyk, a automatizovat plánování souvisejících úkolů a připomínek.
Nejlepší funkce Reclaim.ai
- Vlastní plánování: Pomocí funkcí „Flexibilní časové rezervy“ a „Chytrá časová okna“ můžete podle potřeby přeplánovat návyky a přizpůsobit se změnám ve svém kalendáři.
- Analytika: Získejte přehled o tom, jak rozdělujete svůj čas a jak dodržujete plánované návyky, míru dokončení návyků a celkový pokrok směrem k osobním cílům.
- Priority návyků: Přiřaďte úrovně priority od kritické (P1) po nízkou (P4), abyste zajistili, že návyky s vyšší prioritou budou naplánovány před těmi s nižší prioritou.
Omezte omezení umělé inteligence.
- Někteří uživatelé uvedli, že rozhraní telefonu je obtížné používat.
- Někdy plánuje příliš mnoho úkolů a pohled na kalendář může být ohromující.
Ceny Reclaim.ai
- Lite: Zdarma
- Starter: 8 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 12 $ za místo/měsíc
- Podnik: 18 $ za místo/měsíc
Recenze a hodnocení Reclaim.ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim. ai?
Recenze G2 říká:
Reclaim vám dává dostatek kontroly, abyste mohli jeho engine instruovat, jak má naplánovat vaše úkoly tak, jak by měly být. Je dobře integrován s ClickUp a Google a umožňuje vám ovládat úkoly odkudkoli.
Reclaim vám dává dostatek kontroly, abyste mohli jeho engine instruovat, jak má naplánovat vaše úkoly tak, jak by měly být. Je dobře integrován s ClickUp a Google a umožňuje vám ovládat úkoly odkudkoli.
Vytvořte si trvalé návyky s ClickUp
Vytváření lepších návyků a jejich dodržování nemusí být obtížné, zejména pokud máte k dispozici správné nástroje pro vytváření a sledování návyků, které vás budou motivovat.
Díky funkcím ClickUp založeným na umělé inteligenci se sledování návyků stává snadným, automatizovaným a plně přizpůsobitelným vašemu životnímu stylu.
Ať už se snažíte meditovat každý den, být produktivnější v práci nebo si vytvořit pravidelný tréninkový režim, ClickUp vám pomůže vybudovat návyky a dodržovat je.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte budovat rutiny, které vedou k dlouhodobému úspěchu.