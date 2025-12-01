8 nejlepších nástrojů pro sledování návyků s umělou inteligencí v roce 2026

🗓️ Den 1: Začínáte s těmi nejlepšími úmysly. Pít více vody, chodit do posilovny a meditovat před spaním.
Ale nějakým záhadným způsobem vaše nové návyky do třetího dne zmizí. Stává se to i těm nejlepším z nás.
Nebojte se, z tohoto koloběhu prokrastinace a nedokončených seznamů úkolů existuje cesta ven.
Seznamte se s aplikacemi pro sledování návyků: vaší tajnou zbraní proti zapomnětlivosti, nedostatku motivace a klasické výmluvě „začnu v pondělí“. Proměňují sebezdokonalování v hru a udržují vás v zodpovědnosti způsobem, jakého samotná síla vůle nedokáže.
Jste připraveni konečně dodržovat své cíle? Zde jsou nejlepší nástroje pro sledování návyků, které vás udrží na správné cestě a udělají z toho zábavu!
Přehled nejlepších nástrojů pro sledování návyků s umělou inteligencí
Zde je stručný přehled 8 nejlepších nástrojů pro sledování návyků s umělou inteligencí:
|Nástroj
|Hlavní funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|Správa cílů a úkolů s podporou AI, opakující se úkoly, personalizované nástroje pro sledování návyků s AI asistentem ClickUp
|Všichni freelanceri, malé týmy a podniky, které chtějí využívat AI pro správu cílů a úkolů
|Trvale bezplatný tarif; Možnost přizpůsobení pro podniky
|HabitNow
|Flexibilní plánování, přizpůsobitelná připomenutí a budíky, denní poznámky
|Pro ty, kteří chtějí jednoduché a flexibilní sledování návyků
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 9,99 $ (na celý život).
|Způsob života
|Sledování sérií, týdenní/měsíční zpětná vazba, vlastní štítky, grafy a tabulky trendů, pořizování poznámek k záznamům, režim pro barvoslepé
|Freelancerům, kteří mají rádi jednoduché rozhraní a přehled o svém chování
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 4,99 $.
|Habitica
|Sledování návyků formou her (avatarů, odměn, trestů), komunitní výzvy
|Jednotlivci a skupiny, kteří chtějí sledování návyků gamifikovat
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 9 $.
|Habitify
|Sledování nálady, kombinování návyků, synchronizace s Apple Health/Google Fit, časovač soustředění,
|Samostatní podnikatelé, kteří chtějí koučování a sledování návyků v rámci komunity
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 2,49 $.
|Streaks
|Sledování na základě sérií (až 24 návyků, přizpůsobitelné motivy a ikony, synchronizace s Apple Health)
|Budování dynamiky prostřednictvím sérií
|Žádný bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 5,99 $ (na celý život)
|Coach.me
|Služby osobního koučování, komunitní diskuze a podpora, oslavy milníků
|Vysoce motivovaní lidé, kteří chtějí koučování a sledování návyků v rámci komunity
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 87 $.
|Reclaim. ai
|Plánování návyků pomocí AI, integrace a synchronizace s kalendářem, analýza využití času
|Samostatní podnikatelé, kteří chtějí plánování a produktivitu řízené umělou inteligencí
|K dispozici je bezplatný tarif. Placené tarify začínají na 8 $.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro sledování návyků s umělou inteligencí?
Zatímco začít s novým zvykem je snadné, dlouhodobě u něj vydržet je těžké. Aplikace pro sledování návyků vám pomůže zůstat zodpovědní tím, že poskytuje snadný způsob zaznamenávání a sledování každodenních aktivit.
Ať už jde o osobní rozvoj, péči o sebe nebo cokoli mezi tím, tyto nástroje vám pomohou zůstat na cestě k budování návyků díky připomenutím, postřehům a motivaci.
Na co se zaměřit:
- Informace založené na AI: Hledejte nástroje, které analyzují váš pokrok, identifikují vzorce a nabízejí informace založené na datech, které vám pomohou pochopit, co funguje a co je třeba zlepšit ✅
- Sledování cílů: Vyberte si aplikaci, která vám pomůže rozdělit velké cíle na zvládnutelné dílčí cíle, díky čemuž bude dlouhodobý úspěch a neustálé zlepšování snáze dosažitelné ✅
- Funkce sledování sérií a motivace: Vyberte si aplikaci pro sledování návyků, která nabízí sledování sérií, prvky gamifikace a motivační podněty, aby vás udržela zapojené a motivované k danému návyku ✅
- Přizpůsobení: Vyberte si nástroj pro sledování návyků, který umožňuje vytvářet vlastní kategorie návyků, flexibilní plánování a přizpůsobené přehledy podle vašich potřeb ✅
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Investujte do intuitivní aplikace, která využívá přehledové panely, grafy, seznamy, časovače atd., aby bylo sledování návyků zábavné a snadné ✅
- Zabezpečení dat: Vyberte si nástroj pro budování návyků, který vaše data bezpečně ukládá a nabízí možnosti zálohování a šifrování ✅
Nejlepší nástroje pro sledování návyků s využitím umělé inteligence
1. ClickUp (nejlepší pro správu cílů a úkolů s využitím umělé inteligence)
„Pokud si vyberete správné drobné chování a správně ho načasujete, nebudete se muset motivovat k tomu, aby se rozvinulo. Stane se to zcela přirozeně, jako když zasadíte dobré semínko na správném místě. “ – BJ Fogg, americký sociální vědec
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje správu úkolů a cílů, chat, dokumenty a další funkce. Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže zavést drobné návyky ve správném pořadí. Pojďme se na to podívat.
💜 Cíle ClickUp
Pokud se vám tedy dodržování návyků jeví jako těžký boj, ClickUp Goals vám umožní začít tím, že je rozdělí na jednoduché, dosažitelné úkoly zvané „cíle“.
Tyto cíle lze přizpůsobit různým typům návyků:
- Číselné cíle: Ideální pro kvantifikovatelné návyky, jako například „Přečíst čtyři knihy za měsíc.“
- Finanční cíle: Ideální pro finanční cíle, jako je „Snížit měsíční výdaje na 100 dolarů.“
- Cíle typu „ano/ne“: Hodí se pro úkoly, které lze splnit jedním slovem, jako například: „Každé ráno věnujte 5–10 minut revizi úkolů a stanovení priorit.“
💜 ClickUp Brain
Nejste si jisti, jaké návyky si vytvořit? ClickUp Brain vám pomůže s brainstormingem nápadů na základě vašich cílů.
ClickUp Brain se stane vaším koučem produktivity a osobním asistentem s podporou umělé inteligence, který vám pomůže zaznamenávat a organizovat informace pro neomezené množství návyků a vytvářet úkoly a připomenutí pro větší důslednost.
Výkonné neuronové sítě Brain také generují AI-poháněné souhrny vašeho pokroku a zprávy o sériích návyků, díky čemuž je ClickUp jednou z nejlepších aplikací pro sledování návyků.
A to není vše! S agentem ClickUp Custom Autopilot můžete přizpůsobit, automatizovat a zefektivnit proces sledování návyků. Umí:
Umí:
- Automaticky vytvářejte opakující se úkoly pro denní, týdenní nebo vlastní návyky.
- Posílejte si připomenutí a oznámení, abyste se udrželi v kurzu.
- Sledujte svůj pokrok aktualizováním stavů nebo vlastních polí na základě vaší aktivity.
- Vytvářejte přehledy nebo souhrny svých sérií návyků a míry dokončení.
- Navrhujte vylepšení nebo motivační tipy s využitím poznatků umělé inteligence.
Díky využití automatického agenta se můžete více soustředit na budování návyků a méně na ruční sledování, což vám usnadní a zefektivní cestu k vytvoření nových návyků.
💜 Úkoly ClickUp
U každodenních návyků, jako je cvičení, čtení nebo praktikování mindfulness, vám opakující se úkoly v ClickUp ušetří nutnost ručně vytvářet stejný úkol znovu a znovu, takže už nikdy nic nezmeškáte.
Tato funkce vám pomůže:
- Rozhodněte se, jak často se má úkol opakovat – denně, týdně nebo v konkrétní dny
- Určete, kdy má opakování začít a případně skončit
- Vyberte si, zda se další událost vytvoří po dokončení aktuální, nebo podle pevného harmonogramu
💜 Šablona pro sledování osobních návyků
Jste připraveni získat náskok ve svých návycích? Vyzkoušejte šablonu osobního trackeru návyků od ClickUp.
S touto šablonou je snadné:
- Seznamte si své návyky a denně je aktualizujte pomocí záznamů, abyste mohli sledovat pokrok, reflexe nebo úpravy pomocí ClickUp Docs, a sdílejte je s přítelem, koučem nebo týmem, aby vám poskytli podporu.
- Zaznamenávejte klíčové milníky a úspěchy v ClickUp Milestones, abyste udrželi tempo osobního rozvoje
- Automaticky aktualizujte svůj deník návyků pomocí pravidel „pokud-pak“ a spouštěčů pomocí ClickUp Automations
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní štítky: Přidejte vlastní pole a zaznamenávejte další podrobnosti o své cestě k návykům, jako je například délka trvání nebo poznámky ke každé relaci návyku
- Přehled pokroku: Vytvořte si dashboard v ClickUp, abyste mohli vizualizovat a sledovat svůj pokrok v čase, což vám dodá motivaci a poskytne přehled o vaší důslednosti
- Připomenutí a oznámení: Zapněte připomenutí ClickUp pro své opakující se úkoly, abyste dostávali oznámení, a zajistěte si tak, že své návyky nepřeskočíte uprostřed nabitého rozvrhu ve své aplikaci pro plánování
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele ohromující
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se mi nejvíc líbí to, jak nahrazuje několik nástrojů v jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jiným softwarem nabízí bezkonkurenční množství funkcí.
2. HabitNow (nejlepší pro organizaci návyků a úkolů na jednom místě)
HabitNow kombinuje sledování cílů a plánování, aby vám pomohl efektivně organizovat každodenní návyky a rutiny. Můžete definovat a přizpůsobit si návyky s denními, týdenními nebo měsíčními cíli a uspořádat je do různých kategorií a seznamů.
Flexibilní systém plánování, přizpůsobitelná připomenutí a budíky a funkce časovače pomáhají zlepšit soustředění při plnění úkolů, zatímco podrobné grafy a statistiky umožňují rychlé a snadné sledování pokroku.
Nejlepší funkce aplikace HabitNow
- Ukazatele důslednosti: Vytvářejte si série úspěchů pro motivaci a dokumentujte svou cestu pomocí denních poznámek pro neustálé zlepšování
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si prostředí pomocí vlastních předvoleb intervalů časovače, motivů a ikon
- Správa úkolů: Přidávejte opakující se úkoly, připomenutí a seznamy pro širší úkoly, jako je nakupování, domácí práce, práce atd.
Omezení aplikace HabitNow
- Neumožňuje převádět číselné cíle na cíle typu ano/ne pro stejný zvyk
- Neumožňuje uživatelům třídit návyky podle denní doby
Ceny služby HabitNow
- Zdarma
- Na celý život: 9,99 $
Hodnocení a recenze HabitNow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📌 Vyzkoušejte toto: „Dvouminutové pravidlo“ je skvělý trik pro zvýšení produktivity, který usnadňuje vytvoření a dodržování rutiny. Udělejte každý nový zvyk tak snadný, že jeho zahájení zabere méně než 2 minuty. Místo toho, abyste se zavázali k 20 minutám meditace denně, začněte s 2 minutami vědomé reflexe.
3. Way of Life (Nejlepší pro sledování a budování návyků s přehledným rozhraním)
Way of Life vám pomůže vytvořit pozitivní ranní rutiny, zbavit se špatných návyků a pochopit vaše chování v průběhu času. Díky jednoduchému, ale efektivnímu rozhraní se můžete vyzvat k udržení nepřerušené série a získávat týdenní a měsíční zpětnou vazbu ohledně svých návyků prostřednictvím vestavěné tabulky výsledků.
Aplikace pro sledování cílů také pomáhá zaznamenávat myšlenky, úvahy nebo postřehy tím, že k každému záznamu o návyku můžete připojit krátkou poznámku. Režim pro barvoslepé zajišťuje přístupnější a uživatelsky přívětivější prostředí pro všechny.
Nejlepší funkce Way of Life
- Vlastní štítky: Efektivně seskupujte a spravujte všechny své návyky pomocí přizpůsobitelných štítků, které usnadňují sledování různých oblastí vašeho života
- Přehled pokroku: Analyzujte své návyky v čase pomocí výsečových a sloupcových grafů a trendových čar, abyste vizualizovali pokrok a identifikovali vzorce
- Připomenutí a plánování: Udržujte si přehled díky flexibilním připomenutím, která vám umožňují naplánovat upozornění s vlastními zprávami
Omezení způsobu života
- Pouze s prémiovým tarifem můžete sledovat neomezený počet návyků a archivovat ty, které již nepotřebujete, ale chcete si je ponechat.
- Chybí pokročilé funkce pro správu úkolů a času
Ceny Way of Life
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $
Hodnocení a recenze Way of Life
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Way of Life?
Recenze v Apple Store říká:
Používám to velmi důsledně už několik let v kuse a mělo to na můj život obrovský pozitivní dopad. Díky opravdu rychlému a snadnému způsobu, jak každý den zaznamenávat své vzorce a chování, si toho více uvědomuji a jsem k sobě zodpovědnější.
4. Habitica (nejlepší pro gamifikaci sledování návyků)
Habitica kombinuje tradiční metody sledování návyků s interaktivními herními prvky, díky čemuž je sledování návyků zábavné, poutavé a vysoce motivující.
Umožňuje vám nastavit jak pozitivní návyky (např. „Jíst zdravě“), tak negativní návyky (např. „Vynechat cvičení“). Dodržování pozitivních návyků vás odmění herními bonusy, zatímco podléhání negativním návykům vede k penalizacím.
„Dailies“ jsou opakující se úkoly, které chcete plnit denně, několikrát týdně nebo měsíčně, a „To-Dos“ jsou jednorázové úkoly s termíny splnění, za jejichž dokončení získáte odměny.
Nejlepší funkce Habitica
- Gamifikace: Využijte hry na hrdiny, avatary, vlastní odměny, série, stupnice obtížnosti atd., aby se sebezdokonalování stalo dobrodružstvím
- Komunitní výzvy: Soutěžte s přáteli i neznámými lidmi o společné cíle a vyhrajte speciální odměny
- Sdílená nástěnka úkolů: Zvyšte odpovědnost tím, že budete na úkolech spolupracovat s členy své skupiny na sdílené nástěnce
Omezení aplikace Habitica
- Sekce „Úkoly“ neumožňuje vytvořit seznam a poté do něj přidávat úkoly
- Někteří uživatelé měli pocit, že četné vyskakovací okna a reklamy ve hře narušují uživatelský zážitek
Ceny Habitica
- Zdarma
- Skupinový tarif: 9 $/měsíc + 3 $ za každého dalšího člena/měsíc
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Habitice?
Díky tomu, že je Habitica vysoce přizpůsobitelná hra, můžete své návyky a úkoly skutečně gamifikovat tak, aby vyhovovaly vaší vlastní úrovni kreativity, utilitarismu, minimalismu a zapojení do komunity.
5. Habitify (nejlepší pro sledování návyků na minimalistickém rozhraní)
Habitify je digitální plánovač, který vám umožní nastavit návyky odpovídající vašim cílům, jako je každodenní meditace, pití většího množství vody nebo každovečerní čtení, a uspořádat je do ranních, odpoledních a večerních rutin, což zajišťuje jasný a strukturovaný přístup ke sledování návyků.
Přizpůsobená připomenutí vás motivují k zodpovědnosti a oznámení se přizpůsobí vašemu rozvrhu a preferencím, takže vás upozorní ve správný čas. Aplikace se také integruje s Apple Health a Google Fit, aby vám pomohla sledovat fitness a wellness cíle na více zařízeních.
Nejlepší funkce aplikace Habitify
- Časovač soustředění: Věnujte plnou pozornost úkolům s vysokou prioritou díky integrovaným časovačům, které zefektivňují správu úkolů
- Sledování nálady: Sledujte své pocity a emoce, abyste odhalili spouštěče a vzorce, které ovlivňují váš pokrok, zvýšili své sebeuvědomění a pomohli vám činit lepší rozhodnutí
- Skládání návyků: Začleňte nové návyky do svého denního režimu tím, že je propojíte se stávajícími návyky a vytvoříte si vlastní připomenutí
Omezení aplikace Habitify
- Aplikace pro sledování návyků neumožňuje sledování na základě procent, což je užitečné u návyků, u nichž není pokrok binární ani založený na počtech.
- Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace může být občas pomalá
Ceny služby Habitify
- Zdarma
- Premium: 2,49 $/měsíc
- Doživotní: 59,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Habitify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Habitify?
Recenze na Google Play říká:
Rozhraní je přehledné a intuitivní, takže přidávání a sledování návyků je snadné a bez námahy. To, co odlišuje Habitify od jiných aplikací pro sledování návyků, jsou jeho podrobné analýzy, které poskytují cenná data o mém pokroku a návycích v průběhu času.
6. Streaks (nejlepší pro nabytí dynamiky pomocí aplikace pro sledování návyků založené na sériích)
S aplikací Streaks můžete sledovat až 24 návyků a udržet si motivaci díky podrobným statistikám, jako jsou statistiky návyků, délka sérií a míra dokončení. Pro přizpůsobení svého prostoru si můžete vybrat z 78 různých barevných motivů a více než 600 ikon úkolů.
Aplikace se synchronizuje na všech vašich zařízeních Apple a integruje se s aplikací Apple Health, aby automaticky sledovala počet kroků, spánek a tréninky.
Nejlepší funkce aplikace Streaks
- Denní poznámky: Zaznamenávejte si svůj pokrok nebo se zamýšlejte nad výzvami, úspěchy, osobním růstem a zlepšeními
- Časově omezené úkoly: Využijte vestavěné časové limity ke sledování návyků, které vyžadují konkrétní dobu trvání, jako je meditace, strečink nebo čtení
- Sdílené úkoly: Sdílejte návyky s ostatními uživateli Streaks, abyste podpořili týmovou práci a motivaci – ideální způsob, jak se navzájem motivovat k plnění cílů
Omezení Streaks
- K dispozici pouze na zařízeních Apple, na rozdíl od jiných aplikací pro sledování návyků, které jsou dostupné na více zařízeních
- Zjistit, jak aplikace funguje, vyžaduje trochu experimentování, a to i s pomocí sekce nápovědy
Ceny služby Streaks
- Na celý život: 5,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Streaks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Hledáte inspiraci? Zde je několik příkladů dobrých návyků, které vám pomohou vybudovat zdravé rutiny a připravit půdu pro dlouhodobé úspěchy.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou pro respondenty našeho průzkumu hlavními osobními cíli, ale 38 % z nich přiznává, že svůj pokrok nesleduje důsledně. 🤦To je velký rozpor mezi záměrem a činem! ClickUp vám může pomoci posunout vaši kondici na vyšší úroveň díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujícím se úkolům. Představte si, jak snadno si vytvoříte tyto rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou sérii meditací.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržet se na správné cestě začíná tím, že tu cestu skutečně vidíte.
7. Coach.me (Nejlepší pro sledování návyků s integrovaným koučinkem a podporou komunity)
Díky kombinaci spolehlivého nástroje pro sledování návyků s přístupem k podpůrné komunitě a profesionálnímu koučování nabízí Coach.me různé možnosti personalizované pomoci v oblasti produktivity, fitness, leadershipu a dalších oblastí.
Můžete sledovat přátele, abyste je povzbuzovali a sledovali jejich pokroky, nebo podporovat ostatní, kteří pracují na stejných návycích jako vy, prostřednictvím globálního kanálu aktivit. Každý návyk má sekci otázek a odpovědí, kde můžete klást otázky, odpovídat na ně a sdílet zkušenosti.
Nejlepší funkce Coach.me
- Osobní koučink: Získejte individuální rady a podporu od profesionálních koučů, kteří vám pomohou překonat překážky a vytrvat ve snaze dosáhnout vašich cílů
- Pozitivní posilování: Získejte podporu díky funkcím, jako je oslava dosažených milníků a pochvaly od komunity, které slouží k motivaci a posílení pozitivního chování založeného na návycích
- Podpora komunity: Zapojte se do komunity podobně smýšlejících lidí, která vám poslouží jako podpůrná síť, kde můžete sdílet zkušenosti a vzájemně se motivovat.
Omezení aplikace Coach.me
- Někteří uživatelé uváděli, že rozhraní může být občas pomalé a obtížně se v něm orientuje
Ceny Coach.me
- Zdarma
- Individuální koučování návyků: Od 25 $ za týden
Hodnocení a recenze Coach.me
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Coach.me?
Recenze v Apple Store říká:
Tato aplikace se mi líbí – je jednoduchá a pomohla mi při budování a sledování návyků. Je skvělé mít každodenní připomenutí úkolů, u kterých mám dobrý pocit, když je odškrtávám, ať už jsou jakkoli malé.
8. Reclaim.ai (nejlepší pro plánování návyků pomocí umělé inteligence)
Reclaim.ai je kalendářový nástroj využívající umělou inteligenci, který vám pomůže stanovit si cíle a sledovat návyky. Integruje vaše rutiny do vašeho stávajícího kalendáře. Jakmile určíte návyky, které si chcete osvojit, asistent s umělou inteligencí automaticky najde ve vašem kalendáři nejvhodnější časy pro naplánování aktivit souvisejících s profesním a osobním rozvojem a zajistí, aby se hladce vešly do vašich stávajících závazků.
Můžete také upravit nastavení, jako je frekvence, trvání a preferovaná časová okna pro konkrétní návyk, a automatizovat plánování souvisejících úkolů a připomínek.
Nejlepší funkce Reclaim.ai
- Vlastní plánování: Využijte funkce „Flexibilní časové rezervy“ a „Chytrá časová okna“ k přeplánování návyků podle potřeby a přizpůsobení se změnám ve vašem kalendáři
- Analytika: Získejte přehled o tom, jak trávíte čas a jak dodržujete naplánované návyky, o míře dokončení návyků a celkovém pokroku při dosahování osobních cílů
- Priority návyků: Přiřaďte úrovně priority, od Kritické (P1) po Nízká (P4), abyste zajistili, že návyky s vyšší prioritou budou naplánovány před těmi s nižší prioritou
Omezení Reclaim.ai
- Někteří uživatelé uvedli, že rozhraní telefonu je obtížné používat
- Někdy naplánuje příliš mnoho úkolů a pohled na kalendář působí ohromujícím dojmem
Ceny Reclaim.ai
- Lite: Zdarma
- Starter: 8 $ za licenci/měsíc
- Business: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 18 $ za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze Reclaim.ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim.ai?
Reclaim vám dává přesně tolik kontroly, abyste mohli jeho engine nastavit tak, aby plánoval vaše úkoly tak, jak by měly být. Je dobře integrován s ClickUp a Googlem a umožňuje vám řídit úkoly odkudkoli.
Vytvořte si trvalé návyky s ClickUp
Vytváření lepších návyků a jejich dodržování nemusí být těžké, zejména pokud máte k dispozici správné nástroje pro budování a sledování návyků, které vám pomohou zůstat zodpovědní.
Díky funkcím ClickUp založeným na umělé inteligenci se sledování návyků stává snadným, automatizovaným a plně přizpůsobitelným vašemu životnímu stylu.
Ať už se snažíte meditovat každý den, být produktivnější v práci nebo si vytvořit pravidelný tréninkový režim, ClickUp vám pomůže návyky vybudovat a dodržovat.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte budovat rutiny, které vedou k dlouhodobému úspěchu.