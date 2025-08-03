13 bezplatných šablon obchodních nabídek pro rychlejší uzavření obchodů

Stále sestavujete nabídky na poslední chvíli, zatímco klienti čekají? To je začátečnický přístup.
Narychlo sestavená, nejasná nebo neúplná nabídka působí dojmem nepřipravenosti a žádný klient by do ní neinvestoval.
Potřebujete něco, co pracuje stejně tvrdě jako vy – přehlednou, úspěšnou obchodní nabídku, která vám pomůže získat klienta bez nekonečného dohadování.
A nemusíte je vytvářet od nuly. V tomto blogovém příspěvku najdete bezplatné šablony obchodních nabídek, které vám pomohou rychleji prezentovat, stanovit jasná očekávání a uzavřít obchody bez paniky na poslední chvíli. ✅
Co jsou šablony obchodních nabídek?
Šablony obchodních nabídek jsou předem strukturované dokumenty pro prezentaci produktu nebo služby klientům. Obsahují sekce pro potřeby klientů, navrhovaná řešení, výstupy, časový harmonogram a náklady.
Společnosti (zejména B2B firmy) a poskytovatelé služeb (jako jsou freelancerové, agentury nebo konzultanti) používají tyto šablony, aby zajistili, že nabídky produktů jsou konzistentní, komplexní a profesionální.
Díky šablonám mohou týmy a freelanceri rychle vyplnit údaje o klientech, aniž by museli každou nabídku vytvářet od začátku, což šetří čas a snižuje počet chyb.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte mini stránku s často kladenými dotazy pro tiché námitky. Zamyslete se nad všemi otázkami, které mohou zmařit obchod za zavřenými dveřmi: „Je to škálovatelné?“ „Co když už používáme X?“ Odpovězte na ně ve své obchodní nabídce, než budou položeny.
Co dělá šablonu obchodní nabídky dobrou?
Dobře strukturovaná šablona obchodní nabídky je nezbytná pro efektivní sdělení vaší hodnotové nabídky a uzavření obchodů. Měla by reagovat na potřeby klienta, poskytovat jasné informace a usnadňovat rozhodování.
Zde je několik aspektů, na které byste se měli zaměřit:
- Jasné shrnutí: Začněte stručným přehledem, který nastíní výzvy klienta a způsob, jakým je vaše řešení řeší.
- Strukturované sekce: Poskytuje hotové rozvržení pro rozsah projektu, výstupy, ceny a časové harmonogramy, které urychlují přípravu návrhů.
- Transparentní cenová struktura: Obsahuje rozpis nákladů, platební podmínky a veškeré volitelné služby nebo doplňky.
- Snadno přizpůsobitelná pole: Umožňují rychle personalizovat nabídky pomocí jmen klientů, konkrétních cílů projektu a jedinečných podrobností o službách.
- Přehledné a profesionální formátování: Zdůrazňuje důležité detaily, jako je návratnost investic (ROI), hodnotová nabídka a další kroky, aniž by čtenáře zahlcovala.
- Funkce pro spolupráci: Umožňuje interním týmům přidávat komentáře, navrhovat úpravy a připojovat referenční soubory přímo v šabloně.
- Štítky pro sledování stavu: Označují nabídky jako Návrh, Odesláno, Zkontrolováno nebo Schváleno, aby všichni byli informováni o postupu.
- Integrovaná správa úkolů: Přiřazuje akční položky, jako jsou revizní úkoly, žádosti o zpětnou vazbu od klientů nebo připomenutí následných kroků v rámci nabídky.
- Možnosti vizuální organizace: Podporuje tabulky, kontrolní seznamy, časové osy a vývojové diagramy, aby byly složité detaily snadno srozumitelné.
- Možnosti elektronického podpisu a exportu: Umožňuje rychlé schvalování díky integrované podpoře elektronického podpisu nebo jednoduchému exportu do formátů PDF a doc.
- Sledování interakce s klientem: Sleduje, kdy klient otevře, prohlédne si nebo reaguje na nabídku, aby bylo možné provést chytřejší následné kroky.
Chcete-li získat potenciální zákazníky, vytvořte personalizovaný dokument, který jasně reaguje na potřeby zákazníků, zdůrazňuje relevantní výkonnostní metriky a odlišuje vaši nabídku od konkurence.
📮ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci! Ale co kdybyste mohli tento čas strávený na schůzkách zkrátit? Jednotný pracovní prostor ClickUp výrazně snižuje počet zbytečných schůzek!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí naší aplikace pro práci. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
13 šablon obchodních nabídek připravených k použití, díky kterým uzavřete více obchodů
Obchodní nabídky musí být jasné, přesvědčivé a rychle dodatelné.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která týmům pomáhá spravovat úkoly, dokumenty a pracovní postupy klientů na jednom místě. Obsahuje také hotové šablony, díky nimž budou vaše nabídky konzistentní a profesionální.
Níže si projdeme 13 šablon obchodních nabídek, které nabízí tento software pro správu nabídek.
1. Šablona nabídky služeb ClickUp
Šablona nabídky služeb ClickUp vám pomůže vytvořit propracované a podrobné nabídky, které stanoví jasná očekávání, předvedou vaši hodnotu a urychlí schvalování ze strany klientů. Je navržena tak, aby eliminovala potíže s formátováním a chybějícími detaily, takže se můžete soustředit na prezentaci a uzavření obchodu.
Získáte více než jen šablonu – získáte strukturovaný, přizpůsobitelný pracovní prostor, který zjednodušuje každou fázi procesu nabídky, od nastínění služeb až po sledování schvalování.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozčleňte balíčky služeb, cenové modely a časové harmonogramy do přehledného formátu, který je přátelský k zákazníkům.
- Pomocí vlastních polí, jako jsou Úroveň služeb, Doba trvání smlouvy a Fakturační cyklus, můžete každou nabídku přizpůsobit.
- Sledujte nabídky podle fáze pomocí zobrazení jako Nové nabídky, Jednání a Připraveno k podpisu.
📌 Ideální pro: Týmy, které potřebují prezentovat přizpůsobená prodejní řešení s podrobnými výstupy, cenami a časovými harmonogramy, aby rychle získaly nové zakázky.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vylepšit své obchodní nabídky? Podívejte se na toto video o tom, jak využít AI v prodeji! Objevte praktické způsoby, jak vám AI může pomoci personalizovat nabídky, automatizovat následné kroky a analyzovat potřeby klientů, abyste mohli prezentovat chytřeji, reagovat rychleji a uzavřít více obchodů s menším úsilím.
2. Šablona návrhu projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Proposal Whiteboard Template vám pomůže vyhnout se chaotickému přetahování a vytvořit jasné, vizuální nabídky, které budou schváleny rychleji. Je ideální pro přeměnu hrubých nápadů na strukturované plány – vše v jednom pracovním prostoru s funkcí drag-and-drop.
Tato šablona vám umožní volně brainstormovat pomocí lepících poznámek, tvarů, textu a úkolů – a poté plynule přejít od plánování k realizaci, aniž byste ztratili tempo.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizuálně zmapujte nápady na projekty pomocí nástrojů Whiteboard, jako jsou poznámkové lístky a tvary.
- Vytvořte společný přehled projektu , který sjednotí váš tým od samého začátku.
- Proměňte nápady z brainstormingu v praktické úkoly jediným kliknutím – bez nutnosti ručního předávání.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří jasně definují rozsah projektu, milníky a potřebné zdroje, aby před zahájením práce sjednotili všechny zúčastněné strany.
🧠 Zajímavost: V roce 1960 představil Rosser Reeves ze společnosti Ted Bates & Co. jedinečnou prodejní nabídku (USP) – jednoduchý nápad, který navždy změnil reklamu. Obchodní nabídky stále používají stejný základní princip: ukažte, v čem vynikáte.
3. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Šablona obchodní nabídky ClickUp poskytuje vizuální systém pro mapování nápadů, strukturování výstupů a prezentaci propracovaných nabídek zaměřených na klienta, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.
Tato flexibilní šablona nabídky konzultačních služeb vám pomůže propojit potřeby klienta, hodnotovou nabídku a řešení v přehledném a logickém sledu. Strávíte méně času formátováním a více času posouváním obchodů vpřed.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte flexibilní a profesionální nabídky bez nutnosti psát je od začátku.
- Vizuálně sladěte klíčové prvky, jako jsou milníky, ceny a časové harmonogramy, pro rychlejší schvalování.
- Snadno přizpůsobte strukturu podle velikosti projektu, složitosti nebo odvětví.
📌 Ideální pro: Podniky, které prezentují nabídky služeb, strategické plány a investiční příležitosti s cílem zajistit si partnerství a financování.
💡 Tip pro profesionály: Do své příští obchodní nabídky přidejte pětiminutovou kontrolu nebo rozbor. Přiložte krátkou recenzi jejich aktuálního nastavení (web, strategie, pracovní postupy atd.), abyste dokázali, že jste tomu věnovali čas. Prokážete tak iniciativu a získáte autoritu. 🎯
4. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Připravit podrobnou obchodní nabídku, když klient požaduje srovnání cen, rozsahu a dodacích podmínek do jednoho dne, je opravdová zkouška odolnosti. Šablona obchodní nabídky ClickUp je navržena tak, aby uspořádala vaši nabídku, urychlila její vypracování a eliminovala chyby, které by vás mohly stát zakázku.
Tato šablona vám poskytuje přehlednou strukturu, díky které můžete rozdělit složité služby nebo produkty do přehledných sekcí – podmínky, dodávky, cenové úrovně, výjimky a časové harmonogramy – aniž byste se museli zabývat formátováním.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rychle seskupte volitelné služby nebo balíčky upsellu do samostatných bloků pro větší přehlednost a lepší konverzi.
- Vložte klíčová data, termíny a schvalovací kroky přímo do nabídky pomocí vizuálních widgetů.
- Předložte kompletní projektový plán hned od prvního dne, aby klienti přesně věděli, co je čeká a kdy.
📌 Ideální pro: Společnosti, které prezentují strukturované obchodní nabídky s podrobnými informacemi o produktech, rozpisem nákladů a podmínkami pro rychlejší uzavření transakcí.
🔍 Věděli jste? Obchodní nabídky mohou mít rozsah od jedné stránky až po rozsáhlé vícesvazkové dokumenty – v závislosti na tom, o co jde. Například když společnost Boeing v roce 2010 soutěžila o kontrakt amerického letectva v hodnotě několika miliard dolarů, její nabídka pro program tankerů KC-X měla přes 8 000 stran! Obsahovala vyčerpávající technické specifikace, dokumentaci o shodě a podrobný rozpis nákladů.
Ačkoli většina obchodních nabídek nemusí být zdaleka tak dlouhá, tento příklad ukazuje, jak přizpůsobení hloubky a detailů vaší nabídky potřebám klienta – a velikosti příležitosti – může mít zásadní vliv na získání velkých zakázek. 🏆
5. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Když klienti potřebují jasný a dobře strukturovaný rozpis rozpočtu, jakákoli nejasnost ve vaší nabídce může snížit vaše šance na úspěch. Šablona nabídky rozpočtu ClickUp poskytuje obchodním profesionálům vše, co potřebují k tomu, aby mohli sebevědomě a přesně prezentovat náklady, časové harmonogramy a výsledky – a to hned po vybalení z krabice.
Tento připravený dokument rychle zmapuje všechny výdaje projektu pomocí integrovaných polí pro rozpis nákladů, platební podmínky a implementační plány. Snadno se přizpůsobuje, takže každá nabídka odpovídá potřebám klienta a vždy má profesionální a jednotný formát.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Prezentujte rozpočty přehledně pomocí editovatelných polí pro náklady, časové harmonogramy a platební podmínky.
- Použijte předem navržené vizuální prvky, jako jsou grafy a tabulky, k zjednodušení složitých číselných údajů.
- Vytvářejte profesionální nabídky, které lze snadno schválit, aniž byste museli začínat od nuly.
📌 Ideální pro: Týmy plánující projektové nebo provozní rozpočty, které potřebují jasný, podrobný formát pro prezentaci nákladů a odůvodnění finančních požadavků.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte vizuální prezentaci „Prvních 30 dní“ pomocí ClickUp
Jedním z nejlepších způsobů, jak připravit své klienty na úspěch – a snížit jejich obavy z nástupu – je ukázat jim přesně, co mohou očekávat po podpisu smlouvy. Vytvořte přehledný vizuální přehled „Prvních 30 dní“, který nastíní klíčové milníky, výsledky a další kroky. Může se jednat o jednoduchý časový plán, kontrolní seznam nebo dokonce podrobný plán postupu.
Jak na to v ClickUp:
- Pomocí časové osy nebo Ganttova diagramu v ClickUp můžete naplánovat každou fázi onboardingu, od zahájení až po první výsledky.
- Vytvořte kontrolní seznam nebo seznam úkolů pro každou akci, aby klienti věděli, co je čeká a kdo za to odpovídá.
- Sdílejte plán zapracování přímo se svým klientem – ten může přidávat komentáře, klást otázky a sledovat pokrok v reálném čase.
- Nastavte automatická připomenutí a termíny, aby všichni dodržovali harmonogram a plnili své povinnosti.
Vizualizací procesu zapracování v ClickUp nejenže stanovíte jasná očekávání, ale také od prvního dne budujete důvěru a transparentnost. Klienti se budou cítit sebejistě, informovaně a připraveni pokračovat, což vaše nabídky učiní ještě přesvědčivějšími. 🚀
6. Šablona pro správu smluv ClickUp
Obchodní zástupci a agentury často pracují s mnoha klientskými smlouvami najednou – sledují, kdo musí podepsat, jaké termíny se blíží a jaké obnovení je třeba provést. Šablona ClickUp pro správu smluv tento problém řeší.
Nabízí propracovaný, profesionální systém smluv s přednastavenými stavovými a datovými poli, takže můžete okamžitě začít. Namísto vytváření vlastního trackeru od nuly máte přehled o všech fázích každé smlouvy a zúčastněných stranách.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Využijte vestavěné připomenutí a termíny, abyste měli přehled o obnoveních a schvalováních.
- Sledujte fázi, zúčastněné strany a stav každé smlouvy v jednom přehledném zobrazení.
- Sledujte rozpočty, poplatky a limity odpovědnosti spolu s právními milníky od prvního dne.
📌 Ideální pro: Podniky, které potřebují organizovat životní cyklus smluv, sledovat závazky a spravovat obnovení nebo změny na jednom centrálním místě.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte sekci „Budoucí přehled“. Vytvořte krátký, živý obraz toho, jak by mohl vypadat svět vašeho klienta po spolupráci s vámi. Formulujte příklad obchodní nabídky jako příběh „před a po“, abyste jim pomohli vizualizovat transformaci a hodnotu, kterou jim přinášíte.
Chcete, aby váš „náhled do budoucnosti“ byl ještě působivější? ✨
Pomocí funkce ClickUp Docs můžete do své nabídky přidat bohatý vizuální obsah, tabulky a kontrolní seznamy. Můžete dokonce spolupracovat se svým týmem v reálném čase a vytvořit působivý příběh „před a po“, který osloví vašeho klienta.
7. Šablona prodejního a marketingového plánu ClickUp
Když prodejní a marketingové týmy pracují na oddělených platformách, rychle dochází k nesouladu. Šablona prodejního a marketingového plánu ClickUp tento problém řeší pomocí jediného strukturovaného pracovního prostoru, kde jsou propojeny prodejní cíle, marketingové strategie, časové osy kampaní a KPI.
Můžete plánovat kampaně, přidělovat zdroje a přijímat rozhodnutí na základě svých prodejních a marketingových strategií – bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte si cíle v oblasti tržeb, marketingu a kampaní v sekcích připravených k okamžitému použití.
- Přiřaďte odpovědnost, sledujte pokrok a zajistěte soulad mezi jednotlivými odděleními.
- Pomocí aktualizací stavu a upozornění včas odhalte zpoždění a s jistotou dodržujte všechny termíny.
📌 Ideální pro: Týmy, které vytvářejí podrobné a realizovatelné prodejní a marketingové strategie, které slaďují cíle, kampaně a KPI napříč odděleními.
🧠 Zajímavost: Archeologové objevili papyrusové svitky z roku 2000 př. n. l., ve kterých obchodníci písemně navrhovali obchodní dohody – v podstatě se jednalo o starodávnou formu obchodních nabídek.
8. Šablona prodejního plánu ClickUp
Šablona prodejního plánu ClickUp vám poskytuje hotovou strukturu, díky které můžete zorganizovat celou svou prodejní strategii na jednom místě – od stanovení cílů až po realizaci – aniž byste ji museli ručně skládat dohromady.
Na rozdíl od předchozí šablony, která kombinuje marketingové kampaně a prodejní aktivity do jednoho pracovního postupu, je tato šablona určena výhradně pro realizaci prodeje. Zaměřuje se výhradně na stanovení cílů SMART, nastínění cílených strategií a řízení každého kroku prodejního procesu prostřednictvím podrobného sledování úkolů.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Strukturovejte celý svůj prodejní proces od plánování po realizaci ve specializovaném pracovním prostoru.
- Pomocí dynamických zobrazení, jako jsou Časová osa a Ganttův diagram, vizualizujte závislosti a priority.
- Stanovte si cíle SMART, přidělte úkoly a sledujte pokrok ve všech prodejních aktivitách.
📌 Ideální pro: Obchodní zástupce a manažery, kteří plánují cíle v oblasti tržeb, taktiky pro získávání nových zákazníků a harmonogramy oslovování zákazníků s cílem dosáhnout předvídatelného růstu prodeje.
📖 Přečtěte si také: Šablony prodejních zpráv
9. Šablona žádosti o cenovou nabídku ClickUp
Šablona ClickUp Request for Quote Template organizuje všechny požadavky, termíny a hodnotící body na jednom místě, takže vám nic neunikne.
Na rozdíl od základních formulářů je tato šablona navržena s ohledem na flexibilitu. Můžete přizpůsobit každou část, od podrobností projektu po očekávání dodavatele, a sledovat každou žádost o nabídku pomocí vlastních stavů, jako jsou Odesláno, Zkontrolováno, Schváleno nebo Odmítnuto, abyste měli úplný přehled.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobte sekce RFQ tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním projektům a kritériím dodavatelů.
- Automatizujte distribuci žádostí o cenovou nabídku, abyste mohli zasílat žádosti o cenovou nabídku pro konkrétní projekt více dodavatelům – bez nutnosti opakované práce.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů a úprav v rámci úkolů a urychlete tak rozhodování.
📌 Ideální pro: Prodejní týmy, nezávislé dodavatele a agentury pracující s klienty, které potřebují flexibilní a profesionální způsob zasílání poptávkových dokumentů a porovnávání odpovědí dodavatelů.
10. Šablona pro zapojení zákazníků ClickUp
Poskytnutí bezchybného zážitku při zapojení zákazníků je klíčové pro budování důvěry a vytvoření základu pro dlouhodobý úspěch. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků vás provází od počátečního přivítání až po nastavení služeb, abyste mohli poskytovat konzistentní a propracované zážitky bez opomenutí detailů.
Tato šablona je plně přizpůsobitelná. Můžete sledovat a spravovat úkoly, jako je zasílání uvítacích dárků, plánování uvítacích hovorů, přidělování interních členů týmu a shromažďování uvítacích dotazníků – vše na jednom místě.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobte si onboardingu pomocí vlastních polí, jako jsou Typ zákazníka, Balíček služeb a Datum onboardingu.
- K uspořádání klíčových kroků použijte zobrazení jako Formuláře pro přijetí zákazníků a Rozpisy balíčků služeb.
- Šablonu přizpůsobte svému procesu onboardingu pomocí flexibilního drag-and-drop rozhraní a aktualizací v reálném čase.
📌 Ideální pro: Agentury, které zefektivňují procesy přijímání nových klientů, sledují milníky a zajišťují plynulý přechod od prodeje k poskytování služeb.
🔍 Věděli jste? Několik špičkových agentur je známo tím, že své tištěné nabídky lehce provoní – například jemnou vůní santalového dřeva nebo citrusů –, aby fyzický dokument vynikl a vytvořil smyslovou paměť.
11. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp vám pomůže vytvořit jasné, přizpůsobitelné smlouvy, které přesně popisují, co se očekává. Tím je zajištěno, že projekty začínají na pevných základech a všichni jsou na stejné vlně.
Získáte integrovaná vlastní pole pro kategorizaci smluv podle typu služby, hodnoty smlouvy nebo informací o klientovi, což usnadňuje organizaci v průběhu vyjednávání. Tato šablona vám pomůže stanovit očekávání, definovat rozsah a začít jednat, aniž byste museli příliš přemýšlet o nastavení.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat typ služby, hodnotu smlouvy a klíčové údaje o klientech.
- Stanovte jasná očekávání od prvního dne pomocí přizpůsobitelného, profesionálního rozvržení smlouvy.
- Rozdělte dohody na proveditelné úkoly a přiřaďte jim vlastníky, abyste zajistili hladký průběh.
📌 Ideální pro: Poskytovatele služeb, kteří připravují profesionální, přizpůsobitelné smlouvy, které jasně definují dodávky, platební podmínky a očekávání projektu.
12. Šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp CRM vám pomůže udržet kontrolu nad každou konverzací, obchodem a interakcí se zákazníkem, aniž byste ztratili přehled o detailech.
Sleduje každý potenciální zákazník pomocí vlastních stavů, jako jsou Kvalifikovaný, Vyžaduje schválení nebo Uzavřený, a organizuje kontakty pomocí polí, jako jsou Typ položky CRM, Odvětví a Pracovní pozice, takže můžete snadno stanovit priority oslovení a další kroky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte potenciální zákazníky podle vlastních stavů a mějte přehled o postupu obchodů na první pohled.
- Třídit a filtrovat kontakty pomocí vlastních polí pro chytřejší následné kroky
- Přepínejte mezi zobrazeními, jako je Zobrazení prodejního procesu a Zobrazení mých úkolů, abyste mohli spravovat pipeline a denní úkoly.
📌 Ideální pro: Prodejní týmy, které spravují potenciální zákazníky, sledují kontaktní body se zákazníky a organizují údaje o účtech, aby mohly hladce realizovat obchody.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte v nabídce rozvržení typu „vyberte si své vlastní dobrodružství“. Použijte klikatelné sekce nebo interaktivní obsah. Nechte rozhodující osoby přejít přímo k cenám, zatímco technici se mohou ponořit do specifikací. Všichni budou spokojení a nikdo se nebude muset rozčilovat kvůli scrollování.
13. Šablona ClickUp Deal Memo
Memo o dohodě zahajuje proces tvorby ještě předtím, než do hry vstoupí smlouvy. Jedná se o vaši rychlou prodejní prezentaci, která zajistí shodu obou stran, aniž by zpomalila dynamiku. Šablona ClickUp Deal Memo usnadňuje včasné uspořádání všech klíčových detailů, takže se dohody posouvají vpřed rychleji.
Získáte prostor, kde můžete přizpůsobit dokumenty pro každé jednání. Zafixujte podmínky, klíčová data a podmínky – bez prohledávání roztroušených úvodních dokumentů nebo dlouhých e-mailových konverzací.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zachyťte základní podmínky obchodu včas, abyste urychlili sladění a realizaci.
- Označte zúčastněné strany a přidejte komentáře přímo do poznámky pro rychlou spolupráci.
- Díky integrovaným připomenutím a oznámením budete mít přehled o důležitých termínech a akcích.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří zaznamenávají klíčové body jednání, sledují podmínky obchodu a koordinují týmy před podpisem formálních smluv.
Získejte klienty rychleji díky šablonám obchodních nabídek ClickUp
Většina šablon obchodních nabídek působí jako svěrací kazajka: stejná nudná struktura, stejný neohrabaný jazyk, se kterým se musíte potýkat, abyste z něj vytěžili něco slušného.
ClickUp to vše vynechává. Jeho šablony vám poskytují úplnou kontrolu – dokumenty můžete přizpůsobit podle svých představ, přidat své logo, upravit jednotlivé sekce a přizpůsobit je tak, aby odrážely váš styl.
Všechny kroky procesu tvorby můžete spravovat v ClickUp. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a udržujte všechny nabídky v pohybu, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji. Vše zůstává přehledné, jednoduché a připravené, když to potřebujete.
🚀 Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvářejte působivé nabídky – rychleji, snadněji a vše na jednom místě. ✅