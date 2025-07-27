10 nejlepších AI agentů pro realitní kanceláře: Automatizujte správu potenciálních zákazníků a prodej

AI v oblasti nemovitostí není jen módní výstřelek – mění pravidla hry pro agenty, kupující i prodávající.
Podle průzkumu Delta Real Estate Leadership AI Survey ohodnotili lídři v oboru současný význam AI 5,9 body z 10, což je nárůst oproti 5,0 bodům v roce 2024. Jaké jsou očekávání ohledně budoucího významu AI? Prudký nárůst na 7,2 bodů z 10, což představuje 22% skok oproti dnešní úrovni.
Zpráva zdůrazňuje, že AI mění podobu realitních kanceláří, od nabídek a marketingu po zákaznický servis, prodej a back-office operace.
Díky AI, která zjednodušuje pracovní postupy a zvyšuje efektivitu, realitní profesionálové přijímají nejmodernější řešení rychleji než kdykoli předtím. A vy byste měli také!
Pokud chcete automatizovat správu potenciálních zákazníků a prodejní proces, může vám pomoci tento průvodce. Představujeme nejlepší AI agenty, kteří pomáhají profesionálům v oblasti nemovitostí udržet si náskok.
Nejlepší AI agenti pro realitní kanceláře v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů a úkolů, sledování potenciálních zákazníků, automatizace založená na AI, následné kroky, integrace CRM, plánování, dashboardy, šablony pro realitní kanceláře
|Startupy, malé týmy, malé a střední podniky a velké společnosti, které chtějí spravovat projekty a úkoly v oblasti nemovitostí.
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|ChatGPT
|Popisy nemovitostí generované umělou inteligencí, tvorba e-mailů a obsahu, komunikace s klienty, průzkum trhu, vypracování právních dokumentů, obsah sociálních médií, analýza trhu/cen.
|Automatizované vytváření obsahu, průzkum trhu, automatizace komunikace s klienty, vytváření seznamů nemovitostí a generování právních dokumentů.
|Bezplatný tarif, placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|Zillow
|Odhady nemovitostí založené na umělé inteligenci (Zestimates), virtuální 3D prohlídky, pokročilé vyhledávací filtry, připojení Zillow Premier Agent
|Malé a střední podniky, velké společnosti: Procházení nabídek a odhady hodnoty nemovitostí
|Ceny na míru
|Reonomy
|Výzkum nemovitostí, záznamy o vlastnictví a transakcích, identifikace mimotržních obchodů
|Podniky: Průzkum nemovitostí a analýza trhu
|Ceny na míru
|Homebot
|Výzkum nemovitostí, záznamy o vlastnictví a transakcích, identifikace mimotržních obchodů, analýza tržních trendů a generování potenciálních zákazníků.
|Startupy, malé a střední podniky; Majitelé nemovitostí, agenti, věřitelé; Sledování hodnoty nemovitostí a vlastního kapitálu
|Placené tarify začínají na 50 $/měsíc + jednorázový poplatek za zřízení ve výši 50 $.
|Realtor. com
|Seznamy ověřené MLS, vyhledávací filtry založené na AI, informace o okolí, výpočet nákladů na hypotéku
|Malé a střední podniky, velké společnosti; Seznamy v reálném čase a informace o trhu
|Ceny na míru
|HouseCanary
|Informace o nemovitostech založené na umělé inteligenci, identifikace investičních příležitostí, předpovědi tržních trendů
|Podniky; Oceňování nemovitostí a informace o investicích
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|RealScout
|Personalizované filtry pro vyhledávání nemovitostí, upozornění na nemovitosti konkrétních značek, aktuality z trhu, prediktivní analýzy pro identifikaci prodejců.
|Agenti, kteří chtějí nabízet personalizované vyhledávání nemovitostí a spolupráci s klienty
|Placené tarify začínají na 99 $ za licenci.
|Roof AI
|Automatizované získávání a kvalifikace potenciálních zákazníků, nepřetržitá komunikace s klienty,
|Podniky, realitní týmy: Získávání potenciálních zákazníků a zapojení klientů
|Ceny na míru
|Reimagine Home
|Virtuální inscenace s návrhy generovanými umělou inteligencí, redesign interiérů, vizualizace renovací
|Společnosti, které chtějí nabízet vizualizaci přípravy, renovace a dekorace nemovitostí
|Placené tarify začínají na 14 $/měsíc.
Co byste měli hledat v AI agentovi pro realitní sektor?
Ne všechny AI v realitním softwaru budou vyhovovat vašim konkrétním potřebám. Některé mohou vynikat v generování potenciálních zákazníků, zatímco jiné jsou lepší v komunikaci s klienty.
Ale ty nejlepší? Postarají se o vše – od prvního kontaktu až po uzavření obchodu – aniž by vaše firma působila dojmem, že ji řídí robot.
Při výběru AI nástroje pro realitní agenty se zaměřte na následující aspekty:
- Generování potenciálních zákazníků: Váš realitní AI nástroj by měl rozlišovat mezi náhodným návštěvníkem a vážným zájemcem, abyste neztráceli čas s potenciálními zákazníky, kteří nemají zájem ✅
- Automatické sledování: Když se sledování zpomalí, potenciální klienti ztrácejí zájem. AI by měla zasáhnout včasnými, personalizovanými zprávami, aby udržela zájem potenciálních zákazníků a konverzace v chodu ✅
- Snadná integrace CRM: Ať už používáte Salesforce, HubSpot nebo CRM specifické pro realitní sektor, váš AI agent by se měl snadno synchronizovat ✅
- Plánování schůzek: Už žádné zdlouhavé e-mailové konverzace! AI by měla automaticky rezervovat prohlídky, posílat připomenutí a aktualizovat kalendáře ✅
- Informace o trhu a pomoc s cenami: AI, která sleduje trendy na trhu a navrhuje konkurenceschopné ceny? To je sen všech profesionálů v oblasti nemovitostí ✅
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Pracujete s citlivými údaji klientů? Ujistěte se, že vaše AI dodržuje přísné standardy ochrany údajů a souladu s předpisy v oblasti nemovitostí ✅
Pokud to uděláte správně, váš AI agent vám nejen ušetří čas, ale také promění potenciální zákazníky ve věrné klienty a udrží vaši firmu na špici.
Podívejme se nyní na nejlepší AI nástroje, které vám to umožní!
👀 Věděli jste, že... Podle McKinsey Global Institute by generativní AI mohla pro realitní odvětví vytvořit hodnotu 110 až 180 miliard dolarů (nebo i více). To je spousta obchodů, dat a dolarů – a to vše automatizovaně!
Nejlepší AI agenti pro realitní kanceláře
Správný AI agent vám pomůže využít tento potenciál, postará se o potenciální zákazníky, následné kroky a komunikaci s klienty, zatímco vy se budete soustředit na uzavření obchodu.
Seznamte se s nejlepšími AI nástroji, které mohou transformovat vaše podnikání v oblasti nemovitostí.
1. ClickUp (nejlepší pro realitní projekty a správu úkolů)
Zabýváte se potenciálními zákazníky, nabídkami nemovitostí a nekonečnou administrativou?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Je to také váš komplexní pomocník v oblasti nemovitostí, který uchovává všechny obchody, klienty a smlouvy přesně tam, kde je potřebujete.
Ať už sledujete potenciální zákazníky, spravujete podrobnosti o nemovitostech a nabídky, plánujete prohlídky nebo zpracováváte smlouvy, ClickUp sjednocuje všechny pohyblivé části do jedné výkonné platformy.
Vlastní agenti autopilota ClickUp
S pomocí agentů Custom Autopilot od ClickUp můžete zefektivnit správu potenciálních zákazníků a prodejní procesy automatizací opakujících se úkolů a zajištěním včasných následných kroků.
Umí:
- Automaticky vytvářejte a přiřazujte úkoly, když jsou přidáni noví potenciální zákazníci.
- Posílejte připomenutí pro následné kroky a důležité prodejní aktivity.
- Aktualizujte stav potenciálních zákazníků a přesouvejte je v prodejním procesu na základě spouštěcích událostí.
- Zveřejňujte oznámení nebo komentáře, když potenciální zákazník dosáhne určité fáze.
- Vytvářejte souhrnné zprávy o pokroku potenciálních zákazníků a prodejních výsledcích.
Díky využití agenta s automatickým řízením mohou prodejní týmy snížit manuální práci, rychleji reagovat na příležitosti a udržovat konzistentní a organizovaný pracovní postup, což v konečném důsledku vede ke zlepšení konverzních poměrů a spokojenosti zákazníků.
ClickUp Brain
Zajímá vás, kde je AI? ClickUp Brain, AI asistent, je vaším vestavěným pomocníkem v oblasti nemovitostí.
Umí generovat popisy nemovitostí pro marketingové účely, shrnout interakce s klienty, implementovat automatizaci pracovních postupů a dokonce i připravovat návrhy následných e-mailů. Postará se o všechnu práci, zatímco vy se můžete soustředit na uzavírání obchodů.
✨ Bonus: Desetinásobně vyšší efektivita vašeho realitního podnikání díky umělé inteligenci ClickUp Brain MAX.
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + webové stránky a najděte své smlouvy, kontrakty a další dokumenty.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou a kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití, které poskytuje informace o vašich konkurentech, změnách v právních předpisech týkajících se nemovitostí a dalších záležitostech.
ClickUp Brain MAX je výkonný desktopový AI pomocník, který vám skutečně rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné spousty AI nástrojů, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentace, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
ClickUp AI Notetaker
Potřebujete spravovat komunikaci s klienty? Použijte ClickUp AI Notetaker k přepisu hovorů, zvýraznění klíčových detailů a vytvoření akčních položek.
S ClickUp můžete také automatizovat následné kroky, přidělování úkolů a schvalování, takže budete mít přehled o všech obchodech bez nutnosti manuální práce.
ClickUp pro správu realitních projektů
ClickUp pro realitní týmy
ClickUp však nabízí mnohem více než jen funkce umělé inteligence. ClickUp pro správu realitních projektů je vaším velínem pro realitní kanceláře, který sjednocuje projekty, plány a interakce s klienty do jednoho pracovního prostoru.
ClickUp Real Estate Suite zahrnuje:
- Rozpočtové plánování: Zmapujte zúčastněné strany, milníky a závislosti a zároveň umožněte rychlé úpravy časového harmonogramu.
- Komplexní plánování: Synchronizujte kalendáře Google a Outlook a spravujte schůzky, prohlídky a podpisy smluv pomocí barevně odlišených zobrazení.
- Nástroje pro lokalizaci: Zobrazte úkoly na interaktivní mapě a ukažte klientům nabídky v okolí, cenová rozpětí a klíčové vybavení, což je ideální pro efektivní plánování prohlídek nemovitostí.
- Řízení projektů a týmů: Využijte dokumenty pro spolupráci při výběru lokalit, územním plánování a smlouvách a tabule pro brainstorming a plánování v rámci řízení realitních projektů.
- Snadná komunikace: Udržujte přehled o plánování, aktualizacích a týmových diskusích díky specializovaným chatovým kanálům.
💡 Tip pro profesionály: Udržujte své obchody v chodu bez nutnosti přecházet mezi aplikacemi. Synchronizujte ClickUp s kalendáři Google a Outlook pro snadné schůzky a prohlídky nemovitostí. Použijte Zapier k načtení dat MLS, abyste měli vše, co potřebujete, přímo na svém pracovišti.
Máte potíže s organizací realitních dat, marketingu a aktualizací klientů? Tyto šablony připravené k okamžitému použití vám pomohou:
- Šablona ClickUp Real Estate Marketing Template zjednodušuje plánování a realizaci kampaní díky strukturovaným pracovním postupům. Organizujte nabídky nemovitostí, plánujte propagační akce a sledujte výkonnost kampaní, abyste zajistili maximální viditelnost každé nemovitosti.
- Šablona tabulky ClickUp Real Estate Spreadsheet Template pomáhá sledovat nabídky, podrobnosti o klientech a transakce na jednom místě. Díky přizpůsobitelným polím a strukturovaným zobrazením můžete nemovitosti snadno kategorizovat a sledovat průběh obchodů.
- Šablona ClickUp Real Estate Newsletter Template usnadňuje vytváření a sdílení aktualit z trhu, zajímavostí o nemovitostech a novinek z oboru. Využijte AI k vytváření poutavého obsahu, personalizaci zpráv a udržení zájmu publika, aniž byste museli trávit hodiny psaním.
Nejlepší funkce ClickUp
- Chatujte se svým týmem v reálném čase a uchovávejte všechny aktualizace o klientech, diskuse o nabídkách a jednání o obchodech na jednom místě pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte a spolupracujte na smlouvách, marketingových plánech a poznámkách o klientech pomocí ClickUp Docs, doplněných o shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence.
- Sledujte každou transakci pomocí ClickUp Tasks nastavením termínů, přiřazením členů týmu a automatizací následných kroků.
- Vizualizujte plány nemovitostí, pracovní postupy a strategie pomocí tabulek ClickUp Whiteboards a proměňte nápady v okamžitě realizovatelné úkoly.
- Mějte přehled o svém podnikání díky dashboardům ClickUp, které sledují nabídky, prodejní kanály a klíčové ukazatele výkonnosti.
⭐️ Bonus: Sestavili jsme seznam šablon pro správu klientů, které vám pomohou začít!
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili s rozsáhlými funkcemi, které šetří čas.
- Mobilní aplikace pokrývá základní funkce, ale postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Christian Gonzalez, administrativní koordinátor v Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, říká:
Je ideální pro správu a monitorování různých projektů pomocí dashboardů a pro práci s klienty, které můžete pozvat jako hosty.
Je ideální pro správu a monitorování různých projektů pomocí dashboardů a pro práci s klienty, které můžete pozvat jako hosty.
🧠 Zajímavost: Očekává se, že realitní trh poroste ročním tempem 2,69 % a do konce desetiletí dosáhne hodnoty 727,80 bilionů dolarů! Nyní je ten správný čas na automatizaci a udržení si náskoku před konkurencí.
2. ChatGPT (nejlepší pro generování popisů nemovitostí a vývoj marketingového obsahu pomocí umělé inteligence)
Realitní agenti již zvládají milion věcí najednou, tak proč nenechat AI, aby se postarala o část z nich? ChatGPT dokáže během několika sekund napsat propracované e-maily, vytvořit poutavé popisy nemovitostí a dokonce i připravit šablony právních dokumentů. To znamená méně času stráveného za obrazovkou a více času věnovaného prodeji nemovitostí.
Nejde však jen o úsporu času. ChatGPT dokáže bleskově odpovědět na dotazy klientů, získat informace o okolí a dokonce pomoci s průzkumem trhu a analýzou cen. Je to jako mít virtuálního asistenta, který je zároveň nástrojem pro marketing nemovitostí.
Díky jeho schopnosti vytvářet skvělý obsah pro sociální média navíc vaše nabídky nezůstanou jen tak ležet, ale skutečně upoutají pozornost.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte nabídky nemovitostí, které zdůrazňují klíčové vlastnosti a přitahují kupující.
- Automatizujte komunikaci s klienty pomocí e-mailů, následných zpráv a personalizovaných zpráv.
- Analyzujte tržní trendy a shrňte údaje o cenách pro informované rozhodování.
- Vytvářejte právní dokumenty, jako jsou smlouvy, nájemní smlouvy a prohlášení.
- Vytvářejte marketingový obsah, včetně blogových příspěvků, newsletterů a reklam na sociálních sítích.
Omezení ChatGPT
- Mohou generovat zaujaté nebo nepřesné informace, proto je nezbytná lidská kontrola, aby se předešlo chybám.
- Text generovaný umělou inteligencí může být fádní a nemusí odrážet identitu vaší značky, což ho činí nespolehlivým pro celé blogové příspěvky.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 720 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
3. Zillow (nejlepší pro prohlížení realitních nabídek a odhadování hodnoty nemovitostí)
Úspěch v oblasti nemovitostí začíná správnými nástroji a Zillow je jeden z těch, které byste neměli přehlédnout. Ať už kupujete, prodáváte nebo pronajímáte, Zillow vám dává svět nemovitostí na dosah ruky. Stal se nepostradatelným centrem pro informace o nemovitostech, od hledání vysněných domů až po získání bezplatných odhadů hodnoty nemovitostí pomocí Zestimates.
Kromě své vlajkové lodi, webové stránky a aplikace, vlastní Zillow také Zillow Rentals, Zillow Premier Agent a Zillow Home Loans. Potřebujete více možností? Zillow provozuje také HotPads a Out East pro vyhledávání pronájmů a StreetEasy a Trulia pro realitní inzeráty.
Nejlepší funkce Zillow
- Odhadněte hodnotu nemovitosti pomocí AI nástroje Zestimates a získejte rychlý přehled o trhu.
- Prohlédněte si nemovitosti na dálku pomocí 3D prohlídek interiérů a získejte detailní virtuální zážitek.
- Najděte domy rychleji pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů podle ceny, vlastností a umístění.
- Spojte se s nejlépe hodnocenými profesionály prostřednictvím Zillow Premier Agent a získejte odborné poradenství.
- Spravujte pronájmy pomocí aplikace a platebního systému Zillow.
- Vypočítejte náklady na úvěr pomocí hypoteční kalkulačky a odhadněte měsíční splátky.
Omezení Zillow
- Odhady hodnoty nemovitostí (Zestimates) mohou být někdy nepřesné, proto jsou stále nezbytné profesionální odhady.
- Inzeráty typu „na prodej přímo od majitele“ (FSBO) nemají takovou viditelnost jako nemovitosti inzerované realitními agenty.
Ceny Zillow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zillow
- G2: 4,1/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Zillow?
Recenze G2 říká:
Webová stránka nebo aplikace je velmi snadno použitelná a intuitivní. Nahrávání nabídek je také snadné a máte možnost vyhledávat jakékoli lokality.
Webová stránka nebo aplikace je velmi snadno použitelná a intuitivní. Nahrávání nabídek je také snadné a máte možnost vyhledávat jakékoli lokality.
4. Reonomy (nejlepší pro výzkum nemovitostí a analýzu tržních trendů)
Díky informacím z různých zdrojů poskytuje Reonomy údaje o vlastnictví, historii transakcí a tržních trendech pro více než 50 milionů nemovitostí v USA – vše na jednom místě. Už nemusíte prohledávat roztříštěné informace; Reonomy vám vše poskytne na dosah ruky.
Reonomy pomáhá uživatelům nejen s daty, ale také s vyhledáváním mimotržních obchodů, analýzou dluhových struktur a navazováním kontaktů s klíčovými rozhodovacími činiteli. Jeho inteligentní filtrovací nástroje usnadňují vyhledávání potenciálních zákazníků, takže investoři, makléři a developeři mohou rychle najít ty nejlepší příležitosti.
Nejlepší funkce Reonomy
- Získejte podrobné informace o vlastnictví nemovitostí díky úplným záznamům o nemovitostech a transparentnosti LLC.
- Prozkoumejte historii nemovitosti pomocí záznamů o transakcích, údajů o hypotékách a trendů prodeje.
- Najděte nabídky mimo trh pomocí AI k identifikaci potenciálních prodejců.
- Analyzujte tržní trendy s přehledem o hodnotách nemovitostí, dluzích a leasingových aktivitách.
- Generujte potenciální zákazníky pomocí filtrů pro lokalitu, typ majetku a finanční údaje.
- Posuďte zadlužení nemovitosti na základě historie hypoték a nesplacených úvěrů.
Omezení Reonomy
- Data nejsou vždy stoprocentně přesná, proto je nutné je porovnávat s původními záznamy.
- Omezené informace o rezidenčních nemovitostech, protože se zaměřujeme výhradně na komerční nemovitosti.
Ceny Reonomy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Reonomy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Reonomy?
Recenze Capterra uvádí
Nejvýraznější funkcí je schopnost najít správné informace o majitelích. Produkt je snadno použitelný. Integrace s mými stávajícími obchodními procesy proběhla bezchybně.
Nejvýraznější funkcí je schopnost najít správné informace o majitelích. Produkt je snadno použitelný. Integrace s mými stávajícími obchodními procesy proběhla bezchybně.
5. Homebot (nejlepší pro sledování hodnoty nemovitostí pomocí umělé inteligence, monitorování vlastního kapitálu a chytrá rozhodnutí v oblasti nemovitostí)
Vlastnictví nemovitosti není jen o koupi domu, ale také o chytrých finančních rozhodnutích. A právě v tom vám pomůže Homebot.
Tato platforma založená na umělé inteligenci pomáhá majitelům nemovitostí a kupujícím sledovat hodnotu nemovitostí, monitorovat vlastní kapitál a objevovat příležitosti k refinancování nebo investování. Je to jako osobní finanční panel, ale pro nemovitosti.
Homebot je nejen pomocníkem pro majitele nemovitostí, ale také pro realitní makléře a poskytovatele úvěrů. Díky automatizovaným, datově podloženým informacím mohou odborníci zůstat v kontaktu se svými klienty a nabízet jim doporučení na míru ohledně prodeje, refinancování nebo investic.
Nejlepší funkce Homebotu
- Sledujte hodnotu nemovitosti díky aktualizacím odhadované hodnoty a růstu kapitálu založeným na umělé inteligenci.
- Prozkoumejte možnosti refinancování s hypotečními sazbami v reálném čase a potenciálními úsporami.
- Sledujte trendy na trhu a změny hodnoty nemovitostí v jednotlivých čtvrtích.
- Identifikujte investiční příležitosti analýzou příjmů z pronájmu a životaschopnosti druhých domů.
- Zaujměte klienty personalizovanými zprávami o financování nemovitostí, aby byli vždy informováni.
Omezení Homebotu
- Omezené možnosti přizpůsobení pro agenty, kteří chtějí mít větší kontrolu nad brandingem a interakcemi s klienty.
- Není ideální pro komerční nemovitosti, protože platforma se zaměřuje na trh s rezidenčními nemovitostmi.
Ceny Homebot
- Agent starter: 50 $/měsíc + jednorázový poplatek za nastavení 50 $
- Partnerský agent: 25 $/měsíc + jednorázový poplatek za zřízení 50 $
- Růst: 100 $/měsíc pro týmy agentů
Hodnocení a recenze Homebot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V minulosti oslavovali majitelé nemovitostí, kteří splatili hypotéku, tento milník tím, že na své domy pověsili plakety s orlem – něco jako trofej za vítězství v boji s dluhy! Tyto ozdoby, známé jako „freedom flyers“ (letci svobody), lze dodnes vidět na některých domech.
6. Realtor.com (nejlepší pro real-time, MLS ověřené nabídky a přehledy trhu)
Hledáte ideální místo? Prodáváte a chcete nejnovější informace o trhu? Jen vás zajímají ceny nemovitostí? Realtor.com čerpá data v reálném čase přímo z výpisů MLS, takže vždy pracujete s nejaktuálnějšími a nejpřesnějšími informacemi – žádné zastaralé překvapení, jen skutečná fakta.
Ale nejde jen o nabídky nemovitostí. Vyhledávací filtry založené na umělé inteligenci pomáhají kupujícím najít ideální nemovitost, podrobné informace o okolí odhalují vše od kriminality po hodnocení škol a nástroje pro výpočet dostupnosti přehledně rozkládají náklady na hypotéku.
Služba Realtor.com agent matching service navíc umožňuje kupujícím a prodávajícím spojit se s nejlépe hodnocenými realitními profesionály pro správu nemovitostí.
Nejlepší funkce Realtor.com
- Procházejte nabídky ověřené MLS a získejte přesné a aktuální údaje o nemovitostech.
- Pomocí filtrů založených na umělé inteligenci vyhledávejte domy podle ceny, vybavení a životního stylu.
- Prozkoumejte informace o okolí, včetně statistik kriminality, hodnocení škol a tržních trendů.
- Vypočítejte náklady na hypotéku pomocí nástrojů pro posouzení dostupnosti a sledování sazeb v reálném čase.
- Získejte okamžité odhady hodnoty nemovitostí pomocí datové analýzy RealEstimate.
- Spojte se s nejlepšími agenty prostřednictvím služby pro vyhledávání agentů a získejte odborné poradenství.
Omezení Realtor.com
- Aktualizace seznamů mohou mít mírné zpoždění, protože závisí na synchronizačních časech MLS.
- Nezahrnuty jsou všechny nabídky FSBO, což může potenciálně omezit možnosti mimo trh.
Ceny Realtor.com
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Realtor.com
- G2: 3,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Realtor.com?
Recenze G2 říká:
Porovnání cen je snadné. Můžete také zadat cenové rozpětí a konkrétní oblast. Koupit nebo prodat. Pronajmout nebo pronajmout. Na realtor.com je vše v pořádku. Vše máte na dosah ruky.
Porovnání cen je snadné. Můžete také zadat cenové rozpětí a konkrétní oblast. Koupit nebo prodat. Pronajmout nebo pronajmout. Na realtor.com je vše v pořádku. Vše máte na dosah ruky.
7. HouseCanary (nejlepší pro oceňování nemovitostí a investiční analýzy založené na umělé inteligenci)
Ať už hledáte další investici do SFR, zefektivňujete pracovní postupy v oblasti úvěrů nebo zlepšujete vztahy se zákazníky, HouseCanary vám poskytne informace, které přinesou výsledky.
HouseCanary si klade za cíl proměnit data v akci. Díky své AI funkcionalitě a hloubkové analýze trhu pomáhá investorům, věřitelům a realitním profesionálům činit chytřejší rozhodnutí v reálném čase.
Nejlepší funkce HouseCanary
- Získejte informace o realitním trhu založené na umělé inteligenci s CanaryAI pro chytřejší rozhodování.
- Objevte nejlepší investiční příležitosti v oblasti SFR s Instant Insights
- Automatizujte a optimalizujte investiční a úvěrové strategie pomocí programatických dat.
- Získejte zákazníky a zvyšte jejich loajalitu pomocí platformy pro zapojení zákazníků.
- Předvídejte tržní trendy a změny hodnoty nemovitostí pomocí pokročilého prognózování trhu.
Omezení HouseCanary
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat pokročilé analytické funkce a funkce za náročné na ovládání.
- Prémiové ceny jsou ideální pro institucionální investory a věřitele.
Ceny HouseCanary
- Základní: 19 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Týmy: 199 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HouseCanary
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. RealScout (nejlepší pro personalizované vyhledávání nemovitostí a posílení spolupráce s klienty)
Díky kombinaci dat MLS s umělou inteligencí pomáhá RealScout agentům poskytovat hyperpersonalizovaná doporučení nemovitostí na základě toho, co kupující skutečně chtějí. Nejedná se pouze o další platformu pro vyhledávání nemovitostí – je navržena tak, aby realitní agenti a jejich klienti byli vždy na stejné vlně.
Na rozdíl od běžných realitních portálů poskytuje RealScout agentům plnou kontrolu nad vyhledáváním. Umožňuje jim zaujmout klienty pomocí srovnání nemovitostí, přehledů o trhu a automatických upozornění.
Nejlepší funkce RealScout
- Spojte kupující s pomocí AI, která filtruje nabídky nemovitostí podle preferencí klientů.
- Udržujte zájem klientů pomocí upozornění na nemovitosti s vaší značkou a aktualizací trhu v reálném čase.
- Porovnávejte nemovitosti vedle sebe s informacemi o cenových trendech, vlastnostech a místních datech.
- Identifikujte potenciální prodejce ještě předtím, než zveřejní svou nabídku, pomocí prediktivní analýzy.
- Posilte spolupráci mezi agenty a klienty pomocí interaktivního vyhledávání, které buduje důvěru.
Omezení RealScout
- Omezeno na zúčastněné MLS, takže dostupnost se liší podle regionu.
- Platforma zaměřená na agenty, což znamená, že kupující ji nemohou používat samostatně.
Ceny RealScout
- Agent: 99 $/měsíc/licence
- Tým: 249 $/měsíc za 2 licence
- Makléřství: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze RealScout
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o RealScout?
Tento nástroj je velmi užitečný pro realitní agenty, kteří pracují s kupujícími. Je snadno použitelný a pomáhá rozvíjet potenciální zákazníky.
Tento nástroj je velmi užitečný pro realitní agenty, kteří pracují s kupujícími. Je snadno použitelný a pomáhá rozvíjet potenciální zákazníky.
9. Roof AI (nejlepší pro automatizaci získávání potenciálních zákazníků a zapojení klientů pomocí AI)
Roof AI, vytvořený pro realitní kanceláře, správce nemovitostí, věřitele a realitní týmy, oslovuje návštěvníky webových stránek, okamžitě odpovídá na dotazy a pečuje o potenciální zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Není to jen chatbot, ale také realitní AI agent, navržený tak, aby automaticky zachycoval, kvalifikoval a převáděl potenciální zákazníky.
Roof AI se také nespoléhá na předem připravené odpovědi. Rozumí záměrům kupujících a prodávajících a poskytuje hyperpersonalizovaná doporučení na základě chování uživatelů a tržních podmínek. Navíc se integruje s vaším CRM pro realitní kanceláře, takže máte přehled o všech svých projektech.
Nejlepší funkce Roof AI
- Automatizujte získávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků pomocí konverzací řízených umělou inteligencí, které identifikují seriózní kupující a prodávající.
- Zaujměte návštěvníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, okamžitými odpověďmi na dotazy týkající se nemovitostí, financování a požadavky na služby.
- Poskytujte hyperpersonalizovaná doporučení nemovitostí na základě chování uživatelů a údajů o trhu.
- Hladce integrujte do svého CRM systému, abyste mohli organizovat potenciální zákazníky a zlepšit efektivitu následných aktivit.
- Analyzujte chování a trendy potenciálních zákazníků pomocí informací v reálném čase a vylepšete své marketingové strategie.
Omezení Roof AI
- Omezené možnosti přizpůsobení, protože odpovědi vycházejí z předem vycvičených modelů AI.
- Vyžaduje nastavení integrace, které může v závislosti na stávajících systémech trvat delší dobu.
Ceny Roof AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Roof AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Udržujte si náskok díky šablonám CRM pro realitní kanceláře – předem navrženým pracovním postupům, které zjednodušují sledování potenciálních zákazníků, správu obchodů a komunikaci s klienty, takže vám nic neunikne.
10. Reimagine Home (nejlepší pro vytváření fotorealistických návrhů interiérů generovaných umělou inteligencí pro inscenování, renovace a proměny dekorů)
Potřebujete připravit prázdný dům k prodeji? Přestavět prostor? Vyzkoušet různé styly? Reimagine Home může být právě tím nástrojem, který potřebujete. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund vám Reimagine Home dodá realistické, fotorealistické vizualizace, které každou nemovitost rozzáří.
Čím se odlišuje? Stylovými výstupy, které odpovídají nejnovějším designovým trendům, a maximální přizpůsobitelností pro dokonalé vyladění. A také bleskovými výsledky, na které nebudete dlouho čekat.
Ať už se jedná o virtuální inscenování, renovace nebo změny dispozice, Reimagine Home udržuje nabídky vizuálně konzistentní a připravené pro trh s nemovitostmi. Navíc se díky škálovatelnému API snadno integruje do jakékoli realitní platformy.
Nejlepší funkce Reimagine Home
- Virtuálně zařiďte prázdné místnosti nábytkem a dekoracemi generovanými umělou inteligencí, abyste vylepšili nabídky nemovitostí.
- Okamžitě přepracujte interiéry experimentováním se styly, barvami a rozvržením.
- Vizualizujte renovace ještě před zahájením prací, abyste mohli předvést možnosti přestavby.
- Vytvářejte designové možnosti přizpůsobené preferencím kupujících pro personalizovaná doporučení.
- Vytvářejte fotorealistické obrázky, které zvýší zájem a přilákají více kupujících.
Přehodnoťte omezení domova
- Obrázky generované umělou inteligencí mohou postrádat možnost přizpůsobení, což omezuje kontrolu nad jemnějšími detaily designu.
- Nejvhodnější pro vizuální prezentace, protože neposkytuje architektonické ani strukturální plánování.
Reimagine Home – stanovení ceny
- Základní: 14 $/měsíc
- Optimální: 29 $/měsíc
- Pokročilá: 49 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
Reimagine Home – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Najděte perfektního AI agenta pro realitní kanceláře pro vaše podnikání
AI agenti jsou rozhodně tou správnou volbou, pokud pracujete v realitní společnosti. Pokud však máte pocit, že váš současný nástroj má omezené možnosti – ať už se jedná o zastaralé funkce, nedostatek možností přizpůsobení nebo neohrabané integrace – možná je čas na upgrade.
Správný agent umělé inteligence by měl zefektivnit váš pracovní postup, zlepšit interakci s klienty a přizpůsobit se vašim obchodním potřebám.
Na rozdíl od univerzálních řešení kombinuje ClickUp automatizaci, spolupráci v reálném čase a přizpůsobitelné pracovní postupy, aby vaše realitní operace proběhly hladce. Od správy potenciálních zákazníků po sledování obchodů, vše zůstává bez námahy synchronizováno.
