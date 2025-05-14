10 nejlepších konkurentů Buildertrend v oblasti řízení stavebních projektů

Honíte subdodavatele, kteří neodpovídají na telefony, prohrabujete se hromadami papírů, abyste našli jedno povolení, a snažíte se vysvětlit klientovi, proč máte třídenní zpoždění.
Správný software pro řízení stavebních projektů může vyřešit mnoho z těchto problémů.
Buildertrend je velkým jménem v oboru, ale není to jediná možnost. Možná potřebujete flexibilnější rozpočtování nebo lepší správu dokumentů. Možná ceny Buildertrendu neodpovídají vašemu rozpočtu.
Ať už je váš případ jakýkoli, shromáždili jsme nejlepší alternativy Buildertrend, které vám pomohou řídit váš příští projekt bez starostí. Od bytové výstavby po investiční projekty – tyto nástroje pomohou profesionálům, jako jste vy, mít přehled o každém detailu.
Podívejme se na nejlepší konkurenty Buildertrend, které stojí za to pro stavební firmy vyzkoušet!
Nejlepší konkurenti Buildertrend v kostce
Zde je přehled nejlepších alternativ, které Buildertrend předčí👇🏽
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Ganttovy diagramy a přehledy pracovní zátěže pro plánování, spolupráce v reálném čase prostřednictvím chatu, komentářů a dokumentů, automatizace AI pomocí ClickUp Brain.
|Ideální pro všechny týmy – od živnostníků po velké podniky – které potřebují plně přizpůsobitelné řízení stavebních projektů a rozpočtu.
|K dispozici je bezplatný plán; k dispozici jsou přizpůsobení pro podniky.
|Procore
|Odvětvové nástroje pro rozpočtování a finance, více než 400 integrací, mobilní přístup s fotodokumentací
|Nejlepší pro velké stavební firmy, které řídí komplexní projekty s více zúčastněnými stranami.
|Ceny na míru
|Vedoucí stavby
|Sledování nákladů na zakázky a CRM, nástroje pro bezpečnost a dodržování předpisů OSHA, plánování pomocí Ganttových diagramů a kalendářů.
|Nejlepší pro malé stavební firmy, které potřebují cenově dostupné komplexní řešení pro správu projektů.
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc.
|Fieldwire
|Anotace plánů a sledování úkolů přímo na místě, offline přístup pro vzdálené týmy, správa seznamů nedostatků a žádostí o informace.
|Nejlepší pro středně velké týmy v terénu, které potřebují koordinaci na staveništi v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 54 USD/uživatel/měsíc.
|Autodesk Construction Cloud
|Spolupráce BIM a detekce kolizí modelů, rizika a prognózy založené na umělé inteligenci, integrace AutoCAD a Revit.
|Ideální pro podniky a týmy zabývající se návrhem a výstavbou, které potřebují integrované nástroje pro stavebnictví a design.
|Placené tarify začínají na 145 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro neomezený počet uživatelů.
|JobNimbus
|CRM se sledováním zakázek a následnými kroky, nákup materiálu s cenami dodavatelů, integrace QuickBooks
|Nejlepší pro dodavatele střešních krytin a exteriérů, kteří spravují materiály, potenciální zákazníky a průběh prací.
|Ceny na míru
|CoConstruct
|Klientské portály pro aktualizace a schvalování, sledování rozpočtu a výběru v reálném čase, správa nákupů a změn objednávek.
|Ideální pro stavitele a renovátory na míru, kteří chtějí zefektivnit komunikaci s klienty.
|Ceny na míru
|Buildxact
|Nástroje pro odhad nákladů a tvorbu nabídek, správa dodavatelů a rozpočtování, plánování s automatickými připomenutími.
|Ideální pro malé a střední stavební firmy a řemeslníky, kteří potřebují rychlé odhady a přehled o projektech.
|Placené tarify začínají na 169 $/měsíc.
|Smartsheet
|Zobrazení ve stylu tabulky s automatizací, dashboardy v reálném čase a podmíněnými upozorněními, integrace s Procore, Autodesk a QuickBooks.
|Nejlepší pro střední a velké týmy, které preferují pracovní postupy podobné Excelu s větší flexibilitou.
|Placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; k dispozici jsou také individuální ceny pro podniky.
|Houzz Pro
|3D půdorysy a vizuální návrhy, portály pro spolupráci s klienty, nástroje pro generování potenciálních zákazníků a reklamní nástroje.
|Ideální pro designéry a stavební firmy, které chtějí přilákat klienty a spravovat celý životní cyklus projektu.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (30 dní); placené tarify začínají na 149 USD/měsíc.
Co byste měli hledat u konkurentů Buildertrend?
Při hodnocení konkurentů Buildertrend se zaměřte na klíčové funkce, které nejlépe odpovídají vašim potřebám v oblasti řízení stavebních projektů. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Plánování projektů: Ganttovy diagramy, sledování úkolů, závislosti a aktualizace v reálném čase, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Rozpočtování a sledování nákladů: Vytváření odhadů, správa změnových příkazů a finanční reporting, abyste přesně věděli, kde a jak můžete ušetřit náklady.
- Správa stavebních dokumentů: Centralizované úložiště pro plány, smlouvy a povolení s snadným přístupem a intuitivním vyhledáváním pro stavební profesionály.
- Týmová spolupráce: nástroje pro zasílání zpráv, přidělování úkolů a mobilní přístup pro propojení týmů na staveništi.
- Správa klientů a subdodavatelů: Hladká koordinace s dodavateli, automatizované fakturace a sledování plateb
- Přizpůsobení a integrace: přizpůsobivé pracovní postupy, které se propojují s účetním softwarem, CRM pro stavebnictví a návrhovými nástroji, takže neztrácíte čas ani peníze.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní s minimální náročností na zaučení pro rychlé osvojení
- Mobilní přístupnost: Plně funkční aplikace pro správu stavebních projektů na cestách.
- Reporting a analytika: Datové informace pro sledování pokroku a zlepšení efektivity práce, aby každý projekt byl ziskový a dodán včas.
- Zákaznická podpora: Spolehlivá pomoc prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu při řešení problémů – protože určitě nemáte čas číst stránku za stránkou dokumentace nápovědy, abyste nakonec skončili tam, kde jste začali.
👀 Věděli jste, že... Stavební průmysl v příštím desetiletí každoročně vytvoří přibližně 45 800 pracovních míst pro stavební manažery. To znamená spoustu ochranných přileb a projektových plánů!
10 nejlepších konkurentů Buildertrend, které byste měli letos vyzkoušet
Níže najdete náš podrobný přehled nejlepších alternativ Buildertrend, které můžete zvážit pro stavební trh:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení stavebních projektů a komunikaci)
ClickUp není jen další nástroj pro řízení projektů – je to všeobecná aplikace pro práci. S ClickUp pro stavební týmy můžete dodržovat harmonogramy stavebních prací bez chaosu a řešit projekty s menším stresem a větší kontrolou.
Na rozdíl od BuilderTrend, ClickUp usnadňuje plánování pomocí Ganttových diagramů souvisejících se stavebnictvím, které zobrazují závislosti projektu v přehledném vizuálním formátu.
Jak? Seznamte se s Ganttovým diagramem v ClickUp, který týmům pomáhá sledovat klíčové milníky, jako jsou schválení povolení, inspekce a termíny dodání, a zajišťuje, že nebudou zmeškány žádné důležité termíny.
Zde je stručný návod k nastavení Ganttova diagramu v ClickUp:
Pomocí ClickUp můžete nastavit připomenutí nadcházejících úkolů, automaticky informovat týmy o blížících se termínech a dokonce vytvářet opakující se úkoly pro pravidelné kontroly staveniště nebo schůzky o postupu prací.
A to není vše. Každý úkol v ClickUp obsahuje vlastní pole ClickUp, do kterých můžete zaznamenávat důležité podrobnosti, jako jsou potřebné materiály, aktualizace stavu a odhadované hodiny. Můžete také přidat kontrolní seznamy pro vícefázové úkoly, které jsou ideální pro sledování bezpečnostních protokolů, údržby zařízení, aktualizací projektů nebo požadavků na dodržování předpisů.
ClickUp zajišťuje maximální efektivitu výstavby propojením týmů, ať už v kanceláři nebo na stavbě. Pracovníci v terénu mohou aktualizovat úkoly, sdílet fotografie a zanechávat poznámky – bez nutnosti dalších cest.
ClickUp nabízí více než jen sledování úkolů – poskytuje vám kompletní přehled o projektu na první pohled. Přizpůsobitelné panely ClickUp konsolidují pokrok, stavební rozpočty, termíny a výkonnost týmu.
Na druhou stranu, zobrazení pracovní zátěže pomáhá předcházet nadměrnému přidělování a nedostatečnému využití kapacit, čímž eliminuje zpoždění.
S více než 15 zobrazeními se ClickUp přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Používejte seznamy pro organizaci, Kanban tabule pro sledování nebo myšlenkové mapy pro plánování. Integrované finanční nástroje vám navíc umožňují sledovat rozpočty, náklady na materiál a platby dodavatelům v reálném čase – vše na jednom místě.
ClickUp vyniká jako alternativa k Buildertrend tím, že vám umožňuje prohlížet podklady, schvalovat žádosti o informace (RFI) a vkládat poznámky do výkresů přímo na jednom místě.
Můžete dokonce pozvat klienty nebo externí dodavatele s přizpůsobenými oprávněními k prohlížení, čímž zajistíte hladkou spolupráci bez rizika úniku citlivých údajů.
Pokud věci stále nejsou tak snadné, jak byste si přáli, použijte šablonu ClickUp Construction Management Template. Je navržena speciálně pro stavební týmy, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím dodržovat harmonogram projektů a zajistit, aby byly zohledněny všechny detaily.
Šablona také obsahuje předem připravené dokumenty, které umožňují úpravy a spolupráci v reálném čase. Ať už potřebujete ukládat plány, vytvářet specifikace stavby, připravovat stavební nabídky nebo sledovat žádosti o informace, vše můžete mít na jednom centrálním místě, které je přístupné celému týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte podrobné kontrolní seznamy pro bezpečnostní kontroly, objednávky materiálu a kontroly kvality.
- Ukládejte a přistupujte k projektovým plánům, povolení, smlouvám a bezpečnostním protokolům na jednom místě.
- Komunikujte v reálném čase s vedoucími stavenišť, dodavateli a zúčastněnými stranami pomocí komentářů k úkolům a integrovaného chatu ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Nakreslete pracovní postupy, zmapujte rozvržení staveniště a vizuálně brainstormujte nápady pomocí tabule ClickUp Whiteboards.
- Nastavte automatické aktualizace stavu, upomínky faktur a schvalovací pracovní postupy, abyste ušetřili čas pomocí umělé inteligence ve stavebních pracovních postupech s ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují naučení se používání za náročné.
- Chybí integrovaná správa BIM nebo RFI (i když přizpůsobení a integrace pomáhají tuto mezeru překlenout).
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze G2 uvádí, že ClickUp je „nejlepším přítelem architekta“:
ClickUp je aplikace, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila multidisciplinárnímu světu architektury a stavebnictví. Rád používám jejich různé šablony, přizpůsobuji je svým potřebám a využívám je v praxi.
ClickUp je aplikace, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila multidisciplinárnímu světu architektury a stavebnictví. Rád používám jejich různé šablony, přizpůsobuji je svým potřebám a využívám je v praxi.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem jsou 4krát častěji nuceny používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
2. Procore (nejlepší pro řízení projektů na podnikové úrovni)
Pro velké stavební firmy a generální dodavatele, kteří realizují komplexní projekty s více zúčastněnými stranami, je Procore spolehlivou volbou.
Vyniká centralizací komunikace, což týmům umožňuje spravovat žádosti o informace, podklady a změny objednávek a zároveň udržovat všechny zúčastněné strany informované po celou dobu trvání projektu.
Funkce denního protokolu umožňuje vedoucím pracovníkům v terénu zaznamenávat údaje o počasí, pracovní síle a materiálech v reálném čase, což zajišťuje hladkou koordinaci s kancelářskými týmy.
👀 Věděli jste, že... V roce 2020 dosáhl globální stavební průmysl tržeb přes 12,6 bilionu dolarů, čímž si upevnil své místo jako jeden z největších a nejziskovějších sektorů na světě.
Nejlepší funkce Procore
- Využijte rozpočtové a finanční nástroje ke sledování nákladů, správě faktur a prevenci překročení rozpočtu.
- Integrujte více než 400 nástrojů třetích stran, včetně účetního a plánovacího softwaru.
- Přístup k mobilní aplikaci s offline přístupem pro aktualizace na místě a fotografickou dokumentaci.
Omezení Procore
- Ceny mohou být pro menší firmy příliš vysoké.
- Omezená offline funkčnost pro vzdálená pracoviště ve srovnání s jinými alternativami Procore.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
3. Contractor Foreman (nejlepší pro malé stavební firmy)
Pokud potřebujete kompletní sadu nástrojů pro malé stavební firmy, Contractor Foreman je pro vás ideální volbou. Nabízí správu projektů, sledování času, odhady a fakturaci – vše na jedné platformě.
Díky více než 35 integrovaným funkcím mohou malé týmy zpracovávat vše od bezpečnostních protokolů po žádosti o informace na jedné platformě, což eliminuje potřebu více aplikací pro větší týmy.
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Sledujte náklady na zakázky a rozpočty, abyste měli přehled o výdajích a ziskovosti.
- Spravujte vztahy s klienty a prodejní kanály pomocí integrovaného CRM.
- Plánujte projekty pomocí Ganttových diagramů, kalendářových zobrazení a automatických připomínek.
- Zajistěte dodržování bezpečnostních předpisů pomocí nástrojů pro hlášení incidentů a dokumentaci OSHA.
Omezení pro vedoucího stavby
- Zastaralé rozhraní ve srovnání s jinými nástroji
- Omezené pokročilé mobilní funkce
Ceny pro vedoucího stavby
- Základní: 49 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Plus: 125 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 166 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 249 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze dodavatelů a vedoucích stavebních prací
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 670 recenzí)
4. Fieldwire (nejlepší pro koordinaci týmu na místě)
Fieldwire je navržen pro hladkou koordinaci terénu a kanceláře a umožňuje přiřazování úkolů a spolupráci na stavebních projektech v reálném čase přímo z místa výkonu práce.
Výjimečnou funkcí tohoto softwaru pro řízení staveb je správa plánů. Umožňuje uživatelům okamžitě nahrávat, opatřovat poznámkami a sdílet plány, takže všichni pracují s nejnovější verzí.
Seznamy úkolů a kontrolní seznamy pomáhají udržovat kontrolu kvality, zatímco offline přístup zajišťuje produktivitu vzdálených týmů.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Spravujte úkoly s přiřazenými prioritami, abyste zajistili efektivní postup prací.
- Prohlížejte a označujte plány pro přístup k výkresům na místě a okamžité poznámky.
- Sledujte problémy pomocí fotodokumentace a spravujte seznamy nedodělků a inspekce.
- Pracujte offline v odlehlých oblastech s přístupem k nezbytným nástrojům přímo v terénu.
- Zjednodušte správu žádostí o informace a podání pro snadnou komunikaci mezi terénem a kanceláří.
Omezení Fieldwire
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s většími platformami
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů by mohly být robustnější.
Ceny Fieldwire
- Základní: Zdarma
- Pro: 54 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 74 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 104 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fieldwire
Uživatel Capterra uvádí:
Jeden z mála softwarových programů, který spojuje nákup, řízení projektů a práci v terénu.
Jeden z mála softwarových programů, který spojuje nákup, řízení projektů a práci v terénu.
💡 Tip pro profesionály: V stavebním průmyslu je nezbytné budovat silnou síť kontaktů. Účastněte se odborných akcí, vstupte do profesních organizací a navazujte kontakty s mentory a kolegy, abyste si otevřeli nové příležitosti a udrželi si náskok.
5. Autodesk Construction Cloud (nejlepší pro integrovanou správu projektů a spolupráci při navrhování)
Pokud hledáte nástroj, který kombinuje řízení staveb s kolaborací při navrhování, Autodesk Construction Cloud je pro vás ideální volbou, zejména pokud se jedná o rozsáhlý projekt.
Centralizuje žádosti o informace, podklady a aktualizace postupu na jedné platformě, čímž zajišťuje, že týmy mají přístup k přesným a aktuálním informacím.
Jeho nástroje pro spolupráci při navrhování umožňují architektům, inženýrům a dodavatelům prohlížet modely a poskytovat k nim zpětnou vazbu v reálném čase, čímž se minimalizují zpoždění způsobená nedorozuměním.
Nejlepší funkce Autodesk Construction Cloud
- Spolupracujte na modelování stavebních informací (BIM) s plynulým prohlížením v cloudu a detekcí kolizí.
- Sledujte verze dokumentů a spravujte změny v plánech, žádostech o informace a podkladech.
- Využijte analytické nástroje založené na umělé inteligenci pro hodnocení rizik a prognózy projektů.
- Integrujte s AutoCAD, Revit a dalšími nástroji Autodesk pro komplexní pracovní postupy od návrhu po výstavbu.
- Získejte přístup k mobilním nástrojům s pokročilými funkcemi pro vkládání poznámek a sledování problémů v reálném čase.
Omezení Autodesk Construction Cloud
- Pro menší firmy nebo projekty to může být nákladné.
- Náročné osvojování pro týmy, které nejsou obeznámeny s ekosystémem Autodesk.
Ceny Autodesk Construction Cloud
- 145 $/měsíc na uživatele
- Individuální ceny pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Autodesk Construction Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 200 recenzí)
6. JobNimbus (nejlepší pro dodavatele střešních krytin a exteriérů)
JobNimbus nabízí hybridní systém pro řízení projektů a CRM, který pomáhá dodavatelům spravovat a sledovat zakázky, automatizovat následné činnosti a udržovat pořádek ve financích.
Díky automatizaci následných kroků, připomínek a fakturace v JobNimbus se dodavatelé mohou vyhnout honbě za klienty nebo ruční aktualizaci každého kroku projektu.
Vzhledem k tomu, že mnoho dodavatelů střešních krytin a obkladů spolupracuje s konkrétními dodavateli materiálů, JobNimbus jim umožňuje přímo načítat ceny dodavatelů, generovat objednávky, přidělovat úkoly a dokonce sledovat dodávky projektů v rámci platformy.
Nejlepší funkce JobNimbus
- Sledujte potenciální zákazníky, odhady a projekty pomocí drag-and-drop pracovního pipeline.
- Spravujte objednávky materiálu a dodavatele pro zefektivnění nákupu.
- Nahrávejte fotografie a hlášení o aktualizacích z terénu pomocí mobilní aplikace.
- Integrujte QuickBooks pro plynulé účetnictví a finanční sledování.
Omezení JobNimbus
- Někteří uživatelé hlásí časté poruchy a problémy s navigací.
- Vyžaduje čas na úplnou integraci do pracovních postupů.
Ceny JobNimbus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze JobNimbus
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o JobNimbus
Recenze G2 říká:
Líbí se mi možnost rychle a snadno vytvářet přizpůsobené zprávy a také to, že vytváření kontaktů/úkolů/pracovních pozic je relativně snadné. Skvělý je také koncept tabulek a možnost klikat/přetahovat kontakty podle potřeby.
Líbí se mi možnost rychle a snadno vytvářet přizpůsobené zprávy a také to, že vytváření kontaktů/úkolů/pracovních pozic je relativně snadné. Skvělý je také koncept tabulek a možnost klikat/přetahovat kontakty podle potřeby.
👀 Věděli jste, že... V americkém stavebnictví je rozdíl v odměňování žen a mužů menší než ve většině ostatních odvětví.
7. CoConstruct (nejlepší pro stavitele a renovátory domů na míru)
Představte si, že stavíte dům na míru bez neustálého chaotického dohadování. Právě k tomu slouží CoConstruct.
Zefektivňuje komunikaci s klienty, řízení projektů a sledování financí na jednom centralizovaném místě. Navíc díky vynikajícímu klientskému portálu jsou majitelé domů neustále v obraze – mohou sledovat aktualizace, schvalovat výběr a komunikovat přímo se staviteli, což zajišťuje hladší a transparentnější proces.
Nejlepší funkce CoConstruct
- Poskytněte klientům portál pro transparentní komunikaci a sledování schvalování.
- Provádějte odhady a rozpočty s aktualizacemi nákladů v reálném čase.
- Sledujte výběr materiálů a preference klientů pomocí specializovaných nástrojů pro správu.
- Plánujte stavební projekty tak, abyste mohli řídit termíny a milníky subdodavatelů.
Omezení CoConstruct
- Strmá křivka učení pro malé týmy
- Omezená funkčnost mobilní aplikace ve srovnání s desktopovou verzí
Ceny CoConstruct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 860 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoConstruct
Recenze G2 říká:
CoConstruct je velmi užitečný nástroj. Software je velmi promyšleně navržen. Rozpočty, objednávky a změny objednávek jsou relativně plynulé a snadno použitelné.
CoConstruct je velmi užitečný nástroj. Software je velmi promyšleně navržen. Rozpočty, objednávky a změny objednávek jsou relativně plynulé a snadno použitelné.
💡 Tip pro profesionály: Nečekejte na poruchu – naplánujte preventivní údržbu stavebního zařízení na základě počtu provozních hodin, nikoli pouze jeho stáří. Tím zajistíte efektivní provoz svého vozového parku, vyhnete se nákladným zpožděním a prodloužíte životnost svých cenných aktiv.
8. Buildxact (nejlepší pro malé stavební firmy a řemeslníky)
Efektivita je důležitá pro malé stavební firmy, renovátory a dodavatele. Buildxact zefektivňuje odhady a řízení stavebních projektů, což usnadňuje kalkulaci nákladů, tvorbu nabídek a plánování.
Jakmile je odhad hotový, nástroj pro řízení staveb ho okamžitě převede na podrobný rozpočet, objednávky a harmonogram prací, a to pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce Buildxact
- Rychle vytvářejte přesné nabídky pomocí nástrojů pro odhad nákladů a kalkulaci.
- Zlepšete nákup materiálu pomocí správy objednávek a dodavatelů.
- Plánujte úkoly s automatickými připomenutími klíčových termínů.
- Sledujte rozpočty, abyste předešli překročení nákladů a udrželi ziskovost.
- Získejte přístup k projektovým datům odkudkoli díky cloudové mobilní funkci.
Omezení Buildxact
- Není ideální pro velké, komplexní projekty.
- Některé nástroje třetích stran nemusí fungovat bez problémů.
Ceny Buildxact
- Vstupní cena: 169 $/měsíc
- Pro: 279 $/měsíc
- Týmy: 439 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildxact
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildxact
Uživatel G2 říká:
Buildxact je vynikajícím řešením pro malé a střední stavební podniky. Jeho uživatelsky přívětivý design výrazně usnadňuje správu odhadů, harmonogramů a rozpočtů. Schopnost softwaru rychle vytvářet nabídky a spravovat termíny projektů představuje významnou úsporu času. Zjistil jsem, že interakce s účetním softwarem, jako je Xero, je plynulá, což pomáhá udržovat finance v pořádku.
Buildxact je vynikajícím řešením pro malé a střední stavební podniky. Jeho uživatelsky přívětivý design výrazně usnadňuje správu odhadů, harmonogramů a rozpočtů. Schopnost softwaru rychle vytvářet nabídky a spravovat termíny projektů představuje významnou úsporu času. Zjistil jsem, že interakce s účetním softwarem, jako je Xero, je plynulá, což pomáhá udržovat finance v pořádku.
9. Smartsheet (nejlepší pro flexibilní sledování stavebních projektů)
Smartsheet je v podstatě hybridem mezi tabulkovým procesorem a softwarem pro řízení projektů.
Na rozdíl od jiných alternativ Buildertrend nabízí automatizaci specifických pracovních postupů, nástroje pro spolupráci a synchronizaci dat v reálném čase, díky čemuž je mnohem dynamičtější a vhodnější pro komplexní stavební projekty.
Týmy si mohou vybrat z několika zobrazení – mřížka, Ganttův diagram, kalendář nebo karty – pro správu harmonogramů a rozpočtů projektů, žádostí o informace, objednávek materiálu a zpráv ze staveniště.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Propojte dodavatele, dodavatele a zúčastněné strany pomocí automatických aktualizací.
- Vytvářejte dashboardy v reálném čase pro sledování nákladů, harmonogramů a rizik.
- Zvýrazněte kritické problémy, jako jsou zpožděné úkoly nebo překročení rozpočtu, pomocí podmíněného formátování.
- Získejte přístup k předem připraveným šablonám pro okamžité nastavení projektu.
- Synchronizujte s Procore, Autodesk a účetními nástroji, jako je QuickBooks.
Omezení Smartsheet
- Náročné pro začátečníky
- Náklady mohou být pro menší podniky vysoké.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na člena
- Podnikání: 24 $/měsíc na člena
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet
Zde je výňatek z recenze G2:
Pracuji v jedinečné realitní společnosti a Smartsheet mi usnadňuje sledování zásob, provizí, faktur, žádostí o podporu a dalších věcí. Díky reportům a dashboardům, které jsem vytvořil, je snadné spolupracovat s ostatními odděleními a podávat zprávy našim majitelům o pokroku v plnění cílů.
Pracuji v jedinečné realitní společnosti a Smartsheet mi usnadňuje sledování zásob, provizí, faktur, žádostí o podporu a dalších věcí. Díky reportům a dashboardům, které jsem vytvořil, je snadné spolupracovat s ostatními odděleními a podávat zprávy našim majitelům o pokroku v plnění cílů.
10. Houzz Pro (nejlepší pro firmy zabývající se návrhem a výstavbou)
Houzz Pro kombinuje řízení projektů s nástroji pro komunikaci s klienty, což z něj činí ideální řešení pro stavební firmy, stavební profesionály a projekční kanceláře.
Nástroj pro tvorbu nabídek zjednodušuje odhady a správu zdrojů a umožňuje klientům digitálně kontrolovat a schvalovat podrobné nabídky, což urychluje zahájení projektů.
A to není vše. Nástroje pro plánování a správu subdodavatelů zajišťují hladkou koordinaci během všech fází návrhu a výstavby.
Nejlepší funkce Houzz Pro
- Usnadněte si celý stavební proces pomocí 3D půdorysů a vizualizací.
- Sledujte dotazy a následné kroky pomocí systému pro správu potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte nabídky a faktury s možností digitální platby.
- Spolupracujte s klienty prostřednictvím portálu pro výběr, schvalování a sledování pokroku.
- Posilte své marketingové aktivity díky integraci webových stránek a podpoře reklamy.
Omezení služby Houzz Pro
- Omezené možnosti integrace se softwarem třetích stran
- Ceny nemusí být ideální pro dodavatele, kteří realizují menší projekty.
Ceny Houzz Pro
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Essential (pro designéry): 149 $/měsíc
- Pro (pro dodavatele): 249 $/měsíc
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Houzz Pro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HuzzPro
Hlavní body recenze G2:
Na Houzz Pro se mi líbí spousta věcí, ale nejvíce mi vyhovuje funkce generování potenciálních zákazníků. 90 % mých nových potenciálních zákazníků pochází z Houzz. Navíc se mi líbí funkce fakturace.
Na Houzz Pro se mi líbí spousta věcí, ale nejvíce mi vyhovuje funkce generování potenciálních zákazníků. 90 % mých nových potenciálních zákazníků pochází z Houzz. Navíc se mi líbí funkce fakturace.
📖 Přečtěte si také: Jak najít a udržet si klienty pro stavební firmu
Nejlepší alternativa k Buildertrend: Proč vyniká ClickUp
Výběr správné alternativy Buildertrend závisí na potřebách vašeho podnikání, ale pokud chcete flexibilní řešení, které zvládne vše, ClickUp je jedním z nejlepších kandidátů. Na rozdíl od nástrojů určených speciálně pro stavebnictví, ClickUp jde nad rámec řízení projektů a nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, spolupráci v reálném čase a automatizaci, které vyhovují každému týmu.
Díky správě úkolů, sdílení dokumentů, nástrojům pro rozpočtování a integraci s průmyslovým softwarem udržuje časové plány, žádosti o informace a finance organizované na jednom místě. Navíc díky svým dostupným cenovým modelům a škálovatelnosti je ideální jak pro malé dodavatele, tak pro velké firmy.
Zatímco jiné nástroje se zaměřují na konkrétní funkce, ClickUp vyvažuje přizpůsobitelnost, snadné použití a nákladovou efektivitu, což z něj činí chytrou volbu pro stavební týmy, které chtějí zefektivnit své operace.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a přesvědčte se o rozdílu sami.