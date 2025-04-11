11 nejlepších CRM systémů pro daňové odborníky a účetní

V posledních několika desetiletích bylo v USA každoročně zpracováno přes 120 milionů daňových přiznání a jen v roce 2023 se tento počet zvýšil na 160 milionů.
To je spousta papírování. Ale pro daňové odborníky, kteří to všechno zpracovávají? Pracovní zátěž je ještě větší. A tady je skutečná výzva: čas a efektivita.
Podle našeho nedávného průzkumu stráví průměrný profesionál více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů.
Nyní k tomu přidejte zmeškané následné kroky. Pro daňové odborníky to znamená ztrátu důvěry a chaos.
Právě v tomto ohledu může software CRM (řízení vztahů se zákazníky) přinést zásadní změnu. CRM systémy pro účetní firmy a daňové poradce zefektivňují vedení účetnictví, správu dokumentů, automatizaci pracovních postupů a řízení vztahů se zákazníky.
Chcete výše uvedené výhody zavést ve své firmě? Zde je seznam 11 nejlepších CRM systémů pro daňové odborníky, který vám pomůže učinit správné rozhodnutí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled našich 11 nejlepších integrovaných CRM platforem pro daňové odborníky:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Přizpůsobitelná správa klientů a automatizace pracovních postupů
|Automatizace založená na umělé inteligenci, klientský portál, více než 50 přizpůsobitelných karet na ovládacím panelu
|Zdarma, 7–12 $/uživatel/měsíc; individuální nabídky pro podniky
|HubSpot
|Malé daňové firmy, které potřebují komplexní řešení pro prodej, marketing a CRM
|Vlastní formuláře, šablony e-mailů, pracovní postupy pro zaškolení nových zaměstnanců
|Ceny začínají na 15 USD/uživatel/měsíc; až 3 600 USD/uživatel/měsíc
|TaxDome
|Komplexní správa praxe s klientským portálem
|Automatizace elektronických podpisů, zabezpečený klientský portál, vizuální pipeline
|800–1 200 USD/rok na uživatele
|Liscio
|Zabezpečte komunikaci s klienty a automatizaci pracovních postupů
|Zabezpečené zasílání zpráv, automatizace opakujících se úkolů, časová osa komunikace
|Pro: 75 $/uživatel/měsíc; individuální nabídky pro podniky
|Pipedrive
|Daňové firmy zaměřené na prodej, které potřebují vizuální přehled
|Pipeline s funkcí drag-and-drop, automatizace následných kroků, sledování e-mailů
|14–79 $/uživatel/měsíc
|Zoho CRM
|Vysoce přizpůsobitelné daňové pracovní postupy s integrovanými účetními funkcemi
|Integrace Zoho Books/Payroll, automatizovaná daňová pravidla, daňové přiznání
|20–65 $/uživatel/měsíc
|Insightly
|Silná správa pipeline a automatizace úkolů
|Strukturované procesy, přizpůsobená daňová pole, automatizace založená na termínech
|29–99 $/uživatel/měsíc
|Accelo
|Automatizace správy klientů a poskytování služeb v daňových kancelářích
|Sledování času + fakturace, kompletní historie klientů, prohledávatelný systém záznamů
|Ceny na míru
|Nimble
|Správa klientů a komunikace s nimi integrovaná do sociálních médií
|Obohacení sociálních profilů, sledování e-mailů, získávání potenciálních zákazníků ze sociálních sítí
|29,90 $/uživatel/měsíc
|Salesforce
|Daňové firmy na podnikové úrovni, které potřebují pokročilou automatizaci a analytiku
|Analýzy AI, upozornění na termíny, robustní integrace účetnictví
|165–500 USD/uživatel/měsíc
|Method CRM
|Správa klientů a fakturace integrovaná s QuickBooks a Xero
|Synchronizace fakturace v reálném čase, samoobslužný portál pro klienty, automatické sledování
|25–74 $/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v CRM pro daňové odborníky?
Správa údajů o klientech je již tak časově náročná a daňová sezóna to ještě zhoršuje. Při správě nesčetných termínů, e-mailů a dokumentů musí daňoví odborníci přejít na digitální formu.
Nejnovější zprávy IRS uvádějí, že bylo podáno 23,1 milionu elektronických daňových přiznání, což dokazuje, že digitální řešení jsou správným přístupem.
Proto je CRM pro daňové odborníky nezbytné – organizuje informace o klientech, automatizuje úkoly a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
📌 Ne všechny CRM systémy jsou však pro daňové odborníky stejné. Zde je seznam funkcí, které by neměly chybět při výběru správného CRM softwaru:
- Organizujte správu klientů: Ukládejte daňovou historii, stav podání, odpočty a klíčové finanční údaje.
- Sledujte úkoly a termíny: Posílejte automatické upomínky na podání, audity a následné kontroly.
- Ukládejte a zabezpečte dokumenty: Uchovávejte daňová přiznání a podpůrné soubory na jednom centrálním místě.
- Zaznamenávejte historii komunikace: Zaznamenávejte e-maily, hovory a schůzky pro kompletní přehled o interakcích s klienty.
- Automatizujte pracovní postupy: Zpracovávejte žádosti o dokumenty, následné kroky a přijímání nových klientů s minimálním úsilím.
- Integrace s daňovým softwarem: Synchronizace s účetním softwarem, jako je QuickBooks Online, pro aktualizace dat v reálném čase
- Přizpůsobte si pole a reporty: Získejte přehled o trendech u klientů, prodejních procesech a výkonnosti firmy.
- Nastavte správný klientský portál: Nabídněte bezpečný samoobslužný přístup k daňovým dokumentům, fakturám, platbám a komunikaci.
11 nejlepších CRM systémů pro daňové odborníky
Se správným CRM mohou daňové firmy spravovat interakce s klienty, automatizovat opakující se úkoly a soustředit se na to, co je důležité – pomáhat klientům zvládnout daňové období bez stresu. Zde je náš výběr 11 nejlepších CRM softwarů, které vám pomohou zvládnout daňové období.
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu klientů a automatizaci pracovních postupů)
🔎 Věděli jste? Klientský servis je nejcennější vlastností daňového profesionála, která je hodnocena více než čtyřikrát výše než jiné kvality.
Pokud chcete zůstat na seznamu „10/10, doporučuji“ svých klientů, vyzkoušejte CRM ClickUp pro daňové odborníky. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp kombinuje správu projektů, ukládání dokumentů a týmovou komunikaci v jedné platformě založené na umělé inteligenci.
Podívejme se, jak vám to pomůže ve vašem pracovním postupu!
Nejprve to nejdůležitější: Honba za klienty je vyčerpávající – a je to část, kterou vás v daňové škole nikdo nenaučí.
Co můžete udělat jinak? Formuláře ClickUp zjednodušují sběr údajů o klientech a automatizují jejich zadávání do vašeho CRM systému.
Umožňují vám také okamžitě vytvářet úkoly na základě podaných dokumentů – ať už shromažďujete údaje o nových klientech, výkazech výdajů nebo údajích o dodržování předpisů.
Pomocí vlastních polí v ClickUp CRM mohou účetní, finanční a daňoví odborníci jako vy sledovat klíčové údaje o klientech, jako je stav podání, daňový rok, stav faktur a termíny pro předložení dokumentů – vše na jednom místě. Úkoly můžete filtrovat podle typu klienta (např. podnikatel vs. fyzická osoba), označit urgentní případy a vytvořit přizpůsobené pracovní postupy. Jedná se o flexibilní způsob, jak organizovat a prioritizovat práci, aniž byste se museli utápět v tabulkách.
ClickUp for Accounting dále umožňuje profesionálům ukládat daňová přiznání, finanční výkazy a dokumenty týkající se dodržování předpisů do centralizovaného, prohledávatelného systému, který lze sdílet s klienty pomocí centra ClickUp Docs.
A co víc, všechny vaše dokumenty nejsou statické, ale jsou akční. Můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase a proměnit komentáře, zpětnou vazbu a aktualizace v dokumentu na nové úkoly.
Ať už jde o aktualizaci daňového odhadu nebo dohledávání chybějících údajů, každá uložená informace se může stát krokem vpřed díky ClickUp Tasks.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí automatizací ClickUp můžete okamžitě spustit následné úkoly bez manuálního úsilí. Například pokud je faktura klienta po splatnosti nebo rozpočet překračuje limity, lze automaticky vytvořit a přiřadit úkol pomocí jednoduchých spouštěčů „když-pak“.
Zde je stručný návod, jak pomocí umělé inteligence automatizovat úkoly 👇🏻
Nyní se podíváme na jednu z nejdůležitějších funkcí.
Ruční prohledávání informací o klientech je přímou cestou k vyhoření v daňové sezóně.
ClickUp pro finanční týmy umožňuje profesionálům vytvářet zprávy na vysoké úrovni, provádět klíčové výpočty okamžitě pomocí polí vzorců a mít vždy přehled o splatných platbách díky nástrojům pro monitorování v reálném čase, jako jsou ClickUp Dashboards.
Navíc díky integraci ClickUp s více než 1000 nástroji, jako jsou QuickBooks a Xero, je to komplexní platforma, kterou potřebujete k vyřízení všech svých daňových úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si daňové panely: Zobrazte si údaje o klientech, průběh podávání daňových přiznání, přehledy příjmů a stav dodržování předpisů pomocí více než 50 widgetů na panelech.
- Synchronizujte termíny s kalendářem: Sledujte termíny pro podání daňových přiznání, schůzky s klienty a úkoly související s dodržováním předpisů díky integraci ClickUp s Google Kalendářem a Outlookem.
- Centralizujte e-maily pro plynulou komunikaci s klienty: Spravujte e-maily klientů, daňové dotazy a aktualizace projektů přímo v ClickUp.
- Umožněte samoobslužný přístup prostřednictvím klientského portálu: Poskytněte klientům přístup v reálném čase k daňovým dokumentům, fakturám a stavu podání.
- Zrychlete procesy pomocí automatizace založené na umělé inteligenci: Využijte více než 100 automatizačních šablon a spouštěčů založených na umělé inteligenci k přiřazování úkolů, odesílání upozornění na termíny a okamžité aktualizaci stavu daňových přiznání.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí se všemi funkcemi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp znamenal pro mou účetní firmu zásadní změnu v oblasti správy úkolů, zaznamenávání fakturovatelných hodin a vedení záznamů. Vřele doporučuji.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se vám nastavení CRM od nuly zdá příliš náročné, začněte s bezplatnými přizpůsobitelnými šablonami CRM. Pomohou vám osvojit si základy a získat sebevědomí pro práci s pokročilejšími nástroji CRM.
2. HubSpot (nejlepší pro malé daňové firmy, které potřebují komplexní řešení pro prodej, marketing a CRM)
Nikdo o tom dost nemluví, ale většina daňových odborníků tráví většinu času hledáním informací o klientech. To samozřejmě není nejlepší postup v odvětví, kde jsou termíny velmi důležité.
HubSpot CRM to však chápe. Pečlivě organizuje všechny daňové záznamy, interakce s potenciálními zákazníky a následné kroky, takže nemusíte na poslední chvíli hledat podrobnosti.
Nyní se místo honby za papírováním můžete skutečně soustředit na pomoc klientům díky integrovaným funkcím pro správu komunikace se zákazníky.
Nejlepší funkce HubSpot
- Sledujte přijímání nových klientů, nabídky a smlouvy o daňových službách na jediném dashboardu.
- Převádějte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných formulářů, e-mailových šablon a automatizovaných pracovních postupů.
- Plánujte schůzky s klienty a termíny pomocí integrovaných kalendářů a připomínek.
Omezení HubSpot
- Pokročilé nástroje vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- V nižších tarifech jsou vlastní zprávy omezené.
Ceny HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Základní platforma pro zákazníky: 15 $/měsíc na uživatele
- Marketing Hub Professional: 800 $/měsíc na uživatele
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
HubSpot je velmi komplexní software, který nám pomáhá udržovat kontrolu a monitorovat naše podnikání a je vhodný také pro jakékoli B2B nebo B2C podnikání v různých segmentech, včetně účetnictví, obchodu a dalších...
3. TaxDome (nejlepší pro daňové odborníky, kteří hledají komplexní řešení pro správu praxe s klientským portálem)
Hlavním smyslem přístupu k pokročilé technologii CRM je možnost omezit některé z těchto opakujících se manuálních úkolů.
Ruční práce, jako jsou následné kroky nebo žádosti o sdílení dokumentů, se v daňové kanceláři rychle hromadí. TaxDome vám tuto práci ulehčí díky integrované automatizaci navrženou speciálně pro pracovní postupy CRM.
Od přijetí klienta po elektronické podpisy, systém posouvá úkoly vpřed bez neustálé pomoci, takže se váš tým může soustředit na úkoly, které skutečně vyžadují lidský přístup.
Nejlepší funkce TaxDome
- Automatizujte daňové úkoly, jako je sběr dokumentů, následné kroky a pracovní postupy s elektronickým podpisem.
- Nabídněte bezpečnou komunikaci s klienty a sdílení dokumentů prostřednictvím portálu a mobilní aplikace.
- Organizujte klientské pipeline a vizualizujte pokrok v daňových službách.
Omezení TaxDome
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů ve srovnání s širšími CRM systémy
- Není ideální pro firmy s rozsáhlými a komplexními databázemi klientů.
Ceny TaxDome
- Solo: 800 $/rok na uživatele
- Pro: 1000 $/rok na uživatele
- Podnikání: 1 200 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze TaxDome
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TaxDome?
TaxDome obsahuje mnoho užitečných nástrojů! Použití pipeline nám umožňuje automatizovat několik administrativních úkonů, čímž ušetříme čas. Klienti oceňují jeho uživatelsky přívětivý charakter a díky tagům je snadné udržovat pořádek.
📖 Přečtěte si také: Šablony klientského portálu
📮 ClickUp Insight: Řízení času je pro vaše zaměstnance dalším zdrojem stresu.
92 % znalostních pracovníků se spoléhá na personalizované strategie řízení času, ale většina nástrojů pro správu pracovních postupů postrádá silné vestavěné funkce pro sledování času a stanovení priorit. Tato mezera může ztěžovat efektivní správu úkolů.
Automatizace, plánování založené na umělé inteligenci a nástroje pro sledování času od ClickUp eliminují dohady tím, že nabízejí doporučení založená na datech.
4. Liscio (nejlepší pro daňové odborníky, kteří upřednostňují bezpečnou komunikaci s klienty a automatizaci pracovních postupů)
Liscio CRM pro daňové odborníky eliminuje neustálou komunikaci mezi vaším prodejním týmem a klienty tím, že centralizuje interakce s klienty na jedné zabezpečené platformě.
Tento účetní CRM software nabízí specializovaný klientský portál s funkcemi pro sledování zákazníků a komunikaci, díky čemuž je komunikace s klienty efektivnější.
Nejlepší funkce Liscio
- Zabezpečte komunikaci s klienty a sdílení dokumentů na jednom portálu
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou připomenutí, odesílání formulářů a schvalování daňových přiznání.
- Sledujte veškerou komunikaci s klienty prostřednictvím e-mailů, hovorů a zpráv v jedné časové ose.
Omezení Liscio
- Obousměrné zasílání textových zpráv je spojeno s dodatečnými náklady.
Ceny Liscio
- Pro: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Liscio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
5. Pipedrive (nejlepší pro daňové firmy zaměřené na prodej, které potřebují vizuální přehled a sledování potenciálních zákazníků)
Během daňové sezóny jste již po krk v práci s novými klienty a správou potenciálních zákazníků. Jak tedy vůbec uvažovat o možnostech dalšího prodeje?
Pro řešení tohoto problému nabízí Pipedrive daňovým odborníkům přehledný vizuální přehled, který umožňuje spravovat všechny fáze. Od první konzultace až po uzavření smlouvy o poskytování služeb – tento nástroj usnadňuje sledování stavu každého klienta a toho, čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte daňové služby a sledujte pokrok mezi jednotlivými fázemi pomocí snadných funkcí drag-and-drop.
- Automatizujte sledování klientů pomocí inteligentního plánování a připomínek.
- Odesílejte a sledujte e-maily v rámci platformy a získejte přehled o interakcích.
Omezení Pipedrive
- Nástroje pro reporting jsou ve srovnání s konkurencí základní.
- Některé integrace vyžadují ruční nastavení.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Líbí se mi rozhraní a snadné používání. Je velmi snadné přizpůsobit procesy vašim potřebám a přidávat značky ke kontaktům, abyste mohli segmentovat data.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně spravovat rozpočet klienta pro úspěšnou realizaci projektu
6. Zoho CRM (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné daňové pracovní postupy s integrovanými účetními funkcemi)
Výhodou Zoho CRM je, že je vytvořen s ohledem na daňové odborníky.
Zoho Books a Zoho Payroll nabízejí integrované výpočty daní, vlastní pravidla a přímou integraci, díky čemuž můžete spravovat klienty a daňové údaje na jednom místě.
To znamená méně provizorních řešení a více času věnovaného klientům namísto propojování systémů.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Nastavte automatizovaná daňová pravidla a aplikujte konkrétní sazby na transakce.
- Integrujte přímo se Zoho Books a Payroll a zefektivněte tak účetní pracovní postupy.
- Vytvářejte zprávy zaměřené na daně, jako jsou demografické údaje o klientech a trendy v podávání daňových přiznání.
Omezení Zoho CRM
- Rozhraní má pro nové uživatele strmou křivku učení.
- Základní tarify omezují přístup k pokročilé automatizaci.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Společnost Zoho vyvinula celou řadu aplikací, ať už se jedná o účetní software nebo chatovací plugin, které fungují integrovaným způsobem, takže z jednoho dashboardu získáte přehled o všech svých obchodních operacích.
💡 Tip pro profesionály: Připadá vám vyrovnávání účtů jako nekonečná audit? Ušetřete čas při ručním vedení účetnictví díky těmto bezplatným šablonám pro vedení účetnictví.
7. Insightly CRM (nejlepší pro daňové odborníky, kteří potřebují silné řízení pipeline a automatizaci úkolů)
I když možná každý týden zpracováváte stovky daňových přiznání, nic to nemění na skutečnosti, že daňové přiznání každého klienta je jako malý projekt sám o sobě.
Proto vám Insightly CRM pomáhá spravovat je jako jeden celek. Na rozdíl od tradičních CRM systémů, které se zaměřují pouze na prodejní proces, Insightly vám nabízí strukturované procesy vytvořené pro úkolově náročné obchodní procesy, jako je příprava, kontrola a podávání daňových přiznání.
Nejlepší funkce Insightly CRM
- Zobrazte si průběh daňového přiznání každého klienta prostřednictvím strukturovaných pipeline.
- Přizpůsobte si daňová pole pro sledování odpočtů, stavu podání a příjmů.
- Automatizujte sledování klientů a úkoly související s přípravou daňových přiznání pomocí spouštěčů termínů.
Omezení CRM Insightly
- V základních tarifech jsou omezení pro ukládání záznamů.
- Nastavení může být pro menší týmy složité.
Ceny Insightly CRM
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Insightly CRM?
Má všechny funkce, které podnik potřebuje, jako je snadné použití, robustní reportování a přizpůsobení, bez vysokých nákladů, které jsou spojeny s jinými známými CRM systémy.
8. Accelo (nejlepší pro automatizaci správy klientů a poskytování služeb v daňových kancelářích)
Ve většině CRM systémů je fakturace až druhořadou záležitostí. V systému Accelo je však integrována do vašeho pracovního postupu. Daňové firmy mohou sledovat čas, spravovat práci pro klienty a generovat faktury – vše v jednom systému.
To znamená méně ušlých příjmů a větší přehled o tom, jaká práce je fakturovatelná, co je v procesu a co je po splatnosti.
Nejlepší funkce Accelo
- Automatizujte fakturaci, sledování času a přidělování úkolů z jednoho systému.
- Zobrazte kompletní historii klienta, včetně e-mailů, faktur a aktualizací služeb.
- Pomocí pokročilého vyhledávání okamžitě vyhledávejte daňové záznamy a soubory klientů.
Omezení Accelo
- Zvyknout si na složité rozhraní vyžaduje školení.
- Individuální ceny mohou odradit menší firmy
Ceny Accelo
- Profesionální: Individuální ceny
- Podnikání: Ceny na míru
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Accelo?
Líbí se mi integrace mezi tímto softwarem a mým účetním softwarem a softwarem pro vzdálenou správu. Všechny aktivity jsou tak na jednom místě.
🔮 Klíčové poznatky: Proč používat několik nástrojů, když to za vás zvládne ClickUp? Protože CRM a projektové řízení společně vedou k plynulým daňovým pracovním postupům a nulovému chaosu.
9. Nimble (nejlepší pro správu klientů a komunikaci integrovanou do sociálních médií)
Nimble CRM pro daňové odborníky usnadňuje správu vztahů s klienty a automatizuje následné kroky – a to vše při načítání údajů o klientech z e-mailů, sociálních médií a dalších platforem.
Díky obohacování kontaktů a správě pipeline mohou daňoví odborníci a certifikovaní účetní získávat potenciální zákazníky, pečovat o vztahy s klienty a mít přehled o termínech daňové sezóny bez manuální práce!
Nejlepší funkce Nimble
- Automaticky obohacujte profily klientů pomocí integrace LinkedIn, Twitter a Gmail.
- Sledujte e-maily a automatizujte sledování daňové sezóny z jednoho ovládacího panelu.
- Získejte potenciální zákazníky prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu a přiřaďte je k daňovým pracovním postupům.
Omezení systému Nimble
- Kapacita úložiště souborů je omezená.
- Několik pokročilých nástrojů pro reporting pro specifické informace z oblasti účetnictví
Flexibilní ceny
- Obchodní plán: 29,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Nimble skuteční uživatelé?
Software Nimble má skvělé rozhraní a úžasné ovládací panely, které přispívají k automatizaci účetnictví a mzdové agendy. Tato platforma také výrazně vylepšila přizpůsobení všech plánů naší organizace tak, aby vyhovovaly všem přáním našich zákazníků.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat finance: podrobný průvodce
10. Salesforce (nejlepší pro daňové firmy na podnikové úrovni, které potřebují pokročilou automatizaci a analytiku)
Pokud vaše firma zpracovává velký objem klientů, může být udržování pořádku náročné. Salesforce vám pomůže tím, že spojí záznamy o klientech, daňové termíny a reporting do jednoho systému.
Díky přizpůsobitelným dashboardům a integraci s účetním softwarem pro správu projektů je tento systém ideální pro firmy, které s růstem potřebují více struktury a lepší přehled.
Nejlepší funkce Salesforce
- Nastavte automatické připomenutí termínů, žádostí o dokumenty a schůzek.
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci pro předpovídání daňových příjmů a získávání informací o klientech.
- Integrace s hlavními účetními nástroji a systémy pro správu dokumentů
Omezení Salesforce
- Drahé pro menší firmy
- Přizpůsobení a nastavení může být složité
Ceny Salesforce
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
🔮 Klíčové poznatky: Implementace systému projektového účetnictví nemusí být noční můrou plnou čísel – postupujte podle tohoto podrobného průvodce, abyste vše udělali správně: Jak používat projektové účetnictví.
11. Method CRM (nejlepší pro správu klientů a fakturaci integrovanou s QuickBooks a Xero)
Když váš CRM komunikuje přímo s vaším účetním softwarem, vše běží hladce. Method CRM se hladce integruje s QuickBooks a Xero, takže údaje o klientech, faktury a platby zůstávají synchronizované – žádné dvojité zadávání, žádné opomenuté faktury.
Nejlepší funkce systému Method CRM
- Synchronizujte fakturační a finanční data s QuickBooks a Xero v reálném čase.
- Umožněte klientům samoobslužný přístup prostřednictvím značkového portálu pro faktury a platby.
- Automatizujte sledování klientů, pracovní postupy při přípravě nabídek a obnovování služeb.
Omezení systému Method CRM
- Vyžaduje školení pro efektivní implementaci automatizace
- Může mít problémy s integrací se staršími systémy.
Ceny systému Method CRM
- Správa kontaktů: 25 $/měsíc na uživatele
- CRM Pro: 44 $/měsíc na uživatele
- CRM Enterprise: 74 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze systému Method CRM
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
Další užitečné nástroje
Kromě našich 11 nejlepších tipů vám nabízíme ještě několik dalších CRM softwarů pro daňové odborníky, které by vám mohly vyhovovat:
- Calendly: Calendly umožňuje klientům rezervovat daňové konzultace přímo ve vašem kalendáři, takže můžete věnovat více času podávání daňových přiznání a plánování schůzek s klienty je tak snadné jako nikdy předtím.
- Dext: Dext dokáže extrahovat klíčová data z fotografií účtenek, kategorizovat je a synchronizovat s vaším účetním softwarem, čímž pomáhá automatizovat sledování účtenek a výdajů.
- Canopy: Canopy nabízí řadu funkcí, jako jsou zabezpečené klientské portály, automatizace pracovních postupů a správa dokumentů, které pomáhají účetním a účetním firmám s efektivní správou daní.
ClickUp CRM vám pomůže zvládnout daňové období bez stresu
77 % společností zvýšilo v fiskálním roce 2024 svůj rozpočet na transformaci a automatizaci daní, což je nárůst oproti 67 % v fiskálním roce 2023 – jasný signál, že podniky zdvojnásobují své úsilí v oblasti technologicky řízeného daňového managementu.
Není tedy žádným překvapením, že daňoví odborníci musí přejít na digitální technologie, aby udrželi krok s dobou. Ale proč se spokojit s jedním nedostatečným řešením, když můžete mít vše?
Kateryna Sipakova, portfolio manažerka společnosti Trinetix, to vystihuje nejlépe:
Nechtěli jsme používat jeden nástroj pro jednu funkci a jiný nástroj pro jinou funkci. Chtěli jsme mít projekty, interní operace a cíle na jednom místě. ClickUp měl všechny funkce, které naše týmy potřebovaly.
Nechtěli jsme používat jeden nástroj pro jednu funkci a jiný nástroj pro jinou funkci. Chtěli jsme mít projekty, interní operace a cíle na jednom místě. ClickUp měl všechny funkce, které naše týmy potřebovaly.
Proto je CRM od ClickUp pro daňové odborníky vaším dokonalým pomocníkem při řízení pracovních postupů!
Umožňuje vám sledovat interakce s klienty, automatizovat daňové termíny, centralizovat dokumenty a integrovat účetní software jako QuickBooks a Xero – to vše na jedné intuitivní platformě, která nabízí nejkomplexnější řešení pro stresující daňové období.
Chcete se zbavit stresu spojeného s daněmi? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!